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USMNT 1-1GOAL

ABD Milli Takımı'nda kazananlar ve kaybedenler: Cavan Sullivan'ın yükselişi sürerken Christian Pulisic geri dönüyor, Ricardo Pepi ve Tim Weah ise yeniden hayal kırıklığı yaşıyor

GOAL, Haiti ile oynanacak CONCACAF Uluslar Ligi karşılaşması öncesinde güncel kadroyu mercek altına alıyor.

Ryan Tolmich
Çeviri:

  • Mauricio Pochettino, ABD Erkek Milli Takımı'nın son kadrosunu açıkladıktan kısa süre sonra seçimlerine ilişkin basın mensuplarına konuştu. Kadroda 25 oyuncu yer alsa da Pochettino ve ekibi geçen ay boyunca milli takıma çağrılabilecek 100'den fazla oyuncuyu takip etmişti. Pochettino'ya göre oyuncu havuzu geniş ve bu kadro, havuzun yalnızca bir bölümünü gösteriyor.

    ABD Milli Takımı'nın teknik direktörü, "Kapı herkese açık. Milli takımın kapısı açık," dedi.

    Pochettino sonunda 25 oyuncuda karar kıldı. Kadroda Christian Pulisic, Weston McKennie ve Folarin Balogun gibi takımın değişmez isimleri bulunuyor. Cavan Sullivan, Julian Hall ve Mathis Albert gibi yükselen yıldızlar da yer alıyor. Pochettino, söz verdiği gibi oyuncu havuzunu genişletmeye devam ederken kadroya üç yeni isim aldı. Bunlardan biri daha önce milli forma giymiş, diğer ikisi ise henüz giymemişti.

    Kasım ayı kadrosu belirlenirken birçok etken ve karar rol oynadı. 23 yaş altı takımının kampı da yaklaşırken Pochettino bir kez daha denge kurmaya çalıştı. Genç yıldızların bir kısmı Olimpiyat takımına giderken diğerleri, Haiti ile oynanacak CONCACAF Uluslar Ligi karşılaşması için onun takımına katılacak. Özellikle bu dönemde kadro seçimi karmaşık bir süreç. Pochettino, bu kadronun da nihai olmadığını vurguladı.

    "Belki de fırsat bulamamış pek çok oyuncu var," dedi. "Ama bence şimdi bu önemli. Şu ya da bu oyuncuya şans vermek bizim için gerçekten önemli, çünkü bunu hak ettiklerini düşünüyorum ve onları resmî maçlarda oynarken görmek gerçekten önemli."

    GOAL, Pochettino'nun son ABD Milli Takımı kadrosunun kazananlarını ve kaybedenlerini inceliyor.

  • Kazanan: Christian Pulisic ve geri dönen yıldızlar

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    Action Plus

    Amerika'nın en tanınmış yıldızlarından bazıları, Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez geri dönüyor.

    Yıldız isimler geri döndü. İsimleri biliyorsunuz: Pulisic, McKennie, Balogun. ABD Milli Takımı'nın en önemli oyuncuları arasında yer alan bu üç isim, son kampı kaçırdıktan sonra yeniden kadroda.

    Üçünün dönüşüyle, futbolu bırakan Tim Ream dışında Dünya Kupası'ndaki ilk 11 neredeyse yeniden bir araya geldi. Pochettino, son kampı bu kilit üçlüden yoksun geçirdikten sonra artık hepsinden yararlanabilecek.

    Dışarıdan bakanlar için her birinin ayrı bir hikâyesi de var. ABD Milli Takımı'nın Dünya Kupası'na veda ediş biçimi ve sezon başlangıcını sekteye uğratan sakatlığı nedeniyle Pulisic istekli olacak. Yakın zamanda Milan'la yeni bir sözleşme imzalayıp üstüne birkaç gol de atan oyuncunun özgüveni de yüksek olacak. McKennie, orta sahadaki yoğun forma rekabetine dönüyor. Zorluklar karşısında seviyesini yükseltme eğiliminde olan bir oyuncu olarak bu mücadeleye muhtemelen hazır olacaktır. Balogun ise yaz aylarındaki transfer süreci onu Monaco'da belirsizlik içinde bıraktıktan sonra yeniden süre bulmaya çalışıyor.

    Pochettino, "Balo'yu yeniden görmekten mutluyuz," dedi. "Çünkü Dünya Kupası'ndan sonra onu görme fırsatımız olmamıştı. Bu, özgüvenini artırmaya devam etmesi için harika bir fırsat."

    Üçü de ABD Milli Takımı'nın seviyesini yükseltiyor. Dolayısıyla kadronun yenilenen diğer bölümleriyle bir araya geldiklerinde takımın hangi seviyeye ulaşacağını görmek ilginç olacak.

  • Kaybeden: Geri planda kalan deneyimli oyuncular

    Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    Joe Scally, bu kez kadroya çağrılmayan Dünya Kupası tecrübesine sahip oyuncular arasında yer alıyor.

