24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Zico Rebels GFXGOAL

Asiler: Futbolun yerleşik düzenine meydan okuyan Brezilya ve Flamengo efsanesi Zico

Brezilyalı, golleri ve frikikleriyle çok seviliyor. Ancak futbolcuların hakları için verdiği mücadele ve FIFA’da reform yapma çabası, saha dışında da asi bir kimliğe sahip olduğunu gösteriyor.

Ryan Tolmich
Çeviri:

  • “Güçlüsün,” demişti efsanevi Pele bir keresinde Zico’ya. “Cesaretin var.”

    Bu sözler, bugün bile birçok isimle anılan Zico’yu belki de en iyi anlatan sözler. Üstelik Pele bunları Zico’nun zirvede olduğu dönemde söylemedi. Futbolculuk kariyeri sırasında bile söylemedi. Zico’nun FIFA başkanlığına aday olmak için destek aradığı 2015 yılında söyledi. Zico 62 yaşındaydı ama Pele geçmişten söz etmiyordu; söyledikleri o gün için de geçerliydi. Doğruydu.

    Bu da Zico’nun yalnızca bir futbolcu olarak değil, bir insan olarak da yarattığı etkinin bir göstergesi. Sahadaki başarıları, kullandığı frikikler gibi sayısız. Ancak Zico’nun etkisi Maracana’nın çok ötesine ulaştı. Mahallelerde, yönetim kurulu odalarında, hatta FIFA’nın genel merkezinde hissedildi. Brezilyalı büyük orta saha oyuncusu rakiplerinin yüreğine korku salarken, Brezilya ve dünya futbolundaki yerleşik düzene de meydan okumaya hazırdı.

    Bunu da kendi yöntemiyle yaptı: tehditlerle değil, gülümseyerek. Sahada yaptıkları çoğu zaman zahmetsiz görünürdü, ama Zico’nun inandığı şeylere kendini bütünüyle adadığı her zaman açıkça görülürdü. O, geleneksel anlamda bir “asi” değildi ve hâlâ değil. Zico, oyuna duyduğu sevgiyle ve çoğu zaman oyunun gittiği yöne duyduğu katıksız hoşnutsuzlukla karşı çıktı.

    Bu yüzden, profesyonel olarak son kez topa vurmasının üzerinden bunca yıl geçmesine rağmen etkisi hâlâ dünyanın dört bir yanında hissediliyor. Bu yüzden, hiç Dünya Kupası kazanmamış olsa da Brezilya’da ülkenin büyük isimleriyle birlikte bir ikon olarak övgü görüyor. Ve Rio’dan çıkan bir “Küçük Horoz” iz bırakmaya cesaret ettiği için futbol artık eskisinden biraz farklı.

  • Küçük Horoz'un ilk adımları

    Zico - Flamengo
    Getty Images

    Zico, cılız fiziğine yönelik kuşkuları boşa çıkararak Flamengo tarihinin en büyük oyuncularından biri oldu.

    “Bulunduğum yere kimse tesadüfen, dostluk, sevgi ya da birinin iyi niyeti sayesinde gelemez,” diyen Zico, UOL'a konuştu.

    Yükselişi hiç de kolay olmadı. Futboldaki yerini hak ederek, çoğu zaman da büyük zorluklarla kazandı.

    1953'te doğan Zico, Rio de Janeiro'da işçi sınıfından bir ailede büyüdü. Altı çocuğun en küçüğüydü ve profesyonel futbolcu olan dört erkek kardeşten biriydi. Zico elbette aralarında en iyisiydi, ancak gençliğinde durum her zaman böyle değildi. Narin fiziğini güçlendirmek için beden eğitimi öğretmeni José Roberto Francalacci'nin hazırladığı yoğun bir antrenman programını uyguladı. Bu süreç, kendisine özel bir beslenme düzenini ve daha da önemlisi olağanüstü bir çalışma azmini gerektiriyordu.

    Bu çalışma azmi derslerini de kapsıyordu. 10 yaşında Portekiz'den Brezilya'ya göç eden babası Jose Antunes Coimbra, bütün çocuklarının eğitimine büyük önem veriyordu. Bu tutum, sonuçta oğlunun hayatını şekillendirdi.

