Alexia Putellas, Mary Earps ve London City Lionesses, Şampiyonlar Ligi'ne katılım imkânsız çıkabilecek olsa da WSL'yi sarsmaya hazır
London City Lionesses’ın sezon öncesi medya gününde röportaj odasında otururken, bu kulübün geçen yıl mayısta ikinci kademe futbolda mücadele ettiğini unutmak kolaydı. İster iki kez Ballon d’Or kazanan Alexia Putellas, İngiltere’nin simge isimlerinden Mary Earps ya da dört kez Şampiyonlar Ligi kazanan Mapi Leon olsun, konuşma alanında istasyonlarını ve kendileriyle konuşmak için bekleyen gazetecileri arayan yıldız isimler fazlasıyla dikkat çekiyordu. Geçen sezon Kadınlar Süper Ligi’ni altıncı sırada bitiren bu takım için hedefin bu sezon çok daha büyük şeyler olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Milyarder sahibi Michele Kang’ın mali gücüyle desteklenen London City, ilk WSL sezonu öncesinde bir yıl önce ses getirmişti; Fransa milli oyuncusu Grace Geyoro’yu dünya rekoru bonservis bedeliyle kadrosuna katmaları, yaz dönemindeki toplam 15 transferden yalnızca biriydi. 2025’in sonunda NWSL En Değerli Oyuncu ödülüne aday gösterilen Delphine Cascarino’nun, o sırada WSL’de yedinci sırada bulunan kulübe ocak ayında gelmesiyle daha fazla manşet yapıldı.
Ancak bu yaz bambaşka bir seviyede geçti. 2025’teki o 15 yaz transferinden biri olan Alanna Kennedy, GOAL’e şöyle konuştu: “Bence uzun zamandır ortada bir misyon ve bir hedef var. Geçen sezon imza attığımdan beri süreç işliyordu ve bence bu yaz, o sınırları ne kadar zorlayabileceğimizi görmek açısından gerçekten kritik bir andı. Kulübün yatırım yaptığını ve hedeflerinin somut adımlara dönüştüğünü görmek harikaydı.”
Ama bu bir fantezi futbol değil. Bu gerçek dünya ve sporda çoğu zaman, özellikle de bu kadar kısa sürede, kâğıt üzerinde süper takım gibi görünen bir kadro kurmak tam olarak işlemiyor. London City Lionesses daha iyi bir sonuç alabilecek mi? Ve eğer alırlarsa, WSL tablosunun tepesindeki o Avrupa kupaları sıralarına girebilirlerse, o zaman odadaki fil gündeme gelecek: Gerçekten Şampiyonlar Ligi’nde oynamalarına izin verilecek mi?
Top kaybı yağmuru
London City'nin geçen yıl mayıs ayında Birmingham City deplasmanında bir puana tutunması, şampiyonluğu belirleyen karşılaşmada kendileri gibi yükselme yarışı veren rakibinin geç gelen geri dönüşüne direnmesiyle, bu küçük ve bağımsız kulübü tarihinde ilk kez WSL'ye taşıdı ve Chelsea, Arsenal ile Manchester City gibi devlerin arasına soktu.
O günden bu yana yaşanan değişimi en iyi anlatan şeylerden biri, mevcut kadroda yaklaşık 16 ay önce o başarıyı kutlayan sadece sekiz oyuncunun kalmış olması. Bu isimlerden ikisi kaleci Sophia Poor ve Sophie Hillyerd. İkisinin kulüp adına toplamda yalnızca bir maçı var. Saki Kumagai ise o sezonun ortasında takıma katılmıştı.
London City'nin bu sezon WSL'nin zirvesinde ciddi bir tehdit oluşturabileceği yönündeki teoriye karşı öne sürülecek itirazlar varsa, bu kesinlikle en büyüklerinden biri.
Daha sorunsuz bir yaz
Ancak bu yıl, sekiz transfer ve 10 ayrılıkla oldukça hareketli bir yaz geçirilmesine rağmen, takımda çok daha oturmuş bir yapı var. Nitekim, Putellas ve Earps gibi oyuncuların gelişi London City'nin daha önce hiç görmediği ölçüde heyecan ve ilgi yaratmış olsa da, geçen yazla kıyaslandığında ortam neredeyse sakin geçti.
