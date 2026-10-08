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Elikia Mbinga afrobeats GFX HIC 1-1GOAL

Ajax'tan afrobeats'e: Jurrien Timber ile Ryan Gravenberch'in eski takım arkadaşı ELIKIA, müzik kariyeri için futbola nasıl veda etti

Hollanda devinin dünyaca ünlü akademisinin baskı dolu ortamında yetişen rapçi, henüz 21 yaşındayken futbola veda edip diğer büyük tutkusunun peşinden gitti

Krishan Davis
Çeviri:

  • Akademi oyuncularının yüzde beşinden daha azının en üst seviyede futbol oynayabildiği tahmin ediliyor. Bunu başaramayan yüzde 95'lik kesimden ise muhtemelen bir daha hiç haber alamazsınız. Elikia Mbinga, namıdiğer ELIKIA, afrobeats sanatçısı olma yolunda futbolu geride bırakırken aynı kaderi yaşamayacağından emin olmak istiyor.

    25 yaşındaki isim, Ajax'ın ünlü akademi sisteminde dört yıl geçirdi; burada ileride herkesin tanıdığı isimlere dönüşecek birçok çocukla birlikte oynayıp gelişti, ancak 17 yaşındayken serbest bırakıldı. Fakat bu hayal kırıklığı, onu bambaşka bir alanda da olsa hayallerinin peşinden gitmekten alıkoymadı.

    21 yaşında futbol kariyerine nokta koyma yönünde cesur bir karar alan Mbinga, şimdi diğer büyük tutkusu olan müziğin peşinden gidiyor. Kendini afrobeats sahnesinin bir yıldızı olarak yeniden yaratırken ELIKIA, işlerin geldiği noktadan dolayı hiçbir pişmanlık duymuyor.

  • Elit çevreler

    Elikia Mbinga Ajax
    ELIKIA

    ELIKIA (sağdan ikinci), memleketini genç yaşta geride bırakarak futbol kariyerine Ajax'ın dünyaca ünlü akademisinin yoğun baskı ortamında başladı

    Mbinga'nın bir futbolcu olarak potansiyeli, 2014'te doğup büyüdüğü kentin kulübü PEC Zwolle'den Hollanda devine katılmasının ardından Ajax'ın dünyaca ünlü akademisinde dört yıl geçirmesinden açıkça anlaşılıyor.

    Tekniği yüksek, hücum odaklı bir orta saha oyuncusu olan Mbinga, zamanla Jurrien ve Quinten Timber kardeşler, Ryan Gravenberch ve Brian Brobbey gibi isimlerin de yer aldığı bir 16 Yaş Altı takımının kaptanı oldu. Söz konusu oyuncular bugün sırasıyla Arsenal, Crystal Palace, Liverpool ve Sunderland formalarıyla Premier League'de dikkat çekiyor.

    En başarılı Hollanda kulübünde o yaş grubunda bile forma giymek baskıyı beraberinde getiriyordu. "Tabii ki senden çok şey istiyorlar. Antrenman yaparken ve her şeyde, antrenörler çok katı oluyor" diyor ELIKIA, GOAL'a. "Her zaman Şampiyonlar Ligi seviyesini istiyorlar. Bence bu iyi bir şey çünkü o zihniyeti ve dayanıklılığı inşa ediyorsun. Ne olursa olsun, Ajax'ta oynuyorsan her zaman kazanmak zorundasın.

    "Turnuvalara gidiyorsun ve Barcelona, Bayern ile en çılgın akademilere karşı oynuyorsun; senden elinden gelenin en iyisini yapmanı bekliyorlar ama aynı zamanda kazanmanı da bekliyorlar. Böyle bir baskı var ve bu seni bir şekilde şekillendiriyor."

  • "Makine gibi yapılmış"

    Jurrien Timber Quinten Timber Ajax
    Getty

    Timber ikizleri de Mbinga ile aynı dönemde akademiye katıldı

    Mbinga, o genç yaşta bile Timber ikizleri, Gravenberch ve Brobbey gibilerinin en üst seviyeye çıkacağının farkındaydı. Timber ikizleri, kendisiyle tam olarak aynı anda Ajax altyapısına katılmıştı.

    "Hâlâ hatırladığım şey şu: Onlarla [Timber ikizleriyle] sahada ilk kez karşılaştığım andan itibaren makine gibiydiler. Bu kadar gençken bile makine gibi bir fiziğe sahiplerdi. Çok kendilerine özgü bir hareket tarzları vardı ve yürüyüşleri de çok ayırt ediciydi.

    "Ryan Gravenberch için de durum aynıydı. Teknik kapasitesi olağanüstüydü. İnanılmazdı. Brian Brobbey'de ise şimdi Premier League'de de gördüğünüz o aşırı güç vardı. İnsanlar hâlâ bundan bahsediyor, 'Brian Brobbey bir canavar' falan diyorlar, ama bu özellik onda daha genç yaşta da vardı.

