Villa, Rogers'ı 117 milyon sterline Chelsea'ye sattıktan yalnızca iki gün sonra Garnacho'yu kiraladı. The Athletic'in haberine göre anlaşmanın “başlıca savunucusu” Emery'ydi. Emery, her iki kanatta da oynayabilecek hızlı, doğrudan kaleye giden bir hücum oyuncusu istiyordu. Garnacho'yu United günlerinde böylesine heyecan verici bir yetenek hâline getiren ham özellikleri geliştirebileceğini düşünüyordu.
Bu hamle, Chelsea'nin elden çıkarmak için can attığı bir oyuncuya yönelik düşük riskli bir yeniden toparlanma projesi olarak görülüyordu. Villa'nın, benzer düzeyde başka bir kanat oyuncusuna yönelip aynı zamanda Premier Lig ve UEFA'nın mali kurallarına uymak için peşin ödeyebileceği yeterli parası yoktu. Villa ve Chelsea, önceki ihlallerin ardından UEFA ile mali uzlaşma anlaşmaları kapsamında faaliyet gösterdiğinden Villa, Rogers satışından gelen 117 milyon sterlini dilediğince harcayamazdı.
Garnacho'nun kiralanması, 42,5 milyon sterlinlik bonservis bedelinin amortismanını gelecek bir hesap yılına erteledi ve Villa'nın 2026-27 sezonunda UEFA'nın yüzde 70'lik Kadro Maliyeti Oranı kuralına uymasını sağladı. Maç sayısına bağlı satın alma yükümlülüğü ise Villa'nın kontrolü bir ölçüde elinde tutmasını sağladı. Çünkü UEFA, aynı kulüpler arasında 45 günlük bir süre içinde gerçekleşen kalıcı transferleri veya koşulsuz satın alma içeren kiralama anlaşmalarını, olası takas anlaşmaları olarak otomatik biçimde inceliyor. UEFA, satış rakamlarını şişiren veya çarpıtan oyuncu takaslarının muhasebeleştirilmesini yasaklıyor. Villa ise transfer gelirinin nasıl değerlendirileceğini korumak için bu hamleyi bilerek ayrı bir anlaşma olarak yapılandırdı.
Dönemin eski Villa CEO'su Christian Purslow, Garnacho'nun kiralanmasının iki kulübü de “mevzuat açısından mayın tarlasına” soktuğunu söylemişti. Villa açısından satın alma opsiyonunun devreye girmesi, bu harcamayı yeni oyuncu satışları veya Şampiyonlar Ligi geliriyle dengelemeyi gerektirecek. Bu yüzden Garnacho'ya önerilen dört yıllık sözleşmeyle onu kadroya katmadan önce oyuncudan emin olmaları gerekiyor. Görünen o ki Emery, buna değmeyeceğine şimdiden karar verdi. Böylece kanat oyuncusu da Elliott'ın yaşadığı belirsiz dönemin aynısıyla karşı karşıya.
Purslow bu hafta Sky Sports'ta şöyle açıkladı: “UEFA'nın, oyuncuların iki yönde de kulüp değiştirdiği anlaşmalara ilişkin çok katı kuralları var. Özellikle bu işlemlerin bağlantılı olduğuna karar verirse birinden elde edilen kârı diğerinden fiilen düşebilir. Morgan Rogers'ın Villa tarafından satışının kulübe çok büyük kâr sağladığını hepimiz biliyoruz. Ancak mali kural ve düzenlemelere uyma konusunda yaşadıkları zorluklar nedeniyle, UEFA'nın Garnacho'nun bağlantılı bir anlaşma olduğu görüşüne vararak bu kârı azaltmasını kesinlikle istemediler. Bu yüzden anlaşma kiralama olarak yapılandırıldı.
“UEFA aptal değil; ‘onu şimdi kiralayın, gelecek yaz alın’ diyerek bunun bir transfer olmadığını iddia ederseniz UEFA bunu tespit eder. Bu nedenle onların [Villa'nın] çok belirli kuralları vardı. Kiralamanın gerçekten çok koşullu olmasını, başka bir deyişle transferin gerçekleşmeyebileceğini göstermeye çalışıyorlar. Görünüşe göre Garnacho'nun belirli sayıda maça çıkması gerekecek. Aston Villa, UEFA'ya bu maç sayısına ulaşmayabileceğini, dolayısıyla anlaşmaların bağlantılı olmadığını ve finansal fair play kapsamındaki kârlarını kesinlikle düşüremeyeceklerini savunacak.
“Bu tür yapılardan hoşlanmayanlar var; futbolcu için çok ağır olabilir. Kariyerini yeniden yoluna koymak için oraya gitti. Aston Villa'nın ise Chelsea'ye 40-45 milyon sterlin ödemek zorunda kalmamak için onu oynatmama yönünde mali ve ekonomik bir teşviki var. Bazıları bu yapılardan hoşlanmıyor, ama bunlar doğrudan kural ve düzenlemelerin bir sonucu.”
Nihai sorumluluk Emery'de olmalı. Garnacho'nun transferi için kulübe baskı yaptı ve oyuncuyu gelişimi açısından doğru tercihin bu olduğuna ikna etti. Elliott'a göstermediği sabrı Garnacho'ya da göstermek yerine böylesine hızlı bir fikir değişikliğine gitmesi, Emery'nin muhakemesi ve empatisi hakkında ciddi soru işaretleri doğuruyor.