2025-26 sezonu Jude Bellingham için son derece hayal kırıklığı yaratan bir sezon oldu. Geçmeyen omuz sakatlığı nedeniyle ameliyat olmak zorunda kaldığı için Xabi Alonso yönetiminde sezon öncesi kampı geçiremedi ve eylül ayının sonunda nihayet sahalara döndüğünde, yeni Real Madrid teknik direktörü ondan etkisini sınırlayan savunmacı orta saha rolünü üstlenmesini istedi.

Sonuçlar kötüye gidince Alonso ocak ayında görevden alındı ve yerine gelen Alvaro Arbeloa da Madrid'in sezonunun tamamen raydan çıkmasını engelleyemedi. Bellingham, 40 maçta sekiz gol ve beş asistle sezonu tamamladı; bunlar şu ana kadar İspanya'daki kariyerinin açık ara en kötü rakamlarıydı ve bazı eleştirmenler onun 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere adına ilk 11'de başlamayı hak etmediğini öne sürdü.

Ancak dışarıdan gelen sesler Bellingham'ın önündeki göreve odaklanmasını hiç bozmadı; aksine bu durum her zaman onun kararlılığını daha da güçlendirdi. Birmingham City altyapısından yetişen oyuncu güçlü bir dönüş yaparak İngiltere'nin yarı final yolculuğuna liderlik etti ve turnuvanın muhtemelen en iyi dördüncü oyuncusuydu; önünde yalnızca Lionel Messi, Madrid'den takım arkadaşı Kylian Mbappe ve Altın Top kazananı Rodri vardı.

Şimdi ise Jose Mourinho yönetimindeki yeniden yükselişe geçen Madrid'de, Kuzey Amerika'da bıraktığı yerden devam ediyor. Bellingham'ın kariyer zirvesine şimdiden ulaştığını söylemeye cüret eden herkes ortadan kaybolmak zorunda kalabilir; çünkü 23 yaşındaki oyuncu her zamankinden daha iyi durumda görünüyor ve Real, bir kez daha en büyük kupalar için mücadele etmeye hazır gibi duruyor.