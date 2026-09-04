Alexia Putellas, Georgia Stanway ve 2026-27 Kadınlar Süper Ligi sezonuna damga vuracak 10 yeni transfer

İngiltere Kadınlar Süper Ligi, bir süredir Avrupa'nın, hatta dünyanın en iyi ligi olarak görülüyor ve bu yaz transfer dönemi de 2026-27 sezonu öncesinde oyunun en büyük yıldızlarından bazılarının bu lige gelmesiyle bu inancı daha da güçlendirdi.

İki kez Ballon d'Or kazanan Alexia Putellas'ın ve Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi kazanan takım arkadaşlarından Ona Batlle ile Mapi Leon gibi isimlerin gelişi ya da İngiltere'nin ikonları Georgia Stanway ile Mary Earps'ün ülkeye dönüşü olsun, son birkaç hafta ve ayda WSL'ye manşetleri süsleyen çok sayıda transfer gerçekleşti.

Ancak bu dönem sadece en büyük isimlerle ilgili değildi. Ligdeki kulüpler, kadın futbolunun en iyi genç yeteneklerinden bazılarını da kadrolarına kattı; bu oyuncular 2026-27'de çıkış yapabilecek bir sezon geçirebilir ve yakın gelecekte herkesin tanıdığı isimler hâline gelebilir.

GOAL da bu nedenle yeni WSL sezonuna damga vurabilecek 10 yaz transferini seçti...