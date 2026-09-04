Arsenal'ın sıradaki büyük yıldızı olmaya aday isminden hüküm giymiş uyuşturucu kaçakçısına: Jay Emmanuel-Thomas'ın trajik düşüşü
Gençlik yıllarında, Arsenal'ın bir sonraki hücum kahramanı olma umuduyla Arsene Wenger'in kapısını çalıyordu. Aradan 14 yıl geçtikten sonra ise polis, elinde bir arama emriyle onun kapısını çaldı.
Efsanevi Arsenal menajeri tarafından bir zamanlar "harika bir oyuncu" olmaya aday gösterilen Jay Emmanuel-Thomas, Tayland'dan £600.000 değerinde esrar kaçakçılığındaki rolü nedeniyle Eylül 2024'te tutuklandı.
O sırada İskoç futbolunun ikinci kademesinde zorlanıyordu ve Morton formasıyla isteksiz performanslar sergiliyordu. Bir yıl sonra suçlu bulundu ve dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İşte bir türlü havalanamayan JET'in kafa karıştırıcı hikâyesi.
‘İki eliyle kapıyı çalıyor’
Londra doğumlu Emmanuel-Thomas, sekiz yaşında Arsenal'a katıldı ve akademinin gözde yıldız kuşağının en değerli parçalarından biri haline geldi.
Yapılı genç, oyununun çok yönlülüğü sayesinde yaş gruplarında ilerlerken sahadaki neredeyse her pozisyonda denendi. Antrenörler seçeneği stoper ya da forvet olarak daralttı, ancak Arsene Wenger araya girerek en iyi özelliklerinin savunmada heba olacağını savundu. Boyu, gücü ve tekniğinin birleşimi nedeniyle her iki kanatta, ofansif orta sahada ve santrforda kullanıldı.
16 yaşındayken 18 Yaş Altı takımının kaptanlığını yapıyordu ve Jack Wilshere, Francis Coquelin, Henri Lansbury ve Emmanuel Frimpong gibi isimleri barındıran takımın 2008-09 FA Gençlik Kupası finalinde Liverpool'u iki maç sonunda yenmesinde gol attı.
Wenger, Ocak 2010'da Stoke'a karşı FA Cup'ta alınan yenilgide onu Theo Walcott, Cesc Fabregas, Sol Campbell ve Mikael Silvestre ile birlikte ilk 11'de sahaya sürdüğünde o 19 yaşındaydı. O yılın ekim ayına kadar yeniden rezerv takımda kaldı; teknik direktör onu Stamford Bridge'de Chelsea'ye 2-0 kaybedilen maçta takımının gidişatını değiştirmek için sonuçsuz bir çabayla oyuna aldı.
Aynı ayın ilerleyen günlerinde, Newcastle deplasmanında Lig Kupası'nda 4-0 kazanılan maçta Nicklas Bendtner'in yerine kısa bir süreliğine oyuna girdikten sonra Wenger, onun doğal yeteneği ve ender fiziğinden söz etti.
"Jay kapımı çok güçlü çalıyor, hem de iki eliyle," dedi.
"Olağanüstü kaliteye sahip. Hayal edeceğiniz bir fiziği var. Bu, ne kadar ileri gitmek istediğine bağlı, çünkü büyük bir potansiyele sahip... Fizik durumu yerinde olduğunda Jay yalnızca iyi bir oyuncu değil, büyük bir oyuncu olacak.
"Kesin olan bir şey var; gol atabiliyor. Bu, insanlara veremeyeceğiniz kadar büyük bir yetenek."
Fransız teknik adamın desteğine rağmen genç hücumcu, A takımda yalnızca iki maçta daha forma giydi; Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar'a ve FA Cup'ta Wigan'a karşı sonradan oyuna girdi.
Tüm fiziksel potansiyeline rağmen Emmanuel-Thomas'ın teknik eksiklikleri fazlasıyla belirgindi. Kariyerinin kuzey Londra'da çıkış yapmayacağını kendisi de biliyordu.
