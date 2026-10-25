Pazartesi günü sporun en büyük yıldızları, en büyük ödül töreni için Londra'ya gelecek. Ballon d'Or günü geldi ve Ballon d'Or artık bir kupadan çok daha fazlası. Bırakılan mirası değiştiren ve tarih yazdıran bir ödül. En iyilerin takdir edildiği ödül.

Bu ödül aynı zamanda artık hiç olmadığı kadar çok tartışmaya yol açıyor. Önemi arttıkça hem kazananlar hem de ödülün sporun bütünü için ne anlama geldiği konusundaki görüş ayrılıkları da büyüdü. Taraftarlar ödülü hiç olmadığı kadar yakından takip ediyor. Adaylar da öyle.

Bunun sonucunda tartışmalar sertleşti. Bu yıl şimdiye kadarki en sert tartışmalara tanık olabiliriz. Özellikle erkekler kategorisindeki yarış tamamen açık ve birden fazla adayın lehine de aleyhine de güçlü gerekçeler var.

Peki kim kazanacak ve neden? GOAL yazarları bu yılki ödül yarışlarını, öne çıkan adayları ve yaşanabilecek sürprizleri ele alıyor. Karşınızda yeni bir bölüm daha: The Rondo.