Alexia Putellas, ön çapraz bağ sakatlığının yarattığı hayal kırıklığını geride bırakıp hak ettiği üçüncü Ballon d'Or'u nasıl kazandı?

Alexia Putellas'ın pazartesi günü Londra'da üçüncü Ballon d'Or ödülünü almasına uzanan yolda pek çok önemli an vardı. Ancak bunların belki de en önemlisi, Barcelona'nın dört kupa kazanmasına yardımcı olduğu ve kendisine bu ödülü getiren 2025-26 sezonunda bile yaşanmadı. İki yılı aşkın süre önce yaşandı.

2024 Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali duraklama dakikalarına girerken Barcelona, Lyon karşısında 1-0 öndeydi. 2019 ve 2022 finallerinde kendisini mağlup eden sekiz kez Avrupa şampiyonu olmuş rakibini ilk kez yenmesine yalnızca dakikalar kalmıştı. Barcelona Teknik Direktörü Jonatan Giraldez, galibiyeti korumak için kenardan oyuna taze güç katmak istedi ve Claudia Pina ile Putellas'ı sahaya sürdü. Birkaç dakika sonra ikili, sonuca dair şüpheleri ortadan kaldıran golde buluştu. Pina topu geriye çıkardı, Putellas sert bir vuruşla ağları buldu ve Bilbao'da Barcelona taraftarlarının ağırlıkta olduğu tribünlerde kutlamalar nihayet başladı.

Putellas adına sevinmemek mümkün değildi. Barcelona'nın simge isimlerinden Putellas, kendisine ikinci Ballon d'Or ödülünü kazandıracak kadar yüksek bir seviyede oynarken, 2022 yazında Avrupa Şampiyonası'nın hemen öncesinde ön çapraz bağını koparmış ve ardından çok zorlu iki yıl geçirmişti. Ancak Bilbao'daki o an her şeyi değiştirdi. Kendi sözleriyle onu “özgürleştirdi”; yeniden en üst seviyeye çıkmasının ve pazartesi günü kadın futbolunun en büyük bireysel ödülünü kazanmasının yolunu açtı.