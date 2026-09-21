Ayo Obileye: Londra'dan Helsinki'ye ve Finlandiya'da profesyonel futbolcu olarak yaşam
Çok da uzun zaman önce olmayan bir dönemde, yurt dışında futbol oynayan Britanyalı futbolcular bulunmaz Hint kumaşı gibiydi. Bireysel olarak coğrafi konfor alanlarından çıkma konusundaki isteksizlik, kolektif olarak kanatların kırpılmasına yol açtı.
Ancak artık yepyeni ve cesur bir dünyadayız; kültürel ilerleme sayesinde gezegenin hiçbir köşesi fazla uzak görülmemeli. Yuvadan uçup farklı bir yaşam tarzını deneyimlemek, artık korkulacak değil, kucaklanacak bir tecrübe.
Elbette zorluklar var; bu yolculukta aşılması gereken profesyonel ve kişisel engeller bulunuyor. Ancak neden bunlardan kaçmak yerine onları da kucaklamayasınız? Gittikçe daha fazla oyuncu bu düşünce yapısını benimsiyor.
Bunu da göz önünde bulundurarak ve seyahatin zihni geliştirdiğinin bize durmadan hatırlatıldığı bir ortamda, GOAL, engelleri yıkan ve hem sportif hem de tatil deneyimlerine dair fikir verebilecek bir konuma gelen bazı cesur kâşiflerin hikâyesini anlatmaya yardımcı olacak.
İlk sırada, doğu Londra’daki Homerton’dan Finlandiya’nın başkenti Helsinki’ye uzanan dolambaçlı bir yol izleyen Ayo Obileye var…
Beckham’ın izinden gidiyor
"Daha küçüktüm, çocukken evimin arkasında futbol oynuyordum. Futbola yaklaşık sekiz, dokuz yaşlarındayken başladım. İlk takımım Senrab'dı. Sekiz yaşımda orada oynuyordum, sonra David Beckham'ın oynadığı ilk takım olan Buckhurst Hill'e geçtim. Dokuz yaşında Buckhurst Hill'e geçtim, ardından 11 ile 13/14 yaşları arasında Leyton Orient'in gelişim ekibine girdim. 14 yaşından itibaren, benim bölgemde olan ama Chelsea için scout olarak çalışan Lester Thomas adlı biriyle antrenman yapıyordum.
"Alt yaş gruplarında harika bir iş çıkardı ve profesyonel futbolda bir yerlere gelen çok sayıda oyuncusu var, bazıları şu anda Premier League'de oynuyor. West Ham tren istasyonunun yanında, West Ham'da antrenman yaptırıyordu. Futbolcu olmak isteyen genç çocuklardan oluşan bir grubu, akademilerde nasıl çalışıyorlarsa aynı şekilde çalıştırıyordu. Ayrıca bağlantıları da vardı, bazı oyuncuları Chelsea'ye götürüyordu ve bazı scout'lar gelip izliyor, bazılarını denemeye alınmak üzere belirli yerlere gönderiyordu. 14 yaşımdan yaklaşık 16 yaşıma kadar onunla çalıştım; Manchester United, Backburn ve West Brom'da denemelere çıktım, ardından 16 yaşımda Chelsea'ye imza attım."
Chelsea akademisindeki geleceğin milli oyuncuları
"Chelsea'de o dönemde Nathaniel Chalobah vardı. O, o yaşta farklı bir seviyede olduğu için çoğunlukla rezerv takımla ve A takımla birlikteydi. Ben de onunla oynarken orada tanıştım. John Swift, Lewis Baker, Adam Nditi ile aynı takımdaydım, Charlie Colkett de oradaydı, Ola Aina iki yaş küçüktü ama üst yaş grubuyla antrenman yapıyordu. Jeremie Boga iki yaş, üç yaş küçüktü ama o da bizimle antrenman yapıyordu. Ruben Loftus-Cheek.
