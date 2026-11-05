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Adam Przybek Brits Abroad 1:1GOAL

Adam Przybek: Nuneaton'dan Takeo eyaletine ve Kamboçya'da profesyonel futbolcu olarak yaşamı

GOAL’un “Brits Abroad” serisinin son bölümünde, Phil Foden’la birlikte İngiltere okul çağındaki futbolcular millî takımında oynayan bir isim, Bali’de sözleşme teklifi beklemeyi, sahadaki köpekleri ve Kamboçya’da neler yapılabileceğini anlatıyor.

Chris Burton
Çeviri:

  • Çok da uzun olmayan bir süre önce, yurt dışında futbol oynayan Britanyalı futbolculara rastlamak son derece zordu. Futbolcuların alıştıkları coğrafi çevreden ayrılmaya bireysel olarak isteksiz olması, genel olarak yurt dışına açılmalarını engelliyordu.

    Ancak artık bambaşka bir dünyadayız. Kültürel gelişmeler sayesinde dünyanın hiçbir köşesi fazla uzak görülmemeli. Alıştığı yerden ayrılıp farklı bir yaşam biçimini deneyimlemek, artık korkulacak değil, kucaklanacak bir fırsat.

    Elbette bu yolda aşılması gereken mesleki ve kişisel engeller var. Peki bunlardan kaçınmak yerine neden üzerlerine gidilmesin? Giderek daha fazla futbolcu bu yaklaşımı benimsiyor.

    Bunu göz önünde bulunduran ve seyahatin insanın ufkunu genişlettiğinin hep söylendiğini de hatırlatan GOAL, sınırları aşıp hem spor hem de tatil konusunda deneyimlerini paylaşabilecek konuma gelen cesur gezginlerden bazılarının hikâyelerini anlatacak.

    Sırada, West Midlands'daki Nuneaton'dan Polonya, Galler ve Endonezya üzerinden Kamboçya'nın Takeo vilayetine uzanan bir yolculuk yapan Adam Przybek var.

  • West Midlands genelinde dikkat çekiyor

    Adam Przybek West Brom
    Getty

    West Brom, Coventry ve Birmingham'ın üçü de akademi fırsatları sundu

    “Futbola Midlands bölgesindeki Atherstone adlı küçük kasabada, yerel takımımda başladım. Okuldan bir arkadaşımın babasının takımında oynuyordum. Orada üç yıl oynadım. Yedi yaşımda West Brom Akademisi’ne katıldım ve 19 yaşıma kadar 12 yıl orada kaldım. West Brom beni yerel turnuvalarda oynarken fark etti. Atherstone’da oynadım, ardından Coventry, Birmingham, Villa ve West Brom’a gittim. Yedi ya da sekiz yaşımdayken bana sözleşme teklif etmeyen tek kulüp Villa’ydı. O dönem benim için en iyi seçenek West Brom’du. Kaleci antrenörü çok iyiydi. Şimdi Villa’da çalışıyor, onun da işleri yolunda gitmiş.”

  • Kalecilik genleri bir nesli atladı

    Adam Przybek
    Instagram/@adsprzy

    1,93 metre boya ulaşmasıyla mümkün hâle gelen kalecilik kariyeri

    “Futbola kaleci olarak değil, saha oyuncusu olarak başlamıştım ama yalnızca birkaç hafta oynamıştım. Dört yaşındayken bir hafta sonu kaleciye ihtiyaçları oldu ve kimin kaleye geçmek istediğini sordular. Neye gönüllü olduğumu pek bilmiyordum ama ‘evet, ben’ dedim. Neyse ki orada antrenörlük yapan biri vardı. Kendisi yarı profesyonel bir kaleciydi; beni himayesine alıp temel bilgileri öğretti. Sanırım bir altyapıya girebilecek seviyeye gelmeme yardımcı oldu.

    “West Brom’a imza attığımda boy çok önemliydi. Oradaki gözlemci Steve Hopcroft, kısa süre önce hayatını kaybetti, her zaman anne babalara bakardı. ‘Bir kalecinin ne kadar uzun olacağını anne babasına bakarak anlarsın’ derdi. İşin komik yanı, benim anne babam pek uzun boylu değil! Sanırım bir nesil atlayıp boyumu büyükanne ve büyükbabamdan almışım. Bu göze alınan bir risk ama neyse ki boyum uzundu.”

