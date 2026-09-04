Arsenal'ın yaz transfer dönemine bakıp onları Kadınlar Süper Ligi'ni kazanmaya en yakın takım olarak göstermek kolay bir tercih gibi görünebilir. Georgia Stanway ve Ona Batlle, Kâğıt üzerinde Arsenal için son derece başarılı görünen transfer hamlelerinin öne çıkan imzaları oldu. Kuzey Londra ekibi, yedi yıllık hasreti sona erdirip rekorunu geliştirerek 16. üst seviye şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor. Ancak transfer dönemini 'kazanan' takımı öne çıkarmak biraz klişe diye bunun her zaman yanlış olduğu da söylenemez.

Sonuçta Arsenal, 2019'dan bu yana WSL şampiyonluğu yaşayamadı ancak geçen yılın mayıs ayında Renee Slegers'in takımı, Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona'yı şaşkına çevirerek ikinci Avrupa şampiyonluğunu kazanmıştı. Bu kupa, İngiliz kadın futbolunda başka hiçbir takımın bir kez bile kaldıramadığı bir başarıydı. Zafere giden yolda yarı finalde turnuvayı sekiz kez kazanan Lyon'a karşı yapılan müthiş geri dönüş de vardı. OL, geçen sezonki turnuvada aynı aşamada bunun rövanşını almış olsa da Arsenal bir kez daha dünyanın en iyi takımlarıyla rekabet edebileceğini gösterdi.

Bu nedenle bu yazın konusu, bunun üzerine inşa etmek oldu. Bu takım Avrupa'yı fethedecek kapasiteye sahip ancak kadro derinliğinin yetersizliği ve belli isimlere duyulan bağımlılık, onları iç sahnede zirveye taşımadı. Chelsea, üst üste altı WSL sezonuna damga vurdu ve son olarak Manchester City şampiyonluk özlemine son verdi.

Ancak şimdi Arsenal, kendisini yenilmesi gereken takım hâline getirmiş olabilecek bir yaz transfer dönemi sayesinde yeniden zirveye çıkmak için oldukça iyi konumlanmış görünüyor.