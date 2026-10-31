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Alexander Isak Liverpool GFX 1:1GOAL

Alexander Isak, Liverpool ve Arsenal'in onu neden 9 numara sorunlarının çözümü olarak gördüğünü nihayet gösteriyor

İsveçli futbolcu, Anfield'daki ilk sezonunda kâbus gibi bir dönem geçirdi ancak yeniden Premier League'in en tehlikeli santrforlarından biri gibi görünüyor.

Mark Doyle
Çeviri:

  • Alan Smith, bu hafta yaptığı değerlendirmede Arsenal'ın en güçlü ilk 11'ine girebilecek tek Liverpool oyuncusunun Alexander Isak olduğunu savundu. Bu iddianın doğruluğu ise tartışmaya açık. Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola'nun sol kanatta, Arsenal'daki mevkidaşı Mikel Arteta'dan daha iyi en az üç seçeneğe sahip olduğu söylenebilir.

    Yine de Arteta'ya Liverpool'dan yalnızca bir oyuncu transfer etme fırsatı verilse, başka kimseyi düşünmeden Isak'ı seçeceği tahmin edilebilir. Arsenal'ın İsveçli forvetle ilgilendiği iddiaları uzun süredir gündemde. Bu iddialar, Isak'ın eski kulübü Newcastle United ile St. James' Park'taki ikinci sezonu olan 2023-24'e kadar uzanıyor. Isak, o sezon 30 Premier League maçında 21 gol atmıştı.

    Ertesi yıl Isak, Emirates'te kazanılan çarpıcı Carabao Cup maçında bir gol atıp bir golün de asistini yaptı. Rakibini fırsatları değerlendirerek mağlup eden Newcastle'ın 9 numarasının etkinliği, Arteta'yı da hayıflandırdı. İspanyol teknik adam, takımının 2-0'lık yenilgisinin ardından gazetecilere “Bence önemli bir fırsat yaratmadı ya da yakalamadı. Ama ne yazık ki ceza sahasında topla buluştuğu iki pozisyonda da gollere katkı sağladı. Onlarda böyle bir özellik var: İleride fark yaratabilecek gerçek bir kaliteye sahipler” dedi.

    Sonuçta, Isak geçen yaz Newcastle'dan ayrılmak istediğini açıkça ortaya koyduğunda Arsenal, Liverpool ile Isak için teklif yarışına girme fırsatını değerlendirmedi. Haberlere göre kulüp, tek bir mevki yerine birkaç mevkiyi güçlendirmenin kadroya daha fazla katkı sağlayacağını düşünüyordu. Kuzey Londra ekibinin ardından kazandığı şampiyonluk ve Britanya transfer rekorunu kırarak Liverpool'a katılan Isak'ın Merseyside'daki felaketle geçen ilk sezonu, bu kararı haklı çıkarmış sayılabilir.

    Ancak iki takımın pazar günü Anfield'da karşılaşması öncesinde Liverpool, Arsenal'ın hâlâ eksikliğini çektiği o “ilerideki gerçek kaliteyi” nihayet görmeye başlıyor.

  • Hayal kırıklığı yaratan ilk sezon

    Tottenham Hotspur v Liverpool - Premier League
    Getty Images Sport

    İsveçli futbolcu, geçen aralık ayında Tottenham'da fibula kırığının da eşlik ettiği bir ayak bileği sakatlığı yaşadı.

    Elbette, Isak'ın Liverpool'daki ilk döneminde yaşadığı zorluklara hâlâ pek az kişi sempati duyuyor. Çünkü takıma hızla uyum sağlayamamasının nedeni, Newcastle'ı kendisini satmaya zorlayan utanç verici iş bırakma eylemi sırasında çok az çalışmış olmasıydı.

    Doğru dürüst bir sezon öncesi hazırlık dönemi geçirmeyen Isak, kaçınılmaz olarak, İngiltere'nin en korkulan forveti unvanında Erling Haaland'a ciddi bir rakip hâline gelen o süratli hücumcunun çok uzağında görünüyordu.

    Geçen yıl 20 Aralık'ta Tottenham Hotspur'a karşı oynanan maçta Alman oyuncu Florian Wirtz'in ara pasını soğukkanlılıkla gole çevirerek Liverpool'un ikisi için de neden dokuz haneli bonservis bedelleri ödediğini gösterdi. Ancak bu golden hemen sonra Micky van de Ven'in son derece kontrolsüz müdahalesi Isak'ın sol fibula kemiğini kırdı.

    Üç aydan biraz fazla bir süre sonra sahalara döndüğünde bile Isak, sürekli olarak sezon öncesi hazırlık dönemi geçirmemesine bağlanan kas sorunları yaşamaya devam etti.

    Ritmini bulması, düzenli olarak maçlara çıkıp yeniden form ve tam kondisyon kazanması gerektiği açıktı. Bu nedenle bu yazki Dünya Kupası, Isak için “mükemmel” zamanda geldi.

  • “Büyük bir sorun”

    Newcastle United v Liverpool - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Isak'ın hareketliliğinin ve çalışma temposunun yetersizliği, bu sezonun ilk haftalarında da endişe kaynağı olmayı sürdürdü.

    Kuzey Amerika'da biri kendi attığı gol olmak üzere dört gole doğrudan katkıda bulundu. Ancak daha da önemlisi, İsveç'in son 32 turuna uzanan serüveninde yalnızca bir dakika kaçırdı.

