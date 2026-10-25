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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL

Ballon d'Or Rondo: Erkekler ödülünü kim kazanacak? Alexia Putellas'ı geride bırakabilecek biri var mı? Peki Lamine Yamal hangi ödülü kazanacak?

Sporun en büyük ödülünün bu yılki edisyonu, pek çok tartışma ve değerlendirmeyi beraberinde getiriyor.

Ryan Tolmich
Çeviri:

  • Pazartesi günü futbolun en büyük yıldızları, futbolun en büyük ödül töreni için Londra'ya gelecek. Ballon d'Or günü geldi ve Ballon d'Or artık bir kupadan fazlası. Futbolcuların ardında bırakacağı mirası değiştiren, tarih yazdıran bir ödül. En iyilerin ödüllendirildiği ödül.

    Bu ödül artık hiç olmadığı kadar çok tartışmaya da yol açıyor. Önemi arttıkça hem kazananların kim olduğuna hem de bunun futbolun bütünü için ne anlama geldiğine dair görüş ayrılıkları da arttı. Taraftarlar ödülü hiç olmadığı kadar yakından takip ediyor. Adaylar da öyle.

    Sonuç olarak tartışmalar sertleşti. Bu yıl tartışmalar hiç olmadığı kadar sert olabilir. Özellikle erkeklerde ödülün kime gideceği belirsiz; birden fazla adayın lehine de aleyhine de güçlü gerekçeler var.

    Peki ödülü kim kazanacak ve neden? GOAL yazarları bu yılki yarışları, öne çıkan adayları ve yaşanabilecek sürprizleri bir başka bölümde mercek altına alıyor: The Rondo.

  • Erkekler Ballon d’Or ödülünü kim, neden kazanmalı?

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    SOPA Images

    Bu yıl ödül için çok sayıda aday var, ancak öne çıkan net bir isim yok.

    Ryan Tolmich: Bu yılki ödül yarışını bu kadar ilginç kılan şey, her adayın belirgin eksiklerinin olması. Eskiden Messi ve Ronaldo’nun hâkim olduğu dönemlerdeki gibi tartışmasız bir favori yok. En güçlü adayların bile göze çarpan ve hafızalarda yer eden eksikleri var. Rodri Dünya Kupası’nı kazandı ama Manchester City ile pek fazla kupa elde edemedi. Manchester City de muhtemelen oy verenlerin tepkisini çekti. Lamine Yamal da İspanya ile o kupayı kaldırdı ancak ülkesinin takımındaki başlıca isim olmaktan uzaktı ve Barcelona, Şampiyonlar Ligi’nde hedefe ulaşamadı. Kylian Mbappe kolaylıkla gol atıyor ama hiçbir şey kazanamadı. Son olarak Harry Kane var: Bu sezon kulüp ve millî takım performansları birlikte değerlendirildiğinde muhtemelen en güçlü özgeçmişe sahip aday o. Bu yüzden ödülü Kane’e verirdik. Hem bu yılki performansını takdir etmek hem de artık böyle bir ödül kazanmış olması gerektiğini kabul eden bir tür kariyer ödülü olarak.

    Alex Labidou: Bu yarış, son yılların en çekişmelisi ama tercih net: Harry Kane. Kulüp ve millî takımda 70’ten fazla gol, bir Bundesliga şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası’nda ileri turlara uzanan yolculuklar. Bazıları lig şampiyonluğunu küçümseyip çok güçlü bir takımda oynadığı için gol sayısının olduğundan etkileyici göründüğünü söyleyecek. Ancak Almanya’daki ilk sezonunda Bundesliga’yı kazanamadığını unutmayalım. Bu, kendiliğinden gelen bir başarı değil. Pres ve hız üzerine kurulu bir Bayern takımında bile kritik anlarda sonuç üretmeyi sürdürmesi takdiri hak ediyor. Bu, ödülü kazanmak için elinde kalan en iyi fırsat olabilir. Oy verenlerin onun geçirdiği sezonun hakkını teslim etmesini bekliyorum.

    Tom Maston: Bu, kesinlikle son onlarca yılın en açık yarışı. Bunun nedenlerinden biri de başlıca adayların her birinin lehine öne sürülen görüşlerde ciddi açıklar bulunması. Bana göre sezonun tamamında bireysel olarak en iyi performansı sergileyen oyuncu Harry Kane’di. 21. yüzyılda erkek futbolunda bir oyuncu, tek bir sezonda onun attığı 73 golden fazlasını yalnızca bir kez kaydetti. Kane’in bu performansı, Bayern Münih’in Almanya’da lig ve kupa dublesi yapmasını sağladı. Bayern ve İngiltere hedefe ulaşamamış olsa da Kane’in Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası’nda da etkili olduğunu hesaba katınca, bana göre ödül için en ikna edici aday açık ara o.

