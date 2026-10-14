24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Zavier Gozo GFX 1-1GOAL

“Artık bunların hepsi gerçek”: Zavier Gozo’nun ABD Erkek Milli Takımı ve Crystal Palace’la hayalleri gerçekleşiyor, ancak yeni gerçekliğine uyum sağlamak kolay değil

Zavier Gozo, Crystal Palace'a transferini, ABD erkek millî takımındaki çıkışını ve Chris Richards'ın Utah'tan uzaktaki hayata alışmasına nasıl yardımcı olduğunu GOAL'a anlattı.

Ryan Tolmich
Çeviri:

  • Zavier Gozo kendisini düşünen biri olarak görüyor. Utah’tan Londra’ya uzanan uzun uçuşta da düşünmek için neredeyse sonsuz zamanı vardı. Crystal Palace’a imza atmak üzere İngiltere’ye gidiyordu. Bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyordu. Uçağa adım attığı anda hayatının değiştiğinin farkındaydı.

    Bu uçuş, bir bakıma çocukluğunun sonunu işaret ediyordu. Anne babasıyla geçirdiği 19 yılın ardından ailesini, çocukluğundan beri formasını giydiği kulübü, kız arkadaşını ve o güne dek bildiği her şeyi Utah’ta bırakarak tek başına Avrupa’ya taşınıyordu. Onu bekleyenlere hazır olup olmadığıysa ayrı bir soruydu. Ancak bu belirsizlik de işin cazibesinin bir parçasıydı.

    “O uçuşta kendi kendime ‘Vay canına, bu gerçek’ dedim” diye anlatıyor GOAL’a. “Tesislerdeki ilk günümde de hep ‘Vay canına, buradayım. Olmak istediğim yer burası. Bu benim kulübüm. Burada oynayacağım ve artık bunların hepsi gerçek’ diye düşündüm. Sözleşmeyi imzalarken hâlâ Utah’tasın. Gerçekten ayrılana kadar her şey gerçek gibi bile gelmiyor. Sonra da ‘Tamam, bu kez gerçekten eve dönmüyorum’ diyorsun.”

    Gozo, en sevdiği insanlarla birlikte uçakta geçirdiği yaklaşık 10 saat boyunca, hep istediği her şeye bir anda kavuştuğunu ve artık bunun ne kadar zor olacağını düşündü.

    “Üzülüyorsun ve geride bıraktıklarını özleyeceksin ama seni bekleyenler için de heyecanlısın” diye açıklıyor. “Sonuçta hayalini kurduğun her şey gerçekleşiyor. Her şeyi düşünüyordum. Aklımdan türlü türlü şey geçiyordu. Ne yapacağım? Nerede yaşayacağım? Nereye gideceğim? Her şeyi düşünüyorsun.”

    Aradan birkaç hafta geçti ve başka hayalleri de gerçekleşti. Palace’a imza attıktan yalnızca birkaç gün sonra Gozo, Premier League’deki ilk maçına Manchester City gibi bir takıma karşı çıktı. Bir aydan biraz fazla süre sonra da ABD Erkek Millî Takımı’ndaki ilk maçını oynadı. Bu seviyelere ulaşması yıllar sürdü; ikisine de birkaç hafta içinde çıktı.


    Ancak bu dönüm noktaları uyum sürecini kolaylaştırmadı. İlk maçında 22 dakika sahada kaldıktan sonra Palace formasıyla yalnızca 23 dakika daha oynadı. Millî takımda da kısa süre aldı: Millî maç arasında oynanan dört karşılaşmada toplam 28 dakika sahadaydı. Bütün bunlar bir uyum sürecinin parçası ve uyum sağlamak zor. Her şey bir anda olmuyor.

