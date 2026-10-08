Ajax'tan afrobeats'e: Jurrien Timber ve Ryan Gravenberch'in eski takım arkadaşı ELIKIA, müzik kariyeri için futbolu nasıl bıraktı

Mbinga, o genç yaşta bile Timber ikizleri, Gravenberch ve Brobbey gibi isimlerin en üst seviyeye çıkacağının farkındaydı. Timber ikizleri, kendisiyle tam olarak aynı zamanda Ajax altyapısına katılmıştı.

"Hâlâ hatırladığım şey, onlarla [Timber kardeşlerle] sahada ilk karşılaştığım andan itibaren makine gibi olmalarıydı. Bu kadar gençken bile makine gibi bir fiziğe sahiptiler. Çok belirgin bir hareket tarzları vardı ve yürüyüşleri de çok kendine özgüydü.

"Ryan Gravenberch için de durum aynıydı. Teknik kapasitesi olağanüstüydü. İnanılmazdı. Brian Brobbey'de ise şu anda Premier League'de de gördüğünüz o olağanüstü güç vardı. İnsanlar hâlâ bundan bahsediyor, 'Brian Brobbey bir canavar' falan diyorlar, ama bu özellik onda genç yaşta da zaten vardı.

"Bunların benim takım arkadaşlarım olduğunu bir kenara bıraksanız bile, bu oyuncuların özel olduğu o zamandan belliydi."

ELIKIA, bugün Premier League'de oynayan bu yıldızların hepsinin zorlukların üstesinden gelmiş olmasının onları bu kadar dirençli ve kararlı rakipler yaptığını düşünüyor. Sözlerini şöyle sürdürüyor: "Yaptıkları işte başarılı olacaklarını biliyordum çünkü bu çocuklar aksilikler yaşadı.

"Mesela Ryan Gravenberch Bayern'e gitti. Her şey harikaydı; büyük yetenek oydu. Sonra Bayern'e gitti ve oynamadı. Onun için bu alışılmadık bir şeydi çünkü her zaman büyük bir oyuncuydu. Bu onun için büyük bir aksilikti. Ama geri döndü, Liverpool'a gitti, sonra da harika oynadı ve yerini buldu.

"Quinten ve Jurrien Timber'ın hikâyeleri biraz farklı. Jurrien Arsenal'de oynadı, sakatlık yaşadı ve zaten en üst seviyedeydi, ama sonra geri döndü ve bence eskisinden bile daha iyi. Quinten içinse uzun bir yol vardı. Ajax'tan Feyenoord'a, Feyenoord'dan Marsilya'ya gitti ve şimdi Premier League'de.

"Hollanda için oynadığı son maça baksanız bile belki çok fazla olumsuzluk vardı, ama bu çocuklar için bunun önemi yok çünkü geri dönerler. Ne olduğunun önemi yok. Gerçekten, gerçekten çok güçlü bir zihniyetleri var ve bu yüzden en üst seviyede başarılı oluyorlar. Sakatlık yaşasalar da olumsuzluk olsa da yollarına devam ederler."