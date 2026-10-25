24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL

Ballon d'Or Rondo: Bu yıl nihayet Harry Kane'in yılı mı, Alexia Putellas'ı durdurabilecek biri var mı ve kampanya faaliyetleri aşırıya mı kaçtı?

Sporun en büyük ödülünün bu yılki edisyonu, pek çok tartışmayı beraberinde getiriyor.

Ryan Tolmich
Çeviri:

  • Pazartesi günü sporun en büyük yıldızları, en büyük ödül töreni için Londra'ya gelecek. Ballon d'Or günü geldi ve Ballon d'Or artık bir kupadan çok daha fazlası. Bırakılan mirası değiştiren ve tarih yazdıran bir ödül. En iyilerin takdir edildiği ödül.

    Bu ödül aynı zamanda artık hiç olmadığı kadar çok tartışmaya yol açıyor. Önemi arttıkça hem kazananlar hem de ödülün sporun bütünü için ne anlama geldiği konusundaki görüş ayrılıkları da büyüdü. Taraftarlar ödülü hiç olmadığı kadar yakından takip ediyor. Adaylar da öyle.

    Bunun sonucunda tartışmalar sertleşti. Bu yıl şimdiye kadarki en sert tartışmalara tanık olabiliriz. Özellikle erkekler kategorisindeki yarış tamamen açık ve birden fazla adayın lehine de aleyhine de güçlü gerekçeler var.

    Peki kim kazanacak ve neden? GOAL yazarları bu yılki ödül yarışlarını, öne çıkan adayları ve yaşanabilecek sürprizleri ele alıyor. Karşınızda yeni bir bölüm daha: The Rondo.

  • Erkeklerde Ballon d’Or ödülünü kim kazanmalı ve neden?

    imago-sport-1084966355.jpg
    SOPA Images

    Bu yıl ödül için çok sayıda aday var, ancak öne çıkan net bir favori yok.

    Ryan Tolmich: Ödül için bu yılki yarışı bu kadar ilgi çekici kılan şey, her adayın çok belirgin eksiklerinin olması. Messi ve Ronaldo'nun geçmişteki hâkimiyetinde olduğu gibi tartışmasız bir favori yok; en güçlü adayların bile akılda kalan belirgin eksikleri var. Rodri Dünya Kupası'nı kazandı ama Manchester City ile pek fazla kupa kazanamadı. Manchester City de muhtemelen oy verenlerin tepkisini çekti. Lamine Yamal da İspanya ile o kupayı kaldırdı ancak ülkesinin başrol oyuncusu olmaktan uzaktı ve Barcelona Şampiyonlar Ligi'nde hedefe ulaşamadı. Kylian Mbappe kolayca goller atıyor ama hiçbir şey kazanamadı. Son olarak Harry Kane var. Muhtemelen bu sezon hem kulüp hem de millî takım düzeyinde en dolu başarı karnesine sahip isim o. Bu yüzden ödülü Kane'e veriyoruz. Hem bu yılki performansını takdir etmek hem de muhtemelen şimdiye kadar bu ödüllerden birini kazanmış olması gerektiğini kabul eden bir tür yaşam boyu başarı ödülü olarak.

    Alex Labidou: Bu yarış, yıllardır olmadığı kadar çekişmeli ama seçim net: Harry Kane. Kulübü ve millî takımı için 70'ten fazla gol, bir Bundesliga şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası'nda ileri turlara uzanan yolculuklar. İnsanlar lig şampiyonluğunu küçümseyip güçlü bir takımda oynadığı için gol sayılarının yüksek olduğunu söyleyecek, ancak Almanya'daki ilk sezonunda Bundesliga'yı kazanamadığını unutmayalım. Bu başarı kendiliğinden gelmiyor. Baskı ve hız üzerine kurulu bir Bayern takımında bile kritik anlarda katkı vermeyi sürdürmesi takdiri hak ediyor. Bu, ödülü kazanmak için elinde kalan en iyi fırsat olabilir ve oy verenlerin geçirdiği sezonun hakkını teslim etmesini bekliyorum.

    Tom Maston: Bu kesinlikle son birkaç on yılın en açık yarışı. Bunun nedenlerinden biri de başlıca adayların her birinin lehine sunulan argümanlarda ciddi açıklar bulunması. Bana göre sezonun tamamında bireysel olarak en iyi performansı sergileyen oyuncu Harry Kane'di. 21. yüzyılda bir sezonda onun attığı 73 golden fazlasını kaydeden bir erkek futbolcu yalnızca bir kez görüldü. Bu goller, Bayern Münih'in Almanya'da lig ve kupa dublesi yapmasını sağladı. Bayern ve İngiltere hedeflerine ulaşamamış olsa da Kane'in Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası'nda da beklenen performansı sergilediği hesaba katıldığında, bana göre ödül için en ikna edici aday açık ara o.

