Yeni Kadınlar Süper Ligi sezonu başladığında, kâğıt üzerinde Arsenal yenilmesi gereken takım gibi görünüyordu. Arsenal harika bir transfer dönemi geçirip ligdeki diğer tüm takımlardan daha güçlü ve geniş bir kadro kurmuş, bir sonraki adımı atmaya hazır görünüyordu. Üstelik bu, çok büyük bir adım gibi de değildi. Ne de olsa bu takım 2025'te Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı ve bir yıl sonra WSL şampiyonluğu yarışında Manchester City'nin en yakın rakibi olmuştu.

Ancak Arsenal'in bu adımı atacağını öngörmek biraz tuzağa düşmek gibi geliyordu. Fazla kolay görünüyordu. Transfer döneminin kazananı, çok nadiren ligin en iyi takımı olur. Öyle değil mi? Arsenal'in 2019'dan bu yana ilk WSL şampiyonluğunu kazanacağına inanmak için ikna edici nedenler olsa da bazı gözlemcileri bundan alıkoyan içgüdüsel bir his vardı.

Bu hisse kulak verenler, içgüdülerine güvendikleri için memnun olacaktır. Arsenal, cumartesi günü lige yeni yükselen Birmingham City ile hayal kırıklığı yaratan bir beraberlik aldı. Böylece ilk altı lig maçından yalnızca birini kazanabildi ve tarihinde ilk kez WSL'de üst üste beş maç galibiyet alamadı. Bu sonuç, Arsenal'i 14 takımlı ligde sekizinci sırada, liderin tam 12 puan gerisinde bıraktı. Yalnızca 26 maçlık bir sezonda şampiyonluk yarışına nasıl dönebileceğini görmek zor.

Peki Arsenal'i bu noktaya getiren neydi? Bütün bunlar teknik direktör Renee Slegers'in geleceği için ne anlama geliyor?