Çok da uzak olmayan bir geçmişte, yurt dışında futbol oynayan Britanyalı futbolcular son derece nadirdi. Futbolcuların alıştıkları coğrafyanın dışına çıkmak istememesi, genel olarak hareket alanlarını kısıtlıyordu.

Ancak artık yepyeni bir dünyadayız. Kültürel gelişmeler sayesinde dünyanın hiçbir köşesi fazla uzak görülmemeli. Yuvadan ayrılıp farklı bir yaşam biçimini deneyimlemek, korkulacak değil, kucaklanacak bir fırsat.

Elbette hem mesleki hem de kişisel zorluklar var. Ancak bu zorluklardan kaçmak yerine neden onlarla yüzleşmeyelim? Giderek daha fazla futbolcu bu yaklaşımı benimsiyor.

Bütün bunlar göz önüne alındığında ve seyahatin insanın ufkunu açtığı da sürekli söylendiğine göre, GOAL engelleri aşıp hem spor hem de tatil konusunda deneyimlerini paylaşabilecek konuma gelen cesur maceracılardan bazılarının hikâyesini anlatmaya yardımcı olacak.

Sıradaki isim, Londra’nın parlak ışıklarını geride bırakıp Belçika’nın Lokeren kentinde Flaman yaşamını deneyimlemeye başlayan Ademola Ola-Adebomi…