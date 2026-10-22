24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Ademola Ola-Adebomi Brits Abroad 1:1GOAL

Ademola Ola-Adebomi: Londra'dan Lokeren'e ve Belçika'daki profesyonel futbolcu hayatı

GOAL’un ‘Yurt Dışındaki Britanyalılar’ serisinin son bölümünde, İngiltere’nin başkentindeki ikonik kafes sahalarda başlayıp ardından Avusturya’dan geçen bir isim, otobüs yolculuğunda yaşadığı kafa karışıklığını, kişisel gelişimini ve Belçika’da ne yapılması gerektiğini anlatıyor.

Chris Burton
Çeviri:

  • Çok da uzak olmayan bir geçmişte, yurt dışında futbol oynayan Britanyalı futbolculara rastlamak son derece zordu. Oyuncuların alıştıkları coğrafyadan ayrılma konusundaki bireysel isteksizliği, futbolcuların topluca yurt dışına açılmasının önünü kesiyordu.

    Ancak artık dünya değişti. Kültürel gelişim sayesinde gezegenin hiçbir köşesi fazla uzak görülmemeli. Alıştığı ortamdan ayrılıp farklı bir yaşam biçimini deneyimlemek, artık korkulacak değil, benimsenmesi gereken bir deneyim.

    Elbette bu süreçte aşılması gereken mesleki ve kişisel engeller var. Ancak bunlardan kaçmak yerine neden onları aşmaya çalışmayalım? Giderek daha fazla oyuncu bu yaklaşımı benimsiyor.

    Bunu göz önünde bulunduran ve seyahatin insanın ufkunu genişlettiği sözünü de unutmayan GOAL, engelleri aşıp hem spor hem de tatil konusunda deneyimlerini paylaşabilecek konuma gelen cesur isimlerden bazılarının hikâyesini anlatmaya yardımcı olacak.

    Sırada, Londra’nın ışıltılı hayatını geride bırakıp Belçika’nın Lokeren kentinde Flaman yaşamını deneyimleyen Ademola Ola-Adebomi var...

  • Londra'daki kafesler bir hayalin şekillenmesine yardımcı oldu

    Cage street football
    Getty

    Sokak futbolu, yetenek ve karakter gelişimine yardımcı oluyor

    “Futbol izlemeye ağabeylerimi seyrederek başladım. Benden büyüklerdi; onları oynarken izliyor, onlarla birlikte futbol seyrediyordum. Televizyonda da futbol izlerdim ve çocukken Liverpool'u tutmaya zorlandım! O zamandan itibaren futbolu sevdim. Steven Gerrard'ı izlemeyi severdim ve futbola olan sevgim giderek büyüdü. Evimin yakınında etrafı çevrili bir alan vardı, bir de futbol topumuz. Ağabeylerimin oraya gidip oynadığını hep görürdüm; benim de onlarla oynamama izin verirlerdi. Böylece küçük yaşlardan itibaren top oynamaya başladım ve bunu sevdim.”

  • Crystal Palace'ın çıkışı öncesinde otobüs krizi

    Ademola Ola-Adebomi Crystal Palace
    Getty

    Ola-Adebomi, Crystal Palace'da 10 yılı aşkın süre geçirdi


    “İlkokuldaki beden eğitimi öğretmenim aynı zamanda Fulham'da antrenördü ya da kulüple bağlantıları vardı. Bu, Fulham'ın akademi öncesi dönemiydi. Kulüple bağlantıları sayesinde deneme antrenmanına gönderildim. Akademi öncesi dönem olduğu için henüz resmî olarak kadroya katılamadan önce gittiğiniz bir denemeydi. Sonra finansman nedeniyle bu uygulama sona erdi. Program kapandı ve aylar sonra aynı öğretmen beni Crystal Palace'ın gelişim takımına soktu. Artık 8 yaş altı kategorisindeydim; bu, asıl akademi değil, gelişim takımıydı.

    “Bu komik bir hikâye. O zamanlar beni annem götürüyordu. Hâlâ hatırlıyorum, inanılmaz: Deneme saat 15.00'teydi. Annem Crystal Palace'ın maçlarını hep izlerdi ve ‘Tamam, oraya nasıl gidileceğini biliyorum’ dedi. Otobüse binip Selhurst Park stadyumuna gittik. Bu yüzden deneme yerine vardığımda çok, ama çok geç kalmıştım. Deneme, başka bir yerde bulunan Crystal Palace National Sports Centre'daydı. Vardığımda yalnızca 30 dakika kalmıştı ve bana çok geç olduğunu söylemeye çalıştılar. Annem onlara yalvardı, onlar da ‘Tamam, bırakın oynasın’ dedi. Maçlar oynanıyordu ve o 30 dakikada resmen döktürdüm.

