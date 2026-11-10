Women's Super League'de dokuz maç geride kalırken Arsenal, yalnızca 13 puanla altıncı sırada ve lider Manchester City'nin tam 12 puan gerisinde. Sezonun henüz bu aşamasında bile 2019'dan bu yana ilk WSL şampiyonluğunu kazanma umutları tükenmiş görünüyor. Ancak ligde yaşadıkları zorluklara rağmen Şampiyonlar Ligi'nde hafife alınmamaları gerektiğini söylemek, kulağa ne kadar tuhaf gelse de mümkün.

Avrupa serüvenlerinin başlangıcı da hiç kolay geçmedi. İlk maçlarında HB Koge karşısında aldıkları 1-0'lık galibiyette oldukça zorlandılar. Danimarka ekibinin, Mariona Caldentey'nin uzatma dakikalarındaki penaltısıyla kazanılan maçtan puan çıkaramaması şanssızlıktı. Ardından Paris FC deplasmanında olaylı bir 2-2'lik beraberlik geldi. Leah Williamson'ın açıklanması güç bir elle oynama ihlali, ev sahibinin 2-0 geriden gelerek eşitliği yakalamasını sağladı. O dönemde bunun teknik direktör Renee Slegers'ın son maçı olabileceği düşünülüyordu.

Ancak takımının son Avrupa maçında Benfica'yı çok daha ikna edici bir şekilde 3-0 yenmesini sağlayan Hollandalı teknik direktör hâlâ görevde. Arsenal'ı bu turnuvada kritik iki hafta bekliyor. Sırada iki büyük sınav var: Perşembe günü deplasmanda Barcelona ile oynayacaklar. Barcelona, son şampiyon. Bir hafta sonra ise turnuvayı sekiz kez kazanan Lyon'u ağırlayacaklar. Bu, Arsenal'ın daha 18 ay önce kazandığı bu turnuvada neler yapabileceğini herkese hatırlatması için büyük bir fırsat.