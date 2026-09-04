Alexia Putellas, Georgia Stanway ve 2026-27 Kadınlar Süper Ligi sezonuna damga vuracak 10 yeni transfer
İngiltere Kadınlar Süper Ligi, bir süredir Avrupa'nın, hatta dünyanın en iyi ligi olarak görülüyor ve bu yaz transfer dönemi de 2026-27 sezonu öncesinde oyunun en büyük yıldızlarından bazılarının bu lige gelmesiyle bu inancı daha da güçlendirdi.
İki kez Ballon d'Or kazanan Alexia Putellas'ın ve Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi kazanan takım arkadaşlarından Ona Batlle ile Mapi Leon gibi isimlerin gelişi ya da İngiltere'nin ikonları Georgia Stanway ile Mary Earps'ün ülkeye dönüşü olsun, son birkaç hafta ve ayda WSL'ye manşetleri süsleyen çok sayıda transfer gerçekleşti.
Ancak bu dönem sadece en büyük isimlerle ilgili değildi. Ligdeki kulüpler, kadın futbolunun en iyi genç yeteneklerinden bazılarını da kadrolarına kattı; bu oyuncular 2026-27'de çıkış yapabilecek bir sezon geçirebilir ve yakın gelecekte herkesin tanıdığı isimler hâline gelebilir.
GOAL da bu nedenle yeni WSL sezonuna damga vurabilecek 10 yaz transferini seçti...
Beth England (Crystal Palace)
Crystal Palace, geçen yıl WSL 2'de yüksek bir gol ortalaması yakaladı ve ligde ortak üçüncü sırada yer aldı. Ancak son kez en üst lige yükseldiği dönemden belli ki önemli dersler çıkarılmış. 2023-24 sezonunda Palace, ikinci kademe şampiyonluğunu kazanırken adeta durdurulamaz bir görüntü sergiledi ve ligdeki herkesten en az 16 gol fazla attı. Ancak sonraki yıl 22 WSL maçında sadece 20 gol bulabildi ve küme düşmekten kurtulamadı.
Bu nedenle Beth England gibi bir oyuncuyu kadroya katmak son derece akıllıca. 32 yaşındaki oyuncu çok büyük bir tecrübeye sahip; İngiltere formasıyla çıktığı 26 maçta 11 gol attı, Chelsea'de geçirdiği ve 10 kupa kazandığı yedi yıllık dönemde ise 152 maçta 71 gole imza attı. Ancak bu transferi bu kadar umut verici kılan asıl şey, England'ın Palace'a geldiği kulüp olan Tottenham'da yaptıkları. İngiltere'nin baskın gücünü temsil ettikten sonra zorlanan bir takımda oynamaya nasıl uyum sağladığı son derece etkileyiciydi; Ocak 2023'te Spurs'e transfer olduktan sonra WSL'de çıktığı 12 maçta attığı 12 gol, kulübün ligde kalmasını sağladı.
"Uyum sağlamak zorundasınız, maçlarda topsuz oyunda çok daha fazla zorlanacağınız anlar olacağını kabul etmek zorundasınız ve bireysel olarak kendiniz üzerinde çalışmanız gerekiyor" dedi GOAL'e geçen sezon. "Chelsea'deyken bir maçta potansiyel olarak beş ila 10 fırsat yakalayabiliyordunuz ve bunlardan birinin gol olacağını biliyordunuz. Spurs'te ise belki tek bir fırsatınız oluyor ve onu değerlendiremezseniz elinizde kalan da bu oluyor. Buraya geldiğimden beri daha az fırsatla daha fazla pozisyonu gole çevirebildiğimi hissediyorum. Bu, birey olarak gelişmek ve topsuz oyunda angarya işi yapmanız gerektiğini bilmekle ilgili."
Tüm bunları yapabilme becerisi, ayrıca England'ın liderlik özellikleri ve böylesine büyük tecrübeye sahip bir oyuncu olması, Palace'ın ligde kalma şansını ciddi anlamda artırabilir.
Georgia Stanway (Arsenal)
Arsenal’ın transferleri arasından konuşmak için yalnızca birini seçmek zor çünkü Arsenal bu yaz çok sayıda iyi hamle yaptı. Ancak Stanway, kulübün önündeki sezonda ve dolayısıyla yeni WSL kampanyasında en önemli ve en etkili isim olabilir.
