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Man City PSG state ownership derby GFX 1:1GOAL

“Artık yeter”: Manchester City ve PSG harika futbol oynuyor ama devlete ait kulüpler nihayet gerektiği gibi mercek altına alınıyor

Uzun süredir sporu imajlarını aklamak için kullanmakla suçlanan iki kulüp çarşamba günü Etihad'da karşı karşıya gelecek. Ancak kulüplerin projelerine artık çok farklı gözle bakılıyor.

Mark Doyle
Çeviri:

  • Manchester City'nin Premier League'in mali kurallarını „neredeyse on yıl boyunca“ sistematik biçimde ihlal etmekten suçlu bulunduğu ortaya çıktığında, Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi davanın sonucu hakkında yorum yapmaya isteksizdi.

    „Avukat değilim ama temyize başvurma hakları olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu nihai karar değil,“ dedi 30 Eylül'de Kopenhag'da düzenlenen Avrupa Futbol Kulüpleri (EFC) Genel Kurulu'nda gazetecilere. „Manchester City pek çok olumlu şey de yaptı ama onları yargılayacak konumda değilim. Biz yargılayacak konumda değiliz.“

    Al-Khelaifi, „İngiliz futboluna ilişkin bir mesele“ hakkında yorum yapmanın kendisine düşmediğini kastediyordu. Ancak PSG'nin de yıllar içinde Finansal Fair Play (FFP) düzenlemeleriyle ilgili kendi sorunlarını yaşadığı için „yargılayacak konumda olmadığını“ söylemek kolay. Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) 2021'de Newcastle United'ı satın almış olsa da Abu Dabi destekli City ve Katar sponsorluğundaki PSG, sahada daha fazla başarı elde edip saha dışında daha fazla tartışma yarattıkları için futbol kulüplerinin devlet mülkiyetinde olmasının simgeleri olmayı sürdürüyor.

    Yine de bu kadar çok ortak noktası bulunan iki kulüp, çarşamba günü Etihad'da oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çok farklı koşullarda çıkacak. City varlığını ciddi biçimde tehdit eden bir durumla karşı karşıyayken PSG hiç olmadığı kadar güçlü bir konumda...

  • “Defol!”

    Manchester City v Tottenham Hotspur - Premier League
    Getty Images Sport

    Khaldoon Al Mubarak ve Manchester City’nin arkasındaki Abu Dabi grubunun diğer üyelerinin kulüpten ayrılmaya zorlanması yönünde geniş çaplı çağrılar yapıldı.

    Mevcut Premier League teknik direktörleri geçtiğimiz hafta City'nin hile yapmasıyla ilgili soruları diplomatik bir dille geçiştirmeye çalışırken, eski Blackpool teknik direktörü Ian Holloway sözünü sakınmadı.

    “Siz bir utanç kaynağısınız. [İngiliz futbolunun] itibarını fena hâlde lekelediniz,” diyen Holloway, geçen perşembe Abu Dhabi United Group'a (ADUG) doğrudan seslendi: “Bu oyunda hile yapmaya çalışanlar [kulübün] en, en tepesindeki insanlar ve ben onları kovardım. Şirket neden hâlâ onların elinde? Neden hâlâ ona sahipler? Bunu neden hâlâ yapıyorlar? Defolup gitsinler!”

    Holloway'in düşüncelerini İngiliz futbolunu takip edenlerin büyük çoğunluğu da kuşkusuz paylaşıyor. Eski Liverpool savunmacısı Jamie Carragher, son olarak The Daily Telegraph gazetesinde yayımlanan köşe yazısında, “Kulüp, ancak onu yönetenler görevlerini yerine getiremediklerini kabul edip kulübü sattığında suçlu bulunmanın utancından kurtulup toparlanabilir,” diye savundu.