  • Kadınlar Ballon d'Or ödülünü kim kazanmalı ve neden?

    imago-sport-1077814038.jpg
    HMB-Media

    Alexia Putellas kazanmanın açık ara favorisi.

    RT: Aklım, çapraz bağ sakatlığından sonra bile görmezden gelinemeyecek kadar iyi olan Alexia Putellas diyor. Peki ya kalbim? O, Patri Guijarro'dan yana. Hep göz ardı edilen, takımın kalbi olan gerideki orta saha oyuncularına da biraz sevgi gösterelim. Herkes Guijarro'nun etrafındakilere bakarken oyunu yöneten ismin o olduğu ve Barcelona'nın kalbi olduğu inkâr edilemez. Üstelik Guijarro kazanırsa bu ödülü alan Putellas ve Aitana Bonmati'nin arasına katılacak, böylece bu üçlünün tarihteki yerini sağlamlaştıracak. Elbette bunun bir önemi olmayacak, çünkü Putellas kazanacak. Ama hayal kurmaya değer, değil mi?

    AL: Kadınlar arasındaki yarış bana daha net görünüyor: Benim için açık ara favori Alexia Putellas. Barcelona'nın dört kupa kazanmasındaki rolü, adaylığını güçlü kılıyor. Benim asıl merak ettiğim, bir ABD kadın millî takımı oyuncusunu yeniden ne zaman favori olarak göreceğimiz. Bir Amerikalı'nın kazanmasının üzerinden yıllar geçti ve bu yıl ciddi bir rakip de görünmüyor. Trinity Rodman ve Alyssa Thompson gibi yeteneklerle bunun yakında değişmesini umarsınız.

    TM: Alexia Putellas'ın istikrarlı biçimde sergilediği üst düzey performans sayesinde bu yarış çok daha net görünüyor. Ödülü iki kez kazanan Putellas, 2022'deki çapraz bağ sakatlığından döndüğünden beri Barcelona ve İspanya'da Aitana Bonmati'nin gölgesinde kaldı. Ancak bu, kaliteli performanslar sergilemediği anlamına gelmiyor. Bonmati'nin kendi fiziksel sorunlarıyla uğraştığı geçen sezon Putellas'ın performansları daha fazla dikkat çekti. Barcelona'yı bir kez daha kupalarla dolu bir sezona taşıdıktan sonra Putellas, eski takım arkadaşının ardından üçüncü Altın Top'unu kazanmayı hak ediyor.

  • Erkekler Kopa Ödülü'nü kim kazanmalı?

    imago-sport-1080282158.jpg
    TheNews2

    Lamine Yamal, en üst seviyedeki genç oyuncular için çıtayı yükseltmeye devam ediyor.

    RT: Bu ödül 21 yaşın altındaki en iyi oyuncuya veriliyor. Dolayısıyla bu yıl ve gelecek yıl ödülü Lamine Yamal’a vermeli, kısa süre sonra da adını Lamine Yamal Kupası olarak değiştirmelisiniz (Raymond Kopa’ya saygısızlık etmek istemem). Bu ödül bir süredir Yamal’ın.

    AL: İşi karmaşıklaştırmayalım: Özellikle İspanya’nın Dünya Kupası’nı kazanmasına yardım ettikten sonra ödül Lamine Yamal’a verilmeli. Daha ilginç soru şu: Cavan Sullivan gelecek yıl bu ödül için adaylar arasına girebilir mi?


    TM: Yaş sınırını aşana kadar bu ödülü kaybetmesi için Lamine Yamal’ın bir şeyleri ters yapması gerekir. Ballon d’Or’u da haklı olarak kazanabilecek olması, burada rakipsiz olduğu anlamına gelmeli. Ödülü geçen yıl kazanmış olması ve o gece en büyük ödülü de alabilecek olması, bazı seçmenleri Barcelona ve İspanya adına sergilediği olağanüstü performansların ardından Pau Cubarsi’ye yöneltebilir. Ancak Yamal’ın bu yaşta yapabildiklerini yapabilen oyuncu sayısı çok az.

  • Kadınlar Kopa Kupası'nı kim kazanmalı?

    imago-sport-1077120166.jpg
    NurPhoto

    Bir kupanın daha Barcelona'ya dönmesini bekleyin.

