Artem Stepanov: Eredivisie'yi kasıp kavurduktan sonra "Ukraynalı Erling Haaland" olarak anılan genç forvet
Artem Stepanov'un kariyeri hâlâ erken aşamalarında olabilir, ancak şimdiden büyük sarsıntılarla şekillendi. Henüz 15 yaşındayken Shakhtar Donetsk altyapısında yükselen golcü oyuncu, Rusya'nın tam kapsamlı işgali başlarken ailesiyle birlikte Ukrayna'daki evinden kaçmak zorunda kaldı.
Aradan geçen dört yılda da istikrar ondan uzak kalmayı sürdürdü. Bayern Münih'e gerçekleşmeyen transferinin ardından Stepanov, Bayer Leverkusen'de başarı yakaladı ve profesyonel debutunu Şampiyonlar Ligi maçında yaptı. Ancak kendisini gerçekten ortaya koyduğu yer Hollanda oldu; zor günler geçiren Utrecht formasıyla üst üste beş maçta gol attı.
Uzun boylu, uzun saçlı ve golleri sıralayan bir santrfor olarak Erling Haaland ile kıyaslanması kaçınılmazdı, ancak Stepanov kendi yolunu çiziyor...
Her şeyin başladığı yer
Ukrayna'nın kuzeybatısındaki Lutsk şehrinde doğan Stepanov'un futbol yolculuğu, 2007'de dünyaya gelmesinden neredeyse hemen sonra başladı. Babası Roman, forvet olarak birkaç Ukrayna kulübünde forma giyen bir antrenördü ve uzmanlığını oğluna odakladı. Kısa süre sonra Artem, Roman'ın kariyerine başlayıp nokta koyduğu kulüp olan Volyn Lutsk'un akademisine katıldı ve 13 yaşında Shakhtar'a gitti.
Ancak iki yıl sonra, Rusya'nın işgali başlarken babası aileyi Almanya'ya götürmeyi tercih etti. Bir aylık denemenin ardından Bayern Münih, Stepanov'a sözleşme teklif etmeye hazırlanıyordu ancak bildirildiğine göre 'sportif olmayan nedenlerle' anlaşma suya düştü.
Daha sonra aile dostu, Stepanov ailesini Bayer Leverkusen ile temasa geçirdi ve Alman kulübü 2022 yazında Artem'i kadrosuna kattı. Artem anında yıldızlaştı. 23 maçta attığı 18 golle 17 Yaş Altı takımının ligi kazanmasına yardımcı olduktan sonra 19 Yaş Altı takıma yükseltildi ve burada da parlamayı sürdürdü.
Büyük fırsat
Neredeyse her lig maçında gol atıp UEFA Gençlik Ligi'nde de etkileyici bir performans sergileyen Stepanov, Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso tarafından A takıma çağrıldı. Bundesliga'da yedek kulübesinden oyuna giremese de, Kasım 2024'te Şampiyonlar Ligi'nde Red Bull Salzburg karşısında alınan 5-0'lık galibiyette sonradan oyuna girerek ilk kez forma giydi.
"Şu an bir rüya gibi geliyor" dedi son düdüğün ardından. "Her zaman Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istedim. Çok ama çok mutluyum."
Gergin olmasına rağmen Stepanov'un özgüveni arttı ve kısa süre sonra tecrübeli orta saha oyuncusu ve kaptan Granit Xhaka'ya talimatlar vermeye başladı. "Ona kornerde nerede durması gerektiğini söyledim. Sonra da iyi pozisyon aldığını söyledim. Ona yardım ettim" dedi.
Xhaka da genç oyuncuya şimdiden büyük bir hayranlık besliyordu ve şöyle dedi: "U19'lardaki istatistiklerini görebilirsiniz. Almanya'da çok uzun süredir değil ama çok iyi uyum sağladı ve iyi Almanca konuşuyor. Bir şeyleri anlaması onun için çok önemli. İnanılmaz derecede mütevazı ve iyi bir dinleyici.
"Yaşına göre çok güçlü bir fiziği var ve bunu nasıl kullanacağını biliyor. Ayrıca kalenin yerini tam olarak biliyor ki bu da bir forvet için çok kritik."
Bu umut verici bir başlangıçtı, ancak Leverkusen 2025 yazında Stepanov'u ikinci lig ekibi Nuremberg'e kiralamadan önce yalnızca bir kısa maçta daha forma giydi; o da Sparta Prag karşılaşmasıydı. Teknik direktör Miroslav Klose yönetiminde çıkış yakalayamayan oyuncunun anlaşması sezon ortasında feshedildi ve kış transfer döneminde sınırın öte yanındaki Utrecht'e transferi ayarlandı.
