Azerbaycan'ın mütevazı ekibi Sabah, Manchester United bağlantıları olan bir 'Kim Milyoner Olmak İster?' kazananı yönetiminde Şampiyonlar Ligi'ne nasıl ulaştı
Manchester United ait olduğu yere geri döndü. Michael Carrick, kulübün sinir bozucu geçen iki yıllık aranın ardından Şampiyonlar Ligi'ne dönüşünü sağladı ve büyük ölçüde elverişli geçen lig aşaması kurasının ardından takımı en azından eleme turlarına taşımakla yükümlü olacak.
Fikstürde Atletico Madrid deplasmanı ve Old Trafford'da Bayern Münih ile dev bir mücadele görünüyor, ancak United'ın Como, Roma, Sporting CP, RB Leipzig ve Villarreal'e karşı oynayacağı diğer maçlardan da olumlu sonuçlar alması beklenecek. Ayrıca Sabah FK'ye karşı oynayacağı açılış maçında üç puanı almanın ezici favorisi olacak. Azerbaycan'ın mütevazı ekibi, tarihinde ilk kez bu seviyede mücadele ediyor.
Ancak Manchester United'ın rehavete kapılma lüksü yok. Sabah, büyük bir sürprize imza atmakta kararlı olacak ve bu noktaya kadar geldikleri yolculuk, her şeyin mümkün olduğunun kanıtı. Bu olağanüstü bir hikâye, tıpkı şu anki teknik direktörleri Valdas Dambrauskas'ın hikâyesi gibi. Dambrauskas, mesleğini öğrenirken Manchester'dan da geçti.
Sabah'ın mayıs ayında Avrupa Kupası'nı kaldırmasına 1500/1 oran veriliyor ve takım büyük bir sürpriz adayı olarak görülüyor, ancak burada yer almak bile onları şimdiden kazanan yapıyor. Aşağıda, GOAL, Azerbaycan'ın yeni şampiyonu hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlatıyor...
En üst lige hızlı yükseliş
Sabah, Türkçede yaygın bir karşılığı bulunmayan The Owls lakabıyla anılıyor, 2017 yılında Bakü'de, evet yanlış okumadınız, yalnızca sekiz yıl önce, Azerbaycanlı girişimci Yagub Huseynov tarafından Bridge Group of Companies aracılığıyla kuruldu. Ülkenin önde gelen gayrimenkul, konaklama ve yatırım holdinginin kurucusu ve denetim kurulu başkanı olan Huseynov, kulübü o yılın 8 Eylül'ünde resmen kurdu ve Olimpiyat şampiyonu Igor Ponomarev ile birçok şirket yöneticisinin yer aldığı iddialı bir yönetim yapısı oluşturdu.
Sabah, başlangıçta doğrudan Azerbaycan Birinci Ligi'nde, yani ikinci kademede mücadele etmeye başladı. İlk sezonunda saygın bir beşincilik elde etti, ancak bu derece geleneksel performansa dayalı yolla doğrudan yükselmek için tam olarak yeterli olmadı.
Ancak Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun (AFFA) kuralları uyarınca, takımların Premier Lig'e yükselebilmesi için belirli mali, idari ve altyapısal kulüp lisans kriterlerini karşılaması gerekiyor. İlk dört sıradaki Khazar Baku, Qaradağ Lökbatan, Shuvalan ve MOIK Baku bu şartları yerine getiremedi, ancak Sabah idari ve mali incelemeyi başarıyla geçerek lisansını aldı ve böylece üst lige yükseldi.
Sonraki üç yılda daha kademeli bir ilerleme kaydedildi. Sabah, 12 takımlı Premier Lig'deki ilk sezonunu yedinci sırada tamamladı, ertesi sezon ise altıncılığa yükseldi. Ardından 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında üst üste iki beşincilik geldi. Daha da önemlisi, kulüp ticari açıdan daha fazla ilgi görmeye başlarken Bank Respublika ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Bu da A takım, akademi ve kulüp operasyonlarına yatırım için önemli ölçüde ek kaynak anlamına geliyordu; başlangıçta Alinja Arena olarak bilinen statlarının adı da Bank Respublika Arena olarak değiştirildi.
Avrupa çıkışı
Sabah, 2022-23 sezonunda bir sonraki büyük adımı atmaya hazırdı. 36 lig maçının 25'ini kazanarak ikinci oldular, şampiyon Qarabag'ın sadece dokuz puan gerisinde kaldılar ve tarihlerinde ilk kez Avrupa vizesi aldılar.
Konferans Ligi ikinci eleme turunda Sabah, Letonya ekibi RFS'yi iç sahada ve deplasmanda yenerek üçüncü turda Sırbistan'ın güçlü takımlarından Partizan Belgrade ile eşleşti. Sabah ilk maçta sahasında 2-0 kazanarak dikkat çekici bir sürprize imza attı, ancak rövanşı aynı skorla kaybetti ve sonunda penaltılarda elendi.
