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Di Canio Rebels 1:1Getty/GOAL

ASİLER: Faşizmle bağlantıları olan West Ham ve Lazio efsanesi Paolo Di Canio

Forvet, eski kulüplerinin birçoğunda taraftarların gözünde kült bir kahraman olsa da Benito Mussolini'ye duyduğu yoğun ilgi nedeniyle birçok İtalyan tarafından nefretle karşılanıyor.

Mark Doyle
Çeviri:

  • Sunderland, Mart 2013'te Paolo Di Canio'yu yeni teknik direktörü olarak göreve getirdiğinde, Birleşik Krallık'ın eski dışişleri bakanı David Miliband, İtalyan teknik adamın faşizm hakkındaki “geçmişteki siyasi açıklamaları” nedeniyle kulübün başkan yardımcılığı görevinden ayrıldı. Durham Miners' Association (DMA) ise önceki 15 yıl boyunca Stadium of Light'a ödünç verilmiş olan bir pankartın iadesini talep etti.

    “O adamın önde gelen isimlerden biri olduğu bir stadyumda pankartımızın bulunmasını kabul etmiyoruz,” dedi DMA Genel Sekreteri Dave Hopper, Di Canio hakkında. “Kulüp, toplumla iç içe bir kulüp olduğunu söylüyor ama göreve getirdikleri adama bakınca bunun topluma pek de faydası olmayacağı açık. Bu, zaten buralarda faaliyet gösteren tüm o sağcı grupları, EDL'yi (English Defence League) ve BNP'yi (British National Party) cesaretlendirecek. Bu, topluma nasıl bir mesaj veriyor?”

    Di Canio başlangıçta futbol dışındaki konuları konuşmayı reddetti ancak yeni kulübüne yönelik saldırılardan “derinden incindiğini” belirterek kendini savunmaya çalıştı.

    “Ben dürüst bir insanım,” dedi Sunderland'ın resmî internet sitesinde yayımlanan açıklamasında. “Değerlerim ve ilkelerim ailemden ve yetiştirilme tarzımdan geliyor. Bunu anlamayan insanlara sürekli kendimi açıklamak zorunda olmamam gerektiğini düşünüyorum. Yine de yalnızca şunu söyleyeceğim: Ben, bazılarının göstermeye çalıştığı kişi değilim.”

    Ancak Di Canio için sorun şu: Rahatsız edici siyasi görüşlere sahip, yetenekli ama hırçın bir eski futbolcudan farklı biri olarak görülmesi her zaman zor oldu.

  • Taraftarlıktan forvetliğe

    FBL-ITA-LAZIO-ROMA
    AFP

    Di Canio, üst düzey kariyerinin başında ve sonunda, doğduğu şehrin takımı Lazio'da iki ayrı dönem forma giydi.

    Di Canio bir keresinde “Hayatım boyunca hep çatışma aradım” demişti. Bu sözleri, Roma'da çoğunluğun Roma'yı desteklediği bir bölgede büyümesine rağmen neden yalnızca Lazio taraftarı değil, aynı zamanda Lazio ultrası olduğunu da açıklıyor olabilir. Otobiyografisinde “Rakip taraftarlar bana tuğla attı” diye anlattı. “Polisin attığı göz yaşartıcı gaza maruz kaldım ve polis tarafından dövüldüm.”

    Di Canio gençliğinde Lazio'yu yalnızca tribünden desteklemekle kalmadı, takımda da oynadı. Başkent ekibine 1985'te, kulüp hâlâ İtalya futbolunun ikinci ligindeyken katıldı. Lazio formasıyla ilk maçına ise 9 Ekim 1988'de, deplasmanda Cesena'ya karşı oynanan Serie A karşılaşmasında çıktı.

    Taraftarlıktan forvetliğe uzanan yolculuğu, Di Canio'nun Lazio taraftarlarınca hemen benimsenmesini sağladı. Ancak kült kahraman statüsüne 15 Ocak 1989'da, Lazio'nun en üst lige dönüşünden sonraki ilk Derby della Capitale'de galibiyet golünü Curva Sud'daki Roma taraftarlarının önünde kutlayarak ulaştı.

    Ancak Di Canio ertesi yıl Juventus'a satıldı ve panik ataklar yaşamaya Torino'da başladı. “Berbattı” dedi. “Her şeyin karardığını hissediyorsunuz. Sanki gözleriniz artık göremiyor.”

    Di Canio'nun kaygı sorunları ve çabuk öfkelenen karakteri, yalnızca Juventus'ta değil, Napoli'de nispeten başarılı geçen bir sezonun ardından 1994'te katıldığı AC Milan'da da uyum sağlayamamasında kuşkusuz rol oynadı. Yetenekli olduğu açıktı, ancak hırçın yapısı teknik direktörleriyle sürekli çatışmasına da yol açıyordu. Sonuç olarak nereye gitse tartışmalar da kısa sürede peşinden geliyordu.

