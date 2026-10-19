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Slegers-Arsenal-1:1Getty/GOAL

Arsenal, Renee Slegers'in görevine son verecek mi? WSL şampiyonluğunun favorisi Arsenal'in tarihi galibiyetsizlik serisi sürerken teknik direktör üzerindeki baskı artıyor

Kuzey Londra ekibi, sezon öncesinde birçok kişinin ligi zirvede bitirmek için favorisi olsa da ilk altı maçının yalnızca birini kazanmasının ardından bu hedefe ulaşma şansı büyük ölçüde azaldı.

Ameé Ruszkai
Çeviri:

  • Yeni Kadınlar Süper Ligi sezonu başladığında, kâğıt üzerinde Arsenal yenilmesi gereken takım gibi görünüyordu. Arsenal harika bir transfer dönemi geçirip ligdeki diğer tüm takımlardan daha güçlü ve geniş bir kadro kurmuş, bir sonraki adımı atmaya hazır görünüyordu. Üstelik bu, çok büyük bir adım gibi de değildi. Ne de olsa bu takım 2025'te Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı ve bir yıl sonra WSL şampiyonluğu yarışında Manchester City'nin en yakın rakibi olmuştu.

    Ancak Arsenal'in bu adımı atacağını öngörmek biraz tuzağa düşmek gibi geliyordu. Fazla kolay görünüyordu. Transfer döneminin kazananı, çok nadiren ligin en iyi takımı olur. Öyle değil mi? Arsenal'in 2019'dan bu yana ilk WSL şampiyonluğunu kazanacağına inanmak için ikna edici nedenler olsa da bazı gözlemcileri bundan alıkoyan içgüdüsel bir his vardı.

    Bu hisse kulak verenler, içgüdülerine güvendikleri için memnun olacaktır. Arsenal, cumartesi günü lige yeni yükselen Birmingham City ile hayal kırıklığı yaratan bir beraberlik aldı. Böylece ilk altı lig maçından yalnızca birini kazanabildi ve tarihinde ilk kez WSL'de üst üste beş maç galibiyet alamadı. Bu sonuç, Arsenal'i 14 takımlı ligde sekizinci sırada, liderin tam 12 puan gerisinde bıraktı. Yalnızca 26 maçlık bir sezonda şampiyonluk yarışına nasıl dönebileceğini görmek zor.

    Peki Arsenal'i bu noktaya getiren neydi? Bütün bunlar teknik direktör Renee Slegers'in geleceği için ne anlama geliyor?

  • Alışıldık zaaflar

    Kim Little Arsenal Women 2026-27
    Getty Images

    Arsenal bu sezon pek çok maçta oyuna hâkim olup çok sayıda gol fırsatı yarattı ancak bu üstünlüğünü galibiyetlere dönüştürmekte zorlandı.

    Arsenal'in bu sezon öne çıkan sorunlarından biri, geride savunma yapan takımlara karşı oynamak oldu. Bu, takım için yeni bir sorun değil ancak geçen sezon bu güçlüğü bir ölçüde aşmış gibi görünüyordu. Arsenal, geçen sezon WSL ve Şampiyonlar Ligi'nde topa en fazla sahip olduğu 16 maçın yalnızca ikisinde puan kaybetti. Oyuna en çok hükmettiği dört maçın tamamında, Leicester, Everton, OH Leuven ve Benfica deplasmanlarında galip geldi.

    Bu sezon ise tablo tamamen farklı. Arsenal, geçen ay Crystal Palace karşısında topa %79 oranında sahip olmasına rağmen 0-0 berabere kaldı. Cumartesi günü Birmingham karşısında da %76'lık topa sahip olma oranına rağmen sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Birkaç hafta önce Şampiyonlar Ligi'nde Koge karşısında topa %70 oranında sahip olan Arsenal, Mariona Caldentey'nin son dakikalarda attığı penaltı golü sayesinde 1-0'lık galibiyeti güçlükle elde etti.

    Slegers'in elindeki oyuncu çeşitliliğine ve kalitesine rağmen bu maçlar Arsenal için gerçek bir mücadeleye dönüştü. Topa sahipken oyunun temposunun düşük kalması sorun yarattı; rakipler daha fazla fırsat yaratacak sıklıkta yerlerinden çıkarılamıyor. Fırsatlar yaratıldığında bile değerlendirilemiyor. WSL'de beklenen gol istatistiğine göre Arsenal'den daha fazla beklentilerin altında kalan takım yok.

  • Hayal kırıklığı giderek büyüyor

    Renee Slegers Arsenal Women 2026-27
    Getty Images

    Slegers genellikle sakin ve soğukkanlı bir görüntü çizse de son haftalarda duyduğu rahatsızlık kendini göstermeye başladı.

    Son basın toplantılarında Slegers'in hayal kırıklığı kendini göstermeye başladı. Genellikle sakin ve soğukkanlı olan Hollandalı teknik direktör için bu alışılmadık bir durum. Ancak Arsenal'de işlerin gidişatını ve üzerindeki baskının arttığını gösteriyor.

    Geçen ay Şampiyonlar Ligi'nde Paris FC ile 2-2 berabere kalınan maçta Fransız ekibinin 2-0 geriden gelmesinde kısmen akılalmaz bir elle oynama pozisyonunun da payı vardı. Maçın ardından Slegers basın toplantısına katılmadı; medya karşısına onun yerine yardımcısı Aaron D'Antino çıktı.

