İngiltere, Avrupa Şampiyonası şampiyonluğunu korumak için 2025 yazında İsviçre'ye gittiğinde Sarina Wiegman'ın santrfor seçenekleri hiç de az değildi. İngiltere'nin birinci tercihi olan 9 numarası Alessia Russo, Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı sezonda hem gol hem de asist sayısında çift hanelere ulaşmış, kariyerinin o güne kadarki en iyi kulüp sezonunun ardından turnuvaya gelmişti.

Russo'nun alternatifi olarak Chelsea'nin genç oyuncusu Aggie Beever-Jones öne çıkmıştı. Chelsea'nin maç kaybetmeden ülke içindeki üç kupayı da kazandığı sezonda Beever-Jones, kariyerinin en iyi performansını sergilemişti. Daha önce hiç olmadığı kadar fazla süre almış ve yüksek bir gol ortalaması yakalamış, hatta Avrupa Şampiyonası'ndan hemen önce İngiltere formasıyla ilk golünü de atmıştı.

Seçeneklere Michelle Agyemang da eklenmişti. Arsenal'ın genç oyuncusu, Avrupa Şampiyonası başlamadan sadece üç ay önce İngiltere kadrosuna çağrılmıştı. Ancak ilk maçında 41 saniye sonra gol atarak yarattığı etki, Wiegman da dahil olmak üzere herkesi etkilemişti. Agyemang sürpriz bir tercih olarak kadroya dahil edilecekti.

Üçü de İngiltere'nin o yaz Avrupa Şampiyonası'nı kazanmasında pay sahibi oldu. Her biri İsviçre'de gol attı ve o ay, İngiltere'nin İspanya'yı penaltılarla yenerek kupayı kaldırmasıyla sona erdi. Ancak aradan sadece 15 ay geçti ve Kadınlar Dünya Kupası'na yalnızca sekiz ay kaldı. Wiegman, forvet seçenekleri arasında tercih yapmakta zorlandığı bir noktadan Russo'ya ne kadar bağımlı hâle geldiği konusunda kaygılanabileceği bir noktaya geldi.