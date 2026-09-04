Arsenal'ın yaz transfer atağı, bu sezonki Kadınlar Süper Ligi'nde onları geçilmesi gereken takım haline getiriyor
Arsenal'ın yaz transfer dönemine bakıp onları Kadınlar Süper Ligi'ni kazanmaya en yakın takım olarak göstermek kolay bir tercih gibi görünebilir. Georgia Stanway ve Ona Batlle, Kâğıt üzerinde Arsenal için son derece başarılı görünen transfer hamlelerinin öne çıkan imzaları oldu. Kuzey Londra ekibi, yedi yıllık hasreti sona erdirip rekorunu geliştirerek 16. üst seviye şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor. Ancak transfer dönemini 'kazanan' takımı öne çıkarmak biraz klişe diye bunun her zaman yanlış olduğu da söylenemez.
Sonuçta Arsenal, 2019'dan bu yana WSL şampiyonluğu yaşayamadı ancak geçen yılın mayıs ayında Renee Slegers'in takımı, Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona'yı şaşkına çevirerek ikinci Avrupa şampiyonluğunu kazanmıştı. Bu kupa, İngiliz kadın futbolunda başka hiçbir takımın bir kez bile kaldıramadığı bir başarıydı. Zafere giden yolda yarı finalde turnuvayı sekiz kez kazanan Lyon'a karşı yapılan müthiş geri dönüş de vardı. OL, geçen sezonki turnuvada aynı aşamada bunun rövanşını almış olsa da Arsenal bir kez daha dünyanın en iyi takımlarıyla rekabet edebileceğini gösterdi.
Bu nedenle bu yazın konusu, bunun üzerine inşa etmek oldu. Bu takım Avrupa'yı fethedecek kapasiteye sahip ancak kadro derinliğinin yetersizliği ve belli isimlere duyulan bağımlılık, onları iç sahnede zirveye taşımadı. Chelsea, üst üste altı WSL sezonuna damga vurdu ve son olarak Manchester City şampiyonluk özlemine son verdi.
Ancak şimdi Arsenal, kendisini yenilmesi gereken takım hâline getirmiş olabilecek bir yaz transfer dönemi sayesinde yeniden zirveye çıkmak için oldukça iyi konumlanmış görünüyor.
Kadrodaki derinlik
Bunun çok büyük bir kısmı, Arsenal'ın artık sahip olduğu kadro derinliğinden kaynaklanıyor. Her pozisyon fazlasıyla yeterli şekilde doldurulmuş durumda; bunu da ağırlıklı olarak bol tecrübeli oyuncular sağlıyor, ancak araya biraz gençlik de serpiştirilmiş.
İkinci kategoriye girenler bile üst düzey ya da büyük sahne deneyiminden yoksun değil. Olivia Smith'in geride üç mükemmel üst düzey sezonu var; buna, büyük bir bonservis bedelinin yarattığı beklentiyle müthiş şekilde başa çıktığı 2025-26 sezonu da dahil. Smilla Holmberg de benzer düzeyde deneyime sahip ve geçen yaz Avrupa Şampiyonası'nda ülkesini de temsil etti; İsveç'in İngiltere'ye çeyrek finalde yenildiği maçta bir saat forma giydi. Lisa Baum ise bu yaz, o iki isme kıyasla daha az uluslararası deneyimle geliyor, ancak 15 yaşından beri üst düzey futbol oynuyor.
Stoperde ise hâlâ bir endişe vardı. Leah Williamson son dönemde istikrarlı bir fiziksel duruma ulaşmakta zorlandı ve Katie Reid'in ön çapraz bağ sakatlığından devam eden dönüş süreci, İngiltere kaptanının yeniden kenarda kalması halinde burada Lotte Wubben-Moy ile Steph Catley'i tek seçenek olarak bırakacaktı. Ancak Arsenal, son transfer gününde bu bölgeyi güçlendirmek için Fransa milli oyuncusu Elisa De Almeida'yı kadrosuna kattı. Sol ayaklı bir oyuncu ideal olurdu, çünkü o pozisyonda tek isim Catley, ancak Gunners, derinlik tablosundaki tek endişe alanını giderdikten sonra en azından artık burada da iyi şekilde güvence altında.
