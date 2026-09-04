Arsenal'ın bir sonraki büyük yeteneğinden hüküm giymiş uyuşturucu kaçakçısına: Jay Emmanuel-Thomas'ın üzücü düşüşü
Gençlik yıllarında, Arsenal'ın bir sonraki hücum kahramanı olma umuduyla Arsene Wenger'in kapısını çalıyordu. Aradan 14 yıl geçtikten sonra ise polis, elinde bir arama emriyle onun kapısını çaldı.
Efsanevi Gunners menajeri tarafından bir zamanlar "harika bir oyuncu" olmaya aday gösterilen Jay Emmanuel-Thomas, Tayland'dan £600.000 değerinde esrar kaçakçılığındaki rolü nedeniyle Eylül 2024'te tutuklandı.
O sırada İskoç futbolunun ikinci kademesinde zor günler geçiriyordu ve Morton formasıyla isteksiz performanslar sergiliyordu. Bir yıl sonra suçlu bulundu ve dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İşte bir türlü havalanamayan JET'in şaşırtıcı hikâyesi.
İki eliyle kapıyı çalıyor
Londra'da doğan Emmanuel-Thomas, sekiz yaşında Arsenal'a katıldı ve akademiden çıkan değerli bir jenerasyonun gözde isimlerinden biri haline geldi.
İri yapılı genç, oyununun çok yönlülüğü sayesinde yaş gruplarında yükselirken sahadaki neredeyse her mevkide denendi. Teknik ekip seçenekleri stoper ya da forvete kadar indirmişti, ancak Arsene Wenger araya girerek en büyük özelliklerinin savunmada heba olacağını savundu. Boy, güç ve tekniği bir arada barındırması nedeniyle her iki kanatta, ofansif orta sahada ve santrforda kullanıldı.
16 yaşındayken zaten 18 Yaş Altı Takımı'nın kaptanlığını yapıyordu ve Jack Wilshere, Francis Coquelin, Henri Lansbury ile Emmanuel Frimpong gibi isimleri barındıran takımın, 2008-09 FA Youth Cup finalinde Liverpool'u iki maç sonunda yenmesinde gol attı.
Wenger, Ocak 2010'da Stoke'a karşı oynanan ve FA Cup'ta kaybedilen maçta Theo Walcott, Cesc Fabregas, Sol Campbell ve Mikael Silvestre ile birlikte ona ilk 11'de görev verdiğinde 19 yaşındaydı. O yılın ekim ayına kadar yeniden rezerv takıma döndü; teknik direktör onu Stamford Bridge'de Chelsea'ye 2-0 kaybedilen maçta takımının kaderini değiştirmek adına umutsuz bir hamleyle oyuna sürdü.
Aynı ayın ilerleyen günlerinde, Newcastle deplasmanında League Cup'ta 4-0 kazanılan maçta Nicklas Bendtner'ın yerine kısa bir süre sahaya çıktıktan sonra Wenger, onun doğal yeteneği ve ender rastlanan fiziğinden söz etti.
"Jay kapımı iki eliyle çok güçlü şekilde çalıyor," dedi.
"Olağanüstü kaliteye sahip. Hayal edeceğiniz yapıya sahip. İş, ne kadar ileri gitmek istediğine bağlı, çünkü çok büyük bir potansiyeli var... Fiziksel durumu doğru seviyeye geldiğinde Jay sadece iyi bir oyuncu değil, büyük bir oyuncu olacak.
"Bir şey kesin; gol atabiliyor. Bu, insanlara veremeyeceğiniz kadar büyük bir yetenek."
Fransız teknik adamın desteğine rağmen genç hücum oyuncusu A takımda sadece iki kez daha forma giydi; Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar'a ve FA Cup'ta Wigan'a karşı sonradan oyuna girdi.
Tüm fiziksel vaatlerine rağmen Emmanuel-Thomas'ın teknik eksiklikleri fazla belirgindi. Kendisi de kariyerinin kuzey Londra'da çıkışa geçmeyeceğini biliyordu.
