Avlanan taraf avcıya dönüştü: Inside'ın Chelsea'nin Kadınlar Süper Ligi tacını geri alma arayışına içeriden bakışı
Çoğu takım için bir kupa kazanmak ve Şampiyonlar Ligi bileti almak iyi bir sezon anlamına gelir. Ancak geçen yıl ligi üçüncü sırada tamamlayana kadar art arda altı Kadınlar Süper Ligi şampiyonluğu yaşayan Chelsea, çoğu takım gibi değil. Nitekim teknik direktör Sonia Bompastor, bu kadar hayal kırıklığı yarattığını söylediği sezonun başkaları tarafından seve seve kabul edilecek olması fikrine gülüyor.
“Bazen değerlendirmemin bir parçası olarak şunu söylüyorum: ‘Aslında herkes bunun Chelsea için gerçekten çok kötü bir sezon olduğunu düşünüyorsa, vay canına’. Beklenti seviyesi gerçekten çok yüksek.”
Bompastor için bu fikri daha da yabancı kılan şey ise 2024 yazında Chelsea'nin başına geçmeden önce Lyon'da görev yapmış olması. Sekiz kez Avrupa şampiyonu olan Lyon, son 20 sezonda yalnızca bir kez ligi kazanamadı. Bir kupa kazanmak ve Avrupa'ya katılma hakkı elde etmek sadece Chelsea için yeterli değil, onun için de yeterli değil.
Bu nedenle 2025-26 sezonu, kulübü, teknik direktörü ve oyuncuları ya hiç yaşamadıkları, ya nadiren yaşadıkları ya da çok uzun zamandır yaşamadıkları durumlarla karşı karşıya bıraktı. Lig Kupası zaferine rağmen, bu sezon Chelsea'nin 2018-19'dan bu yana WSL'deki en kötü sezonu oldu; buna Maviler'in 2015'ten bu yana ligde ilk kez üst üste yenilgiler alması ve Bompastor'un teknik direktörlük kariyerinde tüm kulvarlarda ilk kez art arda mağlubiyetler yaşaması da dahil.
Bu yaz gözler, tahtını kaybeden şampiyonların ve böylesi bir hayal kırıklığına nasıl yanıt vereceklerinin üzerindeydi. Bu ilgi, kaptan Millie Bright ile rekor kıran golcü Sam Kerr'in ayrılıkları ve oldukça fazla erken umutla başlayıp sonuçsuz kalan bir santrfor arayışıyla daha da arttı.
Bompastor, iki yıl önce Emma Hayes'in yerine göreve geldiğinde, beş kez üst üste WSL şampiyonu olan takımın oluşturduğu ivmeyi sürdürebildi ve bir geçiş sezonu beklentilerine meydan okuyarak Chelsea'yi üst üste altıncı şampiyonluğa taşıdı. Ancak şimdi bu geçiş süreci başlamış durumda ve Bompastor bu takımı kendi istediği şekle sokmaya başlıyor.
Soru şu: Bompastor ve Chelsea, o hayal kırıklığı yaratan 2025-26 sezonunun sona ermesinden bu yana WSL'nin zirvesine geri dönmek için yeterince şey yaptı mı?
Sakatlıklar peş peşe
Dışarıdan bakıldığında, Chelsea'nin geçen sezon iki temel sorunu vardı: son bölgede bitiricilik eksikliği, ki bu da kulübün son yedi yıldaki en düşük gol sayısına ulaşmasına yol açtı, ve yıpratıcı sayıdaki sakatlık.
Bu iki sorun birbiriyle de bağlantılıydı; çünkü bir takım, Chelsea'nin Mayra Ramirez'in hamstring sorunu nedeniyle yaşadığı gibi ilk tercih santrforundan ya da Lauren James'in üç ay sahalardan uzak kalması sonucu Blues'un lig maçlarının yalnızca yarısına ilk 11'de başlayabilen yıldız isminden mahrum kaldığında, bunun belirgin bir etkisi oluyor.
Bu nedenle geçen sezonu değerlendirirken bir denge kurmak gerekiyor. Evet, hayal kırıklığı yaratan bir sezondu ama bunda Chelsea'nin kontrolü dışında gelişen bazı nedenler de vardı. Geçen sezon bu sakatlık sorunlarının en acımasızlarından bazılarını yaşayan Nathalie Bjorn da aynı fikirde. GOAL'e konuşan Bjorn, “Bence gerçekten çok iyi bir kadromuz var. Ama çok fazla süre alan ve takım için çok önemli olan oyuncular böyle sakatlıklar yaşadığında işler zorlaşıyor” dedi.