    RT: Vicky Lopez ile Clara Serrajordi arasında seçim yapmak zor. Barcelona’nın tanıtım gücü yüksek, evet, ama başarıları da öyle. İkisinin de burada olmasının nedeni bu. Oy verenler golleri sevdiği için tercihimiz ondan yana. Her hâlükârda Barcelona’nın yetenek fabrikası, futbolun en iyi oyuncularını yetiştirmeye devam ediyor.

    AL: Lily Yohannes son dönemde çok etkileyiciydi, ancak istikrar sorunu yaşadı. Benim tercihim Vicky Lopez. Barcelona’nın dört kupa kazanmasına yaptığı katkı, onu güçlü bir aday hâline getiriyor. İspanyol futbolu için bir başka büyük gece olabilir.

    TM: Bu ödülün adayları arasında seçim yapmak zor, ama ben Clara Serrajordi’yi tercih ediyorum. Orta saha oyuncusu henüz 18 yaşında olmasına rağmen Barcelona’nın rakip tanımayan kadrosunda kendine yer açmayı ve İspanya millî takımında birden fazla kez forma giymeyi başardı. La Masia’dan kadın futboluna kazandırılan yeni süper yıldız olarak çok da uzak olmayan bir gelecekte Ballon d’Or adayları arasında yer almasını bekleyin.

  • Yılın Erkek Kulübü ödülünü kim kazanacak?

    imago-sport-1078087425.jpg
    Le Pictorium

    RT: Şampiyonlar Ligi varken bu ödülün pek bir anlamı yok. Şampiyonlar Ligi'ni kim kazanırsa bu ödülü de o alacak. Ne anlamı var?

    AL: Bu ödülü PSG almalı. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu korumak muazzam bir başarı ve dünyanın en iyi kulübünü seçerken bunu göz ardı etmek zor. Başka takımlar lehine de gerekçeler sunulabilir ama PSG bu ödülü hak etti.

    TM: Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımın bu ödülü almadığı gün beni uyandırın. Tebrikler PSG, giderek büyüyen ödül koleksiyonuna bir yenisi daha eklendi.

  • Ballon d’Or için yapılan kampanyalar aşırıya mı kaçtı?

    imago-sport-1085069990.jpg
    ZUMA Press Wire

    Ballon d'Or ve adayları hiç bu kadar çok konuşulmamıştı. Bu iyi bir şey mi?

    RT: Oyuncuların kendilerine yönelik heyecanı üstü kapalı biçimde artırmalarında sorun yok. Podcast'lere ve röportajlara katılıp kendinizi öne çıkarın, hikâyenizi anlatın ve belki de insanların güzel bir hikâyeye bağlanmasını sağlayın. İşin tuhaflaştığı nokta, oyuncuların siyasetçiler gibi açıkça kampanya yürütüp başkalarının başarılarını küçümserken kendi başarılarını öne çıkarması. Bunu göze batmadan ve saygı çerçevesinde yapın. Aksi hâlde her şey biraz tuhaf görünüyor.

    AL: Hayır. Ballon d’Or, Amerikan sporlarındaki MVP ödülünün futboldaki karşılığı hâline geldi. Oyuncuların neden ödülü hak ettiklerini anlatması Avrupa'da yeni olabilir ama bu tartışmalar burada alışıldık bir durum. Üstelik bunun iyi bir nedeni var: Olağanüstü bireysel sezonlar takdiri hak ediyor ve bunları tartışmak da işin keyfinin bir parçası. Messi'nin sekiz kez kazanmış olması, kariyesinin hikâyesini anlatışımızın bir parçası; tıpkı Kevin Durant'ın veya Aaron Judge'ın MVP ödüllerinin onların kariyerlerini tanımlamaya yardımcı olması gibi. 

    TM: Oyuncular isterlerse ödülü hak ettiklerini savunabilir. Sonuçta bu ödülü kazanmak birçok genç futbolcu için bir hayale dönüşüyor. Ancak kulüplerin kendi oyuncularının kazanması için açıkça kampanya yürütmesi biraz fazla geliyor. Adayların takım arkadaşlarının, muhtemelen kulübün talimatıyla, aynı soyunma odasını paylaştıkları oyunculara sorgusuz sualsiz destek vermesini dinlemek son birkaç ayda bıktırıcı bir hâl aldı. Ayrıca bir kulübün Ballon d’Or kazananına sahip olması, gerçekten o kulübü insanların gözünde daha değerli kılıyor mu? Umarım Kane kazanırsa bazı kulüpler, seçmenleri etkilemek için kampanya yürütmenin asla yeterli olmayacağı dersini Bayern'den çıkarır.