  • Bu zahmete değer mi?

    Paolo Di Canio
    Getty Images Sport

    Taşıdığı tüm duygusal yüke rağmen Di Canio, İngiltere'de çok iyi bir futbolcu olduğunu kanıtladı.

    Celtic'teki müthiş ilk sezonunun ardından PFA İskoçya'da Futbolcuların Seçtiği Yılın Oyuncusu ödülünü alan Di Canio, maaşına büyük bir zam yapılmasını istedi. Kulüp bunu reddedince 4,2 milyon sterlin karşılığında Sheffield Wednesday'e transfer olmasını sağladı. Öngörülemez davranışları burada da hız kesmeden sürdü. Nitekim gelişinin üzerinden bir ayı biraz aşkın süre geçmişken, Sheffield Wednesday bir Lig Kupası maçında üçüncü kademe ekibi Grimsby Town karşısında gerideyken Di Canio fiilen oynamayı bıraktı. Üstelik kariyerinde bunu ilk kez yapmıyordu.

    “Paolo geldi, [devre arasında] bütün malzemelerini çıkardı, kramponlarını duvara fırlattı, duşa girdi ve artık oynamayacağını söyledi,” diye anlattı eski Wednesday savunmacısı Steve Nicol The Athletic'e. “Onu sakinleştirip duştan çıkarması, yeniden giyinip sahaya dönmesini sağlaması için [yardımcı antrenör Peter Shreeves'i] devreye sokmak zorunda kaldık.”

    Yine de Wednesday'de Di Canio'nun yarattığı sorunlara değdiği düşünülüyordu. Bir maçın gidişatını her an değiştirebilen ender oyunculardandı. Ruh hâlindeki tüm dalgalanmalara rağmen çalışma disiplini neredeyse her zaman örnek düzeydeydi ve kulübün açık ara en formda oyuncusuydu.

    Di Canio'nun bitmek bilmeyen öngörülemezliği göz önüne alındığında, 26 Eylül 1998'de Hillsborough'da yaşananlar sarsıcı olsa da kulüple bağlantılı hiç kimse için pek sürpriz değildi.

  • İtiş

    Paolo Di Canio of Sheffield Wednesday
    Getty Images Sport

    Di Canio, hakem Paul Alcock'u iterek yere düşürdüğü için para cezasına çarptırıldı ve 11 maç men cezası aldı.

    Arsenal'a karşı oynanan Premier League maçının ilk yarısının son dakikalarında Di Canio, yüzüne dirsek atan Martin Keown ile yaşadığı arbede nedeniyle gördüğü ağır kırmızı karta hakem Paul Alcock'u iterek tepki gösterdi. İtişi hiç de sert değildi ancak hakemin dengesini bozmaya yetti. Alcock, neredeyse aşama aşama ve oldukça komik bir şekilde yere düştü.

    “Şimdi bile izlediğimde,” diye anlatmıştı Di Canio daha sonra The Independent'a, “sarhoş bir palyaço gibi yere düşüşüne inanamıyorum!”

    Ancak olayın gülünecek bir yanı yoktu. İngiliz basınındaki tepkiler çok sertti ve bazı çevrelerde ölçüsüz biçimde abartılmıştı. Di Canio daha sonra 11 maç men cezası aldı. O aşamada Wednesday formasıyla bir daha oynamayacağı açıktı. Arsenal'e karşı maç henüz bitmeden, memleketi İtalya'ya olabildiğince çabuk dönmek için Heathrow Havalimanı'na doğru yola çıkmıştı.

    Wednesday, Di Canio'yu geri dönmeye ikna etmeye çalıştı ancak oyuncu bunu reddetti. Böylece gösterişli forvetin İngiltere futbolundaki günleri sona ermiş gibi görünüyordu. Fakat Harry Redknapp farklı düşünüyordu.

    Di Canio neredeyse kontrol edilemez biri olarak görülüyordu. Wednesday'in eski teknik direktörü Ron Atkinson, “Bugüne kadar birkaç çılgın oyuncu yönettim ama Paolo hepsini geride bırakıyor,” demişti. “Paolo'yu yönetmek, bir yanardağın kapağını kapalı tutmaya çalışmak gibi. İnanılmaz zor.”

    Ancak Ocak 1999'da West Ham'ın teknik direktörü Redknapp, John Hartson'ın Wimbledon'a satılmasıyla zayıflayan hücum hattını güçlendirmek için çaresizce oyuncu arıyordu. Di Canio'yu transfer etmenin alınmaya değer bir risk olduğu sonucuna vardı. Üstelik maddi sıkıntı yaşayan Wednesday, birçok pozisyonda oynayabilen forveti yalnızca 1,5 milyon sterline bırakmaya hazırdı.