Premier Lig'de üçüncülüğe gerilemesine rağmen bir sonraki yıl bir kez daha şans buldular ve Maccabi Haifa'yı elediler, ancak üçüncü turda yine büyük hayal kırıklığı yaşadılar; İrlanda ekibi St Patrick's Athletic'e toplamda 2-0 yenildiler. Baykuşlar ligde de hayal kırıklığı yaratan bir beşincilik yaşadı, ancak bunu ilk büyük kupalarını kazanarak telafi ettiler; Azerbaycan Kupası finalinde uzatmalarda Qarabag'ı 3-2 yenerek Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde ettiler.
Bu zaferin önemi abartılamaz. Qarabag, önceki 12 Azerbaycan Premier Lig şampiyonluğunun 11'ini kazanmıştı ve o sezon zirvede tam 15 puan farkla önde bitirmişti. Ardından Şampiyonlar Ligi'nin grup veya lig aşamasına ulaşan ilk Azerbaycan kulübü oldular ve Newcastle tarafından elenmeden önce eleme aşaması play-off'una kadar yükseldiler.
Ülkenin baskın kulübünden bir kupa çalmak, Sabah cephesine etkisi bugün hâlâ süren bir özgüven dalgası gönderdi. A takım zorlu bir güç hâline gelmişti ve Sabah, 2023-24 ile 2024-25'te art arda ulusal şampiyonluklar kazanan 19 yaş altı takımıyla heyecan verici yeni bir yıldız jenerasyonu da yetiştiriyordu.
Beklenmedik kulübe değişikliği
Geçen yaz kulüpte beklenmedik bir değişiklik yaşandı; teknik direktör Vasili Berezutski, görev süresinin henüz yedi ayında kişisel nedenlerle ayrıldı. Sabah'ın kuruluşundan bu yana sekizinci kalıcı teknik direktörü olan eski Rusya milli stoper Berezutski'ye 2028'e kadar sözleşme verilmişti ve önemli bir kupa kazandırmasının ardından yönetimin tam güvenini taşıyordu.
Avrupa Ligi eleme turunun başlamasına bir aydan az süre kala onu kaybetmek büyük bir darbe oldu, ancak Sabah yerine geçecek ismi bulmakta hızlı davrandı ve Litvanyalı teknik adam Valdas Dambrauskas'a üç yıllık sözleşme verdi. Dambrauskas'ın profesyonel olarak hiç futbol oynamamış, yalnızca Litvanya üçüncü ligine kadar yükselebilmiş olması nedeniyle görevlendirme ilk andan itibaren heyecan ve merak karışımı bir hava yarattı.
Dambrauskas, Ludogorets ve Hadjuk Split dönemlerinin ardından Bank Respublika Arena'ya iyi bir teknik direktörlük itibarıyla geldi; ilkini Bulgaristan ligi şampiyonluğuna, ikincisini ise Hırvatistan Kupası zaferine taşıdı. Ancak sahadaki çalışmasından çok televizyondaki bir görünümüyle tanınıyordu.
23 yaşında kramponlarını asmaya karar verdikten sonra Dambrauskas, "Who Wants to Be a Millionaire"in Litvanya versiyonu olan "Šeši nuliai - milijonas"ın 2002 edisyonunda yer aldı. Büyük ödülü kazanamadı, ancak 4.000 litas'la (yaklaşık £2.500'e denk geliyor) ayrıldı; bu para, futbol antrenörü olma yönündeki nihai hayalinin peşinden giderken Londra'ya tek yön uçak biletlerini almasına ve kendisiyle şu anki eşinin ilk ay konaklamasını karşılamasına yetti.
Dambrauskas, UEFA antrenörlük lisanslarını alırken London Metropolitan University'de eğitim gördü ve öğrenim ücretleriyle yaşam masraflarını karşılamak için gazete dağıtıcısı, çocuk bakıcısı ve ev boyacısı olarak çalıştığı bildirildi. Euro News'e konuşan Dambrauskas, "Bazen zordu. Çok çalışmak zorundaydım ve bazen ben ve etrafımdakiler şüphe ederken bile inanmam gerekiyordu" dedi.
Bu azim, ona Premier League kulüplerinde akademi antrenörlerini gözlemlemek ve genç takım antrenmanlarına yardımcı olmak için birkaç kısa süreli görev alma fırsatı sağladı; Brentford, Fulham ve Man Utd da bunlar arasındaydı. Carrington'da çalışmak, elit akademilerin antrenman bloklarını nasıl yapılandırdığını öğrenmesi ve United'ın sınıfının en iyisi personelinin kullandığı çalışma tasarımlarını ve davranış yaklaşımlarını yakından görmesi açısından Dambrauskas için paha biçilmez bir deneyimdi.