  • İngiltere'nin genç millî takımlarındaki geleceğin süper yıldızları

    Phil Foden England youth
    Getty

    Manchester City'nin oyun kurucusu Foden, İngiltere genç millî takımında takım arkadaşıydı.

    “O çocuklarla antrenman yaparken, o yaşta birlikte oynadığım isimlere bakınca bunu görebiliyordunuz: Phil Foden, Jadon Sancho, Callum Hudson-Odoi, Leeds'te oynayan Ethan Ampadu, Ryan Sessegnon, Emile Smith Rowe, Marc Guehi... Liste uzayıp gidiyor. Bazen İngiltere U15 takımıyla İtalya'ya karşı ilk maçıma çıktığım gün çekilen fotoğrafa bakıyorum. Takım fotoğrafını görünce, ‘Ben de o takımın bir parçasıydım’ diye düşünüyorum. Kariyerlerin farklı yönlere gitmesi ilginç.

    “Diğer kulüplerin altyapı takımlarına karşı oynadığımız maçları hatırlıyorum. Manchester City'ye karşı oynadığımızda Phil Foden ve Jadon Sancho maça damga vurmuştu. O yaşta yaptıkları inanılmazdı, dolayısıyla bir şeyler başaracaklarını biliyordunuz. Ama kariyerlerinin bugün geldiği noktayı tahmin edebileceğinizi sanmıyorum. Dünya Kupası'nda oynamış futbolcularla birlikte oynadığınızı söyleyeceğinizi pek beklemiyorsunuz.”

  • Polonya'daki ilk macerayı hayal kırıklığı tetikledi

    Adam Przybek Wycombe
    Getty

    Przybek, 2019 ile 2023 arasında kiralık dönemleri de dahil olmak üzere yedi kulübün kadrosunda yer aldı.

    “İngiliz futbol sisteminde kaleciyseniz, sonunda sadece kaleci olarak kalıyorsunuz. Kariyerinizin başında o fırsatı yakalayamazsanız ligler arasında dolaşıp duruyorsunuz. Biraz şanssızlık yaşadım. Ipswich'le yeni sözleşme imzalamam gerekiyordu ama Paul Lambert görevden alındı, Paul Cook geldi ve herkesle yollarını ayırdı. Wycombe'a yedek kaleci olarak gittim. Orada da nedense bana yeni sözleşme teklif etmediler. Sonra Stevenage'e gidecektim, Walsall'a gittim ama yine yedek kaleciydim. Beklediğim fırsatı bir türlü bulamıyordum. Stevenage'deki dönemimden sonra, o zamanki menajerime hep daha fazlasını denemek istediğimi söylemiştim. Bana göre futbol, sadece futbol oynamaktan ibaret değil. Hayat da var ve futbol sayesinde dünyayı gezebilirsiniz. Ben de artık tam olarak bunu yaptım.

    “Polonya'ya gitme fırsatı çıktı. Beni oraya götüren menajer, menajerlere her zaman güvenilemeyeceğini anlamamı sağladı. Bana ‘Birinci kaleci sensin, burada yarım sezon oynayacaksın, altı ay sonra da Polonya'nın en üst liginde olacaksın’ diye söz verdi. Orada sözleşmemi imzaladım, iki gün sonra da önceki yıl takımda olan kaleci yeni sözleşme imzaladı. Ben de onu arayıp ‘Burada neler oluyor?’ dedim. Ama sonuçta yeni bir şey deneyimlemek istiyordum. Polonya kökenlerim de var. Dürüst olmak gerekirse saha dışındaki deneyimin tamamı harikaydı. Eve dönüp arkadaşlarımla buluştuğumu hatırlıyorum. Bana ‘Giderken olduğun kişi değilsin’ dediler. Ben de ‘Tabii ki değilim’ dedim. Polonya'nın doğusunda küçük bir kasabaya gidip kendi düzeninizi kuruyorsunuz. Yanınızda sadece bir bavul var, bir daire bulmanız gerekiyor. Dili öğrendim.

