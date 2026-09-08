Arjen Robben'ın kefareti: Bayern Münih'in ölümcül kanat oyuncusu büyük maçları kaldıramayan bir isimden Şampiyonlar Ligi finalinin kahramanına nasıl dönüştü
Iker Casillas'a doğru kaleye yönelip hızla ilerleyen Arjen Robben, Dünya Kupası kupasını dudaklarında neredeyse hissedebiliyordu. Manşetleri görebiliyordu. Finali kazandıran golün sahibi olarak kendisinin, o meşhur altın kupayı öperken çekilmiş ikonik görüntüsünü. Hollandalı hücum oyuncusunun yapması gereken tek şey, o bire bir pozisyonda İspanya kalecisini geçmekti.
Yapamadı.
İki yıl sonra, Münih'te kendi sahasında, Şampiyonlar Ligi finalini uzatmalarda bitirmesi için sahne hazırdı. Tek yapması gereken, Chelsea kalecisi Petr Cech'e karşı penaltıyı ağlara göndermekti.
Yapamadı.
Mayıs 2013'e gelindiğinde karar neredeyse oy birliğiyle verilmiş gibiydi: Robben, büyük maçların en büyük kaybedeniydi.
Üç yıl içinde üç final oynadı ve hiçbirini kazanamadı.
Bu yüzden, 2013 finalinin 89. dakikasında Wembley'de Borussia Dortmund ceza sahasında araya girip topu kaptığında, bu onun kariyerinin gerçek sınavıydı. Yine eline yüzüne bulaştıracak mıydı?
Yapmadı.
Hollandalı oyuncu, Neven Subotic ile Mats Hummels'ın arasına girdi, kaleci Roman Weidenfeller'e doğru süzüldü ve topu zarif bir dokunuşla onun yanından geçirdi.
Bayern Avrupa şampiyonu olmuştu ve Robben, spor tarihinin en büyük kefaret hikâyelerinden birini tamamlamıştı.
Robben ilk büyük hayal kırıklığını yaşadı
Büyük maçlarda hayal kırıklığı yaratan bir oyuncu olarak ün kazanmadan önce Robben, futbolun en öldürücü hücumcularından biriydi.
Ne yapacağı kolayca tahmin ediliyor ama durdurulması imkânsız oluyordu; Hollandalı kanat oyuncusu çizgiden ilerleyip içeri kat ederek sol ayağıyla harika goller attığında bekleri adeta dehşete düşürüyordu.
Unutulmaz Şampiyonlar Ligi gecelerinde Manchester United, Barcelona ve Borussia Dortmund gibi takımları avları arasına kattı; PSV, Chelsea, Real Madrid ve Bayern Münih ile de lig şampiyonlukları yaşadı.
Bu yüzden 2010'da, Mario Gomez, Thomas Muller, Franck Ribery ve Bastian Schweinsteiger gibi isimlerden kurulu Bayern Münih kadrosuyla Robben'in Avrupa'yı fethetme zamanının geldiği düşünülüyordu.
Louis van Gaal yönetiminde güçlü görünüyorlardı. Bayern, 2009-10 sezonunda ligi ve kupayı kazandı ancak Şampiyonlar Ligi'nde yavaş bir başlangıcın üstesinden gelmeleri gerekti. Son 16 turunda Fiorentina'yı geçebilmelerini sağlayan da Robben'di.
Bayern ilk maçı, Robben'in penaltıdan attığı golle 2-1 kazandı ancak İtalya'daki rövanşta kendini 3-1 geride buldu. 65. dakikada Robben, Fiorentina yarı sahasının ortalarında topu aldı ve kariyerinin en güzel gollerinden birini attı. Toplam skorda durum 4-4 olunca Bayern, deplasman golü kuralıyla tur atladı.
Benzer bir hikâye sonraki turda da yaşandı. Bu kez Manchester United, Bayern'in 2-1 kazandığı ilk maçta onun sakatlık nedeniyle forma giyememesiyle şanslıydı ama Old Trafford deplasmanında Bayern yine 3-1 geriye düştü. Robben, Ribery'nin kullandığı kornerde topa öylesine kusursuz vurdu ki golü kutlarken kendisi bile attığı gole hayran kalmış gibiydi. Bayern bir kez daha deplasman golü kuralıyla tur atladı. Yarı finalde de Robben, 1-0'lık galibiyette Lyon kalecisi Hugo Lloris'e şans tanımayan içgüdüsel bir uzak mesafe şutuyla taraftarları şaşkına çevirdi.
