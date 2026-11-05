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Athens Kallithea GFX HIC 1-1GOAL

Athens Kallithea: Tanınmayan bir Yunan takımı nasıl futbolun en havalı kulüplerinden biri oldu?

AKFC’nin gidişatını ve kimliğini değiştirmede önemli rol oynayan kulüp başkanı Ted Philipakos, projeyi “gerçek bir aşk hikâyesi” olarak tanımlıyor.

Krishan Davis
Çeviri:

  • Athens Kallithea’yı adını duyunca tanımayabilirsiniz ama formalarından birini bir yerlerde görmüş olma ihtimaliniz yüksek. Retro esintiler taşıyan, gösterişten uzak ve kolayca ayırt edilen tasarımlarıyla bu formalar, özenle hazırlanmış sosyal medya paylaşımlarında, beşe beş futbol sahalarında ya da herhangi bir şehrin en gözde semtlerinin sokaklarında karşınıza çıkmış olabilir.

    Kulüp, Yunan futbolunda şimdiden imkânlarının ötesinde bir performans sergiliyor. Perde arkasında yaşanan dönüşüm ise Athens Kallithea’ya kendine özgü bir hayran kitlesi kazandırdı. Kulüp, bir futbol kültürü markası olarak dünya çapındaki tanınırlığını artırmayı sürdürüyor. Şimdi hedefi, saha içinde ve dışında kalıcı başarı yakalamak ve tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele etmek.

    Bu, Atina’nın mütevazı ekibinin nasıl dünyanın en havalı kulüplerinden biri hâline geldiğinin hikâyesi. Üstelik daha anlatılacak çok şey var...

  • “Yeni bir soluk” getirmek

    Athens Kallithea Gregoris Lamprakis Stadium
    Athens Kallithea FC

    Athens Kallithea, kulüp başkanı Ted Philipakos'un öncülüğünde 2021'de gerçekleşen devirden bu yana büyük bir dönüşüm geçirerek Yunan futbol liglerinde yeniden üst sıralara yükseldi.

    Athens Kallithea’nın bugünkü kimliğinin arkasında, New York doğumlu Yunan asıllı Amerikalı kulüp başkanı Ted Philipakos var. Futbola tutkuyla bağlı bir yönetici ve marka danışmanı olan Philipakos, daha önce Venezia’nın son derece başarılı dönüşümünde önemli rol oynamıştı. İtalyan futbolunun dördüncü kademesinde iflas eden kulüp, onun görev yaptığı dönemde Serie A’ya yükselmeyi başardı.

    Bu dönüşümün önemli bir parçası, kulübün çarpıcı yeni marka kimliğiydi. Philipakos’un üretici Kappa ile birlikte üzerinde çalıştığı çeşitli forma ve taraftar ürünü tasarımları zamanla ikonik hâle geldi ve Venezia’ya, GQ ve VERSUSgibi saygın stil yayınlarının gözünde “dünyanın en moda kulübü” unvanını kazandırdı.

    2021’de Ted ve kardeşi Peter’ın önüne bu başarıyı, atalarının memleketi Atina’da tekrarlama fırsatı çıktı. Babaları burada büyümüş, 1973’te 19 yaşındayken ABD’ye göç etmişti. Kardeşler bu fırsatı kaçırmadı: Bir yatırımcı grubu oluşturarak o dönem Kallithea FC adıyla bilinen kulübün satın alınmasına öncülük ettiler.

    Venezia gibi Kallithea da ciddi zorluklarla karşı karşıyaydı. Yunan futbolunun alt kademelerine gerileyen kulüp, iflas etme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Philipakos’un şiirsel ifadesiyle tam anlamıyla “Akropolis’in gölgesinde” yer alan ve halk arasında ‘El Paso’ olarak bilinen Grigoris Lamprakis Stadyumu, antik kalıntının çok yakınındaki bir uçurum yamacına oyulmuş durumda.

