Alexia Putellas'tan fazlası! London City Lionesses, yıldızlarla dolu kadrosunun WSL'de tehdit oluşturabileceğini gösterirken Man Utd önündeki uzun yolun bir bölümünü gördü
Yeni Kadınlar Süper Ligi sezonunun ilk maçında London City Lionesses ile Manchester United'ın karşı karşıya gelmesi kuşkusuz ilgi çekiciydi. Başkent ekibi, milyarder sahibi Michele Kang'in ligin tek bağımsız kulübünü zirveye taşımak için yürüttüğü girişimde frene basmamasıyla transfer piyasasında son derece agresif davranırken, United ise bu yaz taktik değişikliğine giderek "sürdürülebilir" olarak tanımladığı vizyonun parçası olarak genç yeteneğe daha fazla yatırım yapmayı ve güvenmeyi tercih etti. Bu farklılıklar cuma gecesi Hayes Lane'de sahaya da yansıdı; London City 2-1 kazanırken, skor üretmekte zorlanan Manchester United açısından 2-1'lik skor bile gerçeği tam yansıtmadı.
Bu yaz gözler her zamankinden daha fazla London City'nin üzerindeydi. Alexia Putellas'ı kadroya katmak, birkaç hafta içinde üçüncüsünü kazanması muhtemel iki kez Ballon d'Or sahibi bir oyuncuyu, buna bir de İngiltere ikonu Mary Earps'ü eklemek bunu sağlar. Bu yüksek profilli ikili, sezon arası dönemde Kang ve ekibinin yaptığı sekiz takviyeden ikisiydi; dört kez Şampiyonlar Ligi kazanan Mapi Leon ile Fransa'nın süratli kanat oyuncusu Kadidiatou Diani de öne çıkan diğer isimler arasındaydı.
United ise çok daha sessiz kaldı. Hatta en çok ses getiren gelişmeler teknik direktör pozisyonundaydı; Marc Skinner sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetmeyi kabul etti ve geçen sezon Hearts ile İskoçya'da benzeri görülmemiş bir lig şampiyonluğu kazanan Eva Olid, onun yerine göreve getirildi. Odak noktası genç yetenekleri geliştirmek ve taraftarları da oyuncuları da heyecanlandıracak dinamik, hücum odaklı bir oyun tarzı oturtmak. Ancak bunun meyve vermesi için zamana ve sabra ihtiyaç duyulacak ve bu durum cuma gecesinden daha net hiçbir zamanda görülmemişti.
London City'nin yıldızlarla dolu kadrosu, bunca yeteneğin bir araya gelip gerçekten Kadınlar Süper Ligi'nin zirvesinde mücadele edebilecek bir takım olarak oynayıp oynayamayacağına dair soruları sustururken, United'ın bir şut çıkarabilmesi tam 78 dakikayı buldu.
Takım performansı
Londra City'nin bu yaz neler yaptığına dair haberin yayılıp yayılmadığı konusunda şüpheler varsa, cuma gecesi İngiltere'nin başkentinde kırılan seyirci rekoruyla gelen kapalı gişe kalabalık bunun yayıldığını gösterdi. Ancak çoğu kişi Putellas'ın ne kadar iyi olduğunu görmek ya da Earps'i bir England ikonunu sahada izlemek için gelmiş olsa da, bunun yerine büyük ölçüde değişen bu takımın çok az kişinin beklediği türden bir uyum sergilediği gerçek bir takım performansına tanıklık ettiler.
Putellas, kulüp adına çıktığı ilk resmi maçta sağlam bir performans sergilerken, Earps kenarda yer aldı ve Elene Lete, Simi Awujo'nun 100. dakikadaki golüne kadar WSL sezonunun ilk kalesini gole kapatan kalecisi olmaya saniyeler kadar yaklaştı.
Bunun yerine başkaları öne çıktı: Grace Geyoro son derece hareketliydi ve kulüpte dünya rekoru kıran bir transferin ardından geçirdiği sessiz ilk sezonun muhtemelen bir istisna olduğunu düşündürdü; orta sahada Geyoro ve Putellas gibi çok daha fazla övgü alan iki ismin yanında oynayan Alanna Kennedy, bu üçlüyü tamamlaması için neden seçildiğini gösterdi, en başta da Julia Zigiotti Olme'nin erken bir kendi kalesine gol atmasına yol açan baskısıyla; Rosa Kafaji, başarısız Arsenal döneminin ardından yeniden çıkışa geçmeye çalışırken gece boyunca sorun yarattı; Sky Sports'un Maçın Oyuncusu seçtiği Delphine Cascarino ise sağ kanatta yıkıcıydı ve Lucia Corrales de solda benzer hasar verdi.
