Bir bakıma, Alessia Russo'nun hak ettiği dış övgü ve takdir için sabırla beklemek zorunda kalması mantıklı. Sonuçta o, Ewa Pajor ya da Khadija Shaw gibi bol gol atan bir santrfor değil; buna karşın çok yönlü oyunu sayesinde 24 yaşına gelmeden hem Arsenal'ın hem de İngiltere'nin ilk tercih edilen santrforu konumuna yükseldi.

Bu nedenle geçmişte onu göz ardı etmek kolay olabilirdi. Ancak son yıllarda durum hiç de böyle olmadı.

Russo'nun, Arsenal Kadınlar Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanırken ve İngiltere Avrupa Şampiyonası unvanını 2025 yazında korurken kilit bir parça olması, Ballon d'Or oylamasında ona büyük saygı gösterilmesini sağladı. 27 yaşındaki oyuncu, sonunda Altın Top için verilen ve bazılarına göre Russo, Arsenal'dan takım arkadaşı Mariona Caldentey, iki kez kazanan Alexia Putellas ve sonunda ödülün sahibi olan Aitana Bonmati dahil en az dört hak eden kazananın bulunduğu çekişmeli yarışta üçüncü sırada yer aldı.

Üstelik Russo, bu Ballon d'Or adaylığını istatistiksel açıdan olağanüstü bir sezon geçirmeden elde etti. 2024-25 sezonunda kulüp ve milli takım düzeyinde toplam 36 gol katkısı üretti; bu sayı Bonmati ile aynı, Caldentey'nin 41'inin altında ve Putellas'ın 48'inin oldukça gerisindeydi. Ayrıca Russo bir santrfor, diğerlerinin tamamı ise orta saha oyuncusu ve bu da muhtemelen onun aleyhine işledi.

Bu yıl, 2026 Ballon d'Or töreni yaklaşırken, Russo yeniden aday gösterildi ancak yarışta bu kez o kadar güçlü bir konumda değil. Bunun temelinde takım başarısının eksikliği yatıyor: Arsenal geçen sezon kupa arayışında hedefine ulaşamadı, İngiltere ise yakın zamanda oynanan Uluslar Ligi finallerine katılma hakkı elde edemedi. Ancak Russo'nun bireysel rakamları yükseldi; oyununa daha fazla gol ekleyerek kendisini çok yönlü, dünya çapında bir santrfor olarak iyice sağlamlaştırdı ve GOAL'ın Dünya Klasiği Kulübü'ne giriş yapmayı hak etti.