Neredeyse hemen Eredivisie ekibinin ilk 11'ine atılan genç oyuncunun şeytanın bacağını kırması birkaç hafta sürdü. İlk golü, AZ karşısında penaltıdan geldi; bu gol ona sadece maçın oyuncusu ödülünü kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda beş maçta dört gollük serinin de başlangıcını yaptı.
Utrecht, Eredivisie play-off'ları üzerinden Konferans Ligi'ne katılmaya çok yaklaştı ve Stepanov yarı finalde gol attı, ancak finalde Ajax'a penaltılarda yenildi.
Nasıl gidiyor
Nisan ayında Utrecht ile Leverkusen, kiralık anlaşmasını 2026-27 sezonunun sonuna kadar uzatma konusunda anlaşmaya vardı; bu anlaşma, Hollanda ekibine Stepanov'u €2 milyon karşılığında bonservisiyle kadrosuna katma opsiyonu da içeriyor.
Stepanov, "Burayı gerçekten çok seviyorum. Son maçlarda daha fazla gol atmaya başlamama seviniyorum, ancak bu gollerin büyük ölçüde takımın eseri olduğunu söylemem gerekiyor" dedi.
Yeni teknik direktör Anthony Correia da memnuniyetini VoetbalPrimeur'e şu sözlerle dile getirdi: "Bu harika değil mi? O harika bir oyuncu, harika bir insan. Bence burada kalırsa bizim için çok gol atacak."
19 yaşındaki oyuncu, yaz arasından dönüşünden bu yana müthiş bir performans sergiliyor; her ne kadar Utrecht, Eredivisie'deki yedi maçında yalnızca bir galibiyet alabilmiş olsa da. Sezona AZ karşısında attığı güzel bir kafa golüyle başlayan Stepanov, bir sonraki hafta Sparta ile 3-3 berabere biten heyecan dolu maçta arka direkte kayarak topu ağlara gönderdi. Ardından son şampiyon PSV karşısında ceza sahasına hızla girip maçın ilk golünü atarak Utrecht'e umut verdi, ancak takımı sahadan 6-1 mağlup ayrıldı.
Go Ahead Eagles karşısında da takımının 3-1 geride olduğu sırada tribünlerden sahaya yabancı maddeler atılması ve maçın durdurulmak zorunda kalmasına rağmen umut vadeden bir görüntü çizmişti. Karşılaşma günler sonra seyircisiz tamamlandığında, Stepanov 90. dakikada penaltıdan attığı golle Utrecht'e beraberliği getirdi.
Excelsior karşısında ise 19 yaşındaki oyuncu, savunmacısını fizik gücüyle ekarte edip yerden gelen ortayı ağlara göndererek takımını öne geçirdi ve Utrecht'in sezonun ilk galibiyetini aldığı maçta beş karşılaşmada beş gole ulaşarak inanılmaz serisini sürdürdü. Parlak başlangıcıyla ilgili olarak VoetbalPrimeur'e konuşan Stepanov, "Buna gerçekten şaşırmadım. Neler yapabileceğimi biliyorum" dedi.
Stepanov'un ilk kez Ukrayna kadrosuna çağrılması sürpriz olmadı, ancak geçen hafta Feyenoord deplasmanında alınan yenilginin ilk yarısında ayak bileğinden sakatlanmasının ardından kadrodan çekilmek zorunda kaldı.
En büyük güçlü yönler
1,91 boyundaki Stepanov, hava toplarında ve fiziksel mücadelelerde doğal bir üstünlüğe sahip, heybetli bir santrfor, ancak klasik bir hedef santrfor ya da fırsatçı golcü değil. Utrecht kendi yarı sahasından topla çıkmakta zorlandığında, Stepanov baskıyı azaltmak için geriye geliyor ya da kanada açılıyor; topu vücuduyla sakladıktan sonra takım arkadaşına aktarıyor. İyi top sürme becerisi ve hızıyla bunu birleştirdiğinde, savunmacıları geçebiliyor ve takımını ileri taşıyabiliyor.
Stepanov'un birçok golü, oyunu okuma becerisinden kaynaklanıyor. Keskin alan farkındalığı ve topun nereye düşeceğini önceden sezmesi, ceza sahasında basit bir vuruş için doğru pozisyon almasını ve rakip ceza sahasında kargaşa yaratmasını sağlıyor.