"Öyle bir noktaya geliyorsunuz ki birinci takımda olan oyunculara ve kendi pozisyonunuzda önünüzde oynayan isimlere bakmaya başlıyorsunuz, sonra da ne kadar iyi olmanız gerektiğini fark ediyorsunuz," dedi The Athletic'e.
"Arsene Wenger döneminde yaklaşık bir yıl boyunca A takımın çevresindeydim ve birkaç kez forma giydim. Daha sonra Arsenal bana sözleşme uzatma teklifi yaptı ama bunun benim için doğru şey olduğunu düşünmedim."
Düşüş
O zamana kadar Blackpool’da hayal kırıklığı yaratan bir kiralık dönem geçirmişti ve Wenger’in kamuoyu önündeki övgüsünden birkaç ay sonra, benzer şekilde zorlu bir dönem için Cardiff’e gönderildi.
Akademinin gözdesi, gelişmesine imkân tanıyacak bir ortam arayışıyla 2011’de temelli ayrıldı ancak bunun yerine, yaşadığı her hayal kırıklığıyla birlikte yeteneğinin köreldiğini gördü.
Emmanuel-Thomas, fiziği ve top kontrolü sayesinde sık sık ilk etapta olumlu bir izlenim bırakıyordu ancak bunu uzun süre devam ettirmeyi başaramıyordu.
Championship’te Ipswich ile ilk sezonunda umut vericiydi ancak sonraki kampanyada ilk 11’deki yerini kaybetti ve ayrıldı. Teknik direktör Mick McCarthy de şöyle dedi: "Ona, onları bundan sonra planlarımın bir parçası olarak görmediğimi ve başka bir kulüp aramakta özgür olduklarını söyledim.
"Jay’in bizim takımda tüm potansiyelini ortaya koyduğunu düşünmüyorum."
Görünüşe göre seviyesini Bristol ile League One’da bulmuştu. Golcülük becerisini ortaya koyarak 2013-14 lig sezonunda 15 gol attı ve birkaç asistle yaratıcılığını da sergiledi. Yine, bir sonraki sezonda geri döndüğünde yerinin alındığını gördü ama buna rağmen bir iki kez sihrini göstermeyi başardı.
Forvet oyuncusunun Ocak 2015’te Notts County’ye karşı alınan 4-0’lık galibiyeti hazırlamasının ardından teknik direktör Steve Cotterill, "Jay birinci sınıftı" dedi. Akıllıca bir koşu yapıp ilk golün asistini verdikten sonra, ceza sahasında topu kontrol etti ve takımının üçüncü golünü sert bir vuruşla attı.
"Mesele sadece taraftarları eğlendiren şeyleri yapabilmesi değil, çalışma temposu daha da önemli. Topun her an nerede olduğuna dair farkındalığı, katkısının anahtarıydı. Bir maçta ne kadar çok koşarsa, kalitesi de o kadar fazla ortaya çıkar.”
Bristol formasıyla 100’den fazla maça çıkması, kariyerinin en iyi dönemi oldu.
Queens Park Rangers onu yeniden Championship’e taşıdı ama ondan da çabuk vazgeçti; MK Dons ve Gillingham’daki kiralık dönemlerinde de aradığını bulamadı.
2019’da Emmanuel-Thomas, "manzara değişikliği"ni tercih etti ve Tayland’da üst lige yeni yükselen PTT Rayong’a katıldı. "Denizin hemen kenarında yaşıyordum" dedi. "Dairemden çıkıp yolu geçiyordunuz ve sahilde oluyordunuz. Hava gerçekten çok güzeldi. Hayatımla ilgili hiçbir şikâyetim yoktu. Benim için harikaydı."
Bu macera sadece üç ay sürdü çünkü kulüp mali sorunlar nedeniyle sezon ortasında kapandı.
