Ryan Richter’in Philadelphia’da A takımın başına geçmesine uzanan yol bir soruyla başladı. Union sezona kötü başlarken A takım teknik direktörü Bradley Carnell, o sırada kulübün MLS Next Pro takımını çalıştıran Richter’e kendisi olsa neyi farklı yapacağını sordu.

Richter işe koyuldu. Philadelphia’nın ilk 12 maçının her birini üçer kez izledi, her maçtan 10 ayrıntılı gözlem çıkardı ve tespitlerini Carnell’e sundu.

Richter, GOAL’e yaptığı açıklamada, “Ona destek veriyordum ama aslında ekibin bir parçası değildim. Takımın neyi farklı yapması gerektiğine dair dışarıdan bir bakış açısıydı. Bunun için çok emek harcadım,” dedi.

Bu nedenle Carnell’in görevine 27 Mayıs’ta son verildiğinde, Union MLS’te son sıradayken ve yalnızca bir galibiyeti varken, Richter görevi devralmaya fazlasıyla hazırdı.

Richter, “Fırsat elime geçtiğinde nereden başlamak istediğimi, takımın neleri farklı yapması gerektiğini düşündüğümü zaten biliyordum. Oyuncuların ne durumda olduğunu, en iyi kadronun hangisi olduğunu ve hangi pozisyonlarda oynamaları gerektiğini düşündüğümü de biliyordum. Bunun için çok çalışmıştım,” dedi.

Ancak Richter’in hazırlıklı olmadığı şey, her şeyin bu kadar iyi gitmesiydi. Philadelphia son 14 maçında yenilmedi. Üst üste sekiz galibiyet aldı. Beş aydır MLS’te maç kaybetmedi. Birkaç not hazırlaması istenen dışarıdan bir isim olan Richter, şimdi Yılın Teknik Direktörü ödülü için ciddi bir aday. Takımı da lig tarihinin en etkileyici serilerinden birini yakaladı.