  • Kadınlar Ballon d'Or ödülünü kim kazanmalı ve neden?

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    HMB-Media

    Alexia Putellas, ödülü kazanmanın açık ara favorisi.

    RT: Aklım, ön çapraz bağ sakatlığından sonra bile göz ardı edilemeyecek kadar iyi olan Alexia Putellas diyor. Peki ya kalbim? O, Patri Guijarro'dan yana. Hep gözden kaçan, takımın kalbi olan geride oynayan orta saha oyuncularına biraz değer verelim. Herkes çevresindekileri izlerken oyunu yöneten Guijarro'nun Barcelona'nın kalbi olduğu inkâr edilemez. Üstelik Guijarro kazanırsa bu ödülü alanlar arasında Putellas ve Aitana Bonmati'ye katılacak, üçlünün tarihteki yerini sağlamlaştıracak. Elbette bunun bir önemi olmayacak, çünkü Putellas kazanacak. Ama hayal kurmaya değer, değil mi?

    AL: Kadınlar arasındaki yarış bana daha net görünüyor: Benim için açık ara favori Alexia Putellas. Barcelona'nın dört kupa kazanmasındaki rolü, adaylığını güçlü kılıyor. Benim asıl merak ettiğim, bir ABD Kadın Milli Takımı oyuncusunun yeniden ne zaman favori olacağı. Bir Amerikalının kazanmasının üzerinden yıllar geçti ve bu yıl ciddi bir rakip de görünmüyor. Trinity Rodman ve Alyssa Thompson gibi yetenekler varken bunun yakında değişmesini umarsınız.

    TM: Alexia Putellas'ın istikrarlı biçimde sergilediği üst düzey performans sayesinde bu yarış çok daha net görünüyor. Ödülü iki kez kazanan Putellas, 2022'de ön çapraz bağ sakatlığından döndüğünden beri Barcelona ve İspanya'da Aitana Bonmati'nin gölgesinde kaldı. Ancak bu, kaliteli performanslar sergilemediği anlamına gelmiyor. Bonmati kendi fiziksel sorunlarıyla uğraşırken Putellas'ın bu performansları geçen sezon daha fazla dikkat çekti. Barcelona'yı bir kez daha kupalarla dolu bir sezona taşıyan Putellas, eski takım arkadaşı gibi üçüncü Altın Top'unu kazanmayı hak ediyor.

  • Erkeklerde Kopa Kupası'nı kim kazanmalı?

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    TheNews2

    Lamine Yamal, en üst düzeydeki genç oyuncular için çıtayı yükseltmeye devam ediyor.

    RT: Bu ödül 21 yaş altındaki en iyi oyuncuya veriliyor. Bu da ödülü bu yıl ve gelecek yıl Lamine Yamal'a vermeniz, kısa bir süre sonra da adını Lamine Yamal Kupası olarak değiştirmeniz gerektiği anlamına geliyor (Raymond Kopa'ya saygısızlık etmek istemem). Bu ödül bir süredir Yamal'ın.

    AL: İşi karmaşıklaştırmayalım: Özellikle İspanya'nın Dünya Kupası'nı kazanmasına yardım ettikten sonra ödül Lamine Yamal'a gitmeli. Daha ilginç soru şu: Cavan Sullivan gelecek yıl bu ödül için adaylar arasına girebilir mi?
    TM: Yaş sınırını aşana kadar bu ödülün en güçlü adayı Lamine Yamal. Ballon d'Or'u kazanmasının da haklı görülebilecek olması, burada tartışmaya yer bırakmamalı. Geçen yıl bu ödülü kazanmış olması ve o gece en büyük ödülü de alabilecek olması, bazı seçmenleri Barcelona ve İspanya adına gösterdiği üstün performansın ardından Pau Cubarsi'ye yöneltebilir. Ancak Yamal'ın kendi yaşında yapabildiklerini yapabilen çok az oyuncu oldu.

  • Kadınlar Kopa Kupası'nı kim kazanmalı?

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    NurPhoto

    Bir kupanın daha Barcelona'ya dönmesini bekleyin.