"Bir noktaya geliyorsunuz ve ilk takımda olan oyunculara, sizin pozisyonunuzda sizden önde oynayan oyunculara bakmaya başlıyorsunuz; sonra da ne kadar iyi olmanız gerektiğini anlıyorsunuz," dedi The Athletic'e.
"Arsene Wenger döneminde yaklaşık bir yıl boyunca ilk takımın çevresindeydim ve birkaç kez forma giydim. Ardından Arsenal bana sözleşme uzatma teklifi yaptı ama bunun benim için doğru şey olduğunu düşünmedim."
Düşüş
O zamana kadar Blackpool’daki beklentilerin altında kalan kiralık dönemini çoktan geride bırakmıştı ve Wenger’in kamuoyu önündeki övgüsünden birkaç ay sonra, benzer şekilde zorlu bir dönem için Cardiff’e gönderildi.
Altyapının gözde ismi, gelişmesine imkân tanıyacak bir ortam arayışıyla 2011’de temelli ayrıldı ancak bunun yerine yeteneğinin her hayal kırıklığıyla birlikte biraz daha köreldiğini gördü.
Emmanuel-Thomas fizik gücü ve top kontrolü sayesinde çoğu zaman ilk etapta parlak bir izlenim bırakıyordu ancak bunu uzun süre devam ettirmeyi bir türlü başaramadı.
Ipswich’te Championship’te ilk sezonunda umut vermişti ancak sonraki sezonda ilk 11’deki yerini kaybetti ve ayrıldı. Teknik direktör Mick McCarthy şöyle dedi: "Ona, onları bundan sonra planlarımın bir parçası olarak görmediğimi ve başka bir kulüp aramakta serbest olduklarını söyledim.
"Jay’in burada tüm potansiyelini ortaya koyduğunu düşünmüyorum."
League One’da Bristol ile seviyesini bulmuş gibi görünüyordu. Golcülük yönünü öne çıkararak 2013-14 lig sezonunda 15 gol attı ve birkaç asistle yaratıcı becerilerini de sergiledi. Yine, sonraki sezonda geri döndüğünde yerinin alındığını gördü ama buna rağmen bir iki kez sihrini göstermeyi başardı.
"Jay birinci sınıftı," dedi teknik direktör Steve Cotterill, forvet oyuncusunun Ocak 2015’te Notts County karşısında 4-0’lık galibiyeti hazırlamasının ardından. Akıllıca bir koşu yapıp ilk golün pasını verdikten sonra ceza sahasında topu kontrol etti ve takımının üçüncü golünü ağlara gönderdi.
"Mesele sadece taraftarı eğlendiren şeyleri yapabilmesi değil, çalışma temposu daha da önemli. Katkısının anahtarı, topun her an nerede olduğunun farkında olmasıydı. Bir maçta ne kadar çok koşarsa, kalitesi de o kadar ortaya çıkar."
Bristol formasıyla 100’ün üzerinde maça çıkarak kariyerinin en iyi dönemini yaşadı.
Queens Park Rangers onu yeniden Championship’e taşıdı ama ondan da çabuk vazgeçti; MK Dons ve Gillingham’daki kiralık dönemlerinde de aradığını bulamadı.
2019’da Emmanuel-Thomas "manzara değişikliği" yapmayı seçti ve Tayland’da en üst lige yeni yükselen PTT Rayong’a katıldı. "Tam sahilde yaşıyordum," dedi. "Dairemden çıkıp yolu geçiyordunuz ve sahilde oluyordunuz. Hava gerçekten çok güzeldi. Hayatımla ilgili hiçbir şikâyetim yoktu. Benim için harikaydı."
Bu macera yalnızca üç ay sürdü çünkü kulüp mali sıkıntılar nedeniyle sezon ortasında kapandı.