Robben maçları neredeyse tek başına kazandırıyordu.
Ancak Santiago Bernabeu'da Jose Mourinho'nun Inter'ine karşı zorlandı. Bayern, Ivica Olic ve Thomas Muller'den oluşan çift forvetle sahaya çıktı, Franck Ribery ise cezalıydı. Alman ekibi etkisiz kaldı ve Robben de 2-0'lık yenilgide çaresizdi.
O yaz, kariyerini tanımlayan bir başka an daha yaşadı.
En büyük sahnede hüsran
Artık bitmek bilmeyen arka adale sakatlıkları nedeniyle “Cam Adam” olarak tanınan Robben'in Dünya Kupası'na başlangıcı kondisyon sorunları yüzünden gecikti, ancak Oranje'nin finale uzanan yolculuğunda yine hayati önem taşıdı.
Son 16 turunda Slovakya'ya karşı alınan kısıtlı galibiyette perdeyi açtıktan sonra, çeyrek finalde Brezilya'ya karşı 2-1'lik galibiyette kritik bir golün hazırlayıcısı oldu ve ardından Uruguay'a karşı yarı finalde maçın kazananı olduğu ortaya çıkan golü kafayla attı.
Hollanda medyası buna “Casillas'ın ayak parmağı” adını verdi. Oranje'nin hayallerini bitirmek ve kısa süre sonra Arjen Robben'i takip edecek itibarın tohumunu ekmek için gereken tek şey buydu.
Johannesburg'da Bert van Marwijk'in Hollanda'sı ile Vicente Del Bosque'nin İspanya'sı arasında tartışmalı bir final oynandı. 120 dakika boyunca dokuz Hollandalı oyuncu sarı kart gördü. Nigel de Jong'un kramponunun Xabi Alonso'nun göğsüne saplanması, çoğu kişinin zihninde Hollanda'nın tarzının özeti olarak yer etmiş durumda, ancak kritik an bir saatin hemen ardından Robben ile Casillas arasında yaşandı.
Sneijder'in ortadan attığı hızlı pas, Robben'i İspanya savunmasının arkasına sarkıttı. Anını seçerken dikkatli davrandı. Belki de fazla dikkatliydi. Tam topu soluna çekmeye çalıştığı anda Casillas bacaklarını topa doğru fırlattı ve meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
Casillas daha sonra, “Robben'in üzerime geldiğini gördüğümde aklımdan geçen tek şey şuydu: 'Ayakta kal, ayakta kal, ayakta kal, ayakta kal'” dedi. “Sonunda topa atladım çünkü onun beni geçeceğini varsaydım” diye hatırlıyor Casillas. “Elindeki tüm seçenekler arasında Robben tam olarak yanlış olanı seçti. Gerçekten, eğer orada golü atsaydı o final muhtemelen çok farklı biterdi.”
Hollanda toparlanamadı ve Andres Iniesta uzatmalarda galibiyet golünü attı.
Robben dört yıl sonra, “Böyle bir fırsatı kaçırmak can yakıyor” dedi. “Bu sporun bir parçası, sadece bir an, bir kare. Ama hayatım boyunca benim bir parçam ve kariyerimin bir parçası olacak.”
Belirleyici birkaç kare daha henüz gelecekti.
Yine reddedildi
Robben, 2010-11 sezonunda neredeyse hiç tam fit değildi ama yine de ölümcüldü. Bundesliga'da çıktığı sadece 14 maçta 12 gol attı ve sekiz golün daha hazırlayıcısı oldu. Sonraki sezonda ilk sakatlık endişelerini geride bırakarak bir kez daha müthiş bir performans sergiledi ve Bayern'in Şampiyonlar Ligi finaline çıkmasına yardımcı oldu.
Eski takımı Real Madrid'e karşı Santiago Bernabeu'da oynanan yarı final rövanşında ibre Bayern'in aleyhineydi. Bayern, o gece 14 dakika içinde 2-0 geri düştü ve toplam skorda 3-2 gerideyken hayali elinden kayıp gidiyordu. Ardından 27. dakikada Bayern penaltı kazandı.