    Philipakos, GOAL’e şöyle anlatıyor: “Aslında, ‘Bunu neden Atina’da, gerçekten önem verdiğimiz, değişime ve yeni bir soluğa gerçekten ihtiyaç duyan bir yerde yapmayalım?’ diye düşündük. Kallithea’nın bizim için mükemmel olduğuna karar verdik ve kulübü üçüncü ligdeyken satın aldık. Kulübün kendine özgü güzel bir geçmişi vardı ama uzun yıllardır sahibi olan Bay Salevris’in (2013’te hayatını kaybeden Nikos Salevris) ölümünün ardından zor günler geçiriyordu. Biz de kulübe yeni bir hayat vermek istedik. Konumunu, semtini, renklerini ve stadını sevdik.”

    Kulübün adının Athens Kallithea olarak değiştirilmesini de kapsayan kapsamlı bir yeniden markalaşma sürecinin ardından sahada başarıya ulaşmaları da uzun sürmedi. Athens Kallithea kısa sürede Super League 2’ye yükseldi ve 2023-24 sezonunda, 18 yıllık aranın ardından dikkat çekici biçimde en üst lige çıkmayı başardı. Ligin mütevazı takımlarından biri olmasına rağmen Kallithea, unutulmaz bir sezon boyunca Yunan futbolunun devleri Olympiakos, Panathinaikos, AEK ve PAOK’tan puan aldı. Ancak sezon, sonunda takımın yeniden ikinci lige düşmesiyle bitti.

  • Dünyaya açılıyor

    Athens Kalithea third kit
    Athens Kalithea FC

    Kallithea, 2026-27 sezonu için üçüncü formasını kısa süre önce tanıttı. Haber, dünya genelindeki medya kuruluşlarında yer buldu.

    Yunan futbolunun zirvesine dönme arzusu hâlâ güçlü olsa da Athens Kallithea'nın bir futbol kültürü markası olarak görünürlüğü, ikinci ligde bile büyük ölçüde arttı. Kulübün ölçeğine kıyasla olağanüstü güçlü marka kimliği, dünyanın dört bir yanında sadık bir takipçi kitlesi kazanmasını sağladı.

    Athens Kallithea kısa süre önce 2026-27 sezonu için yeni üçüncü formasını piyasaya sürdü. Lansman, geniş uluslararası okur kitlelerine sahip SoccerBible, VERSUS ve Footy Headlines gibi yayınlarda yer buldu. Kulüpten daha önce de GQ, Highsnobiety ve MUNDIAL dergisinde söz edilmişti. Bu yayınların hepsi, futbol ile daha geniş kültür dünyasının kesiştiği alanda etkili isimler arasında.

    AKFC'nin 2024-25 forma koleksiyonu, Philipakos'un sektördeki “vahim boyutlardaki aşırı üretim” olarak nitelendirdiği eğilime karşı 2025-26 sezonuna da taşındı ve sonunda dünyanın 62 farklı ülkesinde satıldı. Peki Kallithea, Avrupa futbolunun elitleri arasında yer almayan Yunanistan'dan, çoğunlukla alt liglerde mücadele eden bir takım olmasına rağmen bu kadar geniş bir alanda nasıl ilgi çekmeyi başardı?

    Kallithea'nın yurt dışındaki takipçileri arasında, Luton'da yaşayan Yunan futbolu uzmanı ve Hellas Footy podcast'inin sunucularından Alex McQuarrie de var. McQuarrie, kulüple 2023'te neredeyse tesadüfen karşılaşmış. “El Paso'yu ilk gördüğümde, Atina'nın kalbindeki bu stadyum cevherini daha önce keşfetmemiş olmama şaşırdım” diyor GOAL'e.

    “Fotoğraflar buranın hakkını gerçekten vermiyor. Braga'nın stadyumunun (uçurumun önündeki ünlü Estadio Municipal de Braga) halüsinatif bir versiyonu; onu ancak böyle tarif edebilirim. Maç öncesi müziklerin yarattığı atmosfer harikaydı. Taraftarlar saldırganlaşmadan yüksek sesle destek veriyordu. Formala­r da elbette olağanüstü güzeldi. AKFC o anda yeni bir hayran kazandı.”