Neredeyse 18 ay kulüpsüz kaldıktan sonra İskoç ekibi Livingston, antrenmanlarda gördüklerine dayanarak hücum oyuncusunu kadrosuna kattı ama hikâye yine aynıydı: Uzun etkisiz dönemlerin arasında umut veren kısa parlamalar.
Ocak ayında Celtic ile 2-2 berabere kalınan maçta, ceza sahası içinde alçak ortaya hareketlenip beraberlik golünü attı; ardından Hamilton karşısında 2-1 kazanılan maçta muhteşem bir topuk dokunuşuyla fileleri havalandırdı.
"Onu atarken [Thierry] Henry’nin Manchester United’a karşı attığı [2000’deki] golü düşünüyordum," dedi Hamilton maçındaki golü hakkında The Athletic’e.
Livi teknik direktörü David Martindale, The Times’a şöyle dedi: "Teknik olarak Jay, gördüğüm en iyilerden biri. Ayakları o kadar iyi ki, dokunuşu ve yeteneği ürkütücü. Tanrı şahidim olsun, yetenek açısından Livingston FC’deki en iyi futbolcu o.
"Salt teknik yetenek bakımından ligdeki en iyi oyunculardan birine sahip olabiliriz."
Aberdeen ona iki yıllık sözleşme verdi ancak orada da başarısız oldu; ligde 14 maçın ardından ayrıldı ve teknik direktör Jim Goodwin, oyuncunun "bizim oynamamızı istediğim futbol türünü oynayabilecek kadar fit olmadığını" söyledi.
Bunu bir başka yurt dışı macerası izledi, bu kez Hindistan’da, ancak o da yine sadece birkaç ay sürdü.
Kısa süre sonra kendisini İskoçya Championship’inde buldu.
Tutuklama
Bir zamanlar Arsenal ile Premier League yıldızı olmaya aday görülen Emmanuel-Thomas, artık soğuk, gri ve kasvetli Greenock'ta 1.800 kişilik bir kalabalığın önünde oynayarak haftada 600 sterlin kazanıyordu.
Bu bir felaketti.
Mavi-beyaz çubuklu formayla Championship'te çıktığı beş maçta, bir zamanlar Wenger'i onda böylesine büyük bir potansiyel olduğuna ikna eden yetenekten hiçbir iz göstermedi. Cappielow Park'tan çok sayıda vasat oyuncu gelip geçti, ancak çok azı Emmanuel-Thomas kadar hareketsiz ve isteksizdi.
Bu dönem sadece iki ay sürdü.
Eylül 2024'ün başında, Emmanuel-Thomas'ın organize edip finanse ettiği, masrafları tamamen karşılanan Tayland gezisinden kız arkadaşı ve onun arkadaşı döndü; buna 2.500 sterlinlik bir ödeme vaadi de dahildi. Kadınların çantaları Londra Stanstead Havalimanı'nda arandığında, yetkililer 60 kg esrar içeren vakumlu poşetler buldu.
"Yapabiliyorsan sohbetimizdeki her şeyi sil," Emmanuel-Thomas'ın, arama yapıldığı sırada kız arkadaşına mesaj attığı belirtildi.
Daha sonra, kadınlara temmuz ayında neredeyse aynı bir yolculuğu yapmaları için para ödendiği ortaya çıktı. Kadınlar, çantalarda altın olduğunu düşündüklerinde ısrar etti. Telefondaki kanıtlar da onların hikâyesini destekleyince, savcılık haklarındaki suçlamaları düşürdü.
Ancak Emmanuel-Thomas kısa süre sonra Greenock'ta tutuklandı.
Chelmsford Crown Court'a, oyuncunun Tayland'daki esrar tedarikçileri ile Birleşik Krallık'taki satıcılar arasında aracı olarak hareket ettiği ve kadınların uyuşturucuyu teslim almasını ayarladığı söylendi. Sevkiyatın değerinin yaklaşık 600.000 sterlin olduğu tahmin edildi ve duruşmada Emmanuel-Thomas'ın plandaki rolü karşılığında 5.000 sterlin kazanmasının beklendiği öne sürüldü.