    “Böylece bunun nasıl bir şey olduğunu görmüş oldum. Başka şeyler de yaşandı. Maaşları ödemeyi bıraktılar. Ocak ayına geldiğimizde hâlâ ekim maaşımı bekliyordum. Sonunda ‘Bakın, burada kalamam’ dedim. Penybont'ta oynamak için geri döndüm. Ama bir kez o deneyimi yaşayınca ‘Yeniden yurt dışına gitmeliyim’ dedim. Bence hayatta İngiliz futbol sisteminde dolaşıp durmaktan daha fazlası var.”

  • Güney Galler'den Endonezya'ya geçiş

    Adam Przybek Indonesia
    Instagram/@adsprzy

    Dünyanın öbür ucuna taşınırken Penybont'u Persib Bandung'la değiştirdi

    “Beni yurt dışına götürebilecek bir menajer arıyordum. Galler’deki son sezonumun şubat, mart aylarında Hollanda’dan biriyle iletişime geçtim. Hedefim Asya değildi; Avrupa’ya dönmeyi denemek istiyordum. Yaz gelince bir arkadaşımla tatil için Bali’ye gittim. Menajere, ‘Asya’da bir fırsat çıkarsa çok isterim, lütfen bana haber ver’ dedim. Ama pek bir şey çıkmadı. Penybont yeni bir sözleşme teklif etti, ben de kabul etmedim. Öylece oturup bekliyordum.

    “Sonra bir gün menajer beni arayıp, ‘Bir bağlantım var. Kendisi de menajer ama aynı zamanda arkadaşım ve Endonezya’da etkili biri’ dedi. Bir takımın benimle ilgilenme ihtimali olduğunu söyledi. Ardından yaklaşık bir hafta bekledim. Sonunda sözleşme teklif ettiler ve Endonezya şampiyonuna gittim. Bu akıl almaz bir şeydi.”

  • Asya’daki yaşamın gereklerine uyum sağlamak

    Persib Badung fans
    Getty

    Endonezya’daki fanatik taraftarlar Przybek’e kendisini bir süperstar gibi hissettirdi

    “Kültür şokuydu. Neyse ki daha önce Bali'ye gitmiştim. Orada geçirdiğim iki haftalık deneyim olmasaydı, vardığımda ‘Neler oluyor?’ diye kalakalırdım. Zaten oldukça açık fikirliyim ama oraya gittiğimde ilk dikkatimi çeken şey, havanın çok farklı olmasıydı. İngiltere'nin havasını özlemiyorum. Asya'da kalmaya çalışmamın nedenlerinden biri de bu. Bir de insanların davranış biçimine alışmanız gerekiyor. Endonezya'da kişisel alan anlayışı, Birleşik Krallık ve Avrupa'dakinden çok farklı. Özellikle orada dikkatimi çeken şeylerden biri buydu.

    “İmza attığım takımın milyonlarca taraftarı var. Kulağa biraz tuhaf gelebilir ama onların gözünde, o şehirde bir süperstar oluyorsunuz. Galler'de futbol oynarken bir anda o şehirde akşam yemeğine çıktığımda durdurulmadan hiçbir yere gidemez hâle geldim. İnanılmazdı. Bundan gerçekten keyif aldım.

    “Takım uyum sağlamamı çok kolaylaştırdı çünkü son derece profesyonel bir yapılanması vardı. Personeli Avrupalıydı, teknik direktör ise Malezyalıydı. Gerçekten profesyonel bir ortam vardı. Bir şoförüm vardı. Artık benim için bir şoförden çok daha fazlası, çok iyi arkadaşız. Yalnız olduğum, bir ilişkim de olmadığı için boş bulduğumuz her anı birlikte geçirirdik. Antrenmandan sonra bir restorana gittiğimde, takım arkadaşlarımla değilsem bana o eşlik ederdi. Akşam yemeğine çıktığımda da benimle gelirdi. Sadece şoförlük yapmazdı. Bir şeye ihtiyacım olduğunda, örneğin bankaya gitmem gerektiğinde bana yardımcı olurdu. Neyse ki onun desteği de işimi gerçekten kolaylaştırdı.”