"Gerçekten çok iyiydi. O dönemde Chelsea'de oyuncu kalitesi çok yüksekti, birçok oyuncu 15 yaşından itibaren zaten burs sözleşmesi imzalamıştı. Ama beni fark ettiklerini ya da benim orada bulunan oyuncular kadar iyi, hatta onlardan daha iyi olabileceğimi düşündüklerini sanmıyordum. Sadece talihsiz olan, benim imza atmamdan bir ya da iki ay sonra Nathan Ake'yi transfer etmeleriydi ve burs alma şansım için olan yer doldu.
"Orada bulunan oyuncular ve stoperler varken benim burs almamın bir anlamı yoktu; Alex Davey, Dion Conroy, Jordan Houghton. Zaten o oyunculardan yaşça bir alt grupta olan ikisini imzalamışlardı ve iki yıllık bursla iki yıllık profesyonel sözleşme vermişlerdi. Ben 16 yaşında geç katıldım, sahip olduğum yeteneğe oldukça şaşırdılar. Tabii o çocuklar sekiz yaşından beri oradaydı, bu yüzden onlara ve ailelerine karşı bir bağlılıkları vardı, bu tür şeyler de etkiliydi. Nathan Ake'nin imzalanması da oradaki şansımı bir nevi mahvetti. Bu yüzden yoluma devam etmek zorunda kaldım ve Sheffield Wednesday'e gittim."
Evinden ayrılıp kuzeye doğru yola çıkıyor
"14 yaşındayken evden ayrılmam bana yardımcı oldu; Blackburn'e, Man United'a gitmeye çalışıyordum. Blackburn'e gittiğimde 14, 15 yaşlarındaydım. Doğrudan genç takıma girdim, genç takımla antrenman yaptım. Yani her gün antrenman yapıyorlardı. Bu oldukça zordu. Ama o kısa süre ve küçük deneyim, Sheffield'a giderken bana bir bakıma yardımcı oldu.
"Elbette yine zordu. Hâlâ çok gençtim, 16 yaşındaydım; Londra'dan ayrılıyor, uzağa gidiyor ve aylarca, aylarca, aylarca ailemi görmeden futbol oynamaya gidiyordum. Ama bu her zaman yapmak istediğim hayaldi. Bu yüzden sadece şunu düşündüm: Bunlar, yapmam gereken fedakârlıklardı."
Çin'e transfer nasıl gerçekleşti
"Yurt dışına taşınma kararı oldukça hızlı geldi. En yakın arkadaşlarımdan biriyle tatildeydim, kendisi evleniyordu. Sonra kulüpteki menajerden benimle ilgili ve Çin'e gelmemi istediklerini söyleyen bir mesaj aldım. Ben de düşündüm ki, biliyor musun, bu kariyerimde hep yapmak istediğim bir şeydi, yurt dışında oynamak.
"O dönemde İskoçya'da üç, dört yıldır oynamıştım. Championship'te ya da buna benzer bir yerde oynama anlamında kendimi yeniden İngiltere futboluna döndürmeye çalışmak istiyordum. Bu fırsatı elde edemedim, farklı ilgiler vardı, bonservis bedelim yüksek bulundu ve benzeri şeyler oldu. Ama Çin'e gitmek sadece farklı bir şeydi ve denemek istediğim bir deneyimdi.
"Şöyle düşündüm: ‘Evden uzakta oynadım, hızlı adapte oldum ve ben böyle biriyim, hızlı adapte olabilirim ve başka kültürleri öğrenmeyi severim’. Çin'e gitmenin güzel olacağını düşündüm. Çinli insanları hep sevmişimdir, Çin yemeklerini de severim, bu yüzden, ‘bir deneyeyim, umarım iyi gider ve sonra kariyerime orada devam edebilirim’ diye düşündüm."
Kavurucu sıcaklıklar ve kültür şoku
"Kesinlikle bir kültür şokuydu. Birçok insan için çok ağır gelebilirdi. Benim içinse havaalanından çıkar çıkmaz herkes bana bakıyordu. Elbette bunlarla ilgili hikâyeler duymuştum ve hava da çok sıcaktı! Yaklaşık 38 dereceydi, resmen kavuruyordu. Kesinlikle bir kültür şokuydu. Ama bundan gerçekten keyif aldım.
