Arthur Dias: İstenmeyen bir forvetten Brezilya'nın en gözde genç savunma yeteneğine dönüşen genç mücevher
Gözden düşmüş, serbest bırakılmanın eşiğindeki bir santrfordan Güney Amerika futbolunun en çok aranan genç stoperlerinden birine dönüşmek kadar dramatik bir değişim çok az oyuncuya nasip olur. Ancak şu sıralar Brezilya'yı kasıp kavuran 19 yaşındaki Athletico Paranaense sansasyonu Arthur Dias'ın hikâyesi tam olarak böyle.
Üst düzeyde 49 maçı geride bırakan güçlü savunmacı, şimdiden Brezilya A Milli Takımı'na davet aldı ve hızlı yükselişi Avrupa'daki kulüplerin de dikkatini çekti. Tottenham, yaz transfer döneminde teklif yapacak kadar etkilendi, ancak Athletico gelişimini sürdürmek istediği filizlenen savunmacı için bu teklifi geri çevirdi.
Peki, eski bir santrfor Athletico savunmasının kalbi hâline gelip Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin dikkatini nasıl çekti?
Her şeyin başladığı yer
Campo Grande'de büyüyen Dias, çocukken futsal oynamaya başladı ve burada fiziksel varlığı ile ham yeteneği onu kısa sürede kendi yaş grubundaki diğer oyunculardan ayırdı.
Antrenör Sergio Pavao, Fatimanews'e verdiği röportajda, "O çok özeldi. 11 yaş altı takımında zaten bir yıldızdı; dikkat çekiyordu, özellikle de fiziği nedeniyle. Yaşına göre çok iriydi" diye hatırladı.
Dias'ın heybetli fiziği ve doğal yeteneği, çim sahalara geçiş yaparken hücum oyuncusu olarak yerel gençlik kategorilerinde baskın bir performans sergilemesini sağladı. Yerel scout Murilo, onun altyapı seviyesindeki etkileyici performanslarına tanıklık etti.
Murilo, "Bölgesel şampiyonalarda hem futsalda hem futbolda çok gol attı" dedi. "Her zaman bir üst kategoride oynayarak öne çıkan isimdi. Her zaman uzun boylu, iri, yetenekliydi ve sahada çok karakter sahibiydi."
2022'de, 15 yaşındayken Dias, Campo Grande'den ayrılarak Athletico Paranaense'nin altyapısına katıldı ve bir yıl sonra ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Santrfor olarak gelen oyuncu, ilk başta altyapı maçlarında son bölgede kendini kabul ettirmekte zorlandı ve bir noktada kulübün antrenör ekibi onunla yolları ayırmaya hazırdı.
Kariyeri, şu anda Botafogo'da görev yapan teknik adam Rodrigo Bellao tarafından kurtarıldı. Bellao, fizik gücü yüksek forvette savunma potansiyeli gördü.
Bellao, "Kulüpte bir noktada transfer listesine konmuştu ve serbest bırakılmasını engelleyen kişi bendim çünkü onda farklı bir potansiyel görmeye başladım; stoper olmak için büyük bir potansiyel" dedi. "Çünkü çok güçlüydü, forvet olarak bazı becerilerden yoksundu ve kulüpte birçok kişi onu göndermek istiyordu."
UmDois Esportes'e konuşan Bellao, şöyle dedi: "Komikti. Bu bir anda alınmış bir karar değildi, süreç içinde gelişti. Forvet olarak zorluklar yaşıyordu ve ben çok fazla bire bir çalışma yaparım, burada herkes hücum eder ve savunma yapar. Arthur, forvetten daha iyi bir markajcıydı. Çok güçlü."
Geçiş kademeli oldu; Bellao onu santrfordan kanada, ardından orta sahaya, beke ve son olarak stopere çekti. Bu fikir başlangıçta genç oyuncu ve çevresi tarafından dirençle karşılandı, ancak teknik adamın müdahalesi kariyerinin yönünü değiştirdi.
Bellao, "Benimle konuşmak için çağırdı ve şunu söyledi: 'Bak Bellao, stoper oynamak istemiyorum. Annem oynamamam gerektiğini düşünüyor, menajerim de öyle, arkadaşlarım da benim stoper olmadığımı düşünüyor'" diye ekledi.
"Ben de sonra dedim ki: 'Hadi ama, benim 18 yıllık tecrübem var. Yani annenin, menajerinin, arkadaşlarının futbolu daha iyi anladığını mı söylüyorsun?' Çok güldü ve o konuşma sırasında ona yakında profesyonel sözleşme imzaladığını ve milli takıma yükseldiğini göreceğimi söyledim. Bunları ona anlatırken, asık suratlı halden gülümsemeye geçişi komikti."
Büyük fırsat
Bu hamle karşılığını verdi. Dias, 17 yaşına geldiğinde Athletico'nun A takımıyla birlikte antrenman yapıyordu ve bir sonraki yıl resmen üst düzey profesyoneller arasında kalıcı bir yer edindi. Daha tecrübeli oyuncuların arasında hiç yabancılık çekmiyordu ve teknik direktör Odair Hellmann'ı, Serie B'de America Mineiro ile oynanan maçın ikinci yarısında ona A takım debutunu vermeye ikna etti.