Başta suçlamaları reddeden oyuncu, bir sonraki mayıs ayında suçunu kabul etti. Avukatı, oyuncunun uzun süreler kulüpsüz kalması nedeniyle "çok ciddi mali sıkıntılar" içinde olduğunu, bu yüzden "ayartıya kapıldığını" ve suç dünyasına girdiğini savundu.
Avukat Alex Rose, "Daha önce sözleşmeler arasında kaldığı ya da başka bir ifadeyle futbolcu olarak işsiz olduğu dönemler yaşamış olsa da, bunlar büyük ölçüde oldukça kazançlı uzun vadeli sözleşmelerin ardından gelmişti" dedi.
"Greenock Morton'a imza atmadan önce sözleşmesi yoktu, Kidderminster Harriers ile kısa süreli bir sözleşme yaptı ama bu gerçekten çok kısa vadeli bir anlaşmaydı; neredeyse iyi ilişki içinde olduğu birine yardımcı olmaya çalışma amacı taşıyordu.”
Bunun "muhakemede feci bir hata" olduğunu da ekledi: "Futbol kariyeri bitti ve bunu tamamen kendi kendine yaptı.
"Bu, bu kadar umut vaat eden ve bu kadar etkileyici bir futbol kariyerine sahip biri için yıkıcı bir darbe."
Haziran 2025'te Emmanuel-Thomas dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Yargıç Alexander Mills, ona "Artık kendi eylemleriniz yüzünden profesyonel bir futbolcu olarak değil, bir suçlu olarak tanınacaksınız" dedi.
Sonrası
Emmanuel-Thomas, aldığı cezanın üzerinden bir ay geçtikten sonra, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı. Sokağa çıkma yasağı ve elektronik kelepçeye rağmen, yaklaşık bir hafta sonra National League South ekibi Totton ile sözleşme imzaladı. Kısa süre sonra da Braintree Town'a geçti.
Tüm bu çalkantı, hayal kırıklığı, tartışma ve utancın ardından Emmanuel-Thomas, ilk maçında hâlâ özel bir şey yapabilecek kapasiteye sahip olduğunu gösterdi; serbest vuruştan attığı golle 2-0'lık galibiyeti perçinledi.
Teknik direktör Steve Pitt, "Eskisi kadar hızlı olmasa da hâlâ kalite sunuyor ve bu seviyede bundan daha iyi bir serbest vuruş görmeniz zor" dedi ve daha sonra golünü "deha ürünü" olarak nitelendirdi.
Şunları ekledi: "Geçmişi hakkında konuşmak istemiyorum çünkü onun geçmişine etki edemem. Yargı tarafından ceza aldı, aldığı cezayı çekti, bunu şu anda da çekmeye devam ediyor.
"Ancak ben yalnızca benimle çalışan insanlara ve bana ve ekibime nasıl karşılık verdiklerine bakabilirim ve kendisi kesinlikle birinci sınıf."
Aynı yılın ilerleyen dönemlerinde eski Arsenal altyapı yıldızı, Micah Richards ve Daniel Sturridge ile bir araya geldi. Eski İngiltere milli futbolcuları, Baller League'de mücadele eden bir takım yönetiyor ve hükümlü oyuncuda ölümcül bir silah buldu: altıya altı oynanan organizasyonun son sezonunda en golcü ikinci isim oldu. 35 yaşındaki oyuncu şu sıralar ekim ayında eski Newcastle forveti ve hükümlü arkadaşı Nile Ranger'a karşı yapacağı yardım amaçlı boks maçı için hazırlık yapıyor.
Bir zamanlar bu kadar büyük umut veren ve kendisine bu kadar çok şans tanınan bir oyuncu için bu tuhaf ve hayal kırıklığı yaratan bir gelişme. Bu, hâkimin ifadesiyle her şeyi boşa harcayan bir başka "profesyonel futbolcunun" üzücü hikâyesi.