2025 yaz transfer döneminin çılgın geçen sonu, o 15 yeni transferden bazılarının kulübe oldukça kaotik şekilde adapte olmasına neden olmuştu. Sezonun ilk maçından hemen önce gelen Kennedy ve Katie Zelem de, o karşılaşmayı tamamen kaçıran Geyoro da buna dahildi. Bu kez ise oyuncular çok daha erken geldi ve takıma katılan herkes temmuz ayı bitmeden açıklandı. Geçen yıl ağustos ve eylül aylarında yedi yeni isim daha kadroya katılmıştı.
Kennedy, GOAL'ün bu oyuncu sirkülasyonuyla ilgili sorusuna, “Bence hepimiz geçen yılki deneyimimizden ötürü artık daha iyiyiz ve yeni oyuncuların uyum sağlamasına daha iyi yardımcı olabiliyoruz” yanıtını verdi. “Umarım bu süreç biraz daha sorunsuz olur.”
Yeni fikirleri hayata geçirmek
Bu durum, 2025-26 sezonunun ortasında, London City'nin yükselme yaşayan teknik direktörü Jocelyn Precheur ile yollarını ayırmayı tercih etmesinin ardından başantrenörlük görevine getirilen Eder Maestre için özellikle faydalı oldu. Maestre, beraberinde tarz açısından dikkat çekici bir değişim getirdi ve bu da kulüpteki herkesin uyum sağlaması gereken bir başka unsur oldu. Kennedy'nin de kabul ettiği gibi, bu tür değişiklikler her zaman “biraz sarsıcı” olur. Ancak bu yaz Maestre, fikirlerini gerçekten hayata geçirme fırsatı buldu; hem de WSL'nin kış arasından çok daha uzun bir zaman diliminde.
“Herkes onun bizden ne beklediğini, felsefesini ve oyun tarzımızı biliyor” diyen Kennedy, sözlerini şöyle sürdürdü: “Uyum açısından iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorum ve birlikte biraz zaman, gerçek anlamda zaman geçirebilmek, umarım özel bir şey başarmamızı sağlar.”
London City'nin kaptan yardımcılarından Danielle van de Donk da aynı fikirde. Bu hafta Maestre'nin fikirleriyle ilgili konuşan van de Donk, “Her şey çok netti” dedi. “Bir sürü toplantı ve antrenman yaptık, şimdiden çok iyi bazı maçlar çıkardık ve bence her şey çok güzel şekilde bir araya geliyor.”
Yıldız gücü
Tüm bunlar bir yana, London City’nin bu sezon özel bir şeyler yapabileceğine dair inancın temel nedeni, artık bu kadronun dört bir yanına yayılmış yıldız gücü.
Putellas iki kez Ballon d’Or kazandı ve bu yılın başlarında Barca’nın dördüncü Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşmasına yardımcı olduktan sonra, birkaç hafta içinde üçüncü Altın Top’unu da alabilir; Kadidiatou Diani ile Cascarino, gezegendeki en iyi kanat oyuncularından ikisi ve her iki taraftan da hem yaratıcılık hem gol tehdidi sunabiliyor; Geyoro kulüpteki ilk sezonunda zorlandı ama geri dönüş yapamayacak kadar kötü bir oyuncu değil; Leon dünya çapında bir stoper, hatta belki de bu sporun en iyisi; Earps ise birkaç yıl önceki kadar elit bir kurtarıcı olmasa da kalede yine de bir seviye yükseltme sağlamalı.
Üstelik bu, geçen sezon Bundesliga’da doğrudan 19 gole katkı yapan Nicole Anyomi ya da çıkış yaptığı 2025-26 sezonunda Sarina Wiegman’ın İngiltere kadrolarının değişmez isimlerinden olan Freya Godfrey gibi daha az tanınan yeteneklerden hiç söz etmeden söyleniyor.
Tüm bunlar, Maestre’nin elinde iyi bir kadro derinliği olduğu anlamına geliyor. Bu derinlik, sakatlıklara karşı güçlü bir güvence sunacak, ona kulübede gerçekten maçın gidişatını değiştirebilecek isimlere başvurma imkânı verecek ve WSL’de ilerlemenin yanında kupalarda uzun bir serüven için de potansiyel olarak zemin hazırlayacak. Kanat bölgelerindeki derinlikle ilgili bazı soru işaretleri olabilir, ancak o durumda bile gerekirse oralara kayabilecek kadar çok yönlü oyuncular var.