    RT: Vicky Lopez ile Clara Serrajordi arasında seçim yapmak zor. Evet, Barcelona'nın halkla ilişkiler çalışmaları güçlü ama başarıları da öyle. İkisinin burada olmasının nedeni bu. Oy verenler golleri sevdiğinden tercihimiz Vicky Lopez olacak. Her hâlükârda Barcelona'nın yetenek fabrikası, futbolun en iyi oyuncularını yetiştirmeye devam ediyor.

    AL: Lily Yohannes son dönemde çok iyi bir performans sergiledi ancak istikrar sağlamakta zorlandı. Benim tercihim, Barcelona'nın dört kupa kazanmasına yaptığı katkılarla güçlü bir aday olan Vicky Lopez. İspanyol futbolu için yine büyük bir gece olabilir.

    TM: Bu ödülün adayları arasında seçim yapmak zor ama ben Clara Serrajordi'yi tercih edeceğim. Henüz 18 yaşında olmasına rağmen orta saha oyuncusu, Barcelona'nın önüne geleni yenen kadrosunda kendisine yer bulmayı ve İspanya millî takımında birçok kez forma giymeyi başardı. Kadın futbolunda La Masia'dan çıkan bir sonraki süperstar olabilir. Çok da uzak olmayan bir gelecekte Ballon d'Or adayları arasında yer almasını bekleyin.

  • Yılın Erkek Kulübü ödülünü kim kazanacak?

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    Le Pictorium

    RT: Şampiyonlar Ligi var olduğu sürece bu ödülün verilmesinin gerçekten bir anlamı yok. Şampiyonlar Ligi'ni kim kazanırsa bu ödülü de o kazanacak. Ne anlamı var?

    AL: PSG bu ödülü almalı. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu korumak muazzam bir başarı ve dünyanın en iyi kulübünü belirlerken bunu göz ardı etmek zor. Başka takımlar lehine de gerekçeler öne sürebilirsiniz ama Paris ekibi bu ödülü hak etti.

    TM: Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımın bu ödülü almadığı gün beni uyandırın. Tebrikler PSG, giderek büyüyen ödül koleksiyonuna bir yenisini daha ekledin.

  • Ballon d’Or için yürütülen kampanyalar fazla mı ileri gitti?

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    ZUMA Press Wire

    Ballon d'Or ve adayları hiç bu kadar çok konuşulmamıştı. Peki bu iyi bir şey mi?

    RT: Oyuncuların üstü kapalı biçimde kendilerine yönelik ilgiyi artırmasında sorun yok. Podcast'lere çıkın, röportajlar verin, kendinizi öne çıkarın, hikâyenizi anlatın ve belki de insanların güzel bir hikâyeye bağlanmasını sağlayın. İşin tuhaflaştığı nokta, oyuncuların siyasetçiler gibi açıkça kampanya yürütüp başkalarının başarılarını küçümserken kendi başarılarını övmesi. Bunu ölçülü ve saygılı biçimde yapın. Yoksa her şey biraz tuhaf görünüyor.

    AL: Hayır. Ballon d’Or, futbolda Amerikan sporlarındaki MVP ödülünün karşılığı hâline geldi. Oyuncuların neden kazanmayı hak ettiklerini anlatması Avrupa'da yeni olabilir ama bu tartışmalar burada çok tanıdık. Üstelik bunun iyi bir nedeni var: Bireysel açıdan harika geçen sezonlar takdiri hak ediyor ve kimin ödülü alması gerektiğini tartışmak da işin eğlencesinin bir parçası. Messi'nin sekiz kez kazanması, kariyerinin hikâyesini anlatma biçimimizin bir parçası. Tıpkı Kevin Durant'ın veya Aaron Judge'ın MVP ödüllerinin onların kariyer hikâyelerini şekillendirmesi gibi. 

    TM: Bireylerin isterlerse kendi adaylıklarını savunmalarında sorun olmadığını düşünüyorum. Bu ödülü kazanmak pek çok genç futbolcu için bir hayale dönüşüyor. Ama kulüplerin kendi oyuncularının kazanması için açıkça kampanya yürütmesi biraz fazla geliyor. Son birkaç ayda, muhtemelen kulübün talimatıyla, aday gösterilen oyuncuların takım arkadaşlarının kendi soyunma odalarındaki isimlere sorgusuz sualsiz destek vermesini dinlemek yorucu bir hâl aldı. Hem bir kulübün Ballon d’Or kazananına sahip olması, insanların o kulübe bakışını gerçekten daha olumlu hâle getiriyor mu? Umarım Kane kazanırsa bazı kulüpler, kampanya yürütmenin oy verenleri kendi taraflarına çekmeye asla yetmeyeceği dersini Bayern'den alır.