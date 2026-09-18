Campo Grande'de büyüyen Dias, çocukken futsal oynamaya başladı ve burada fiziksel varlığı ile ham yeteneği onu kısa sürede kendi yaş grubundaki diğer oyunculardan ayırdı.

Antrenör Sergio Pavao, Fatimanews'e verdiği röportajda, "O çok özeldi. 11 yaş altı takımında zaten bir yıldızdı; dikkat çekiyordu, özellikle de fiziği nedeniyle. Yaşına göre çok iriydi" diye hatırladı.

Dias'ın heybetli fiziği ve doğal yeteneği, çim sahalara geçiş yaparken hücum oyuncusu olarak yerel gençlik kategorilerinde baskın bir performans sergilemesini sağladı. Yerel scout Murilo, onun altyapı seviyesindeki etkileyici performanslarına tanıklık etti.

Murilo, "Bölgesel şampiyonalarda hem futsalda hem futbolda çok gol attı" dedi. "Her zaman bir üst kategoride oynayarak öne çıkan isimdi. Her zaman uzun boylu, iri, yetenekliydi ve sahada çok karakter sahibiydi."

2022'de, 15 yaşındayken Dias, Campo Grande'den ayrılarak Athletico Paranaense'nin altyapısına katıldı ve bir yıl sonra ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Santrfor olarak gelen oyuncu, ilk başta altyapı maçlarında son bölgede kendini kabul ettirmekte zorlandı ve bir noktada kulübün antrenör ekibi onunla yolları ayırmaya hazırdı.

Kariyeri, şu anda Botafogo'da görev yapan teknik adam Rodrigo Bellao tarafından kurtarıldı. Bellao, fizik gücü yüksek forvette savunma potansiyeli gördü.

Bellao, "Kulüpte bir noktada transfer listesine konmuştu ve serbest bırakılmasını engelleyen kişi bendim çünkü onda farklı bir potansiyel görmeye başladım; stoper olmak için büyük bir potansiyel" dedi. "Çünkü çok güçlüydü, forvet olarak bazı becerilerden yoksundu ve kulüpte birçok kişi onu göndermek istiyordu."

UmDois Esportes'e konuşan Bellao, şöyle dedi: "Komikti. Bu bir anda alınmış bir karar değildi, süreç içinde gelişti. Forvet olarak zorluklar yaşıyordu ve ben çok fazla bire bir çalışma yaparım, burada herkes hücum eder ve savunma yapar. Arthur, forvetten daha iyi bir markajcıydı. Çok güçlü."

Geçiş kademeli oldu; Bellao onu santrfordan kanada, ardından orta sahaya, beke ve son olarak stopere çekti. Bu fikir başlangıçta genç oyuncu ve çevresi tarafından dirençle karşılandı, ancak teknik adamın müdahalesi kariyerinin yönünü değiştirdi.

Bellao, "Benimle konuşmak için çağırdı ve şunu söyledi: 'Bak Bellao, stoper oynamak istemiyorum. Annem oynamamam gerektiğini düşünüyor, menajerim de öyle, arkadaşlarım da benim stoper olmadığımı düşünüyor'" diye ekledi.

"Ben de sonra dedim ki: 'Hadi ama, benim 18 yıllık tecrübem var. Yani annenin, menajerinin, arkadaşlarının futbolu daha iyi anladığını mı söylüyorsun?' Çok güldü ve o konuşma sırasında ona yakında profesyonel sözleşme imzaladığını ve milli takıma yükseldiğini göreceğimi söyledim. Bunları ona anlatırken, asık suratlı halden gülümsemeye geçişi komikti."