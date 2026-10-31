ASİLER: Faşizmle bağlantıları olan West Ham ve Lazio efsanesi Paolo Di Canio

Sunderland, Mart 2013'te Paolo Di Canio'yu yeni teknik direktörü olarak göreve getirdiğinde, Birleşik Krallık'ın eski dışişleri bakanı David Miliband, İtalyan teknik adamın faşizm hakkındaki “geçmişteki siyasi açıklamaları” nedeniyle kulübün başkan yardımcılığı görevinden ayrıldı. Durham Miners' Association (DMA) ise önceki 15 yıl boyunca Stadium of Light'a ödünç verilmiş olan bir pankartın iadesini talep etti.

“O adamın önde gelen isimlerden biri olduğu bir stadyumda pankartımızın bulunmasını kabul etmiyoruz,” dedi DMA Genel Sekreteri Dave Hopper, Di Canio hakkında. “Kulüp, toplumla iç içe bir kulüp olduğunu söylüyor ama göreve getirdikleri adama bakınca bunun topluma pek de faydası olmayacağı açık. Bu, zaten buralarda faaliyet gösteren tüm o sağcı grupları, EDL'yi (English Defence League) ve BNP'yi (British National Party) cesaretlendirecek. Bu, topluma nasıl bir mesaj veriyor?”

Di Canio başlangıçta futbol dışındaki konuları konuşmayı reddetti ancak yeni kulübüne yönelik saldırılardan “derinden incindiğini” belirterek kendini savunmaya çalıştı.

“Ben dürüst bir insanım,” dedi Sunderland'ın resmî internet sitesinde yayımlanan açıklamasında. “Değerlerim ve ilkelerim ailemden ve yetiştirilme tarzımdan geliyor. Bunu anlamayan insanlara sürekli kendimi açıklamak zorunda olmamam gerektiğini düşünüyorum. Yine de yalnızca şunu söyleyeceğim: Ben, bazılarının göstermeye çalıştığı kişi değilim.”

Ancak Di Canio için sorun şu: Rahatsız edici siyasi görüşlere sahip, yetenekli ama hırçın bir eski futbolcudan farklı biri olarak görülmesi her zaman zor oldu.