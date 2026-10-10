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Andy Burnham ve İngiliz futbolundaki içki yasağı: Başbakan'ın değişim isteği sürerken alkol gerçekten Premier League tribünlerine geri dönecek mi?

Başbakan, 41 yıldır yürürlükte olan tribünlerde alkol yasağını kaldırmak istediğini güçlü biçimde ima etti, ancak böylesine sarsıcı bir değişiklik ne kadar gerçekçi ve gerekli?

Krishan Davis
Çeviri:

  • İngiltere ve Galler'de futbol maçlarında tribünlerde alkolün tartışmalı şekilde yasaklanmasının üzerinden şimdi 41 yıl geçti. İki kuşak taraftar, maçlardan önce, devre arasında ve sonrasında pub'da içkilerini alarak buna alıştı; başka türlüsünü hiç bilmedi. Ancak Başbakan Andy Burnham bunu değiştirmek istiyor.

    Kendisi de koyu bir futbol taraftarı olan İşçi Partisi lideri, kısa süre önce bu düzenlemeyi "haksız", "modası geçmiş" ve "ayrımcı" olarak nitelendirdi ve yasağın kaldırılması için bastıracağının güçlü sinyalini verdi.

    Ancak taraftarlar, siyasetçiler ve futbol yöneticileri arasında değişim yönünde bir istek olsa bile, İngiliz futbolunun en üst seviyelerinde pintlerin yeniden tribünlere dönmesini görmek ne kadar gerçekçi, ya da ne kadar gerekli, olurdu?

  • Neden içki yasaklandı?

    1985 Luton riot
    Hulton Archive

    Alkol, bir dizi taraftar şiddeti olayının ardından 1985'ten bu yana İngiltere'de futbol maçlarında tribünlerde yasak.

    İngiltere'de tribünlerde alkol yasağına yönelik eleştirilerin büyük bölümü, bu yasanın 1985'te Margaret Thatcher'ın sert çizgideki Muhafazakâr hükümeti tarafından fazla aceleye getirilerek hazırlandığı yönündeki yaygın görüşe dayanıyor. Yasa, o yılın mart ayında Luton ile Millwall arasında oynanan ve kötü olaylarla anılan FA Cup karşılaşmasındaki şiddete tepki olarak çıkarıldı. Kenilworth Road'daki deplasman tribününde yaşanan çirkin olaylar, ilk yarıda oyunun 25 dakika durmasına neden oldu. Ardından maçın bitiş düdüğüyle birlikte koltukların söküldüğü ve taraftarların polisle çatıştığı bir isyan patlak verdi.

    Heysel Stadyumu faciası ise iki ay sonra Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaşandı. Avrupa Kupası finali öncesinde çıkan taraftar olaylarının Liverpool taraftarlarının hücumuyla doruğa ulaşmasının ardından yaşanan izdihamda, çoğu İtalyan Juventus taraftarı olmak üzere 39 kişi hayatını kaybetti, 600 kişi yaralandı. Ölümcül olayın sonucunda tüm İngiliz kulüpleri beş yıl boyunca Avrupa kupalarından men edildi.

    O noktada holiganizm zaten uzun yıllardır Britanya futbolunun baş belasıydı ve Thatcher hükümeti suçun önemli bir bölümünü aşırı alkol tüketimine yüklüyordu. 1985'teki şiddet olaylarının ardından harekete geçmesi yönündeki baskı altında kalan hükümet, şiddetle mücadele etmeyi amaçlayan diğer önlemlerle birlikte Sporting Events (Control of Alcohol etc.) Act'i parlamentodan hızla geçirdi ve İngiltere ile Galler'deki futbol statlarında alkolü yasakladı.

    Mevzuat o tarihten bu yana değişikliğe uğradı, ancak mevcut haliyle hâlâ sarhoş şekilde stada girişi, sahanın görüş alanı içinde alkol tüketimini ve maça giden belirli ulaşım araçlarında alkol tüketimini yasaklıyor.

  • Yeni normal

    Manchester United v Leeds United - Premier League
    Getty Images Sport

    Yasağa rağmen, maçlara giden taraftarların önemli bir bölümü için alkol hâlâ maç günü ritüelinin bir parçası olmaya devam ediyor.

    İngiliz futbolunda sınır tanımayan holiganlık dönemi geride kalmış olsa da, bunda Football (Disorder) Act 2000 gibi diğer sıkı hükümet düzenlemelerinin, değişen tutumların ve polislik ile stadyum altyapısındaki iyileşmelerin payı bulunsa da, yasağa rağmen alkolün (ve sarhoşluğun) hâlâ maç günü deneyiminin önemli bir parçasını oluşturmadığını iddia etmek hata olur.

