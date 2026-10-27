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Putellas Ballon d'Or 1:1Getty/GOAL

Alexia Putellas, ön çapraz bağ sakatlığının yarattığı hayal kırıklığını geride bırakıp hak ettiği üçüncü Ballon d'Or'u nasıl kazandı?

London City Lionesses'ın orta saha oyuncusu, Barcelona'yı 2025-26 sezonunda dört kupaya taşımasının ardından pazartesi günü futbolun en prestijli bireysel ödülünü kazandı.

Ameé Ruszkai
Çeviri:

  • Alexia Putellas'ın pazartesi günü Londra'da üçüncü Ballon d'Or ödülünü almasına uzanan yolda pek çok önemli an vardı. Ancak bunların belki de en önemlisi, Barcelona'nın dört kupa kazanmasına yardımcı olduğu ve kendisine bu ödülü getiren 2025-26 sezonunda bile yaşanmadı. İki yılı aşkın süre önce yaşandı.

    2024 Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali duraklama dakikalarına girerken Barcelona, Lyon karşısında 1-0 öndeydi. 2019 ve 2022 finallerinde kendisini mağlup eden sekiz kez Avrupa şampiyonu olmuş rakibini ilk kez yenmesine yalnızca dakikalar kalmıştı. Barcelona Teknik Direktörü Jonatan Giraldez, galibiyeti korumak için kenardan oyuna taze güç katmak istedi ve Claudia Pina ile Putellas'ı sahaya sürdü. Birkaç dakika sonra ikili, sonuca dair şüpheleri ortadan kaldıran golde buluştu. Pina topu geriye çıkardı, Putellas sert bir vuruşla ağları buldu ve Bilbao'da Barcelona taraftarlarının ağırlıkta olduğu tribünlerde kutlamalar nihayet başladı.

    Putellas adına sevinmemek mümkün değildi. Barcelona'nın simge isimlerinden Putellas, kendisine ikinci Ballon d'Or ödülünü kazandıracak kadar yüksek bir seviyede oynarken, 2022 yazında Avrupa Şampiyonası'nın hemen öncesinde ön çapraz bağını koparmış ve ardından çok zorlu iki yıl geçirmişti. Ancak Bilbao'daki o an her şeyi değiştirdi. Kendi sözleriyle onu “özgürleştirdi”; yeniden en üst seviyeye çıkmasının ve pazartesi günü kadın futbolunun en büyük bireysel ödülünü kazanmasının yolunu açtı.

  • Sakatlık vurdu

    Alexia Putellas Barcelona Women 2023-24
    Getty Images

    Putellas, kariyerinin zirvesindeymiş gibi göründüğü sırada ön çapraz bağ sakatlığı yaşadı. Sakatlığın etkileri, sahalara döndükten sonra da bir süre devam etti.

    Kadın futbolunun tutkulu takipçilerinin çoğu, Putellas'ın Avrupa Şampiyonası'nın başlamasından bir gün önce sakatlandığı haberinin yayılmaya başladığı 5 Temmuz 2022'de yaşananları hatırlayacaktır. Her şey aşama aşama gelişti: Önce sakatlık haberi geldi, ardından tetkikler yapıldı ve en kötü ihtimale dair endişeler ortaya çıktı. Sonra resmî açıklama yapıldı. Birkaç gün sonra da İspanya, Finlandiya'yı 4-1 yenerek turnuvaya başlarken Putellas, koltuk değnekleriyle kenardan maçı izleyen hayli üzgün bir görüntü verdi.

    Bu süreç İspanya ve Barcelona taraftarları için, özellikle de Putellas için son derece acı vericiydi. Sonraki iki yıl da benzer şekilde ilerleyecekti. Rehabilitasyon süreci uzundu ve dünyanın en iyi oyuncusunu neredeyse 10 ay sahalardan uzak bıraktı. Sahaya yeniden çıkması da geri dönüşünün tamamlandığı anlamına gelmiyordu.

