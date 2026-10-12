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Alessia Russo England 1:1Getty/GOAL

Alessia Russo yoksa İngiltere’nin B planı da mı yok? Alternatif 9 numara eksikliği, İngiltere’yi yıldız golcüsüne aşırı bağımlı hâle getirebilir

Arsenal’in forveti birkaç yıldır millî takım düzeyinde istikrarlı ve güvenilir bir performans sergiliyor. Peki oynayamazsa ne olur?

Ameé Ruszkai
Çeviri:

  • İngiltere, Avrupa Şampiyonası şampiyonluğunu korumak için 2025 yazında İsviçre'ye gittiğinde Sarina Wiegman'ın santrfor seçenekleri hiç de az değildi. İngiltere'nin birinci tercihi olan 9 numarası Alessia Russo, Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı sezonda hem gol hem de asist sayısında çift hanelere ulaşmış, kariyerinin o güne kadarki en iyi kulüp sezonunun ardından turnuvaya gelmişti.

    Russo'nun alternatifi olarak Chelsea'nin genç oyuncusu Aggie Beever-Jones öne çıkmıştı. Chelsea'nin maç kaybetmeden ülke içindeki üç kupayı da kazandığı sezonda Beever-Jones, kariyerinin en iyi performansını sergilemişti. Daha önce hiç olmadığı kadar fazla süre almış ve yüksek bir gol ortalaması yakalamış, hatta Avrupa Şampiyonası'ndan hemen önce İngiltere formasıyla ilk golünü de atmıştı.

    Seçeneklere Michelle Agyemang da eklenmişti. Arsenal'ın genç oyuncusu, Avrupa Şampiyonası başlamadan sadece üç ay önce İngiltere kadrosuna çağrılmıştı. Ancak ilk maçında 41 saniye sonra gol atarak yarattığı etki, Wiegman da dahil olmak üzere herkesi etkilemişti. Agyemang sürpriz bir tercih olarak kadroya dahil edilecekti.

    Üçü de İngiltere'nin o yaz Avrupa Şampiyonası'nı kazanmasında pay sahibi oldu. Her biri İsviçre'de gol attı ve o ay, İngiltere'nin İspanya'yı penaltılarla yenerek kupayı kaldırmasıyla sona erdi. Ancak aradan sadece 15 ay geçti ve Kadınlar Dünya Kupası'na yalnızca sekiz ay kaldı. Wiegman, forvet seçenekleri arasında tercih yapmakta zorlandığı bir noktadan Russo'ya ne kadar bağımlı hâle geldiği konusunda kaygılanabileceği bir noktaya geldi.

  • Seçenek yetersizliği

    Michelle Agyemang England Women 2025
    Getty Images

    Agyemang, Russo’nun yedeği olarak öne çıkmış gibi görünüyordu ancak hâlâ iyileşmeye çalıştığı ağır bir diz sakatlığı geçirdi.

    Russo, kısmen Beever-Jones'un geçen yılki Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana zor bir dönem geçirmesi nedeniyle, İngiltere'nin bu ay Yunanistan'la oynayacağı Dünya Kupası eleme maçı için kadroya çağrılan tek asıl forvet oldu. Beever-Jones, 2025-26 sezonuna çok iyi bir formda başladı, ancak performansı kısa sürede düştü ve buna ufak tefek sakatlıklar da eklendi. 23 yaşındaki oyuncu, mart ayındaki Lig Kupası finalinden bu yana resmî bir maçta gol atamadı.

    Agyemang ise daha da zor bir dönem geçirdi. 20 yaşındaki oyuncu, İngiltere'nin Avrupa Şampiyonası sonrasındaki ilk kampında ön çapraz bağını kopardı ve o zamandan beri forma giymedi. Dönüşü de yakın görünmüyor. Sahalara döndüğünde maç kondisyonunu yeniden kazanmak için zamana ihtiyacı olacak.

    Wiegman'ın diğer seçenekler konusunda da eli pek güçlü değil. Issy Goodwin, geçen yıl London City Lionesses formasıyla Kadınlar Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda iyi bir performans sergileyerek sıradaki aday olabileceğini göstermişti. Ancak 23 yaşındaki oyuncu, iki lig maçında iki gol atmasına rağmen bu sezon şu ana kadar yeterince süre bulmakta zorlandı.

    Goodwin'in dışında, Wiegman'ın uzun süre millî takımdan uzak kaldıktan sonra daha önce yeniden kadroya aldığı Beth England ve Nikita Parris gibi tecrübeli isimler var, ancak seçenekler hemen hemen bunlarla sınırlı.

  • Uyum sağlıyor ama başarılı olamıyor

    Beth Mead England Women 2025
    Getty Images

    Beth Mead, santrfor mevkisindeki boşluğu doldurmak için oyununu uyarlayabilecek birkaç oyuncudan biri. Ancak bu da tam anlamıyla tatmin edici olmayan geçici çözümlerden biri.