  • Kavurucu sıcaklar ve gök gürültülü fırtınalarla mücadele

    Cambodia storm lightning
    Getty

    Güneydoğu Asya’daki hava koşullarına alışmak biraz zaman alabilir.

    “Neyse ki Bandung, Endonezya’nın geri kalanından birkaç derece daha serin. Sanırım bu, şehri çevreleyen dağlık yapıyla ilgili. Bu yüzden sıcaklık nadiren 30 derecenin üzerine çıkıyordu. Çoğu gün 28, 29 derece civarındaydı ama bu sıcaklıkta antrenman yapmak bile bazen zordu. Sonra deplasman maçları için Bali’ye ya da sıcaklığın 33, 34 derece olduğu Borneo’ya gidiyorsunuz. Bu da insanı şaşırtıyordu. Ama orayı çok sevdim çünkü akşam bir kafeye gidip dışarıda oturabiliyor, aralık ayında İngiltere’deki arkadaşlarınızla konuşabiliyordunuz. Orada havanın nasıl olduğunu bilirsiniz! Bu güzeldi. Sonra Kamboçya’ya geldim ve burası daha da sıcak.

    “Endonezya’da durum tuhaftı çünkü herkes sürekli ‘Yağmur mevsimi geliyor’ diyordu. Ama yağmur mevsimi pek düzenli geçmiyordu. Sıcak mevsim olması gereken dönemde bile ara ara yağmur yağıyordu. Şimdi ise Kamboçya’ya geldim ve yağmur mevsimindeyiz. Her gün inanılmaz şeyler oluyor: Şimşekler çakıyor, yollar dakikalar içinde sular altında kalıyor. Ama yağmur durunca yine kuruyor.”

  • Cennette sözleşme konusunda bekleme oyunu oynamak

    Bali sunset
    Getty

    Bali’nin huzur veren ortamı, iki anlaşma arasındaki boşluğu doldurmaya yardımcı oldu

    “Geçen yıl [Endonezya ekibi Persib Bandung ile] sözleşmem sona erdiğinde aileme, ‘Asya’da kalmak istiyorum’ dedim. Önce arkadaşım İngiltere’den geldi, Bali’de birlikte bir ay geçirdik. Adaları gezdik. Hâlâ bir teklif almamıştım ama Asya’da kalmaya çok kararlıydım. Bir aylık daha rezervasyon yaptırdım. ‘İngiltere’ye dönmenin ne anlamı var? Birleşik Krallık’ta benim için hiçbir şey yok ki?’ diye düşündüm. Böylece Endonezya’da kalmaya karar verdim. Orası cennet gibi. Orada istediğinizi yapabilirsiniz. Endonezya çok özgür bir yer. Hiç kural yok, üstelik ucuz da.”

  • Kamboçya'daki yaşam Endonezya'dakinden nasıl farklı?

    Adam Przybek Kirivong Sok Sen Chey
    Kirivong Sok Sen Chey

    Öğleden sonraki antrenmanlar, sabahları rahatça geçirmenin keyfini çıkarmaya olanak tanıyor.

    “En büyük fark şu: Endonezya'da antrenmanları çok erken yapıyorduk. Sabah 5.45 civarı uyanır, yedi gibi antrenmana varırdım. Saat sekizde sahada olurdum. Böylece 11'e kadar eve dönmüş olurdum. Kamboçya'da ise [Kamboçya Premier Ligi ekibi Kirivong Sok Sen Chey'de] öğleden sonra saat üçte antrenman yapıyoruz. Bu sadece teknik direktörün tercihi. Kamboçya'da sabah antrenman yapan başka takımlar da var. Ama biz burada öğleden sonra antrenman yapıyoruz. O yüzden sabahlar oldukça rahat geçiyor.

    “Bu takımdayken aslında başkent Phnom Penh'de yaşıyorum ve antrenman için oraya gidiyorum. Çünkü kalmamızı istedikleri misafirhaneye geldiğimde, açıkçası bir yabancı oyuncu için yetersiz olduğunu gördüm. Zor oldu; çünkü geçen yıl yabancı oyuncuların ihtiyaçlarının gerçekten karşılandığı bir düzenden, burada yerel biri gibi davranıp uyum sağlamanızın beklendiği bir ortama geçerek adapte olmak imkânsız.