"Çin'i gerçekten çok seviyorum. Geri dönmek istiyorum. Bence harika bir ülke. Oradaki insanlar, eğer kültürlerini öğrenmeye başlarsanız size gerçekten ısınmaya başlıyor. Oradaki futboldan gerçekten keyif aldım. Güzeldi. Orada çok sayıda üst düzey oyuncu vardı. Kalite iyiydi ve bu çok şaşırtıcıydı. İnsanlar bana hep, oradaki kalite nasıl, diye soruyor. Çünkü Çin denince insanların aklına para geliyor. Ama oradaki kalite gerçekten çok iyiydi. Oscar da oradaydı, Chelsea'deydi. İyi bir deneyimdi ve size gerektiği gibi davranıyorlar. Futbol anlamında orada size davranış biçimleriyle kendimi Premier League'deymişim gibi hissettim. Gerçekten çok iyiydi."
Uzak Doğu macerası neden sona erdi
"Avrupa'ya geri dönmek zordu. O dönemde Çin'de 18 aylık bir sözleşmeye imza attım, yani bir buçuk yıllık bir kontrat. Haziran 2024'te oraya gittim. Yani orada altı ay geçirmiştim. Çin'de ödemelerle ilgili bazı karmaşalar var, vesaire vesaire. Ben o dönemde paramı aldım. Yerli oyuncular için bazı geciken ödemeler vardı. Sanırım o dönemde yerli oyuncular gerçekten artık yeter noktasına gelmişti. Temelde biz listedeydik. Çin'de her sezon sonunda, kasım geldiğinde, takımın ödeme aldıklarını belirten bir belge imzalaması, bunun CFA'ya gönderilmesi gerekiyor ve ardından CFA bunu onaylayıp, 'Tamam, oyuncularınızın ödemesini yaptınız, gelecek sezon CSL'de yer almak için listedesiniz' diyor. Biz de bunu yaptık.
"Sonra yerli oyunculardan birkaçı dışarı çıkıp, kendi sosyal medyalarında, Instagram'ları yok, kendi Twitter'ları var, sosyal medyalarında bazı şeyler söyledi ve CFA da bunu görüp, 'Tamam, şimdi sizi listeden çıkaracağız ve bunu yaptığınızı söylediğiniz şeye dair kanıt, yani esasen belgeler göstermeniz gerekiyor' diye düşündü. Sonra hepimiz geri döndük. Hepimiz bir sonraki sezonun grup sohbetine eklendik. Avukatlar grup sohbetine geliyor ve neler olduğunu görüyoruz.Getty Images
"Ardından paranın hükümet tarafından sağlanması gerekiyordu, çünkü kulüplerde paranın büyük kısmı o eyaletin hükümeti tarafından karşılanıyor. Parayı hükümet veriyor. Son tarih Boxing Day'di ve hükümet parayı 27'sinde vermişti. Yani bir gün geç. Bunun üzerine, 'Tamam, bir gün geç kaldınız' dediler. Temelde dağılmanız gerektiğini söylüyorlar. Buna itiraz etmeye çalıştılar ama bence CSL ligde bu konuda artık tavır almaya başlıyor, çünkü iş biraz saçma bir noktaya gelmişti. Bizim takıma, bir daha asla CSL'de ya da Çin Futbol Ligi'nde oynayamayacaklarını söylediler; dağılmaları ya da iflaslarını açıklamaları gerekiyor.
"Ve Çin'in en büyük takımlarından biri, en çok kupa kazananlardan biri, sanırım Paulinho eskiden orada oynuyordu, adı Guangzhou. En fazla şampiyonluk ve en fazla unvana sahipler. Onları da dağıttılar. Sanırım takımlara şu mesajı veriyorlardı: 'Bakın, kurallara uymazsanız bir daha asla futbol oynayamayacaksınız, takımınız biter.' Şimdi de görebiliyorsunuz, bu yıl kuralları uygulatabilmek için birçok takımın puanı silindi. CSL'deyken bu durum benim şansımı ya da fırsatımı biraz mahvetti.