    En azından şimdilik bunun gerçekleşme ihtimali düşük görünüyor. City Football Group'un (CFG) çoğunluk hisselerine sahip olan ADUG, City'nin 2009 ile 2018 yılları arasında “sahte” sponsorluk anlaşmalarıyla gelirlerini yaklaşık 900 milyon sterlin yapay olarak şişirdiğine hükmeden bağımsız disiplin komisyonunun kararına itiraz etti. Aldatmacanın boyutu İngiliz futbolunu takip eden pek çok kişiyi şaşkına çevirdi, ancak City'nin sahiplerinin Ağustos 2008'de kulübü satın aldıklarından beri nasıl faaliyet gösterdiğini bilenleri şaşırtmadı.

    “Şahsen beni şaşırtan tek şeyin kararın bu kadar kesin olması olduğunu düşünüyorum,” diyor The New York Times yazarı Tariq Panja, GOAL'e. “Çünkü kulübün sahipleri, görünüşte Birleşik Krallık'ın müttefiki olan ve bu ülkede oldukça etkili bir konuma sahip Birleşik Arap Emirlikleri'nin yöneticileriyle bağlantılı. Dolayısıyla şimdiye kadar böyle bir davanın gerçekten sonuçlandırılıp sonuçlandırılamayacağı konusunda ciddi şüpheler vardı.

    “Ancak ilgili rakamlar ve davanın niteliği bazı insanları şaşırtmış olsa da böyle bir karar aslında kaçınılmaz sonuçtu. ‘Football Leaks’ ifşaları [2018'de] yayımlandığında neler olduğu oldukça açıktı.

    “Elbette nasıl bir ceza verileceği ve önümüzdeki aylarda dışarıdan gelecek baskıların dava üzerinde nasıl bir etkisi olabileceği henüz belli değil.”

    City'nin, ADUG'nin kulübü satmayı düşünmesine bile yol açabilecek ağır yaptırımlardan kaçınacağına dair endişeler kuşkusuz artıyor. Özellikle de Birleşik Krallık Başbakanı Andy Burnham'ın, kulübün sahipleri olarak “onları kaybetmekten endişe duyacağını” kamuoyu önünde söylemiş olması bu endişeleri artırıyor.

    Burnham ve Downing Street, eski Greater Manchester Belediye Başkanı olarak Burnham'ın ADUG ile geçmişteki ilişkilerinin itiraz sürecini etkileyebileceğine dair şüpheleri gidermek için o zamandan beri birkaç beceriksiz girişimde bulundu. Bunun yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri'nin Birleşik Krallık'ta planlanan birkaç projeye sağladığı finansmanı geri çekmekle tehdit ettiğine dair kaygı verici haberler de çıktı. Siyasi müdahale ihtimalinin varlığı bile neden bu kadar çok kişinin devletlerin fiilen futbol kulüplerine sahip olmasına hep karşı çıktığını açıkça gösteriyor.

    “Yaklaşık 20 yıl BAE üzerine çalıştıktan ve hem siyasi alanda hem de spor alanında gerçekten korkunç her tür davranışları nedeniyle hukuki ve kamuoyu önünde hesap vermekten nasıl kaçındıklarını gördükten sonra City'den hesap sorulmasına biraz şaşırdım,” diyor FairSquare'den Nicholas McGeehan, GOAL'e. “Ama bu çok sevindirici ve çoktan yapılması gerekiyordu. Çünkü bence bütün bu olayda gözden kaçan şey şu: Premier League'in karşısında Manchester City değil, bir devlet var. Bu devlet, siyaset yaparken de iş yürütürken de son derece saldırgan davranan, inanılmaz derecede güçlü, küçük bir grup tarafından yönetiliyor.