Üstelik bu sadece buzdağının görünen kısmı. Isa Kardinaal, stoperde Leon'un yanında mükemmeldi; partnerinin top dağıtımı dikkat çekerken, Danielle van de Donk'un sahte dokuz rolündeki müthiş performansı, farkı ikiye çıkaran akıllı topuk dokunuşuyla öne çıktı ve hücumda akıcılık sağladı.
Sıkı çalışmanın karşılığı alınıyor
Bu, London City cephesinden gelen ve kadronun, önceki sezonun devre arasında göreve getirilen teknik direktör Eder Maestre'nin ne istediğini kavradığı yönündeki iddiaları destekleyen bir performanstı. "Sezonun ortasında yeni bir şeye uyum sağlamak zorunda kalmak biraz düzen bozucu oluyor," diyen Kennedy, sezon öncesinde bu süreç hakkında GOAL'e konuşmuştu. "Uyum açısından ve birlikte gerçekten zaman geçirebilme bakımından iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Umarım özel bir şey yapabiliriz."
Cuma günü de görüntü buydu. London City'nin Man Utd'ye nasıl baskı yapıp onları hataya zorladığı, topa sahipken nasıl harika bağlantılar kurduğu ve topsuz oyundaki hareketliliğinin konuk ekip için nasıl ciddi sorunlar yarattığı, Maestre ile ekibinin bu yaz yaptığı çalışmanın, aynı zamanda oyuncuların da bu galibiyette açıkça görülen bağlılığının bir göstergesiydi.
Sabır gerekiyor
Bu arada United'ın performansı, sadece bir ay önce göreve gelen Olid'in takımını gerçek bir takım gibi oynatabilmesi için ne kadar daha zamana ihtiyacı olduğunu açıkça gösterdi. Kırmızı Şeytanlar'ın ilk 11'inde sadece bir yeni transfer yer aldı ancak buna rağmen uyum eksikliği şaşırtıcı derecede belirgindi.
Bunun bir kısmı, oyuncuların alışmaya çalıştığı yeni oyun tarzı ve sistemden kaynaklandı. Bu durum özellikle bekler için geçerli görünüyordu; Olid bu hafta fikirlerinin onlar açısından özel bir "meydan okuma" olduğunu söylemişti. "Daha önce oynadıklarından biraz farklı," dedi. "İlk haftalar bu yüzden zorlayıcı oldu çünkü oyun tarzımızda farklı bir yapı var."
United'ın zaman zaman üçlü mü yoksa dörtlü savunmayla mı oynadığının anlaşılmasının zor olması çok şey anlatıyordu; ilk 11'deki tek yeni transfer olan Andrea Medina ile Anna Sandberg'in solda aralarında hâlâ bir uyum oluşturmaya çalıştığı açıktı. Bu arada Jayde Riviere genelde sağ kanatta ileri çıkar ama burada alışılmadık şekilde daha temkinliydi.
Ancak sorun sadece bu da değildi, United özensizdi de. Gereğinden fazla kötü ilk kontrol ve tartışmalı karar işleri çok daha kötü hale getirirken, kaleci Phallon Tullis-Joyce da Kırmızı Şeytanlar'ı düzenli olarak kurtaran isim oldu. Olid, Sky Sports'a "Oyuncular gergindi, özgüvensizdi. Bu biz değiliz" dedi.
Zıt kaderler mi bekliyor?
Bu performansa bakıp kısa vadede Şampiyonlar Ligi biletleri yarışında Manchester City, Chelsea ve Arsenal'ı zorlamaya daha yakın görünen tarafın London City Lionesses olduğunu düşünmemek zor.
Van de Donk maçın ardından Sky Sports'a yaptığı açıklamada, "En iyi seviyemizin ne olduğunu henüz biz de bilmiyoruz. Çok fazla birlikte oynamadık. Umarım daha göstereceklerimiz vardır. Geliştirmemiz gereken çok şey var" dedi.
Öte yandan United için uzun ve zorlu bir sezon olabilir; kulüp bunun uzun vadede karşılığını vermesini umuyor.