    “Topla, insanların ancak hayal edebileceği şeyler yapabiliyor. Size hakemleri iten başka oyuncular da sayabilirim ama onların ittiği hakem yere düşmedi,” demişti İngiliz teknik direktör o dönemde. “Wednesday'den hiç destek görmediğini düşündü ve oraya geri dönmek istemedi.”

    Redknapp ayrıca Di Canio'yu transfer etme girişimine bütün oyuncularının olumlu tepki verdiğini açıklamıştı: “Ian Wright, ‘Bu harika,’ dedi. Rio Ferdinand ise ‘Onunla oynamak için sabırsızlanıyorum,’ dedi. Hepinizin bir fikri olacak. Ama sonunda haklı çıkan ben olacağım.” Öyle de oldu.

  • Sir Alex'i geri çevirmek

    Paolo Di Canio and Gary Neville
    Getty Images Sport

    Manchester United, 2001-02 sezonunun ortasında Di Canio'yu transfer etmeye çalıştı.

    Di Canio, West Ham'de öyle bir efsaneye dönüştü ki daha sonra Boleyn Ground'daki bir salona bile onun adı verildi. Bu kararı savunmak hiç de zor değildi. Di Canio, Premier League tarihinin belki de en iyi vole golü de dahil olmak üzere pek çok harika gole imza atmasının yanı sıra, kariyerini yeniden canlandıran kulübe borcunu ödemeye kararlıymış gibi oynadı.

    West Ham'deyken futbol kamuoyu nezdindeki imajını da bir ölçüde düzeltti. Bir önceki aralık ayında Goodison Park'ta oynanan bir maçta Everton kalecisi Paul Gerrard sakatlanıp yere düşünce gol fırsatını değerlendirmedi ve bu davranışıyla 2001 yılında FIFA Fair Play Ödülü'nü kazandı.

    Kısa süre sonra Sir Alex Ferguson, Manchester United'a transfer olmaya ilgi duyup duymadığını öğrenmek için Di Canio'yu aradı. “Şaka olduğunu düşündüm,” diye Transfer Talk podcast'ine anlattı. “İtalya'dan bir arkadaşımın [aradığını] sandım. Sir Alex'e hayır demek benim için tuhaftı.

    “‘Teşekkürler, 1000 kez teşekkürler ama yapamam. West Ham, hayatımın en kötü döneminde bana kucak açan ailem. Kaptan benim, yapamam’ dedim. [Ferguson] bana, ‘Paolo, buna saygı duyuyorum. Böyle düşünen insanları seviyorum. Tam da düşündüğüm insanmışsın’ dedi.”

    Di Canio için United'a hayır demek, önce Wednesday, ardından West Ham ve son olarak Charlton Athletic'te geçirdiği yedi sezon boyunca İngiltere'de bir insan olarak kaydettiği gelişimin göstergesiydi. “Farklı bir insan oldum,” dedi, “ahlaki değerleri olan, başkalarına daha fazla saygı duyan biri.”

    Ancak İtalya'ya döndüğünde Di Canio'nun hâlâ çok sorunlu biri olduğu açıktı.

  • Roma selamı

    CORRECTION-FBL-ITA-DI CANIO
    AFP

    Di Canio, Roma derbisinin ardından faşist bir hareket yaparak Mussolini yönetiminin yarattığı travmayı hâlâ yaşayan bir ülkede büyük tepki çekti.

    Ağustos 2004'te Lazio'ya dönmenin sevinci Di Canio'yu öylesine etkiledi ki 'Il Ritorno' adlı kitabında “konuşma yetisini kaybettiğini” ve durmadan ağlamaktan başka bir şey yapamadığını yazdı. Bunun nedeni, transferin mümkün olabileceğini hayal etmeye bile cesaret edememesiydi. Öncelikle o sırada 34 yaşındaydı; ayrıca yalnızca iki ay önce Charlton ile sözleşmesini uzatmıştı.

    Zor günler geçiren Lazio, The Valley'de aldığı maaşı karşılayacak durumda bile değildi. Ancak Di Canio, çok sevdiği Lazio'ya yeniden katılmak için maaşında büyük bir indirimi kabul ettiğinden bu sonunda sorun olmadı. Ne var ki bu mutlu dönüşün sonu mutlu bitmedi.

    Di Claim'in iddiasının aksine, başkalarına daha fazla saygı duyan farklı bir insana dönüşmemişti. Aynı utanmaz provokatör olarak kalmıştı. Nitekim 6 Ocak 2005'te, ilk derbi golünden 16 yıl sonra, derbide bir kez daha gol attığında Curva Sud'un önünde kutlamasını tıpatıp aynı şekilde yaptı.

