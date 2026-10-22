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Ademola Ola-Adebomi Brits Abroad 1:1GOAL

Ademola Ola-Adebomi: Londra'dan Lokeren'e ve Belçika'da profesyonel futbolculuk hayatı

GOAL’un ‘Brits Abroad’ serisinin son bölümünde, futbol yolculuğuna İngiltere’nin başkentindeki ikonik kafes sahalarda başlayıp ardından Avusturya’dan geçen bir isim; otobüs yolculuğunda yaşadığı kafa karışıklığını, kişisel gelişimini ve Belçika’da ne yapması gerektiğini anlatıyor.

Chris Burton
Çeviri:

  • Çok da uzak olmayan bir geçmişte, yurt dışında futbol oynayan Britanyalı futbolcular son derece nadirdi. Futbolcuların alıştıkları coğrafyanın dışına çıkmak istememesi, genel olarak hareket alanlarını kısıtlıyordu.

    Ancak artık yepyeni bir dünyadayız. Kültürel gelişmeler sayesinde dünyanın hiçbir köşesi fazla uzak görülmemeli. Yuvadan ayrılıp farklı bir yaşam biçimini deneyimlemek, korkulacak değil, kucaklanacak bir fırsat.

    Elbette hem mesleki hem de kişisel zorluklar var. Ancak bu zorluklardan kaçmak yerine neden onlarla yüzleşmeyelim? Giderek daha fazla futbolcu bu yaklaşımı benimsiyor.

    Bütün bunlar göz önüne alındığında ve seyahatin insanın ufkunu açtığı da sürekli söylendiğine göre, GOAL engelleri aşıp hem spor hem de tatil konusunda deneyimlerini paylaşabilecek konuma gelen cesur maceracılardan bazılarının hikâyesini anlatmaya yardımcı olacak.

    Sıradaki isim, Londra’nın parlak ışıklarını geride bırakıp Belçika’nın Lokeren kentinde Flaman yaşamını deneyimlemeye başlayan Ademola Ola-Adebomi…

  • Londra’daki kafes sahalar bir hayalin şekillenmesine yardımcı oldu

    Cage street football
    Getty

    Sokak futbolu, yetenek ve karakter gelişimine katkı sağlıyor

    “Futbol izlemeye ağabeylerimi oynarken seyrederek başladım. Benden büyüklerdi; onları oynarken izler, onlarla futbol seyrederdim. Televizyonda futbol maçları görürdüm ve çocukken Liverpool’u desteklemek zorunda bırakılmıştım! O zamandan itibaren futbolu sevmeye başladım. Steven Gerrard’ı izlemekten hoşlanırdım ve futbola olan sevgim giderek arttı. Evimin yakınında etrafı çevrili bir saha vardı, bir de topumuz vardı. Ağabeylerimin gidip orada oynadığını hep görürdüm; beni de aralarına alırlardı. Böylece küçük yaşlardan itibaren top oynamaya başladım ve bunu sevdim.”

  • Crystal Palace'daki çıkış öncesi otobüs krizi

    Ademola Ola-Adebomi Crystal Palace
    Getty

    Ola-Adebomi, Crystal Palace'da 10 yılı aşkın süre geçirdi.


    “İlkokul öğretmenim, beden eğitimi öğretmenim, Fulham'da da antrenördü ya da kulüple bağlantıları vardı. Bu, Fulham'ın akademi öncesi dönemiydi. Öğretmenimin kulüple bağlantıları sayesinde denemeye gönderildim. Akademi öncesi dönemdi; yani kulübe resmen katılmadan önce gittiğiniz aşama. Sonra kaynak yetersizliği nedeniyle bu sona erdi. Program kapandı ve aylar sonra aynı öğretmen beni Crystal Palace'ın gelişim takımına soktu. O sırada sekiz yaş altı kategorisindeydim ve bu, asıl akademi değil, gelişim takımıydı.

    “Bu komik bir hikâye. O zamanlar beni annem götürüyordu. Hâlâ hatırlıyorum, bu da çılgınca: Saat 15.00'ti. Annem Crystal Palace'ın maçlarını hep izlerdi ve ‘Tamam, oraya nasıl gidileceğini biliyorum’ dedi. Otobüsle Selhurst Park Stadı'na gittik. Bu yüzden denemeye vardığımda çok ama çok geç kalmıştım. Deneme, başka bir yerde bulunan Crystal Palace Ulusal Spor Merkezi'ndeydi. Oraya vardığımda yalnızca 30 dakika kalmıştı ve artık çok geç olduğunu söylemeye çalıştılar. Annem onlara yalvardı, onlar da ‘Tamam, sorun yok, oynasın’ dediler. Maçlar yapılıyordu ve o 30 dakikada inanılmaz oynadım, kısacası.