    Aslında Gozo ve yakınları her şeyin sorunsuz ilerlemesini pek istemiyordu; onun hem oyuncu hem de insan olarak zorlanmasını istiyorlardı. Kanat oyuncusu, zaman zaman kendisini Crystal Palace’ın en kötü oyuncusu gibi hissettiğini kabul ediyor. Ona göre bu iyi bir şey. Çünkü bu, gelişmek için en fazla alanı olan oyuncunun kendisi olduğu anlamına geliyor.

    “Buraya gelirken hemen en iyi oyuncu olmayacağımı biliyordum ve istediğim de bu” diyor. “Bence bu bir süreç. Olmak istediğim yere giden bir yoldayım. Oraya ulaşacağıma yüzde 100 inanıyorum; mesele ne zaman ve nasıl ulaşacağım.”

    Peki oraya nasıl ulaşacak? Ona göre zor anları atlatarak. Atlantik Okyanusu’nu aştığı o uzun uçuşun ardından böyle anlar çok yaşandı.

  • İnsanı alçakgönüllü kılan anlar

    imago-sport-1083391048.jpg
    Crystal Pix

    Zavier Gozo, Crystal Palace'da Premier League hayalini gerçekleştirdi. Genç oyuncu şimdi sahada fark yaratmak için neler gerektiğini öğreniyor.

    Yeni bir transferin ilk antrenmanı, aslında bir seçme sınavı gibidir. Hele MLS'ten İngiltere'nin en üst ligine adım atan, pek tanınmayan bir gençseniz bu daha da geçerlidir. İlk antrenmanda her yeni takım arkadaşı, gelen oyuncunun neler yapabileceğini görmek ister. Hem saha içinde hem de dışında ayak uydurabilecek mi?

    Gozo, ilk antrenmanı acımasız bir sınav olarak değil, sıcak bir karşılama olarak gördü. Şimdiye kadar Palace'taki herkes, kendisini rahat hissetmesi için elinden gelenin fazlasını yaptı. Ancak sahaya çıktığınızda sizi bir karşılama töreni değil, Premier League'in hızı bekliyor.

    “RSL'de iyi oynuyorsunuz ve bunun verdiği özgüvenle geliyorsunuz. Size güvenen bir takım tarafından transfer edilmenin getirdiği özgüven de var,” diyor. “Ama burada oyun çok daha hızlı. RSL'de yapmak zorunda olmadığım şeyleri burada yapmak zorundayım. Ne kadar koşmanız gerekiyor? Ne kadar düşünmeniz gerekiyor? Çok, çok daha fazla. Kendi kendime, ‘Evet, bunu yapabilirim ama zaman alacak,’ dedim.”

    İlk birkaç antrenmanda ne yaptıysa işe yaradı. Geldikten kısa süre sonra Crystal Palace'ın 21 yaş altı takımında bir maça çıkıp gol atan Gozo, kulübün 28 Ağustos'ta Manchester City'ye karşı oynadığı maçın son 22 dakikasında forma giydi. Bu, transferinin kesinleşmesinden yalnızca 10 gün sonraydı.

    “İlk maçıma çıktım ve ‘Vay canına, az önce Manchester City'ye karşı oynadım!’ dedim,” diyor. “Erling Haaland, Rayan Cherki, bütün bu oyuncular. Premier League'de oynadım ve hep istediğim şey buydu. Ama sonra bir sonraki maçta oynamak, gelişmek, oyuna gerçekten etki etmek, gol atmak ve asist yapmak için yeniden sabırsızlanıyorsunuz. Bir dahaki sefere iyi oynamak istiyorsunuz.”

    Gozo, özellikle o zamandan bu yana geçen haftalarda iyi oynayan oyuncuları daha yakından takip ediyor. Örneğin Bournemouth'tan Junior Kroupi bunlardan biri. Desire Doue ve Michael Olise de elbette kariyerlerinin zirvesinde; onları incelemeye de değer. Kendi takımından ise 19 yaşındaki kanat oyuncusu, Crystal Palace'taki takım arkadaşı ve Dünya Kupası şampiyonu Yeremy Pino'dan şimdiden çok şey öğrendiğini söylüyor.

