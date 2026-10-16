24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Cavan Sullivan Ryan RichterGetty

“Artık zamanı geldi, dostum”: Ryan Richter, Cavan Sullivan'ın potansiyelini nasıl ortaya çıkardı ve Philadelphia Union'ı son sıradan MLS Kupası şampiyonluğu için yarışan takımlar arasına nasıl taşıdı?

Ryan Richter, titiz hazırlığın, Cavan Sullivan ve Neil Pierre'e duyulan güvenin ve çarpıcı geri dönüşlerin Union'ın MLS'de üst üste sekiz galibiyet kazanmasında nasıl rol oynadığını GOAL'e anlatıyor.

Thomas Hindle
Çeviri:

  • Ryan Richter’in Philadelphia’da A takımın başına geçmesine uzanan yol bir soruyla başladı. Union sezona kötü başlarken A takım teknik direktörü Bradley Carnell, o sırada kulübün MLS Next Pro takımını çalıştıran Richter’e kendisi olsa neyi farklı yapacağını sordu.

    Richter işe koyuldu. Philadelphia’nın ilk 12 maçının her birini üçer kez izledi, her maçtan 10 ayrıntılı gözlem çıkardı ve tespitlerini Carnell’e sundu.

    Richter, GOAL’e yaptığı açıklamada, “Ona destek veriyordum ama aslında ekibin bir parçası değildim. Takımın neyi farklı yapması gerektiğine dair dışarıdan bir bakış açısıydı. Bunun için çok emek harcadım,” dedi.

    Bu nedenle Carnell’in görevine 27 Mayıs’ta son verildiğinde, Union MLS’te son sıradayken ve yalnızca bir galibiyeti varken, Richter görevi devralmaya fazlasıyla hazırdı.

    Richter, “Fırsat elime geçtiğinde nereden başlamak istediğimi, takımın neleri farklı yapması gerektiğini düşündüğümü zaten biliyordum. Oyuncuların ne durumda olduğunu, en iyi kadronun hangisi olduğunu ve hangi pozisyonlarda oynamaları gerektiğini düşündüğümü de biliyordum. Bunun için çok çalışmıştım,” dedi.

    Ancak Richter’in hazırlıklı olmadığı şey, her şeyin bu kadar iyi gitmesiydi. Philadelphia son 14 maçında yenilmedi. Üst üste sekiz galibiyet aldı. Beş aydır MLS’te maç kaybetmedi. Birkaç not hazırlaması istenen dışarıdan bir isim olan Richter, şimdi Yılın Teknik Direktörü ödülü için ciddi bir aday. Takımı da lig tarihinin en etkileyici serilerinden birini yakaladı.

  • Dünya Kupası arasından yararlanmak

    Chicago Fire FC v Philadelphia Union
    Getty Images Sport

    Richter, 27 Mayıs'ta geçici teknik direktör olarak atandı.

    Richter, mayıs sonunda yönetim kademesinde yapılan kapsamlı değişiklikler kapsamında geçici olarak göreve getirildi. Üç yeni yardımcı göreve başlarken Jon Scheer kalıcı sportif direktörlüğe terfi ettirildi.

    Union'ın neden bu kadar geliştiğinin, en azından dışarıdan bakıldığında, daha belirgin bazı sebepleri var. Union'ın yenilmezlik serisi boyunca 10 gole katkı sağlayan 17 yaşındaki Cavan Sullivan'ın oynatılması büyük önem taşıdı. Kai Wagner'in dönüşü de öyle. Bir zamanlar morali hayli bozuk olan oyuncu grubunu canlandıran «yeni teknik direktör etkisi»nin de bunda payı var.

    Ancak Richter'e göre bütün bunların ardındaki asıl neden, takıma tanınan zamandı. MLS, Dünya Kupası için ara verdi. Zor günler geçiren Union kadrosu, yaklaşık bir ay boyunca bir tür tatil yapma fırsatı buldu. Evet, oyuncular çalışmalarını sürdürdü. Örneğin Sullivan, ABD millî takımı son 16 turunda elenirken genç takımlarla antrenman yaptı. Ancak takımı yıpratan MLS sezonunun yoğunluğuna bir süreliğine ara verilmişti.

    Richter de bu dönemde çalışmaya başladı. Elinde kabaca bir oyun planı vardı ama oyuncularıyla en azından vakit geçirebilmesi büyük önem taşıdı.