Bu, altyapı yıldızı için zorlu bir öğrenme deneyimi oldu; uzatma dakikalarının sonlarında forvet Willian Bigode'ye yaptığı itme nedeniyle bir penaltıya sebebiyet verdi. Kaleci Santos, Athletico'nun bir puan almasını sağlamak için penaltıyı kurtarsa da Dias o anın ağırlığı altında ezildi ve daha sonra gözyaşlarına boğuldu.
Genç oyuncu, Globo'ya yaptığı açıklamada, "Maçtan sonra çok üzgündüm. Ağlamadım ama dönüş yolunda, bir antrenmandan sonra buna dayanamadım. Sahada oturdum ve çok ağlamaya başladım" dedi. "Sonra Papito [Hellmann] benimle konuştu, bana yardımcı oldu. Zor olacağını ama potansiyelime inandığını söyledi. Ben de ona ve takım arkadaşlarıma güvendim; o zor dönemde bana destek olan herkese teşekkür ediyorum."
Hellmann, yaptığı hatanın ardından genç oyuncuyu savundu ve bunu futbolcu olarak gelişmesi için bir fırsat olarak görmesi yönünde onu teşvik etti.
"Dışarıdan bakınca, 'Gönderin gitsin, ondan kurtulun, kadro dışı bırakın' diyoruz. Ama bir teknik direktörün aldığı her kararın sonuçları vardır" dedi. "Arthur ile olan şu: profesyonel takımla çalışmaya başlayan, iyi özellikler gösteren, gelecek vadeden genç bir oyuncu var; maç sırasında bir fırsat doğuyor ve o da bir hata yapıyor. Sıradışı bir hata. Ondan sonraki maçlara baktığımızda, Arthur'un o anda yaptığı gibi ceza sahasında başka bir oyuncuyu iten herhangi bir futbolcu görmedim.
"Maçtan sonra orada bir yaraya dokundum. Geri döndüğümüzde bir olay yaşandı; Arthur, antrenmandan sonra bir köşede tek başına oturuyor ve ağlıyordu. Ben dışarıdaydım, herkesin eve gitmesine izin verdim.
"Sahayı geçip yanına gittim ve şöyle dedim: 'Ağlamalısın. Hissettiğin bu üzüntüden ve öfkeden kurtulmak önemli. Ama bazen Tanrı yolumuza bazı aksilikler koyar ki dönüp bakabilelim ve doğru yolda olmadığımızı söyleyebilelim. Bu talihsizliği gelişmek için bir fırsat olarak görmelisin. Burada hiç kimsenin sana suçluymuşsun gibi, dünyanın en kötü oyuncusuymuşsun gibi ya da herhangi bir şeyin sorumlusuymuşsun gibi davranmayacağından emin olabilirsin. Sen bu kulüpten, gelecek vadeden bir oyuncusun ve ben sana sahip çıkacağım. Grup da sana artık kurtarılamaz bir oyuncu gibi davranmayacak ama hata yaptığını bilmeli ve sporcu olarak kendini geliştirmelisin.' Bu da oyunun bir parçası."
Bu destek ve bilgece sözler, Dias'ın özgüvenini yeniden kazanmasına yardımcı oldu ve o da toparlanarak Brezilya 20 Yaş Altı Milli Takımı'nın temel taşlarından biri haline geldi, ülkesini U20 Güney Amerika Şampiyonası'nda zafere taşıdı.
Nasıl gidiyor
Dias'ın üst düzey futbola geçişi dikkat çekici oldu. Başlangıçta sakatlıklar nedeniyle ilk 11'e alınan oyuncu, kısa sürede düzenli forma giyen bir isim haline geldi. Geçen sezon Athletico Serie A'ya yükselirken 17 maçta görev aldı ve o günden bu yana takım içindeki önemi daha da arttı; 2026'da şu ana kadar üst ligde 25 maça çıktı.
İleri çıktığında eski hücum içgüdüleri hâlâ kendini gösteriyor ve yakın zamanda Coritiba ile 3-3 berabere kaldıkları maçta ilk profesyonel golünü de attı. Kornerden ceza sahasına düşen topu harika bir ilk kontrolle önüne alan oyuncu, ardından sakin bir vuruşla fileleri bularak takımını 2-0 öne geçirdi.
Dias'ın hızlı yükselişi dünyanın dört bir yanından ilgi gördü ve Tottenham, nisan ayında onu izlemek için gözlemciler gönderdi. Gösterdiği performans, kulübü yaklaşık 21 milyon €'luk resmi bir teklif yapmaya ikna etti, ancak bu teklif geri çevrildi. Sözleşmesinin bitmesine iki yıldan fazla süre kalırken ve 60 milyon €'luk serbest kalma maddesi bulunurken, Furacao oyuncunun Curitiba'da gelişimini sürdürmesini istiyor.