    “Crystal Palace'ta olmak, futbolun ne olduğuna ve ne kadar karmaşık olduğuna dair gözlerimi açtı,” diyor.

    Şimdiye kadarki deneyimini anlatmak için iyi bir kelime bu: karmaşık. Gozo ise bu karmaşıklığa ihtiyacı olduğunu söylüyor.

    “Takımın en kötü oyuncusu olduğuma inanmıyorum ama burada kendinize en kötü oyuncu olduğunuzu söylemeniz gerektiğini düşünüyorum,” diyor. “Olabileceğim en iyi oyuncu olmak için her gün çalışmam gerekiyor. Her gün antrenmana çıkıp elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz çünkü şu anda en iyi oyunumu oynamıyorum. Şu an oynadığımdan daha iyi oynayabileceğimi biliyorum. Avrupa'ya gitmek istememin nedeni bu.

    “RSL'de antrenmanda iyi oynadığınızda ‘Tamam, buradaki en iyi oyunculardan biriyim,’ diye düşünüyorsunuz. Ama özellikle benim yaşımda böyle hissetmek iyi değil. ‘Yetişmek istediğim oyuncu o, çünkü onun seviyesine çıkmak istiyorum,’ diyebilmek istiyorum. Şu anda Premier League'de etkili olabilecek seviyede olduğumu düşünmüyorum; ama o seviyeye yüzde 1.000 ulaşabilirim. Bunun için çabalıyorum.”

    Bunlar saha içinde alışması gereken şeyler. Saha dışında alışması gerekenler de gözlerini açmış durumda.

  • Uyum süreci

    imago-sport-1082077342.jpg
    Action Plus

    Gozo İngiltere'ye geldiğinden beri pek çok komik an yaşandı.

    Gozo sık sık nasıl bir oyuncuya dönüşebileceğini düşünse de kim olduğunu hatırlatan eğlenceli anlar da yaşanıyor: Hayatında bir dizi değişimden geçen 19 yaşında bir genç.

    “Kendi kendime, ‘Tamam, burada kalıyorum ve beş yıl ya da ne kadar sürerse artık, yaşayacağım yer burası’ diyordum” diyor. “Artık hayatımın bu olduğuna ve bundan sonra böyle görüneceğine kendimi zihinsel olarak ikna etmem gerekiyordu. En azından yaşamak için Utah dışında hiçbir yerde bulunmamıştım.”

    Yeni hayatındaki değişimlerin bazıları zor. Birçoğuysa komik.

    Araba kullanırken yaşadığı güçlükler bunlardan biriydi. İlk birkaç gününde bir noktada Gozo kenara çekip bir anlığına kendini toparlamak zorunda kaldı. Artık arabaya binmek için bile her seferinde hangi kapıyı açacağını kendine hatırlatması gerektiğini söyleyen Gozo, bunun kendisini “delirmiş gibi” hissettirdiğini anlatıyor.

    Bir de yemekler var.

    “Bir keresinde hamburger aldım ama hiç aynı değildi” diyor. “ABD’de nereye giderseniz gidin harika bir hamburger bulabilirsiniz gibi geliyor, ama İngiltere’de iyi yemek yemek için nereye gideceğinizi gerçekten çok iyi bilmeniz gerekiyor. Her şey çok farklı. Chipotle yemeyi deneyebilirsiniz ama aynı değil. Chick-Fil-A alıyorsunuz, o da aynı değil.”

    Neyse ki Crystal Palace ona çok yardımcı oldu. Gozo ilk birkaç haftasını otelde geçirdi, ancak millî maç arasından hemen önce kendi dairesine taşındı. Gozo’nun söylediğine göre dairenin eşyalı olması, uğraşması gereken pek çok işi ortadan kaldırdı. O zamandan beri PlayStation gibi bazı temel ihtiyaçlarını da tamamladı.

    Yine de Gozo, daha önce hiç düşünmek zorunda kalmadığı küçük şeyler hakkında değerli dersler öğrenirken bazı zorluklar yaşadı.