Arsenal son dönemde orta sahada hem Kim Little’a hem de Mariona Caldentey’e fazlasıyla bağımlı kaldı. Bu nedenle ek derinlik bu yaz en büyük önceliklerden biri gibi görünüyordu ve çok yönlü İsviçre milli oyuncu Geraldine Reuteler’in de transfer edilmesiyle Arsenal tam olarak bunu sağladı.
Stanway, dünyanın en iyi orta sahalarından biri; yalnızca bu bölgeye derinlik katabilecek değil, aynı zamanda üst düzey kalite, en büyük anların tecrübesi ve çeşitli rollerde oynayabilme yeteneği sunan bir oyuncu. İngiltere milli oyuncusunun kadroda yer almasıyla Little ve Caldentey’e olan bu bağımlılık azalıyor. Bu da Arsenal’ın sezon boyunca onları daha diri tutmasına ve genel olarak 2019’dan bu yana ilk WSL şampiyonluğu için mücadele etmeye daha iyi hazırlanmasına yardımcı olmalı.
Mao Itamura (Liverpool)
Mao Itamura'nın Liverpool'a transferi, yazın en heyecan verici imzalarından biri olabilir. 20 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Feyenoord'u attığı sekiz gol ve yaptığı altı asistle ligi üçüncü sırada bitirmeye taşımasının ardından Eredivisie'de Yılın Oyuncusu seçildi ve şimdi bu oyunun kaderini değiştiren özelliklerinin tamamını Merseyside'a taşımak istiyor.
İlk işaretler bunun gerçekleşeceği yönünde. Itamura, sezon öncesinde özellikle Sheffield United karşısında alınan galibiyette attığı iki olağanüstü kalitedeki golle dikkat çekti. Olivia Smith'in rekor kıran Arsenal transferinin ardından Liverpool, geçen sezon oyunun kaderini değiştirebilecek bir tılsımdan yoksundu; öyle kötü başlayan bir kampanya geçirdi ki takım, WSL'de ilk galibiyetini ancak ocak ayının sonlarına doğru alabildi.
Itamura, Smith'ten farklı bir pozisyonda oynuyor ancak eylüldeki 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda forma giymesine engel olan sakatlığından döndüğünde, genel olarak güçlü bir transfer dönemi geçirmiş görünen ve bunun da onları sıralamada belirgin şekilde yukarı taşıması gereken takımı yeniden canlandırmaya yardımcı olacak sihirli dokunuşa sahip.
Holly McNamara (Everton)
Geçen sezonu hayal kırıklığı yaratan bir şekilde sekizinci sırada tamamlayan Everton'ın yaz transfer döneminde öne çıkan tema şu oldu: Hücum, hücum, hücum. Katja Snoeijs, Toni Payne ve Kelly Gago gibi isimlerin ayrılması nedeniyle bunun bir kısmı gerekliydi, ancak bu üçlü geçen sezon toplamda yalnızca dokuz gol katkısı yaptı. Bu yüzden zorunlu bir yenilenme kötü bir şey olmayabilir.
Genç oyun kurucu Zara Kramzar'ın Roma'dan kiralık olarak geldiği transfer kalıcı hale getirilirken, hareketli Noemie Mouchon Leicester'dan geldi ve Jutta Rantala da Leicester City'den Merseyside'a direkt oyununu taşıdı. Ancak transferler arasında öne çıkan isim Holly McNamara oldu.
Avustralya A-League'de son iki sezondur Gol Krallığı ödülünü kazanan ve Melbourne City formasıyla 66 maçta kulüp rekoru olan 45 gol atan McNamara, kadın futbolunun en heyecan verici genç hücum oyuncularından biri.
Ligdeki bazı Avustralyalı takım arkadaşlarıyla konuşulduğunda, onun potansiyeline dair heyecanın ne kadar büyük olduğu açıkça hissediliyor. Matildas'ın kilit oyuncularından biri ve Manchester City'nin yıldız isimlerinden Mary Fowler, McNamara'nın Merseyside'da "harika işler yapacağını" söylerken, Brighton'daki yakın arkadaşı Charlie Rule GOAL'e yaptığı açıklamada 23 yaşındaki oyuncunun WSL'de "burada oynamayı hak ettiğini" söyledi. "Onun her zaman üst düzey bir takımda oynayabileceğini biliyordum" dedi.
Ornella Vignola, Honoka Hayashi ve artık takımdan ayrılan Gago, geçen sezon WSL'de dörder golle Everton'ın en golcü isimleri olmuştu. Eğer McNamara, Everton hücumunun odak noktası haline gelip güvenilir bir golcü olabilirse, ciddi bir fark yaratabilir.
