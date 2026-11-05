Çok da uzun olmayan bir süre önce, yurt dışında futbol oynayan Britanyalı futbolculara rastlamak son derece zordu. Futbolcuların alıştıkları coğrafi çevreden ayrılmaya bireysel olarak isteksiz olması, genel olarak yurt dışına açılmalarını engelliyordu.

Ancak artık bambaşka bir dünyadayız. Kültürel gelişmeler sayesinde dünyanın hiçbir köşesi fazla uzak görülmemeli. Alıştığı yerden ayrılıp farklı bir yaşam biçimini deneyimlemek, artık korkulacak değil, kucaklanacak bir fırsat.

Elbette bu yolda aşılması gereken mesleki ve kişisel engeller var. Peki bunlardan kaçınmak yerine neden üzerlerine gidilmesin? Giderek daha fazla futbolcu bu yaklaşımı benimsiyor.

Bunu göz önünde bulunduran ve seyahatin insanın ufkunu genişlettiğinin hep söylendiğini de hatırlatan GOAL, sınırları aşıp hem spor hem de tatil konusunda deneyimlerini paylaşabilecek konuma gelen cesur gezginlerden bazılarının hikâyelerini anlatacak.

Sırada, West Midlands'daki Nuneaton'dan Polonya, Galler ve Endonezya üzerinden Kamboçya'nın Takeo vilayetine uzanan bir yolculuk yapan Adam Przybek var.