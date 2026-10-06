Anthony Gordon, İngiltere'nin Lamine Yamal'i değil, ancak Barcelona'nın en yeni yıldızı Thomas Tuchel'in vazgeçilmezlerinden biri olmayı hak ediyor

Önce şunu netleştirelim: Gordon, Yamal ile kıyaslanamaz. Evet, Denia'nın da belirttiği gibi Gordon hızlı ve direkt bir oyuncu, ancak yeni Barcelona takım arkadaşının sahip olduğu teknik sihirbazlık ve saha içi karizmaya sahip değil.

Bu durum, Camp Nou'da birlikte geçirdikleri ilk iki ayda zaten açıkça görüldü ve istatistikler de bunu destekliyor; Gordon yedi maçta dört asist yaparken, Yamal sekiz maçta sekiz gol attı ve altı asist üretti. Yamal, Barcelona'nın yaratıcı dehası ve hücumdaki en öldürücü silahı, Hansi Flick de Gordon'u bu gayriresmî unvanların herhangi birinde 19 yaşındaki oyuncuyla rekabet etmesi için transfer etmedi.

Buna karşın Gordon'un fazlasıyla getirdiği şey dinamizm. Her iki kanatta da ve sahte dokuz olarak oynayabilen çok yönlü bir hücumcu olarak, Flick'in akıcı ve önde baskıya dayalı sistemi için biçilmiş kaftan. Barca, ondan topu ileri bölgelerde istikrarlı şekilde geri kazanma ve oyunu etkili biçimde birbirine bağlama konusunda güvenle yararlanabilir. Zamanla buna eklenecek goller ise ekstra bonus olacaktır.

İngiltere taraftarları, Gordon'dan bir anda Yamal'ın İspanya için yarattığı etkinin aynısını beklememeli. Ancak Alman teknik adam, dünya şampiyonlarıyla arasındaki farkı kapatmaya çalışırken Gordon, Tuchel için eşsiz bir koz.

Gordon ile Yamal, 26 Eylül'de Wembley'de karşı karşıya geldi ve bu son derece ilgi çekici bir eşleşmeydi. İlki, sürekli savunma arkasına yaptığı koşularla İspanya'nın savunma hattını gererken; ikincisi her fırsatta ceza sahasına yönelip Marc Guehi'yi büyük başarıyla hedef aldı.

Sonuçta belirleyici olan İspanya'nın genel kalitesi oldu ve İngiltere 3-2 mağlup oldu, ancak Kane bir penaltı kaçırmamış ve ev sahibi ekip akan oyunda daha bitirici olabilmiş olsaydı üç puanı pekâlâ alabilirdi. Gordon, geçiş oyununda La Roja'ya her türlü sorunu yaşattı ve Bellingham ile yaptığı bazı kombinasyonlar izlemeye gerçekten nefes kesiciydi.