"Bu, ocak ayının başındaydı ve o noktada benim başka bir CSL takımına gitmem, onların yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle zordu; sadece beş yabancı kontenjanı var. Yani yabancı oyuncuları kasım, aralık gibi alıyorsunuz. Dolayısıyla o aşamada başka bir takıma transfer olmak zordu. Başka fırsatlarım da vardı, başka ülkelerde oynamak ve Çin'de oynamaya devam etmek gibi, ama bu alt ligde olacaktı. Seviye düşmek pek istemedim, çünkü o bölgelerde bir alt seviyeye indiğinizde tekrar yukarı çıkmak çok zor oluyor. Ama başka bir ülkeye gitmek için başka bir fırsatım vardı. Bu sözleşmem varken biraz ona güveniyordum. Sonra ikisi de suya düştü. Bu yüzden zamanlaması benim için oldukça zordu. Transfer dönemi kapanmıştı ve bütün takımlar gerçekten istedikleri oyuncuları almıştı. Ben de dört ya da beş ay boyunca sadece beklemek zorunda kaldım. Sonra mayıs geldiğinde Finlandiya'dan teklif geldi ve ben de oraya gittim."
Finlandiya'da hayat nasıldır?
"Finlandiya güzel. Londra'dan geldiğim için Seinäjoki diye bir şehre gittim. Birçok kişi burayı duymamış olabilir. Kötü bir şehir değil. Oldukça küçük, yapılacak çok şey yok. Ama şimdi Helsinki'de olmak çok daha iyi. Burası ülkenin başkenti. Seinäjoki küçük bir kasaba, küçük bir şehir gibi.
"Seinäjoki'de yaşamak, Canterbury'de ya da Hertfordshire'da bir yerde yaşamak gibi bile değil, onun dışındaki küçük bir kasabada yaşamak gibi. Merkez, kelimenin tam anlamıyla Westfield kadar büyük; Stratford Westfield ya da Shepherd's Bridge Westfield kadar. Gerçek şehir merkezinin büyüklüğü bu kadar. Oldukça küçük. Bu yüzden herkes birbirini az çok tanıyor.
"Ama sorun değildi, sadece kendimi geri kazanmaya çalışıyordum. Aklımda, 'ah, bu şehrin çok gösterişli ya da buna benzer bir yer olması gerekiyor' diye düşünmedim. Daha önce yaşadığım yerleri düşününce, benim için tek gereken yeniden oynamaya başlamaktı. Beş aydır sahalardan uzaktım, yeniden oynamaya başlamam gerekiyordu. Bu takım Avrupa'da, ben de oynamak istiyorum. Her zaman Avrupa futbolunda oynamak istemişimdir. Bu yüzden yeniden oynamaya başlamak, Avrupa'da oynamak, verilerimi yeniden toplamak ve sonra olmam gereken yere geri dönmeye çalışmak istedim. Benim zihniyetim buydu."
Dil ve hava koşullarıyla ilgili zorluklar
"Çin'de aslında İngilizce konuşmuyorlardı. Ben de Çin'de dili öğreniyordum. Haftada iki ders alıyordum. Ama Finlandiya'da İngilizce konuşuyorlar, bu da çok daha kolay. Hava açısından bakarsak, Çin'e yaz döneminde gitmiştim. Haziranda, yani yazdan kasıma kadar. Hava çok daha sıcaktı.
"Geçen sezon bile, Finlandiya'ya geldiğimde yine yazdı. Ama kasım ayına geldiğimde hava biraz yağmurlu, biraz da soğuk olmaya başladı. Şimdi ise sezonun başında, ocak sonlarında geldim. Üzerimde resmen büyük bir Nike mont vardı, iyice sarınmıştım, kalın bir şişme mont giymiştim. İskoçya'dan direkt uçuşla geldim, havaalanından çıktım ve ağzımdan kocaman buhar çıktı!