    Richter, «Philadelphia'daki bazı oyuncularla yüz yüze görüşebildim. Evlerine giden veya Avrupa'da bulunan oyuncularla telefonda konuştum, onları biraz dinledim. Yapmak istediklerimizi taktik açıdan ne kadar ayrıntılı anlattığım oyuncudan oyuncuya değişiyordu» dedi.

    Bazı görüşmeler son derece ayrıntılıydı. League One'daki hayal kırıklığı yaratan döneminin ardından Birmingham City'den dönen yeni transfer Kai Wagner, taktik talimatların yanı sıra liderlik üzerine de bir konuşma yaptı.

    Richter, «Kai ile takımda onunla yapmak istediğim her şeyi paylaştık» dedi.

    Çıkış yapan stoper Neil Pierre'e ise taktik disiplinini geliştirmesi gerektiği söylendi.

    Richter şöyle açıkladı: «Onun için asıl mesele, bunu bu seviyede istikrarlı biçimde yapıp yapamayacağıydı. Bu seviyede konsantrasyonunu koruyabilir misin? Odaklanır, oyunu daha erken okur, doğru pozisyon alır ve başlangıç pozisyonunu sürekli ayarlarsan bu seviyede kesinlikle başarılı olabilirsin. Fiziksel olarak buna hazır olduğunu biliyoruz. Oyunu iyi okuyor ama soru şuydu: Bunu 20 maç boyunca yapabilir mi?»

  • “Cavan’ın farklı bir konuşmaya ihtiyacı vardı”

    Cavan Sullivan, Philadelphia Union
    Getty

    Sullivan, Richter yönetiminde MLS'in en tehlikeli hücum silahlarından biri hâline geldi.

    Bir de Cavan Sullivan vardı. Union taraftarları, artık 17 yaşında olan oyuncunun yeteneklerini ortaya koymasına elverişli bir sistemde kendisine tam anlamıyla şans verilmesini istiyordu. Sullivan, bir MLS akademisinin bugüne kadar yetiştirdiği belki de en yetenekli oyuncu. Bazılarına göre tek ihtiyacı, kendisine güvenilip sorumluluk verilmesiydi.

    Richter ise Sullivan'ın gelişiminin her aşamasında, gençlik futbolundaki ilk günlerinden MLS Next Pro'ya kadar yanında olmuştu. Sullivan için mesele motivasyondu.

    Richter, “Cavan'la farklı bir konuşma yapmak gerekiyordu. Ona, ‘Artık zamanı geldi dostum. Şimdi gerçekten fırsat buluyorsun; burada yalnızca birkaç dakikadan söz etmiyoruz. Bunu yapabileceğine inanıyorum. Şansını elde ediyorsun ama onu s*ke s*ke değerlendirmelisin’ dedim” diye konuştu.

    Sullivan da Richter'a güveniyordu.

    Sullivan, ağustos ayında GOAL ile yaptığı röportajda, “Onu sekiz yaşlarımdan beri tanıyorum. Sekiz ya da dokuz yaşlarımdayken akademi öncesi dönemde antrenörlüğümü yaptı. Bu harika bir şey. Çok iyi bir ilişkimiz var ve benim için yaptıklarından dolayı ona gerçekten minnettarım” dedi.

    Bu güvenin karşılığı fazlasıyla alındı. Sullivan'ın Union'a katkısını ne kadar vurgulasak az. Tercih ettiği sağ kanat pozisyonunda A takımda kalıcı olarak oynamaya başladığından beri MLS'in en etkili hücum oyuncusu hâline geldi.

    Bu sezon Lionel Messi ile aynı sayıda asist yaptı, üstelik 600 dakika daha az süre alarak. 21 gol katkısıyla genç bir oyuncuya ait gol katkısı rekorunu da kırdı.

    Richter bile bunu beklemiyordu.

    Richter, “Bu kulüpte son 10 yılda A takım, akademi ve ikinci takım düzeyinde çalışırken gördüğüm herkesten farklı. O farklı... Ama genel olarak bu kadar yüksek rakamlara ulaşacağını kimse öngöremezdi” dedi.

    Richter, Sullivan'ın daha fazlasını yapabileceğine de inanıyor.