    Taraftarlarda içki içmeleri mümkün olmadığı için, maça giden birçok taraftar bunun yerine maç öncesindeki hazırlık sürecinde ya da maçın ardından kendini sarhoş edecek her fırsatı bir ritüele dönüştürüyor; ev sahibi takım taraftarları stadın çevresindeki pubları doldururken, deplasmana gidenler sabahın köründen başlayan tüm yolculuğu içki içmek için kullanıyor.

    Maç sırasında ise ayılmak istemeyenler için devre arası, yeniden başlama düdüğü çalmadan önce tribün altındaki alanlarda mümkün olduğunca çok bira içip, ardından tuvalete uğrayarak koltuğuna zamanında dönme yarışına dönüşmüş durumda.

    Maçların büyük çoğunluğu geniş çapta sorunsuz geçse de, sarhoşluğun etkili olduğu çok sayıda taşkınlık örneği hâlâ var.

    Yakın dönemin en kötü şöhretli olayı, Euro 2020 finalinde yaşandı. Bu final, İngiltere'nin İtalya ile karşı karşıya geldiği maçı izlemek için bileti olmayan yüzlerce taraftarın görevlileri ve güvenlik personelini aşarak Wembley tribünlerine girmesiyle gölgelendi ve stadyumun tribün altı alanlarında şiddetli çatışmalara yol açtı. O dönemde FA CEO'su Mark Bullingham, failleri "sarhoş serseriler" olarak nitelendirmişti; Londra genelindeki olaylarda 86 kişi gözaltına alınmış ve Metropolitan Police'ten 19 polis memuru yaralanmıştı.

    Yaz aylarında yayımlanan Home Office istatistiklerine göre, polise bildirilen "futbolla bağlantılı anti-sosyal davranış, şiddet ve taşkınlık" vakalarının yaşandığı maç sayısı 2025-26 sezonunda rekor seviyeye ulaştı. Bu sayı, önceki sezona göre yüzde dört artışla 1.580'den 1.644 maça çıktı. Futbolla bağlantılı bir suçtan hüküm giyen kişilerin maçlara katılmasını engelleyen futbol yasaklama kararlarının sayısı da 2012'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

    Polis müdahaleleri ve gözaltıların neredeyse yüzde 50'si aslında stadyumların dışında gerçekleşti; bu da alkolün maç gününde yalnızca stadyum sınırları içinde bir sorun olmadığını gösteriyor.

  • 'Bunun nasıl adil olabileceğini anlamıyorum'

    FBL-ENG-PR-EVERTON-CRYSTAL PALACE
    AFP

    Başbakan Burnham, yasağın futbol taraftarlarına karşı ayrımcılık yaptığını düşündüğünü açıkça ortaya koydu ve değişiklik istiyor

    41 uzun yılın ardından, önemli bir değişiklik kapıda olabilir. Everton kombine sahibi olan Burnham, yalnızca futbolu etkilediği, rugby ve tenis gibi üst sınıflarla ilişkilendirilen sporları ise etkilemediği için daha iktidara gelmeden önce de eleştirdiği bu kısıtlamanın gözden geçirilmesini istediğine güçlü şekilde işaret etti.

    Geçen ay New York'ta Birleşmiş Milletler'e yaptığı bir ziyarette, "Futbol taraftarlarının bu şekilde ayrı tutulmasının adil olduğunu düşünmüyorum" dedi. "Bu yasa, futbolun çok farklı olduğu bir döneme dayanıyor ve bu ayrımcılığın kaldırılması için bir gerekçe olduğuna gerçekten inanıyorum.

    "Bunun yapılmasının farklı yolları var, deneme esasına göre uygulanabilir. Ancak uzun süredir savunduğum bu görüşten geri adım atmayacağım. Bir sporun bazı taraftarlarına farklı muamele edilmesinin nasıl adil olabileceğini anlamıyorum."

    Şunu da belirtmekte fayda var: BBC'ye göre hükümet kaynakları, Burnham'ın herhangi bir açıklama yapmaktan ziyade bu konudaki görüşünü yinelediğini öne sürdü. Bu yorumlar, onun mutlaka mevzuatı değiştirmeye çalışacağına işaret eden bir durum olarak görülmüyor. Ancak görünen o ki değişiklik için bir istek, ya da susuzluk, var.