    “Babam ders çalışmayan kimsenin futbol oynamasına izin vermezdi,” dedi Zico. “Herkes üniversiteye gitti. Ben de bütün zorluklara rağmen aynı yolu izlemek zorundaydım.”

    Ancak Zico'nun yolu farklıydı. Flamengo'nun simgesi olmaya ve bugün bile kulübünde bir tanrı gibi görülmeye yazgılıydı.

  • Flamengo'nun kahramanı

    Zico Flamengo Copa Libertadores 1981
    Divulgação/Twitter

    Zico, 1981'de Flamengo'nun Copa Libertadores ve Kıtalararası Kupa zaferlerine ulaşmasına katkı sağlayarak kulüp tarihindeki efsanevi yerini sağlamlaştırdı.

    Oyuncularla kulüpler arasında özel bağlar kurulduğu çok görülür. Ama Zico'nun Flamengo ile bağı farklı. Dünya futbolunda benzeri yok.

    Fluminense'nin eski başkanı Francisco Horta bir keresinde, "Diğer pek çok kişi gibi, 'Zico'yu oynarken gördüm' diyebildiğim için minnetle veda edeceğim," demişti.

    1970'lerde ve 1980'lerde Flamengo'yu desteklediyseniz Zico'yu defalarca izlediniz. Hazırlık maçları da dâhil, çocukluğundan beri tuttuğu takımda 700'den fazla maça çıktı ve 500'den fazla gol attı. Zico'nun öncülüğünde Flamengo, kulüp tarihinin en başarılı dönemini yaşadı. Bu dönemin en büyük başarısı, 1981'de Kıtalararası Kupa'da dev Liverpool'u yenmesiydi. O noktada Zico ve Flamengo dünyanın zirvesindeydi.

    Ancak Zico'yu taraftarlara sevdiren golleri ve kupaları değil, bunları kazanma biçimi ve taraftarlar için temsil ettiği değerlerdi.

    Kariyeri sona erdikten yıllar sonra FIFA'ya, "Flamengo sadece yetenekten, nasıl futbol oynanacağını bilmekten ibaret değil," dedi. "Bazı günler top istediğiniz gibi sekmez. İşte o zaman azminizi, iradenizi ortaya koymanız gerekir. Son damla terinize kadar mücadele etmelisiniz."

    Bu anlayış yalnızca sahadaki hayatıyla sınırlı değildi. Zico, futbolculuk kariyeri boyunca Brezilya'da profesyonel futbolcular için bir sendika kurulması gerektiğini açıkça savundu. 1979'da Rio de Janeiro futbolcular sendikasına dönüşen Associação Profissional dos Atletas de Futebol'un kurucu üyelerinden biriydi. Daha sonra başkanlık görevini Ze Mario'dan devraldı. Hedefi neydi? Yalnızca kendisi gibi zirvedekilerin değil, tüm futbolcuların koşullarını iyileştirmek. Çabalarının odağında, futbol piramidinin alt basamaklarında çok az kazanan ama ihtiyaçları büyük olan binlerce oyuncu vardı.

    1981'de El Grafico'ya, "Brezilya'da az kazanan 5.000 futbolcu var," demişti. "İyi kazanan 50, çok iyi kazanan ise beş futbolcu var. Bu adil değil."

    Kariyerinin sona ermesinden uzun yıllar sonra bile piramidin alt basamaklarındakilere nasıl davranıldığı Zico için önemini koruyor. Futbola aktarılan onca paraya rağmen, bu paranın alt kademelere nasıl ulaştığı konusunda hâlâ sorunlar var. Bu durum özellikle, yalnızca kendi profesyonel futbolcu olma hayallerinden çok daha fazlası için oynayan en yoksul Brezilyalıları etkiliyor.

    Zico, "Artık durum farklı," dedi. "Şimdi çocuğun profesyonel olup ailesine yardım etmek için para kazanmaya başlaması önemseniyor. Bazen çocuk için olması gereken o temel gıda paketi bile bütün aileye gidiyor. Değerler değişti, değil mi?"