    Oysa The Athletic'e göre Slegers soyunma odasında gözyaşları içindeydi. Bu durum, birçok çalışan ve oyuncunun onun görev süresinin sona erdiğini düşünmesine yol açtı. Birkaç gün sonra Slegers, konuşmak üzere basın mensuplarının karşısına çıkmadığı için onlardan özür diledi.

    Cumartesi günü takımı bir puan almak için bir gol geriden gelmek zorunda kaldığında durum o kadar dramatik değildi. Yine de Slegers, özellikle sert bir tepki vermese de oyunculara ve performansa yönelik hayal kırıklığını her zamankinden daha fazla belli etti.

  • Tartışmalı kararlar

    Oceane Hurtre Ona Batlle Birmingham Arsenal Women 2026-27
    Getty Images

    Birmingham, cumartesi günü golü atan Oceane Hurtre'ü Arsenal'ın sol kanadına yönlendirerek alışık olmadığı tarafta oynayan Ona Batlle'yi hedef aldı.

    Bu durumlarda Slegers’in yapabilecekleri elbette sınırlı. Oyuncularına topa sahipken tempoyu artırmalarını söyleyebilir, ancak bunu sahada uygulamak onlara düşer. Bir puanı üç puana çevirecek fırsatları değerlendirmeleri ise tamamen onun kontrolü dışında.

    Ancak bu kötü gidişte Slegers de kesinlikle kusursuz değil. Geniş kadroyu yönetme becerisi sorgulanırken yaz transferi Geraldine Reuteler’in az süre alması özellikle şaşkınlık yarattı. Kaleciler arasında yaptığı rotasyon da, bu mevkide bazı hataların görülmeye başlamasıyla birlikte mercek altına alındı.

    Slegers’in zaman zaman oyuncuları kadroya yerleştirmek için biraz zorladığı izlenimi de doğuyor. Cumartesi günü Stina Blackstenius santrfor olarak oynarken Alessia Russo 10 numara pozisyonunda görev aldı. Bu ikili geçmişte işe yaradı, ancak Birmingham’ın oynaması beklendiği gibi geride savunma yapan takımlara karşı etkili olmuyor.

    Bir de Birmingham Teknik Direktörü Amy Merricks’in oldukça dikkat çekici açıklamaları vardı. Merricks, WSL’de bu sezonki altıncı golünü atarak lige yeni yükselen takımına üstünlüğü getiren Oceane Hurtre’yi, Arsenal’ın sol kanadını hedef almak için bilerek sağ kanada kaydırdığını söyledi.

    Yazın Barcelona’dan transfer edilen Ona Batlle, sağ ayaklı olmasına rağmen sol bekte oynuyor. Batlle bu pozisyona alışkın, ancak rakibin onu zayıf halka olarak görmesi, bu takımda söz konusu rol için en uygun oyuncu olup olmadığı sorusunu gündeme getiriyor. Yoksa Batlle, Arsenal’ın Emily Fox ve Smilla Holmberg gibi iki harika sağ bek seçeneği olduğu için mi sol bekte oynuyor?

  • Değişiklik mi geliyor?

    Lotte Wubben-Moy Renee Slegers Arsenal Women 2025-26
    Getty Images

    Slegers üzerindeki baskı artıyor gibi görünse de teknik direktörlük koltuğunda olası bir değişiklik, Arsenal’in değil, kendisinin vereceği bir kararla gerçekleşecek gibi duruyor.

    Cumartesi günü bu durumun “düzeltilebilir” olup olmadığı sorulan Slegers, kararlıydı. Savunmadaki sağlamlık eksikliğini ve topu ağlarla buluşturamamayı çözülmesi gereken temel sorunlar olarak göstererek “Evet, elbette” yanıtını verdi. “Arsenal'ın oyununu oynayamasaydık, maçların kontrolünü ele geçiremeseydik ve istediğimiz gibi üstünlük kuramasaydık bu daha büyük bir sorun olurdu. Bunları bütün maçlarda yaptık.”

    Peki, sorunları düzeltme görevi Slegers'e mi verilecek? 18 aydan kısa bir süre önce Arsenal'ı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıdığı için hâlâ önemli bir kredisi var. Bu, Arsenal'ın 2007'deki ilk zaferinden bu yana bir İngiliz kadın takımının Avrupa'daki ilk zaferiydi. Yine de özellikle lig şampiyonluğu hedefi bu noktada pek olası görünmezken, bazı gözlemcilerin takımın yeni bir yönlendirmeye ihtiyaç duyduğunu düşünmesi anlaşılır.

    Slegers, “Hâlâ takıma etki edebileceğime ve ilerlemesine yardımcı olabileceğime inanıyorum” dedi ve ekledi: “Ama bence artık durum böyle değilse bir değişiklik yapılması gerekir.”

    Arsenal ya da değişimi başlatması daha olası görünen Slegers'in kendisi şimdi bu soruyu sormak zorunda kalacak mı? Geçen sezon Arsenal ile golsüz berabere kalarak rakibini hayal kırıklığına uğratan Kuzey Londra'daki rakibi Tottenham, bu cumartesi böyle bir sorgulamaya yol açacak bir sonuç almayı çok ister.