Sevindirici olan ise Bompastor'un, sakatlık durumunun kendisinin ve kulübün de “üzerinde düşündüğü” bir konu olduğunu kabul etmesi. “Geçen sezon belki de iyi gitmediğini düşündüğümüz şeylerden ders çıkarmamız ve yeni sezona girerken neleri geliştirebileceğimizi belirlememiz bizim için önemliydi” dedi.
Hücum takviyeleri
Bu arada, hücum bölgesindeki sorunları çözmek de Chelsea’nin yaz transfer döneminin temel unsurlarından biri oldu. Kerr’in ayrılığı yaklaşırken Chelsea, Manchester City’nin yıldızı Khadija Shaw’u transfer etmeye hazırlanıyordu, ancak oyuncu yeni WSL şampiyonuyla sözleşmesini yeniledi. Felicia Schroder için yapılan girişim de, oyuncunun dünya rekoruna yakın bir bonservis bedeliyle Real Madrid’e katılmasıyla, sonuçsuz kaldı; Salma Paralluelo transferi de, Barcelona’dan ayrıldıktan sonra Lyon’a gitmesinin ardından, gerçekleşmedi.
“Her zaman öngörülü olmanız gerekir” diyor Bompastor. “Artık rekabetin giderek daha da güçlendiğini biliyoruz; kadın futboluna yatırım yapabilen çok sayıda kulüp var.”
Sonunda Chelsea, Manchester United’dan Melvine Malard’ı kadrosuna kattı. Bompastor, Lyon günlerinden oyuncuyu iyi tanıyor. Fransa milli takımı oyuncusu kanatta da merkezde de oynayabiliyor; bu çok yönlülük, Chelsea’ye daha etkili bir şekilde kadro derinliği sağlıyor.
“Kadroda sayı açısından doğru dengeyi bulmak önemli ama kalite açısından da öyle” diye açıklıyor Bompastor. “Bence birçok pozisyonda en üst seviyede oynayabilen oyunculara sahip olmak, doğru oyuncu sayısıyla rekabet seviyesinin aşırı yükselmesi ve yönetilmesi gereken çok fazla oyuncu olması arasındaki doğru dengeyi bulmama yardımcı oluyor.”
Malard’ın arkasındaki yaratıcılığı ise Giulia Dragoni, gelecek vadeden ve çok yönlü İtalyan genç oyuncu, ile Manaka Matsukubo destekliyor. 22 yaşındaki Japon milli oyuncu, 2025’te NWSL’de Yılın Orta Saha Oyuncusu seçildikten sonra North Carolina Courage’dan geldi. Matsukubo ABD’de santrfor ve 10 numara olarak oynadı ancak İngiltere’de ikinci rolde görev yapacak; Bompastor da Chelsea’nin geçen yıl bu bölgede “bir miktar yaratıcılıktan yoksun olduğunu” düşünüyor.
“Ayaklarıyla inanılmaz hızlı” diyerek yeni takım arkadaşı hakkında övgü dolu bir değerlendirmede bulunuyor Bjorn. “Topun sizde olduğunu düşünüyorsunuz ama değil. Gerçekten, gerçekten çok iyi.”
Kültürü yeniden inşa etmek
Chelsea'nin geçen yıl beklentilerin altında kalmasının başka nedenleri de var ve Bompastor bunun farkında, ancak bunların hepsini açıklamaya pek niyetli değil.
Gülerek, “Bazen bunları kendi ortamımın dışına açmak zor oluyor” diye açıklıyor. “Çünkü bazı şeyler, bu ortamın içinde tutmamız gereken önemli dersler.”
Ancak Chelsea teknik direktörünün birkaç nefes sonra dile getirdiği bir konu var ve GOAL'e verdiği röportaj boyunca buna birkaç kez değiniyor: kültür. Geçen yıldan çıkardığı en önemli dersler sorulduğunda Bompastor şöyle diyor: “Kadroyu yenilemek önemliydi. Kültürü ve ortamı yeniden inşa etmek için çalışmak da gerçekten çok önemliydi.
“Benim tecrübeme göre en iyi takımlar, turnuvalarda ileri gitmek istediklerinde güçlü bir kültüre sahip oluyor. Gerçekten her şeyi kazanmak isteyen çok özel bir zihniyetleri oluyor ve bu da her gün antrenmana geldiğinizde, maçlar için sahaya çıktığınızda gösterdiğiniz davranışlar ve tutumlarla bağlantılı.”
Yeni liderler
Bu kültürü “yeniden inşa etmek”, Chelsea’den yaşanan bazı ayrılıklar nedeniyle daha da acil hale gelmiş durumda; Bright ve Kerr, Hayes döneminin öne çıkan liderleri arasındaydı. Bununla birlikte, onların ayrılığı bu kadronun bir anda güçlü karakterlerden yoksun kaldığı anlamına gelmiyor. Bu boşlukların nasıl doldurulacağı sorulduğunda Bjorn, ülkelerinde kaptanlık yapmış birçok takım arkadaşını sıralıyor: Amerika Birleşik Devletleri için Naomi Girma, İngiltere için Lucy Bronze ve Keira Walsh, Kanada için Kadeisha Buchanan ve artık İrlanda için Katie McCabe. Bjorn, “Çok fazla büyük lidere sahibiz” diyor.
