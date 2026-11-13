Uluslar Ligi'ndeki yenilgiler, Pochettino ve diğer herkes için ABD Erkek Millî Takımı'nın kültüründe hâlâ yolunda gitmeyen bir şeyler olduğuna dair bir uyarıydı.

Pochettino gelmeden önceki haftalarda da bu kültür sorgulanmaya başlamıştı. Takım, önceki teknik direktör Gregg Berhalter yönetiminde Copa America'dan elenince yeni bir sese ihtiyaç duyulmuştu. Oyunculardan kontrolü geri alacak ve millî takım yapılanmasını yeniden şekillendirecek birine. Ancak Pochettino'nun devraldığı takım, bu kültür değişimine henüz tam olarak hazır değildi. Sonuç mu? Mart 2025. Panama ve Kanada'ya karşı yenilgiler. Uyarı niteliğinde sonuçlar.

Pochettino, bir yılı aşkın süre sonra gazetecilere şunları söyledi: “'Bu da ne s***?' dedik. [Görev] için çok heyecanlıydık çünkü 'Dünya Kupası çok yakın, insanlar yardım etmek, sürece katılmak, millî takıma gelmek için can atıyordur' diyorduk. Hayır, tam tersiydi.

“Bu darbeyi bekliyorduk. Bence acı veren ama insanların nerede olduğumuzu anlaması için gerekli olan bu darbeyi almak, planın bir parçası gibiydi. Oyuncuların bile bu şekilde bunun imkânsız olduğunu anlaması gerekiyordu. Dünya Kupası'na iyi durumda gitmek imkânsızdı.”

Değişim hemen gerçekleşmedi. ABD Erkek Millî Takımı'nın bir sonraki buluşması olan Gold Cup, Pochettino ile yıldız oyuncu Christian Pulisic arasında kamuoyu önünde yaşanan bir çekişmeye dönüşen büyük bir tartışmaya sahne oldu. Pulisic yazı daha rahat geçirmek istedi. Pochettino'nun yanıtı ise “Mümkün değil” oldu. Kontrolü geri alacaksa bunu kendi yöntemiyle yapması gerekiyordu. Takımın yıldız oyuncusu için geri adım atmayarak da öyle yaptı.

Gold Cup sonuçta başarılı geçti. Pochettino, en önemlisi orada olmak isteyen genç oyunculardan oluşan gruba tecrübeli isimlerin birikimini gerektiği ölçüde ekleyerek takımı finale taşıdı. Ancak finalde son engeli aşamadılar. Meksika'ya karşı kaybedilen finalin ardından Pochettino gözyaşları içinde görüldü. Bunun nedeni yenilgi değil, dışarıdakilerin artık bu sonucu kullanarak oyuncuların o yaz yaptıklarını değersizleştirebilecek olmasıydı.

Yine de o yaz, uzun vadede ABD Erkek Millî Takımı için önemli göründükleri oyuncuların ortaya çıkmasına yardımcı oldu. Alex Freeman, tanınmayan bir isimken yıldıza dönüştü. Matt Freese kaleyi devraldı ve sonrasında bırakmadı. Sebastian Berhalter ise başlı başına bir ABD Erkek Millî Takımı yıldızına dönüşerek Pochettino'nun selefinin oğlundan çok daha fazlası olduğunu kanıtladı.

Berhalter perşembe günü şöyle dedi: “Benim için çok şey yaptı. İlk günden beri bana hep inandığını düşünüyorum. Sahaya adımımı atmadan önce, oyun tarzım ve kendimi taşıma biçimim için bana, 'Sahada ne yaptığın önemli değil, bunlar zaten doğru şeyler' dedi. Açıkçası, teknik direktör olsun ya da olmasın, bunun için ona ne kadar teşekkür etsem az.

“Bunu her seferinde söylüyorum: Benim için çok şey ifade ediyor ve hem oyuncu hem insan olarak gelişmeme yardımcı oldu. Bir oyuncu olarak isteyebileceğim tek şey bu.”

Pochettino, Berhalter gibi oyuncularda bir şeyler gördü ve Gold Cup'ın ardından aynı şeyi takımın bütününde de gördü. Sonbahar Güney Kore'ye karşı alınan ağır bir yenilgiyle başlasa bile bunu görmeye devam etti.

“Süreç, toprağa tohum ekmek gibi” dedi. “Başta sadece bir tohumdur. Hiçbir şey göremezsiniz, değil mi? Sonra ağaç büyümeye başlar. Planı anlatmak zordu çünkü kolay değil.”

Ardından ABD Erkek Millî Takımı, Japonya, Avustralya, Paraguay ve Uruguay karşısında art arda galibiyetler aldı. Ortadaki iki takım, daha sonra grup aşamasındaki rakipleri oldu. Belçika ve Portekiz yenilgileri canlarını yaksa da ulaşmak istedikleri seviyeye çıkmak için ne kadar çalışmaları gerektiğini hatırlattı.

Sonra Dünya Kupası geldi ve başladığı andan itibaren başka hiçbir şeyin önemi kalmadı. Pochettino bu görev için işe alınmıştı. Nasıl hatırlanacağını, görevde geçirdiği birkaç yıl değil, o birkaç maç belirleyecekti.