    “‘Tamam, bu çocuk da kim?’ dediler. Ardından ‘Bence gelişim takımı yerine Crystal Palace'ın asıl akademisine girecek kadar iyi’ dediler. O denemeden sonra Crystal Palace beni kadrosuna katmak istedi. Chelsea de beni kadrosuna katmak istedi. Hatta beni ilkokulumdan alıp Crystal Palace'ın A takım oyuncularıyla tanıştırdılar ve bunun gibi şeyler yaptılar. İmza attım ve geçen yıla kadar Crystal Palace'daydım. Uzun bir hikâyeydi ama güzel bir hikâyeydi; her zaman hatırlayacağım bir şey.”

  • Kanatlarını açan diğer Crystal Palace oyuncuları

    Tayo Adaramola Club Brugge
    Getty

    Yakın arkadaşı Adaramola da Belçika'da oynuyor.

    “Deji Elerewe benimle aynı sınıftaydı, şimdi Championship’te Lincoln forması giyiyor. Başka kim profesyonel oldu? Tayo Adaramola, Belçika Birinci Ligi’nde oynuyor. David Ozoh sık sık bizimleydi, şu anda Derby’de. Jesurun Rak-Sakyi benden bir üst sınıftaydı, hâlâ Crystal Palace’ta oynuyor. Bizim yaş grubumuzdan sanırım sadece ben ve Tayo kaldık. Kaleciler de vardı: Owen Goodman, Joe Whitworth.”

  • Beveren'deki ilk kiralık transfer anlaşması nasıl gerçekleşti?

    Ademola Ola-Adebomi Beveren
    Getty

    Ola-Adebomi, kiralık transferle ilk kez Belçika'ya gitti

    “Bu, çok şey öğrendiğim Burton’daki ilk kiralık dönemimin ardından geldi. Burton’a gitmeden önce aslında yurt dışına gitmek için iyi bir fırsatım vardı ama bunu geri çevirdim. Çünkü İngiltere’de büyüyüp İngiltere’de futbol oynayan bir çocuk olarak yalnızca ‘İngiltere, İngiltere’ diye düşünüyorsunuz. Bu yüzden fırsat ilk kez karşıma çıktığında hayır dedim.

    “Sonra yeni bir sezon başlarken Crystal Palace benimle konuştu. Yurt dışına gitmenin daha mantıklı olduğunu ve gelişimim için daha iyi olacağını düşündüklerini söylediler. Yurt dışında oynamış diğer futbolcularla konuşmaya başladım ve hepsi bu deneyim hakkında olumlu şeyler söyledi. Ben de ‘Bu bir kiralık transfer, dolayısıyla nasıl olduğunu görmek için iyi bir fırsat; kalıcı değil’ diye düşündüm. Bana öyle geldi; daha çok risk almak gibi.”

  • Yurt dışına taşınmanın en büyük zorlukları nelerdir?

    London skyline
    Getty

    Londra'daki ev rahatlığını özlemeye son

    “Sanırım tek başıma yaşamak, herkesten uzakta olmak, farklı bir dil ve farklı bir kültürle karşılaşmak... Dürüst olmak gerekirse bunları çok sevdim. Kiralık dönemim planlandığı gibi gitmedi. Dönemin ortasında omzum çıktı ve geri çağrıldım. Ama yine çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. Bunlar bana yardımcı oldu ve futbol oynamaktan çok daha fazla keyif aldım. Yeni bir kültürü öğrenmek, farklı bir ortamda bulunmak, insanların hayata nasıl baktığını görmek... Futbolun dışında da yurt dışında yaşamanın getirdiği küçük şeyler var. Burada siyah çöp kutusu kullanmanıza izin verilmemesi gibi basit bir şey bile olabilir. Sonuçta alışmanız gereken farklı bir çevre.

    “Bence bu deneyim erkek olarak olgunlaşmamı sağladı. Annemle de bunu konuştum. Yurt dışında oynamak insana gerçekten yardımcı oluyor ve bunu herkese içtenlikle tavsiye ediyorum. Taşınmadan önce, Burton'dayken bile yemek yapamazdım; pek yemek yapmazdım, annem hep yemek getirirdi. Ama yurt dışında yaşarken öğrendim ve artık neredeyse her şeyi pişirebiliyorum. Kendimi daha bağımsız hissediyorum. Artık sürekli eve dönüp ‘Londra'ya gitmek istiyorum, Londra'yı özledim’ diye düşünmüyorum. Şimdi yurt dışında çalışıyorum; buraya alıştım, kendimi daha bağımsız hissediyorum ve aileme daha az bağımlıyım.”

