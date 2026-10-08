Ajax'tan afrobeats'e: Jurrien Timber ve Ryan Gravenberch'in eski takım arkadaşı ELIKIA, müzik kariyeri için futbolu nasıl bıraktı

Ancak kramponlarını asmış olmasına rağmen futbol, ELIKIA'nın hayatı ve müziği üzerinde hâlâ büyük bir etkiye sahip; sevdiği bu sporu afrobeats ile birleştiriyor. "O kararı vermek gerçekten çok zordu, çünkü bütün hayatımı futbola verdim" diyor.
"Bütün çocukluğum futbolla geçti. Her zaman antrenman vardı, her gün antrenman. Sonrasında müziğe yönelip profesyonel futbolu bırakmak elbette gerçekten çok zor.
"Ama dürüst olmak gerekirse, belki profesyonel futbolu bıraktım ama profesyonel futbol beni hiç bırakmadı. İçimde böyle bir his var ve bunu müziğimde de duyabiliyorsunuz. Yaşadığım şeyleri ve bana ilham veren unsurları müziğime yansıtmaya çalışıyorum.
"Ben bunu gerçekten böyle yaşıyorum; bu iki dünyayı, futbolu ve müziği bir araya getiriyorum. Bu benim için gerçekten çok önemli çünkü futbolda hâlâ çok fazla arkadaşım var, kendi deneyimlerim var ve sanki hâlâ onun içindeymişim gibi hissediyorum."
"Topta Tchouameni gibi güçlüyüm", "Bellingham gibi gol atıyorum" ve "Oyuna sevgi" gibi sözlerin yanı sıra daha birçok futbol referansı da şarkılarında yer aldı.
Artık eski bir futbolcu olan isim, Ajax akademisinde öğrendiği sert dersleri filizlenen müzik kariyerinde de kullandığına inanıyor. "Futbolun dışında da zihniyetinizi şekillendiriyor" diyor. "Bence baskıya alışmanız gerekiyor. Çok fazla maç oynadığınızda ve her şey oturduğunda, hocanızdan ve takım arkadaşlarınızdan güven alıyorsunuz. Kendi yerinizi bulduğunuzda işler daha iyiye gidiyor ve özgüveninizi kazanıyorsunuz.
"Bu, müzikte de geçerli olan bir şey. Her şey yeniyken, buna alışmanız, çevrenizi kurmanız ve diğer her şeyi yapmanız gerektiğinde bu gerçekten korkutucu oluyor. Ama sonra yerinizi bulduğunuzda, birlikte çalışmak istediğiniz insanları bulduğunuzda ve kendi sesinizi yarattığınızda, yaptığınız işte daha rahat hissetmeye başlıyorsunuz."
ELIKIA'nın yeni albümü kasım ayında çıkıyor ve futbunun etkisi burada da açıkça görülüyor. "Yavaş yavaş futbol hikâyemle bağlantılı birçok şey ortaya çıkıyor" diyor. "Belki bağlantılar, belki de şarkı. Ama şimdi, kasımda çıkacak bu albümle birlikte 11 parçalık yeni bir albümüm var. Bu bir ilk 11 gibi.
"Bir futbol takımıyla biraz aynı şekilde işliyor. 11 parça var, 11 oyuncu var. Herkesin kendine ait bir rolü ve pozisyonu var, albümde de durum aynı."