    “Bu, BM silah ambargolarını ihlal etmekten çekinmeyen bir devlet. İnsanlar uluslararası kurallardan ve normlardan söz ediyor, ama onların uluslararası kurallara ve normlara kesinlikle saygısı yok. Bunları sürekli ihlal ediyorlar. Peki bundan nasıl sıyrılıyorlar? Siyasi açıdan inanılmaz derecede güçlüler. Bu yüzden önlerine hiçbir engel çıkmamasını sağlamak için bu nüfuzlarının tamamını kullanabiliyorlar. İnsanlar City davasındaki hukuki stratejilerinin hiçbir anlamı olmadığını düşünüyor, ama onlar açısından anlamlı. Çünkü işlerinin diğer bütün alanlarında benimsedikleri strateji bu ve onlar için hep işe yaradı.

    “Ama bence bu davayla ilgili gerçekten ilginç olan şey, bundan sıyrılabileceklerinden emin olmamam. Çünkü siyasi açıdan istediklerini elde edip Man City'nin hafif bir cezayla kurtulmasını sağlamanın bir yolunu bulsalar bile, ki bu pek olası görünmüyor, kamuoyunun gözünde şimdiden kaybettiler. Bu da her zaman büyük özenle hesaba kattıkları bir şeydi.

    “Bence itibarlarını düzeltme ve asla kötü taraf olarak gösterilmemelerini sağlama konusunda çok iyiler. Ama kamuoyu şimdi onları tam da böyle görüyor. Dolayısıyla itibarlarını kurtarmak için ciddi bir mücadele içindeler.”

    PSG ise bunun tam aksine hiç bu kadar popüler olmamıştı.


  • “Bir devletin oyuncağı”

    SPORTEL Monaco 2025 - Global Sports Media & Technology Convention - Day Two
    Getty Images Entertainment

    La Liga Başkanı Javier Tebas, uzun süredir Manchester City ve Paris Saint-Germain'i açıkça eleştiriyor.

    Parc des Princes’teki Qatar Sports Investment (QSI) döneminin büyük bölümünde ortalama bir futbolsever, yüksek maliyetle kurulan yıldızlar topluluğunun Şampiyonlar Ligi’nde sürekli başarısız olmasından keyif alıyordu. Ancak PSG, Luis Enrique’nin şekillendirdiği, nispeten genç, heyecan verici ve çalışkan bir takımla üst üste iki kez Avrupa Kupası’nı kazandı ve futbol dünyasının dört bir yanından övgü topladı.

    Fransız futbolu uzmanı Jonathan Johnson, GOAL’e şunları söyledi: “Bence insanlar projede köklü bir değişim yaşandığını gördü. Luis Enrique’nin, Neymar ve Kylian Mbappe gibi isimlerle yolları ayırarak yıllar içinde PSG ile özdeşleşen, bireyselliğe dayalı oyun tarzından uzaklaştığı artık herkesçe biliniyor.

    “Bu yüzden projenin artık çok daha makul olduğunu ve kulübün Katar tarafından satın alındığı ilk günden itibaren birçok kişinin umduğu çizgiye muhtemelen daha yakın olduğunu düşünüyorum. Altyapıdan çok daha fazla oyuncuya şans verilmesi, Ligue 1’den daha fazla oyuncu transfer edilmesi ve mümkün olan her fırsatta Fransız yeteneklerin desteklenmesi açısından böyle.

    “Antrenman tesislerini yenilemek ve baştan sona yeni tesisler inşa etmek için büyük paralar harcadılar. Bu da genç oyuncuların gelişimine artık mutlak öncelik verildiği, dünya futbolunda belki de yetenek açısından en zengin bölge olan Paris çevresindeki en parlak yeteneklerden emin olunması anlamına geliyor.

    “Dolayısıyla QSI projesi genel olarak eskisinden daha az gösterişli ve bu nedenle PSG’ye ve sahiplerine yönelik tepkinin azaldığını düşünüyorum. Ancak Fransa’da PSG’ye yönelik duyguların yumuşamasında dikkate alınması gereken önemli bir başka etken daha var: Tarihsel açıdan en büyük rakiplerinden bazılarının, şampiyonluk için PSG ile mücadele edip edemeyeceklerinden daha büyük kaygıları var. Örneğin Marseille ve Lyon, kendi mali sorunları nedeniyle şu anda varlıklarını tehdit eden meselelerle karşı karşıya.

