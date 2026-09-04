Londra doğumlu Emmanuel-Thomas, sekiz yaşında Arsenal'a katıldı ve akademinin gözde yıldız kuşağının en değerli parçalarından biri haline geldi.

Yapılı genç, oyununun çok yönlülüğü sayesinde yaş gruplarında ilerlerken sahadaki neredeyse her pozisyonda denendi. Antrenörler seçeneği stoper ya da forvet olarak daralttı, ancak Arsene Wenger araya girerek en iyi özelliklerinin savunmada heba olacağını savundu. Boyu, gücü ve tekniğinin birleşimi nedeniyle her iki kanatta, ofansif orta sahada ve santrforda kullanıldı.

16 yaşındayken 18 Yaş Altı takımının kaptanlığını yapıyordu ve Jack Wilshere, Francis Coquelin, Henri Lansbury ve Emmanuel Frimpong gibi isimleri barındıran takımın 2008-09 FA Gençlik Kupası finalinde Liverpool'u iki maç sonunda yenmesinde gol attı.

Wenger, Ocak 2010'da Stoke'a karşı FA Cup'ta alınan yenilgide onu Theo Walcott, Cesc Fabregas, Sol Campbell ve Mikael Silvestre ile birlikte ilk 11'de sahaya sürdüğünde o 19 yaşındaydı. O yılın ekim ayına kadar yeniden rezerv takımda kaldı; teknik direktör onu Stamford Bridge'de Chelsea'ye 2-0 kaybedilen maçta takımının gidişatını değiştirmek için sonuçsuz bir çabayla oyuna aldı.

Aynı ayın ilerleyen günlerinde, Newcastle deplasmanında Lig Kupası'nda 4-0 kazanılan maçta Nicklas Bendtner'in yerine kısa bir süreliğine oyuna girdikten sonra Wenger, onun doğal yeteneği ve ender fiziğinden söz etti.

"Jay kapımı çok güçlü çalıyor, hem de iki eliyle," dedi.

"Olağanüstü kaliteye sahip. Hayal edeceğiniz bir fiziği var. Bu, ne kadar ileri gitmek istediğine bağlı, çünkü büyük bir potansiyele sahip... Fizik durumu yerinde olduğunda Jay yalnızca iyi bir oyuncu değil, büyük bir oyuncu olacak.

"Kesin olan bir şey var; gol atabiliyor. Bu, insanlara veremeyeceğiniz kadar büyük bir yetenek."

Fransız teknik adamın desteğine rağmen genç hücumcu, A takımda yalnızca iki maçta daha forma giydi; Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar'a ve FA Cup'ta Wigan'a karşı sonradan oyuna girdi.

Tüm fiziksel potansiyeline rağmen Emmanuel-Thomas'ın teknik eksiklikleri fazlasıyla belirgindi. Kariyerinin kuzey Londra'da çıkış yapmayacağını kendisi de biliyordu.

"Bir noktaya geliyorsunuz ve ilk takımda olan oyunculara, sizin pozisyonunuzda sizden önde oynayan oyunculara bakmaya başlıyorsunuz; sonra da ne kadar iyi olmanız gerektiğini anlıyorsunuz," dedi The Athletic'e.

"Arsene Wenger döneminde yaklaşık bir yıl boyunca ilk takımın çevresindeydim ve birkaç kez forma giydim. Ardından Arsenal bana sözleşme uzatma teklifi yaptı ama bunun benim için doğru şey olduğunu düşünmedim."