  • WSG Tirol'deki döneminin ardından Belçika'ya dönüyor

    Ademola Ola-Adebomi Lokeren
    Getty

    Challenger Pro League'de kendini göstermek isteyen forvet

    “Avusturya’ya gittikten sonra idare eder bir sezon geçirdim. İyi bir sezondu diyemem, kötü bir sezondu da diyemem; idare eder bir sezondu. Kulüple aramızda, perde arkasında sorunlar vardı. Bu yüzden fırsat çıkarsa gidip yeni bir takım bulmamın en iyisi olacağına birlikte karar verdik. Daha önce Belçika’da oynamıştım, orayı sevmiştim. Orada ilk oynadığım dönemden sonra kendimi yeniden kanıtlamam gerektiğini hissediyordum. Bu takım teklif yapınca ben de buna tamamen sıcak baktım.”

  • Lokeren'de günlük yaşam nasıl?

    Lokeren carnival
    Getty

    Flaman yaşam tarzı tamamen benimsendi.

    “Biraz zor çünkü daha yeni bir daireye taşındım. Bir ay otelde kaldım ama şu ana kadar her şey iyi gidiyor. Belçika ikiye ayrılmış durumda; Flaman kesimi ve Fransız kesimi var. Kulağa çılgınca geliyor ama sanki tek ülkede iki farklı kültür var. Yine de herkes cana yakın, herkes İngilizce konuşabiliyor ve bence herkes insanı sıcak karşılıyor. Lokeren'de süpermarkete gitseniz bile herkes sizi sıcak karşılıyor. Küçük bir şehir olduğu için herkes birbirini tanıyor, herkes Lokeren'i biliyor. Buralı olmadığımı biliyorlar ve hepsi beni sıcak karşılıyor. Bir şeye ihtiyacım olursa bana yardım edeceklerini düşünüyorum.”

  • Kahve kültürü ve Belçika mutfağı

    Coffee general
    Getty

    Bir şeyler içerken hasret gidermek Avrupa ana karasında yaygın.

    “Dürüst olmak gerekirse yemekler aynı, pek yeni bir şey denemedim. İlk kahvemi Avusturya'da denedim. Şimdi her gün kahve içmiyorum ama bir takım arkadaşımla kahve içmeye çıkıyorum. Oysa İngiltere'de birinin bana kahve içmeye gitmeyi teklif ettiğini hiç sanmıyorum! Burada, sadece Belçika ve Avusturya'da değil, genel olarak Avrupa'da ‘Hadi kahve içmeye gidip sohbet edelim’ demek daha yaygın. Kahvenin çok daha büyük bir yeri var. Eskiden asla denemezdim ama artık kahveyi seviyorum.”

  • Belçika'da yaşam maliyeti karşılaştırıldığında nasıl?

    Euros money general
    Getty

    Yaşam tarzını her zaman bütçe belirler

    “Bence daha ucuz. İngiltere pahalı ama nerede olursanız olun, bu size bağlı. Hayatı istediğiniz kadar pahalı hâle getirebilirsiniz; her şey nasıl yaşadığınıza bağlı.”

  • EA FC ve GTA, antrenman sonrası vakit geçirmeye yardımcı oluyor

    EA FC 27
    Getty

    EA Sports'un son oyunu, çevrimiçi oyun keyfi sunuyor

    “Memleketteki arkadaşlarımla hâlâ PlayStation oynuyorum. Okul arkadaşlarımla da hâlâ çok yakınım, bu yüzden neredeyse her gün konuşuyoruz. Ya onlarla telefonda konuşuyorum ya da birlikte oyun oynuyoruz. Futbol maçlarını izlemeyi seviyorum. Crystal Palace'dan birlikte büyüdüğüm arkadaşım Tayo, Brugge'de oynuyor. Birbirimizden sadece 40 dakika uzaklıktayız. İzin günlerinde buluşuyoruz. Uzun zamandır tanıdığın birinin bu kadar yakınında olması güzel. Farklı oyunlar oynuyorum ama en çok FIFA oynuyorum. Sanırım herkes GTA 6'yı bekliyor. O çıktığında herkes oynamak için yeniden çevrim içi olacak.”