    “Bence bu da diğer takımların taraftarlarının kazanabileceklerini, rekabet edebileceklerini düşündükleri maçlara daha fazla önem vermesine yol açtı. PSG maçları ise kaybedecek pek bir şeylerinin olmadığı karşılaşmalara dönüştü; bu maçlardan alabilecekleri her şey memnuniyetle karşılanan bir bonus. Fransız futbolunun hiç olmadığı kadar günü kurtarmaya çalıştığı bir dönemde PSG’nin böylesine başarılı olması tuhaf.”

    Rekabet dengesini bozma ihtimali, devletlerin futbol kulüplerine sahip olmasına karşı uzun zamandır öne sürülen bir argüman. PSG’nin QSI tarafından 2011’de satın alınmasından bu yana 12 Fransa şampiyonluğu kazanması da başkent kulübünün Ligue 1’i tek takımın hüküm sürdüğü bir lige dönüştürdüğü suçlamalarına kaçınılmaz olarak yol açtı.

    Elbette City’nin ülke içindeki hâkimiyeti de (2017 ile 2024 arasındaki yedi sezonda altı şampiyonluk) Premier League açısından son derece kötü bir tablo çiziyordu. Tek gerçek fark, bu hâkimiyetin teknik direktör Pep Guardiola’nın taktik dehasının kanıtı olarak gösterilmesiydi. Katalan teknik adamın antrenörlüğü, City’nin kadrosunu güçlendirmek için devasa paralar harcadığı gerçeğini de gölgede bıraktı. Öyle ki takımın neredeyse her mevkide iki dünya çapında oyuncusu vardı; bu da hem sahada hem de transfer piyasasında neredeyse herkesin City ile rekabet etmesini imkânsız hâle getiriyordu.

    Liverpool’un eski teknik direktörü Jurgen Klopp’un defalarca vurguladığı gibi, Liverpool tüm saygınlığına ve mali gücüne rağmen City ya da PSG gibi risk almadan transfer yapamıyordu. Alman teknik adam 2022’de gazetecilere şunları söylemişti: “Maliyeti ne olursa olsun, gidip yapıyorlar. Bana hep [City’ye nasıl meydan okuyacağımızı] soruyorsunuz ama cevabı zaten biliyorsunuz. Onlar gibi davranamayız. Bu mümkün değil. Mümkün değil. Şu açık: Dünya futbolunda mali açıdan istediklerini yapabilen kulüpler var. Ne söylerlerse söylesinler, bu bir gerçek.”

    La Liga Başkanı Javier Tebas da yıllardır aynı görüşü savunuyor. Daha 2019’da PSG ve City’nin transfer ücretleri ve maaşlar açısından “piyasayı şişirdiğini”, çünkü “kulüplerin oyuncularını elde tutmak için akıl almaz meblağlar ödemek zorunda kaldığını” öne sürmüş ve “[PSG ve City’nin] bir oyuncuyla sözleşme imzalamak istediklerinde gerçek gelirlerini hiç umursamadığını, çünkü bir devletten para aldıklarını” söylemişti.

    Tebas, The Financial Times’ın Business of Football zirvesinde şöyle konuşmuştu: “Bu, diğer kulüpleri ekonomik açıdan gerçekten bıçak sırtında yaşamaya zorluyor. Avrupa futbolunun bütün yapısındaki dengeyi bozuyor. Bu artık bir spor değil. Artık bir sektör de değil. Daha çok bir oyuncağa, bir devletin oyuncağına dönüşüyor. Oyuncak olunca da çocuklar başka çocuklarla oynamaya başlıyor. Sonunda bütün sistemi mahvediyorsunuz.”

  • Haksız bir karşılaştırma mı?

    Paris Saint-Germain v Manchester City - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD7
    Getty Images Sport

    Manchester City ve PSG’nin Avrupa futbolunun zirvesine yükselişleri arasında belirgin benzerlikler var.

    UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) kuralları, futboldaki harcamaları kontrol altına almak amacıyla getirildi. Ancak City ve PSG, bugüne kadar ağır yaptırımlardan kaçındı.

    Panja, “İki kulüp, 2014'te UEFA ile para cezaları ve Şampiyonlar Ligi'nde kadro sınırlamalarıyla sonuçlanan uzlaşmalara vardı” diyor. “Ancak UEFA, 2020'de City'ye Şampiyonlar Ligi'nden iki yıl men cezası verdiğinde, ihlallerin çoğu zaman aşımına uğradığı için ceza Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından kaldırıldı.

    “PSG de 2017'de yarattığı futbol depreminin ardından yeniden soruşturuldu. Kulüp, Neymar'ın 222 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödeyerek önceki dünya rekoru transfer ücretini iki katından fazla aşmış, aynı zamanda Kylian Mbappe için Monaco ile devasa bir anlaşmaya varmıştı.

    “Bir soruşturma kurulu oluşturuldu ve kurul, PSG'nin tüm mali kayıtlarını uzun süre boyunca titizlikle inceledi. Ancak kurul üyeleri ne yapılması gerektiği konusunda ikiye bölündü. İşini gerektiği gibi yapmak isteyen üyeler, ‘Bir ihlal olduğunu düşünüyoruz, bu dosya yargı kuruluna sevk edilmeli’ görüşündeydi.

    “Fakat başkan, bu durumda Belçika'nın eski Başbakanı Yves Leterme, farklı düşünüyordu. Uygunsuz bir şey yaşanmadığı kanaatindeydi. Öyle ki dosya, o dönemde Jose Narciso da Cunha Rodrigues adlı Portekizli kıdemli bir hâkimin başkanlık ettiği yargı kuruluna gittiğinde, hâkim dosyayı inceleyip oldukça sert ifadelerle temelde şunu söyledi: ‘Raporunuza ve kanıtlardan çıkardığınız sonuçlara baktığımda, bunu geri göndermeniz gerekiyor. Bu rapor yeterli değil. Soruşturmacıların olduğu gibi kabul ettiği, bir sponsorluk anlaşmasına biçilen 100 milyonun üzerindeki değer konusunda açık bir hata yapmışsınız.’

    “Ancak aynı zamanda PSG süreci CAS'a taşıdı. İşin gerçekten ilginçleştiği nokta burası, çünkü bir FFP davası CAS'a götürüldüğünde hâkim ve yargı kurulu sürecin dışında kalıyor. Davanın tamamını UEFA yönetimi yürütüyor. Dolayısıyla soruşturmacılarını ve hâkimini ne kadar güçlü savunacağına karar vermek UEFA'ya kalıyor. Bu olayda UEFA, PSG'nin savını destekledi.

    “PSG, hâkimin dosyayı soruşturmacılara geri göndermekte çok geç kaldığını söyledi. Bunun 10 gün içinde yapılması gerektiğini savundu. Hâkim ise ‘Kuralları yanlış yorumluyorsunuz ve herhangi birinin bütün bir davayı 10 gün içinde incelemesi imkânsız. Bu mümkün değil. Kuralın özü, inceleme sürecine 10 gün içinde başlanması’ dedi.

    “Ancak herkesin şaşkınlığına, FIFA Başkanı Gianni Infantino söz konusu olduğunda iyi yönetişim konusundaki sorunlarla mücadelede görünüşe göre büyük kahraman olan Aleksander Ceferin'in yönetimindeki UEFA, sonunda hâkimin dosyayı UEFA soruşturmacılarına geri göndermekte çok geç kaldığı savını kabul etti ve temelde ‘Evet, peki, haklısınız, devam edelim’ dedi.

