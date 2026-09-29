Alessia Russo'nun yükselişi: Arsenal ve İngiltere'nin 9 numarası nasıl dünya klasında bir oyuncu oldu
Bir bakıma, Alessia Russo'nun hak ettiği dış övgü ve takdir için sabırla beklemek zorunda kalması mantıklı. Sonuçta o, Ewa Pajor ya da Khadija Shaw gibi bol gol atan bir santrfor değil; buna karşın çok yönlü oyunu sayesinde 24 yaşına gelmeden hem Arsenal'ın hem de İngiltere'nin ilk tercih edilen santrforu konumuna yükseldi.
Bu nedenle geçmişte onu göz ardı etmek kolay olabilirdi. Ancak son yıllarda durum hiç de böyle olmadı.
Russo'nun, Arsenal Kadınlar Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanırken ve İngiltere Avrupa Şampiyonası unvanını 2025 yazında korurken kilit bir parça olması, Ballon d'Or oylamasında ona büyük saygı gösterilmesini sağladı. 27 yaşındaki oyuncu, sonunda Altın Top için verilen ve bazılarına göre Russo, Arsenal'dan takım arkadaşı Mariona Caldentey, iki kez kazanan Alexia Putellas ve sonunda ödülün sahibi olan Aitana Bonmati dahil en az dört hak eden kazananın bulunduğu çekişmeli yarışta üçüncü sırada yer aldı.
Üstelik Russo, bu Ballon d'Or adaylığını istatistiksel açıdan olağanüstü bir sezon geçirmeden elde etti. 2024-25 sezonunda kulüp ve milli takım düzeyinde toplam 36 gol katkısı üretti; bu sayı Bonmati ile aynı, Caldentey'nin 41'inin altında ve Putellas'ın 48'inin oldukça gerisindeydi. Ayrıca Russo bir santrfor, diğerlerinin tamamı ise orta saha oyuncusu ve bu da muhtemelen onun aleyhine işledi.
Bu yıl, 2026 Ballon d'Or töreni yaklaşırken, Russo yeniden aday gösterildi ancak yarışta bu kez o kadar güçlü bir konumda değil. Bunun temelinde takım başarısının eksikliği yatıyor: Arsenal geçen sezon kupa arayışında hedefine ulaşamadı, İngiltere ise yakın zamanda oynanan Uluslar Ligi finallerine katılma hakkı elde edemedi. Ancak Russo'nun bireysel rakamları yükseldi; oyununa daha fazla gol ekleyerek kendisini çok yönlü, dünya çapında bir santrfor olarak iyice sağlamlaştırdı ve GOAL'ın Dünya Klasiği Kulübü'ne giriş yapmayı hak etti.
Saha dışında
Russo'nun daha istikrarlı ve üretken bir golcüye dönüşmesi bir gecede olmadı, tesadüfen de gerçekleşmedi. Örnek bir profesyonel olan İngiltere yıldızı, yıllar içinde golcülüğünü geliştirmek için, efsanevi forvet Kelly Smith de dahil olmak üzere İngiltere ve Arsenal teknik ekibiyle çok fazla ekstra çalışma yaptı.
Kendisini kuzey Londra'ya getiren eski Arsenal menajeri Jonas Eidevall için mesele hiçbir zaman bitiricilik olmadı. Kulüpten ayrılmadan önce, "Daha başında onun bitiricilik becerisinin birlikte çalıştığım en iyi seviye olduğunu söylemiştim" diye konuşmuştu. "Alessia için önemli olan, gelişimi ile birlikte giderek daha fazla bulduğu gol pozisyonlarında oynaması. Bence bir forvet olarak hedefiniz her zaman bu olmalı; doğru pozisyonlarda bulunmak. Çünkü bunu yaparsanız, goller bunun bir sonucu olarak gelir."
Karşılığını almak
Eidevall, onun yerine geçen Renee Slegers ile İngiltere Teknik Direktörü Sarina Wiegman ve ekipleriyle birlikte Russo, Eidevall'ın "gol bölgesi" olarak tanımladığı yere daha sık girmek üzerinde çalıştı.
Yine de bunun meyvesini bir gecede vermedi. Goller artmadan önce Russo'nun alttaki rakamları yükseldi. Rakip ceza sahasında her zamankinden daha fazla topla buluştu, daha fazla şut çekti ve kaleyi daha düzenli buldu; böylece beklenen gol istatistiklerini artırdı ve sonunda daha sık ağları bulmaya başladı.