    “Bu transferi neden yaptığıma biraz daha değinecek olursam, geçen yıla kıyasla daha alt seviyeye geçişti. Hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçirdim. Sakatlandım. Sonuçta fazla maç oynayamadım, bu yüzden maç oynamam gerekiyordu ve Asya'da kalmak istiyordum. Bu fırsat ortaya çıkınca kabul edip denemeye karar verdim. İyi bir sezon geçirirseniz kim bilir, Persib gibi bir kulübe geri dönebilirsiniz. Ama şu anda karşılaştığım zorlukları beklemiyordum.”

  • Yerel yaban hayatı, mutfak kültürü ve mütevazı zihniyet

    Cows Cambodia
    Getty

    Stadyum çevresindeki inekler ve sahadaki köpekler artık olağan manzaranın bir parçası haline geldi.

    “Takeo adlı ile gidince bambaşka bir manzarayla karşılaşıyorsunuz. Stadyumun çevresinde inekler, sahada köpekler var. Yerel oyuncuların yediği bazı şeyleri görünce size ‘İster misin?’ diye soruyorlar. Ben de ‘Yok, teşekkür ederim, almayayım’ diyorum. Endonezya’ya taşındığımda bir kez mide rahatsızlığı geçirdim, bu yüzden artık çok dikkatliyim. Neyse ki Phnom Penh’de aklınıza gelebilecek her türlü Batı restoranı var. Bu benim için iyi. Ama özellikle kırsal bölgelerde hayat gerçekten çok farklı.

    “Yaşam tarzları ve hedefleri de farklı. Yerel oyuncuların ne kadar kazandığını bilmiyorum ama birkaçının ayda 500 dolardan fazla kazandığını sanmıyorum. Yine de bu onlara yetiyor. Aileleriyle kalmaktan mutlular. Çok rahat bir yaşam tarzları var; sokak kenarında yemek yiyorlar. Bu da farklı. Geçen yıl ise yerel oyunculardan bazıları bile iyi para kazanıyordu ama alışkanlıklarını değiştirmiyorlardı. Hâlâ yemek yemek için aynı sokak tezgâhına gidiyorlardı. Siz de ‘Artık paran var, git güzel bir yerde yemek ye’ diye düşünüyorsunuz. Ama bu onların kültürü ve değişmek istemiyorlar.”

  • Yılanlar, örümcekler ve motosikletlerle yaşanan gerçeküstü deneyimler

    Adam Przybek snake
    Instagram/@adsprzy

    Przybek, Bali'de tehlikeli bir yılanla, Kamboçya'daki bir otelde ise avcı örümceğiyle karşılaştı

    “Bali’deyken, yazın sahilde ilk kez kayda değer büyüklükte bir yılan gördüm. Deniz yılanıydı ve bunlar gerçekten çok tehlikeli. Siyah beyaz bantları olan bir yılandı. Sahile vurmuştu. Tabii herkes paniğe kapıldı! Oldukça ilginçti. Kertenkeleleri görüyorsunuz, geçen yıl balkonumda bir sürü tuhaf böcek vardı. Ama yavaş yavaş alışıyorsunuz.

    “Kamboçya’daki ilk gecemi hatırlıyorum. Ufak çaplı bir felaket yaşanınca bir otel odası ayırttım. Kaldığım pansiyondan çıkıp otele gittim ve odada kocaman bir avcı örümceği vardı. Saat sabahın üçü gibiydi. Bütün gün yolculuk yapmıştım. Babamı arayıp ‘Ben ne yapıyorum?’ dedim. Bir yandan da örümceği öldürmeye çalışıyordum. Onu öldürmem yaklaşık bir saat sürdü. Ter içindeydim! Yani yavaş yavaş alışıyorsunuz. Ama bence biz Batılılar, gördüğümüz bazı şeylere hiçbir zaman tam anlamıyla alışamıyoruz.

