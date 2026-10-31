Alan Smith, bu hafta yaptığı değerlendirmede Arsenal'ın en güçlü ilk 11'ine girebilecek tek Liverpool oyuncusunun Alexander Isak olduğunu savundu. Bu iddianın doğruluğu ise tartışmaya açık. Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola'nun sol kanatta, Arsenal'daki mevkidaşı Mikel Arteta'dan daha iyi en az üç seçeneğe sahip olduğu söylenebilir.

Yine de Arteta'ya Liverpool'dan yalnızca bir oyuncu transfer etme fırsatı verilse, başka kimseyi düşünmeden Isak'ı seçeceği tahmin edilebilir. Arsenal'ın İsveçli forvetle ilgilendiği iddiaları uzun süredir gündemde. Bu iddialar, Isak'ın eski kulübü Newcastle United ile St. James' Park'taki ikinci sezonu olan 2023-24'e kadar uzanıyor. Isak, o sezon 30 Premier League maçında 21 gol atmıştı.

Ertesi yıl Isak, Emirates'te kazanılan çarpıcı Carabao Cup maçında bir gol atıp bir golün de asistini yaptı. Rakibini fırsatları değerlendirerek mağlup eden Newcastle'ın 9 numarasının etkinliği, Arteta'yı da hayıflandırdı. İspanyol teknik adam, takımının 2-0'lık yenilgisinin ardından gazetecilere “Bence önemli bir fırsat yaratmadı ya da yakalamadı. Ama ne yazık ki ceza sahasında topla buluştuğu iki pozisyonda da gollere katkı sağladı. Onlarda böyle bir özellik var: İleride fark yaratabilecek gerçek bir kaliteye sahipler” dedi.

Sonuçta, Isak geçen yaz Newcastle'dan ayrılmak istediğini açıkça ortaya koyduğunda Arsenal, Liverpool ile Isak için teklif yarışına girme fırsatını değerlendirmedi. Haberlere göre kulüp, tek bir mevki yerine birkaç mevkiyi güçlendirmenin kadroya daha fazla katkı sağlayacağını düşünüyordu. Kuzey Londra ekibinin ardından kazandığı şampiyonluk ve Britanya transfer rekorunu kırarak Liverpool'a katılan Isak'ın Merseyside'daki felaketle geçen ilk sezonu, bu kararı haklı çıkarmış sayılabilir.

Ancak iki takımın pazar günü Anfield'da karşılaşması öncesinde Liverpool, Arsenal'ın hâlâ eksikliğini çektiği o “ilerideki gerçek kaliteyi” nihayet görmeye başlıyor.