    “Benim için en büyük şaşkınlık, tuvalete gidip ellerimi yıkamaya çalıştığımda sabunumun olmadığını fark etmekti” diyor. “Hiç düşünmediğiniz şeyler var: kâğıt havlu, bulaşıkları yıkamak için sünger ve benzeri şeyler. ‘Bende bu yok ve gidip almam gerek’ diye düşündüm. Evi temizlemek benim sorumluluğumda! Ailenizle yaşarken düşünmediğiniz o kadar çok küçük şey var ki.”

    Gozo’ya göre tüm bunların en zor yanlarından biri ailesiyle vedalaşmaktı. Ailesi ilk yolculukta ona eşlik etti, ancak sonunda Utah’a dönme vakitleri geldi. Herkes vedayı hüzünlü hâle getiren kişi olmaktan korkuyordu ve neyse ki kimse bunu yapmadı. Gozo, uzun uzun vedalaşmış olsalardı ailesinin bununla nasıl başa çıkacağından emin değil.

    Gozo, anne babasından ve ağabeyi Elijah’tan uzakta olsa da kendisini aralarına almak için elinden gelenin fazlasını yapan bir aile buldu.

  • Richards'ın etkisi

    Crystal Palace FC Training Session And Press Conference - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1
    Getty Images Sport

    Gozo, hem Crystal Palace'ta hem de ABD millî takımında yeni bir arkadaş ve akıl hocası buldu.

    Gozo, Londra'daki ilk pazar günlerinden birinde yeni komşusunun öğle yemeği davetini kabul etti. Bu komşu, elbette Crystal Palace'ın diğer Amerikalı oyuncusu Chris Richards'tı. Stoper sokağın karşısında yaşıyor ve Gozo, bunun kendisine ne kadar yardımcı olduğunu anlatacak kelimeleri bulamıyor.

    Gozo, “Harika bir insan,” diyor. “Yanında kendinizi rahat hissettiğiniz, çok sıcakkanlı ve misafirperver biri. Kız arkadaşını, kızını ve kayınvalidesini de tanıdım. Ailemden uzakta şimdiden bir ailem var.”

    Richards da aynı duyguları paylaşıyor. Söylediğine göre kızı, yeni takım arkadaşına “hayran”. Gozo'nun gelişi, özellikle bu yeni Dünya Kupası döngüsünün başında Richards'a da moral vermiş.

    Richards, ağustos ayında GOAL ile yaptığı görüşmede şunları söyledi: “Böyle bir takıma genç bir oyuncu geldiğinde, özellikle de sizin ülkenizden geliyorsa, biraz temkinli oluyorsunuz. Hep ‘Onunla ilgilenmen gerekecek’ diye düşünülüyor ama onu izlerken gördüğüm en etkileyici şey, kimseden çekinmemesi. Bence genç oyuncular çoğu zaman yaşlarını belli ederek oynuyor. O ise gerçekten çok olgun oynuyor ve bunun kendisine yardımcı olduğunu düşünüyorum.”

    “İlk kez millî formayı giymek isteyen birinin bakış açısını görmek, benim için de yenileyici oldu,” diye ekledi.

    Bu keyif, Gozo'nun henüz millî forma giymemiş 13 oyuncudan ve sekiz genç oyuncudan biri olduğu ABD erkek millî takımının kampında da sürdü. Gelenek gereği, takıma yeni katılanların her biri seçtiği bir şarkıyı seslendirdi. Gozo'nun seçimi, Mario'nun “Let Me Love You” şarkısıydı.

    Richards, “Gerçekten iyi şarkı söyleyenler var,” dedi. “Zavier çok iyiydi, hakkını vermek gerek. Bunu sırf şu anda burada yanımda oturduğu için söylemiyorum; bizi gerçekten şaşırttı. Ama muhtemelen bir daha şarkı söylememesi gerekenler de vardı. Kendini tamamen şarkıya verenlerle, tekrar söyleyeyim, muhtemelen bir daha şarkı söylememesi gerekenlerin iyi bir karışımı vardı.”