Alexia Putellas (London City Lionesses)
WSL'de Putellas'ın London City'ye transferinden daha büyük bir imza hiç oldu mu? O, Barcelona'yı dörde kupaya taşıyan, kendisine Şampiyonlar Ligi'nde Sezonun Oyuncusu ödülünü getiren bir sezonun ardından geliyor ve bu yılın ilerleyen dönemlerinde üçüncü Ballon d'Or'unu kazanması muhtemel. Dünyanın en iyi oyuncularından birinin yeni bir lige ve oyun tarzına nasıl uyum sağlayacağı düşünüldüğünde, WSL'ye gelişi başlı başına büyüleyici.
Bunu daha da ilgi çekici kılan ise, geçen sezon WSL'deki ilk yılında altıncı olan ve Michele Kang'in milyarlarıyla desteklenen son derece iddialı bir kulüp olan London City'ye imza atmış olması. İngiltere'nin amacı, büyük bir para enjeksiyonuyla kendisini hızla üst sıralara taşımak. Putellas'ın yanı sıra dört kez Şampiyonlar Ligi kazanan Leon ile eski Lyon yıldızı Kadidiatou Diani'nin de buraya gelmesinin arkasında da bu var.
Yine de Putellas, olağanüstü yeteneğinin yanı sıra liderlik özellikleri nedeniyle de bu projenin en değerli parçası. Barcelona'da kaptan olan yıldız, örnek olarak liderlik ediyor ve özellikle genç oyuncularla çok iyi anlaşıyor. Takım arkadaşı Alanna Kennedy'nin sezon öncesinin başında GOAL'e söylediğine göre bu özellik şimdiden dikkat çekmiş durumda. Kennedy, "Yardım etmek istiyor" dedi.
Onun gelişi, diğer birçok transferle birleşince London City'yi WSL'de ciddi bir güce dönüştürebilir mi? Yoksa işe yaramayacak kadar fantezi futbolu mu andırıyor? Başkent ekibi için iyi bir sezon olacaksa, Putellas bunun merkezinde yer alacak.
Niamh Charles (Manchester City)
10 yıllık WSL şampiyonluğu hasretine son veren Manchester City'nin transfer dönemi, kulübün söz verdiği gibi gösterişli geçmedi. Kadroda büyük bir revizyon hiçbir zaman gündemde değildi; zaten elde çok sayıda iyi parça vardı. Bu takımın biraz daha gelişmesini sağlamak, Şampiyonlar Ligi'ne dönüşün getirecekleriyle başa çıkmak ve aynı zamanda ülkede de iddialı kalmak için sadece bazı tamamlayıcı takviyelere ihtiyaç duyuluyordu.
Beth Mead, yapılan eklemeler arasında manşetleri daha çok süsleyen isim olabilir ancak aslında Niamh Charles'ın gelişi daha önemli hissettiriyor. Bunun nedeni, sol bekin transfer döneminde ciddi şekilde ele alınması gereken bir pozisyon olması ve City'nin Charles'ı erkenden kadrosuna katarak tam da bunu yapması.
Andree Jeglertz'in takımı geçen sezon zaman zaman zaaf gösterdiğinde, bu çoğu kez bek bölgelerinde ve özellikle de solda oldu; burada Leila Ouahabi gözden düşerken, Alex Greenwood da açığı kapatmak için stoperden o tarafa geçti. İngiltere Milli Takımı'yla 34 maça çıkan ve beş WSL şampiyonluğu yaşayan Charles, City geçen sezonun üzerine koymaya çalışırken artık bu boşluğu doldurabilir.
"Harika bir kişiliği var ve savunmada da hücumda da sol bek olarak kaliteli bir oyuncu," diyen Jeglertz, bu yaz GOAL'a konuşurken, Charles'ın Chelsea'deki altı sezon üst üste kazanılan WSL şampiyonlukları döneminden gruba taşıyacağı deneyime de dikkat çekti. "Bu, antrenmanlarda ve bir yıldan diğerine nasıl kazanmaya devam edeceğiniz konusunda da kullanabileceğimiz bir şey."
Manaka Matsukubo (Chelsea)
Şu anda Avrupa'da Manaka Matsukubo çok tanıdık bir isim olmayabilir. Ancak ABD'de 22 yaşındaki oyuncu, son üç yılda kendisini NWSL'in en iyi oyuncularından biri olarak öne çıkardı. NWSL, dünyanın en iyi kadınlar ligi unvanı için WSL'nin en büyük rakibi konumunda.
