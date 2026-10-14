UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) kuralları, futboldaki harcamaları kontrol altına almak amacıyla getirildi. Ancak City ve PSG, bugüne kadar ağır yaptırımlardan kaçındı.
Panja, “İki kulüp, 2014'te UEFA ile para cezaları ve Şampiyonlar Ligi'nde kadro sınırlamalarıyla sonuçlanan uzlaşmalara vardı” diyor. “Ancak UEFA, 2020'de City'ye Şampiyonlar Ligi'nden iki yıl men cezası verdiğinde, ihlallerin çoğu zaman aşımına uğradığı için ceza Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından kaldırıldı.
“PSG de 2017'de yarattığı futbol depreminin ardından yeniden soruşturuldu. Kulüp, Neymar'ın 222 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödeyerek önceki dünya rekoru transfer ücretini iki katından fazla aşmış, aynı zamanda Kylian Mbappe için Monaco ile devasa bir anlaşmaya varmıştı.
“Bir soruşturma kurulu oluşturuldu ve kurul, PSG'nin tüm mali kayıtlarını uzun süre boyunca titizlikle inceledi. Ancak kurul üyeleri ne yapılması gerektiği konusunda ikiye bölündü. İşini gerektiği gibi yapmak isteyen üyeler, ‘Bir ihlal olduğunu düşünüyoruz, bu dosya yargı kuruluna sevk edilmeli’ görüşündeydi.
“Fakat başkan, bu durumda Belçika'nın eski Başbakanı Yves Leterme, farklı düşünüyordu. Uygunsuz bir şey yaşanmadığı kanaatindeydi. Öyle ki dosya, o dönemde Jose Narciso da Cunha Rodrigues adlı Portekizli kıdemli bir hâkimin başkanlık ettiği yargı kuruluna gittiğinde, hâkim dosyayı inceleyip oldukça sert ifadelerle temelde şunu söyledi: ‘Raporunuza ve kanıtlardan çıkardığınız sonuçlara baktığımda, bunu geri göndermeniz gerekiyor. Bu rapor yeterli değil. Soruşturmacıların olduğu gibi kabul ettiği, bir sponsorluk anlaşmasına biçilen 100 milyonun üzerindeki değer konusunda açık bir hata yapmışsınız.’
“Ancak aynı zamanda PSG süreci CAS'a taşıdı. İşin gerçekten ilginçleştiği nokta burası, çünkü bir FFP davası CAS'a götürüldüğünde hâkim ve yargı kurulu sürecin dışında kalıyor. Davanın tamamını UEFA yönetimi yürütüyor. Dolayısıyla soruşturmacılarını ve hâkimini ne kadar güçlü savunacağına karar vermek UEFA'ya kalıyor. Bu olayda UEFA, PSG'nin savını destekledi.
“PSG, hâkimin dosyayı soruşturmacılara geri göndermekte çok geç kaldığını söyledi. Bunun 10 gün içinde yapılması gerektiğini savundu. Hâkim ise ‘Kuralları yanlış yorumluyorsunuz ve herhangi birinin bütün bir davayı 10 gün içinde incelemesi imkânsız. Bu mümkün değil. Kuralın özü, inceleme sürecine 10 gün içinde başlanması’ dedi.
“Ancak herkesin şaşkınlığına, FIFA Başkanı Gianni Infantino söz konusu olduğunda iyi yönetişim konusundaki sorunlarla mücadelede görünüşe göre büyük kahraman olan Aleksander Ceferin'in yönetimindeki UEFA, sonunda hâkimin dosyayı UEFA soruşturmacılarına geri göndermekte çok geç kaldığı savını kabul etti ve temelde ‘Evet, peki, haklısınız, devam edelim’ dedi.
“Dolayısıyla PSG, son yıllarda büyük hayranlık duyulan bir takım kurmuş olsa da birçok kişi size bugün PSG ile City arasındaki tek farkın, PSG'nin mali kuralları ihlal edip bunun sonuçlarından fiilen kaçınmış olması, City'nin ise sonuçta bunu başaramaması olduğunu söyleyecektir.”
City, masumiyetine ilişkin “çürütülemez kanıtlara” sahip olduğunu savunmayı sürdürüyor. Ancak Panja, BAE'nin sahip olduğu tüm siyasi güce rağmen kulübün sahiplerinin, kulübün kontrolünü ellerinde tutma çabalarında sonunda yenilgiyi kabul etmek zorunda kalabileceğini düşünüyor: “Dürüst olmak gerekirse zarar çoktan verildi. Karar, hile yapıldığının bir kanıtı olarak kalacak. Hukuki belgeler normalde oldukça kuru bir dille yazılır ama burada kullanılan dil o kadar sert ki böylesine kesin ifadeleri unutmak zor olacak.