McCabe, Chelsea’nin yaz transfer dönemindeki ilk takviyesi oldu; böylece Niamh Charles’ın daha sonra Manchester City’ye transferiyle oluşan sol bek boşluğu dolduruldu. İlk dikkat çeken nokta onun kalitesiydi ancak Bompastor, buna vurgu yaptıktan sonra eski Arsenal yıldızının “liderlik” özelliğinin değerine de hızla dikkat çekiyor.
“Bence Katie’yi ortamımıza katmak istememizin ana nedenlerinden biri de buydu” diyor. “Bazen oyuncularınızla kazanma mentalitesi, kültür, davranışlar ve tutum üzerine ne kadar çalışmak isterseniz isteyin, eğer bu doğal değilse ya da DNA’nızda yoksa, doğru mentaliteyi ve doğru kültürü oturtacağınız noktaya gelmek zor oluyor. Bence Katie bunu doğal olarak beraberinde getiriyor.
“Bizim açımızdan, uzun süre Chelsea takımının parçası olmuş Sam Kerr, Millie Bright ve daha önemli oyuncuları kaybetmişken, bu takımla yeni bir kültür ve yeni bir mentalite inşa etmemize yardımcı olabilecek oyuncuları hedeflemek önemliydi. Katie bu açıdan tüm kutucukları işaretledi.”
Cesaret verici işaretler
Saha dışındaki bu değişiklikleri hayata geçirme söz konusu olduğunda, sezon öncesi kampı çok büyük önem taşıyabilir. Chelsea’nin bu yazki turu takımı Avustralya ve Yeni Zelanda’ya götürdü; Bompastor da burada oyuncuların saha içinde ve dışında “birlikte vakit geçirip birbirlerini anlama” fırsatı bulduğuna inanıyor. “Bence saha dışında bu ilişkileri ve bağları kurduğunuzda, bunun karşılığını sahada da her zaman daha iyi şekilde alırsınız.”
Burada beklenti, Matsukubo, Dragoni ve Malard’ın zaman zaman aksayan hücum hattını güçlendirmesi. McCabe’in akan oyunda ve duran toplarda yaptığı harika ortalar da buna katkı sağlayabilir. James, Ramirez, Aggie Beever-Jones ve diğer isimlerin daha sağlıklı sezonlar geçirmesi de yardımcı olacaktır. Bompastor ayrıca daha az gol yemek istiyor ve Chelsea’nin geçen sezon yaşadığı stoper sakatlıklarının bu kez yaşanmaması da yine bu hedefe büyük katkı sağlayacaktır.
Saha dışında ise Bompastor’un bu grubun yeniden bir kazanma makinesi haline gelmesi için doğru noktada olmasını istediği açık. Bu yaz kadroda önemli personel değişiklikleri yaşandı ve bir uyum sürecine ihtiyaç duyulacak. Ancak bu takımda hâlâ çok sayıda deneyimli karakter var ve Bompastor, gerekli ortamın yaratılmasında onların öncülük etmesini umacaktır.
Bu açıdan bakıldığında ilk işaretler olumlu. Bompastor, takımına sezon öncesi dönemde “gerçekten zorlu” olacağını önceden açıkladığı bir antrenman yaptırdıktan sonra GOAL’e konuşuyor. Ancak oyuncuların buna verdiği tepki cesaret verici olmuş. “Birlikte çok çalışmaktan gerçekten keyif alıyorlar,” diyor.
Ateşe körükle gitmek
Bunun temelinde, geçen yıldan beri süren hayal kırıklığı yatıyor. Chelsea'nin son yedi yıldaki en kötü WSL sezonunun bir parçası olan oyuncular, daha iyi olma arzusunu daha da körüklemek için bu hayal kırıklığını kullanıyor.
Bjorn, “Kendimiz gibi olmadığımız günler yaşasak bile o maçı yine de kazanmak istiyorum” diyor. “En düşük seviyemizin geçen sezon olduğundan daha yüksek olmasını istiyorum.”
Şu anda Chelsea, yaralı bir hayvan gibi görünüyor. Bu, geçen sezon kendi beklentilerindeki standartların altında kalan bir kazananlar grubu. Birkaç yeni yüz, etkileyici kalmaya devam eden kadro derinliği ve o ekstra motivasyonla birlikte, bu canavarın geri dönebileceğine inanmak için fazlasıyla neden var.