Aggie Beever-Jones, Chelsea yıldızı Dünya Kupası değerini Sarina Wiegman'a kanıtlamayı hedeflerken fırsatını kaçırmayı göze alamaz
Chelsea taraftarları, 2025-26 sezonunun hâlâ sürdüğünü düşünmekte mazur görülebilirdi; zira Maviler, cumartesi günü yeni Kadınlar Süper Ligi sezonuna Aston Villa ile 1-1 berabere başlayarak tanıdık bir hayal kırıklığını yine yaşamış oldu. Sonia Bompastor'un ekibi 35 şutta 3,6'lık beklenen gol (xG) değeri üretmesine rağmen bir şekilde sadece bir kez ağları bulabildi ve bu da konuk ekibin Stamford Bridge'den bir puan çıkarmasının önünü açtı.
Geçen sezon WSL'de xG'sinin Chelsea'den daha sert şekilde altında kalan tek takım London City Lionesses olmuştu ve bu, özellikle puan kaybedilen maçlarda belirgin bir sorundu. Bompastor'un ekibinin kazanamadığı yedi lig maçının beşinde, rakibinden daha yüksek bir xG değeri kaydetti. Kasım ayında Arsenal'e ve mart ayında London City'ye karşı oynanan maçlar özellikle sinir bozucuydu; çünkü fırsatları değerlendirememe, rakiplerin geç eşitlik gollerini bulmasına yol açmıştı.
Cumartesi günü de hikâye yine buydu. Evet, Chelsea zaman zaman şanssızdı; Keira Walsh'un harika vuruşunda top direkten dönerken, WSL'deki ilk maçına çıkan Akane Okuma da Villa kalesinde unutulmaz bir gün geçirdi. Ancak Bompastor'un düzenli olarak yakındığı bitiricilik eksikliği yine temel sorundu. Tüm bunlar, sezonu ilk Kadınlar Dünya Kupası'na gitmiş olarak tamamlamayı umacağı bir yılda, Aggie Beever-Jones'ı özellikle dikkat çekici bir figür hâline getiriyor.
Tanıdık hayal kırıklıkları
Chelsea taraftarlarına geçen sezonu acı bir şekilde hatırlatacak olan tek şey bitiricilik eksikliği değil, takımın WSL sezonunun ilk maçına çok sayıda sakatlıkla çıkması da öyle.
Chelsea, önceki sezonun tamamında santrfor Mayra Ramirez'den yararlanamadı; Sam Kerr ise ön çapraz bağ sakatlığının ardından iyileşme süreci nedeniyle sezonun başında bazı bölümleri kaçırdı ve Lauren James gibi önemli isimler de uzun süreler boyunca forma giyemedi. Ardından Beever-Jones da yeni yıl döneminde sorunlar yaşadı; ayak bileğine aldığı darbe, sezonun ikinci yarısında sadece iki maça ilk 11'de başlamasıyla sınırlı kalmasına neden oldu. Bu yaz BBC Sport'a konuşan oyuncu, "Bu son derece zordu" dedi. "Geçirdiğim ilk büyük sakatlıktı."
Hafta sonunda da Ramirez hâlâ forma giyemedi; kulüp, onu düzenli olarak sahalara döndürme konusunda acele etmek istemiyor. Yaz transferi Melvine Malard da, hem santrfor olarak hem de kanatta oynayabilmesine rağmen, Şampiyonlar Ligi elemelerindeki ilk maçını iki golle taçlandırmasının ardından üst üste ikinci maçta da yoktu. Bompastor, "Yakında dönecektir ama dönüşü için daha net bir zaman vermek zor" dedi.
Olumlu işaretler
Bu, sezonun ilk bölümünde Beever-Jones'u Chelsea hücumunun odak noktası haline getiriyor ve 2027 Kadınlar Dünya Kupası giderek yaklaşırken ona harika bir fırsat sunuyor. Geçen yıl bu dönemde bu rolde çok başarılı olmuş, ilk dört lig maçının tamamında gol atmıştı. Bu yaz yeni bir dört yıllık sözleşme imzalayan 23 yaşındaki oyuncunun o formu yeniden yakalaması Chelsea için ne kadar değerli olur.
Cumartesi günü hücum hattının en ucundaki hareketliliği mükemmeldi; bu sayede düzenli olarak iyi pozisyonlara girdi. Maçın başlarında Okuma'yı yakın direğinde önemli bir kurtarış yapmaya zorlarken, birkaç ortanın da sonunda topla buluşup atakların sürmesini sağladı.
Net gol fırsatlarına gelince, belki de yalnızca daha iyisini yapması gereken iki pozisyon vardı: Bunlardan birinde şutunu falso vererek rahat bir şekilde Okuma'nın kollarına gönderdi, oysa daha fazla güç muhtemelen kaleciyi geçmeye yeterdi. Diğerinde ise Ellie Carpenter'ın kale ağzına sert şekilde çevirdiği topa, yine çok iyi bir maç çıkaran Villa stoperi Lucy Parker'dan önce davranacak kadar agresif hücum edemedi.
Beever-Jones bu hafta Chelsea ekibiyle birlikte tam da bu anları analiz edecek ama eski deyişin söylediği gibi, doğru pozisyonlara girmesi gelecek adına olumlu işaret.
Fırsat kapıyı çalıyor
Şimdi mesele, o fırsatları değerlendirmek. Beever-Jones da geçen yılın hayal kırıklıklarının ardından toparlanmaya çalışırken bunu yapmayı çok isteyecektir. Zorlu geçen 2026'nın şu ana kadarki bölümünün ardından yeniden kondisyonunu ve formunu yükseltmeye çalışırken tabelayı değiştirmesi ona çok iyi gelecektir.
Bu, gelişmek için o bitirici dokunuşa ihtiyaç duyan ancak şu anda sakatlık sorunlarından bir türlü kurtulamayan Bompastor ve Chelsea için de memnuniyet verici bir görüntü olurdu. Ramirez'e gösterilecek özen nedeniyle onun yakın zamanda merkezde bir figür olması pek olası görünmüyor, Malard'ın dönüşü ise belirsizliğini koruyor. Bu yaz North Carolina Courage'dan transfer edilen heyecan verici Japonya milli oyuncusu Manaka Matsukubo da henüz sahaya çıkıp ABD'de bunu çok parlak bir şekilde yaptığı 10 numara rolünde yaratıcılık ve gol tehdidini ortaya koyabilmiş değil.
Bir de işin İngiltere tarafı var. İngiltere'nin gelecek ay Yunanistan'a karşı kritik bir Dünya Kupası eleme maçı var ve şu anda Michelle Agyemang hâlâ ön çapraz bağ sakatlığının rehabilitasyon sürecindeyken, önünde büyük bir yıl bulunan Alessia Russo'nun dinlendirilme fırsatlarının önemli olacağı dönemde Beever-Jones onun tek doğal alternatifi konumunda.
Bu nedenle Chelsea yıldızının iyi formu, kadroyu bu istenmeyen play-off yolunda yönetmeye çalışan Wiegman için iyi haber olacaktır ve elbette 2023 Dünya Kupası finalistleri 2027 turnuvasına kalırsa, Beever-Jones'ın gelecek yaz Brezilya'ya gidecek uçakta yer alma şansını da artıracaktır.
Pazar günü top önüne düştüğünde, zorlu bir sezon geçirmeye hazırlıklı görünen bir Man Utd takımına karşı, Beever-Jones bu yaz kendisine o yüksek değerli yeni sözleşmeyi kazandıran özelliklerini göstermeye can atacaktır.