Neredeyse her lig maçında gol atıp UEFA Gençlik Ligi'nde de etkileyici bir performans sergileyen Stepanov, Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso tarafından A takıma çağrıldı. Bundesliga'da yedek kulübesinden oyuna giremese de, Kasım 2024'te Şampiyonlar Ligi'nde Red Bull Salzburg karşısında alınan 5-0'lık galibiyette sonradan oyuna girerek ilk kez forma giydi.

"Şu an bir rüya gibi geliyor" dedi son düdüğün ardından. "Her zaman Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istedim. Çok ama çok mutluyum."

Gergin olmasına rağmen Stepanov'un özgüveni arttı ve kısa süre sonra tecrübeli orta saha oyuncusu ve kaptan Granit Xhaka'ya talimatlar vermeye başladı. "Ona kornerde nerede durması gerektiğini söyledim. Sonra da iyi pozisyon aldığını söyledim. Ona yardım ettim" dedi.

Xhaka da genç oyuncuya şimdiden büyük bir hayranlık besliyordu ve şöyle dedi: "U19'lardaki istatistiklerini görebilirsiniz. Almanya'da çok uzun süredir değil ama çok iyi uyum sağladı ve iyi Almanca konuşuyor. Bir şeyleri anlaması onun için çok önemli. İnanılmaz derecede mütevazı ve iyi bir dinleyici.

"Yaşına göre çok güçlü bir fiziği var ve bunu nasıl kullanacağını biliyor. Ayrıca kalenin yerini tam olarak biliyor ki bu da bir forvet için çok kritik."

Bu umut verici bir başlangıçtı, ancak Leverkusen 2025 yazında Stepanov'u ikinci lig ekibi Nuremberg'e kiralamadan önce yalnızca bir kısa maçta daha forma giydi; o da Sparta Prag karşılaşmasıydı. Teknik direktör Miroslav Klose yönetiminde çıkış yakalayamayan oyuncunun anlaşması sezon ortasında feshedildi ve kış transfer döneminde sınırın öte yanındaki Utrecht'e transferi ayarlandı.

Neredeyse hemen Eredivisie ekibinin ilk 11'ine atılan genç oyuncunun şeytanın bacağını kırması birkaç hafta sürdü. İlk golü, AZ karşısında penaltıdan geldi; bu gol ona sadece maçın oyuncusu ödülünü kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda beş maçta dört gollük serinin de başlangıcını yaptı.

Utrecht, Eredivisie play-off'ları üzerinden Konferans Ligi'ne katılmaya çok yaklaştı ve Stepanov yarı finalde gol attı, ancak finalde Ajax'a penaltılarda yenildi.