    "Bunlar benim takım arkadaşlarım tabii ama daha o zaman bile bu oyuncuların özel olduğunu görebiliyordunuz."

    ELIKIA, bugün Premier League'de oynayan bu yıldızların hepsinin zorlukların üstesinden gelmiş olmasının onları bu kadar dayanıklı ve kararlı rakipler hâline getirdiğine inanıyor. "Yaptıkları işte başarılı olacaklarını biliyordum çünkü bu çocuklar zorluklar yaşadı" diye devam ediyor.

    "Mesela Ryan Gravenberch Bayern'e gitti. Her şey harikaydı; büyük yetenek oydu. Sonra Bayern'e gitti ve oynamadı. Bu, onun için alışılmadık bir şeydi çünkü o her zaman büyük bir oyuncuydu. Bu onun için büyük bir aksilikti. Ama geri döndü, Liverpool'a gitti ve sonra harika oynadı, yerini buldu.

    "Quinten ve Jurrien Timber'ın hikâyeleri biraz farklı. Jurrien Arsenal'de oynadı, sakatlık yaşadı ve zaten en üst seviyedeydi, ama sonra geri döndü ve bence eskisinden bile daha iyi. Quinten içinse yol uzundu. Ajax'tan Feyenoord'a, Feyenoord'dan Marsilya'ya gitti ve şimdi Premier League'de.

    "Hollanda için oynadığı son maça bile baksanız, belki çok fazla negatiflik vardı ama bu çocuklar için bunun önemi yok çünkü geri dönerler. Ne olduğunun önemi yok. Gerçekten çok, çok güçlü bir zihniyetleri var ve bu yüzden en üst seviyede başarılı oluyorlar. Sakatlık yaşasalar da negatiflik olsa da yollarına devam ederler."

  • Bir dönem sona eriyor...

    Elikia Mbiga
    ELIKIA

    ELIKIA, ikinci lig ekibi PEC Zwolle'de forma giyerken henüz 21 yaşındayken profesyonel futbol kariyerini dikkat çekici bir şekilde noktaladı.


    Eski Ajaxlı umut vaat eden takım arkadaşlarından oluşan o grup, bugün hepsi Hollanda Milli Takımı oyuncusu olarak en üst seviyeye çıkarken, Mbinga'nın kariyeri ve hayatı farklı bir yöne gitti.

    2018'de 17 Yaş Altı seviyesindeki teknik ekip değişikliği, talihinde de bir değişiklik getirdi; çünkü gelişiminin durduğu düşünüldü. ELIKIA, GOAL'e şöyle diyor: "Teknik olarak çok iyiydim ve büyük bir yeteneğim vardı. Saha dışında da doğru şeyleri yapıyordum. Bu yüzden beni kaptan yaptılar. Geriye dönüp baktığımda bu benim için çok olumlu."

    "Elbette sonunda her şey gelişimle ilgili ve onların [eski takım arkadaşlarının] gelişimi bir yöne giderken benim gelişimim müziğe yöneldi.

    "[Ajax'ta] bırakma nedenim çok fazla rekabet olmasıydı. Orta sahada oynuyordum. Doğrudan rakibim Ryan [Gravenberch] idi ama sadece Ryan değil; Kenneth Taylor ve o dönemde Quinten Timber da vardı çünkü onlar da benim pozisyonumda oynuyordu. Sadece elimden gelenin en iyisini yaptığım için utanmıyorum. Rekabet çok yoğundu.

    "Dördüncü yıldan sonra farklı bir antrenör geldi ve antrenör bende bunu pek görmedi, başka oyuncularda gördü. Futbolda bu da gerçekten çok önemli: bir sezon antrenör sende bunu görür, sonraki sezon gelen yeni antrenör görmez. Benim için de durum buydu. Yeni antrenör bende bunu pek görmedi, bu yüzden karar vermem gerekiyordu: kalmak mı istiyorum yoksa ayrılıp kendimi geliştirmek mi? Ben ayrılmayı seçtim."

    Juventus ve Bayer Leverkusen gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin altyapılarına katılma fırsatı olmasına rağmen Mbinga, memleketi Zwolle'ye dönmeyi seçti. "Eve geri dönüp yaşamak istedim çünkü Amsterdam'da koruyucu bir ailenin yanında kalıyordum" diyor. "Harika bir deneyimdi ama hâlâ genç olduğunuz için, özellikle işler çok iyi gitmediğinde eve dönmek istiyorsunuz. O ortamı istedim."

