Manchester United ait olduğu yere geri döndü. Michael Carrick, kulübün sinir bozucu geçen iki yıllık aranın ardından Şampiyonlar Ligi'ne dönüşünü sağladı ve büyük ölçüde elverişli geçen lig aşaması kurasının ardından takımı en azından eleme turlarına taşımakla yükümlü olacak.

Fikstürde Atletico Madrid deplasmanı ve Old Trafford'da Bayern Münih ile dev bir mücadele görünüyor, ancak United'ın Como, Roma, Sporting CP, RB Leipzig ve Villarreal'e karşı oynayacağı diğer maçlardan da olumlu sonuçlar alması beklenecek. Ayrıca Sabah FK'ye karşı oynayacağı açılış maçında üç puanı almanın ezici favorisi olacak. Azerbaycan'ın mütevazı ekibi, tarihinde ilk kez bu seviyede mücadele ediyor.

Ancak Manchester United'ın rehavete kapılma lüksü yok. Sabah, büyük bir sürprize imza atmakta kararlı olacak ve bu noktaya kadar geldikleri yolculuk, her şeyin mümkün olduğunun kanıtı. Bu olağanüstü bir hikâye, tıpkı şu anki teknik direktörleri Valdas Dambrauskas'ın hikâyesi gibi. Dambrauskas, mesleğini öğrenirken Manchester'dan da geçti.

Sabah'ın mayıs ayında Avrupa Kupası'nı kaldırmasına 1500/1 oran veriliyor ve takım büyük bir sürpriz adayı olarak görülüyor, ancak burada yer almak bile onları şimdiden kazanan yapıyor. Aşağıda, GOAL, Azerbaycan'ın yeni şampiyonu hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlatıyor...