Zavier Gozo kendisini düşünen biri olarak görüyor. Utah’tan Londra’ya uzanan uzun uçuşta da düşünmek için neredeyse sonsuz zamanı vardı. Crystal Palace’a imza atmak üzere İngiltere’ye gidiyordu. Bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyordu. Uçağa adım attığı anda hayatının değiştiğinin farkındaydı.

Bu uçuş, bir bakıma çocukluğunun sonunu işaret ediyordu. Anne babasıyla geçirdiği 19 yılın ardından ailesini, çocukluğundan beri formasını giydiği kulübü, kız arkadaşını ve o güne dek bildiği her şeyi Utah’ta bırakarak tek başına Avrupa’ya taşınıyordu. Onu bekleyenlere hazır olup olmadığıysa ayrı bir soruydu. Ancak bu belirsizlik de işin cazibesinin bir parçasıydı.

“O uçuşta kendi kendime ‘Vay canına, bu gerçek’ dedim” diye anlatıyor GOAL’a. “Tesislerdeki ilk günümde de hep ‘Vay canına, buradayım. Olmak istediğim yer burası. Bu benim kulübüm. Burada oynayacağım ve artık bunların hepsi gerçek’ diye düşündüm. Sözleşmeyi imzalarken hâlâ Utah’tasın. Gerçekten ayrılana kadar her şey gerçek gibi bile gelmiyor. Sonra da ‘Tamam, bu kez gerçekten eve dönmüyorum’ diyorsun.”

Gozo, en sevdiği insanlarla birlikte uçakta geçirdiği yaklaşık 10 saat boyunca, hep istediği her şeye bir anda kavuştuğunu ve artık bunun ne kadar zor olacağını düşündü.

“Üzülüyorsun ve geride bıraktıklarını özleyeceksin ama seni bekleyenler için de heyecanlısın” diye açıklıyor. “Sonuçta hayalini kurduğun her şey gerçekleşiyor. Her şeyi düşünüyordum. Aklımdan türlü türlü şey geçiyordu. Ne yapacağım? Nerede yaşayacağım? Nereye gideceğim? Her şeyi düşünüyorsun.”

Aradan birkaç hafta geçti ve başka hayalleri de gerçekleşti. Palace’a imza attıktan yalnızca birkaç gün sonra Gozo, Premier League’deki ilk maçına Manchester City gibi bir takıma karşı çıktı. Bir aydan biraz fazla süre sonra da ABD Erkek Millî Takımı’ndaki ilk maçını oynadı. Bu seviyelere ulaşması yıllar sürdü; ikisine de birkaç hafta içinde çıktı.





Ancak bu dönüm noktaları uyum sürecini kolaylaştırmadı. İlk maçında 22 dakika sahada kaldıktan sonra Palace formasıyla yalnızca 23 dakika daha oynadı. Millî takımda da kısa süre aldı: Millî maç arasında oynanan dört karşılaşmada toplam 28 dakika sahadaydı. Bütün bunlar bir uyum sürecinin parçası ve uyum sağlamak zor. Her şey bir anda olmuyor.

Aslında Gozo ve yakınları her şeyin sorunsuz ilerlemesini pek istemiyordu; onun hem oyuncu hem de insan olarak zorlanmasını istiyorlardı. Kanat oyuncusu, zaman zaman kendisini Crystal Palace’ın en kötü oyuncusu gibi hissettiğini kabul ediyor. Ona göre bu iyi bir şey. Çünkü bu, gelişmek için en fazla alanı olan oyuncunun kendisi olduğu anlamına geliyor.

“Buraya gelirken hemen en iyi oyuncu olmayacağımı biliyordum ve istediğim de bu” diyor. “Bence bu bir süreç. Olmak istediğim yere giden bir yoldayım. Oraya ulaşacağıma yüzde 100 inanıyorum; mesele ne zaman ve nasıl ulaşacağım.”

Peki oraya nasıl ulaşacak? Ona göre zor anları atlatarak. Atlantik Okyanusu’nu aştığı o uzun uçuşun ardından böyle anlar çok yaşandı.