    Richter, “Onun adına mutluyum, onunla gurur duyuyorum ama işine odaklanmayı sürdürmeli. Sürdürecektir de, çünkü büyük hedefleri var ve azimli bir genç. Ancak biz de onu daha fazlası için zorlamayı sürdürmeliyiz. Gelişmeye, maçlara daha fazla etki etmeye devam etmeli. Bakalım neler yapabileceğiz” dedi.

  • “Bu, farklı bir şeyin başlangıcı”

    New York City FC v Philadelphia Union
    Getty Images Sport

    NYCFC karşısındaki geri dönüş, Union'ın galibiyet serisini sürdürmesinde kritik rol oynadı.

    Ancak böyle bir seri yakalamak için ilham verici konuşmalardan, yıldız oyunculardan ve taktiksel değişikliklerden fazlası gerekiyor. Richter doğru şeyleri söyledi ve doğru şekilde hazırlandı. Bunun yanında, hazırlanan planın sahada uygulanması da önemli bir rol oynadı.

    Richter'a göre büyük sonuçlar biriktikçe böyle bir seri ortaya çıkıyor. Üstelik galibiyetin nasıl kazanıldığı da galibiyetin kendisi kadar önemli. Dünya Kupası arasından sonraki ilk maçı ele alalım. Union, dokuzuncu dakikada gol buldu. New York Red Bulls karşısında 24 şut çekti ve topa yalnızca yüzde 37 oranında sahip olmasına rağmen 3-1 kazandı.

    Bu maç, serinin gidişatını belirledi.

    Richter, "Sezonun ikinci yarısının ilk maçına böyle başlamak... Evimizde o maçı kazanmak için çok büyük bir enerjiyle oynadık. Sanki 'evet, farklı bir şeyin başlangıcı bu' dedik," diye konuştu.

    Sonra geri dönüşler geldi. Union, Atlanta karşısında 66 dakika sonunda 2-0 geriye düştüğünde daha önceki hâliyle dağılabilirdi. Bunun yerine, uzatma dakikalarındaki iki gol de dâhil olmak üzere son 25 dakikada üç kez fileleri havalandırdı ve 3-2 kazandı. Union, 16 Ağustos'ta NYCFC karşısında devre arasına 2-0 geride girdi. Sullivan'ın üç asistinin ardından maçı 3-2 kazandı.

    Sporting KC karşısındaki baş döndürücü çıkış ise daha da etkileyiciydi. Philadelphia, Batı Konferansı'nın en kötü takımı karşısında maçın başlarında üç gol yedi. İkinci yarıda dokuz dakika içinde attığı dört golle açığı kapatıp öne geçti.

  • “Union’un teknik direktörü olmak istiyorum”

    Philadelphia Union v Inter Miami CF
    Getty Images Sport

    Richter, Union'ın kalıcı teknik direktörü olmak istediğini açıkça belirtti.

    Yine de burada bir sürdürülebilirlik sorusu var. Mucizevi bir seri ne zaman kalıcı bir başarıya dönüşür? Geriden gelip maç çevirmek ve hücumda etkili çıkışlar yapmak güzel görünüyor, üstelik takımın moralini de yükseltiyor. Ancak bu, futbol oynamanın riskli bir yolu.

    Richter’in takımına maçları biraz daha fazla kontrol ettirmesi gerekecek. Oyuncuları genç ve hoş bir biçimde kaotik olabilir, ancak biraz pragmatizm de gerekebilir. Bir başka gerçek ise Richter’in unvanının hâlâ “geçici teknik direktör” olması. Olumlu havaya rağmen bu görev teknik olarak kalıcı değil.

    Richter ise bunun değişmesini istiyor.

    “Union’ın teknik direktörü olmak istiyorum. Bu açık. Bunu biliyorlar ve yaptığımız görüşmelerin hepsi olumlu geçti,” dedi Richter. “Ama açıkçası buna pek kafa yormuyorum.”

    Belki de bu hafif belirsizlik iyi bir şey. Richter dışarıdan izleyen biri olarak maç raporları üzerinde çalışırken bir şeyler yerine oturdu. Takımdaki hava iyi, sonuçlar da ortada. Bu noktada işler genellikle kendiliğinden yoluna girer.

    “Biz işimizi iyi yaparsak o konu kendiliğinden hallolur. Bundan oldukça eminim,” dedi Richter.