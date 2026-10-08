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Elikia Mbinga afrobeats GFX HIC 1-1GOAL

Ajax'tan afrobeats'e: Jurrien Timber ve Ryan Gravenberch'in eski takım arkadaşı ELIKIA, müzik kariyeri için futbolu nasıl bıraktı

Hollanda devlerinin dünyaca ünlü akademisinin baskı dolu ortamında piştikten sonra, rapçi futbola henüz 21 yaşındayken veda ederek diğer büyük tutkusunun peşinden gitti.

Krishan Davis
Çeviri:

  • Akademilerde yetişen futbolcuların yüzde beşinden azının oyunu en üst seviyede oynamaya devam ettiği tahmin ediliyor. Başaramayan yüzde 95'lik kesimin ise muhtemelen adını bir daha hiç duymayacaksınız. Elikia Mbinga, namıdiğer ELIKIA, futbolu geride bırakıp afrobeats sanatçısı olma yolunda ilerlerken aynı kaderi yaşamayacağından emin olmaya kararlı.

    25 yaşındaki Mbinga, Ajax'ın ünlü akademi sisteminde dört yıl geçirdi ve sonrasında herkesin tanıdığı isimlere dönüşen birçok çocukla birlikte oynayıp gelişti, ancak 17 yaşında serbest bırakıldı. Ancak bu hayal kırıklığının, tamamen farklı bir alanda da olsa, hayallerinin peşinden gitmesini engellemesine izin vermedi.

    21 yaşında futbol kariyerine nokta koyma yönünde cesur bir karar alan Mbinga, şimdi diğer büyük tutkusu olan müziğin peşinden gidiyor. Afrobeats sahnesinin bir yıldızı olarak kendini yeniden yaratırken, ELIKIA işlerin geldiği noktadan dolayı hiçbir pişmanlık duymuyor.

  • Seçkin çevreler

    Elikia Mbinga Ajax
    ELIKIA

    ELIKIA (sağdan ikinci), futbola dünyaca ünlü Ajax akademisinin yoğun baskı ortamında başladı ve genç yaşta memleketini geride bıraktı

    Mbinga'nın futbolcu olarak potansiyeli, 2014'te memleketinin kulübü PEC Zwolle'den Hollanda devine katıldıktan sonra Ajax'ın dünyaca ünlü akademisinde dört yıl geçirmiş olmasından da açıkça anlaşılıyor.

    Tekniği yüksek, hücum odaklı bir orta saha oyuncusu olan Mbinga, sonunda Jurrien ve Quinten Timber kardeşler, Ryan Gravenberch ve Brian Brobbey gibi isimlerin de yer aldığı bir 16 Yaş Altı takımının kaptanı oldu. Söz konusu oyuncular bugün sırasıyla Arsenal, Crystal Palace, Liverpool ve Sunderland formalarıyla Premier League'de yıldızlaşıyor.

    O yaş grubunda bile, Hollanda'nın en başarılı kulübü için oynamak baskıyı beraberinde getiriyordu. ELIKIA, GOAL'e, "Elbette sizden çok şey istiyorlar. Antrenman yaparken ve her şeyde, antrenörler çok katı." dedi. "Her zaman Şampiyonlar Ligi seviyesini istiyorlar. Bence bu iyi bir şey çünkü o mentaliteyi ve dayanıklılığı inşa ediyorsunuz. Ne olursa olsun, Ajax'ta oynuyorsanız her zaman kazanmak zorundasınız.

    "Turnuvalara gidiyorsunuz, Barcelona, Bayern ve en çılgın akademilere karşı oynuyorsunuz; sizden elinizden gelenin en iyisini yapmanız bekleniyor ama aynı zamanda kazanmanız da bekleniyor. Böyle bir baskı var ve bu sizi bir şekilde şekillendiriyor."