    “Ailem beni ziyarete geldikten sonra babama Bandung’da geçirdiği zamana dair en çok neyi hatırladığını sorsanız, otelleri ya da yediğimiz güzel yemekleri değil, Asya usulü karşıdan karşıya geçmeyi öğrenmesini söyler! Şerit yok, herkes istediği gibi gidiyor. Muhtemelen her arabaya 10 motosiklet düşüyor. İnanılır gibi değil. Temelde yapmanız gereken, yola adım atmak. Yolun ortasına geliyorsunuz, onlar da etrafınızdan dolaşıyor. Motosiklete bakıp sürücüsüyle göz göze geliyorsunuz, arkanızdan geçeceğini düşünüp yürümeye devam ediyorsunuz. İşe yarıyor. Asya’nın güzelliği de bu; kural yok ve her şey çok serbest. Motosikletler ters yönden geliyor! Olduğu gibi kabullenin.”

  • Asya yemekleri konusunda acı tecrübelerle öğrenmek

    Cambodia street food
    Getty

    Sokak tezgâhları kültürün bir parçasıdır ve bölgenin dört bir yanında bulunabilir.

    “Beslenme düzenime pek bir şey eklemedim. İlk geldiğimde yeni şeyler denemeye neredeyse fazla açıktım. ‘Her şeyi denerim’ diyordum. Bundan dersimi aldım! Ama nasi goreng, kızarmış pilav ve Endonezya'daki satay tavuğu gibi yemekleri seviyorum. Kamboçya'ya geldiğinizde ise yemekler daha çok Tayland mutfağı tarzında. Kamboçya yemeklerini gerçekten çok seviyorum. Ama bunları güvenilir yerlerde, iyi restoranlarda yiyorum.”

  • Yaşam maliyeti Birleşik Krallık'taki yaşamla nasıl kıyaslanıyor?

    Phnom Penh
    Getty

    Phnom Penh, Kamboçya'nın başkenti ve en kalabalık şehridir.

    “Phnom Penh, Bandung'dan daha pahalı. Orada üç çeşit yemekten oluşan bir akşam yemeği yedim, 17 dolara mal oldu. Bu da İngiltere'de muhtemelen yaklaşık 12 sterline denk geliyor. İngiltere'de üç çeşit yemek yeseniz bu fiyata yaklaşamazsınız bile. Muhtemelen 30 sterlinden fazla tutar. Bu da bir avantaj çünkü neredeyse krallar gibi yaşayabiliyorsunuz. Yemek yemeyi seviyorum. Bu yüzden özellikle antrenmandan sonra burası gerçekten ideal.

    “Bölge genelinde fiyatlar birbirine çok yakın. Phnom Penh daha pahalı çünkü burada çok daha fazla Batılı var. Endonezya ise biraz tuhaf; Jakarta'ya gittiğinizde bile pek fazla Batılı görmüyorsunuz. Oysa burada nereye baksanız Batılılar var. Bu yüzden fiyatların biraz yükseltildiğini düşünüyorum.”

  • Kamboçya ve Güneydoğu Asya’yı gerçek anlamda nasıl deneyimleyebilirsiniz?

    Adam Przybek holiday snaps
    Instagram/@adsprzy

    Dünyanın büyüleyici bir köşesini ziyaret edenlere turistik rotaların dışına çıkmaları öneriliyor

    “Geçen yıl şanslıydım. Singapur'a gitme fırsatım oldu, Bangkok'a da üç dört kez gittim. Bir iki gün izin bulunca Bali'ye gidebiliyordunuz. Bali'yi gerçekten seviyorum. İnsanların çok cana yakın olduğu büyülü bir yer. Bu sadece Bali için değil, Endonezya halkı için de geçerli. Ama Bali'ye vardığınızda hissedebildiğiniz, oraya özgü bir enerji var. Orayı özel kılan da Endonezya halkı. Lombok'u da buna eklerim. Gördüğüm en güzel plajlardan bazıları orada. Yerel yemekleri mutlaka deneyin derim. Buraya gelip sadece Batı tarzı restoranlarda yemek yemeyin. Ama biraz da aklınızı kullanıp kalabalık yerlere gidin. Etin üstü açık şekilde ortada durduğunu görürseniz ya da buna benzer bir durum varsa, orada yemeyin.