Eski kulübüne karşı, Münih'in yükünü sırtında taşıyan Robben topun başına geçti; Güney Afrika'daki finalden iki yıl sonra Casillas'la göz göze geldi. Bu kez ayak ucuyla değil, Casillas parmak uçlarını uzattı ama yetişemedi. Toplam skor eşitlendi ve Bayern penaltılarla kazandı.
Bunun, Chelsea'ye karşı oynanan Avrupa finalindeki kilit anın bir provası olduğu ortaya çıktı ama bu kez Robben fırsatı değerlendiremedi.
Uzatmalarda Chelsea karşısında final 1-1 devam ederken Didier Drogba, Chelsea ceza sahasında Franck Ribery'yi düşürdü. Robben bir kez daha penaltıyı kullanmakla görevlendirildi. Vuruşunu köşeye doğru alçaktan yaptı ama Petr Cech doğru köşeyi tahmin edip topu çıkardı.
Allianz Arena sessizliğe büründü. Yine penaltılara gidildi ama bu kez Bayern kaybetti. Bundan birkaç hafta önce Bundesliga'da Borussia Dortmund'a karşı şampiyonluğu belirleyen bir penaltıyı kaçırmasının ardından, anlatı artık taş gibi yerine oturmuştu.
"Nasıl hissettiğimi kelimelerle anlatamam ama korkunç bir geceydi. İki ya da üç kez kupayı ellerinizde tuttuğunuzu hissediyorsunuz ama sonunda elinizde hiçbir şey kalmıyor," dedi Robben.
"İyi bir penaltı değildi. Topa sert vurup kalede yukarıya göndermek istedim ama top yeterince yükselmedi. Korkunç bir penaltı vuruşuydu. Bundan sonra hâlâ iyi oynadım ama o noktada zihniyetinizi değiştirmeniz gerekiyor."
Robben'in kefareti
Sakatlık sorunları peşini bırakmazken, 2012-13 sezonunun Robben’i pas geçmesinden korkuluyordu. Sezonun büyük bölümlerinde kadro dışında kalırken, Bundesliga’da sadece 16 maçta oynayabildi.
Bayern onun yokluğunda ligi adeta ezip geçti, ancak Şampiyonlar Ligi eleme maçları için bir şekilde formda kalmayı başarması onlar adına büyük şanstı.
Barcelona’ya karşı oynanan yarı finalde Bayern, toplamda 7-0’lık bir yıkıma imza attı ve bunun baş mimarı Robben’di. Münih’teki ilk maçta Jordi Alba’ya baştan sona zor anlar yaşattı ve Bayern 4-0 kazanırken enfes bir üçüncü gol attı. Ama dünyanın klasik Robben’i gördüğü yer, Camp Nou’daki rövanş oldu.
İkinci yarının başlarında Robben sağ kanatta uzun bir pas aldı. Tek ve son derece keskin bir dokunuşla Adriano’nun içinden kat etti, ihtiyaç duyduğu alanı açtı ve topu harika bir vuruşla üst köşeye gönderdi.
Robben yıllar sonra Sport Bild'e konuşurken, “O 4-0, Allianz Arena’daki en iyi maçımdı” dedi. “Böylesine büyük bir takıma karşı. Robben’den alışılmadık bir golle. Sağ kanatta bir çalımla geçtim ve dar açıdan topu uzak köşeye falsolu göndermek için zamanım vardı.”
Henüz bitirmemişti.
Borussia Dortmund’a karşı final çok yoğundu. Jurgen Klopp’un heavy metal asi ekibi ilk yarıda üstün olan taraftı, ancak ikinci yarıda öne geçen Bayern oldu ve Robben, Mario Mandzukic’in golünde pası veren isimdi. Sekiz dakika sonra Dortmund bir penaltıyla eşitliği sağladı. Kısa süre sonra Robben, savunmacı Subotic tarafından kolay bir vuruşla gole çevirebileceği büyük bir fırsattan mahrum bırakıldı ve bu da Hollandalının finallerde yaşadığı hayal kırıklıkları serisinin süreceğine dair korkuları artırdı.
Uzun ve isabetli bir pas Dortmund ceza sahasının çizgisine doğru süzüldü. Franck Ribery bu top için mücadele etti ve içgüdüsel olarak sarı formalı oyuncu kalabalığının arkasına zarif bir topuk pası bıraktı, Robben de fırsatı değerlendirdi.
Karşısında Weidenfeller, iki yanında Hummels ile Subotic, omuzlarında ise Johannesburg ile Münih’in ağırlığı vardı.
