Ballon d'Or'luk Bellingham resmen geri döndü! İngiltere'nin yıldızı Jude, Real Madrid'de Dünya Kupası'nda bıraktığı yerden devam ediyor
2025-26 sezonu Jude Bellingham için son derece hayal kırıklığı yaratan bir sezon oldu. Geçmeyen omuz sakatlığı nedeniyle ameliyat olmak zorunda kaldığı için Xabi Alonso yönetiminde sezon öncesi kampı geçiremedi ve eylül ayının sonunda nihayet sahalara döndüğünde, yeni Real Madrid teknik direktörü ondan etkisini sınırlayan savunmacı orta saha rolünü üstlenmesini istedi.
Sonuçlar kötüye gidince Alonso ocak ayında görevden alındı ve yerine gelen Alvaro Arbeloa da Madrid'in sezonunun tamamen raydan çıkmasını engelleyemedi. Bellingham, 40 maçta sekiz gol ve beş asistle sezonu tamamladı; bunlar şu ana kadar İspanya'daki kariyerinin açık ara en kötü rakamlarıydı ve bazı eleştirmenler onun 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere adına ilk 11'de başlamayı hak etmediğini öne sürdü.
Ancak dışarıdan gelen sesler Bellingham'ın önündeki göreve odaklanmasını hiç bozmadı; aksine bu durum her zaman onun kararlılığını daha da güçlendirdi. Birmingham City altyapısından yetişen oyuncu güçlü bir dönüş yaparak İngiltere'nin yarı final yolculuğuna liderlik etti ve turnuvanın muhtemelen en iyi dördüncü oyuncusuydu; önünde yalnızca Lionel Messi, Madrid'den takım arkadaşı Kylian Mbappe ve Altın Top kazananı Rodri vardı.
Şimdi ise Jose Mourinho yönetimindeki yeniden yükselişe geçen Madrid'de, Kuzey Amerika'da bıraktığı yerden devam ediyor. Bellingham'ın kariyer zirvesine şimdiden ulaştığını söylemeye cüret eden herkes ortadan kaybolmak zorunda kalabilir; çünkü 23 yaşındaki oyuncu her zamankinden daha iyi durumda görünüyor ve Real, bir kez daha en büyük kupalar için mücadele etmeye hazır gibi duruyor.
Mükemmel başlangıç
Bellingham, Dünya Kupası sonrası tatilinden döndükten sonra Mourinho ile çalışmak için yalnızca bir haftaya sahipti. Ancak Bernabeu'da ikinci dönemine başlayan Portekizli teknik adam, onu doğrudan Madrid'in Espanyol'a karşı sezon açılış maçında ilk 11'e koydu ve etki yaratması sadece dokuz dakika sürdü.
Arda Güler soldan harika bir serbest vuruş ortaladı ve Bellingham, markajındaki oyuncuyu rahatlıkla savuşturup kafayla Real Madrid'i öne geçirdi. Bu gol, Real Madrid için sahte bir şafak olduğu ortaya çıktı; çünkü takım sonrasında ritim bulmakta zorlandı ve ancak Carlos Espi'nin ikinci yarı uzatma dakikalarının derinlerinde yakın mesafeden yaptığı vuruş sayesinde 2-1'lik galibiyeti aldı. Yine de Bellingham, sahada kaldığı 80 dakika boyunca deplasman ekibinin en öne çıkan oyuncusuydu.
Beş ikili yer mücadelesi kazandı ve yüzde 95 pas isabet oranı yakaladı. Ayrıca ikinci yarının başlarında Güler'in kullandığı kornerde yaptığı kafa vuruşuyla topu üst direğe nişanlayarak ikinci golüne çok yaklaştı. Mourinho, Bellingham'ın hazırlık süresinin kısalığı düşünüldüğünde bundan fazlasını neredeyse isteyemezdi.
Savaşçının performansı
Real Madrid, dört gün sonra Bernabeu'da Real Sociedad'ı ağırladı ve sahneye Kylian Mbappe çıktı. Fransa kaptanı, acımasız geçen 4-1'lik galibiyette muhteşem bir hat-trick yaparken Madrid hücumdaki gücünü net şekilde ortaya koydu; Vinicius Junior da golünü attı.
