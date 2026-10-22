“İlkokuldaki beden eğitimi öğretmenim aynı zamanda Fulham'da antrenördü ya da kulüple bağlantıları vardı. Bu, Fulham'ın akademi öncesi dönemiydi. Kulüple bağlantıları sayesinde deneme antrenmanına gönderildim. Akademi öncesi dönem olduğu için henüz resmî olarak kadroya katılamadan önce gittiğiniz bir denemeydi. Sonra finansman nedeniyle bu uygulama sona erdi. Program kapandı ve aylar sonra aynı öğretmen beni Crystal Palace'ın gelişim takımına soktu. Artık 8 yaş altı kategorisindeydim; bu, asıl akademi değil, gelişim takımıydı.

“Bu komik bir hikâye. O zamanlar beni annem götürüyordu. Hâlâ hatırlıyorum, inanılmaz: Deneme saat 15.00'teydi. Annem Crystal Palace'ın maçlarını hep izlerdi ve ‘Tamam, oraya nasıl gidileceğini biliyorum’ dedi. Otobüse binip Selhurst Park stadyumuna gittik. Bu yüzden deneme yerine vardığımda çok, ama çok geç kalmıştım. Deneme, başka bir yerde bulunan Crystal Palace National Sports Centre'daydı. Vardığımda yalnızca 30 dakika kalmıştı ve bana çok geç olduğunu söylemeye çalıştılar. Annem onlara yalvardı, onlar da ‘Tamam, bırakın oynasın’ dedi. Maçlar oynanıyordu ve o 30 dakikada resmen döktürdüm.

“‘Tamam, bu çocuk da kim?’ dediler. Ardından ‘Bence gelişim takımı yerine Crystal Palace'ın asıl akademisine girecek kadar iyi’ dediler. O denemeden sonra Crystal Palace beni kadrosuna katmak istedi. Chelsea de beni kadrosuna katmak istedi. Hatta beni ilkokulumdan alıp Crystal Palace'ın A takım oyuncularıyla tanıştırdılar ve bunun gibi şeyler yaptılar. İmza attım ve geçen yıla kadar Crystal Palace'daydım. Uzun bir hikâyeydi ama güzel bir hikâyeydi; her zaman hatırlayacağım bir şey.”