Neredeyse 18 ay boyunca kulüpsüz kaldıktan sonra, İskoç ekibi Livingston, antrenmanlarda gördüklerine dayanarak hücum oyuncusunu kadrosuna kattı ancak hikâye yine aynıydı: uzun etkisiz dönemlerin arasında umut veren kısa anlar.
Ocak ayında Celtic ile 2-2 berabere kalınan maçta ceza sahası boyunca çapraz bir koşu yaparak yerden gelen ortaya yetişti ve beraberlik golünü attı; ardından Hamilton karşısında 2-1 kazanılan maçta müthiş bir aşırtma dokunuşla gol buldu.
Hamilton’a attığı golle ilgili olarak The Athletic gazetesine, "Golü atarken aklımda [Thierry] Henry’nin Manchester United’a karşı attığı gol vardı [2000’de]" dedi.
Livi teknik direktörü David Martindale, The Times’a şunları söyledi: "Teknik olarak Jay, gördüğüm en iyi oyunculardan biri. Ayakları o kadar iyi ki, ilk dokunuşu ve yeteneği ürkütücü. Tanrı şahidim olsun, yetenek açısından Livingston FC’deki en iyi futbolcu o.
"Salt teknik yetenekte ligdeki en iyi oyunculardan birine sahip olabileceğimizi düşünüyorum."
Aberdeen ona iki yıllık bir sözleşme verdi ancak orada da başarısız oldu; ligde 14 maçın ardından ayrıldı ve teknik direktör Jim Goodwin oyuncunun "benim oynatmak istediğim futbol türünü oynayacak kadar fit olmadığını" söyledi.
Ardından bir başka uluslararası macera geldi, bu kez Hindistan’da, ancak bu da yine yalnızca birkaç ay sürdü.
Kısa süre sonra kendisini Scottish Championship’te buldu.
Tutuklama
Bir dönem Arsenal'de Premier League yıldızı olmaya aday görülen Emmanuel-Thomas, artık soğuk, gri ve kasvetli Greenock'ta 1.800 kişinin izlediği maçlarda haftalık 600 £ kazanıyordu.
Bu bir felaketti.
Mavi beyaz çubuklu formayla Championship'te çıktığı beş maçta, bir zamanlar Wenger'i kendisinde böylesine büyük bir potansiyel olduğuna ikna eden yetenekten hiçbir iz göstermedi. Cappielow Park'tan yıllar içinde pek çok berbat oyuncu geldi geçti, ancak çok azı Emmanuel-Thomas kadar hareketsiz ve isteksizdi.
Bu dönem yalnızca iki ay sürdü.
Eylül 2024'ün başında, Emmanuel-Thomas'ın organize edip finanse ettiği, tüm masrafları karşılanan Tayland gezisinden kız arkadaşı ve onun arkadaşı döndü. Buna 2.500 £ ödeme vaadi de dahildi. Kadınların çantaları Londra Stanstead Havalimanı'nda arandığında, yetkililer 60 kg esrar içeren vakumlu paketler buldu.
Emmanuel-Thomas'ın, arama yapıldığı sırada kız arkadaşına “Yapabiliyorsan sohbetimizdeki her şeyi sil” mesajını gönderdiği belirtildi.
Daha sonra temmuz ayında neredeyse aynı bir geziyi yapmak için para aldıkları ortaya çıkan kadınlar, çantalarda altın olduğunu düşündüklerini söyledi. Telefonda bulunan deliller de onların hikâyesini destekledi, bu yüzden savcılar onlara yönelik suçlamaları düşürdü.
Ancak Emmanuel-Thomas kısa süre sonra Greenock'ta tutuklandı.
Chelmsford Crown Court'a, oyuncunun Tayland'daki kenevir tedarikçileri ile Birleşik Krallık'taki satıcılar arasında aracı olarak hareket ettiği ve kadınların uyuşturucuları teslim almasını ayarladığı anlatıldı. Sevkiyatın değerinin yaklaşık 600.000 £ olduğu tahmin edildi ve duruşmada Emmanuel-Thomas'ın bu plan içindeki rolünden 5.000 £ kazanacağının öne sürüldüğü belirtildi.