    18 ay sonra Philipakos ile tanışan McQuarrie, kulübe iyice bağlandı. “Özgün olmak ve Atina'nın en yoğun nüfuslu, tarihsel olarak da en yoksul bölgelerinden birinin kimliğini olabildiğince içtenlikle yansıtmak konusundaki kararlılığı beni etkiledi” diyor. “Bunu yalnızca formalarla değil; sosyal medya, stadyum, sponsorlar, kulübün genel markası ve yarattığı his aracılığıyla yapmaya çalışıyor.

    “Yunanistan dışındaki çoğu kişi için ilk temas noktası elbette formalar. Ama formalar sayesinde kulüple tanıştıktan sonra, hikâyesinin ve hedeflerinin alışılmışın dışında olduğunu hissediyorsunuz. Bu, bedeli ne olursa olsun ülkedeki en büyük ya da en başarılı kulüp olma amacıyla petrol zengini bir devletin veya milyarlarca serveti olan birinin sahip olduğu bir kulübün başka bir hikâyesi değil. Athens Kallithea için bulunduğu yerin ve insanlarının köklerine sadık kalmak daha önemli.

    “Bence pek çok insan modern futbolun birçok yönünden bıkmış durumda ve bu kulüp bir panzehir gibi geliyor.”

  • ‘Gerçek bir aşk hikâyesi’

    Athens Kallithea FC Ted Philipakos
    Athens Kallithea FC

    Philipakos'un kulüple yürüttüğü çalışmalar, sevgi ve hırsla beslenen kişisel bir yolculuk oldu.

    Philipakos'a göre, bir tutku projesi olarak başlayıp dünyaya yayılan bu girişimin hikâyesi hiç bitmeyen bir ilgi uyandırıyor. Başkan, "Öncelikle bu hikâye kişisel; gerçek bir sevgi hikâyesi," diyor. "Bu kulübü takip edenler, Peter ile benim hem kulübü hem de birbirimizi ne kadar sevdiğimizi muhtemelen açıkça görebiliyordur. Etrafımızda ortaklarımız, çalışanlarımız ve aynı duyguları paylaşan diğer herkesten oluşan küçük bir aile kurduk. Bence bu hissediliyordur.

    "İkincisi, bir misyonumuz var. Bakın, Peter ile ben bu kulübün sahipleriyiz, büyük yatırımlar yaptık ve kulübün başarılı olmasına gerçekten ihtiyacımız var. Evet, bir noktada kurduğumuz şeyin takdir edilmesi de harika olur. Ancak bu kulübü yönlendiren şey ego, açgözlülük ya da yalnızca kendi çıkarımıza hizmet eden bir amaç değil. Bizi motive eden şey, kendimizden daha büyük. Misyon açık ve anlamlı olduğunda, insanlara hitap ettiğinde bu da kendini gösterir.

    "Üçüncüsü, oldukça belirgin bir estetik vizyonumun olması da kesinlikle yardımcı oluyor. Bu yalnızca yüzeysel bir mesele değil; formalar, internette gördükleriniz, stadyumdaki müzik ve sayısız başka ince ayrıntı bir araya gelirken ortaya çıkan bir derinlik ve bütünlük var. Bu öznel bir alan ama kulübümüzün nasıl görünmesi ve nasıl bir his uyandırması gerektiğini sezebiliyorum. Bunun insanların dikkatini çekmeye yardımcı olduğunu düşünüyorum."

