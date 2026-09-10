Ballon d'Or tartışması: Harry Kane'in şansı var mı? Rodri'nin İspanya performansları yeterli olacak mı? 30 kişilik kısa liste ciddiye alınabilir mi?
Ballon d'Or adayları bu hafta açıklandı.
Ve biraz tuhaflar.
Öncelikle, 30 kişilik bir "kısa liste" kesinlikle fazla kalabalık. Ortada çok sayıda iyi futbolcu var, ama 30? Bu da bazı garip eklemelere yol açıyor; özellikle de algıların turnuvanın ardından çarpıldığı ve genel değerlendirmelerin büyük sahnelerdeki 90 dakikalık performanslar üzerinden yapılabildiği bir Dünya Kupası yılında.
Yani evet, bu durum Sadio Mane'nin aday gösterilip Raphinha'nın gösterilmediği bir dünyanın mümkün olduğu anlamına geliyor. Ferran Torres de yine listeye dahil edilmesi tuhaf görünen bir isim. Ancak onun Dünya Kupası finalindeki galibiyet golünün yarattığı "aura artışı" kesinlikle küçümsenemez.
Her halükarda, burada tartışmaya açık çok fazla nokta var. Hatta o kadar fazla ki, GOAL yazarları bir The Rondo daha kapsamında birbirlerine yanıldıklarını söyleyebilir.
Ballon d'Or adayları hakkında ne düşünmeliyiz? 30 kişilik bir "kısa listeyi" ciddiye alabilir miyiz?
Tom Hindle: O adam olmak istemem ama, sıkıcı mı? Otuz oyuncu, bir bütün olarak ortaya konan performans hakkında ciddi bir değerlendirme yapmak için düpedüz fazla. Örneğin, Suudi Pro Ligi gol kralı Julian Quinones'a tüm saygımla, onu Lamine Yamal'la nasıl aynı seviyeye koyabiliriz? Liste 15 kişilik olsa ve hepsi de kalite açısından aşağı yukarı aynı düzeyde bulunsa, tamam. Aksi halde, eh işte.
Ryan Tolmich: Otuz sayısı, herkesin dahil edilmesi gerekiyormuş gibi hissettirecek kadar büyük ama sinir bozucu dışarıda kalanların olacağı kadar da küçük. Gerçekçi olmak gerekirse durum bu ve zaten gerçekten aday sayılabilecek sadece birkaç isim var, ama yine de hakkında biraz daha az tartışılacak bir liste görmek güzel olurdu.
Alex Labidou: 30 kişilik kısa listeler biraz şaka gibi. O kadar kapsayıcılar ki yalnızca aday gösterilmek artık aynı ağırlığı taşımıyor ve alanlar bu kadar geniş olmasına rağmen yine de soru işareti yaratan dışarıda kalanlar vardı. Yine de hem erkeklerde hem kadınlarda yarışın en iyi oyuncuları listede yer alıyor, bu yüzden zirvede çok fazla şikayet yok.
En büyük sürpriz kim?
TH: Açık ara Quiñones. İyi bir futbolcu ve Suudi Pro Ligi'nde Cristiano Ronaldo'dan daha fazla gol atmış olması da epey komik. Ama buradaki bazı yeteneklerin çok gerisinde.
RTSürpriz değil, daha çok hoş bir hikâye. İki yıl önce Julian Quinones, Kolombiya'dan Meksika'ya milli takım tercihini değiştirdikten sonra ses getirmeyi uman, Liga MX'in gediklisi bir isimdi. Şimdi ise güçlü bir Dünya Kupası performansı ve Suudi Arabistan'da Gol Krallığı kazandığı bir sezonun ardından, dünyanın en iyi 30 oyuncusundan biri olarak kabul gördü. Bu hoş bir hikâye; merkezinde de muhtemelen kendisini hiçbir zaman bu tür bir onura layık görülürken hayal etmeyen 29 yaşındaki bir hücum oyuncusu var.
AL: Julián Quiñones. Orta Doğu'da akılalmaz bir sezonun ardından geliyor ve Dünya Kupası'nda dört gol attı; yani bunun, takdiri hak etmediğini söylemek için yazmadım. Ancak 30 aday olunca iş biraz saçma bir hâl alıyor. Harry Kane ve Michael Olise gibi ödülü kazanmak için gerçekten güçlü dosyaları olan oyuncular var. Quiñones'in gerçekten bir şansı var mı? Willian Pacho'nun? İkisi de mükemmel oyuncular, ancak kısa liste aslında bu ödülü kazanabileceklerine dair inandırıcı bir argüman sunabileceğiniz oyuncular için ayrılmalı.