Mbappe'nin performansı 10 üzerinden 10'du, ancak Bellingham da hemen arkasından sağlam bir 9 aldı; etkisini daha da vurgulamak için yalnızca bir ya da iki golü eksikti. Mbappe'nin ikinci golünü şık bir ver-kaçla hazırladı ve kısa süre sonra bir asist daha yaptı; La Real ceza sahasında topu geri kazanmak için mücadele ettikten sonra topu boş kaleye dokunması için Vinicius'un önüne bıraktı.
Bellingham'ın topsuz oyundaki agresifliği, geçiş anlarında konuk ekibi durdurmada hayati önem taşıdı ve 14 ikili mücadelenin dokuzunu kazanıp dört top kazanma kaydederek ve yaklaşık dokuz kilometre koşarak 77. dakikada oyundan çıkarken ayakta alkışlandı. Bu, Bellingham'ın yaz boyunca England için ortaya koyduğu aynı derecede ciğer söken türden bir performanstı; eski Borussia Dortmund oyuncusunun enerji seviyesi ve atletizmi hayranlık verici, ayrıca futbolundan yeniden keyif aldığı da çok açık.
'Kendimi daha özgür hissediyorum'
Malaga'nın pazar günü Bernabeu'ya yapacağı ziyaret öncesinde Mourinho'ya, Bellingham'ın Madrid takımını bir arada tutan yapıştırıcı olup olmadığı soruldu ve buna karşı çıkmaya hiç niyeti yoktu: "O eşsiz bir oyuncu, takım için son derece önemli."
Madrid maça önde baskıyla başladı ve 19. dakikada top, kaleye yaklaşık 27 metre mesafede Bellingham'ın önünde kaldı. Bellingham ardından ceza sahasına doğru ilerledi, bir Malaga savunmacısını yere serdikten sonra diğer ikisinin yanından süzülerek geçti ve büyük bir soğukkanlılıkla şutunu kalecinin bacaklarının arasından ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı.
Yedi dakika sonra Bellingham, Mbappe'nin şutunu havaya çeldikten sonra Malaga'nın talihsiz 1 numarası Alfonso Herrero'nun üzerinden seken topu kafayla ağlara gönderdi. Sonuçta gol, Carlos Puga'nın uzaklaştırma girişiminin kaleciden sekip ağlara gitmesi nedeniyle Herrero'nun kendi kalesine attığı gol olarak yazıldı, ancak hatayı zorlayan isim Bellingham'dı.
Mbappe yarım saat dolarken golünü attı, Guler de son bölümde skora parlaklık kattı ve Madrid, La Liga'da mümkün olan dokuz puandan dokuzunu aldı. İkinci yarıda bir şutu da direğe patlayan Bellingham, bitime üç dakika kala oyundan alınmasının ardından Madrid taraftarlarının söylediği "Hey Jude" tezahüratıyla onurlandırıldı; bu da onun topla ve topsuz oyundaki mükemmel çalışmasının hak edilmiş bir karşılığıydı.
Bellingham, galibiyetin ardından Madrid'in medya kanalına, "Şu anda kendimi daha özgür hissediyorum. Sahada daha fazla hareket etme, ihtiyaç duyduğumuza bağlı olarak ileri geri gitme özgürlüğüm var" dedi. "Çok eğleniyorum ve bu yüzden iyi performans gösteriyorum."
Mourinho ile anlaşın
Mourinho, Bellingham'ın yüzündeki o gülümsemeyi kulüp düzeyinde ortaya çıkaran kişi. İngiltere yıldızının Dünya Kupası'nda 10 numara pozisyonunda ne kadar etkili olduğunu açıkça gördü; burada sekiz maçta yedi gol kaydetti. Mourinho'nun da Thomas Tuchel ile aynı 4-2-3-1 dizilişini tercih ettiği düşünüldüğünde, onu Madrid'de de aynı şekilde kullanmak son derece mantıklı.