"Ellerim açık havada yaklaşık 10 saniye bile dayanamazdı, donup kalırlardı, o kadar soğuktu. Hem de bu daha ocak sonuydu. Değişim çılgıncaydı, daha önce hiç hissetmediğim bir şeydi. "
Finlandiya'da yaşam maliyeti
"Alışverişe gittim, biraz somon aldım, biraz yiyecek aldım, protein almak için ton balığı aldım, birkaç şey daha aldım, belki altı, yedi parça üründü ve 60 euro tuttu. İngiltere'de bir parça somon alsanız muhtemelen size yaklaşık 5 sterline falan mal olurdu, iki dilim. Burada ise bana yaklaşık 10, 12 euroya mal oluyor, yani yaklaşık £10.
"Yani balıkta fiyat ikiye katlandı ve ben pesketaryenim, sadece balık yiyorum, bu yüzden bazen daha zor oluyor. Yiyecek bir şey almaya çalışırken benim için daha pahalıya geliyor. Para açısından bakarsak, yemeğin daha pahalı olduğunu söyleyebilirim. Taksiler fena değil. Uçak biletleri ise, Londra'ya ve Birleşik Krallık'a geri uçmak gereksiz yere inanılmaz pahalı. İsveç'e uçmak istesem bile, hemen şurada, yine pahalı. Onu 80 sterline falan alabilmek için yaklaşık altı ay önceden rezervasyon yapmam gerekiyor. Yaşam açısından, yemek ve benzeri şeyler pahalı, ama konut ve benzeri konularda bunun kuzeyde ya da İskoçya'da yaşamaya biraz benzer olduğunu söyleyebilirim."
Boş zamanı nasıl doldurmalı
“Boş zamanlarımda golf oynamayı seviyorum. Eğitimimi yeni tamamladım, uygulamalı yönetim kursumu bitirdim. PT seviye iki, üç ve dört eğitimimi alıyorum, şu anda onu yapıyorum. Scoutluk kursumu bitirdim. Yani çoğunlukla boş zamanlarımda ya golf oynuyorum ya da şu anda mentorluk yapıyorum. Mentorluk yaptığım birkaç oyuncu var. Dolayısıyla ya analiz izliyorum, birkaç oyuncu için analiz yapıyorum ya da sadece biraz ders çalışması yapıyorum.”
Finlandiyalı yerliler nasıldır?
“Finlandiya'da yerliler biraz farklı. İyi insanlar ama bazıları biraz, kendilerinin de söyleyeceği gibi, anti-sosyal, sosyal açıdan biraz beceriksiz, ama gerçekten çok iyi insanlar. Yerlileri seviyorum. Çoğu aileleriyle birlikte, hep aileleriyle birlikteler. Gerçekten aileye zaman ayırıyorlar. Benim de iki çocuğum var. Bu yüzden menajerime, ‘bak, gidip çocuklarımı görmem gerekiyor’ dersem, o da ‘tamam, eve git, bugün izinlisin, git aileni gör’ der. Bu konuda gerçekten çok iyiler. Bence aile odaklı bireyler ve insanlar. Başka onlar için ne söylerdim? Çok da fazla bir şey değil. Büyük partici ya da içkici olduklarını söyleyemem.”
Tam Finlandiya deneyimi nasıl yaşanır
"Fin deneyimini yaşamak için yapılacak, görülecek ya da denenebilecek üç şey. Kesinlikle bunlardan biri göle atlamak olurdu. Çünkü hava hep çok soğuk. İkincisi Lapland'a gitmek olurdu. Orası kuzeyde. Noel Baba'nın orada yaşadığını söylüyorlar. Ve üçüncüsü de bir hokey maçına gitmek olurdu. Hokey, görünüşe göre gerçekten çok iyi bir deneyim. Bu, ülkenin milli sporu."