Qarabağ’ı zirveden indirmek
Dambrauskas, teknik direktörlük kariyerine İngiltere'nin dokuzuncu kademesindeki Kingsbury London Tigers FC'de başladı ve kulübü tarihindeki en iyi dereceye taşıdı. Ayrıca 2011 ile 2012 yılları arasında Litvanya 19 Yaş Altı Milli Takımı'nı çalıştırdı. İki yıl sonra Litvanya şampiyonu Žalgiris'in başına geçti ve burada ülkede inanılmaz bir dörtlü kupa serisine imza attı, ardından RFS'ye giderek daha da büyük bir tarih yazdı.
Dambrauskas yönetimindeki RFS, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandı ve ilk kupasını Letonya Kupası'nı alarak kazandı. Hücum odaklı oyun anlayışıyla geniş çapta takdir toplayan Dambrauskas'ın bu yaklaşımından Sabah da fayda gördü, ancak bu ancak görev süresinin sinir bozucu başlangıcının ardından geldi.
Slovenya ekibi Celje, Avrupa Ligi birinci eleme turunda toplamda 6-5'lik skorla geçen nefes kesici eşleşmede Sabah'ın Avrupa Ligi hayalini sona erdirdi ve Sabah daha sonra üst üste üçüncü kez Konferans Ligi üçüncü eleme turunda elendi. Sabah ligde de paslı bir görüntü verdi ve 2025-26 sezonundaki ilk beş lig maçının sadece ikisini kazandı, ancak kasım sonu ile şubat sonu arasında yakaladığı müthiş 10 maçlık galibiyet serisiyle zirveye çıktı.
Sabah, bitime dört maç kala tarihindeki ilk Premier Lig şampiyonluğunu garantiledi ve ligin en iyi hücum ve savunma performanslarına sahip oldu. 18 Nisan'da Qarabag deplasmanında alınan 1-0'lık galibiyet ise nöbet değişiminin en büyük anı oldu. Damrauskas'ın takımı daha sonra Zira'yı finalde 2-1 yenerek Azerbaycan Kupası'nı üst üste kazanıp dubleyi tamamladı.
Damrauskas, Qarabag'ın Premier Lig kupası üzerindeki hakimiyetine son vermenin önemine dair bir soruya yakın zamanda Flashscore'a şu yanıtı verdi: "Qarabag'ın yıllar boyunca Azerbaycan futbolu için yaptıkları her türlü övgünün ötesinde. Azerbaycan'a gelmeden önce bile onları çok büyük bir ilgiyle takip ediyor ve başarılarını anlamaya çalışıyordum. Onlara karşı oynanan her maç, üniversite diplomasıyla kıyaslayabileceğim bir öğrenme süreci gibiydi.
"Ayrıca Azerbaycan futbolundaki rekabetin herkes için iyi olacağına inanıyorum. Zira, Turan ve Neftci gibi konuşmaktan ya da hedeflerini göstermekten çekinmeyen başka iyi takımlar da var. Azerbaycan futbol liginin iyi bir geleceği olduğuna inanıyorum."
'Hayal gücünün ötesinde'
Ancak Sabah yönetim kurulu üyeleri dahil hiç kimse, takımın Şampiyonlar Ligi’nin asıl aşamasına kalacağını beklemiyordu; temmuz başında başlayacak dört eleme turunda oynanabilecek sekiz maçı geçmek göz korkutucu bir görevdi. Azerbaycan’dan yapılan seyahat rotaları da karmaşık ve pahalı olabiliyor, bu yüzden Sabah deplasman maçlarında taraftarlardan herhangi bir adrenalin desteği alamayacaktı.
Ancak Dambrauskas cephesindeki iyimserlik her galibiyetin ardından arttı. Önce Galler Premier League şampiyonu The New Saints karşısında toplamda 4-1’lik zafer, ardından Finlandiya ekibi KuPS’a karşı 3-0’lık galibiyet geldi. Üçüncü turda Sabah, 40 yıl sonra ilk Danimarka şampiyonluğunu yeni kazanmış AGF ile karşılaştı ve ilk maçta 2-1 kaybettikten sonra rövanşta sahasında 4-0’lık farklı bir galibiyet aldı.
Önlerinde yalnızca 2025-26 sezonunda İsrail’in 1 numaralı kulübü Hapoel Be'er Sheva kalmıştı. Sabah, takım oteline vardıklarında oyuncuları yalnızca bir taraftarın karşılamasının ardından, ilk maçı yine 2-1 kaybetti ve Bank Respublika Arena’daki nefes kesen 90 dakikanın sonunda elenmeye saniyeler kadar yaklaştı.