Maestre bu hafta, “Açıkçası bunun çok zor olacağını biliyoruz çünkü mesele sadece bu yetenekli oyunculara sahip olmak değil. Daha büyük bir şey yaratmanız gerekiyor; bu da bir kimlik, bir çalışma kültürü” dedi. “Ama sahip olduğumuz oyuncularla, eğer hepsini aynı amaç etrafında birleştirebilirsek, herkes aynı sayfada olursa ve bu tür bir kazanma zihniyeti yaratabilirsek, bence kesinlikle bu organizasyondaki en iyi takımlara karşı baskı kuracağız.”
Ortadaki büyük sorun
Londra City bunu başarabilirse ve Arsenal, Chelsea ile Manchester City'nin ilk üç sıradaki hakimiyetini kırabilirse, ki bunu son 11 WSL sezonunda yalnızca Manchester United yapabildi, o zaman sorulması gereken bambaşka bir soru ortaya çıkacak: Kulübün Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesine izin verilecek mi?
Bunun nedeni, Kang'ın Londra City'nin yanı sıra sekiz kez Avrupa şampiyonu olan Lyon'un da çoğunluk hissedarı olması ve UEFA kurallarında şu ifadenin yer alması: "Hiçbir gerçek veya tüzel kişi, bir UEFA kulüp organizasyonunda yer alan birden fazla kulüp üzerinde kontrol veya etki sahibi olamaz."
OL, Fransa ligini düzenli olarak kazanıyor ve 2027-28 Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Londra City de katılım hakkı elde ederse, UEFA "istisna yapılmayacağını" kararlılıkla dile getiriyor. Bunlar, UEFA kadın futbolu direktörü Nadine Kessler'in mayıs ayında kullandığı sözlerdi. "Erkek futbolunun sportif bütünlüğünü korumak isteyelim de kadın futbolunun sportif bütünlüğünü neden korumayalım? Bu söz konusu bile olamaz" dedi.
Bu hafta durumla ilgili anlayışı sorulan Maestre'nin ekleyecek bir şeyi yoktu. "Olabilecek şeyler [Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanılırsa] bana bağlı değil" dedi.
WSL'nin en dikkat çekici takımı
Maestre ve oyuncuları için odak noktası saha ve London City'yi yeni seviyelere taşımak. Dışarıda bu kadar büyük bir heyecan oluşurken kulüp içinde verilen mesajın ne olduğu sorulduğunda Kennedy, “Biz sadece detaylara odaklanıyoruz, nasıl iyi bir takım olabileceğimize, Eder'in bizden ne istediğini nasıl anlayabileceğimize, saha içindeki ve saha dışındaki ilişkilerimize bakıyoruz. Şu anda bulunduğumuz nokta biraz bu, bunu inşa ediyoruz.
“Geçen sezonla şu an bulunduğumuz yeri kıyasladığımda, sezona daha iyi bir başlangıç yapabilmek için daha iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorum” diye ekledi ve hedefler sorulduğunda şöyle devam etti: “Bence bu, hedeflerimizden biri olurdu; sezona iyi başlamak ve bu performansların üzerine koymak.”
Gerçekçi olmak gerekirse, London City sahaya çıkana kadar, ki bunu cuma gecesi WSL sezon açılış maçında Manchester United'ı konuk ettiğinde yapacak, kimse ne beklemesi gerektiğini gerçekten bilmiyor. Takım uyumlu mu görünecek? Yıldızları parlayacak mı? Maestre fikirlerini etkili şekilde aktarabildi mi?
Kendisinin bu sezona dair beklentileri sorulduğunda, London City'nin yaz transfer dönemindeki en değerli parçası olan Putellas, açıkçası hiçbir beklentisi olmadığını söyledi. “Sadece bu sezon öncesi dönemde yaptığımız sıkı çalışmanın ve sezon boyunca yapacağımız çalışmanın kendi adına konuşmasını istiyorum” yanıtını verdi. “Beklentim yok. Elbette rekabetçi bir zihniyete sahibim ve her maçı kazanmak istiyorum ama bu sporda beklentim yok. Benim fikrime göre beklentiniz olmamalı. Sadece arka planda çalışın ve maç maç her şeyinizi verin.”
Bütün bunlar, London City Lionesses'i yeni WSL sezonunda izlemesi en ilgi çekici takım hâline getiriyor.