    “Gittiğim her şehrin kendine has bir yanı var, Kuala Lumpur'un da öyle. Singapur, Asya'nın Dubai'si. Çok yapay bir dünya. Her şey gerçekten çok düzenli işliyor. Sokaklar tertemiz. Dolayısıyla ziyaret ettiğiniz her yerde farklı bir deneyim ve bambaşka bir kültürle karşılaşıyorsunuz, özellikle de Endonezya'da. Endonezya'nın büyük bölümü Müslüman. Bali ise Hindu. Bu yüzden özellikle Müslümanların yaşadığı bir bölgeden Bali'ye geçtiğinizde belirgin bir kültür farkı hissediyorsunuz.

    “Ama dünyanın bu bölgelerine gelip yerel halka kendinizi kapatmayın. Aralarına karışın, onlarla konuşun. İlginizi çeken bir şey yaptıklarını görürseniz siz de yapın. Çünkü bence insanlar ‘Gezdim’ diyor ama aslında pek de gezmiş olmuyor. Dünyanın bu bölgelerinde yaşamış olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü buraları gezmiş ortalama bir insanın yapmadığı şeyleri yaptım, görmediği şeyleri gördüm. Onlar Batı tarzı restoranlara gidip lüks otellerde kalıyor ve bu, dünyanın bu bölgesini gerçekten deneyimlemek olmuyor.”

  • Daha fazla oyuncu neden profesyonel kariyerinde yeni ufuklara açılmalı?

    Adam Przybek Kirivong Sok Sen Chey
    Kirivong Sok Sen Chey

    Paha biçilmez hayat deneyimi kazanmak söz konusu olduğunda kaybedecek hiçbir şey yok

    “Hiç şüphesiz oyuncuları yurt dışına gitmeye teşvik ederim. İngiliz futbol sisteminde sıkışıp kalabileceğinizi ve hayatta İngiltere'de kalmaktan daha fazlası olduğunu fark ettiğim bir noktaya geldiğimi düşünüyorum. Ayrıca Birleşik Krallık'ın şu anki durumunun da pek iyi olmadığını düşünüyorum. Bundan asla pişman olmayacağım. Buraya gelip futbolda hiçbir şey yolunda gitmeseydi bile, yaşadığım deneyimler sayesinde hayatım zenginleşmiş olurdu. Bu yüzden fırsat bulan herkese yalnızca Asya'yı değil, Orta Doğu'da oynamayı da değerlendirmesini öneririm. Güney Amerika'ya ya da başka bir yere gitme fırsatınız olsa bile, bu deneyimden kayıpla çıkmazsınız. Her zaman kazanacağınız bir şey vardır.

    “Maçlarımızdan bir gün önce stadyumlar iki saat boyunca meşaleler ve tezahüratlarla dolardı. Burada insanlar futbol için deli oluyor. Asya futbolunu yakından incelemediğiniz sürece pek iyi olmadığını düşünürsünüz. Ama şunu da söyleyeyim: Profesyonel bir yapılanmaya sahip iyi bir takımda oynuyorsanız iyi para kazanabilirsiniz. Maaşlar, İngiltere'deki biraz daha alt liglerde kazanabileceğiniz kadar, hatta daha yüksek.

    “Bence ilk adımı atmak en önemli şey. Ancak birisi bu adımı atıp yabancı bir oyuncuya yardımcı olabilecek bir ortamın bulunmadığı, pek doğru olmayan bir yere giderse zorlanabilir. Geçen yıl gerçekten çok şanslıydım. Yabancı oyuncuların her türlü ihtiyacı karşılanıyordu. Hepimizin yaşayacağı çok iyi bir yeri vardı. İyi restoranlar vardı. Ama Endonezya'nın ücra bir köşesine ya da bu kasaba gibi küçük, kırsal bir ülkeye giderseniz, Asya'yı ve burada işlerin nasıl yürüdüğünü bilmiyor olsaydım muhtemelen eve dönen ilk uçağa binerdim. Yani evet, biraz da şansa ihtiyacınız var.”

  • Gelecek planları: Kök salmak mı, yeni bir maceraya atılmak mı?

