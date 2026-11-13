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Pochettino 1-1GOAL

“Amerikalı olmaktan daha da gurur duymamızı sağladı”: Mauricio Pochettino, ABD Millî Takımı’ndan Manchester United’a giderken geride kültürel bir dönüşüm ve tamamlanmamış bir miras bırakıyor

Pochettino beklentileri yükseltti ve inancı yeniden canlandırdı, ancak can yakıcı gerilemeler ABD Erkek Milli Futbol Takımı'ndaki görev sürecini zorlaştırdı. Manchester United'a gidişi, kaydedilen ilerlemeyi sınayacak.

Ryan Tolmich
Çeviri:

  • FAYETTEVILLE, Georgia: Bunun olacağını öngörmediyseniz gelişmeleri dikkatle takip etmemişsiniz demektir.

    Bu, tahmin yürütmek ya da işaretlerden anlam çıkarmakla ilgili değil; Mauricio Pochettino bunu defalarca kendisi söyledi. Premier League'e dönmek istiyordu. Dolayısıyla mesele bunun olup olmayacağı değil, ne zaman olacağıydı.

    Görünen o ki o zaman geldi ve daha da önemlisi, söz konusu takım Manchester United. İki taraf arasında on yılı aşkın süredir devam eden temasların ardından nihayet anlaşmaya varıldı. Sir Alex Ferguson'ın büyük bir hayranı olan Pochettino bunu hep istemişti. Bu, uzun zamandır beklenen bir birliktelik ancak Pochettino açısından aynı zamanda bir ölçüde ani bir ayrılık.

    Bu iki taraflı anlaşmada ABD Futbol Federasyonu dışarıda kalan taraf oldu. Yine de hakkını teslim etmek gerek: Pochettino ve ekibinin sözleşmelerindeki toplam 12 milyon dolarlık fesih maddeleri sayesinde federasyonun kasası önemli ölçüde doldu. Buna rağmen ABD Erkek Millî Takımı, bir teknik direktörle dört yıllığına yeniden sözleşme imzalamasından yalnızca birkaç ay sonra teknik direktörsüz kaldı.

    Bu da görev süresinin sona eriş biçimiyle daha da karmaşık hâle gelen Pochettino mirasının bir parçası olacak. Görev dönemi umut ve heyecanla başladı; bu duygular ikinci bir dönem için yeniden canlanırken hızlı bir ayrılıkla sona erdi. Arada yaşananlar ise kuşkusuz karmaşıktı. Pochettino, modern dönemde kupa kazanamayan ilk teknik direktör olarak ABD erkek millî takımındaki görevinden ayrılıyor. Ancak geride inkâr edilemez bir etki de bırakıyor.

    Peki Pochettino dönemi nasıl bir kalıcı etki bırakacak? Bunun yanıtı karmaşık ve hemen netleşecek gibi de değil.

  • Umut vadeden bir işe alım

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    AFP

    Pochettino'nun göreve getirilmesi, ABD futbolunda yeni bir dönemin başlangıcı oldu.

    New York'ta ABD Futbol Federasyonu'nun karar vericilerinin yanında oturan Pochettino'nun yüzü gülüyordu. Eylül 2024'tü ve Arjantinli teknik adam, USMNT'nin yeni teknik direktörü olarak henüz açıklanmıştı. Görevi basitti: USMNT'yi Dünya Kupası'na götürmek. Ancak hedefi daha büyüktü: kupayı kazanmak.

    “Özel bir şey yaratmak gerekiyor; en önemlisi bu,” dedi. “Buradayız çünkü kazanmak istiyoruz. Biz kazanan insanlarız. Başarılı, çok başarılı bir teknik ekibiz. Bazen kazanamadık, bazen kazandık. Ama bence en önemlisi özel bir şey yaratmak.”

    Şunları ekledi: “Gerçekten inanmalı ve büyük düşünmeliyiz. Kazanabileceğimize, bütün maçları kazanabileceğimize inanmalıyız. Dünya Kupası'nı kazanabiliriz.”

    Bu iddialı bir hedefti, ancak Pochettino'nun görev döneminin yönünü belirledi. Onun ve ekibinin sık sık döndüğü temel soru şuydu: “Neden biz olmayalım?” Amerikan futboluna uzun süre ne olmadığı söylenmişti. Pochettino ise odağı ne olabileceğine çevirmek istiyordu. Bu soruya yanıt vermek zaman zaman zordu. Pochettino'nun, oyuncularının ve kimi zaman Amerikan futbolunun tüm paydaşlarının kendileriyle uzun uzun yüzleşmesini gerektiriyordu.