Geçen sezon 26 maçta kaydettiği 11 gol ve yaptığı dört asist, Matsukubo'ya NWSL'de Yılın Orta Sahası ödülünü ve Yılın Karması'nda yer alma onurunu getirdi. Tüm bunları yaparken Chelsea'nin de onu görmezden gelmesini imkansız hale getirdi. Temmuz ayında Chelsea ile beş yıllık sözleşme imzaladı.
Hücum hattında farklı pozisyonlarda oynayabilecek kadar çok yönlü olan Japon milli oyuncu, asıl olarak 10 numara pozisyonunda öne çıkıyor. Bu da Chelsea takımında henüz kimsenin gerçekten sahiplenemediği bir rol. Matsukubo'nun bu pozisyonu gerçekten sahiplenebileceği hissi var ve bu da geçen sezon sık sık sorun yaşayan, ayrıca son yedi yılın en az gollü WSL sezonunu geçiren Chelsea hücumunu daha etkili hale getirebilir.
"Dürüst olmak gerekirse daha önce onun hakkında fazla bir şey bilmiyordum ama ilk antrenmandan itibaren teknik özelliklerini ve sahip olduğu becerileri gördüm. Gerçekten, gerçekten çok iyi," diyen Chelsea savunmacısı Nathalie Bjorn, bu yaz GOAL'e yeni takım arkadaşıyla ilgili övgü dolu sözler söyledi. "Ayaklarıyla çok hızlı ve topa sahip olduğunu düşünüyorsun ama değilsin. Bu sezon takımımızda nasıl olacağını gerçekten merak ediyorum çünkü son üçte bir bölgede böyle yaratıcı bir oyuncuya ihtiyacımız var."
Chelsea, üst üste altı WSL şampiyonluğu kazandığı günlere geri dönmek istiyorsa, hücumda gelişime ihtiyaç duyuyor. Matsukubo bu konuda kesinlikle yardımcı olabilir.
Mary Earps (London City Lionesses)
Her ne kadar Earps, kariyerinin bu anında London City'nin bu yaz yaptığı diğer transferlerle aynı seviyede olmayabilir, Putellas, Leon ve Diani gibi dünya çapında oyuncular da kadroya katılmışken, onun gelişi kulüp için en büyük hamlelerden biri olabilir.
Bu, pazarlama açısından da geçerli. Earps, muhtemelen bu yaz transfer olan isimler arasında İngiltere'deki kitle için hâlâ en büyük isim. Bu da düşük seyirci sayılarına sahip bağımsız bir kulübün taraftar kitlesini ve maçlara ilgiyi artırmaya yardımcı olabilir. Ancak bu durum futbol açısından da geçerli.
Beklenen gole karşı istatistiklerine göre, 2025-26 sezonunda kurtarılan goller söz konusu olduğunda hiçbir kaleci London City'den Elene Lete'nin altında yer almadı. Opta'ya göre kalesinde olması gerekenden 6,8 gol daha fazla gördü ve ligdeki en kötü ikinci kurtarış yüzdesine sahipti. Bu nedenle London City, 22 maçta 35 gol yedi. Bu sayı, kulübün yakalamaya çalıştığı ligin 'büyük dörtlüsü'nün herhangi birinden 13 gol fazlaydı.
Bu nedenle savunmada gelişim göstermek, hücum hattını güçlendirmek kadar hayati önem taşıyor ve Earps'ün kalitesi ile tecrübesine sahip bir ismin gelmesi, kalede çıtayı yükseltmeye yardımcı olacaktır. Ayrıca henüz sadece 24 yaşında olan ve yeni sözleşmeyi de bu yaz imzalayan Lete'nin uzun vadeli gelişimine de katkı sağlayabilir. Eski İngiltere 1 numarası, WSL'de son forma giydiği dönemdeki seviyesine yaklaşabilirse, London City'yi geliştirecektir.
Lia Walti (Brighton)
Brighton'ın eski teknik direktörü Dario Vidosic, İngiltere ve Chelsea'nin ikonu Fran Kirby'nin güney kıyısındaki projesi için ne kadar önemli olduğuna inandığını hiç gizlemedi; en üst seviyede kazanma deneyimini, standartları yükseltebilecek ve Brighton'ı özel bir noktaya taşıyabilecek bir unsur olarak düzenli şekilde öne çıkardı. Bunun özellikle geçen sezon büyük etkisi oldu; Brighton, tarihinde ilk kez FA Cup finaline yükseldi.