    Ancak daha kötüsü gelecekti. Hatta çok daha kötüsü: Gözleri dönmüş, meydan okuyan Di Canio, maçın ardından sevinç içindeki Lazio taraftarlarının önünde “Roma selamı” verdi. Yıl bitmeden aynı kötü şöhretli faşist selamı iki kez daha verdi. Sonunda, yaptırımlarıyla etkisiz kalmasıyla tanınan İtalyan futbol otoriteleri tarafından beklendiği üzere yalnızca bir maçlık ceza aldı.

    Tüm tartışmalar boyunca Di Canio pişmanlık göstermedi. Aralık 2005'te ANSA'ya “Ben faşistim, ırkçı değilim” dedi. “Kolumu uzatarak selam veriyorum çünkü bu, bir 'camerata'nın 'camerati'ye [eski İtalyan diktatör Benito Mussolini'nin faşist hareketinin savunucuları] verdiği selamdır. Bu selam benim insanlarım için” diye konuştu. “Kolumu uzatarak şiddeti, hele de ırkçı nefreti körüklemek istemiyorum.”

    Garip bir şekilde Di Canio daha sonra faşist olduğunu kabul ettiğini inkâr etti ve aksini söyleyenlere dava açmakla tehdit etti. Ancak şaşırtıcı olmayan biçimde, 2000'de yayımlanan otobiyografisinde Mussolini'den “etkilendiğini” söylemiş biri için hiç de şaşırtıcı olmayan bu sözler nedeniyle kimseye dava açmadı.

    “Bence o, büyük ölçüde yanlış anlaşılmış biriydi” diye yazdı. “İnsanları kandırdı. Eylemleri çoğu zaman alçakçaydı. Ama tüm bunların ardında daha yüce bir amaç vardı. Özünde ilkelerine çok bağlı biriydi. Yine de doğru ve yanlış anlayışına ters düştü. İlkelerinden taviz verdi.”

    Cinayetler işlemiş bir diktatöre böylesine anlayışla bakmasına ve Corriere della Sera'ya geçmişte “'sosyal sağ' ideolojiye inandığını” söylemesine rağmen Di Canio, hiçbir zaman faşist bir partinin üyesi olmadığında ısrar etti. Buna karşın kendisine faşist denmeye devam edildi. Bunda, sağ koluna Mussolini'den esinlenen bir 'DVX' dövmesi yaptırarak kendisini kelimenin tam anlamıyla böyle tanımlamasının da payı vardı. Dövmenin görülmesi üzerine 2016'da Sky Sport Italia'daki yorumculuk görevinden geçici olarak uzaklaştırıldı.

  • Gereğinden fazla dik başlı

    FBL-ITA-AS ROMA-LAZIO
    AFP

    Di Canio, davranışları için özür diledi ancak görüşlerinden dolayı dilemedi

    Di Canio'nun faşizm temalı dövmelerinden hiçbirini, sırtındaki “Il Duce” portresini bile sildirmemiş olması dikkat çekici. “Üzerimde taşıdıklarım, bir zamanlar kim olduğumun ve hatalarım da dahil yaptıklarımın bir simgesi” diye Corriere'ye açıkladı. Böylece dövmelerdeki görsellerin temsil ettiği sağcı siyasi düşünceyi artık desteklemediğini en azından ima etmeye çalıştığı açıktı. Ancak durumun böyle olmadığı da açık.

    Di Canio, “Curva Nord'un önünde verdiğim Roma selamı, tüm kariyerimde en çok pişman olduğum şey” dedi. Ancak bunun nedeni, böylesine tiksindirici bir ideolojiyle kendisini aynı safta göstermiş olmaktan utanması değildi. İnançlarını reddetmeyi defalarca reddetti ve hatasının faşizme desteğini ifade etmekten çok, bunu “bir spor ortamında” yapması olduğunu savundu.

    “Bazı seyircilerde karşılık bulabilecek, birçoklarını ise rahatsız edecek siyasi bir hareket yapmak aptallıktır” dedi. “Bunu asla yapmamalıydım. Spor böyle şeylerden ayrı tutulmalı.”

    Elbette üzücü olan, Di Canio'nun kendisini “böyle şeylerden” hiçbir zaman tam anlamıyla uzaklaştırmamış olması. Hatta 2010'da, İtalya'daki aşırı sağ hareketin önde gelen isimlerinden Paolo Signorelli'nin cenazesine katıldı.

    Şüphesiz iyi bir futbolcuydu. Keskin mizah anlayışıyla hâlâ ilgi çekici bir kişilik.

    Ne yazık ki, bir zamanlar bir hakemi itmesinin kariyerinde başardığı diğer her şeyi “silebileceğinden” endişe eden ve açıkça çelişkiler yaşayan bu adam, artık sonsuza dek faşist olarak damgalanacak olmasını neredeyse kabullenmiş görünüyor.