Ryan Tolmich: Bu yılki ödül yarışını bu kadar ilginç kılan şey, her adayın belirgin eksiklerinin olması. Eskiden Messi ve Ronaldo’nun hâkim olduğu dönemlerdeki gibi tartışmasız bir favori yok. En güçlü adayların bile göze çarpan ve hafızalarda yer eden eksikleri var. Rodri Dünya Kupası’nı kazandı ama Manchester City ile pek fazla kupa elde edemedi. Manchester City de muhtemelen oy verenlerin tepkisini çekti. Lamine Yamal da İspanya ile o kupayı kaldırdı ancak ülkesinin takımındaki başlıca isim olmaktan uzaktı ve Barcelona, Şampiyonlar Ligi’nde hedefe ulaşamadı. Kylian Mbappe kolaylıkla gol atıyor ama hiçbir şey kazanamadı. Son olarak Harry Kane var: Bu sezon kulüp ve millî takım performansları birlikte değerlendirildiğinde muhtemelen en güçlü özgeçmişe sahip aday o. Bu yüzden ödülü Kane’e verirdik. Hem bu yılki performansını takdir etmek hem de artık böyle bir ödül kazanmış olması gerektiğini kabul eden bir tür kariyer ödülü olarak.
Alex Labidou: Bu yarış, son yılların en çekişmelisi ama tercih net: Harry Kane. Kulüp ve millî takımda 70’ten fazla gol, bir Bundesliga şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası’nda ileri turlara uzanan yolculuklar. Bazıları lig şampiyonluğunu küçümseyip çok güçlü bir takımda oynadığı için gol sayısının olduğundan etkileyici göründüğünü söyleyecek. Ancak Almanya’daki ilk sezonunda Bundesliga’yı kazanamadığını unutmayalım. Bu, kendiliğinden gelen bir başarı değil. Pres ve hız üzerine kurulu bir Bayern takımında bile kritik anlarda sonuç üretmeyi sürdürmesi takdiri hak ediyor. Bu, ödülü kazanmak için elinde kalan en iyi fırsat olabilir. Oy verenlerin onun geçirdiği sezonun hakkını teslim etmesini bekliyorum.
Tom Maston: Bu, kesinlikle son onlarca yılın en açık yarışı. Bunun nedenlerinden biri de başlıca adayların her birinin lehine öne sürülen görüşlerde ciddi açıklar bulunması. Bana göre sezonun tamamında bireysel olarak en iyi performansı sergileyen oyuncu Harry Kane’di. 21. yüzyılda erkek futbolunda bir oyuncu, tek bir sezonda onun attığı 73 golden fazlasını yalnızca bir kez kaydetti. Kane’in bu performansı, Bayern Münih’in Almanya’da lig ve kupa dublesi yapmasını sağladı. Bayern ve İngiltere hedefe ulaşamamış olsa da Kane’in Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası’nda da etkili olduğunu hesaba katınca, bana göre ödül için en ikna edici aday açık ara o.