    “‘Tamam, bu çocuk da kim?’ dediler. Ardından ‘Biliyor musunuz, bence gelişim takımı için değil, Crystal Palace'ın asıl akademisi için yeterince iyi’ dediler. O denemenin ardından Crystal Palace beni kadrosuna katmak istedi. Chelsea de beni kadrosuna katmak istiyordu. Hatta beni ilkokulumdan alıp Crystal Palace'ın A takım oyuncularıyla tanışmaya götürdüler, buna benzer şeyler de oldu. Sözleşme imzaladım ve geçen yıla kadar Crystal Palace'daydım. Uzun bir hikâyeydi ama güzeldi; her zaman hatırlayacağım bir şey.”

  • Kendi yolunu çizen diğer Crystal Palace'lılar

    Tayo Adaramola Club Brugge
    Getty

    Yakın arkadaşı Adaramola da Belçika'da oynuyor.

    “Deji Elerewe benimle aynı sınıftaydı, şimdi Championship’te Lincoln forması giyiyor. Başka kim profesyonel oldu? Tayo Adaramola, Belçika Birinci Ligi’nde oynuyor. David Ozoh da sık sık bizimleydi, şimdi Derby’de. Benden bir üst sınıfta olan Jesurun Rak-Sakyi hâlâ Crystal Palace’ta oynuyor. Bizim yaş grubumuzdan sanırım sadece ben ve Tayo kaldık. Birkaç kaleci de vardı: Owen Goodman, Joe Whitworth.”

  • Beveren'deki ilk kiralık transfer anlaşması nasıl gerçekleşti?

    Ademola Ola-Adebomi Beveren
    Getty

    Ola-Adebomi, kiralık transferle ilk kez Belçika'ya gitti

    “Bu, çok şey öğrendiğim Burton’daki ilk kiralık dönemimin ardından geldi. Burton’a gitmeden önce aslında yurt dışına gitmek için iyi bir fırsatım vardı ama bunu geri çevirdim. Çünkü İngiltere’de büyüyüp İngiltere’de oynayan bir çocuk olarak yalnızca ‘İngiltere, İngiltere’ diye düşünüyorsunuz. Bu yüzden fırsat ilk kez karşıma çıktığında hayır dedim.

    “Sonra yeni bir sezon başlarken Crystal Palace benimle konuştu ve yurt dışına gitmenin daha mantıklı olacağını, gelişimim için de daha iyi olacağını düşündüklerini söyledi. Yurt dışında oynamış diğer oyuncularla konuşmaya başladım ve hepsi bu deneyim hakkında olumlu şeyler söyledi. Ben de ‘Bu bir kiralık transfer, nasıl olduğunu görmek için iyi bir fırsat; kalıcı değil’ diye düşündüm. Bana daha çok risk almak gibi geldi.”

  • Yurt dışına taşınmanın en büyük zorlukları nelerdir?

    London skyline
    Getty

    Londra'daki ev konforuna duyulan özlem sona erdi

    “Tek başıma yaşamak, herkesten uzakta olmak, farklı bir dil ve farklı bir kültür... Ama dürüst olmak gerekirse bunu çok sevdim. Kiralık dönemim planlandığı gibi gitmedi. Dönemin ortasında omzum çıktı ve geri çağrıldım. Yine de çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. Bunlar bana yardımcı oldu ve futbol oynamaktan çok daha fazla keyif aldım. Yeni bir kültür öğrenmek, farklı bir ortamda bulunmak, insanların hayata nasıl baktığını görmek... Futbolun dışında da yurt dışında yaşamanın getirdiği küçük şeyler var. Burada siyah çöp kutusu kullanmanıza izin verilmemesi gibi basit bir şey bile olabilir. Alışmanız gereken farklı bir ortam.”

    “Bunun olgunlaşmamı sağladığını düşünüyorum. Annemle de bunu konuşuyordum. Yurt dışında oynamak insana gerçekten yardımcı oluyor ve herkesi buna teşvik ediyorum. Taşınmadan önce, Burton'dayken bile yemek yapamazdım. Pek yemek yapmazdım, annem hep yemek getirirdi. Ama yurt dışında yaşarken öğrendim ve artık neredeyse her şeyi pişirebiliyorum. Kendimi daha bağımsız hissediyorum. Sürekli eve dönmek istemiyor, ‘Ah, Londra'ya gitmek istiyorum, Londra'yı özledim’ diye düşünmüyorum. Artık yurt dışında çalışıyorum, buraya alıştım. Kendimi daha bağımsız hissediyorum ve aileme daha az ihtiyaç duyuyorum.”