Mourinho, hafta sonundaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bellingham geçen sezon bazen ikinci bir sol bek gibi savunma yaptı" dedi. "Ona artık bunu görmek istemediğimi söyledim. Onunla bir anlaşma yaptım."
Bellingham'dan maksimum verim almak için onun kaleye yakın olması gerekiyor; bu çok da karmaşık bir mesele değil. Alonso, Mbappe ve Vinicius'u rahatlatmak için Bellingham'a sahanın diğer ucunda çok daha fazla sorumluluk vermeye çalıştı ve bu ters tepti; Madrid, hücumda üçlü bir yapı oluşturduğunda en akıcı ve en tehlikeli haline bürünüyor. Mourinho şimdi tüm hücum oyuncularının savunma sorumluluklarını kendilerinin üstlenmesini istiyor, bu da Bellingham'ın merkezde kalmasına ve oyunun tam içinde olmasına imkân tanıyor.
Hâlâ Madrid için oyunu bozan, durmaksızın top kazanan bir oyuncu ama aynı zamanda ceza sahasına koşu atma özgürlüğüne de sahip ve bunu Bellingham'dan daha iyi yapan bir hücum orta saha dünyada yok. Mbappe ve Vinicius ile birlikte sahnenin merkezini paylaşmayı hak ediyor; Mourinho da bunun tamamen farkında.
Üçlünün uyumu sorulduğunda, "Çok iyi oyuncular birlikte oynamak ister" diye ekledi. "Aynı kaliteye, aynı düşünce hızına sahip insanlarla oynamak isterler. Ben gelmeden önce insanlar çok konuştu; 'Mou bunu istemiyor ya da şunu istemiyor, bu üçlü birbiriyle uyumsuz' dediler. Ben ise her zaman en iyi oyuncuları istediğimi söyledim. Benim gördüğüm tek şey, üçünün de gerçekten çok iyi olduğu."
Ballon d'Or adayı?
Mourinho, sözlerini sürdürürken, "Bellingham sadece üst düzey bir oyuncu değil, aynı zamanda bir lider" ısrarında bulundu ve "Ballon d’Or yarışının içinde" dedi. Ancak ne yazık ki bu iddiaların üçüncüsü pek de doğru değil.
Bellingham, Harry Kane, Lamine Yamal, Messi, Michael Olise ve Rodri gibi bu yılki Altın Top favorileri için bir tehdit oluşturmayacak; çünkü kendisi ve Madrid, tam olarak sıfır kupayla sona eren son derece hayal kırıklığı yaratan bir 2025-26 sezonu geçirdi. Güçlü bir Dünya Kupası performansı bunu telafi etmeyecek; Mbappe'nin Bellingham'dan daha iyi bir şansı var çünkü geçen sezon tüm kulvarlarda yine 42 gol attı, ancak o bile dışarıdan bir aday olarak değerlendiriliyor.
Bellingham mevcut seviyesini korursa 2027'de hikâye farklı olabilir. Yeni sezonda şimdiden dört gole katkıya ulaştı ve Real'deki ilk yılını geride bırakabileceğine inanacaktır; o sezonda 23 gol atmış, 13 golün de asistini yapmış ve takım La Liga ile Şampiyonlar Ligi dublesi kazanmıştı.
Bu da Bellingham'a 2024 Ballon d'Or oylamasında, Vinicius ile nihai kazanan Rodri'nin arkasında üçüncülüğü getirmişti. O zamandan bu yana payına düşen epey şanssızlıkla uğraşmak zorunda kaldı, ancak Bellingham bunların ardından daha da iyi bir oyuncu olarak çıktı ve bu Madrid kadrosu da iki yıl öncesine göre daha güçlü.
Önümüzdeki dokuz ayda Mbappe ile Vinicius'u gölgede bırakmak kolay olmayacak, ancak Bellingham'ın sınırı yok. Ballon d'Or'u kazanmak, onu gerçek bir kuşak yeteneği olarak ortaya çıkaran ve şimdiden hayranlık uyandıran yeni eşikleri aşmasını sağlayan kariyerinde doğal bir sonraki adım olur.