    Elbette kadroda 9 numara pozisyonunda oynamaya uyum sağlayabilecek başka seçenekler de var. Beth Mead, Lauren Hemp ve Lauren James gibi oyuncular geçmişte kulüp veya millî takım düzeyinde, hatta her ikisinde de bu rolde oynadı.

    Gol atmak da büyük bir sorun değil. Bu yılın başlarında UEFA'nın Dünya Kupası elemelerinin en üst seviyesinde İngiltere'den daha fazla gol atan yalnızca İspanya ve Almanya'ydı. İngiltere'nin altı maçta attığı 13 gole yedi farklı oyuncu katkı yaptı.

    Ancak Russo sahada olmadığında İngiltere'nin neyi kaybettiği, cuma günü Yunanistan karşısında alınan galibiyette, maçın bitimine yalnızca 17 dakika kala oyundan çıkmasının ardından görüldü. İngiltere, hücumun merkezindeki bu oyuncusu olmadan da tehlike yarattı ama oyun düzeni açısından eskisi kadar güçlü görünmedi. Russo'nun bir gol ve bir asistle kurulmasında önemli rol oynadığı 3-0'lık üstünlüğü de artıramadı. Bunun yerine Yunanistan, Kallisti Brouksair'in golüyle farkı azalttı. Bu durum Wiegman'ı epey hayal kırıklığına uğratmış olmalı.

  • Fırsat kaçırıldı

    Sarina Wiegman 2026
    Getty Images

    İngiltere, haziran ayında İspanya karşısında kendisini Dünya Kupası play-off'larına sürükleyen ağır bir yenilgi almamış olsaydı, Wiegman şu anda hazırlık maçlarında denemeler yapabilecekti.

    İdeal koşullarda Wiegman, yılın son iki millî maç döneminde hücum hattında farklı seçenekleri deneme ve Russo'nun herhangi bir nedenle forma giyememesi durumunda başvurabileceği alternatifleri değerlendirme fırsatı bulurdu. Russo'nun sakatlıklardan büyük ölçüde uzak kalmış olması, her yönüyle profesyonel yaklaşımının bir göstergesi. Ancak İngiltere, 27 yaşındaki oyuncunun her zaman forma giyebileceğini varsaymamalı. Sonuçta futbolda her şey olabilir.

    Ancak İngiltere'nin, haziran ayında yalnızca bir puana ihtiyaç duyduğu maçta İspanya karşısında 4-0'lık ağır bir yenilgi alması nedeniyle gelecek yılki Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkını elde edememesi, takviminde İspanya, Danimarka, Fransa ve Almanya gibi takımların oynayabildiği faydalı hazırlık maçları yerine bu eleme maçlarının yer aldığı anlamına geliyor.

  • Fırsatlar tükeniyor

    England Women Training Session
    Getty Images Sport

    Russo, asıl santrfor olma hakkını kazandığından beri İngiltere formasıyla mükemmel bir performans sergiliyor. Ancak bu, İngiltere’nin hücumda bir B planı olmaması gerektiği anlamına gelmiyor.

    Yine de fırsatlar çıkabilir. İngiltere, salı günü Yunanistan'a karşı oynayacağı rövanş maçında erken iki gol bulursa Wiegman, diğer seçenekleri hakkında fikir edinmesini sağlayacak bazı değişiklikler yapabilir.

    2027'nin ilk üç millî takım arasında İngiltere'yi Uluslar Ligi meşgul edecek. Bu da hazırlık maçları için tek fırsatın Dünya Kupası'nın hemen öncesinde olacağı anlamına geliyor. Ancak belki kura İngiltere'nin yüzüne güler ve biraz deneme yapabileceği maçlar sunar.

    Sonuçta Wiegman'ın, Russo olmadığında takımının nasıl göründüğüne bakması gerekiyor gibi. James'in Chelsea'de sahte dokuz olarak etkili biçimde kullanılmasını inceleyebilir mi? Mead'den bu rolde özellikle ne bekler? Goodwin gibi başka birini, neler yapabileceğini görmek için kadroya çağırabilir mi? Yoksa Beever-Jones ve Agyemang'ın dönmesini bekleyip sonrasında durumu değerlendirmek mi gerekiyor?

    Russo'nun bu takımda yerinin doldurulamaması, kendine özgü nitelikleri hakkında çok şey söylüyor. Sezona yavaş bir başlangıç yaptıktan sonra son üç maçında üç gol atarak form tutması da hem kendisi hem İngiltere hem de Arsenal için iyi haber.

    Ancak bir B planına sahip olmak her zaman önemlidir. Şu anda İngiltere'nin ihtiyaç duyulması hâlinde nasıl bir B planı uygulayacağı tam olarak belli değil.