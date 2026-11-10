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Arsenal UWCL hopes 1:1Getty/GOAL

Arsenal, WSL şampiyonluğu şansını şimdiden yitirdi ancak bir kez daha Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek yeteneğe hâlâ sahip

Renee Slegers'in takımı bu sezon ülke içindeki performansıyla beklentilerin altında kaldı. Ancak Barcelona ve Lyon'la oynayacağı büyük maçlar yaklaşırken, Avrupa'da hâlâ özel bir başarıya imza atabileceğini herkese hatırlatma fırsatı doğuyor.

Ameé Ruszkai
Çeviri:

  • Women's Super League'de dokuz maç geride kalırken Arsenal, yalnızca 13 puanla altıncı sırada ve lider Manchester City'nin tam 12 puan gerisinde. Sezonun henüz bu aşamasında bile 2019'dan bu yana ilk WSL şampiyonluğunu kazanma umutları tükenmiş görünüyor. Ancak ligde yaşadıkları zorluklara rağmen Şampiyonlar Ligi'nde hafife alınmamaları gerektiğini söylemek, kulağa ne kadar tuhaf gelse de mümkün.

    Avrupa serüvenlerinin başlangıcı da hiç kolay geçmedi. İlk maçlarında HB Koge karşısında aldıkları 1-0'lık galibiyette oldukça zorlandılar. Danimarka ekibinin, Mariona Caldentey'nin uzatma dakikalarındaki penaltısıyla kazanılan maçtan puan çıkaramaması şanssızlıktı. Ardından Paris FC deplasmanında olaylı bir 2-2'lik beraberlik geldi. Leah Williamson'ın açıklanması güç bir elle oynama ihlali, ev sahibinin 2-0 geriden gelerek eşitliği yakalamasını sağladı. O dönemde bunun teknik direktör Renee Slegers'ın son maçı olabileceği düşünülüyordu.

    Ancak takımının son Avrupa maçında Benfica'yı çok daha ikna edici bir şekilde 3-0 yenmesini sağlayan Hollandalı teknik direktör hâlâ görevde. Arsenal'ı bu turnuvada kritik iki hafta bekliyor. Sırada iki büyük sınav var: Perşembe günü deplasmanda Barcelona ile oynayacaklar. Barcelona, son şampiyon. Bir hafta sonra ise turnuvayı sekiz kez kazanan Lyon'u ağırlayacaklar. Bu, Arsenal'ın daha 18 ay önce kazandığı bu turnuvada neler yapabileceğini herkese hatırlatması için büyük bir fırsat.

  • Yavaş başlayanlar

    Kim Little Arsenal Women 2026-27
    Getty Images

    Arsenal, önceki iki sezonda son bölümlerde güçlü bir performans sergilemeyi başarmış olsa da sezonlara yavaş başlama geçmişine sahip.

    Birçok kişi, sezona yaptığı başlangıcın ardından Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk adayları arasında anılmayı hak etmediğini savunacaktır. Arsenal, kâğıt üzerinde olağanüstü görünen bir transfer dönemiyle kadrosundaki yetenek düzeyini büyük ölçüde artırmasına rağmen sık sık çözüm üretemeyen, savunmada zayıf kalan ve bu kadronun potansiyelini tam olarak kullanamayan bir görüntü sergiledi.

    Ancak Arsenal'ın sezonlara yavaş başlama geçmişi olduğunu da belirtmek gerek. Geçen sezon WSL şampiyonluğu için yarışma fırsatını da sonuçta bu yüzden kaçırdı; ligi şampiyon Manchester City'nin yalnızca dört puan gerisinde bitirdi. Pişmanlıkların kaynağı, Manchester United ve Aston Villa karşısında alınan beraberliklerin pahalıya mal olduğu ve ardından City'ye yenildikleri eylül ve ekim aylarıydı. Böylece ligde daha sonra yakaladıkları 17 maçlık yenilmezlik serisi bir bakıma boşa gitmiş oldu.

    Bir önceki yıl ise ilk dört lig maçından yalnızca bir galibiyet çıkarılması, Jonas Eidevall'ın görev süresinin sonunu getirecekti. Arsenal o sezon da WSL şampiyonunun en yakın rakibiydi, ancak sonuçta yenilgi yüzü görmeyen Chelsea'nin yanına bile yaklaşamadı.

  • Zamanın değeri

    Mariona Caldentey Renee Slegers Arsenal Women 2026-27
    Getty Images

    Değişimlerle geçen bir yazın ardından kadrodaki kalite göz önüne alındığında, Arsenal'ın sezon ilerledikçe çok daha iyi görünmesi şaşırtıcı olmaz.

    Geriye dönüp bakınca, bu durumun bu sezon da devam etmesi pek şaşırtıcı sayılmaz. Sonuçta takım, bu yaz sekiz yeni oyuncu katılırken 10 oyuncunun ayrılmasıyla uzun zamandır görmediği ölçüde değişti.

