Yeni Kadınlar Süper Ligi sezonunun ilk maçında London City Lionesses ile Manchester United'ın karşı karşıya gelmesi kuşkusuz ilgi çekiciydi. Başkent ekibi, milyarder sahibi Michele Kang'in ligin tek bağımsız kulübünü zirveye taşımak için yürüttüğü girişimde frene basmamasıyla transfer piyasasında son derece agresif davranırken, United ise bu yaz taktik değişikliğine giderek "sürdürülebilir" olarak tanımladığı vizyonun parçası olarak genç yeteneğe daha fazla yatırım yapmayı ve güvenmeyi tercih etti. Bu farklılıklar cuma gecesi Hayes Lane'de sahaya da yansıdı; London City 2-1 kazanırken, skor üretmekte zorlanan Manchester United açısından 2-1'lik skor bile gerçeği tam yansıtmadı.

Bu yaz gözler her zamankinden daha fazla London City'nin üzerindeydi. Alexia Putellas'ı kadroya katmak, birkaç hafta içinde üçüncüsünü kazanması muhtemel iki kez Ballon d'Or sahibi bir oyuncuyu, buna bir de İngiltere ikonu Mary Earps'ü eklemek bunu sağlar. Bu yüksek profilli ikili, sezon arası dönemde Kang ve ekibinin yaptığı sekiz takviyeden ikisiydi; dört kez Şampiyonlar Ligi kazanan Mapi Leon ile Fransa'nın süratli kanat oyuncusu Kadidiatou Diani de öne çıkan diğer isimler arasındaydı.

United ise çok daha sessiz kaldı. Hatta en çok ses getiren gelişmeler teknik direktör pozisyonundaydı; Marc Skinner sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetmeyi kabul etti ve geçen sezon Hearts ile İskoçya'da benzeri görülmemiş bir lig şampiyonluğu kazanan Eva Olid, onun yerine göreve getirildi. Odak noktası genç yetenekleri geliştirmek ve taraftarları da oyuncuları da heyecanlandıracak dinamik, hücum odaklı bir oyun tarzı oturtmak. Ancak bunun meyve vermesi için zamana ve sabra ihtiyaç duyulacak ve bu durum cuma gecesinden daha net hiçbir zamanda görülmemişti.

London City'nin yıldızlarla dolu kadrosu, bunca yeteneğin bir araya gelip gerçekten Kadınlar Süper Ligi'nin zirvesinde mücadele edebilecek bir takım olarak oynayıp oynayamayacağına dair soruları sustururken, United'ın bir şut çıkarabilmesi tam 78 dakikayı buldu.