    Kallithea'nın başkanı, kulübün küçük ölçeğinin kendilerini engellemediği konusunda ısrarcı. Doğrusu, ona karşı çıkmak zor: "Daha küçük bir kulüp olarak elit kulüplerin sınırsız kaynaklarına ve geniş kitlelere ulaşma imkânına sahip değiliz. Ancak bu, kimliğimizin gücünü sınırlamıyor. Hatta bazı elit kulüpler, yönetilmesi güç kurumsal yapılara dönüştü. Bu da gerçek kimliklerini gölgelemeye başlayabiliyor; bizim kimliğimiz ise daha doğrudan hissedilebilir."

  • Kendine özgü estetik anlayışı

    Athens Kallithea FC kit
    Athens Kallithea FC

    Philipakos ve ekibi, Kallithea'nın retro esintili görsel kimliğini kusursuz biçimde oluşturmuş. Bu kimlik, formalarına da açıkça yansıyor.

    Philipakos'un çağın ruhunu kavrayışı, Kallithea formalarının dünya çapında süren cazibesine yansıyor. Bu formalarda Venezia'yı bambaşka bir seviyeye taşıyan şık tasarımların bütün özellikleri var. Ancak ana sponsorları Ulusal Çağdaş Sanat Müzesi (ΕΜΣΤ) ve müzenin ayırt edici yazı karakteri gibi özgün dokunuşlar, formaların Yunan kimliğini açıkça ortaya koyuyor ve kulüple şehre aidiyet hissi veriyor.

    Bu zamansız tasarımların güzelliği sadeliğinde yatıyor. Retro estetiğe yaslanırken gösterişe kaçmadan son derece havalı görünüyorlar. Bu sezon iç saha, deplasman ve üçüncü formaların tasarımında sade bir yaka, belli belirsiz paneller, ince çizgiler ve geçmiş bir dönemi hatırlatan o karakteristik bol kesim öne çıkıyor. Bunlar bir araya gelerek zahmetsizce zarif bir sonuç ortaya koyuyor.

    Bir Kallithea formasının tanıtımına her zaman moda dünyasını andıran, güneş ışığıyla dolu, özenle çekilmiş görüntülerin eşlik edeceğini bilirsiniz. Bazen 35 mm filmle yapılan bu çekimler, kulübün 1966'daki kuruluşuna atıfla 60'lı ve 70'li yıllarda Yunan kültürünün altın çağından ilham alıyor.

    Philipakos, GOAL'e şöyle anlatıyor: “Bunu modern bir Atina anlayışıyla harmanlıyoruz. Atina şehrini yansıtan karşıtlıklarla oynamayı seviyoruz: nostaljik ile çağdaş, zarif ile sert, yerel ile küresel.

    “Bence güçlü bir tasarım ve estetik anlayışı geleneğimiz var; dışarıdan görülen de bu. Ama özellikle sanat ve modanın öznel olduğunu düşünürsek, formaların insanlarda karşılık bulmasının bir nedeni de arkasındaki bağlam. Yani mesele sadece forma değil, formanın neyi temsil ettiği. Bence özgün bir hikâye ortaya koyduk ve her forma da bu hikâyenin başka bir ifadesi.”

    Atina'ya hiç gitmemiş olabilecek kişiler için McQuarrie'ye göre kulübü böylesine çekici kılan şey, onu çevreleyen gizem. “Görsel kimliklerinde, özellikle de armalarında ve sponsorlarında gizemli bir şey var” diyor. “Sanki yalnızca konuya hâkim olanların bildiği bir sır gibi. Bu, bir CR7 Real Madrid forması giymeyi asla düşünmeyecek forma koleksiyoncuları ve festival müdavimleri için her zaman işe yarayan bir formül. Ama bence kilit nokta, görsellerin arkasında daima bir hikâye olması. Tarz önemli, fakat asıl karşılık bulan içerik.”

    Philipakos, kulübün yenilenen kimliğinin ve formalarının başarısında forma tedarikçisi Kappa'nın kendisine tanıdığı yaratıcı özgürlüğün de payı olduğunu düşünüyor. Kappa, son dönemde Nike ve adidas gibi spor giyim devleriyle rekabet etmeye çalışmak yerine Venezia ve Real Betis gibi nispeten küçük kulüplerle onlara özel formalar üzerinde çalışmaya bilinçli biçimde yöneldi.