İlk etapta suçlamaları reddeden Emmanuel-Thomas, sonraki mayıs ayında suçunu kabul etti. Avukatı, oyuncunun uzun süreler boyunca kulüpsüz kalması nedeniyle “çok ciddi mali sıkıntılar” içinde olduğunu, bu yüzden “cazibeye kapıldığını” ve suç dünyasına girdiğini savundu.
Avukat Alex Rose, “Daha önce de sözleşmeler arasında kaldığı ya da başka bir ifadeyle futbolcu olarak işsiz olduğu dönemler yaşamış olsa da, bunlar büyük ölçüde oldukça kazançlı uzun vadeli sözleşmelerin ardından gelmişti” dedi.
“Greenock Morton'la sözleşme imzalamadan önce sözleşmesiz kaldıktan sonra, Kidderminster Harriers'la kısa süreli bir kontratı oldu ama bu çok kısa vadeli bir anlaşmaydı; neredeyse sadece iyi ilişkisi olduğu birine yardımcı olmaya yönelikti.”
Bunun “muhakemede felaket niteliğinde bir hata” olduğunu da ekledi: “Futbol kariyeri bitti ve bu tamamen kendi kendine açtığı bir sonuç.
“Bu, böylesine büyük bir vaat ve böylesine etkileyici bir futbol kariyeri olan biri için yıkıcı bir darbe.”
Haziran 2025'te Emmanuel-Thomas dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Yargıç Alexander Mills ona, “Artık kendi eylemleriniz yüzünden bir profesyonel futbolcu olarak değil, bir suçlu olarak tanınacaksınız” dedi.
Sonrası
Mahkûmiyet kararından bir ay sonra Emmanuel-Thomas, tutuklu yargılandığı süreyi zaten geçirdiği için serbest bırakıldı. Sokağa çıkma yasağı ve elektronik kelepçeye rağmen, yaklaşık bir hafta sonra National League South ekibi Totton'la sözleşme imzaladı. Kısa süre sonra da Braintree Town'a geçti.
Tüm bu çalkantı, hayal kırıklığı, tartışma ve utancın ardından Emmanuel-Thomas, ilk maçında hâlâ özel bir şey yapabilecek kapasiteye sahip olduğunu gösterdi ve frikikten attığı golle 2-0'lık galibiyeti perçinledi.
Teknik direktör Steve Pitt, "Eskisi kadar hızı olmasa da hâlâ kalite sunuyor ve bu seviyede daha iyi bir frikik görmeniz zor" derken, daha sonra golünü “dahilik” olarak nitelendirdi.
Şunları ekledi: "Geçmişi hakkında konuşmak istemiyorum çünkü onun geçmişi üzerinde etkide bulunamam. Yargı tarafından ceza aldı, aldığı cezayı çekti, bunu hâlâ çekiyor.
"Ama ben yalnızca benimle çalışan insanlara ve bana ve ekibime nasıl karşılık verdiklerine bakabilirim; o da kesinlikle birinci sınıf."
Aynı yılın ilerleyen dönemlerinde, eski Arsenal akademi yıldızı Micah Richards ve Daniel Sturridge ile bir araya geldi. Eski İngiltere millîleri Baller League'de mücadele eden bir takım yönetiyor ve hükümlü oyuncuda öldürücü bir silah buldu: Altışar kişilik organizasyonun son sezonunda en golcü ikinci isim oldu. 35 yaşındaki oyuncu şu sıralar, ekim ayında eski Newcastle forveti ve kendisi gibi hükümlü olan Nile Ranger'a karşı yapacağı yardım amaçlı boks maçı için hazırlanıyor.
Bir dönem bu kadar büyük potansiyel gösteren ve kendisine bu kadar çok şans verilen bir oyuncu için bu tuhaf ve hayal kırıklığı yaratan bir gelişme. Bu, hâkimin ifadesiyle her şeyi çöpe atan bir başka "profesyonel futbolcu"nun üzücü hikâyesi.