  • Değişim arzusu

    Football fans alcohol beer in stands
    Getty

    Hem Premier League hem de EFL, kurallarda yapılacak bir değişikliği görüşmeye açık olduklarının sinyalini verdi

    Premier League CEO'su Richard Masters, Başbakan ile en azından bu konuda bir görüşme yapmaya istekli olduklarını belirtti. Bu da yasağın kaldırılması yönünde önemli bir adım olabilir.

    "Uzun zamandır böyle bir adım atmak için zamanın doğru olduğunu düşünmedik" dedi kısa süre önce Sky News'e. "[Burnham] ile bu konuyu görüşmek ilginç olurdu. Bu konuda net bir görüşümüz yok ve gerçekten çok dikkatli şekilde değerlendirmemiz gerekir. Bu, oyunun geçmişte yaşadığı oldukça ciddi bazı sorunlara kadar gidiyor. Belki de artık bu tartışmayı başlatmanın zamanı gelmiştir ama net bir görüşümüz yok."

    EFL ise değişikliğe daha da açık bir tutum sergiledi. Bir sözcü, Sky News'e yaptığı açıklamada, "EFL, mevcut mevzuatın gözden geçirilmesi ve saha görüş alanı içinde alkollü içeceklere izin verilmesine ilişkin görüşmelere açık yaklaşacaktır. Bu tutum, daha önce bu alanda uygun reform için lobi yapılması yönünde lige yetki veren üye kulüplerimizin görüşleriyle de uyumludur" dedi.

    "Mevzuat 40 yıldan uzun süre önce yürürlüğe girdi ve stat yönetimi, güvenlik ve stewardlık alanlarındaki önemli gelişmelere ayak uyduramadı. EFL fikstürlerinin büyük çoğunluğunda alkol tüketimiyle ilişkili risk seviyesi düşük risk olarak sınıflandırılırken, tüm taraftarlara yönelik genel bir yasak uygulanması orantılı değildir."

  • Taraftarlar ikiye bölündü

    Arsenal v Everton - Premier League
    Getty Images Sport

    Tüm taraftarlar, tribünlere biranın geri dönmesinden yana değil; bunun başka sorunlar yaratabileceğini düşünüyorlar.

    Taraftarların yasağın kaldırılmasını herkesin destekleyeceğini düşünebilirsiniz, ancak yasadaki olası değişiklik, İngiltere'de maçlara giden taraftarlar arasında bir görüş ayrılığını ortaya çıkardı.

    Football Supporters' Association (FSA) başkanı Tom Greatrex bir açıklamasında şöyle dedi: "FSA, maçı izlerken bir bardak bira içen futbol taraftarlarının suçlu sayılmasının adaletsiz olduğunu her zaman savundu. Özellikle de bir Oasis konserini ya da ragbi ligi maçını izlerken aynı koltukta oturup alkol içebiliyorken. Yasanın güncelliğini yitirdiğine ve gözden geçirilmeyi hak ettiğine tamamen katılıyoruz."

    Ancak diğerleri, meselenin hem pratik açıdan hem de daha fazla sarhoş taraftar kitlesinin sonuçları bakımından daha nüanslı olduğunu savunuyor. GOAL'a konuşan 34 yaşındaki Arsenal kombine sahibi Max, şöyle diyor: "Yasağın kaldırılmasından yana değilim. Çünkü futbol sürekli akış halinde olan bir spor, Amerikan sporları gibi değil, kesik kesik ilerlemiyor. İnsanların sürekli ayağa kalkması, insanların maç deneyiminde bazı aksamalara yol açabilir.

    "Ayrıca alkolün açıkça bir engel kaldırıcı olduğunu düşünüyorum, kötü davranışlara izin verir; futbol duygusal bir spor. Bence bu, insanların taşkınlık yapması ve olumsuz şekilde davranması için kaynayan bir kazan olabilir ve bazı seyircilerin kendini güvensiz hissetmesine yol açabilir. İnsanlar zaten şimdi de içiyor ve bence mevcut haliyle sorun yok, çok fazla değişikliğe de ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum.

    "Muhtemelen bundan gerçekten fayda sağlayacak olanlar sadece kulüp sahipleri ve satıcılar olur, çünkü bu gerçekten maç günü deneyimini değiştirmekten çok onların kâr etmesiyle ilgili. Daha fazla satıcı oluyor ve bu da her şeyin ne kadar ticarileştiğinin altını çiziyor. Örneğin Emirates'te her köşe başında bir satıcı var, insan iyice sarhoş olabilir.