Utrecht Teknik Direktörü Correia, "Ceza sahası önünde akıllı, tehlikeli ve vücudunu iyi kullanıyor" dedi. "Bu alanda hâlâ çok büyük gelişim kaydedebilir, bu yüzden gerçekten üst düzey bir santrfor olma yolunda."
Gelişime açık alan var
Eredivisie'deki performansı, Stepanov'un Leverkusen'de altyapı seviyesinde gösterdiği büyük potansiyeli doğruladı. Ancak genç forvet için hâlâ erken ve Utrecht formasıyla 21 maçta attığı 10 gole rağmen kendisini henüz kanıtlamış değil.
13 maçta gol atamadığı Nurnberg kiralık dönemi, uyum sağlamanın ne kadar zor olabileceğini gösterdi ve yalnızca fiziksel üstünlüğün bazı ortamlarda başarılı olmak için her zaman yeterli olmadığını hatırlattı. Daha güçlü liglerde topsuz oyunda daha fazla çaba göstermesi gerekecek ve tekniğinin de daha fazla gelişmeye ihtiyacı var. Takım arkadaşı Dani de Wit'in de vurguladığı gibi: "Topu kendinden emin şekilde tutuyor, ancak bazen top ayağından çok fazla açılıyor."
Defans oyuncusu Matisse Didden'in mart ayında söylediği gibi: "Bazen hâlâ biraz ham bir elmas ama kesinlikle bir elmas... Gerçekten kendini bulmaya başlıyor."
Sıradaki... Erling Haaland mı?
Haaland'ın son saç kesiminin ardından artık aynı saç stilini paylaşmıyor olabilirler, ancak bu durum Stepanov'un Manchester City'nin yıldızıyla karşılaştırılmasına engel olmayacak. Norveçli gol makinesinden yalnızca biraz daha kısa, ancak fiziksel olarak onun kadar heybetli ya da güçlü değil. Stepanov yedi yaş daha genç olsa da, onun da aynı ölçüde büyük bir forvete ve aynı verimliliğe ulaşmasını beklemek gerçekçi değil.
Gol sezgisi ve akıllı pozisyon alışı da bu karşılaştırmaları destekliyor. Nitekim Ukrayna 21 Yaş Altı Milli Takımı Teknik Direktörü Dmytro Mykhailenko iki yıl önce şöyle demişti: "Bence Artem, Haaland'ın oyununu taklit ediyor ve Norveçli onun örnek aldığı isim. Stepanov; vücut yapısı, koordinasyonu ve hızı açısından Erling'e çok benziyor, hatta Norveçli'ye benzer bir saç stiline bile sahip. Artem çok yetenekli, fiziksel özellikleri çok iyi, tekniği iyi ve hücum oyununa dair anlayışı var."
Haaland gibi Stepanov da sevilen biri ve De Telegraaf'a konuşan takım arkadaşı Didden'ın söylediğine göre "grubun palyaçosu" olarak bir ün yapıyor. "Görünüşü de buna uyuyor. Berberinin numarasına ihtiyacım yok! Harika bir mizah anlayışına sahip, gerçekten çok iyi bir çocuk. Ukrayna mizahı. Biraz ağzı bozuk ve [İspanyol kanat oyuncusu] Angel Alarcon ile birlikte, konuştukları sınırlı İngilizceyle kendilerini duyuruyorlar. Bu bile başlı başına komik."
Sırada ne var?
Stepanov, Feyenoord karşısında yaşadığı sakatlığın ardından sahada gözyaşlarına boğuldu; muhtemelen Ukrayna formasıyla ilk maçının ertelenmek zorunda kalacağını o anda anlamıştı. Bu, “Onlara neler yapabileceğimi göstermek” için evine dönmeye can attığını söyleyen yükselen bir yıldız adına yürek parçalayan bir darbeydi.
Kadroya çağrılmasıyla ilgili olarak, “Orada olmam gerektiğini biliyordum” dedi. “Biliyorsunuz, nerede olmam gerektiğini biliyorum. Milli takımda olmam gerektiğini biliyorum çünkü şu anda işimi çok iyi yapıyorum ve bunu yapmaya devam edeceğim.”
Tavrı, formu ve sahip olduğu çok sayıdaki güçlü özellikle birlikte Stepanov’un yükselişi yalnızca yukarıyı işaret ediyor. A milli düzeyde ilk kez forma giyme hayali sadece ertelenmiş durumda. İster Bayer Leverkusen’i sonunda zafere taşısın ister Eredivisie’yi aydınlatmaya devam etsin, golcünün yolculuğu yaşının ötesinde bir olgunluk ortaya koydu.