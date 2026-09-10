Ballon d'Or adayları bu hafta açıklandı.

Ve biraz tuhaflar.

Öncelikle, 30 kişilik bir "kısa liste" kesinlikle fazla kalabalık. Ortada çok sayıda iyi futbolcu var, ama 30? Bu da bazı garip eklemelere yol açıyor; özellikle de algıların turnuvanın ardından çarpıldığı ve genel değerlendirmelerin büyük sahnelerdeki 90 dakikalık performanslar üzerinden yapılabildiği bir Dünya Kupası yılında.

Yani evet, bu durum Sadio Mane'nin aday gösterilip Raphinha'nın gösterilmediği bir dünyanın mümkün olduğu anlamına geliyor. Ferran Torres de yine listeye dahil edilmesi tuhaf görünen bir isim. Ancak onun Dünya Kupası finalindeki galibiyet golünün yarattığı "aura artışı" kesinlikle küçümsenemez.

Her halükarda, burada tartışmaya açık çok fazla nokta var. Hatta o kadar fazla ki, GOAL yazarları bir The Rondo daha kapsamında birbirlerine yanıldıklarını söyleyebilir.