  • WSG Tirol'deki döneminin ardından Belçika'ya dönüyor

    Ademola Ola-Adebomi Lokeren
    Getty

    Forvet, Challenger Pro League'de iz bırakmak istiyor

    “Avusturya’ya gittikten sonra idare eder bir sezon geçirdim. İyi bir sezondu diyemem, kötü bir sezondu da diyemem; idare eder bir sezondu. Perde arkasında kulüple aramızda sorunlar vardı. Bu yüzden fırsat çıkarsa ayrılıp yeni bir takım bulmamın en iyisi olacağına karar verdik. Daha önce Belçika’da oynamıştım, orayı sevmiştim ve kendimi yeniden kanıtlamam gerektiğini hissediyordum. Orada ilk oynadığım dönemden sonra kanıtlamam gereken bir şeyler olduğunu söyleyebilirsiniz. Bu takım benimle ilgilenince ben de teklife sıcak baktım.”

  • Lokeren'de günlük yaşam nasıl?

    Lokeren carnival
    Getty

    Flaman yaşam tarzı bütünüyle benimsendi

    “Oldukça zor çünkü yeni bir daireye daha yeni taşındım. Bir ay otelde kaldım ama şimdiye kadar her şey iyi gitti. Belçika ikiye ayrılmış; Flaman ve Fransız kesimleri var. Kulağa çılgınca gelebilir ama sanki tek ülkede iki farklı kültür var. Yine de herkes cana yakın, herkes İngilizce konuşabiliyor. Bence herkes yeni gelenleri sıcak karşılıyor. Lokeren'de süpermarkete gitseniz bile herkes sizi sıcak karşılıyor. Küçük bir şehir olduğu için herkes birbirini tanıyor ve Lokeren'i biliyor. Benim buralı olmadığımı biliyorlar ve hepsi beni sıcak karşılıyor. Bir şeye ihtiyacım olursa bana yardım edeceklerini düşünüyorum.”

  • Kahve kültürü ve Belçika mutfağı

    Coffee general
    Getty

    Kıta Avrupası'nda bir şeyler içmek için buluşup sohbet etmek yaygın.

    “Yemekler aynı, dürüst olmak gerekirse pek yeni bir şey denemedim. İlk kahvemi Avusturya'da içtim. Şimdi her gün kahve içmiyorum ama bir takım arkadaşımla kahve içmeye çıkıyorum. Oysa İngiltere'de sanırım kimse beni kahve içmeye davet etmedi! Burada, sadece Belçika ve Avusturya'da değil, genel olarak Avrupa'da, ‘Tamam, kahve içmeye gidip sohbet edelim’ demek daha yaygın. Kahvenin yeri çok daha büyük. Eskiden kahveyi denemek bile istemezdim ama artık seviyorum.”

  • Belçika'da yaşam maliyeti kıyaslandığında ne durumda?

    Euros money general
    Getty

    Yaşam tarzını her zaman bütçe belirler.

    “Bence daha ucuz. İngiltere pahalı ama nerede olursanız olun, bu sizin elinizde. Hayatı istediğiniz kadar pahalı hâle getirebilirsiniz; bu, nasıl yaşadığınıza bağlı.”

  • EA FC ve GTA, antrenman sonrası vakit geçirmeye yardımcı oluyor

    EA FC 27
    Getty

    EA Sports’un en yeni oyunu, çevrim içi oyun keyfi sunuyor

    “Memleketteki arkadaşlarımla hâlâ PlayStation oynuyorum. Okul arkadaşlarımla da hâlâ çok yakınız, bu yüzden neredeyse her gün konuşuyoruz. Ya telefonda görüşüyoruz ya da birlikte oyun oynuyoruz. Futbol maçlarını izlemeyi seviyorum. Crystal Palace'dan beri birlikte büyüdüğüm arkadaşım Tayo, Brugge'de oynuyor. Bu yüzden birbirimize yalnızca 40 dakika uzaklıktayız. İzin günlerimizde buluşuyoruz. Uzun zamandır tanıdığınız birinin bu kadar yakınınızda olması güzel. Farklı oyunlar oynuyorum ama en çok FIFA oynuyorum. Bence herkes GTA 6'yı bekliyor. O çıktığında herkes oynamak için yeniden çevrim içi olacak.”