    Adam Przybek Kirivong Sok Sen Chey
    Kirivong Sok Sen Chey

    Przybek bulunduğu yerde kalmaktan memnun olurdu ancak seçeneklerini açık tutacak.

    “Futbolda birkaç yıl sonrasını bırakın, yarın ne olacağını bilemezsiniz. Artık böyle bir yeri evim olarak görebileceğimi kesinlikle biliyorum. Tayland’da elbette daha büyük şehirler var, Vietnam da harikaydı. Gittiğim Da Nang muhteşem bir yerdi. Asya’daki Miami gibi. Oraya vardığınızda böyle bir yerin gerçekten var olduğuna inanamazsınız! Yani futbol oynamasanız bile çok iyi bir hayat kurabileceğiniz yerler var.

    “Kesin olarak bildiğim ve aileme sürekli söylediğim bir şey var: Kendimi bir daha Birleşik Krallık’ta yaşarken hiç görmüyorum. Havası iyi değil. Ülkenin durumu, işlerin gidişatı gerçekten karmakarışık.”

  • Yaşanabilirlik endeksi

    Cambodia flag
    Getty

    Kamboçya'da yaşamın beş önemli alandaki sıralaması

    Hava durumu: 6/10. “Hava gerçekten çok sıcak olabiliyor ve antrenman yapmak rahatsız edici hâle gelebiliyor.”

    Yemek: 8/10

    İnsanlar: 10/10. “Aileme de söyledim, bunu ayrıca belirtmek isterim: Phnom Penh, Güneydoğu Asya'nın en güvensiz şehirlerinden biri olarak çok kötü bir üne sahip. Şahsen hiçbir sorun yaşamadım. Takım arkadaşlarımdan birinin telefonu, yanından geçen bir motosikletteki biri tarafından neredeyse kapılıyordu. Neyse ki olmadı. Ama böyle bir şey Avrupa'da da, her yerde olabilir. Açıkçası Kamboçyalıların Endonezyalılardan bile daha cana yakın olabileceğini söyleyebilirim. Bundan daha cana yakın insanlar bulabileceğimi düşünmüyordum.”

    Yapılacak şeyler: 8/10. “Gidebileceğiniz adalar var. Şu an mevsimi değil ama adalar cennet gibi. Phnom Penh'de her şey var: Batı mutfağı sunan restoranlar, tarih... Tayland ve Vietnam kısa bir uçuş mesafesinde. Şimdi Tayland'a gitmek biraz zor çünkü orada bir durum var, bir toprak parçası için çatışıyorlar. Ama Vietnam'a otobüsle gidebilirsiniz. Bali uçakla üç saat, Singapur ve Malezya ise iki saat uzaklıkta. Air Asia da var; Asya'nın easyJet'i gibi. Birkaç gününüz varsa seyahat etmek gerçekten çok kolay.”

    Yaşam maliyeti: 9/10. “Birleşik Krallık'ta ödemeye alıştığımız tutarları düşünün, bir de buraya gelince! Şubat ayında bir cenazeye katılmam gerektiği için ülkeme döndüm. Bir hafta sonu için Manchester'a gittim. Aileme, ‘Az önce harcadığım parayı Endonezya'da bir ayda harcamam,’ dedim.”

    Toplam: 41/50

    Adam'la görüşme olanağı AFFG sayesinde sağlandı.

  • Yurt Dışındaki Britanyalılar serisinde kaçırdıklarınıza göz atın

    Oakley Cannonier Brits Abroad 16:9
    GOAL

    Yurt dışında forma giyen Britanyalı oyuncuların deneyimleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki bağlantılara tıklayın.

    Oyuncu

    Ülke

    Yaşanabilirlik puanı

    1

    Nick Swirad

    Brunei

    44/50

    2

    Adam Przybek

    Kamboçya

    41/50

    3

    Daniel Adu-Adjei

    Hırvatistan

    40,5/50

    4

    Ademola Ola-Adebomi

    Belçika

    39/50

    5

    Oakley Cannonier

    Singapur

    36/50

    6

    Ayo Obileye

    Finlandiya

    29/50

    7

    Tyler Fredricson

    İsviçre

    29/50