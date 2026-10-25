Pazartesi günü futbolun en büyük yıldızları, futbolun en büyük ödül töreni için Londra'ya gelecek. Ballon d'Or günü geldi ve Ballon d'Or artık bir kupadan fazlası. Futbolcuların ardında bırakacağı mirası değiştiren, tarih yazdıran bir ödül. En iyilerin ödüllendirildiği ödül.

Bu ödül artık hiç olmadığı kadar çok tartışmaya da yol açıyor. Önemi arttıkça hem kazananların kim olduğuna hem de bunun futbolun bütünü için ne anlama geldiğine dair görüş ayrılıkları da arttı. Taraftarlar ödülü hiç olmadığı kadar yakından takip ediyor. Adaylar da öyle.

Sonuç olarak tartışmalar sertleşti. Bu yıl tartışmalar hiç olmadığı kadar sert olabilir. Özellikle erkeklerde ödülün kime gideceği belirsiz; birden fazla adayın lehine de aleyhine de güçlü gerekçeler var.

Peki ödülü kim kazanacak ve neden? GOAL yazarları bu yılki yarışları, öne çıkan adayları ve yaşanabilecek sürprizleri bir başka bölümde mercek altına alıyor: The Rondo.