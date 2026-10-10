Taraftarların yasağın kaldırılmasını herkesin destekleyeceğini düşünebilirsiniz, ancak yasadaki olası değişiklik, İngiltere'de maçlara giden taraftarlar arasında bir görüş ayrılığını ortaya çıkardı.

Football Supporters' Association (FSA) başkanı Tom Greatrex bir açıklamasında şöyle dedi: "FSA, maçı izlerken bir bardak bira içen futbol taraftarlarının suçlu sayılmasının adaletsiz olduğunu her zaman savundu. Özellikle de bir Oasis konserini ya da ragbi ligi maçını izlerken aynı koltukta oturup alkol içebiliyorken. Yasanın güncelliğini yitirdiğine ve gözden geçirilmeyi hak ettiğine tamamen katılıyoruz."

Ancak diğerleri, meselenin hem pratik açıdan hem de daha fazla sarhoş taraftar kitlesinin sonuçları bakımından daha nüanslı olduğunu savunuyor. GOAL'a konuşan 34 yaşındaki Arsenal kombine sahibi Max, şöyle diyor: "Yasağın kaldırılmasından yana değilim. Çünkü futbol sürekli akış halinde olan bir spor, Amerikan sporları gibi değil, kesik kesik ilerlemiyor. İnsanların sürekli ayağa kalkması, insanların maç deneyiminde bazı aksamalara yol açabilir.

"Ayrıca alkolün açıkça bir engel kaldırıcı olduğunu düşünüyorum, kötü davranışlara izin verir; futbol duygusal bir spor. Bence bu, insanların taşkınlık yapması ve olumsuz şekilde davranması için kaynayan bir kazan olabilir ve bazı seyircilerin kendini güvensiz hissetmesine yol açabilir. İnsanlar zaten şimdi de içiyor ve bence mevcut haliyle sorun yok, çok fazla değişikliğe de ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum.

"Muhtemelen bundan gerçekten fayda sağlayacak olanlar sadece kulüp sahipleri ve satıcılar olur, çünkü bu gerçekten maç günü deneyimini değiştirmekten çok onların kâr etmesiyle ilgili. Daha fazla satıcı oluyor ve bu da her şeyin ne kadar ticarileştiğinin altını çiziyor. Örneğin Emirates'te her köşe başında bir satıcı var, insan iyice sarhoş olabilir.

"Highbury'de ise her tribünde art arda belki iki ya da üç tane vardı, bu yüzden kuyruk çok daha uzun olurdu. Yani stad daha büyük olmasına rağmen kuyruğun daha az olması, daha fazla insanın aşırı derecede sarhoş olma ihtimali anlamına geliyor."

Max yine de futbol taraftarlarına karşı ayrımcılık yapılmasının adaletsiz olduğu görüşüne katılıyor: "Ragbide tribünde içkiye izin veriliyor. Bunun biri için bir kural, geri kalanlar için başka bir kural olması bence muhtemelen sadece sınıfçı bir bakış açısı; ragbide yapabiliyorken futbolda yapamıyorsunuz."