    Kâğıt üzerinde kadro büyük ölçüde güçlendi, ancak bu değişim bir uyum sürecini de beraberinde getirdi. Üstelik uyum sağlaması gerekenler yalnızca oyuncular değil. Slegers, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bu kadar geniş bir kadroyla çalışıyor. Özellikle oyuncuları ne zaman ve nasıl rotasyona sokacağını, bu kadrodan en iyi şekilde nasıl yararlanacağını her hafta biraz daha öğreniyor.

    Kulübün yavaş başlangıca rağmen ona zaman tanımaktan memnun olduğu açık. Slegers bu zorluğa alıştıkça ve yeni oyuncular takıma uyum sağladıkça Arsenal'in ciddi bir güç hâline gelmesi şaşırtıcı olmaz. O zamana kadar WSL şampiyonluğu muhtemelen daha da uzaklaşmış olacak, ancak Şampiyonlar Ligi ve FA Cup hâlâ kazanılabilir hedefler arasında yer almalı.

  • Kanıtlanmış kalite

    Alessia Russo Arsenal UWCL trophy 2025
    Getty Images

    Arsenal, Barcelona ve Lyon'u eleyerek Avrupa şampiyonu olalı yalnızca 18 ay oldu.

    Arsenal sezonun bu ilk haftalarında istediği görüntüden uzak olsa da buna inanmak mümkün. Bunun başlıca nedenleri, kadrodaki yetenek ve takımın son dönemde en iyi rakipleri bile yenebileceğini defalarca göstermiş olması.

    Arsenal geçen yıl WSL sezonunun ikinci yarısında hem Chelsea'yi hem de Manchester City'yi yendi. Ardından Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmesinin ilk maçında 3-1'lik, kapatılması mümkün görünmeyen bir avantaj yakalayarak Chelsea'yi turnuva dışına itti. Arsenal'ın Avrupa yolculuğu bir sonraki turda Lyon karşısında sona erdi, ancak toplamda yalnızca 4-3'lük skorla. Dünyanın en iyi takımlarından biriyle başa baş mücadele ettiği iki müthiş maçın ardından.

    2024-25 sezonu ise daha da iyiydi. Arsenal, 2007'de bunu başaran Arsenal'dan bu yana Avrupa'da zafere ulaşan ilk İngiliz kadın takımı oldu. Grup aşamasında Juventus ve Bayern Münih'i yenen Arsenal, unutulmaz iki geri dönüşe imza atarak Real Madrid ve Lyon'u eledi ve kupayı kazanmak için Barcelona'yla karşı karşıya geldi. Barcelona sezon boyunca yalnızca üç maç kaybetmişti, ancak Arsenal Lizbon'da aldığı 1-0'lık galibiyetle beklentileri boşa çıkarıp rakibine dördüncü yenilgisini yaşattı.

  • Fırsat kapıyı çalıyor

    Arsenal Women 2026-27
    Getty Images

    Barcelona ve Lyon’la oynanacak maçlarda alınacak iyi sonuçlar, bu yetenekli ve kendini kanıtlamış kadronun bu sezon hâlâ özel bir başarıya imza atabileceğine olan inancı daha da güçlendirecektir.

    O tarihi galibiyetin üzerinden yalnızca 18 ay geçti. Diğer sonuçlardan bazıları ise daha da yakın tarihte alındı. Yine de Arsenal'ın son dönemde yaşadığı zorluklar, bunları çok daha uzak bir geçmişte kalmış gibi hissettirebilir.

    Bu ay, Arsenal'a neler yapabileceğini herkese yeniden hatırlatma fırsatı sunuyor. Kulağa tuhaf gelse de rakiplerinin üzerine geldiği bu tür maçların Kuzey Londra ekibine daha uygun olduğunu da söylemek gerek. Geride kalabalık savunma yapan rakiplere karşı oynamak Arsenal için ciddi bir sorun oldu; dünyanın en iyi takımlarından ikisi, hatta en iyi iki takımı olan Barcelona ve Lyon ise böyle bir taktik uygulamayacak.

    Elbette her iki takım da hâlâ oyununu oturtmaya ve eski havasını yakalamaya çalışan Arsenal için başka önemli zorluklar yaratacak. Ancak Arsenal, yakın zamanda en yüksek baskının yaşandığı anlarda mağlup ettiği bu iki takımdan korkmamalı.

    Bir türlü kazanamadığı ve çok istediği WSL şampiyonluğu artık ulaşamayacağı bir noktada olabilir. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde ilerleme şansı hâlâ var. Bu ay alınacak iyi sonuçlar, takımın bir kez daha Avrupa'da zafere ulaşabileceğine dair inancını artıracaktır.