    Zirvedeki oyuncuların kendilerinden daha alt kademedekiler için mücadele etmesi sık rastlanan bir durum değil. Genellikle korumak istedikleri bir düzen vardır. Zico ise efsanevi kariyerinin en yoğun dönemlerinde bile bunu hiç dert etmedi.

    2015'te Reuters'a, "Düşündüklerimi ve hissettiklerimi söyleme özgürlüğüne her zaman sahip oldum," demişti. "İmajımı hiç düşünmedim ve kimse bana ne söylemem gerektiğini söylemedi."

    Zico'nun Brezilya kariyeri hakkında ise çok şey söylendi. O kariyerde pek çok büyük başarı vardı ama en büyüğü yoktu.

  • Brezilyalı bir ikon (yıldız işaretiyle)

    Zico Brazil 1982
    Getty

    Zico, Brezilya’nın göz kamaştıran 1982 takımının kilit isimlerinden biriydi ancak Dünya Kupası’nı kazanamadı.

    “Zico ile aynı takımda oynama ayrıcalığına sahip oldum,” demişti Brezilya millî takımı ve Flamengo’dan eski takım arkadaşı Leandro. “Zico hakkında söylenen her şey, ona sunulan her övgü, hak ettiklerinin yanında az kalır.”

    Gerçek şu ki Zico, Brezilya millî takımındaki kariyeri boyunca çok övgü aldı. Ama bir o kadar da eleştirildi.

    Brezilya’da büyüklük yalnızca gol veya asistlerle değil, Dünya Kupası zaferleriyle ölçülür. Evet, çoğu zaman birden fazla zafer gerekir. Pele üç kez kazandı. Ronaldo iki kez kupayı kaldırdı. Garrincha, Romario, Ronaldinho: Hepsi o kupaya uzandı. Zico ise bunu hiç başaramadı. Belki de bu başarıya ulaşamamış en büyük Brezilyalı futbolcu o ve aradan bunca yıl geçmesine rağmen bu durum sık sık aleyhine kullanılıyor.

    Zico üç Dünya Kupası’na katıldı. Brezilya, 1978’de üçüncü oldu. Turnuvanın ikinci grup aşamasını averajla Arjantin’in gerisinde tamamladı ve hiçbir maç kaybetmemesine rağmen üçüncülük maçına çıkmak zorunda kaldı. 1982 kadrosu ise sık sık Dünya Kupası’nı kazanamayan en iyi takımlardan biri olarak anılıyor. Geleneksel, hücuma dönük Brezilya futboluyla göz kamaştırdılar ancak sonunda şampiyon olan İtalya’ya elendiler.

    “İtalya, önemli anlarda iyi oynadı ama bu, bizim oyuna yaklaşımımızı geçersiz kılmamalıydı,” demişti Zico yıllar sonra. “İnsanların hâlâ bizim kadromuzu ve örneğin 1974 Hollanda kadrosunu hatırlaması, sonucun bir takıntı olmadığı bir felsefeye bağlı kalarak elenmenin utanılacak bir yanı olmadığını gösteriyor.”

    1986’da sakatlıklar Zico’nun sahadaki rolünü sınırladı. Fransa’ya karşı normal sürede kaçırdığı penaltı pahalıya mal oldu. Gerçi Brezilya’nın turnuvaya veda ettiği penaltı atışlarında kendi vuruşunu gole çevirdi. Üç Dünya Kupası’na katılıp hiçbirinde finale çıkamayan Zico, özellikle Brezilya’nın 10 numaralı formasını ünlü kılan Pele ile kıyaslandığında eleştirilerin hedefi oldu.

    Yine de Zico, Brezilya futbol tarihindeki yerini kararlılıkla savundu ve arkasında ona destek veren büyük bir taraftar kitlesi var. Hiç Dünya Kupası kazanamamasına rağmen Brezilya’nın resmî millî maçlarda en çok gol atan beşinci oyuncusu olmayı sürdürüyor. Guerin Sportivo tarafından 1981’de, World Soccer tarafından ise 1983’te dünyanın en iyi oyuncusu seçildi. Pele bile onu örnek alınmaya değer bir oyuncu olarak tanımladı.