    Arjantinli teknik adamın görev dönemi iyi başlamıştı. İlk maçı öncesinde Austin'in dört bir yanına afişleri asılmış, takımı Uluslar Ligi'nde Jamaika karşısında galibiyetler almış ve ocak ayındaki kamp Pochettino'nun kendisini de harekete geçirmiş gibi görünmüştü. İlk günler umut ve heyecan doluydu. Pochettino, geri dönen yıldızlara katılacak yeni isimleri bizzat seçiyordu. İlk birkaç ay her şey yolundaydı.

    Ancak o mart ayında CONCACAF Uluslar Ligi'nde hava değişti. Pochettino'nun görev süresinin geri kalanı, tam da o andan itibaren yeniden yapılanmaya odaklandı.

  • Kültürü sıfırlamak

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    IMAGO / Agencia-MexSport

    Mart 2025, Pochettino'nun görev süresinde belirgin bir dönüm noktasıydı.

    Uluslar Ligi'ndeki yenilgiler, Pochettino ve diğer herkes için ABD Erkek Millî Takımı'nın kültüründe hâlâ yolunda gitmeyen bir şeyler olduğuna dair bir uyarıydı.

    Pochettino gelmeden önceki haftalarda da bu kültür sorgulanmaya başlamıştı. Takım, önceki teknik direktör Gregg Berhalter yönetiminde Copa America'dan elenince yeni bir sese ihtiyaç duyulmuştu. Oyunculardan kontrolü geri alacak ve millî takım yapılanmasını yeniden şekillendirecek birine. Ancak Pochettino'nun devraldığı takım, bu kültür değişimine henüz tam olarak hazır değildi. Sonuç mu? Mart 2025. Panama ve Kanada'ya karşı yenilgiler. Uyarı niteliğinde sonuçlar.

    Pochettino, bir yılı aşkın süre sonra gazetecilere şunları söyledi: “'Bu da ne s***?' dedik. [Görev] için çok heyecanlıydık çünkü 'Dünya Kupası çok yakın, insanlar yardım etmek, sürece katılmak, millî takıma gelmek için can atıyordur' diyorduk. Hayır, tam tersiydi.

    “Bu darbeyi bekliyorduk. Bence acı veren ama insanların nerede olduğumuzu anlaması için gerekli olan bu darbeyi almak, planın bir parçası gibiydi. Oyuncuların bile bu şekilde bunun imkânsız olduğunu anlaması gerekiyordu. Dünya Kupası'na iyi durumda gitmek imkânsızdı.”

    Değişim hemen gerçekleşmedi. ABD Erkek Millî Takımı'nın bir sonraki buluşması olan Gold Cup, Pochettino ile yıldız oyuncu Christian Pulisic arasında kamuoyu önünde yaşanan bir çekişmeye dönüşen büyük bir tartışmaya sahne oldu. Pulisic yazı daha rahat geçirmek istedi. Pochettino'nun yanıtı ise “Mümkün değil” oldu. Kontrolü geri alacaksa bunu kendi yöntemiyle yapması gerekiyordu. Takımın yıldız oyuncusu için geri adım atmayarak da öyle yaptı.

    Gold Cup sonuçta başarılı geçti. Pochettino, en önemlisi orada olmak isteyen genç oyunculardan oluşan gruba tecrübeli isimlerin birikimini gerektiği ölçüde ekleyerek takımı finale taşıdı. Ancak finalde son engeli aşamadılar. Meksika'ya karşı kaybedilen finalin ardından Pochettino gözyaşları içinde görüldü. Bunun nedeni yenilgi değil, dışarıdakilerin artık bu sonucu kullanarak oyuncuların o yaz yaptıklarını değersizleştirebilecek olmasıydı.

    Yine de o yaz, uzun vadede ABD Erkek Millî Takımı için önemli göründükleri oyuncuların ortaya çıkmasına yardımcı oldu. Alex Freeman, tanınmayan bir isimken yıldıza dönüştü. Matt Freese kaleyi devraldı ve sonrasında bırakmadı. Sebastian Berhalter ise başlı başına bir ABD Erkek Millî Takımı yıldızına dönüşerek Pochettino'nun selefinin oğlundan çok daha fazlası olduğunu kanıtladı.