Geliimi yeni bir dönüm noktasına ulaştı; Brezilya Teknik Direktörü Ancelotti, Avustralya ve Hindistan ile oynanacak hazırlık maçları için Dias'ı Brezilya kadrosuna çağırdı. A takımındaki bu deneyim, onun Paris Saint-Germain kaptanı Marquinhos ve Arsenal yıldızı Gabriel Magalhaes gibi dünya çapındaki savunmacılardan bir şeyler öğrenmesini sağlayacak; aynı zamanda antrenmanlarda Barcelona'nın formda hücum oyuncusu Raphinha ve Real Madrid kanat oyuncusu Vinicius Jr gibi isimlerle mücadele etmesine yol açacak.
En büyük güçlü yönler
Dias'ın eski bir santrfor ve futsal oyuncusu olarak sahip olduğu karma geçmiş, ona modern bir stoper olarak eşsiz bir profil kazandırıyor. Olağanüstü fiziksel güç ve hava hakimiyetine sahip olan oyuncuyu rakipler bire bir mücadelelerde geçmekte zorlanıyor.
Kayarak ya da omuz omuza girdiği mücadelelerde rakiplerine kendisini kararlılıkla atarken yaptığı müdahaleler belirleyici oluyor ve oyunu okuma becerisi, oyuna temiz şekilde araya girip top kapmasına olanak tanıyor. Topla çıkış oyunundaki soğukkanlılığı ve tekniği de en az bunlar kadar etkileyici; hücumcu olarak geliştirdiği becerileri farklı bir bölgede çok iyi kullanıyor.
Bellao'nun vurguladığı gibi: "Bana göre o, Athletico'nun ruhunu yansıtıyor, savunmacıda Athletico'nun istediği her şeye sahip, çünkü savunma yönü çok iyi, çok güçlü. Hava hakimiyeti üst düzey. Müdahaleleri kritik. Ve oyun kurulumunda da çok kaliteli, bunu da santrfor olarak geçirdiği dönemden miras aldı."
Geliştirilmeye açık alan var
19 yaşındaki Dias, taktiksel farkındalığını hâlâ geliştiriyor ve zaman zaman yüksek tempolu Serie A maçlarında hazırlıksız yakalanıyor. Üst düzey, tecrübeli hücumculara karşı oynamak, konsantrasyondaki en küçük düşüşün bile değerlendirilmesi anlamına geliyor; kayarak müdahaleye hazır olması da hamlesini yanlış zamanlarsa bazı sorunlara yol açabilir.
Penaltıyla gelen ilk maçındaki aksilik, yüksek baskı anlarında duygusal yoğunluğu yönetmenin geliştirmeye devam edeceği bir alan olduğunu gösterdi. Ancak bu sezon Serie A'da iki sarı kart cezası almış olması, 50 profesyonel maçta toplam 10 kart görmesiyle birlikte, hâlâ yapılması gereken çok iş olduğunu ortaya koyuyor.
Sezonun kalan bölümünde kulüp düzeyinde istikrarını korumak onun için en büyük odak noktası olacak, ancak yaklaşan Brezilya hazırlık maçları, oturmuş milli takım yıldızlarıyla birlikte farklı türde bir sınav sunacak.
Sıradaki... Thiago Silva mı?
Forvetten stoperliğe sorunsuz geçişinin ardından Dias, modern oyun kurucu savunmacılarla ortak birçok özelliğe sahip ve savunma hattına orta saha ile hücum hattı seviyesinde teknik kalite taşıyor.
Eski Chelsea, AC Milan ve PSG yıldızı Thiago Silva'ya hayranlık duyuyor; onunla kısa süre önce gerçekleştirdiği görüşmeyi "hayatımın en mutlu günü" olarak tanımlıyor. Brezilyalı efsane gibi Dias da üst düzeyde başarılı olmasını sağlayan fiziksel güce ve cesarete sahip.
Sonraki adım ne?
Genç takımından serbest bırakılmanın eşiğindeki bir forvetten yalnızca dört yıl içinde Ancelotti'nin Brezilya kadrosuna girmeye uzanan bu süreç, genç oyuncu için çalkantılı bir dönem ve hızlı bir yükseliş oldu.
Şimdi öncelikli hedef, hazırlık maçlarında Brezilya'yı temsil etmek ve 2028'deki Copa America'ya giden yolda Ancelotti planlarını şekillendirirken Dias'ın bu planların bir parçası olarak kalmasını sağlayacak kadar büyük bir etki yaratmak olacak.
Kulüp düzeyinde ise Athletico, savunmadaki dayanağını elinde tutmak için mücadeleyle karşı karşıya. Kariyerinde neredeyse 50 A takım maçına çıkan ve itibarı yükselen Dias, bu gidişatını sürdürmesi halinde daha fazla Avrupalı talibin ilgisini çekecek. Bir dahaki sefere Athletico onları geri püskürtemeyebilir.