    “Rakamlarım bunun kanıtı,” dedi Zico. “Kendimi Brezilya futbolunun büyük figürlerinden biri olarak görüyorum ve uluslararası spor basını da beni böyle değerlendirdi.”

    Ancak çalışmaları Brezilya’yla sınırlı kalmadı. Zico, özellikle futbolu bıraktıktan sonra gözünü dünyanın geri kalanına da çevirdi.

  • Oyunu değiştirmek

    Kashima Antlers v Nagoya Grampus - J.LEAGUE Meiji Yasuda J1
    J.LEAGUE

    Zico’nun Japonya’daki etkisi, Kashima Antlers’daki futbolculuk günlerinden millî takım teknik direktörlüğü dönemine kadar uzandı.

    Zico’nun millî takım kariyeri 1986’da sona erdi. Ancak yapacakları henüz bitmemişti.

    1990’da Brezilya’nın spor sekreteri olarak atandı. Bu görevde, futbol kulüplerinin yönetim ve finansman yapısını yeniden düzenlerken Brezilya futbolunda köklü değişiklikler yapmaya çalıştı. Düzene karşı çıkan pek çok kişi gibi Zico da Brezilya futbol federasyonu dâhil yerleşik kurumlardan güçlü bir muhalefet gördü. Bu nedenle reformlarını yönetimin çeşitli kademelerinden geçirmek zorlaştı ve 1991’de istifa etti.

    Yine de çabaları, Brezilya’da profesyonel sporu modernleştirmeyi amaçlayan Zico Yasası’nın önünü açtı. Yasa, Zico’nun önerilerinin çoğunu içeriyordu ancak sözleşmeleri bittikten sonra bile oyuncuları kulüplerine bağlı tutan “passe” sistemini sona erdirmiyordu. Buna karşılık, biraz ironik biçimde, Zico’nun girişimlerinin attığı temel üzerine kurulan ve passe sistemini kaldıran “Pele Yasası”nın kabul edilmesine zemin hazırladı.

    Zico, Brezilya’daki tüm başarılarına rağmen Japonya’da da neredeyse aynı ölçüde seviliyor. Futbolculuk kariyerini Kashima Antlers’ta tamamladıktan sonra Japonya’da etkili bir isim olmayı sürdürdü ve kendisinden sık sık “Futbol Tanrısı” diye söz edildi. Ülkeye gelişi J.League’e katkı sağladı; Kashima’nın 1993’teki ilk lig maçında yaptığı hat-trick de öyle. Futbolu bıraktıktan sonra da teknik direktörlük ve teknik direktörlük dışındaki görevleri üstlenerek kulübünde önemli bir figür olmaya devam etti.

    Ancak etkisi kulüple sınırlı kalmadı. Zico, Japonya millî takımının şekillenmesine yardımcı olması ve ülkenin oyun tarzına ilham vermesiyle de sık sık anılıyor. Bunu 2002’den 2006’ya kadar takımın teknik direktörlüğünü yaparak resmî olarak da gerçekleştirdi. Etkisi, aradan geçen yirmi yılda da sürdü.

    2022’de FIFA’ya verdiği demeçte, “En büyük sorunumuz inisiyatif almaktı,” dedi. “Japon kültürünün bir parçası olan hata yapmaktan korkamazsınız. Hata yapmak oyunun bir parçası. Onlara orta açıp bunu yanlış yapmalarının sorun olmadığını söyledim. Her zaman bir sonraki fırsat olacaktı.”

    Şunları ekledi: “Sonuçta kariyerim boyunca bunların hepsini yapmıştım. Mesele, sıfırdan başlayıp doğru yönü bulmaktı.”

    Japonya, Dünya Kupası’nda ilk kez 1998’de yer aldı ve o tarihten bu yana düzenlenen her turnuvaya katılma hakkı kazandı.

