Mevcut Premier League teknik direktörleri geçtiğimiz hafta City'nin hile yapmasıyla ilgili soruları diplomatik bir dille geçiştirmeye çalışırken, eski Blackpool teknik direktörü Ian Holloway sözünü sakınmadı.

“Siz bir utanç kaynağısınız. [İngiliz futbolunun] itibarını fena hâlde lekelediniz,” diyen Holloway, geçen perşembe Abu Dhabi United Group'a (ADUG) doğrudan seslendi: “Bu oyunda hile yapmaya çalışanlar [kulübün] en, en tepesindeki insanlar ve ben onları kovardım. Şirket neden hâlâ onların elinde? Neden hâlâ ona sahipler? Bunu neden hâlâ yapıyorlar? Defolup gitsinler!”

Holloway'in düşüncelerini İngiliz futbolunu takip edenlerin büyük çoğunluğu da kuşkusuz paylaşıyor. Eski Liverpool savunmacısı Jamie Carragher, son olarak The Daily Telegraph gazetesinde yayımlanan köşe yazısında, “Kulüp, ancak onu yönetenler görevlerini yerine getiremediklerini kabul edip kulübü sattığında suçlu bulunmanın utancından kurtulup toparlanabilir,” diye savundu.

En azından şimdilik bunun gerçekleşme ihtimali düşük görünüyor. City Football Group'un (CFG) çoğunluk hisselerine sahip olan ADUG, City'nin 2009 ile 2018 yılları arasında “sahte” sponsorluk anlaşmalarıyla gelirlerini yaklaşık 900 milyon sterlin yapay olarak şişirdiğine hükmeden bağımsız disiplin komisyonunun kararına itiraz etti. Aldatmacanın boyutu İngiliz futbolunu takip eden pek çok kişiyi şaşkına çevirdi, ancak City'nin sahiplerinin Ağustos 2008'de kulübü satın aldıklarından beri nasıl faaliyet gösterdiğini bilenleri şaşırtmadı.

“Şahsen beni şaşırtan tek şeyin kararın bu kadar kesin olması olduğunu düşünüyorum,” diyor The New York Times yazarı Tariq Panja, GOAL'e. “Çünkü kulübün sahipleri, görünüşte Birleşik Krallık'ın müttefiki olan ve bu ülkede oldukça etkili bir konuma sahip Birleşik Arap Emirlikleri'nin yöneticileriyle bağlantılı. Dolayısıyla şimdiye kadar böyle bir davanın gerçekten sonuçlandırılıp sonuçlandırılamayacağı konusunda ciddi şüpheler vardı.

“Ancak ilgili rakamlar ve davanın niteliği bazı insanları şaşırtmış olsa da böyle bir karar aslında kaçınılmaz sonuçtu. ‘Football Leaks’ ifşaları [2018'de] yayımlandığında neler olduğu oldukça açıktı.

“Elbette nasıl bir ceza verileceği ve önümüzdeki aylarda dışarıdan gelecek baskıların dava üzerinde nasıl bir etkisi olabileceği henüz belli değil.”

City'nin, ADUG'nin kulübü satmayı düşünmesine bile yol açabilecek ağır yaptırımlardan kaçınacağına dair endişeler kuşkusuz artıyor. Özellikle de Birleşik Krallık Başbakanı Andy Burnham'ın, kulübün sahipleri olarak “onları kaybetmekten endişe duyacağını” kamuoyu önünde söylemiş olması bu endişeleri artırıyor.

Burnham ve Downing Street, eski Greater Manchester Belediye Başkanı olarak Burnham'ın ADUG ile geçmişteki ilişkilerinin itiraz sürecini etkileyebileceğine dair şüpheleri gidermek için o zamandan beri birkaç beceriksiz girişimde bulundu. Bunun yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri'nin Birleşik Krallık'ta planlanan birkaç projeye sağladığı finansmanı geri çekmekle tehdit ettiğine dair kaygı verici haberler de çıktı. Siyasi müdahale ihtimalinin varlığı bile neden bu kadar çok kişinin devletlerin fiilen futbol kulüplerine sahip olmasına hep karşı çıktığını açıkça gösteriyor.

“Yaklaşık 20 yıl BAE üzerine çalıştıktan ve hem siyasi alanda hem de spor alanında gerçekten korkunç her tür davranışları nedeniyle hukuki ve kamuoyu önünde hesap vermekten nasıl kaçındıklarını gördükten sonra City'den hesap sorulmasına biraz şaşırdım,” diyor FairSquare'den Nicholas McGeehan, GOAL'e. “Ama bu çok sevindirici ve çoktan yapılması gerekiyordu. Çünkü bence bütün bu olayda gözden kaçan şey şu: Premier League'in karşısında Manchester City değil, bir devlet var. Bu devlet, siyaset yaparken de iş yürütürken de son derece saldırgan davranan, inanılmaz derecede güçlü, küçük bir grup tarafından yönetiliyor.

“Bu, BM silah ambargolarını ihlal etmekten çekinmeyen bir devlet. İnsanlar uluslararası kurallardan ve normlardan söz ediyor, ama onların uluslararası kurallara ve normlara kesinlikle saygısı yok. Bunları sürekli ihlal ediyorlar. Peki bundan nasıl sıyrılıyorlar? Siyasi açıdan inanılmaz derecede güçlüler. Bu yüzden önlerine hiçbir engel çıkmamasını sağlamak için bu nüfuzlarının tamamını kullanabiliyorlar. İnsanlar City davasındaki hukuki stratejilerinin hiçbir anlamı olmadığını düşünüyor, ama onlar açısından anlamlı. Çünkü işlerinin diğer bütün alanlarında benimsedikleri strateji bu ve onlar için hep işe yaradı.

“Ama bence bu davayla ilgili gerçekten ilginç olan şey, bundan sıyrılabileceklerinden emin olmamam. Çünkü siyasi açıdan istediklerini elde edip Man City'nin hafif bir cezayla kurtulmasını sağlamanın bir yolunu bulsalar bile, ki bu pek olası görünmüyor, kamuoyunun gözünde şimdiden kaybettiler. Bu da her zaman büyük özenle hesaba kattıkları bir şeydi.

“Bence itibarlarını düzeltme ve asla kötü taraf olarak gösterilmemelerini sağlama konusunda çok iyiler. Ama kamuoyu şimdi onları tam da böyle görüyor. Dolayısıyla itibarlarını kurtarmak için ciddi bir mücadele içindeler.”

PSG ise bunun tam aksine hiç bu kadar popüler olmamıştı.