Daha fazla oyuncu yurt dışına gitmeli mi?
"Çok daha gençken, şimdi 32 yaşındayım, 16 ile 19 yaşları arasında Sheffield Wednesday'de oynadım, 20 ile 21 yaşlarımda Charlton'a imza attım, 21 yaşında National League'e gittim. Bence Finlandiya'ya ya da İsveç'e gitmeliydim. National League'e gittim ama o zaman direkt İskoçya'ya gitmeliydim.
"Bence genç oyuncular için, eğer İngiltere'de yollarını bulamıyorlarsa, İngiltere'nin dışında da bir hayat var. Biliyorum, İngiltere büyük bir zirve, büyük lig. Biliyorum, İngiltere'de size, 'burada kalman gerekiyor' ve bunun gibi şeyler söylüyorlar. Bir bakıma biraz beyin yıkanmış gibi oluyorsunuz. Ama buraya gelince, benim burada oynuyor olmam, buraya gelmemin iyi nedenlerinden biri de İskandinav liginde çok sayıda genç oyuncunun oynadığını bilmemdi. Bu yüzden keskinlik açısından bunu hızlıca geri kazanıyorum.
"Buradaki oyuncuların çoğu 25, 23 yaşın altında. Buraya gelip kariyerinizi burada inşa ettiğinizde, İngiltere'de bir şeyiniz olur ve İskandinav pazarında da bir şeyiniz olur. İskandinav pazarında iyi iş çıkarıyorsanız, başka bir ülkeye hatta daha iyi bir ligde yeniden İngiltere'ye bile rahatça geçebilirsiniz. Genç oyunculara şunu söylerim, eğer İngiltere'de yollarını bulamıyorlarsa ya da İngiltere'de şans bulamıyorlarsa, dışarıya baksınlar. Hayat da çok daha kolay. 21 yaş altı takımda oynarken ya da şans bulamazken kafanızı buna gömmüş olabilirsiniz ve kariyerinizin bittiğini hissedebilirsiniz. Dışarıda her zaman bir ışık vardır."
Gelecekte ne var?
"Şu anda tabii ki Finlandiya'dayım. Bir yıllık sözleşme imzaladım. Takımın kaptanlarından biriyim. Maçlarda kaptanlık pazubandını takıyorum ama takımın kaptanlarından biriyim. Oldukça iyi gidiyoruz. Bu takımın, sanırım Veikkausliiga'daki, yani en üst ligdeki ikinci ya da üçüncü yılı ve şu anda ligde dördüncü sıradayız. Avrupa için mücadele ediyoruz. Yani şu an bir nevi tarihi bir sezon geçiriyoruz.
"Takımın kaptanlarından biri olmamın şu an benim için tabii ki büyük bir anlamı var. Avrupa kupalarına katılım hakkını alalım ve kulüp tarihinde iz bırakalım diye çocukları zorluyorum. Bunu başarıp başaramamamız, sezonun sonuna doğru değerlendirmem gereken bir konu. Burayı seviyorum. Aynı zamanda bir ailem var. Ailemi de biraz daha fazla görmem gerekiyor. Açık konuşmak gerekirse, sadece kendi oyunumu oynamaya çalışıyorum. Kalitem ve tecrübem olduğunu biliyorum. Sadece kendi oyunumu oynamaya, tamamen geri dönmeye ve bunun beni nereye götüreceğini görmeye çalışıyorum."
Yaşanabilirlik endeksi
Hava durumu: 4/10. Soğuğu sevmiyorum.
Yemek: 5/10. Genelde hep aynı şeyi yerim.
İnsanlar: 7/10.
Yapılacak şeyler: 6/10.
Yaşam maliyeti: 7/10.
Toplam: 29/50
Ayo Obileye'nin Finlandiya'daki zamanını ve genel olarak kariyerini, TikTok sayfasını ziyaret ederek takip edebilirsiniz.
Ayo'ya erişim, Global Glory Sports Management nezaketinde sağlandı.