    Richards, Gozo'nun ABD erkek millî takımıyla yaşadığı ilk deneyim boyunca ona yol gösterdi. Kamp sona ererken sonraki kamplarda da ona yardımcı olacağına söz verdi.

    Richards, ABD erkek millî takımının Kanada galibiyetinin ardından şöyle dedi: “Sanırım saat farkına alışması ve benzeri konularda ona biraz yardım etmem gerekecek ama kesinlikle enerjik olacağını düşünüyorum. A millî takımınızda oynayabilmek, kariyerimin en gurur verici anlarından biri. Sıra bana geldiğinde çok heyecanlanmıştım. Onun da bu heyecanı bir süre daha yaşayacağına eminim.”

  • Daha fazlasına duyulan açlık

    imago-sport-1083855200.jpg
    Marty Jean Louis

    Bu yeni başlangıcın bir parçası olarak Gozo, nihai hedeflerini göz önünde tutuyor.

    Geçtiğimiz yaz Gozo, ABD Millî Takımı’nı yakından görme fırsatı buldu. Mathis Albert ile birlikte, takımın Los Angeles’ta Paraguay’a karşı oynadığı ilk grup maçını izledi. Bu deneyim, içindeki isteği daha da artırdı.

    “Takım çok iyi oynadı,” diyor. “Dünya Kupası’nın tamamı, her genç oyuncuya ‘Ben de o takımda olmak, o sahnede oynamak istiyorum’ dedirtti. Benim için de aynısı geçerliydi.

    “2030’u düşünmek ve şu anda takımda olan, bir yandan da yükselen birçok oyuncuyla birlikte o takımda yer alabileceğim seviyeye ulaşma ihtimalimin olması harika bir duygu. Elbette bu, sabırsızlıkla beklediğim bir şey... [ABD Millî Takımı kampına] geleceğim için heyecanlıydım çünkü ABD’de olmak bana evimdeymişim gibi hissettiriyor. Millî takımda oynamak da benim için büyük bir onur.”

    Ancak 2030’a daha çok var. O zamana kadar yapılacak çok şey bulunuyor. Olimpiyatlar yaklaşıyor; Uluslar Ligi, Gold Cup ve Dünya Kupası elemeleri de sırada. Bir Copa America da olabilir. Gozo’nun bunların herhangi birinde yer alacağı ise kesin değil. Bu, ne kadar gelişeceğine bağlı ve gelişiminin büyük bölümü Londra’da gerçekleşecek. Evinden uzakta, ne kadar gelişmesi gerektiğinin sürekli hatırlatıldığı antrenmanlarda kendini geliştirecek.

    Gozo gelişeceğinden emin. Bunun garantisini veriyor. İngiltere’ye yaptığı uçuş yeni bir başlangıçtı; Premier League’e ulaşarak hayallerinden birini gerçekleştirdi. Şimdi sıra, orada etki yaratabilecek bir oyuncu olmak için çalışmakta. Bunun hemen gerçekleşmeyeceğini Utah’tan ayrılırken biliyordu. Gitmek istemesinin nedenlerinden biri de bu zorluktu.

    “Heyecanlıyım ama daha fazlasını istiyorum,” diyor. “Sanırım [ABD Millî Takımı için] de aynı şey geçerli. Ülkem adına oynamak benim için biraz daha fazla anlam taşıyor. Çünkü çocukken kurduğum en büyük hayal, ülkemi temsil etmekti; özellikle de en üst düzeyde.

    “Ama bir yandan da sıradaki maçı düşünüyorum. Oynamak, sahada gerçekten etkili olmak ve takıma yardım etmek istiyorum. Benim için bunların hepsi, bugüne kadar yaşananların değerini bilmekle daha fazlasını istemenin birleşimi.”