  • ...Bir diğeri başlıyor

    Elikia Mbinga
    ELIKIA

    Müziğe yönelmesinden bu yana geçen üç buçuk yılda ELIKIA, 30 milyondan fazla dinlenmeye ulaştı ve aylık 430.000 dinleyiciden oluşan bir kitle oluşturdu

    Mbinga, tanıdık bir ortamda yeniden yükselerek PEC'e döndü ve 2021-22 sezonunda A takımda kendine yer açmaya başladı. Sezonun ilk bölümünde kaderin bir cilvesi olarak Ajax karşısında, oyuna sonradan girip 22 dakika sahada kalarak ilk maçına çıktı.

    Ancak o dönemde ELIKIA'nın aklı bambaşka bir kariyere kaymaya başlamıştı. "Müzik hayatım boyunca hep vardı" diyor. "Benim için her zaman bir tutkuydu ama en büyük tutku futboldü. Her gün futbol vardı. Tamamen futbolda başarılı olmaya odaklanmıştım.

    "Bir noktada müziğe olan tutku büyüdü. Gerçekten çok büyük hale geldi ve önümde şu tercih vardı: Hayatımda ne yapmak istiyorum? Biraz ayrıcalıklı bir konumdaydım çünkü futbolda yeteneğim vardı ve şarkı söyleyebiliyor, şarkılar yapabiliyordum, her şeyi yapabiliyordum. Ama o anda mesele gerçekten neye inandığın. O inanca sahip misin?"

    Hollanda, Kongo ve Nijerya kökenleri bulunan ELIKIA, henüz 21 yaşındayken 2023'ün başlarında bu büyük kararı aldı. O dönem ikinci ligde yer alan PEC Zwolle ile sözleşmesini feshedip, kısıtlı imkanlarına rağmen kendi stüdyosuna ve miks ekipmanına yatırım yaparak kendisini afrobeats dünyasına attı. Bu yaza kadar futbol oynamayı sürdürdü, ancak bunu yalnızca memleketine kısa bir mesafede bulunan amatör kulüp VVOG'da yaptı.

    "Bu geçişi yaptığımda elimde tek bir şarkı bile yoktu" diye anlatıyor GOAL'a. "Stüdyom bile yoktu. Hiçbir şey yoktu. Sadece bu inanç ve bu vizyon vardı. Oradan sonra stüdyomu kurdum, ilk şarkımı yaptım ve her şeyi oluşturdum. Sonrasında da devam ettim."

    Kariyerindeki bu dramatik dönüşümün üzerinden henüz üç buçuk yıl geçmişken ELIKIA, şimdiden 30 milyondan fazla dinlenmeye ulaştı ve aylık yaklaşık 430 bin dinleyicilik bir kitle oluşturdu. 'Mentality' ve 'Bring No Wahala' adlı teklileriyle önemli başarı yakalarken büyük kalabalıkların önünde de sahne aldı.

  • İki tutkunun birleşimi

    Elikia Mbinga
    ELIKIA

    Futbol, ELIKIA'nın müziği üzerinde hâlâ büyük bir etkiye sahip; şarkı sözlerinde sporla ilgili çok sayıda gizli gönderme yer alıyor.

    Ancak kramponlarını asmış olmasına rağmen futbol, ELIKIA'nın hayatı ve müziği üzerinde hâlâ büyük bir etkiye sahip; sevdiği bu sporu afrobeat ile birleştiriyor. "Bu kararı vermek gerçekten çok zordu, çünkü bütün hayatımı futbola verdim" diyor.

    "Bütün çocukluğum futbolla geçti. Her zaman antrenman vardı, her gün antrenman. Sonrasında müziğe yönelip profesyonel futbolu bırakmak tabii ki gerçekten çok zor.

    "Ama dürüst olmak gerekirse, belki profesyonel futbolu bıraktım ama profesyonel futbol beni hiç bırakmadı. İçimde böyle bir his var ve bunu müziğimde de duyabilirsiniz. Yaşadığım şeyleri ve bana ilham veren unsurları müziğime yansıtmaya çalışıyorum.

    "Ben bunu gerçekten böyle yaşıyorum; bu iki dünyayı, futbolu ve müziği bir araya getiriyorum. Bu benim için gerçekten çok önemli çünkü futbolda hâlâ çok fazla arkadaşım var, kendi deneyimlerim var ve sanki hâlâ o hayatı yaşıyormuşum gibi hissediyorum."

    "Topta Tchouameni gibi güçlüyüm", "Bellingham gibi gol atıyorum" ve "Oyuna aşk" gibi sözlerin yanı sıra çok sayıda başka futbol referansı da şarkılarında yer aldı.

    Artık eski bir futbolcu olan isim, Ajax akademisinde öğrendiği sert dersleri yükselişteki müzik kariyerinde de kullandığına inanıyor. "Futbolun dışında da zihniyetinizi şekillendiriyor" diyor. "Bence baskıya alışmanız gerekiyor. Çok fazla maç oynadığınızda ve bütün bunları yaşadığınızda, teknik direktörünüzden ve takım arkadaşlarınızdan güven alıyorsunuz. Yerini bulduğunda işler daha iyi gidiyor ve özgüvenini kazanıyorsun.

