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Anthony Gordon England 1:1Getty/GOAL

Anthony Gordon, İngiltere'nin Lamine Yamal'i değil, ancak Barcelona'nın en yeni yıldızı Thomas Tuchel'in vazgeçilmezlerinden biri olmayı hak ediyor

Eski Newcastle kanat oyuncusu sezona müthiş bir başlangıç yaptı ve bu süreçte hem kulübü hem de ülkesi için vazgeçilmez hale geldi.

James Westwood
Çeviri:

  • İngiltere'nin Çekya deplasmanında Uluslar Ligi'nde aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından, Anthony Gordon rakip teknik direktörden özel övgü aldı. Santi Denia daha önce İspanya'nın 2026 Dünya Kupası kazanan kadrosundaki 23 isimle gelişim çağlarında çalıştı, ülkenin altyapı sisteminin yeniden yapılandırılmasına yardımcı olurken çeşitli yaş gruplarında görev yaptı; bu yüzden yetenekli bir futbolcuyu gördüğünde bunu anlar.

    "Gordon? Ne oyuncu ama!" dedi Çekya'nın hocası. "Ne futbolcu, aman Tanrım. O da... bilmiyorum, Lamine [Yamal] diyecektim, onunla aynı seviyede. Genç, cesur, bire birde etkili, hızlı. İngiliz futbolunun onun gibi oyuncuları yetiştirirken ne kadar harika bir iş çıkardığını da görmek gerek."

    O maçtan bu yana Çekya savunmasının Gordon hakkında kâbuslar görmüş olması kesinlikle şaşırtıcı olmaz. Yaz döneminde £69 milyon ($91m) karşılığında Newcastle'dan Camp Nou'ya giden Barcelona kanat oyuncusu, Trent Alexander-Arnold'un etkili ortasına ceza sahasına yaptığı mükemmel koşunun ardından kafayla dokunarak ağları buldu ve İngiltere'yi ikinci yarının başında öne geçirdi. Gordon, ortaya koyduğu çabayla bu golü fazlasıyla hak etti; sahada kaldığı 81 dakikada dört şut çekti, dört kilit pas verdi ve 33 top taşıma yaptı, ayrıca toplam 8,2 kilometre mesafe kat etti.

    Çekya salı günü Wembley'de İngiltere ile yeniden karşılaşacağında Denia'nın Gordon için bir plan hazırlaması gerekecek, çünkü Gordon şu anda Thomas Tuchel'in ürkütücü hücum hattının tonunu belirliyor. Denia'nın övgüsüne rağmen 25 yaşındaki oyuncuyu dünya klasında değerlendirmek için hâlâ erken olsa da, artık Harry Kane, Jude Bellingham ve Declan Rice ile birlikte İngiltere'nin dokunulmazları arasında görülmeli.

  • Aynı değil

    England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1
    Getty Images Sport

    Gordon, saf futbol büyüsü açısından yeni kulüp arkadaşının seviyesine çıkamıyor, ancak kendi başına da çok iyi bir oyuncu.

    Önce şunu netleştirelim: Gordon, Yamal ile kıyaslanamaz. Evet, Denia'nın da belirttiği gibi Gordon hızlı ve direkt bir oyuncu, ancak yeni Barcelona takım arkadaşının sahip olduğu teknik sihirbazlık ve saha içi karizmaya sahip değil.

    Bu durum, Camp Nou'da birlikte geçirdikleri ilk iki ayda zaten açıkça görüldü ve istatistikler de bunu destekliyor; Gordon yedi maçta dört asist yaparken, Yamal sekiz maçta sekiz gol attı ve altı asist üretti. Yamal, Barcelona'nın yaratıcı dehası ve hücumdaki en öldürücü silahı, Hansi Flick de Gordon'u bu gayriresmî unvanların herhangi birinde 19 yaşındaki oyuncuyla rekabet etmesi için transfer etmedi.

    Buna karşın Gordon'un fazlasıyla getirdiği şey dinamizm. Her iki kanatta da ve sahte dokuz olarak oynayabilen çok yönlü bir hücumcu olarak, Flick'in akıcı ve önde baskıya dayalı sistemi için biçilmiş kaftan. Barca, ondan topu ileri bölgelerde istikrarlı şekilde geri kazanma ve oyunu etkili biçimde birbirine bağlama konusunda güvenle yararlanabilir. Zamanla buna eklenecek goller ise ekstra bonus olacaktır.

    İngiltere taraftarları, Gordon'dan bir anda Yamal'ın İspanya için yarattığı etkinin aynısını beklememeli. Ancak Alman teknik adam, dünya şampiyonlarıyla arasındaki farkı kapatmaya çalışırken Gordon, Tuchel için eşsiz bir koz.