  • 'Makine gibi yapılmışlar'

    Jurrien Timber Quinten Timber Ajax
    Getty

    Timber ikizleri de Mbinga ile aynı zamanda akademiye katıldı

    Mbinga, o genç yaşta bile Timber ikizleri, Gravenberch ve Brobbey gibi isimlerin en üst seviyeye çıkacağının farkındaydı. Timber ikizleri, kendisiyle tam olarak aynı zamanda Ajax altyapısına katılmıştı.

    "Hâlâ hatırladığım şey, onlarla [Timber kardeşlerle] sahada ilk karşılaştığım andan itibaren makine gibi olmalarıydı. Bu kadar gençken bile makine gibi bir fiziğe sahiptiler. Çok belirgin bir hareket tarzları vardı ve yürüyüşleri de çok kendine özgüydü.

    "Ryan Gravenberch için de durum aynıydı. Teknik kapasitesi olağanüstüydü. İnanılmazdı. Brian Brobbey'de ise şu anda Premier League'de de gördüğünüz o olağanüstü güç vardı. İnsanlar hâlâ bundan bahsediyor, 'Brian Brobbey bir canavar' falan diyorlar, ama bu özellik onda genç yaşta da zaten vardı.

    "Bunların benim takım arkadaşlarım olduğunu bir kenara bıraksanız bile, bu oyuncuların özel olduğu o zamandan belliydi."

    ELIKIA, bugün Premier League'de oynayan bu yıldızların hepsinin zorlukların üstesinden gelmiş olmasının onları bu kadar dirençli ve kararlı rakipler yaptığını düşünüyor. Sözlerini şöyle sürdürüyor: "Yaptıkları işte başarılı olacaklarını biliyordum çünkü bu çocuklar aksilikler yaşadı.

    "Mesela Ryan Gravenberch Bayern'e gitti. Her şey harikaydı; büyük yetenek oydu. Sonra Bayern'e gitti ve oynamadı. Onun için bu alışılmadık bir şeydi çünkü her zaman büyük bir oyuncuydu. Bu onun için büyük bir aksilikti. Ama geri döndü, Liverpool'a gitti, sonra da harika oynadı ve yerini buldu.

    "Quinten ve Jurrien Timber'ın hikâyeleri biraz farklı. Jurrien Arsenal'de oynadı, sakatlık yaşadı ve zaten en üst seviyedeydi, ama sonra geri döndü ve bence eskisinden bile daha iyi. Quinten içinse uzun bir yol vardı. Ajax'tan Feyenoord'a, Feyenoord'dan Marsilya'ya gitti ve şimdi Premier League'de.

    "Hollanda için oynadığı son maça baksanız bile belki çok fazla olumsuzluk vardı, ama bu çocuklar için bunun önemi yok çünkü geri dönerler. Ne olduğunun önemi yok. Gerçekten, gerçekten çok güçlü bir zihniyetleri var ve bu yüzden en üst seviyede başarılı oluyorlar. Sakatlık yaşasalar da olumsuzluk olsa da yollarına devam ederler."

  • Bir dönem sona eriyor...

    Elikia Mbiga
    ELIKIA

    ELIKIA, ikinci lig ekibi PEC Zwolle'da oynarken henüz 21 yaşındayken profesyonel futbol kariyerini dikkat çekici bir şekilde noktaladı


    Eski Ajaxlı umut vaat eden takım arkadaşlarından oluşan o grup, bugün hepsi Hollanda milli takımına yükselerek en üst seviyeye ulaşırken, Mbinga'nın kariyeri ve hayatı farklı bir yöne evrildi.

    2018'de, 17 Yaş Altı seviyesindeki teknik ekip değişikliği onun kaderini de değiştirdi; gelişiminin durduğu düşünüldü. "Teknik olarak çok iyiydim ve büyük bir yeteneğim vardı. Saha dışında da doğru şeyleri yapıyordum. Bu yüzden beni kaptan yaptılar. Geriye dönüp baktığımda bu benim için çok olumlu," diyor ELIKIA, GOAL'a.

