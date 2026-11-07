Asiler: Futbolun yerleşik düzenine meydan okuyan Brezilya ve Flamengo efsanesi Zico

“Güçlüsün,” demişti efsanevi Pele bir keresinde Zico’ya. “Cesaretin var.”

Bu sözler, bugün bile birçok isimle anılan Zico’yu belki de en iyi anlatan sözler. Üstelik Pele bunları Zico’nun zirvede olduğu dönemde söylemedi. Futbolculuk kariyeri sırasında bile söylemedi. Zico’nun FIFA başkanlığına aday olmak için destek aradığı 2015 yılında söyledi. Zico 62 yaşındaydı ama Pele geçmişten söz etmiyordu; söyledikleri o gün için de geçerliydi. Doğruydu.

Bu da Zico’nun yalnızca bir futbolcu olarak değil, bir insan olarak da yarattığı etkinin bir göstergesi. Sahadaki başarıları, kullandığı frikikler gibi sayısız. Ancak Zico’nun etkisi Maracana’nın çok ötesine ulaştı. Mahallelerde, yönetim kurulu odalarında, hatta FIFA’nın genel merkezinde hissedildi. Brezilyalı büyük orta saha oyuncusu rakiplerinin yüreğine korku salarken, Brezilya ve dünya futbolundaki yerleşik düzene de meydan okumaya hazırdı.

Bunu da kendi yöntemiyle yaptı: tehditlerle değil, gülümseyerek. Sahada yaptıkları çoğu zaman zahmetsiz görünürdü, ama Zico’nun inandığı şeylere kendini bütünüyle adadığı her zaman açıkça görülürdü. O, geleneksel anlamda bir “asi” değildi ve hâlâ değil. Zico, oyuna duyduğu sevgiyle ve çoğu zaman oyunun gittiği yöne duyduğu katıksız hoşnutsuzlukla karşı çıktı.

Bu yüzden, profesyonel olarak son kez topa vurmasının üzerinden bunca yıl geçmesine rağmen etkisi hâlâ dünyanın dört bir yanında hissediliyor. Bu yüzden, hiç Dünya Kupası kazanmamış olsa da Brezilya’da ülkenin büyük isimleriyle birlikte bir ikon olarak övgü görüyor. Ve Rio’dan çıkan bir “Küçük Horoz” iz bırakmaya cesaret ettiği için futbol artık eskisinden biraz farklı.