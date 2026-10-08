Mbinga, o genç yaşta bile Timber ikizleri, Gravenberch ve Brobbey gibilerinin en üst seviyeye çıkacağının farkındaydı. Timber ikizleri, kendisiyle tam olarak aynı anda Ajax altyapısına katılmıştı.

"Hâlâ hatırladığım şey şu: Onlarla [Timber ikizleriyle] sahada ilk kez karşılaştığım andan itibaren makine gibiydiler. Bu kadar gençken bile makine gibi bir fiziğe sahiplerdi. Çok kendilerine özgü bir hareket tarzları vardı ve yürüyüşleri de çok ayırt ediciydi.

"Ryan Gravenberch için de durum aynıydı. Teknik kapasitesi olağanüstüydü. İnanılmazdı. Brian Brobbey'de ise şimdi Premier League'de de gördüğünüz o aşırı güç vardı. İnsanlar hâlâ bundan bahsediyor, 'Brian Brobbey bir canavar' falan diyorlar, ama bu özellik onda daha genç yaşta da vardı.

"Bunlar benim takım arkadaşlarım tabii ama daha o zaman bile bu oyuncuların özel olduğunu görebiliyordunuz."

ELIKIA, bugün Premier League'de oynayan bu yıldızların hepsinin zorlukların üstesinden gelmiş olmasının onları bu kadar dayanıklı ve kararlı rakipler hâline getirdiğine inanıyor. "Yaptıkları işte başarılı olacaklarını biliyordum çünkü bu çocuklar zorluklar yaşadı" diye devam ediyor.

"Mesela Ryan Gravenberch Bayern'e gitti. Her şey harikaydı; büyük yetenek oydu. Sonra Bayern'e gitti ve oynamadı. Bu, onun için alışılmadık bir şeydi çünkü o her zaman büyük bir oyuncuydu. Bu onun için büyük bir aksilikti. Ama geri döndü, Liverpool'a gitti ve sonra harika oynadı, yerini buldu.

"Quinten ve Jurrien Timber'ın hikâyeleri biraz farklı. Jurrien Arsenal'de oynadı, sakatlık yaşadı ve zaten en üst seviyedeydi, ama sonra geri döndü ve bence eskisinden bile daha iyi. Quinten içinse yol uzundu. Ajax'tan Feyenoord'a, Feyenoord'dan Marsilya'ya gitti ve şimdi Premier League'de.

"Hollanda için oynadığı son maça bile baksanız, belki çok fazla negatiflik vardı ama bu çocuklar için bunun önemi yok çünkü geri dönerler. Ne olduğunun önemi yok. Gerçekten çok, çok güçlü bir zihniyetleri var ve bu yüzden en üst seviyede başarılı oluyorlar. Sakatlık yaşasalar da negatiflik olsa da yollarına devam ederler."