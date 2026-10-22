Çok da uzak olmayan bir geçmişte, yurt dışında futbol oynayan Britanyalı futbolculara rastlamak son derece zordu. Oyuncuların alıştıkları coğrafyadan ayrılma konusundaki bireysel isteksizliği, futbolcuların topluca yurt dışına açılmasının önünü kesiyordu.
Ancak artık dünya değişti. Kültürel gelişim sayesinde gezegenin hiçbir köşesi fazla uzak görülmemeli. Alıştığı ortamdan ayrılıp farklı bir yaşam biçimini deneyimlemek, artık korkulacak değil, benimsenmesi gereken bir deneyim.
Elbette bu süreçte aşılması gereken mesleki ve kişisel engeller var. Ancak bunlardan kaçmak yerine neden onları aşmaya çalışmayalım? Giderek daha fazla oyuncu bu yaklaşımı benimsiyor.
Bunu göz önünde bulunduran ve seyahatin insanın ufkunu genişlettiği sözünü de unutmayan GOAL, engelleri aşıp hem spor hem de tatil konusunda deneyimlerini paylaşabilecek konuma gelen cesur isimlerden bazılarının hikâyesini anlatmaya yardımcı olacak.
Sırada, Londra’nın ışıltılı hayatını geride bırakıp Belçika’nın Lokeren kentinde Flaman yaşamını deneyimleyen Ademola Ola-Adebomi var...