“Bunca yıldır çok çatışmacı bir tutum sergilediler. Bu yüzden şimdi ‘Tamam, evet, suçüstü yakalandık, artık çekilelim’ diyeceklerini düşünmek çok zor. Bununla birlikte, bu olumsuz manşetler sürerse konumları savunulamaz hâle gelir ve çekilmek mantıklı seçenek olur. Çünkü İngiltere'nin gördüğü en iyi takımlardan birinin oynadığı bütün o güzel futbola ve kazanılan tüm şampiyonluklara rağmen City'nin bütün başarıları artık İngiliz futbolu tarihinin en büyük hile skandalıyla lekelenmiş durumda. Kulüple bağlantılı kişiler bunu yapmaya ne kadar çalışırsa çalışsın, skandalı futboldan ayrı tutmak çok zor.
“Bu nedenle bu kişilerin bir Premier League kulübünün sahibi olarak yollarına devam edebileceğini düşünmek çok güç. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Çünkü takımın mevcut sahiplerinin elinde kaldığı her gün, kulübün itibarındaki leke de kalacak. Dolayısıyla mesele çekilip çekilmeyecekleri değil, ne zaman çekilecekleri gibi görünüyor.”
PSG de kıyaslandığında pek masum sayılmaz. Ancak kulüp, sadece dört yıl önce FFP kurallarını yeniden ihlal ettiği için para cezası aldığını insanlara unutturmayı başarmış gibi görünüyor. Futbolseverlerin çoğunun gözleri ise Khvicha Kvaratskhelia ve arkadaşlarının parlak performansıyla kamaşmış durumda.
McGeehan, “Spor yoluyla imaj aklama tam olarak böyle işliyor” diyor. “PSG'nin biraz alay konusu olduğu günleri hepimiz hatırlıyoruz, çünkü üzerinden çok zaman geçmedi. Para saçan bir kulüptü; gösterişçi ve bayağı bir projenin ürünü olarak görülüyordu. Ülkeye de benzer biçimde olumsuz bakılıyordu. Yani spor yoluyla imaj aklama projesi olarak hiç de iyi işlemiyordu.
“Bunu City'nin o dönemdeki durumuyla karşılaştırın. City son derece profesyonel bir itibara sahipti. Khaldoon Al Mubarak, kulübün harika bir yöneticisi olarak gösteriliyordu ve Pep Guardiola da saha içinde ve dışında imajlarını daha da güçlendiriyordu. Ama bence Katarlılar, bir bakıma Luis Enrique konusunda şanslıydı. Enrique eski sistemi bir kenara bırakıp takıma harika bir futbol oynattı; bunun sonucunda kulüp hakkındaki tartışmalar neredeyse tamamen sahada yaşananlara odaklandı.”
Bu açıdan bakıldığında, çarşamba günkü maçın zamanlaması PSG'ye pek uygun değil. Çünkü maç öncesindeki gündem neredeyse tamamen City'nin mali sahtekârlığına odaklanmış durumda. Johnson'ın da belirttiği gibi konuk ekip, devlete ait iki kulübün karşılaştırılmasından hoşlanmayacak.
Johnson, “Tartışmanın niteliği onları çok rahatsız eder diye düşünüyorum. Çünkü tamamen dürüst ve gerçekçi olacaksak, FFP ile yaşadıkları o sorunların ardından kulüplerden biri bir yöne, diğeri başka bir yöne gitti” diyor. “Bence şu anda birçok kişi, PSG'nin karşılaştığı güçlükleri aşmak için muhtemelen doğru yolu izlediğini söyler.
“Elbette bu çok tartışmalı bir durum. Konuşulması gereken pek çok belirsiz konu var. PSG'nin Manchester City'den tam olarak neyi farklı yaptığını belirlemek için ayrıntılara derinlemesine inmek gerekiyor. Ancak City'nin Premier League ile yaşadığı süreçte ne olacağına bağlı olarak, son birkaç yılda UEFA ile uzlaşmaya varan kulüplerin başından geçenler muhtemelen yeniden mercek altına alınacak. Çünkü burada yalnızca PSG ve City'den söz etmiyoruz. Başka kulüpler de sorun yaşadı ama en çok öne çıkan iki isim bunlar.
“Yine de PSG'nin City ile aynı kefeye konulmasına içerleyeceğini düşünüyorum. Çünkü sonuçta iş modellerini tamamen farklı bir şekilde kurdular. PSG'nin yaptıklarından bazılarının, özellikle de saha dışında bir yaşam tarzı markasına dönüşmesinin, yaklaşık 10 yıldır büyük bir başarı olduğu gerçeğine kimse itiraz edemez. City'nin ise bunu PSG kadar iyi başaramadığı görülüyor. Dolayısıyla iki kulüp karşılaştırıldığında, PSG'nin temelde City ile aynı olduğunu öne sürenlere kesinlikle çok içerleyeceğini düşünüyorum.”