    Yine de sezona hem fiziksel durumu hem de Iraola'nın oyun tarzına uygunluğu konusunda soru işaretleriyle başladı. 2026-27 Premier League sezonundaki ilk golünü 29 Ağustos'ta Nottingham Forest ile 2-2 berabere kaldıkları maçta atmasının ardından bile eski Liverpool savunmacısı Stephen Warnock ikna olmamıştı.

    "Maçtaydım," diyen bek pozisyonunda oynadıktan sonra yorumculuğa geçen Warnock, GOAL'e şunları söyledi: "Isak, golü dışında kesinlikle hiçbir şey yapmadı. Çok kötüydü. Hiç ilgili görünmüyordu.

    "Ben de düşündüm: Bu, düzgün bir sezon öncesi hazırlık dönemi geçirdiği söylenen, istekli ve formda dönüp neler yapabileceğini kanıtlaması beklenen oyuncu. Ama bunu yapabilecek gibi görünmüyordu.

    "Formanın ağırlığını taşıyabilecek gibi görünmüyordu. Bu da büyük bir sorun. Bonservis bedelinin beraberinde getirdiği beklentileri karşılama baskısı var.

    "Şu anda hiç formunda görünmüyor. Belki de bu, etrafındaki diğer oyuncularla arasındaki küçük bir uyum sorunundan kaynaklanıyordur. Ama her gün antrenman yapıyorsun. Şimdiye kadar oyunu anlamış olman gerekir."

    Görünüşe göre artık anlamış.

  • Yedi lig maçında altı gol

    Alexander Isak Liverpool 2026-27 goal Forest
    Getty

    İsveçli millî futbolcu, Newcastle'daki performansını sonunda Liverpool'da da sergilemeye başlıyor

    Forest beraberliğinden sonraki cuma günü Isak, Ipswich deplasmanında alınan 2-0'lık galibiyette iki gol atarak Liverpool'a sezonun ilk galibiyetini getirdi. Ardından Bournemouth, Brentford ve Brighton karşısında moral veren üç galibiyette de gol buldu. Geçen sezon 14 Premier League maçında yalnızca üç kez fileleri havalandıran Isak, böylece bu sezon yedi lig maçındaki gol sayısını altıya çıkardı.

    “Onu doğru pozisyonlara sokabilir, ortalarla ve iyi fırsatlarla buluşturabilirsek gollerini atacak bir forvet,” dedi Iraola geçen hafta sonu.

    Ancak Arne Slot'un halefi, 9 numarasından yalnızca gol beklemediğini daha en başından açıkça ortaya koydu. “Mesele başka şeyler de,” dedi Isak'ın Ipswich karşısındaki galibiyeti getiren iki golünün ardından. “İyi oynayabilmemiz için başka şeyler de isteyeceğim. İyi oynarsak doğru pozisyonlarda oluruz ve onun golleri de gelir.

    “Bu yüzden takım oyununa katkıda bulunması gerektiğini düşünüyorum.”

    Isak'ın bu konuda hâlâ yapması gerekenler var. Iraola yönetiminde savunmaya ileriden başlamanın öneminin farkında olsa da çalışma temposu zaman zaman Lewis Koumas'ınkinin gerisinde kalıyor. Cody Gakpo da sezonun başlarında Isak'ın birkaç golüne hazırlık yaptıktan sonra İsveçli millî oyuncunun kendisine birkaç asist borçlu olduğu şakasını yapmıştı. 27 yaşındaki oyuncunun Liverpool'un oyun kurulumunda daha büyük bir rol üstlenmesi gerektiği de inkâr edilemez.

    Yine de Isak ile yaz transferi Bradley Barcola arasında verimli bir iş birliğinin ilk işaretlerini gördük. Barcola, Isak'ın Brentford ve Brighton karşısındaki kritik gollerinin asistlerini yaptı. Üstelik Isak'ın Newcastle'da sergilediği çok yönlü üstün performansı henüz görmesek de eski bitiriciliğine dönmeye başladığına şüphe yok.

    Isak'ın maçlarda zaman zaman neredeyse tamamen kaybolması, Arteta'nın şu anda kabullenebileceği bir sorun. Nitekim Viktor Gyokeres, bu sezonki ilk golünü ancak salı günü Fleetwood Town karşısında alınan küçük düşürücü Carabao Kupası yenilgisinde attı. O maç, Kai Havertz'in bitiriciliğindeki istikrarsızlığı da gözler önüne serdi.

    Arsenal, Gyokeres'in Isak'a daha ucuz ama aynı derecede etkili bir alternatif olmasını umuyordu. Ancak durum hiç de öyle olmadı. Eski Sporting CP forvetinin, özellikle fiziksel açıdan pek çok güçlü yönü var ama değerlendirdiğinden çok daha fazla fırsat kaçırıyor. Isak ise onun kadar savurgan değil. Üstelik hâlâ maçın sonucunu değiştirebilecek bir oyuncu.

    Geçen yıl yaşadığı tüm iniş çıkışlara rağmen, Haaland gibi bir maçı yalnızca birkaç dokunuşla belirleme yeteneğini kaybetmediği açık. Arteta ise pazar günü Anfield'da bunu bir kez daha görmek istemeyecektir.