  • Gerçek Belçika deneyimini yaşamanın üç yolu

    Brussels general fireworks
    Getty

    Başkent Brüksel'de görülecek ve yapılacak pek çok şey var.

    “Belçika, waffle’ları ve kurabiyeleriyle tanınır. Geçen gün kardeşim geldiğinde gerçekten de bunları denedi, o yüzden tavsiye ederim. Dürüst olmak gerekirse waffle’ı pek sevmem; aslında hiç denemedim ama Belçika’da çok meşhur olduğunu biliyorum. Bence Brüksel de gerçekten güzel bir şehir. Bir de tabii Belçika çikolatası!”

  • İş nedeniyle taşınmayı düşünenlere tavsiyeler

    Lokeren fans
    Getty

    Avrupa futbolu pek çok farklı deneyim sunuyor


    “Keşke yurt dışında oynamam bana daha önce tavsiye edilseydi, çünkü çok iyi fırsatları kaçırdım. İngiltere'de insanlar, Avusturya'nın en üst liginde oynamaktansa İngiltere'de üçüncü veya dördüncü ligde oynamayı tercih ediyor. Oysa daha geniş açıdan baktığımda, gelişim için birinci ya da ikinci ligde veya daha üst düzeyde olduğu için daha profesyonel bir ortam sunan bir yerde oynamanın her zaman daha iyi olduğunu düşünüyorum.

    “İngiltere'deki üçüncü ve dördüncü ligler hâlâ çok iyi seviyede olsa da farklı kültürler, diller ve ortamlar tanıyıp yeni şeyler öğreniyorsunuz. Bence birinci ya da ikinci ligde oynamak her zaman daha iyi. Bu deneyim olgunlaşmama gerçekten yardımcı oldu. Bunun futbolda faydasını gördüm ama futbol dışında da geleceğim için bana yardımcı oldu. Genç yaşta yurt dışında oynayacak kadar cesur olmaları için futbolcuları gerçekten teşvik ediyorum, çünkü böylece hem avantajları hem de dezavantajları görüyorsunuz.

    “Ayrıca yalnızca İngiltere'de oynarsanız sadece İngiliz transfer piyasasında yer alırsınız. Yurt dışında da oynarsanız önünüzde yepyeni bir piyasa açılır. Dürüst olalım, yurt dışındaki bir takımın İngiltere'nin üçüncü veya dördüncü ligindeki oyuncuları izlemesi daha zor. Oysa yurt dışında birinci veya ikinci ligde oynuyorsanız daha fazla takımın sizi görme ihtimali artar. Kısacası, yurt dışında oynadığınızda daha çok kişinin dikkatini çekersiniz. Arkadaşlarımdan biri Polonya'da oynuyor ve Avrupa kupalarında mücadele ediyor. Bu da başlı başına farklı bir deneyim.”

  • Gelecekte neler olacak?

    Ademola Ola-Adebomi
    Instagram/ademola.9

    Ola-Adebomi her günü geldiği gibi karşılıyor


    “Belli olmaz. Her günü ayrı ayrı değerlendirmek gerek, derim. Bence en önemli şey, şu anda yaptığın işe odaklanmak. Ama elbette her zaman daha yükseğini hedeflemek istersin. Bakalım bu seni nereye götürecek.”

  • Yaşanabilirlik endeksi

    Belgium flag
    Getty

    Belçika'da yaşam beş önemli alanda nasıl sıralanıyor?

    Hava durumu: 7/10. “İngiltere gibi!”

    Yemek: 8/10

    İnsanlar: 9/10

    Yapılacak şeyler: 9/10. “Yapacak çok şey var.”

    Yaşam maliyeti: 6/10

    Toplam: 39/50

    Maceralarını Instagram'da buradan takip edebileceğiniz Ademola'ya erişim, Stars Like Us Sports Management sayesinde sağlandı.

  • Yurt Dışındaki Britanyalılar serisinde kaçırdıklarınıza göz atın

    Nick Swirad Brits Abroad Brunei 16:9
    GOAL

    Aşağıdaki bağlantılardan yurt dışında oynayan Britanyalı futbolcuların deneyimleri hakkında daha fazla bilgi edinin.



    Oyuncu

    Ülke

    Yaşanabilirlik puanı

    1

    Nick Swirad

    Brunei

    44/50

    2

    Daniel Adu-Adjei

    Hırvatistan

    40,5/50

    3

    Ademola Ola-Adebomi

    Belçika

    39/50

    4

    Ayo Obileye

    Finlandiya

    29/50

    5

    Tyler Fredricson

    İsviçre

    29/50