    “Bazı başka markalarla çalışırken yaratıcı özgürlüğünüz çok az olabilir ya da hiç olmayabilir; size hazır şablonlar dayatılabilir ve süreçler uygulanamayacak kadar uzun sürebilir” diyor. “Kappa ise bana yaratıcı özgürlük tanıdı. Ayrıca esnek davranmaya ve taleplere hızla yanıt vermeye istekliler. Yeni bir şey yapmak istediğimizde fikrimizi benimsiyor ve çalışmaya hazır oluyorlar.”

  • Atina ve ötesi için görev

    Athens Kallithea FC kit
    Athens Kallithea FC

    Philipakos'un Kallithea'daki çalışmalarının merkezinde Atina var: Ülkesindeki algılara meydan okurken kente dair bir vizyonu dünyanın geri kalanına sunuyor.

    Kallithea'nın başkanı ve ortak sahibi, formalarının ve kendilerine özgü görsel kimliklerinin dünyaya yayılmasıyla kulübün doğal bir şekilde Atina'nın uzantısına dönüştüğüne inanıyor. Bu da şehrin küçük bir parçasına sahip olmak isteyen, biri kaçınılmaz olarak «Bu hangi takımın forması?!» diye sorduğunda bilgilerini gösterebilecek az sayıdaki meraklıya hitap ediyor.

    Philipakos, «İşimize gelen şu ki kendimiz olmaktan başka bir şey yapmamız gerekmiyor, çünkü uluslararası kitlenin istediği tam da bu yerel his» diye açıklıyor. «Talebin temelinde bir tür uzaktan turizm var. Dünyamıza girdiğinizde Atina'nın bize ait köşesinden bir tat alıyorsunuz; Athens Kallithea FC forması da bunun somut ve giyilebilir bir uzantısı.»

    Athens Kallithea'nın yeniden yapılanmasının başarısında, Yunanistan'ın başkentine yönelik turizm patlamasının payı kuşkusuz büyük. 700 bin nüfuslu şehir, geçen yıl sekiz milyon ziyaretçiyi ağırladı. Marsilya ve Napoli gibi kendine özgü, biraz pürüzlü bir karaktere sahip diğer Akdeniz şehirleri gibi Atina da canlı mekânlar ve alt kültür deneyimleri arayan gençlerin gözde rotalarından biri hâline geldi.

    Philipakos, «Her yıl sayısız insanın ziyaret ettiği, sevilen bir şehirde bulunmanın avantajını da kesinlikle yaşıyoruz» diyor. «Mesele, ulaşılabilir olmak ve insanlara kapıyı açık bırakmak.»

    Amaç yalnızca şehrin küçük bir parçasını paylaşmak değil; Philipakos ve ekibi, Atina'ya dair kendi bakış açılarını uluslararası alana taşımakta da kararlı. Philipakos, «Sahanın ötesine uzanan daha geniş bir kulüp misyonumuz var» diye açıklıyor. «Bu misyonun uluslararası bir boyutu da var: Atina'ya bakışımızı sunmak, Atina ile dünyanın geri kalanı arasında bir diyalog kurmak ve şehrin futbol kültüründe daha iyi temsil edildiğini görmek istedik.»

    Ancak Kallithea, ülke içindeki algıları sorgulatmak ve hâkim anlatıyı değiştirmek de istiyor. Bu, 2020'li yılların başında Yunan futbolunu etkisi altına alan, birden fazla kişinin ölümüne yol açan ve maça gitmek isteyenleri tribünlerden uzaklaştıran şiddet ile holiganlığa bir yanıt. Neyse ki o günler geride kaldı, ancak taraftarlar üzerindeki psikolojik etkisi kalıcı oldu.