Bu yaz, ağustostaki sürpriz ayrılığı öncesinde Vidosic gidip benzer profilde bir oyuncu aldı: Lia Walti. Walti'nin öz geçmişi, Chelsea günlerinden 16 kupa ve bir Avrupa Şampiyonası zaferi bulunan Kirby'ninki kadar parlak değil, ancak Walti dört farklı ülkede üst düzey takımlarda oynadı, 2019'da WSL'i ve 2025'te Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Arsenal takımının parçasıydı ve geçen yazki ev sahibi olduğu Avrupa Şampiyonası da dahil olmak üzere İsviçre'de kaptanlık bandını taktı. Ayrıca oyunu mükemmel şekilde kontrol edebilen, çok ama çok üst düzey bir orta saha oyuncusu.
Vidosic bu yaz GOAL'e konuşurken, "Onun nasıl bir insan olduğunu hemen görüyorsunuz. Maçları izlediğinizde nasıl bir futbolcu olduğunu ve sahip olduğu kaliteyi görüyorsunuz; bunu anlamak için öz geçmişine hızlıca göz atmanız bile yeterli. Ama aynı zamanda müthiş bir insan ve oyuncular da şimdiden onun etrafında toplandı. Bu liderliği göstereceğini görebiliyorsunuz. Kızların bakacağı bir oyuncu olacak ve kadromuza çok memnuniyet verici bir katkı. Çok ama çok büyük bir rol oynayacak" dedi.
Brighton, 2025-26 sezonunu harika geçirdi; FA Cup finaline yükseldi ve WSL'de sağlam bir yedincilik elde etti, Manchester United ve Arsenal'dan puan aldı, sezonun son haftalarında ise Manchester City'yi mağlup etti. Walti, Brighton'ın böylesine parlak bir yılın üzerine koymaya ve yeni teknik direktör Arturo Ruiz yönetiminde ilerlemeye devam etmeye çalıştığı bu dönemde gerçekten yardımcı olabilecek türden bir insan ve oyuncu.
Alice Sombath (Tottenham)
Tottenham, transfer döneminde yaptığı işlerle dikkat çeken bir diğer takım oldu; 2026-27 kadrosunun kaynaşıp büyük beğeni toplayan teknik direktör Martin Ho'nun taleplerine uyum sağlaması için çok sayıda iyi hamle erkenden yapıldı. Ancak özellikle merak uyandıran isim, daha geç tamamlanan transferlerden biri olan Alice Sombath. Bunda, Spurs'un savunmacıyı kuzey Londra'ya getirmek için kulüp rekoru bonservis ödemesi de önemli bir etken.
22 yaşındaki oyuncu, Lyon'a katılmadan önce Paris FC ve Paris Saint-Germain'in altyapılarında forma giydi. Henüz sadece 17 yaşındayken de burada A takıma yükseldi. Sonuç olarak Sombath, sekiz kez Avrupa şampiyonu olan takım için 100'ün üzerinde maça çıktı; kendisine fırsat verildiğinde teknik kalitesini ve aldatıcı atletizmini sergiledi. Lyon gibi çok güçlü bir kadroda, özellikle de Fransa'nın simge isimlerinden Wendie Renard gibi oyuncularla süre için rekabet ederken şans bulmak zaman zaman zor olsa da bunu başardı.
Yine de Sombath o ortamda çok şey öğrendi ve şimdi bunları Tottenham'dakilerle paylaşabilir. Spurs orta sahası Drew Spence, sezon öncesinde GOAL'e verdiği demeçte, "Geçen gün akşam yemeğinde onunla konuşuyordum ve Renard onun en büyük idolüydü" dedi. "Takıma liderlik ediş biçimiyle ondan ve onunla birlikte oynama deneyimlerinden çok şey öğrendi. Bu da kendi başına, bu kadar genç bir oyuncunun en üst seviyede oynamış isimlerden böyle deneyimler edinmesinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bunu bu ortama katmak ve bizi ulaşmak istediğimiz yere taşımak açısından çok değerli."
Üstelik Sombath'ın bu takıma kattığı şey yalnızca deneyim ve teknik kalite de değil. Geçen sezon kilit oyuncular yokken zorlanan savunma hattına gerekli derinliği de ekliyor; takım 22 maçta hayal kırıklığı yaratan 38 gol yedi ve bu, WSL'deki dördüncü en kötü rakamdı. Spurs'un ileriye gitmek istemesi halinde bunun düzelmesi gerekecek.