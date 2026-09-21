Ayo Obileye: Londra'dan Helsinki'ye ve Finlandiya'da profesyonel futbolcu olarak yaşam

"Avrupa'ya geri dönmek zordu. O dönemde Çin'de 18 aylık bir sözleşmeye imza attım, yani bir buçuk yıllık bir kontrat. Haziran 2024'te oraya gittim. Yani orada altı ay geçirmiştim. Çin'de ödemelerle ilgili bazı karmaşalar var, vesaire vesaire. Ben o dönemde paramı aldım. Yerli oyuncular için bazı geciken ödemeler vardı. Sanırım o dönemde yerli oyuncular gerçekten artık yeter noktasına gelmişti. Temelde biz listedeydik. Çin'de her sezon sonunda, kasım geldiğinde, takımın ödeme aldıklarını belirten bir belge imzalaması, bunun CFA'ya gönderilmesi gerekiyor ve ardından CFA bunu onaylayıp, 'Tamam, oyuncularınızın ödemesini yaptınız, gelecek sezon CSL'de yer almak için listedesiniz' diyor. Biz de bunu yaptık.

"Sonra yerli oyunculardan birkaçı dışarı çıkıp, kendi sosyal medyalarında, Instagram'ları yok, kendi Twitter'ları var, sosyal medyalarında bazı şeyler söyledi ve CFA da bunu görüp, 'Tamam, şimdi sizi listeden çıkaracağız ve bunu yaptığınızı söylediğiniz şeye dair kanıt, yani esasen belgeler göstermeniz gerekiyor' diye düşündü. Sonra hepimiz geri döndük. Hepimiz bir sonraki sezonun grup sohbetine eklendik. Avukatlar grup sohbetine geliyor ve neler olduğunu görüyoruz.

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"Ardından paranın hükümet tarafından sağlanması gerekiyordu, çünkü kulüplerde paranın büyük kısmı o eyaletin hükümeti tarafından karşılanıyor. Parayı hükümet veriyor. Son tarih Boxing Day'di ve hükümet parayı 27'sinde vermişti. Yani bir gün geç. Bunun üzerine, 'Tamam, bir gün geç kaldınız' dediler. Temelde dağılmanız gerektiğini söylüyorlar. Buna itiraz etmeye çalıştılar ama bence CSL ligde bu konuda artık tavır almaya başlıyor, çünkü iş biraz saçma bir noktaya gelmişti. Bizim takıma, bir daha asla CSL'de ya da Çin Futbol Ligi'nde oynayamayacaklarını söylediler; dağılmaları ya da iflaslarını açıklamaları gerekiyor.

"Ve Çin'in en büyük takımlarından biri, en çok kupa kazananlardan biri, sanırım Paulinho eskiden orada oynuyordu, adı Guangzhou. En fazla şampiyonluk ve en fazla unvana sahipler. Onları da dağıttılar. Sanırım takımlara şu mesajı veriyorlardı: 'Bakın, kurallara uymazsanız bir daha asla futbol oynayamayacaksınız, takımınız biter.' Şimdi de görebiliyorsunuz, bu yıl kuralları uygulatabilmek için birçok takımın puanı silindi. CSL'deyken bu durum benim şansımı ya da fırsatımı biraz mahvetti.

"Bu, ocak ayının başındaydı ve o noktada benim başka bir CSL takımına gitmem, onların yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle zordu; sadece beş yabancı kontenjanı var. Yani yabancı oyuncuları kasım, aralık gibi alıyorsunuz. Dolayısıyla o aşamada başka bir takıma transfer olmak zordu. Başka fırsatlarım da vardı, başka ülkelerde oynamak ve Çin'de oynamaya devam etmek gibi, ama bu alt ligde olacaktı. Seviye düşmek pek istemedim, çünkü o bölgelerde bir alt seviyeye indiğinizde tekrar yukarı çıkmak çok zor oluyor. Ama başka bir ülkeye gitmek için başka bir fırsatım vardı. Bu sözleşmem varken biraz ona güveniyordum. Sonra ikisi de suya düştü. Bu yüzden zamanlaması benim için oldukça zordu. Transfer dönemi kapanmıştı ve bütün takımlar gerçekten istedikleri oyuncuları almıştı. Ben de dört ya da beş ay boyunca sadece beklemek zorunda kaldım. Sonra mayıs geldiğinde Finlandiya'dan teklif geldi ve ben de oraya gittim."