    Philipakos, «Son yıllarda Yunanistan'daki futbol ortamının fazlasıyla zehirli hâle geldiğini, toplumun büyük bir kesiminin futboldan soğuyup sosyal çevrelerinin de etkisiyle oyundan uzaklaştığını gördük. İşlerin farklı olabileceği ve değişimi ateşleyebileceği bir tür vaha yaratmak istedik» diyor. «Sonuçta stadyumumuza hayatında ilk kez ya da çok uzun bir aradan sonra ilk kez futbol maçı izlemeye gelen insanlar oldu. Bu, geleneksel taraftarlarımızla tam bir uyum içinde gerçekleşti. Bu yolda devam etmek ve insanları topluluk ruhuyla bir araya getirmek istiyoruz.»

    EMST ile yapılan iş birliği de bunun bir parçası. Bu iş birliği, Kallithea'nın «bir futbol kulübüne dair peşin hükümleri yıkmasına» ve «futbolun geleneksel sınırlarının ötesindeki» insanlarla ve kültürle bağ kurmasına yardımcı oldu.

  • Üst lige yükselme mücadelesi

    Athens Kallithea FC
    Athens Kallithea FC

    Athens Kallithea sezona güçlü bir başlangıç yaptı ve bir kez daha üst lige yükselmek için mücadele edecek.

    AKFC'nin saha dışındaki benzeri görülmemiş başarısı iş modelinin temelini oluşturmuş olsa da kulüp şimdi daha fazla ilerleme kaydetmek istiyor. Vangelis Moras'ın takımı, Super League 2'den bir kez daha üst lige yükselme yarışının tam içinde. Yazının kaleme alındığı sırada, ikinci sıradaki Panionios ile aynı puanda ve üçüncü sırada yer alıyor.

    Futbolun en havalı ve en şık kulüplerinden biri olmak güzel, ancak Philipakos somut sonuçlar da elde etmeye kararlı. 2027'de Atina'da fiziksel bir mekân açarak konumlarını sağlamlaştırmayı planlıyorlar. Ayrıca El Paso'yu yenileyip toplum için bir merkeze dönüştürmek istiyorlar.

    En üst lige dönme ihtimalinin ne anlama geldiği sorulduğunda Philipakos, GOAL'e şöyle diyor: "Bu çok büyük bir şey. Kulübümüz her açıdan en üst seviyede olmayı hak ediyor. Bu kulüp markasıyla çok ilgi görüyor ama yalnızca futbol açısından baktığımızda da gurur duyabileceğimiz çok iş yaptık. Şimdi yeniden üst lige çıkma zamanı. Basitçe söylemek gerekirse, Super League büyümeye devam etmek için ihtiyaç duyduğumuz mali istikrarı sağlıyor."

    Yunan futbolu heyecan verici bir dönemden geçiyor. Uluslararası düzeyde altın bir oyuncu kuşağı ortaya çıkıyor; Arsenal'dan Christos Tzolis ve Borussia Dortmund'dan Konstantinos Karetsas da dâhil olmak üzere bu oyuncuların birçoğu yaz aylarında yüksek bonservis bedelleriyle Avrupa'nın önde gelen kulüplerine imza attı. Super League ise UEFA katsayı sıralamasında yeniden yükseliyor.

    Kallithea'nın hedefleri bununla sınırlı değil; Avrupa kupalarında oynamayı da istiyor. Başkan sözlerini şöyle sürdürüyor: "Beklentilerin üzerinde performans göstermeye devam edebileceğimizi düşünüyoruz. Bu sezon yeniden Super League'e yükselmeyi hedefliyoruz. Sonunda beşincilik ve UEFA organizasyonlarına katılmak için mücadele etmek istiyoruz. Bunun örneği var ve bir gün bunu başarabileceğimizi düşünüyoruz."

    Derin bir sevgi, hırs ve içtenlik temelinde yeniden inşa edilen Athens Kallithea, Philipakos kardeşlerin yönetiminde hızla yükseliyor. Bu yükselişin bir süre daha devam edeceği ihtimalini göz ardı etmek pek akıllıca olmaz.