Chelsea taraftarları, 2025-26 sezonunun hâlâ sürdüğünü düşünmekte mazur görülebilirdi; zira Maviler, cumartesi günü yeni Kadınlar Süper Ligi sezonuna Aston Villa ile 1-1 berabere başlayarak tanıdık bir hayal kırıklığını yine yaşamış oldu. Sonia Bompastor'un ekibi 35 şutta 3,6'lık beklenen gol (xG) değeri üretmesine rağmen bir şekilde sadece bir kez ağları bulabildi ve bu da konuk ekibin Stamford Bridge'den bir puan çıkarmasının önünü açtı.

Geçen sezon WSL'de xG'sinin Chelsea'den daha sert şekilde altında kalan tek takım London City Lionesses olmuştu ve bu, özellikle puan kaybedilen maçlarda belirgin bir sorundu. Bompastor'un ekibinin kazanamadığı yedi lig maçının beşinde, rakibinden daha yüksek bir xG değeri kaydetti. Kasım ayında Arsenal'e ve mart ayında London City'ye karşı oynanan maçlar özellikle sinir bozucuydu; çünkü fırsatları değerlendirememe, rakiplerin geç eşitlik gollerini bulmasına yol açmıştı.

Cumartesi günü de hikâye yine buydu. Evet, Chelsea zaman zaman şanssızdı; Keira Walsh'un harika vuruşunda top direkten dönerken, WSL'deki ilk maçına çıkan Akane Okuma da Villa kalesinde unutulmaz bir gün geçirdi. Ancak Bompastor'un düzenli olarak yakındığı bitiricilik eksikliği yine temel sorundu. Tüm bunlar, sezonu ilk Kadınlar Dünya Kupası'na gitmiş olarak tamamlamayı umacağı bir yılda, Aggie Beever-Jones'ı özellikle dikkat çekici bir figür hâline getiriyor.