    "Elbette sonunda her şey gelişimle ilgili ve onların [eski takım arkadaşlarının] gelişimi bir yöne giderken benim gelişimim müziğe yöneldi.

    "[Ajax'ta] bırakma nedenim çok fazla rekabet olmasıydı. Orta sahada oynuyordum. Doğrudan rekabet ettiğim kişi Ryan'dı [Gravenberch], ama sadece Ryan değildi; çünkü Kenneth Taylor ve o dönemde Quinten Timber da benim pozisyonumda oynuyordu. Sadece elimden gelenin en iyisini yaptığım için utanmıyorum. Rekabet çok yoğundu.

    "Dördüncü yıldan sonra farklı bir teknik direktör geldi ve teknik direktör bende bunu pek görmedi, diğer oyuncularda gördü. Futbolda bu da gerçekten çok önemli: Bir sezon teknik direktör sende bunu görür, sonraki sezon yeni gelen bir teknik direktör görmez. Benim için de durum buydu. Yeni teknik direktör bende bunu pek görmedi, bu yüzden şu kararı vermem gerekiyordu: Kalmak mı istiyorum yoksa ayrılıp kendimi geliştirmek mi istiyorum? Ben ayrılmayı seçtim."

    Juventus ve Bayer Leverkusen gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin altyapılarına katılma fırsatı olmasına rağmen Mbinga, memleketi Zwolle'ye dönmeyi seçti. "Amsterdam'da bir koruyucu ailenin yanında kaldığım için tekrar eve dönüp yaşamak istedim" diyor. "Harika bir deneyimdi ama hâlâ genç olduğunuz için, özellikle de işler gerçekten iyi gitmiyorken, eve geri dönmek istiyorsunuz. O ortamı istedim."

  • ...Bir diğeri başlıyor

    Elikia Mbinga
    ELIKIA

    Müziğe yönelmesinden bu yana geçen üç buçuk yılda ELIKIA, 30 milyondan fazla dinlenmeye ulaştı ve aylık 430 bin dinleyiciden oluşan bir kitle oluşturdu

    Mbinga, tanıdık bir ortamda yeniden basamakları tırmanarak PEC'e döndü ve 2021-22 sezonunda bir anlamda A takım çıkışı yaptı. Sezonun başlarında Ajax karşısında oyuna sonradan girip 22 dakikalık bir performans sergileyerek kaderini belirleyecek ilk maçına çıktı.

    Ancak o dönemde ELIKIA'nın düşünceleri artık bambaşka bir kariyere yönelmişti. "Müzik hayatım boyunca hep vardı" diyor. "Her zaman benim için bir tutkuydu ama en büyük tutku futboldu. Her gün futbol vardı. Ben sadece futbolda başarılı olmaya gerçekten odaklanmıştım.

    "Bir noktada müziğe olan tutku büyüdü. Gerçekten çok büyüdü ve önümde şu seçim vardı: Hayatımla ne yapmak istiyorum? Biraz ayrıcalıklı bir konumdaydım çünkü futbolda yeteneğim vardı ve şarkı söyleyebiliyor, şarkılar yapabiliyordum, her şeyi yapabiliyordum. Ama o anda mesele gerçekten neye inandığınız. İnancınız var mı?"

    Hollanda, Kongo ve Nijerya köklerine sahip olan ELIKIA, henüz 21 yaşındayken 2023'ün başlarında bu büyük adımı attı; o dönem ikinci ligde yer alan PEC Zwolle ile olan sözleşmesini feshedip, sınırlı imkanlarına rağmen kendi stüdyosuna ve miks ekipmanına yatırım yaparak kendini afrobeats dünyasına attı. Bu yaza kadar futbol oynamayı sürdürdü, ancak yalnızca memleketine kısa bir mesafede bulunan amatör kulüp VVOG için.

