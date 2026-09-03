Çoğu takım için bir kupa kazanmak ve Şampiyonlar Ligi bileti almak iyi bir sezon anlamına gelir. Ancak geçen yıl ligi üçüncü sırada tamamlayana kadar art arda altı Kadınlar Süper Ligi şampiyonluğu yaşayan Chelsea, çoğu takım gibi değil. Nitekim teknik direktör Sonia Bompastor, bu kadar hayal kırıklığı yarattığını söylediği sezonun başkaları tarafından seve seve kabul edilecek olması fikrine gülüyor.

“Bazen değerlendirmemin bir parçası olarak şunu söylüyorum: ‘Aslında herkes bunun Chelsea için gerçekten çok kötü bir sezon olduğunu düşünüyorsa, vay canına’. Beklenti seviyesi gerçekten çok yüksek.”

Bompastor için bu fikri daha da yabancı kılan şey ise 2024 yazında Chelsea'nin başına geçmeden önce Lyon'da görev yapmış olması. Sekiz kez Avrupa şampiyonu olan Lyon, son 20 sezonda yalnızca bir kez ligi kazanamadı. Bir kupa kazanmak ve Avrupa'ya katılma hakkı elde etmek sadece Chelsea için yeterli değil, onun için de yeterli değil.

Bu nedenle 2025-26 sezonu, kulübü, teknik direktörü ve oyuncuları ya hiç yaşamadıkları, ya nadiren yaşadıkları ya da çok uzun zamandır yaşamadıkları durumlarla karşı karşıya bıraktı. Lig Kupası zaferine rağmen, bu sezon Chelsea'nin 2018-19'dan bu yana WSL'deki en kötü sezonu oldu; buna Maviler'in 2015'ten bu yana ligde ilk kez üst üste yenilgiler alması ve Bompastor'un teknik direktörlük kariyerinde tüm kulvarlarda ilk kez art arda mağlubiyetler yaşaması da dahil.

Bu yaz gözler, tahtını kaybeden şampiyonların ve böylesi bir hayal kırıklığına nasıl yanıt vereceklerinin üzerindeydi. Bu ilgi, kaptan Millie Bright ile rekor kıran golcü Sam Kerr'in ayrılıkları ve oldukça fazla erken umutla başlayıp sonuçsuz kalan bir santrfor arayışıyla daha da arttı.

Bompastor, iki yıl önce Emma Hayes'in yerine göreve geldiğinde, beş kez üst üste WSL şampiyonu olan takımın oluşturduğu ivmeyi sürdürebildi ve bir geçiş sezonu beklentilerine meydan okuyarak Chelsea'yi üst üste altıncı şampiyonluğa taşıdı. Ancak şimdi bu geçiş süreci başlamış durumda ve Bompastor bu takımı kendi istediği şekle sokmaya başlıyor.

Soru şu: Bompastor ve Chelsea, o hayal kırıklığı yaratan 2025-26 sezonunun sona ermesinden bu yana WSL'nin zirvesine geri dönmek için yeterince şey yaptı mı?