Unai Emery, Garnacho'nun Aston Villa oyuncusu olarak resmî tanıtımında, “Alejandro'dan çok memnunuz,” dedi. “Çok yetenekli, genç ve projemize katkı sağlamak istediğini bize gösterdi. Gerçekten mutluyuz.” Garnacho ise yeni bir başlangıç yapmak için doğru yeri seçtiğine inandığını dile getirdi.

“Özgüven kazanabileceğim ve Manchester United'daki ilk yıllarımda olduğum oyuncu olmaya çalışabileceğim bir kulüp arıyordum,” dedi. “Teknik direktörle konuştum ve burada bulunup takıma yardımcı olmam için bana güven vereceğini düşünüyorum.” Chelsea'deki beklentilerin altında kalan ilk yılının ardından Garnacho'nun kendisine destek olacak bir teknik direktöre ihtiyaç duyduğu açıktı. Chelsea, Arjantinli millî oyuncuyu 2025 yazında United'dan transfer etmek için 40 milyon sterlin ödemişti.

Emery'nin, Villa'daki Morgan Rogers da dâhil olmak üzere genç oyuncuları geliştirdiği kanıtlanmıştı. Bu nedenle Garnacho'nun gelişi, İngiliz millî oyuncu Rogers'ın Chelsea'ye gidişinin ardından hücumu düşük maliyetle güçlendirmenin bir yolu olarak görülüyordu. Rogers'ın 10 numara pozisyonundaki doğrudan yerine Johan Manzambi transfer edilmişti, ancak Garnacho'nun kanatta kendine kalıcı bir yer bulma ve henüz başlarındaki kariyerini yeniden canlandırma fırsatı yakalaması bekleniyordu.

Gelgelelim Kasım ayının sonuna geldik ve Garnacho, Emery'nin “projesinden” şimdiden çıkarıldı. 22 yaşındaki oyuncu, maç sayısına bağlı olarak 42,5 milyon sterline ulaştığı bildirilen koşullu satın alma opsiyonuyla Villa'ya kiralandı. Artık maç kadrosuna bile giremiyor ve Premier Lig'deki geleceği ciddi tehlike altında.

Garnacho'nun Emery'yi değerine ikna etmek için yeterince şey yapmadığı açık, ancak kendisine vaat edilen tablonun gerçekle örtüşmediğini söylemek de adil olur. Normal koşullarda böylesine erken bir aşamada tamamen gözden çıkarılmazdı. Ne var ki Villa, yine oyuncunun iyiliği yerine mali güvenliği önceliklendirmesine yol açan bir tuzağa düştü.