    “Dolayısıyla PSG, son yıllarda büyük hayranlık duyulan bir takım kurmuş olsa da birçok kişi size bugün PSG ile City arasındaki tek farkın, PSG'nin mali kuralları ihlal edip bunun sonuçlarından fiilen kaçınmış olması, City'nin ise sonuçta bunu başaramaması olduğunu söyleyecektir.”

    City, masumiyetine ilişkin “çürütülemez kanıtlara” sahip olduğunu savunmayı sürdürüyor. Ancak Panja, BAE'nin sahip olduğu tüm siyasi güce rağmen kulübün sahiplerinin, kulübün kontrolünü ellerinde tutma çabalarında sonunda yenilgiyi kabul etmek zorunda kalabileceğini düşünüyor: “Dürüst olmak gerekirse zarar çoktan verildi. Karar, hile yapıldığının bir kanıtı olarak kalacak. Hukuki belgeler normalde oldukça kuru bir dille yazılır ama burada kullanılan dil o kadar sert ki böylesine kesin ifadeleri unutmak zor olacak.

    “Bunca yıldır çok çatışmacı bir tutum sergilediler. Bu yüzden şimdi ‘Tamam, evet, suçüstü yakalandık, artık çekilelim’ diyeceklerini düşünmek çok zor. Bununla birlikte, bu olumsuz manşetler sürerse konumları savunulamaz hâle gelir ve çekilmek mantıklı seçenek olur. Çünkü İngiltere'nin gördüğü en iyi takımlardan birinin oynadığı bütün o güzel futbola ve kazanılan tüm şampiyonluklara rağmen City'nin bütün başarıları artık İngiliz futbolu tarihinin en büyük hile skandalıyla lekelenmiş durumda. Kulüple bağlantılı kişiler bunu yapmaya ne kadar çalışırsa çalışsın, skandalı futboldan ayrı tutmak çok zor.

    “Bu nedenle bu kişilerin bir Premier League kulübünün sahibi olarak yollarına devam edebileceğini düşünmek çok güç. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Çünkü takımın mevcut sahiplerinin elinde kaldığı her gün, kulübün itibarındaki leke de kalacak. Dolayısıyla mesele çekilip çekilmeyecekleri değil, ne zaman çekilecekleri gibi görünüyor.”

    PSG de kıyaslandığında pek masum sayılmaz. Ancak kulüp, sadece dört yıl önce FFP kurallarını yeniden ihlal ettiği için para cezası aldığını insanlara unutturmayı başarmış gibi görünüyor. Futbolseverlerin çoğunun gözleri ise Khvicha Kvaratskhelia ve arkadaşlarının parlak performansıyla kamaşmış durumda.

    McGeehan, “Spor yoluyla imaj aklama tam olarak böyle işliyor” diyor. “PSG'nin biraz alay konusu olduğu günleri hepimiz hatırlıyoruz, çünkü üzerinden çok zaman geçmedi. Para saçan bir kulüptü; gösterişçi ve bayağı bir projenin ürünü olarak görülüyordu. Ülkeye de benzer biçimde olumsuz bakılıyordu. Yani spor yoluyla imaj aklama projesi olarak hiç de iyi işlemiyordu.

    “Bunu City'nin o dönemdeki durumuyla karşılaştırın. City son derece profesyonel bir itibara sahipti. Khaldoon Al Mubarak, kulübün harika bir yöneticisi olarak gösteriliyordu ve Pep Guardiola da saha içinde ve dışında imajlarını daha da güçlendiriyordu. Ama bence Katarlılar, bir bakıma Luis Enrique konusunda şanslıydı. Enrique eski sistemi bir kenara bırakıp takıma harika bir futbol oynattı; bunun sonucunda kulüp hakkındaki tartışmalar neredeyse tamamen sahada yaşananlara odaklandı.”

    Bu açıdan bakıldığında, çarşamba günkü maçın zamanlaması PSG'ye pek uygun değil. Çünkü maç öncesindeki gündem neredeyse tamamen City'nin mali sahtekârlığına odaklanmış durumda. Johnson'ın da belirttiği gibi konuk ekip, devlete ait iki kulübün karşılaştırılmasından hoşlanmayacak.