    Berhalter perşembe günü şöyle dedi: “Benim için çok şey yaptı. İlk günden beri bana hep inandığını düşünüyorum. Sahaya adımımı atmadan önce, oyun tarzım ve kendimi taşıma biçimim için bana, 'Sahada ne yaptığın önemli değil, bunlar zaten doğru şeyler' dedi. Açıkçası, teknik direktör olsun ya da olmasın, bunun için ona ne kadar teşekkür etsem az.

    “Bunu her seferinde söylüyorum: Benim için çok şey ifade ediyor ve hem oyuncu hem insan olarak gelişmeme yardımcı oldu. Bir oyuncu olarak isteyebileceğim tek şey bu.”

    Pochettino, Berhalter gibi oyuncularda bir şeyler gördü ve Gold Cup'ın ardından aynı şeyi takımın bütününde de gördü. Sonbahar Güney Kore'ye karşı alınan ağır bir yenilgiyle başlasa bile bunu görmeye devam etti.

    “Süreç, toprağa tohum ekmek gibi” dedi. “Başta sadece bir tohumdur. Hiçbir şey göremezsiniz, değil mi? Sonra ağaç büyümeye başlar. Planı anlatmak zordu çünkü kolay değil.”

    Ardından ABD Erkek Millî Takımı, Japonya, Avustralya, Paraguay ve Uruguay karşısında art arda galibiyetler aldı. Ortadaki iki takım, daha sonra grup aşamasındaki rakipleri oldu. Belçika ve Portekiz yenilgileri canlarını yaksa da ulaşmak istedikleri seviyeye çıkmak için ne kadar çalışmaları gerektiğini hatırlattı.

    Sonra Dünya Kupası geldi ve başladığı andan itibaren başka hiçbir şeyin önemi kalmadı. Pochettino bu görev için işe alınmıştı. Nasıl hatırlanacağını, görevde geçirdiği birkaç yıl değil, o birkaç maç belirleyecekti.

  • Dünya Kupası

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    IMAGO / Icon Sportswire

    Yaz serüveninde büyük zirveler yaşandı, ancak eşi görülmemiş bir dip noktası da görüldü.

    Dünya Kupası öncesinde bile söylentiler dolaşıyordu. AC Milan ilgileniyordu. Pochettino, ABD Milli Takımı'nın bir antrenmanının ardından bu konudaki soruları yanıtlamak zorunda kaldı ve Dünya Kupası serüvenine bağlılığını yineledi.

    Gerçekten de bağlıydı ve daha önce görülmemiş bir Dünya Kupası serüvenine öncülük etti. Elbette sonuçlar açısından değil; ABD Milli Takımı, tıpkı geçen sefer olduğu gibi son 16 turunda elendi. Ancak oraya giden yol farklıydı. Sahada yeni bir ABD Milli Takımı vardı.

    Pochettino yönetiminde ABD Milli Takımı, oyunda inisiyatifi alan taraftı. Açılış maçında Paraguay'ı farklı mağlup etti. İkinci maçta Avustralya'ya karşı da hücum etti. Büyük ölçüde rotasyona gidilen Türkiye maçında bile son ana kadar oyunun içindeydi, ancak geç bir gol yedi. Takımdaki hava son derece olumluydu ve bu hava, 10 kişi kalan ABD'yi Bosna-Hersek karşısında son 32 turu galibiyetine taşıdı. Dikkat çeken yalnızca galibiyetler değil, ABD Milli Takımı'nın nasıl kazandığıydı. Eğlenceli, hücuma dönük bir futbol oynuyordu ve bu oyun sürdükçe dünyanın geri kalanının da dikkatini çekti.

    Sonra her şey bir anda tersine döndü. Folarin Balogun'un artık kötü şöhret kazanmış kırmızı kart olayı jeopolitik bir meseleye dönüştü ve 24 saat sonra ABD Milli Takımı turnuvaya veda etti. Balogun'un kırmızı kartının iptal edilmesinin ardından yaşananlar da işleri kolaylaştırmadı, ancak Belçika daha iyiydi. Hatta “çok daha iyi” demek bile farkı anlatmaya yetmezdi. Böylece Dünya Kupası hayali, sessiz sedasız bir vedadan daha kötü bir şekilde, utanç verici bir yenilgiyle sona erdi.

    Birçok kişi bunun Pochettino döneminin sonu olmasını bekliyordu. Bu dönem, büyük çıkışların yanı sıra takımın yaşadığı en büyük hayal kırıklıklarından bazılarıyla da hatırlanacaktı. Ancak Pochettino şaşırtıcı biçimde geri dönmeye karar verdi ve ABD'yi 2030 Dünya Kupası döngüsüne taşıyacak dört yıllık bir sözleşme imzaladı.