    Putellas'ın yeniden kendisi gibi hissetmesi ve fiziksel olarak en iyi seviyesine ulaşması zaman alacaktı. Bu nedenle taraftarlar, dönüşünden üç aydan kısa bir süre sonra düzenlenen 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda, İspanya'nın şampiyonluğuna rağmen onun parıltısını fazla göremedi. Ardından başka sakatlıklar da yaşandı. Ön çapraz bağ yırtıklarından sonra nadir görülmeyen bir durum olan menisküs ameliyatını kasım ayında geçirdi. Bu yüzden 2023-24 sezonu da dört ay sahalardan uzak kalmasından etkilendi.

  • Kurtuluş

    Alexia Putellas Barcelona Women 2023-24
    Getty Images

    Putellas, 2024 Şampiyonlar Ligi finalinde attığı golü en iyi seviyesine dönme yolunda “özgürleştirici” bir an olarak nitelendirdi.

    Putellas'ın özgürleştirici olarak tanımladığı Bilbao'daki o anı bu kadar önemli kılan da buydu. O dönemde bu an, dışarıdan bakanlara onun kim olduğunu ve neler yapabileceğini hatırlatır gibiydi. Üstelik golü atmadan hemen önce rakip ceza sahasında Lyon'un yıldızı Melchie Dumornay'ye kritik bir müdahalede bulunmuştu.

    Ancak tüm bunların ötesinde, o anın Putellas üzerindeki etkisi vardı. Bu etki, sonraki iki sezonda sergileyeceği olağanüstü performansın da zeminini hazırladı.

    “Fiziksel olarak iyi olabilirsiniz ama zihinsel olarak hazır değilseniz gergin olursunuz, eskisi gibi kendinizi kontrol edemezsiniz,” diye açıkladı The Guardian'a verdiği röportajda. “O gün sahadan ‘Bunu yapabilirim’ diye düşünerek çıkmadım; daha çok ‘İşte bu’, ‘Zamanı geldi’ diye düşündüm. Çapraz bağ, menisküs, bütün o sakatlık... O dönemi geride bırakmıştım. Bitmişti. Kendimi özgür hissettim. O zamandan beri de kendimi çok iyi hissediyorum.”

  • Yeni zirvelere ulaşmak

    Alexia Putellas Barcelona Women 2024-25
    Getty Images

    Putellas, yeniden yakaladığı formun avantajını kullanarak 2024-25 sezonunda olağanüstü bir performans sergiledi ve belki de iki Ballon d'Or kazandığı sezonlardakinden daha yüksek bir seviyeye ulaştı.

    O da çok iyi bir performans sergiledi. O yaz Putellas, Olimpiyat Oyunları'nda İspanya'nın en iyi oyuncusuydu. Bu, gelecek günlerin habercisiydi. 2024-25 sezonunda ise yeniden en iyi seviyesine döndü, hatta belki de onu aştı.

    Barcelona'nın yerel üçlemeyi tamamlayıp Şampiyonlar Ligi finaline ulaştığı sezonda 27 gol atıp 21 asist yapan Putellas'ın geçen yıl Ballon d'Or'u hak ettiğine birçok kişi inanıyordu. Ancak Aitana Bonmati, ödül için verilen çekişmeli yarıştan galip çıkarak üçüncü Altın Top'unu kazandı. Arsenal'i Şampiyonlar Ligi zaferine taşıyan Mariona Caldentey ve Alessia Russo'nun da ödülü kazanmak için güçlü gerekçeleri vardı.

    Putellas, sakatlıktan ilk dönüşünü 2024-25 sezonundaki seviyesiyle karşılaştırırken geçen yıl The Guardian'a şunları söyledi: “İki yıl sonra bunu görebiliyorum: O sırada fark etmesen de seviyem tamamen farklı. Her şeyi yapabilecekmişsin gibi hissettiğin o güven duygusunu bilir misin? O anda [ön çapraz bağ sakatlığını yaşadığımda] bunu hissediyordum. Şimdi o duyguya yeniden sahibim.”

  • Yükselişini sürdürüyor

    Alexia Putellas Barcelona Women 2025-26
    Getty Images

    Putellas, 2025-26 sezonunda da formunu sürdürdü ve Barcelona'daki son sezonunda yine istikrarlı biçimde dünya çapında performans sergileyerek takımının dört kupa kazanmasını sağladı.

    Putellas, 2025-26 sezonunda performansını daha da ileri taşıdı. Barcelona'daki son sezonunu 24 gol ve 13 asistle tamamladı; istatistikleri önceki kadar yüksek olmasa da takımının bir kez daha yerel üçlemeyi yapmasına ve dördüncü Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmasına katkı sağladı. Ardından London City Lionesses'a katıldı. Putellas, İspanya'nın Uluslar Ligi zaferinde de kilit rol oynadı.

    Özellikle dikkat çeken nokta, Putellas'ın her iki kadroda da önemli oyuncuların, özellikle de orta saha oyuncularının sakatlıkları sırasında daha fazla sorumluluk üstlenmesiydi. Son üç Ballon d'Or ödülünün sahibi Bonmati, bacak kırığı nedeniyle beş ay sahalardan uzak kaldı. 2025 Altın Top oylamasında altıncı olan Patri Guijarro ise üç ay forma giyemedi. Putellas'ın daha da fazla sorumluluk alması ve bu oyuncuların boşluğunu dolduran gençlerin gelişebilmeleri için ihtiyaç duydukları desteği bulmalarını sağlaması gerekiyordu.

    Barcelona'nın öne çıkan genç yıldızlarından Esmee Brugts, “O, her zaman diğer kızlara yardım etmeye, onların en iyi performanslarını ortaya çıkarmalarını sağlamaya çalışan bir oyuncu” dedi. “İnsanlar maçlarda onun gerçek bir lider olabildiğini görüyor. Antrenmanlarda da herkesten, en başta da kendisinden, her zaman en az yüzde 100'ünü vermesini istiyor. Gerçekten örnek biri.”

  • Hak edilmiş bir galibiyet

    FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026
    AFP

    2021 ve 2022’deki zaferlerinin ardından Putellas, pazartesi günü Londra’da üçüncü Ballon d’Or ödülünü kazandı. Üstelik bunu fazlasıyla hak etti.

    Ve tüm bunların arasında büyük anlar da vardı. Uluslar Ligi yarı finalinde İsveç'e karşı eşitliği bozan serbest vuruş; Real Madrid'le dokuz gün içinde oynanan üç maçta kaydedilen üç gol ve üç asist; Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih'e karşı turun kaderini belirleyen performans; haziranda İngiltere'ye karşı attığı, İspanya'nın Dünya Kupası'na doğrudan katılmasını sağlarken İngiltere'yi play-off yoluna mahkûm eden iki gol. Sahne ne kadar büyükse Putellas da o kadar büyüktü.

    Ancak mesele, bu parlaklığın sürekliliği de. Putellas, savunmacıları çaresiz bırakan ipeksi ayak hareketleriyle, baskıdan sıyrılmasını sağlayan küçük dönüşleriyle, asistlerinin birikmesini sağlayan pas kalitesiyle ve gollerinin birçoğuna yansıyan ustalığıyla futbolu son derece kolay gösteriyor. Tenerife'ye karşı Paolo Di Canio'yu andıran rahat vole vuruşundan, topu ilk vuruşta sakinlikle üst köşeye gönderdiği sayısız ana kadar bunu görmek mümkün.

    Her şeyin izi, Putellas'ın iki yıkıcı yılın yükünü harika sol ayağının tek bir vuruşuyla üzerinden attığı Mayıs 2024'te Bilbao'da yaşanan o akşama kadar sürülebilir. Futbol dünyası, Putellas'ın hissettiği bu özgürleşmeye minnettar olmalı. Bu sayede oyunu bir kez daha dünyanın en iyilerini geride bırakan parlaklığıyla süsleyebildi. Onu 2026 Ballon d'Or ödülünü fazlasıyla hak eden de bu parlaklık.