2024-25 sezonunda Russo, Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına ve İngiltere'nin Avrupa Şampiyonası'nda zafere ulaşmasına yardımcı olurken kariyerinde ilk kez 20 gol barajına ulaştı. Dikkat çekici şekilde, Şampiyonlar Ligi'ndeki yedi golünü yalnızca Barcelona'dan Claudia Pina geçti. Sonraki sezonda ise ilk 30 gollü sezonunun sadece bir gol gerisinde kaldı; bu kez Şampiyonlar Ligi'nde dokuz gol attı ve bu toplamı da yalnızca Barca'dan Pajor aştı.
Slegers bu yılın başlarında, "Bence şu anda gördüğünüz şey, doğru zamanlamayla doğru alanlara girdiğinde ne yaptığından çok emin olması" dedi. "Bence onu başka bir seviyeye taşıyan da bu oldu."
Dengeyi kurmak
Russo'nun daha üretken bir santrfora dönüşmek için yaptığı çalışmaların, doğru dengeye ihtiyaç duyduğu her zaman hissediliyordu. Sonuçta o, oyun kurulumuna dahil olmak ve hücumları birbirine bağlamak için geriye gelmeyi ya da kanatlara açılmayı seven bir oyuncu ve bunu yapış biçimi yüksek kalitede, ayrıca faydalı da olabiliyor. Ancak bu durum onu ceza sahasından uzaklaştırdığında ve takımını gol atılacak doğru bölgelerde bir oyuncudan mahrum bıraktığında, sorun yaratabiliyor.
Neyse ki tüm taraflar, Russo'nun Eidevall'ın o dönemde biraz iddialı şekilde öngördüğü 20 gollük santrfora dönüşmesine yardımcı olacak doğru dengeyi kurmuş gibi görünüyor; bunu yaparken de onun spordaki en iyi komple santrforlardan biri olarak kalmasını sağlıyor.
Gollerinin yanında asist üretme becerisi sürerken, Slegers'in zaman zaman Russo'yu 10 numara rolünde kullanması, ceza sahasında her an doğru pozisyonda olma sorumluluğunu da hafifletirken onun bu yaratıcılığını daha da fazla ortaya koymasına olanak tanıyor.
Sorumluluk alarak öne çıkmak
Ancak Russo'nun dünya çapında bir oyuncu statüsünü gerçekten perçinleyen şey, bu gollerin büyük anlarda ne kadar sık gelmesi oldu.
Şampiyonlar Ligi'ndeki o dikkat çekici goller arasında, en yüksek baskı altındaki maçlarda atılan çok sayıda gol yer alıyor. Bunlar arasında geçen yıl Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna uzandığı süreçte Real Madrid'e karşı 3-0'lık geri dönüş galibiyetinde attığı iki gol ile Lyon'a karşı 4-1'lik geri dönüş galibiyetinde attığı bir gol ve yaptığı bir asist de bulunuyor. Russo'nun İngiltere formasıyla attığı en büyük gol de geçen yaz geldi; finalde attığı kafa golüyle Avrupa Şampiyonası finalinde skoru eşitledi ve İngiltere daha sonra penaltılarla kazandı.
İkincisini daha da etkileyici kılan ise, Russo ve golcülüğü hakkında pek çok sorunun sorulduğu bir turnuvanın sonunda gelmiş olmasıydı. Ondan önceki tek golü grup aşamasında Galler'e karşı alınan 6-1'lik farklı galibiyette gelmiş, buna karşılık oyuna sonradan giren Michelle Agyemang ise eleme turlarında düzenli olarak takımın gol kahramanı olmuştu.
Ancak Russo'nun, o gol suskunluğu dönemleriyle başa çıkacak soğukkanlılığı var. Slegers daha önce, "Bir insan olarak o kadar tutarlı ve dengeli ki, gol atıp atmamasından etkilenmiyor" diye açıklamıştı. Bu yüzden, geçmiş maçlarda her şey onun istediği gibi gitmemiş olsa bile, böylesine büyük gollerle karşılık verebiliyor.
Bu, yalnızca dünya çapındaki oyuncuların sahip olduğu bir zihniyet ve yıllar boyunca sorulan tüm soruların ardından Russo da şu anda kesinlikle bunlardan biri.