    "Bu geçişi yaptığımda ortada bir tane bile şarkım yoktu" diyerek GOAL'a konuştu. "Stüdyom bile yoktu. Hiçbir şey yoktu. Sadece bu inanç ve bu vizyon vardı. Oradan sonra stüdyomu kurdum, ilk şarkımı yaptım ve her şeyi oluşturdum. Sonrasında da devam ettim."

    Kariyerindeki bu dramatik dönüşümün üzerinden sadece üç buçuk yıl geçmişken ELIKIA, şimdiden 30 milyondan fazla dinlenmeye ulaştı ve aylık yaklaşık 430 bin dinleyiciden oluşan bir kitle oluşturdu. 'Mentality' ve 'Bring No Wahala' teklileriyle önemli başarı yakalarken büyük kalabalıkların önünde de sahne aldı.

  • İki tutkunun birleşimi

    Elikia Mbinga
    ELIKIA

    Futbol, ELIKIA'nın müziği üzerinde hâlâ büyük bir etki ve şarkı sözlerinde sporla ilgili çok sayıda gizli gönderme bulunuyor.

    Ancak kramponlarını asmış olmasına rağmen futbol, ELIKIA'nın hayatı ve müziği üzerinde hâlâ büyük bir etkiye sahip; sevdiği bu sporu afrobeats ile birleştiriyor. "O kararı vermek gerçekten çok zordu, çünkü bütün hayatımı futbola verdim" diyor.

    "Bütün çocukluğum futbolla geçti. Her zaman antrenman vardı, her gün antrenman. Sonrasında müziğe yönelip profesyonel futbolu bırakmak elbette gerçekten çok zor.

    "Ama dürüst olmak gerekirse, belki profesyonel futbolu bıraktım ama profesyonel futbol beni hiç bırakmadı. İçimde böyle bir his var ve bunu müziğimde de duyabiliyorsunuz. Yaşadığım şeyleri ve bana ilham veren unsurları müziğime yansıtmaya çalışıyorum.

    "Ben bunu gerçekten böyle yaşıyorum; bu iki dünyayı, futbolu ve müziği bir araya getiriyorum. Bu benim için gerçekten çok önemli çünkü futbolda hâlâ çok fazla arkadaşım var, kendi deneyimlerim var ve sanki hâlâ onun içindeymişim gibi hissediyorum."

    "Topta Tchouameni gibi güçlüyüm", "Bellingham gibi gol atıyorum" ve "Oyuna sevgi" gibi sözlerin yanı sıra daha birçok futbol referansı da şarkılarında yer aldı.

    Artık eski bir futbolcu olan isim, Ajax akademisinde öğrendiği sert dersleri filizlenen müzik kariyerinde de kullandığına inanıyor. "Futbolun dışında da zihniyetinizi şekillendiriyor" diyor. "Bence baskıya alışmanız gerekiyor. Çok fazla maç oynadığınızda ve her şey oturduğunda, hocanızdan ve takım arkadaşlarınızdan güven alıyorsunuz. Kendi yerinizi bulduğunuzda işler daha iyiye gidiyor ve özgüveninizi kazanıyorsunuz.

    "Bu, müzikte de geçerli olan bir şey. Her şey yeniyken, buna alışmanız, çevrenizi kurmanız ve diğer her şeyi yapmanız gerektiğinde bu gerçekten korkutucu oluyor. Ama sonra yerinizi bulduğunuzda, birlikte çalışmak istediğiniz insanları bulduğunuzda ve kendi sesinizi yarattığınızda, yaptığınız işte daha rahat hissetmeye başlıyorsunuz."

    ELIKIA'nın yeni albümü kasım ayında çıkıyor ve futbunun etkisi burada da açıkça görülüyor. "Yavaş yavaş futbol hikâyemle bağlantılı birçok şey ortaya çıkıyor" diyor. "Belki bağlantılar, belki de şarkı. Ama şimdi, kasımda çıkacak bu albümle birlikte 11 parçalık yeni bir albümüm var. Bu bir ilk 11 gibi.