    "Bu, müzikte de geçerli olan bir şey. Her şey yeniyken ve buna alışmanız, çevrenizi kurmanız gerektiğinde bu gerçekten korkutucu oluyor. Ama sonra yerini bulduğunda, birlikte çalışmak istediğin insanları bulduğunda ve kendi sound'unu yarattığında, yaptığın işte daha rahat hissetmeye başlıyorsun."

    ELIKIA'nın yeni albümü kasım ayında çıkıyor ve futbolun etkisi burada da açıkça görülüyor. "Yavaş yavaş futbol hikâyemle bağlantılı birçok şey ortaya çıkıyor" diyor. "Belki bağlantılar, belki de şarkı. Ama şimdi, kasımda çıkacak bu albümle birlikte 11 parçalık yeni bir albümüm var. Bu bir ilk 11 gibi.

    "Bir futbol takımıyla biraz benzer işliyor. 11 parça var, 11 oyuncu var. Herkesin kendine ait bir rolü ve pozisyonu var, albümde de durum aynı."

  • “Tam olarak olması gereken şey”

    Elikia Mbinga
    ELIKIA

    ELIKIA, Ajax'taki döneminin sona erme biçimi ve bunun kendisini müzik kariyerine yönlendirmiş olması konusunda hiçbir pişmanlık duymuyor

    Ajax'taki eski altyapı takım arkadaşlarından bazılarının, özellikle de Jurrien Timber ile Gravenberch'in şampiyon olduğu Premier League'de yükselişe geçmesi düşünüldüğünde, Mbinga'nın kariyerindeki bu keskin değişime kıskançlık ya da pişmanlığın eşlik ettiğini sanabilirsiniz. Ancak o, akranlarının parlamasını görmekten fazlasıyla mutlu.

    "Benim için zor değil çünkü herkesin kendi yolu olduğuna dair bir bakış açım var. Herkesin kendi yöntemi var" diyor. "Bu çocuklarla gerçekten gurur duyuyorum çünkü onları izlemekten gerçekten keyif alıyorum ama onların neler yaşadığını da biliyordum. Çok zor dönemlerden geçmek zorunda kaldılar ve bunun için gerçekten çok çalıştılar. Büyük bir yetenekleri var. Onları en üst seviyede gördüğümde gerçekten gurur duyuyorum."

    Londra'yı ziyaret eden ELIKIA, hafta sonunda sırasıyla Arsenal ve Palace için sahaya çıkacak Jurrien ve Quinten Timber'ı izlemeye davet edildiğini anlatıyor. Yolu, altyapı günlerinde onlarınkinden ayrılmış olsa da bu konuda hiçbir pişmanlığı yok.

    "Hayat böyle ilerliyor. Mesele şu ki, bu kararları bu bakış açısına sahip olduğum için verdim. Sadece futbol oynamak isteyen çok fazla futbolcu olduğunu hayal edebiliyorum. İstedikleri tek şey bu ve belki de yetenekli oldukları tek şey de bu.

    "Bunun çok zor bir geçiş olduğunu anlıyorum ama benim için mesele sadece futbol değildi. Müzik de vardı. Yaşadığım deneyimler nedeniyle, ister bir teknik direktör olsun ister bir sakatlık, ne olduğu fark etmez, bu kararları vermeniz gerekir. Çünkü herkesin kendi yolu olduğuna ve büyük başarılara ulaşacağına inanıyorum. Müziğin içinde büyük başarılara ulaşacağıma gerçekten inanıyorum.

    "Bu inanç sayesinde geriye dönüp hiçbir zaman, 'Ah be, keşke teknik direktör şunu ya da bunu yapsaydı...' diye bakmıyorum. Benim için aslında bunu yaşamak gerçekten çok önemliydi çünkü müziğimle ilgili gerçekten çok özgün bir hikâyem var. Bunun içine katabildiğim şeyler var, bir de bunun etrafındaki hikâye.

    "Artık insanlara bundan bahsedebiliyorum ve deneyimlerimi paylaşabiliyorum. Bence bu çok özgün. Eğer bunu yaşamamış olsaydım, o zaman bir sanatçı olarak bu hikâye hakkında konuşmam ve deneyimimden söz etmem mümkün olmazdı. Benim için her şey tam da olması gerektiği gibi gelişti. Olması gereken tam olarak buydu. Bu benim hikâyem."

    ELIKIA'nın yeni teklisi 'Baller', 9 Ekim Cuma günü yayımlanacak. İlk albümü ise kasım ayında gelecek.