    Johnson, “Tartışmanın niteliği onları çok rahatsız eder diye düşünüyorum. Çünkü tamamen dürüst ve gerçekçi olacaksak, FFP ile yaşadıkları o sorunların ardından kulüplerden biri bir yöne, diğeri başka bir yöne gitti” diyor. “Bence şu anda birçok kişi, PSG'nin karşılaştığı güçlükleri aşmak için muhtemelen doğru yolu izlediğini söyler.

    “Elbette bu çok tartışmalı bir durum. Konuşulması gereken pek çok belirsiz konu var. PSG'nin Manchester City'den tam olarak neyi farklı yaptığını belirlemek için ayrıntılara derinlemesine inmek gerekiyor. Ancak City'nin Premier League ile yaşadığı süreçte ne olacağına bağlı olarak, son birkaç yılda UEFA ile uzlaşmaya varan kulüplerin başından geçenler muhtemelen yeniden mercek altına alınacak. Çünkü burada yalnızca PSG ve City'den söz etmiyoruz. Başka kulüpler de sorun yaşadı ama en çok öne çıkan iki isim bunlar.

    “Yine de PSG'nin City ile aynı kefeye konulmasına içerleyeceğini düşünüyorum. Çünkü sonuçta iş modellerini tamamen farklı bir şekilde kurdular. PSG'nin yaptıklarından bazılarının, özellikle de saha dışında bir yaşam tarzı markasına dönüşmesinin, yaklaşık 10 yıldır büyük bir başarı olduğu gerçeğine kimse itiraz edemez. City'nin ise bunu PSG kadar iyi başaramadığı görülüyor. Dolayısıyla iki kulüp karşılaştırıldığında, PSG'nin temelde City ile aynı olduğunu öne sürenlere kesinlikle çok içerleyeceğini düşünüyorum.”

  • Dikkat çekici yükseliş

    FBL-EUR-C1-PSG-TRAINING
    AFP

    Al-Khelaifi artık herkes tarafından futbolun en etkili isimlerinden biri olarak görülüyor ve yakında daha da güçlü hâle gelebilir.

    İki kulübün sahiplerine bugün nasıl bakıldığı arasında kuşkusuz keskin bir fark var. Khaldoon İngiliz futbolundan uzaklaştırılabilirken Al-Khelaifi artık futbolun en önemli isimlerinden biri. Johnson ise onun etkisinin daha da artacağı görüşünde.

    Johnson, “Bence Al-Khelaifi, Avrupa Süper Ligi’nin başarısızlığından büyük ölçüde faydalandı. Çünkü PSG’yi sportif değerlere son derece bağlı kulüplerin yanında konumlandırdı. Bunun son birkaç yılda sahada yaşananlarla birleşmesi, Al-Khelaifi’ye Avrupa futbolunda büyük saygı ve nüfuz kazandırdı” diyor. “Dolayısıyla daha üst düzey bir göreve aday olabileceği yönündeki iddiaları reddetse de nihayetinde Nasser Al-Khelaifi’yi daha da önemli bir görevde göreceğimizi düşünüyorum. Bu, ileride UEFA’da ya da belki FIFA’da olabilir.”

    Ancak Panja, şimdilik Al-Khelaifi’nin Parc des Princes’teki varlığının bile PSG’yi neredeyse dokunulmaz kıldığına inanıyor.

    Panja, “Şu anda futbol dünyasında neredeyse mutlak güce sahip. Sanki ne derse o oluyor. Bu nedenle onun, yönettiği herhangi bir kulübün ya da başkanlığını yaptığı herhangi bir grubun ciddi yaptırımlarla karşılaşacağını düşünmek zor” diyor. “UEFA yönetim kurulunda yer alıyor, hâlâ dünyadaki en büyük futbol yayın hakları alıcılarından biri olan beIN Media Group’un başkanı ve Avrupa Futbol Kulüpleri’nin (EFC) başkanı. Liste uzayıp gidiyor ve bunların hepsi açık çıkar çatışmaları yaratıyor.