    "Highbury'de ise her tribünde art arda belki iki ya da üç tane vardı, bu yüzden kuyruk çok daha uzun olurdu. Yani stad daha büyük olmasına rağmen kuyruğun daha az olması, daha fazla insanın aşırı derecede sarhoş olma ihtimali anlamına geliyor."

    Max yine de futbol taraftarlarına karşı ayrımcılık yapılmasının adaletsiz olduğu görüşüne katılıyor: "Ragbide tribünde içkiye izin veriliyor. Bunun biri için bir kural, geri kalanlar için başka bir kural olması bence muhtemelen sadece sınıfçı bir bakış açısı; ragbide yapabiliyorken futbolda yapamıyorsunuz."

  • “İnanılmaz derecede düşüncesiz”

    Sunderland v Newcastle United - Premier League
    Getty Images Sport

    Polis, tribünlerde alkolün yeniden uygulanmaya başlanmasının sonuçları konusunda endişeli.

    Yetkililer ayrıca alkolün tribünlere geri dönmesinin, İngiliz futbolunu stadyum içindeki şiddet ve düzensizliğin yaygın olduğu 1970'ler ve 80'lerin karanlık günlerine geri götürebileceğinden endişe ediyor. BBC'ye konuşan bir Birleşik Krallık Futbol Polislik Birimi (UKFPU) sözcüsü, polislik açısından ortaya çıkabilecek olası "zorluklar" ve "futbol maçlarında görev yapan personel ile taraftarların güvenliği" konusunda uyarıda bulundu.

    "Diğer sporlarda, futbolda olduğu gibi taraftarlardan kaynaklanan şiddet ve suç teşkil eden davranışlar görülmüyor; her ne kadar bu azınlık bir kesim olsa da, alkol çoğu zaman şiddet ve düzensiz davranışlarda önemli bir rol oynuyor" dedi. "Maçlar sırasında daha fazla alkol tüketimine izin vererek bunu körüklemek sorumsuzluk olur."

    Temsilci ayrıca, bunun, "kanıtlar kapsamlı şekilde incelenmeden ve bu alanda uzmanlığa sahip polis uygulayıcılarıyla anlamlı bir istişare yürütülmeden temel değişiklikler yapmanın inanılmaz derecede pervasızca olacağı" anlamına geldiğini söyledi.

    Polis açısından bakıldığında, sorunun büyük bir kısmı, son derece zengin futbol kulüplerinin maç günlerinde stadyumlarının dışındaki polislik hizmetlerinin finansmanına katkıda bulunmaması ve bunun vergi mükelleflerine ciddi bir maliyet yüklemesi.

  • Asıl mesele gözden mi kaçıyor?

    FBL-ENG-PR-BURNLEY-BLACKBURN
    AFP

    Burnham, İngiliz futbolunu etkileyen diğer daha ciddi sorunlar yerine alkolün tribünlere geri dönmesine öncelik vermekle suçlandı

    Burnham ayrıca, tribünlere biranın geri dönüşüne odaklanıyor gibi görünerek futbolun ve maç günü deneyiminin etrafındaki diğer önemli sorunları göz ardı etmekle de suçlandı.

    Yayıncı ve içerik üreticisi Marva Kreel kısa süre önce The Guardian'daki yazısında, "İşçi sınıfından taraftarlar kombine biletlerini karşılayamaz hale gelirken, ırkçı, cinsiyetçi ve homofobik çevrimiçi istismar sürekli varlığını korurken ve Jim Ratcliffe gibi oyunun en tepesindeki isimler platformlarını son derece bölücü siyasetleri öne çıkarmak için kullanırken, koltuğunuzda bir bardak bira içme hakkını futboldaki ayrımcılığın manşetlik bir örneği haline getirmek gerçeklerden kopuk hissettiriyor" diye yazdı.

    "Bu, işçi sınıfı taraftarlarına yönelik ayrımcılığı inkâr etmek anlamına gelmiyor ancak bu, oyunun içinde çok daha derinlere uzanan bir sorun. Ayrıca eski varsayım, alkol söz konusu olduğunda futbol taraftarlarının benzersiz biçimde olay çıkarmaya daha yatkın olduğu yönündeyse, yasağın kaldırılması bu inancı otomatik olarak ortadan kaldırmaz. Bu önyargıların maçların polis tarafından nasıl denetlendiğinde ortaya çıkması mümkün; önleyici amaçla yoğun polis ve güvenlik varlığı görülebilir."