    Ancak Güney Amerika ve Asya’daki deneyimleriyle Zico’nun ilgileneceği daha büyük bir mesele de vardı: FIFA. Sepp Blatter’ın görevinden ayrılmayı planladığını açıklamasının ardından Zico, Haziran 2015’te FIFA başkanlığına aday olma niyetini duyurdu. Adaylık programında seçim reformu isteğinin yanı sıra o dönemde FIFA’da yaygın olan yolsuzlukla mücadeleyi de vurguladı.

    “Dışarıdan gelen tek kişi benim,” dedi. “FIFA’da hiçbir faaliyete katılmadım. İnsanlar beni sporcu ve teknik direktör olarak tanıyor ama meseleler hakkında ne düşündüğümü de bilmeleri gerekiyor. Onlara görüşlerimi ve kimseye bağlı hareket etmek istemediğimi gösterebildim.”

    “Burada hiçbir şey olmazsa hayatım değişmeyecek,” diye ekledi. “Kimseye bağlı değilim. Tek istediğim futbolun gelişmesi. Yaşananlar hepimize ve futbolun güvenilirliğine zarar verdi.”

    Sonunda adaylığını resmileştirmek için yeterli sayıda federasyonun desteğini alamadı. Yine de bu girişim, aradan geçen bunca yıla rağmen futbola bağlılığının bir başka örneğiydi.

  • Zico'nun mirası

    imago-sport-1063125621.jpg
    Brazil Photo Press

    Futbolu bırakmasının üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen Zico'nun etkisi hâlâ hissediliyor.

    Futbolu bırakmasının üzerinden onlarca yıl geçse de Zico’nun etkisi hâlâ hissediliyor.

    Bugün bile, 73 yaşındaki Zico’nun Brezilya’da fark edilmeden yürüyebileceği pek az yer var. Her yaştan erkek, kadın ve çocuk onu tanıyor. Onu gördüklerinde, ülkelerinde futbolu sonsuza dek şekillendirmiş tarihî bir figür görüyorlar.

    “Hiçbir zaman ünlü olmak istemedim,” dedi Zico. “Ama beni ünlü yaptılar. Mesele, herkese yakın arkadaşmışız gibi davranmak. Bu zor. Hayatımda hiç görmediğim biri çıkıp ‘Hey, Galo, nasılsın? Her şey nasıl?’ diyor. Ben de iyi olduğumu, her şeyin harika gittiğini söylüyorum. İnsanlar oradan mutlu ayrılmak istiyor. Bir gülümseme, bir sarılma, bir imza, bir selfie ya da kısa bir video almış oluyorlar.”

    Adı artık dünyanın her yerinde tanınıyor. Doğduğunda aldığı isim Arthur Antunes Coimbra, ancak bunu çok az kişi bilir. Arthur önce Arthurzinho, ardından Arthurzico oldu; sonunda adı yalnızca Zico’ya kısaldı. Artık dünya onu bu dört harfle tanıyor.

    Brezilya’daki etkisi kalıcı oldu. Japonya’daki çalışmaları onu dünyanın öbür ucundaki bir ülkede ikon hâline getirdi. Teknik direktörlük kariyeri onu Türkiye, Özbekistan, Rusya, Yunanistan, Irak, Katar ve Hindistan’a da götürdü.

    Bütün bunlar boyunca bildiği yoldan gitti. Futbolun gelişmesine öncülük ederken iktidar sahiplerine de karşı çıktı. Hem zirvedeyken hem de en zor dönemlerinde bir şeyleri değiştirmek için mücadele etti; üstelik yalnızca kendisi için savaşmadı.

    Globo’ya, “Yaptığı işi seven biri olarak hatırlanmak isterim,” dedi. “Çok profesyonel olan ve kendini geliştirmeye her zaman önem veren, dürüstçe oynayan ve kendini futbola canla başla adayan biri olarak.”

    Zico sayesinde Brezilya futbolunun ruhu kalıcı olarak değişti. Ondan önce ve sonra gelen bütün kahramanlara rağmen hiçbiri tam olarak onun gibi değil.