Hapoel iki kez öne geçti ancak bu üstünlüğünü koruyamadı ve Sabah, uzatma dakikalarının derinlerinde skoru 3-2’ye getirdi; Tellur Mutallimov, kornerde boş bırakıldıktan sonra gelişine vurduğu durdurulamaz voleyle topu ağlara gönderdi. Bu gol maçı uzatmalara taşıdı ve Djibril Diop ikinci sarı karttan kırmızı kart görünce, tüm momentum Sabah’ın yanına geçti.
Orphe Mbina, bu frikikten Sabah’ın dördüncü golünü kafa vuruşuyla attı, ardından eski Schalke kanat oyuncusu Joy-Lance Mickels şık bir bireysel golle skoru 5-2 yaptı; bu gol, kulübede ve ev sahibi tribünlerinde büyük coşku yarattı. Dambrauskas, Flashscore’a yaptığı açıklamada, "Bir sezonda ligi, kupayı kazanmak ve Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmak hayal ötesi bir şey. Bu, kulüpte temizlik görevlisinden başkana kadar herkesin çok sıkı çalışmasının sonucu" dedi.
"Kulüplerin çoğu takım çalışmasından söz eder ama ben tecrübemden biliyorum, çünkü 10 farklı kulüpte çalıştım, bunu gerçekten yapan çok az kulüp var. FC Sabah’ın gücü tam olarak burada yatıyor: kulüpte herkes işini yapıyor ve aynı yönde ilerliyor."
Moneyball mantrası
Transfermarkt verilerine göre Sabah'ın mevcut kadrosunun toplam değeri 17,55 milyon € olarak tahmin ediliyor. Bu rakam, Carrick'in Manchester United'ının 750 milyon €'luk değeriyle kıyaslandığında oldukça sönük kalıyor. Ucu bucağı olmayan bir para kaynağının lüksüne sahip olmayan Sabah, Avrupa'nın en büyük sahnesinde ayakta kalabilecek bir takım kurmak için temel araç olarak veri analizinden yararlandı.
Sabah Başkanı Magsud Adigozalov, Euronews'e yaptığı açıklamada, "Avrupa'nın köklü kulüplerinin birçoğuyla maddi olarak rekabet edemezdik, bu yüzden kendi rekabet avantajlarımızı bulmak zorundaydık. Kulübün mali büyüklüğünün düşündürebileceğinden çok daha öteye geçerek rekabet etmesine, verinin ve oyuncu alımının akıllıca kullanımının yardımcı olabileceğini gösteren Moneyball felsefesinden ilham aldık.
"Şampiyonlar Ligi bugün herkesin görebildiği sonuç. Bizi özellikle gururlandıran şey ise insanların dokuz yıl boyunca görmediği, bunun arkasındaki sistem, kültür ve çalışma."
Nitekim, ana iç saha forma renklerinden biri pembe olan ve Şampiyonlar Ligi'nin ilk aşamasına yükselen ilk takım konumundaki Sabah, özellikle Dambrauskas'ın gelişinden bu yana akıllı hamlelerle kadrosunu kurdu. Savunma ve orta sahayı güçlendirmek için 2025'te alınan Aleksey Isayev ve Akim Zedadka özellikle etkili oldu. Sabah bu yaz da Sheffield United'dan Christian Nwachukwu ve Polonya milli oyuncusu Tymoteusz Puchacz'ın da aralarında bulunduğu sekiz kalıcı transfer yaptı ve toplamda 1,5 milyon €'nun biraz üzerinde harcama gerçekleştirdi.
Sabah, United için de, ilerleyen maç günlerinde Barcelona ve Arsenal için de kolay lokma olmayacak. Veljko Simić ile Mickels'in sürüklediği ekip, Şampiyonlar Ligi elemelerinde diğer tüm takımlardan daha fazla gol atmışken (18), en azından eleme aşaması play-off'una kalarak Karabağ'ı yakalamayı hedefleyecek.
Dambrauskas, Old Trafford'da topa büyük ölçüde United'ın sahip olmasından memnun olacaktır ancak takımı geçiş oyununda fırsatı değerlendirmeye hazır olacak. Sabah'ın cesur olmasını ve hücumda hırs göstermesini istiyor; sadece geriye yaslanıp bir mucize ummayacaklar.
Dambrauskas, Flashscore'a yaptığı açıklamada, "Gol atmayı severim. Risk almaktan korkmam. Benim için en iyi sonuç, dört farklı oyuncunun gol attığı ve dört farklı oyuncunun asist yaptığı 4-3'lük bir skor olurdu" ifadelerini kullandı. Kısacası Sabah, kısa tarihindeki bir sonraki inanılmaz bölümü yazmaya çalışırken United'ın boğazına sarılacak bir planla sahaya çıkacak. Michael Carrick, uyarıldın.