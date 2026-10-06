Anthony Gordon, İngiltere'nin Lamine Yamal'i değil, ancak Barcelona'nın en yeni yıldızı Thomas Tuchel'in vazgeçilmezlerinden biri olmayı hak ediyor

İngiltere'nin Çekya deplasmanında Uluslar Ligi'nde aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından, Anthony Gordon rakip teknik direktörden özel övgü aldı. Santi Denia daha önce İspanya'nın 2026 Dünya Kupası kazanan kadrosundaki 23 isimle gelişim çağlarında çalıştı, ülkenin altyapı sisteminin yeniden yapılandırılmasına yardımcı olurken çeşitli yaş gruplarında görev yaptı; bu yüzden yetenekli bir futbolcuyu gördüğünde bunu anlar.
"Gordon? Ne oyuncu ama!" dedi Çekya'nın hocası. "Ne futbolcu, aman Tanrım. O da... bilmiyorum, Lamine [Yamal] diyecektim, onunla aynı seviyede. Genç, cesur, bire birde etkili, hızlı. İngiliz futbolunun onun gibi oyuncuları yetiştirirken ne kadar harika bir iş çıkardığını da görmek gerek."
O maçtan bu yana Çekya savunmasının Gordon hakkında kâbuslar görmüş olması kesinlikle şaşırtıcı olmaz. Yaz döneminde £69 milyon ($91m) karşılığında Newcastle'dan Camp Nou'ya giden Barcelona kanat oyuncusu, Trent Alexander-Arnold'un etkili ortasına ceza sahasına yaptığı mükemmel koşunun ardından kafayla dokunarak ağları buldu ve İngiltere'yi ikinci yarının başında öne geçirdi. Gordon, ortaya koyduğu çabayla bu golü fazlasıyla hak etti; sahada kaldığı 81 dakikada dört şut çekti, dört kilit pas verdi ve 33 top taşıma yaptı, ayrıca toplam 8,2 kilometre mesafe kat etti.
Çekya salı günü Wembley'de İngiltere ile yeniden karşılaşacağında Denia'nın Gordon için bir plan hazırlaması gerekecek, çünkü Gordon şu anda Thomas Tuchel'in ürkütücü hücum hattının tonunu belirliyor. Denia'nın övgüsüne rağmen 25 yaşındaki oyuncuyu dünya klasında değerlendirmek için hâlâ erken olsa da, artık Harry Kane, Jude Bellingham ve Declan Rice ile birlikte İngiltere'nin dokunulmazları arasında görülmeli.