    "Bir futbol takımıyla biraz aynı şekilde işliyor. 11 parça var, 11 oyuncu var. Herkesin kendine ait bir rolü ve pozisyonu var, albümde de durum aynı."

  • “Tam olarak olması gereken buydu”

    Elikia Mbinga
    ELIKIA

    ELIKIA, Ajax'taki döneminin nasıl sona erdiği ve bunun onu müzikte bir kariyere yönlendirmesi konusunda hiçbir pişmanlık duymuyor.

    Ajax'taki eski altyapı takım arkadaşlarından bazılarının, özellikle de Jurrien Timber ile Gravenberch'in şampiyon olduğu Premier League'deki yükselişi düşünüldüğünde, Mbinga'nın kariyerindeki bu radikal değişime kıskançlık ya da pişmanlığın eşlik ettiğini düşünebilirsiniz. Ancak o, akranlarının parlamasını görmekten fazlasıyla mutlu.

    “Benim için bu zor değil çünkü herkesin kendi yolu olduğuna dair bir zihniyetim var. Herkesin kendine özgü bir yolu var” diyor. “Bu çocuklarla gerçekten gurur duyuyorum çünkü onları izlemekten gerçekten keyif alıyorum ama aynı zamanda neler yaşadıklarını da biliyordum. Çok zor dönemlerden geçmek zorunda kaldılar ve bunun için gerçekten çok çalıştılar. Büyük bir yetenekleri var. Onları en üst seviyede gördüğümde gerçekten gurur duyuyorum.”

    Londra'yı ziyaret eden ELIKIA, hafta sonunda sırasıyla Arsenal ve Palace formalarıyla Jurrien ile Quinten Timber'ı izlemek için davet edildiğini söylüyor. Kendi yolunun altyapı günlerinde onlarınkinden ayrılmış olması konusunda hiçbir pişmanlık duymuyor.

    “Hayat böyle işliyor. Mesele şu ki, bu kararları bu tür bir zihniyete sahip olduğum için verdim. Sadece futbol oynamak isteyen çok sayıda futbolcu olduğunu tahmin edebiliyorum. İstedikleri tek şey bu ve belki de yetenekli oldukları tek alan da bu.

    “Bunun gibi bir geçişi yapmanın çok zor olduğunu anlıyorum ama benim için mesele sadece futbol değildi. Müzik de vardı. Yaşadığım deneyimler nedeniyle, ister bir antrenör olsun ister bir sakatlık, ne olduğu önemli değil, bu kararları vermek zorundasınız çünkü herkesin kendi yolu olduğuna ve herkesin büyük başarılara ulaşacağına inanıyorum. Müziğinde büyük başarılara ulaşacağıma gerçekten inanıyorum.

    “Bu inanç sayesinde dönüp asla, 'Ah dostum, keşke antrenör şunu ya da bunu yapsaydı...' diye bakmıyorum. Benim için bunu yaşamak aslında gerçekten çok önemliydi çünkü müziğimle birlikte gerçekten çok benzersiz bir hikâyem var. Bunun içine katabildiğim şeyler var ama bir yandan da onun etrafındaki hikâye var.

    “Şimdi insanlara bundan bahsedebiliyorum ve deneyimlerimi paylaşabiliyorum. Bence bu çok benzersiz. Bunu yaşamamış olsaydım, bir sanatçı olarak bu hikâyeden ve kendi deneyimimden söz etmem mümkün olmazdı. Benim için her şey tam da olması gerektiği gibi sonuçlandı. Olması gereken tam olarak buydu. Bu benim hikâyem.”

    ELIKIA'nın yeni teklisi 'Baller', 9 Ekim Cuma günü yayımlanacak; ilk albümü ise kasım ayında çıkacak.