    Çok az kişi bu sürenin tamamını görevde geçirmesini bekliyordu. Tottenham, Real Madrid ve AC Milan'ın ilgisini zaten çekmişti. Yine de Pochettino'nun en azından birkaç ay daha kalmasını beklemek mantıklıydı. Belki birkaç yıl.

    Ancak Manchester United devreye girince bu süre yalnızca birkaç hafta oldu ve Pochettino döneminin ikinci evresi başladıktan 100 günü biraz aşkın süre sonra ABD Milli Takımı'ndaki dönemi tamamen sona erdi.

  • Veda etme zamanı

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    IMAGO / Icon Sportswire

    Pochettino ayrılırken görev süresi geride nasıl bir iz bıraktı?

    Ve kaçınılmaz sona geldik; şimdi bütün bunları nasıl değerlendireceğimizi düşünüyoruz. Pochettino dönemi neydi? Kültürel bir değişim miydi, yoksa daha öncekinin devamı mı? Bir şeyleri değiştirdi mi, yoksa tek bir Dünya Kupası için uluslararası teknik direktör piyasasına yapılan kısa süreli bir girişim miydi? USMNT daha iyi bir takım hâline geldi mi? Bunun bir önemi var mı?

    Bunların hepsi, karmaşık ve çok yönlü bir teknik direktör etrafında şekillenen, kolay yanıtı olmayan sorular. Pochettino'nun görev süresi, nasıl tanımlanırsa tanımlansın, USMNT'yi şekillendiren ve takımı onun gelişinden öncekinden çok farklı bir noktaya taşıyan bir serüvendi. Pochettino, en azından geride hem hesap verebilirliğe hem de inanca dayalı bir temel bırakıyor. Görev süresi boyunca USMNT projesine inandı. Ancak kişisel hedefleri düşünüldüğünde, bu inancın yerini en üst düzeyde teknik direktörlük yapabileceğine duyduğu inancın alacağı belliydi. Manchester United, yaşadığı zorluklara rağmen, elit bir teknik direktör için elit bir görev. Geride bıraktığı oyuncular da bunun farkında.

    Balogun, "Bizden sahaya çıkıp kazanmaya odaklanan bir zihniyete sahip olmamızı istiyor. Bence temeli attı. Oyuncular olarak bunu yalnızca teknik direktör görevde olduğu için yapmakla yetinmememiz, sorumluluğunu üstlenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Artık standartları bildiğimiz için bunu sürdürme sorumluluğu biz oyuncularda. Üst düzey bir teknik direktörle çalışmanın faydası da bu," dedi.

    ABD'de ise yeni bir nesil yükseliyor. Bu nesil, Pochettino'yla ayrılmasından önce kısa bir süre çalışma fırsatı buldu. Başlangıçta ikinci bir dönemde takımı çalıştırmayı kabul etmesinin nedenlerinden biri de Amerikan futbolunu kendilerinden öncekilerin ulaştığı noktanın daha da ilerisine taşıma potansiyeline sahip görünen bu yeni nesille çalışma ihtimaliydi.

    Ancak bu gerçekleşirse, görünüşe göre hayalindeki kulübe giden Pochettino olmadan gerçekleşecek. Yine de Amerikan futbolu 2030'da veya sonrasında ileriye doğru bir adım atarsa, bunun izleri Pochettino'nun yarattığı kültürel değişimde bulunabilir. Belki de bu, Pochettino'nun en sevdiği sorunun sonucu olur: "Neden olmasın?"

    Öyleyse belki de mirası budur: sorular. Öyleyse hoşça kal, Mauricio Pochettino. Amerikan futboluna yanıtlardan çok sorular bırakan bir teknik direktördün ve bu, kötü bir şey olmayabilir.

    Berhalter, "Bu takım için çok iyi bir temel oluşturdu. Hepimiz bizden ne beklendiğini biliyoruz ve her zaman yüzde 100'ümüzle çalışıyoruz. Her zaman mücadele ediyoruz. Bu ülkeyi doğru şekilde temsil ettiğimizden emin olmak için küçük ayrıntılara her zaman dikkat ediyoruz. Bence bunu bize gerçekten aşıladı.

    "Arjantinli bir teknik direktör olmasına rağmen Amerikalı olmaktan daha da fazla gurur duymamızı sağladı. Bu da onun nasıl bir insan ve teknik direktör olduğunu çok iyi anlatıyor," dedi.