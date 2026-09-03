London City Lionesses’ın sezon öncesi medya gününde röportaj odasında otururken, bu kulübün geçen yıl mayısta ikinci kademe futbolda mücadele ettiğini unutmak kolaydı. İster iki kez Ballon d’Or kazanan Alexia Putellas, İngiltere’nin simge isimlerinden Mary Earps ya da dört kez Şampiyonlar Ligi kazanan Mapi Leon olsun, konuşma alanında istasyonlarını ve kendileriyle konuşmak için bekleyen gazetecileri arayan yıldız isimler fazlasıyla dikkat çekiyordu. Geçen sezon Kadınlar Süper Ligi’ni altıncı sırada bitiren bu takım için hedefin bu sezon çok daha büyük şeyler olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Milyarder sahibi Michele Kang’ın mali gücüyle desteklenen London City, ilk WSL sezonu öncesinde bir yıl önce ses getirmişti; Fransa milli oyuncusu Grace Geyoro’yu dünya rekoru bonservis bedeliyle kadrosuna katmaları, yaz dönemindeki toplam 15 transferden yalnızca biriydi. 2025’in sonunda NWSL En Değerli Oyuncu ödülüne aday gösterilen Delphine Cascarino’nun, o sırada WSL’de yedinci sırada bulunan kulübe ocak ayında gelmesiyle daha fazla manşet yapıldı.

Ancak bu yaz bambaşka bir seviyede geçti. 2025’teki o 15 yaz transferinden biri olan Alanna Kennedy, GOAL’e şöyle konuştu: “Bence uzun zamandır ortada bir misyon ve bir hedef var. Geçen sezon imza attığımdan beri süreç işliyordu ve bence bu yaz, o sınırları ne kadar zorlayabileceğimizi görmek açısından gerçekten kritik bir andı. Kulübün yatırım yaptığını ve hedeflerinin somut adımlara dönüştüğünü görmek harikaydı.”

Ama bu bir fantezi futbol değil. Bu gerçek dünya ve sporda çoğu zaman, özellikle de bu kadar kısa sürede, kâğıt üzerinde süper takım gibi görünen bir kadro kurmak tam olarak işlemiyor. London City Lionesses daha iyi bir sonuç alabilecek mi? Ve eğer alırlarsa, WSL tablosunun tepesindeki o Avrupa kupaları sıralarına girebilirlerse, o zaman odadaki fil gündeme gelecek: Gerçekten Şampiyonlar Ligi’nde oynamalarına izin verilecek mi?