Yükü paylaşmak
Arsenal'ın son dönemde belirli isimlere ne kadar bağımlı olduğu düşünüldüğünde, bu derinlik özellikle büyük önem taşıyor; orta sahada Kim Little ve Mariona Caldentey için bu durum bilhassa geçerliydi. Geçen sezon bu oyuncuların yokluğunda performansta ciddi bir düşüş yaşandı ki bu, özellikle de Little artık 36 yaşındayken, asla ideal bir durum değil. Bu nedenle Stanway ve Geraldine Reuteler'in gelişi bu soruna çözüm oldu.
Aynı durum Alessia Russo için de geçerliydi. Son yıllarda hem Arsenal hem de İngiltere'nin ona ne kadar bağımlı olduğu göz önüne alındığında, golcü oyuncunun sakatlık yaşamadan kalmayı başarması gerçekten dikkat çekici; bu da kesinlikle saha dışında yaptığı çalışmanın ve genel profesyonelliğinin bir göstergesi. Yine de Russo'ya daha fazla dinlenme fırsatı verilmesi faydalı olurdu ve Selina Cerci'nin, Stina Blackstenius ile Michelle Agyemang'ın da yer aldığı santrfor hattına katılmasıyla bu artık daha mümkün olacak. Agyemang da ön çapraz bağ sakatlığından iyileşme sürecinde.
Çok yönlülük ve esneklik
Bu yaz yapılan hamleler, 10 numara rolünde daha fazla esnekliğin de önünü açıyor. Orada en düzenli ilk 11 başlayan isim Frida Maanum oldu; artık takımdan ayrılan Victoria Pelova bu pozisyonu kendi pozisyonu haline getiremezken, Kyra Cooney-Cross'un orada denenmesi de çok iyi sonuç vermedi. 2024'te transfer edilen Rosa Kafaji de bu yaz London City Lionesses'a satıldı ve böylece o da bu denklemden çıktı.
Bununla birlikte Reuteler, Little, Caldentey ve Stanway'in hepsi biraz daha önde oynayabilirken, Maanum da daha geride görev yapabiliyor. Arsenal'ın artık orta sahada sahip olduğu derinlik sayesinde, takım bu bölgede farklı kombinasyonları kullanmak için daha fazla rotasyon yapabilir; bu da ister bazı oyunculara dinlenme imkânı tanımak, isterse rakibe en çok sorun çıkarabilecek kadroyu sahaya sürmek için olsun.
Fazlasıyla yeterli kalite
Tüm bunlar, Arsenal'ın Slegers yönetiminde zaten ortaya koyduğu kalitenin de üzerine ekleniyor; Şampiyonlar Ligi'ni kazandılar ve güçlü bir unvan savunmasında yarı finale ulaştılar, üstelik bu yaz yapılan transferlerin takıma kattığı genel kaliteyi daha hesaba katmadan.
Batlle dünya çapında bir bek, Stanway gezegendeki en iyi orta sahalardan biri, Cerci son iki sezonda Bundesliga'da diğer tüm oyunculardan daha fazla gol attı, Reuteler'in kalitesi Euro 2025'te herkesin gözü önündeydi ve Baum hem bugün hem de gelecek için gerçekten heyecan verici bir oyuncu.
Man City, WSL'nin son şampiyonu olarak büyük saygıyı hak ediyor, ancak Şampiyonlar Ligi futbolunun olmaması geçen yıl onlara yardımcı oldu ve bu sezon programlarına Avrupa maçlarını da eklerken yeni bir zorlukları var. Chelsea de harika bir şampiyon, zira City'nin zaferinden önceki altı şampiyonluğu kazanmışlardı, ancak geçen sezon son yedi yılın en kötü WSL performansını sergilediler ve bu sezonki kadronun belirli bölgeleriyle ilgili bazı soru işaretleri de var. Ayrıca, geçen sezon kadro derinliklerini ciddi şekilde azaltan son dönemdeki sakatlık geçmişleri de endişe yaratıyor.
Manchester United, sakin geçen bir yaz döneminin ardından büyük bir tehdit gibi görünmüyor; bu süreçte teknik direktör Marc Skinner'ın sürpriz ayrılığı da yaşandı. Büyük harcamalar yapan London City Lionesses'ın da, iki kez Ballon d'Or kazanan Alexia Putellas gibi transferlere rağmen, şampiyonluk için gerçekten ciddi bir hamle yapması muhtemelen henüz erken.
Ancak Arsenal, her bölgede güçlü bir kadroya sahip; grup içinde çok fazla esneklik ve çok yönlülük barındırıyorlar ve en büyük kupaları kazanmak için gerekenleri biliyorlar. Şimdi hedefleri, bunu WSL'de 2019'dan bu yana ilk kez başarmak olacak.