En büyük dışarıda bırakılan isim kimdi?
TH: Biri bana Raphinha'nın neden burada olmadığını açıklamak ister mi?
RT: İlk 30 aday arasında kalecilerin hiç yer bulamaması gerçekten üzücü. Elbette en güçlü adaylardan biri olabilecek David Raya'nın Dünya Kupası'nda oynamamış olması da yardımcı olmadı. Raya'nın yerine başlayan ve harika bir turnuva geçiren Unai Simon'ın Athletic Bilbao ile hiçbir şey kazanamamış olması da işini zorlaştırdı. Yine de tüm pozisyonlara değer vermek önemli ve bu kez kaleciler hiç takdir görmedi.
AL: Bu kadar geniş bir listede Raphinha'nın dışarıda bırakılmasının hiçbir açıklaması olamaz. Geçen yıl oylamada beşinci olmuştu ve evet, Barcelona'da sakatlıklarla uğraştı, ayrıca Dünya Kupası'nda Brezilya adına mutlak en iyi performansını sergileyemedi. Ama hâlâ dünyanın en iyi oyuncularından biri ve geçen sezon kulüp düzeyinde 33 maçta 21 gol ile yedi asist üretti. 30 kişilik bir listede bu, adaylık için fazlasıyla yeterli olmalıydı.
Üç finalistiniz kimler?
TH: Bu yıl iş gerçekten çok zor, çünkü her seviyede bunu başaran olağanüstü derecede öne çıkan bir oyuncu olmadı. AMA benim 3 finalistim şunlar: Harry Kane, Rodri ve Michael Olise.
RT: İspanya öne çıkarılmalı ve Rodri ile Lamine Yamal sayesinde çıkarılacak da. Ama üçüncü sırayı kim alıyor? Bayern Münih ile baskın bir performans sergileyen Harry Kane mi? Fransa ve Real Madrid için bol gollü bir sezon geçiren Kylian Mbappe mi? Dünya Kupası'ndaki kahramanlıkları nedeniyle Lionel Messi olabilir mi? Yoksa bu gruptan hiç kimse mi? Tüm adayların kusurları olsa da, PSG ile kurduğu üstünlük tanınmalı ve Gürcistan ile Dünya Kupası'nda yer almamış olması aleyhine kullanılmamalı diyerek Khvicha Kvaratskhelia'yı seçelim.
AL: Harry Kane, Michael Olise ve Mbappé.
Kim kazanır ve neden?
TH: Kane. Geçen yıl Bayern formasıyla adeta keyfine göre gol attı ve Dünya Kupası'nda yarı final aşamasında elenmenin kesinlikle sıfır utancı yok. Rodri, yaz aylarındaki performanslarıyla onu zorlayacaktır, ancak City'deki istikrarsızlığı göz ardı edilemez.
RT: Bir yıla yayılan bir ödülün birkaç yaz maçına indirgenmesi yanlış hissettiriyor, ama Dünya Kupası yılında olan bu. Bu yaz öne çıkan isim Rodri'ydi; bu da seçmenlerin, onun İspanya için taşıdığı önemden etkilenebileceği ve muhtemelen etkileneceği anlamına geliyor. Ancak kulüp ve milli takım başarıları arasında denge arıyorsanız, bu tanıma uyan isim Lamine Yamal, gerçi onun adaylığında da çok sayıda boşluk var. Gerçekte bariz bir seçenek yok, bu yüzden Yamal iki takım için de ortaya koyduğu performansın birleşimiyle bu ödülü kapabilir.
AL: Kane açık ara favori ve attığı gol sayısının büyüklüğü düşünüldüğünde de öyle olmalı. Ancak Robert Lewandowski'nin geçmişte gösterdiği gibi, dünyanın en iyi golcü 9 numarası olmak bu kupayı her zaman garanti etmiyor. Ballon d’Or seçmenleri çoğu zaman daha çok yönlü hücumculara ve orta sahalara yöneldi.
Yine de bu, Kane'in yılı gibi hissettiriyor. 33 yaşındayken bu, onu kazanmak için en iyi ve belki de son gerçek fırsatı olabilir. Bayern ve İngiltere için geride bıraktığı sezonun ardından, Ballon d’Or'u Michael Owen'dan bu yana kazanan ilk İngiliz olması bekleniyor.