    Bu bakış açısı istatistiklerle de destekleniyor: Home Office'e göre, geçen sezon polise en sık bildirilen olay türü "nefret suçu" oldu ve bu durum 491 maça kadar çıktı. 22 maçta cinsiyetçi davranış, 37 maçta ise kadınlara yönelik şiddet bildirildi. Tribünlerde alkolün erişilebilir olmasının bu kasvetli sorunları daha da ağırlaştıracağı yönünde oldukça güçlü bir gerekçe var.

  • Örneği belirlemek

    Chelsea fans beer Stamford Bridge
    Getty

    Başarılı bir denemenin ardından WSL'de artık tribünlerde alkol satılıyor, ancak bu başarının erkek futboluna da yansıyacağının garantisi yok

    Erkek futbolunda da yasanın gözden geçirilmesi gündemde gibi görünürken, kadın futbolu olasılıkları şimdiden ortaya koydu; bu sezonun başlangıcı itibarıyla artık tüm Women's Super League (WSL) kulüplerine tribünlerde alkol sunma izni veriliyor.

    Kurallardaki bu önemli gevşeme, iki yıllık başarılı denemelerin ardından geldi. 2025-26'da 20 kulüp, WSL ve ikinci kademe WSL 2'deki 29 statta ve 190 maçta koltuğunuzda alkol bulundurulmasına izin verdi.

    Ancak Kreel, kadın futbolundaki verimli test sürecinin yasağın kaldırılması halinde her yerde başarıyı garanti etmediğine inanıyor. "Kadın futbolu, tribünlerde daha az insanın olduğu erkek futbolunun basitçe bir versiyonu değil" diye yazıyor. "Maç günü deneyimi farklı ve neyin işe yaradığını konuşurken bu önemli."

    Hükümet istatistiklerine göre, 2025-26 sezonunda kadın futbolunun tamamında tüm sezon boyunca sadece dört gözaltı yaşandı.

  • Sırada ne var?

    Fans beer football England
    Getty

    Burnham'ın tribünlerde alkole yönelik "ayrımcı" yasağın sona ermesi yönündeki hayalinin gerçeğe dönüşmesi biraz zaman alabilir

    Yasağın etrafındaki tartışmanın nüanslı yapısı, Başbakan mevcut haliyle bu düzenlemeye karşı olduğunu dile getirmiş olsa bile, hızlı bir çözüm beklemememiz gerektiğini gösteriyor.

    Sky News, Burnham'a hükümet yetkilileri tarafından yasağın kaldırılmasının polis teşkilatlarına maçların polisliğinin artık vergiler yoluyla mali açıdan sürdürülebilir olmadığını savunma zemini vereceğinin, bunun da yükü kulüplerin üzerine atacağının ve kulüplerin de söz konusu faturayı karşılayamayacağının söylendiğini aktararak, reformun sessiz sedasız rafa kaldırıldığını ve "asla gerçekleşmeyeceğini" öne sürecek kadar ileri gitti.

    İngiltere ve Galler'de futbol polisliğinden sorumlu isim olan Emniyet Müdürü Mark Roberts, yaz aylarında The Guardian'a şunları söyledi: "Mevcut sistemde milyarlarca pound değerindeki futbol kulüpleri, stadyumlarının dışındaki polislik hizmeti için tek kuruş ödemiyor. Bu da her sezon 70 milyon sterlinlik faturanın vergi mükelleflerinin sırtına yüklenmesi anlamına geliyor ki, bunun sürmesi mümkün değil."

    Nitekim Arsenal taraftarı Max, Burnham'ın yasayı değiştirmek istemesinden söz ederken toplumun belli bir kesimine hoş görünmeye çalıştığına inanıyor. GOAL'e konuşan Max, "Bence Burnham'ın, kelime oyunu için kusura bakmayın, potansiyel bir insan tabanına oynadığı biraz siyasi bir futbol topu bu" dedi. "Maç günü deneyimini çok fazla iyileştireceğini gerçekten düşünmüyorum."

    BBC'ye göre, WSL'yi örnek alıp yasanın değiştirilmesinin uygulanabilirliğini anlamak için bir deneme ya da pilot program başlatma fikri "gündem dışı bırakılmış değil". Ancak tribünlere alkolün daha geniş kapsamlı şekilde yeniden sokulmasına yönelik bir adım, "futbol kulüpleri, taraftarlar ve Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı'nı kapsayan kapsamlı bir istişare süreci gerektirecek."

    En kritik nokta ise, Burnham'ın iddialı sözlerine rağmen bunların hiçbirinin şu anda planlanmıyor olması. Bu da gerçekte, Premier League'de ve İngiliz erkek futbolunun daha alt kademelerinde tribünlerde yeniden bira bardakları görmemizin biraz zaman alabileceği anlamına geliyor.