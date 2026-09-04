Londra'da doğan Emmanuel-Thomas, sekiz yaşında Arsenal'a katıldı ve akademiden çıkan değerli bir jenerasyonun gözde isimlerinden biri haline geldi.

İri yapılı genç, oyununun çok yönlülüğü sayesinde yaş gruplarında yükselirken sahadaki neredeyse her mevkide denendi. Teknik ekip seçenekleri stoper ya da forvete kadar indirmişti, ancak Arsene Wenger araya girerek en büyük özelliklerinin savunmada heba olacağını savundu. Boy, güç ve tekniği bir arada barındırması nedeniyle her iki kanatta, ofansif orta sahada ve santrforda kullanıldı.

16 yaşındayken zaten 18 Yaş Altı Takımı'nın kaptanlığını yapıyordu ve Jack Wilshere, Francis Coquelin, Henri Lansbury ile Emmanuel Frimpong gibi isimleri barındıran takımın, 2008-09 FA Youth Cup finalinde Liverpool'u iki maç sonunda yenmesinde gol attı.

Wenger, Ocak 2010'da Stoke'a karşı oynanan ve FA Cup'ta kaybedilen maçta Theo Walcott, Cesc Fabregas, Sol Campbell ve Mikael Silvestre ile birlikte ona ilk 11'de görev verdiğinde 19 yaşındaydı. O yılın ekim ayına kadar yeniden rezerv takıma döndü; teknik direktör onu Stamford Bridge'de Chelsea'ye 2-0 kaybedilen maçta takımının kaderini değiştirmek adına umutsuz bir hamleyle oyuna sürdü.

Aynı ayın ilerleyen günlerinde, Newcastle deplasmanında League Cup'ta 4-0 kazanılan maçta Nicklas Bendtner'ın yerine kısa bir süre sahaya çıktıktan sonra Wenger, onun doğal yeteneği ve ender rastlanan fiziğinden söz etti.

"Jay kapımı iki eliyle çok güçlü şekilde çalıyor," dedi.

"Olağanüstü kaliteye sahip. Hayal edeceğiniz yapıya sahip. İş, ne kadar ileri gitmek istediğine bağlı, çünkü çok büyük bir potansiyeli var... Fiziksel durumu doğru seviyeye geldiğinde Jay sadece iyi bir oyuncu değil, büyük bir oyuncu olacak.

"Bir şey kesin; gol atabiliyor. Bu, insanlara veremeyeceğiniz kadar büyük bir yetenek."

Fransız teknik adamın desteğine rağmen genç hücum oyuncusu A takımda sadece iki kez daha forma giydi; Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar'a ve FA Cup'ta Wigan'a karşı sonradan oyuna girdi.

Tüm fiziksel vaatlerine rağmen Emmanuel-Thomas'ın teknik eksiklikleri fazla belirgindi. Kendisi de kariyerinin kuzey Londra'da çıkışa geçmeyeceğini biliyordu.

"Öyle bir noktaya geliyorsunuz ki birinci takımda olan oyunculara ve kendi pozisyonunuzda önünüzde oynayan isimlere bakmaya başlıyorsunuz, sonra da ne kadar iyi olmanız gerektiğini fark ediyorsunuz," dedi The Athletic'e.

"Arsene Wenger döneminde yaklaşık bir yıl boyunca A takımın çevresindeydim ve birkaç kez forma giydim. Daha sonra Arsenal bana sözleşme uzatma teklifi yaptı ama bunun benim için doğru şey olduğunu düşünmedim."