    “Bununla birlikte Ceferin’le çok güçlü bir ilişkisi var. Bu, geçen hafta UEFA başkanlığında dördüncü dönem için aday olmak istemediğine dair önceki açıklamasından geri adım atan Ceferin. Oysa dördüncü dönem, UEFA’ya reformcu bir isim olarak geldiğinde bizzat savunup uygulamaya koyduğu 12 yıllık sınırı ihlal edecekti. Bence bu, futbolun iyi yönetişime veya reforma hâlâ kapalı göründüğünü gösteriyor.”

    Yine de iyimser olmak için bazı nedenler var. Daha bu hafta Bağımsız Futbol Düzenleme Kurumu’nun (IFR) başkanı David Kogan, City davasıyla ilgili herhangi bir siyasi baskıyla karşılaşırsa istifa edeceğini söyledi. Ayrıca devletlerin gelecekte İngiliz futbol kulüplerini satın almasının engellenebileceği ihtimalini de dışlamadı. Bu nedenle McGeehan, futbolun yönetim biçiminde henüz büyük değişiklikler görebileceğimize inanıyor.

    “Birleşik Krallık’ta devletlerin futbol kulüplerine sahip olmasından kaynaklanan sorunlarla mücadele konusunda uzun süredir muazzam bir siyasi başarısızlık var” diyor. “Kimsenin bu meseleyi gerçekten ele aldığını düşünmüyorum ama şimdi bunu yapmak için ideal bir zaman gibi görünüyor. Siyasetçiler, siyasi kazanç elde etme potansiyeli gördüklerinde harekete geçer. Halk da hizmet ettikleri bölge sakinleri ve topluluklar için son derece önemli olan kültürel ve sosyal kurumlarımıza kimlerin yatırım yaptığı konusunda çok daha dikkatli olmamız gerektiğine açıkça inanıyor.

    “Dolayısıyla bazı akıllı siyasetçilerin, devletlerin kulüp sahipliğine karşı çıkmanın halkın gözünde kendilerine çok şey kazandırabileceğini fark ettiğini görebiliriz. Bu biraz, siyasetçilerin Gianni Infantino’nun FIFA’sına karşı uzun süre seslerini çıkarmaktan kaçınmasına benziyor. Bir bakıma şöyle diyorlardı: ‘Siz sporu istediğiniz gibi yönetin. Biz karışmak istemiyoruz; bu bizim işimiz değil ve insanlar da böyle konulara karışmamızdan hoşlanmıyor.’

    “Ama bence FIFA Dünya Kupası tartışmaları ve City kararı, en azından bu ülkedeki siyasetçilerin sonunda meseleyi kavramasını sağlayabilir. Belki de şöyle derler: ‘Biliyor musunuz? Bunu incelemeliyiz. Belki bunu düzenlemeyi ve bazı şeyleri değiştirmeyi konuşmaya başlamalıyız.’ Çünkü devletlerin kulüplere sahip olması her zaman futbolu dengesizleştirme ve yozlaştırma potansiyeli taşıdı. Sıradan futbol kulübü sahiplerinde olmayan güçlere sahipler. Paranın yerini değiştirebilir, finansman kaynaklarını gizleyebilir, siyasi nüfuzlarını kullanabilir ve istediklerini elde edemezlerse büyük yaygara koparabilirler.

    “Bu yüzden futbol müsabakalarına katılmalarına izin verilemeyecek kadar fazla güce her zaman sahip oldular; çünkü bu müsabakaların dengesini bozuyorlar. Bence son on yıl kadar süredir Premier League’de yaşanan da bu. Ancak tam da bu nedenle, halkın ve siyasetçilerin hep birlikte ‘Artık yeter’ dediği bir dönüm noktası olabilir.”