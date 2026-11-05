Athens Kallithea: Tanınmayan bir Yunan takımı nasıl futbolun en havalı kulüplerinden biri oldu?

Kallithea'nın başkanı ve ortak sahibi, formalarının ve kendilerine özgü görsel kimliklerinin dünyaya yayılmasıyla kulübün doğal bir şekilde Atina'nın uzantısına dönüştüğüne inanıyor. Bu da şehrin küçük bir parçasına sahip olmak isteyen, biri kaçınılmaz olarak «Bu hangi takımın forması?!» diye sorduğunda bilgilerini gösterebilecek az sayıdaki meraklıya hitap ediyor.
Philipakos, «İşimize gelen şu ki kendimiz olmaktan başka bir şey yapmamız gerekmiyor, çünkü uluslararası kitlenin istediği tam da bu yerel his» diye açıklıyor. «Talebin temelinde bir tür uzaktan turizm var. Dünyamıza girdiğinizde Atina'nın bize ait köşesinden bir tat alıyorsunuz; Athens Kallithea FC forması da bunun somut ve giyilebilir bir uzantısı.»
Athens Kallithea'nın yeniden yapılanmasının başarısında, Yunanistan'ın başkentine yönelik turizm patlamasının payı kuşkusuz büyük. 700 bin nüfuslu şehir, geçen yıl sekiz milyon ziyaretçiyi ağırladı. Marsilya ve Napoli gibi kendine özgü, biraz pürüzlü bir karaktere sahip diğer Akdeniz şehirleri gibi Atina da canlı mekânlar ve alt kültür deneyimleri arayan gençlerin gözde rotalarından biri hâline geldi.
Philipakos, «Her yıl sayısız insanın ziyaret ettiği, sevilen bir şehirde bulunmanın avantajını da kesinlikle yaşıyoruz» diyor. «Mesele, ulaşılabilir olmak ve insanlara kapıyı açık bırakmak.»
Amaç yalnızca şehrin küçük bir parçasını paylaşmak değil; Philipakos ve ekibi, Atina'ya dair kendi bakış açılarını uluslararası alana taşımakta da kararlı. Philipakos, «Sahanın ötesine uzanan daha geniş bir kulüp misyonumuz var» diye açıklıyor. «Bu misyonun uluslararası bir boyutu da var: Atina'ya bakışımızı sunmak, Atina ile dünyanın geri kalanı arasında bir diyalog kurmak ve şehrin futbol kültüründe daha iyi temsil edildiğini görmek istedik.»
Ancak Kallithea, ülke içindeki algıları sorgulatmak ve hâkim anlatıyı değiştirmek de istiyor. Bu, 2020'li yılların başında Yunan futbolunu etkisi altına alan, birden fazla kişinin ölümüne yol açan ve maça gitmek isteyenleri tribünlerden uzaklaştıran şiddet ile holiganlığa bir yanıt. Neyse ki o günler geride kaldı, ancak taraftarlar üzerindeki psikolojik etkisi kalıcı oldu.
Philipakos, «Son yıllarda Yunanistan'daki futbol ortamının fazlasıyla zehirli hâle geldiğini, toplumun büyük bir kesiminin futboldan soğuyup sosyal çevrelerinin de etkisiyle oyundan uzaklaştığını gördük. İşlerin farklı olabileceği ve değişimi ateşleyebileceği bir tür vaha yaratmak istedik» diyor. «Sonuçta stadyumumuza hayatında ilk kez ya da çok uzun bir aradan sonra ilk kez futbol maçı izlemeye gelen insanlar oldu. Bu, geleneksel taraftarlarımızla tam bir uyum içinde gerçekleşti. Bu yolda devam etmek ve insanları topluluk ruhuyla bir araya getirmek istiyoruz.»
EMST ile yapılan iş birliği de bunun bir parçası. Bu iş birliği, Kallithea'nın «bir futbol kulübüne dair peşin hükümleri yıkmasına» ve «futbolun geleneksel sınırlarının ötesindeki» insanlarla ve kültürle bağ kurmasına yardımcı oldu.