    Gordon ile Yamal, 26 Eylül'de Wembley'de karşı karşıya geldi ve bu son derece ilgi çekici bir eşleşmeydi. İlki, sürekli savunma arkasına yaptığı koşularla İspanya'nın savunma hattını gererken; ikincisi her fırsatta ceza sahasına yönelip Marc Guehi'yi büyük başarıyla hedef aldı.

    Sonuçta belirleyici olan İspanya'nın genel kalitesi oldu ve İngiltere 3-2 mağlup oldu, ancak Kane bir penaltı kaçırmamış ve ev sahibi ekip akan oyunda daha bitirici olabilmiş olsaydı üç puanı pekâlâ alabilirdi. Gordon, geçiş oyununda La Roja'ya her türlü sorunu yaşattı ve Bellingham ile yaptığı bazı kombinasyonlar izlemeye gerçekten nefes kesiciydi.

  • "Bir başka seviyeye ulaştı"

    Croatia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3
    Getty Images Sport

    Tuchel ile Kane, Gordon'ın Barcelona'ya transferinden bu yana oyununda ve zihniyetinde olumlu bir değişim gördü.

    Gordon, cumartesi günü İngiltere'nin Hırvatistan'ı 7-0 gibi çarpıcı bir skorla mağlup ettiği maçta da öne çıkan bir performans sergiledi. İkinci golde asisti yapan Gordon, Bukayo Saka'nın ortasını kontrol ettikten sonra topu Bellingham'a çevirdi ve o da kolay bir dokunuşla ağları buldu. Üçüncü golü ise kendisi attı; Jarrell Quansah'nın gönderdiği topu arka direkte kafayla filelere yolladı.

    Maçın ardından memnuniyeti yüzünden okunan Tuchel medyaya, "Artık çok daha fazla agresiflikle, daha fazla özgüvenle oynuyor. Ben özgüven ve inanç dolu bir oyuncu görüyorum. Başka bir seviyeye çıktı" dedi. "Üç maçın tamamında çok belirleyici oldu."

    Aslında o özgüven Dünya Kupası'nda her zaman yoktu. Gordon, Hırvatistan ve Gana'ya karşı oynanan grup maçlarında kendini kabul ettirmekte zorlandı ve Tuchel, İngiltere'nin Norveç'i çeyrek finalde kıl payı geçtiği maçta da yeterince iyi oynamadığını kabul etti.

    Tuchel, "Daha iyi yapabilirdi" diye ekledi. "Ama zordu, her maç zordu. Sol taraftaki formanın kendisine ait olduğunu göstermek istedi ve tam olarak yaptığı şey de bu. O çok önemli bir oyuncu."

    Kane'e de bu milli takım arasında Gordon'da bir gelişim görüp görmediği soruldu ve İngiltere kaptanı, vücut dilindeki değişime dikkat çekti. "Bence evet. Barcelona'ya transferi ona yardımcı oldu" dedi. "Böyle büyük bir kulübe gitmek size daha fazla öz güven veriyor. En büyük sahnede ait olduğunuzu hissediyorsunuz ve o da bunu İngiltere performanslarına taşıdı. İspanya'ya karşı olağanüstüydü ve Çeklere karşı fark yaratan isim oldu."

    Premier League'deki konfor alanından ayrılmak Gordon için büyük bir karardı, ancak yeni bir kültürün getirdiği meydan okumayı, hatta çok önceden İspanyolca öğrenmeyi ve Barcelona gibi bir süper kulüpte oynamanın beraberinde getirdiği baskıyı benimsedi. İngiltere bunun meyvelerini topluyor ve şu anda sol taraftaki bu rol için diğer adayların çok önünde.

  • Geride bırakıldı

    England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    Marcus Rashford artık Gordon'ı Tuchel'in kadrosundan kesmek için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya.

    Morgan Rogers ve Eberechi Eze o kanatta oynayabilir, ancak Gordon gibi o bölgenin uzman geniş oyuncuları değiller. Bu arada Noni Madueke sağdan içeri kat ederek daha etkili oluyor, Jack Grealish ise uzun süreli sakatlığının ardından yeniden milli takım radarına girmek için hâlâ kat etmesi gereken uzun bir yola sahip ve Liverpool'un harika yeteneği Rio Ngumoha da 18 yaşında hâlâ gelişimini sürdürüyor.

    Bu da Gordon'ın ilk 11'deki yer için başlıca rakibinin Marcus Rashford olduğu anlamına geliyor. Tuchel, Dünya Kupası'nda tercihini daha çok Gordon'dan yana kullandı ve Rashford'un son milli ara öncesinde yaşadığı bir darbe nedeniyle kadrodan çekilmesinin ardından iki oyuncu arasındaki fark devasa görünüyor.