Savunmacıları rahatça geçti ve kaleciyi, anın gerilimine meydan okuyan tüy kadar hafif bir dokunuşla etkisiz bıraktı; top çimlerin üzerinde ağır ağır ilerleyip filelerle buluştu.
Robben maçtan sonra gazetecilere, "Top bana geldiğinde boştaydım" dedi. "Franck’ın hareketini sezdim. Tek düşüncem şuydu: 'Umarım topu oraya bırakır' çünkü boş alanı görmüştüm. İyi kontrol ettim. İlk tercihim aslında [Weidenfeller]'in solundan geçmekti ama sonra o bir hamle yaptı ve ben de topu diğer tarafa bırakabildim. Ağırlığı yanlış ayağındaydı."
Bayern yeniden şampiyondu.
“Sonunda bu Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak, gerçekleşen bir rüya” dedi. “Bunu tarif edemezsiniz, özellikle de kaybetmenin nasıl bir şey olduğunu bildiğiniz için kafanızdan o kadar çok duygu geçiyor ki. Bence şampiyonluğu kazandığınızda bunun tadını daha da fazla çıkarabiliyorsunuz.”
Şunları ekledi: “Geçen yılın hayal kırıklığından sonra ve benim için 2010’un da [daha az ölçüde], bir de Dünya Kupası var; bu üç final demek ve üzerinize kaybeden damgası vurulmasını istemiyorsunuz. Sonunda bugün başardık ve diğer şeyleri biraz olsun unutabiliriz. Bu, ‘nihayet’ duygusuydu.”
2025’te Bayern taraftarları bu golü kulüp tarihinin 125 yılındaki en iyi gol olarak seçti. İkinci sırada ise Robben’in Manchester United’a attığı gol yer aldı.
İntikam zamanı
Son şeytanlarını da geride bırakan Hollandalı, takip eden yıllarda giderek daha da güçlendi.
30 yaşındaki Robben, Brezilya’daki 2014 Dünya Kupası’na ürkütücü bir özgürlükle oynayarak geldi.
Hollanda’nın açılış maçı, 2010 finalinin rövanşında İspanya’ya karşıydı ve Robben, Oranje’nin La Roja’yı 5-1 ezip geçtiği karşılaşmada hafızalara kazınacak bir performans sergiledi.
İspanya savunmasına kabus yaşatan yıldız, havadan gelen uzun bir pası kontrol ettikten sonra Sergio Ramos’u çaresiz bırakarak golünü attı ve klas bir vuruşla bitirdi.
Ancak asıl nefes kesici olan ikinci golüydü. Ramos’u geride bırakacak kadar akılalmaz bir süratle kaleye yönelen Robben, uzun topu kontrol etti, Casillas’ı yere düşürdü ve kaleci hâlâ dizlerinin üzerinde toparlanmaya çalışırken doğru anı seçip topu ağlara sertçe gönderdi.
Robben, Louis van Gaal yönetiminde tartışmasız şekilde kapasitesinin üstüne çıkan Hollanda takımında harikaydı ve ekip üçüncülük maçına kadar ilerledi.
Robben’in etrafındaki efsane tamamen yeniden yazılmıştı. Sakatlık sorunları onu hâlâ zorlasa da artık ‘büyük maçların kaybedeni’ olarak görülmüyordu. O bir fenomendi ve başarılar gelmeye devam etti.
Bavyera’daki on yılında tam sekiz Bundesliga şampiyonluğu ve beş DFB-Pokal kazanılmasına yardımcı oldu; 307 maçta 144 gol ve 101 asistlik katkı verdi.
2013 Şampiyonlar Ligi final zaferinin ardından dört kez daha yarı finale çıktılar, ancak Pep Guardiola Avrupa tacını getiremeyince bunların her birinde elendiler.
2019’da son lig şampiyonluğunu kaldırarak Bayern’den gözyaşları içinde ayrıldığında, bir zamanlar onu ıslıklarla uğurlayan aynı taraftarlar bu kez ona oyunun bir efsanesi olarak tezahürat yaptı.
Artık olağanüstü yeteneğine rağmen baskı altında dağılan trajik figür değildi. Robben artık, en büyük sahnelerde kişisel ve kolektif başarısızlığın ezici ağırlığını hissedip toparlanan ve adını tarih kitaplarına yazdıran o amansız hücumcuydu.