Ancak kramponlarını asmış olmasına rağmen futbol, ELIKIA'nın hayatı ve müziği üzerinde hâlâ büyük bir etkiye sahip; sevdiği bu sporu afrobeat ile birleştiriyor. "Bu kararı vermek gerçekten çok zordu, çünkü bütün hayatımı futbola verdim" diyor.
"Bütün çocukluğum futbolla geçti. Her zaman antrenman vardı, her gün antrenman. Sonrasında müziğe yönelip profesyonel futbolu bırakmak tabii ki gerçekten çok zor.
"Ama dürüst olmak gerekirse, belki profesyonel futbolu bıraktım ama profesyonel futbol beni hiç bırakmadı. İçimde böyle bir his var ve bunu müziğimde de duyabilirsiniz. Yaşadığım şeyleri ve bana ilham veren unsurları müziğime yansıtmaya çalışıyorum.
"Ben bunu gerçekten böyle yaşıyorum; bu iki dünyayı, futbolu ve müziği bir araya getiriyorum. Bu benim için gerçekten çok önemli çünkü futbolda hâlâ çok fazla arkadaşım var, kendi deneyimlerim var ve sanki hâlâ o hayatı yaşıyormuşum gibi hissediyorum."
"Topta Tchouameni gibi güçlüyüm", "Bellingham gibi gol atıyorum" ve "Oyuna aşk" gibi sözlerin yanı sıra çok sayıda başka futbol referansı da şarkılarında yer aldı.
Artık eski bir futbolcu olan isim, Ajax akademisinde öğrendiği sert dersleri yükselişteki müzik kariyerinde de kullandığına inanıyor. "Futbolun dışında da zihniyetinizi şekillendiriyor" diyor. "Bence baskıya alışmanız gerekiyor. Çok fazla maç oynadığınızda ve bütün bunları yaşadığınızda, teknik direktörünüzden ve takım arkadaşlarınızdan güven alıyorsunuz. Yerini bulduğunda işler daha iyi gidiyor ve özgüvenini kazanıyorsun.
"Bu, müzikte de geçerli olan bir şey. Her şey yeniyken ve buna alışmanız, çevrenizi kurmanız gerektiğinde bu gerçekten korkutucu oluyor. Ama sonra yerini bulduğunda, birlikte çalışmak istediğin insanları bulduğunda ve kendi sound'unu yarattığında, yaptığın işte daha rahat hissetmeye başlıyorsun."
ELIKIA'nın yeni albümü kasım ayında çıkıyor ve futbolun etkisi burada da açıkça görülüyor. "Yavaş yavaş futbol hikâyemle bağlantılı birçok şey ortaya çıkıyor" diyor. "Belki bağlantılar, belki de şarkı. Ama şimdi, kasımda çıkacak bu albümle birlikte 11 parçalık yeni bir albümüm var. Bu bir ilk 11 gibi.
"Bir futbol takımıyla biraz benzer işliyor. 11 parça var, 11 oyuncu var. Herkesin kendine ait bir rolü ve pozisyonu var, albümde de durum aynı."