    Gordon sanki zirvesine daha yeni ulaşıyor gibi görünürken, Rashford'unki ise geride kalmış gibi duruyor. Manchester United oyuncusu, Barca'da kiralık geçirdiği harika sezonun ardından yeniden İngiltere kadrosuna döndü, ancak Old Trafford'a dönüşünden bu yana tamamen etkisiz kaldı.

    Rashford hız açısından Gordon'a ayak uydurabiliyor, ancak son vuruş ve final tercihleri çok daha istikrarsız, ayrıca topsuz oyunda aynı eforu göstermiyor. Deco'nun da kamuoyu önünde ima ettiği gibi, Barca'nın Rashford'un transferini yalnızca 30 milyon sterline (40 milyon dolar) kalıcı hale getirmek yerine Gordon için yüksek bir bedel ödemesinin nedeni de bu.

    Barca sportif direktörü geçen ay, "Geçen sezon bize çok katkı sağladı ama oyun fikrimiz Anthony ile çok daha bağlantılı" dedi. "Geçen sezon Raphinha yokken zorlandığımız alanlardan biri, takımın enerjisinin düşmesiydi. Bu kayboldu. Daha fazla yoğunluğa ihtiyacımız vardı."

    Gordon, Rashford'dan daha fazla adam geçiyor, daha fazla ikili mücadele ve faul kazanıyor, ayrıca pozisyonları daha yüksek bir oranla gole çeviriyor. Rashford hâlâ yoktan pozisyon üretebilir, ancak uygulama kalitesi çoğu zaman zayıf kalıyor. Daha fiziksel maçlarda oyunun içinde kaybolurken, Gordon iyi bir mücadeleden keyif alıyor gibi görünüyor ve takım oyununa daha yatkın.

    Bu tabloya bakıldığında, önümüzdeki haftalar ve aylarda United'da mucizevi bir dönüşüm geçirmediği sürece Tuchel'in Rashford'a sunabileceği en fazla şey yedek bir rol olacaktır.

  • Gecikmiş saygı

    Czechia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2
    Getty Images Sport

    Gordon, Premier League'de geçirdiği dönemde yeteneğinin tam anlamıyla takdir edilmediğine inanıyor

    Barca'nın Gordon için neden bu kadar yüksek bir bedel ödediğini sorgulayan çok sayıda taraftar ve yorumcu vardı; İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosuna alınmasını anlamayanlar da olmuştu. Eleştirmenler sık sık Gordon'ı, derinde savunma yapan takımlara karşı yetersiz kalan tek boyutlu bir kanat oyuncusu olmakla suçladı. Ancak Everton altyapısından yetişen oyuncu, haksız şekilde kalıba sokulduğuna inanıyor ve Newcastle'ın kolektif sınırlılıkları nedeniyle yeteneğinin tüm kapsamını ortaya koyamadığını düşünüyor.

    Gordon geçen hafta ITV'ye konuşurken, "Bence birçok kişinin gözünde farklı bir oyuncuya dönüştüm" dedi. "İngiltere'de insanlar bana hızlı olduğum ve pres yaptığım için saygı duyuyordu ama aslında oyunumdaki kaliteye ve oyun zekâsına hiçbir zaman gerçekten saygı duymadılar.

    "Bunu fark edenler sanki sadece birlikte oynadığım oyuncular oldu. Bence artık Barcelona'dayım ve farklı bir tarzda oynuyorum, bu özelliklerim çok daha fazla öne çıkıyor ve insanlar benim sadece hızlı olmadığımı gerçekten fark etmeye başlıyor. İngiltere'de buna hiçbir zaman gerçek anlamda saygı gösterilmedi çünkü insanlar beni sadece çok hızlı ve çok agresif biri olarak görüyor. İspanya'da ise oyun zekâmı ve kalitemi gerçekten takdir ediyorlar çünkü Barca'da teknik değilseniz, akıllı değilseniz, hemen sırıtırsınız."

    Geçerli bir noktaya değiniyor. Gordon, Newcastle formasıyla Premier League'de çıktığı 95 maçta toplam 40 gole doğrudan katkı verdi ve geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attı. Bunlar, Gordon'ın sadece çalışkan bir oyuncu olduğu anlatısına uymayan üst düzey hücum rakamları.

    Yetenek her zaman vardı ve Barcelona'daki yaşama bu kadar çabuk uyum sağlamasının nedeni de bu. Gordon artık uzun zamandır hak ettiği saygıyı görüyor ve Yamal tarzı bir süperstar kalıbına belki hiçbir zaman tam olarak uymayabilir ama artık kendi pozisyonunda dünyanın en iyilerinden biri olmaması için hiçbir neden yok.