Büyük maçlarda hayal kırıklığı yaratan bir oyuncu olarak ün kazanmadan önce Robben, futbolun en öldürücü hücumcularından biriydi.

Ne yapacağı kolayca tahmin ediliyor ama durdurulması imkânsız oluyordu; Hollandalı kanat oyuncusu çizgiden ilerleyip içeri kat ederek sol ayağıyla harika goller attığında bekleri adeta dehşete düşürüyordu.

Unutulmaz Şampiyonlar Ligi gecelerinde Manchester United, Barcelona ve Borussia Dortmund gibi takımları avları arasına kattı; PSV, Chelsea, Real Madrid ve Bayern Münih ile de lig şampiyonlukları yaşadı.

Bu yüzden 2010'da, Mario Gomez, Thomas Muller, Franck Ribery ve Bastian Schweinsteiger gibi isimlerden kurulu Bayern Münih kadrosuyla Robben'in Avrupa'yı fethetme zamanının geldiği düşünülüyordu.

Louis van Gaal yönetiminde güçlü görünüyorlardı. Bayern, 2009-10 sezonunda ligi ve kupayı kazandı ancak Şampiyonlar Ligi'nde yavaş bir başlangıcın üstesinden gelmeleri gerekti. Son 16 turunda Fiorentina'yı geçebilmelerini sağlayan da Robben'di.

Bayern ilk maçı, Robben'in penaltıdan attığı golle 2-1 kazandı ancak İtalya'daki rövanşta kendini 3-1 geride buldu. 65. dakikada Robben, Fiorentina yarı sahasının ortalarında topu aldı ve kariyerinin en güzel gollerinden birini attı. Toplam skorda durum 4-4 olunca Bayern, deplasman golü kuralıyla tur atladı.

Benzer bir hikâye sonraki turda da yaşandı. Bu kez Manchester United, Bayern'in 2-1 kazandığı ilk maçta onun sakatlık nedeniyle forma giyememesiyle şanslıydı ama Old Trafford deplasmanında Bayern yine 3-1 geriye düştü. Robben, Ribery'nin kullandığı kornerde topa öylesine kusursuz vurdu ki golü kutlarken kendisi bile attığı gole hayran kalmış gibiydi. Bayern bir kez daha deplasman golü kuralıyla tur atladı. Yarı finalde de Robben, 1-0'lık galibiyette Lyon kalecisi Hugo Lloris'e şans tanımayan içgüdüsel bir uzak mesafe şutuyla taraftarları şaşkına çevirdi.

Robben maçları neredeyse tek başına kazandırıyordu.

Ancak Santiago Bernabeu'da Jose Mourinho'nun Inter'ine karşı zorlandı. Bayern, Ivica Olic ve Thomas Muller'den oluşan çift forvetle sahaya çıktı, Franck Ribery ise cezalıydı. Alman ekibi etkisiz kaldı ve Robben de 2-0'lık yenilgide çaresizdi.

O yaz, kariyerini tanımlayan bir başka an daha yaşadı.