  • Gerçek Belçika deneyimini yaşamanın üç yolu

    Brussels general fireworks
    Getty

    Başkent Brüksel'de görülecek ve yapılacak pek çok şey var.

    “Belçika waffle’ları ve kurabiyeleriyle tanınıyor. Geçen gün kardeşim geldiğinde aynen bunu yaptı, o yüzden bunu tavsiye ederim. Dürüst olmak gerekirse waffle’ı pek sevmiyorum; aslında hiç denemedim ama Belçika’da çok meşhur olduğunu biliyorum. Bence Brüksel gerçekten güzel bir şehir. Bir de muhtemelen Belçika çikolatası!”

  • İş nedeniyle taşınmayı düşünenlere tavsiyeler

    Lokeren fans
    Getty

    Avrupa futbolu pek çok farklı deneyim sunuyor


    “Yurt dışında oynamam için bana daha erken tavsiyede bulunulmasını gerçekten isterdim, çünkü üst düzey fırsatları kaçırdım. İngiltere'de insanlar, Avusturya'nın birinci liginde oynamaktansa İngiltere'nin üçüncü ya da dördüncü liginde oynamayı tercih ediyor. Oysa büyük resme, sadece gelişim açısından bakınca, her zaman birinci ya da ikinci ligde, daha üst bir ligde olduğunuz için daha profesyonel bir ortamda oynamak istersiniz.

    “İngiltere'de üçüncü ve dördüncü liglerin seviyesi hâlâ çok iyi olsa da farklı kültürler, diller, ortamlar ve başka şeyler öğreniyorsunuz. Bence birinci ya da ikinci ligde oynamak her zaman daha iyi. Bu deneyim, olgunlaşmama gerçekten yardımcı oldu. Bu, futbolda işime yaradı ama futbol dışında da geleceğim için bana katkı sağladı. Oyuncuları genç yaşta yurt dışında oynayacak kadar cesur olmaya gerçekten teşvik ediyorum, çünkü bunun artılarını da eksilerini de görüyorsunuz.

    “Ayrıca sadece İngiltere'de oynarsanız yalnızca İngiliz pazarında yer alırsınız. Yurt dışında da oynarsanız önünüzde yepyeni bir pazar açılır. Dürüst olalım, yurt dışındaki bir takımın İngiltere'nin üçüncü ya da dördüncü ligini takip etmesi daha zor. Oysa yurt dışında birinci ya da ikinci ligde oynuyorsanız daha fazla takım tarafından görülme olasılığınız artar. Kısacası yurt dışında oynadığınızda daha fazla göz üzerinizde olur. Arkadaşlarımdan biri Polonya'da oynuyor ve Avrupa kupalarında mücadele ediyor. Bu da başlı başına farklı bir deneyim.”

  • Gelecek ne getirecek?

    Ademola Ola-Adebomi
    Instagram/ademola.9

    Ola-Adebomi her günü geldiği gibi karşılıyor


    “Asla bilemezsiniz. Bence her günü ayrı ayrı değerlendirmek gerek. En önemlisi, şu anda yaptığınız işe odaklanmak. Ama elbette her zaman daha yükseği hedeflemek istersiniz. Bunun sizi nereye götüreceğini göreceğiz.”

  • Yaşanabilirlik endeksi

    Belgium flag
    Getty

    Belçika’da yaşam beş önemli alanda nasıl değerlendiriliyor?

    Hava durumu: 7/10. “Tıpkı İngiltere gibi!”

    Yemekler: 8/10

    İnsanlar: 9/10

    Yapılacak şeyler: 9/10. “Yapacak çok şey var.”

    Yaşam maliyeti: 6/10

    Toplam: 39/50

    Maceraları Instagram'da buradan takip edilebilen Ademola'ya ulaşma imkânı, Stars Like Us Sports Management sayesinde sağlandı.

  • Brits Abroad serisinde kaçırdıklarınızı okuyun

    Nick Swirad Brits Abroad Brunei 16:9
    GOAL

    Aşağıdaki bağlantılardan yurt dışında oynayan Britanyalı futbolcuların deneyimleri hakkında daha fazla bilgi edinin.



    Oyuncu

    Ülke

    Yaşanabilirlik endeksi puanı

    1

    Nick Swirad

    Brunei

    44/50

    2

    Daniel Adu-Adjei

    Hırvatistan

    40,5/50

    3

    Ademola Ola-Adebomi

    Belçika

    39/50

    4

    Ayo Obileye

    Finlandiya

    29/50

    5

    Tyler Fredricson

    İsviçre

    29/50