    Yunus Musah, Brenden Aaronson, Joe Scally, Mark McKenzie, Tim Weah, Matt Turner ve Cristian Roldan, yıllardır USMNT yapılanmasında önemli rol oynayan oyuncular. Hiçbiri bu kampta yer almıyor. Önceki kampta ise yalnızca Musah vardı. Bu, kadronun tamamen yenilendiği anlamına gelmiyor ancak yerini korumaya çalışan tecrübeli oyuncular için rekabet giderek zorlaşıyor.

    Bu isimler arasında kadroya alınmak için en güçlü gerekçelere Scally ve Weah sahip. Scally, Borussia Monchengladbach formasıyla kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor ve hücum oyununa yeni özellikler katıyor. Weah ise Fransa'nın güçlü ekiplerinden Marsilya'da kaptanlık yapıyor ve her hafta kanat beki olarak ilk 11'de sahaya çıkıyor. Ancak Pochettino, takımın üçüncü sağ beki olarak Bryan Reynolds'ı değerlendirmeyi tercih ettiğinden ikisi de kadroya alınmadı.

    Pochettino'nun söylediği gibi, yukarıdaki isimlerin hiçbirinin üzeri çizilmiş değil. Yine de kadrodaki yerini korumak giderek zorlaşıyor. Pochettino'nun belirttiğine göre artık radarında 100'den fazla oyuncu var ve bu yaz kadroda yer alan 26 oyuncunun birçoğu için şartlar hiç olmadığı kadar zor.

  • Kazanan: Cavan Sullivan ve genç yetenekler

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    ZUMA Press Wire

    Kamptaki genç yıldızlar listesinin başında Cavan Sullivan geliyor.

    Beklenti, genç oyunculardan bir veya ikisinin bu kampta yer alacağı yönündeydi. Ancak sayı bunun da üzerine çıktı.

    İlk kez forma giyen genç oyunculardan toplam altısı bu kampta bulunuyor. Listenin başında ise elbette Cavan Sullivan var. Yeteneği ve son kamptaki performansı düşünüldüğünde, Sullivan'ın kadroya alınması bekleniyordu. Aynı şey Julian Hall için de geçerliydi. Ancak yalnız gelmediler. Gol atan diğer isimler Justin Ellis ve Mathis Albert'in yanı sıra Neil Pierre ve Adri Mehmeti de yeniden kadroda. Bu gruba Diego Kochen'i de ekleyebilirsiniz; gerçi 21 yaşındaki Kochen, grubun en yaşlısı.

    Bu davetler, yaşıtlarından birkaçının Olimpiyat hazırlıkları için ABD 23 yaş altı millî takımına katılacak olmasına rağmen geldi. Altı oyuncu ileride o gruba dönebilir ancak şimdilik A millî takım kadrosunda yer alıyorlar. Bu, onlar için büyük bir takdir göstergesi ve Pochettino'nun her birine ne kadar değer verdiğinin açık bir işareti.

    Yine de bu bir ödül değil, sınav. Baskının ve beklentilerin arttığı, takımda daha fazla büyük ismin bulunduğu bu ortamda genç oyuncular, hem takıma uyum sağlayabildiklerini hem de öne çıkabildiklerini göstermek zorunda.

    Pochettino, "En önemli [şey], oyuncuların birlikte nasıl oynadığını ve aralarındaki uyumu görmek" dedi. "Christian ile Mathis ilk kez bir arada olacak; McKennie ile Cavan için de aynı durum geçerli. Bu oyuncuların birlikte nasıl oynadığını kamp boyunca görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Pazartesiden itibaren sahadaki uyumu görmeye başlayacağız ama saha dışındaki uyum da çok önemli."

  • Kaybeden: Ricardo Pepi

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    Anadolu Agency

    Pepi, milli takımda talihsizlikler yaşamaya devam ediyor.

    Talihsiz bir sakatlık, Ricardo Pepi'nin son kamptan çekilmesine neden olmuştu. Kısa süre önce sakatlıktan dönen Pepi, PSV'nin 7-0'lık farklı galibiyetinde gol attı.

    Ancak Pepi bu kez kadroda yok. Pochettino, bunun yalnızca Pepi'nin fiziksel durumuyla değil, Balogun'un kondisyonuyla da ilgili olduğunu açıkladı.

    Pochettino, “Justin ve Julian tamamen hazır, bu yüzden biraz daha öndeler” dedi. “Ricardo geçen hafta birkaç dakika oynamış olsa da onu çağırmamamızın nedeni bu. Oyuncuları görmek ve değerlendirmek açısından, antrenmanlarına devam etmesinin, fiziksel olarak daha sağlam bir duruma gelmesinin ve geleceğe daha özgüvenle hazırlanmasının çok daha iyi olacağına karar verdik.

    “Bu yüzden ikisini de [Pepi ve Balogun] çağırmak istemedik çünkü ikisinin de yüzde 100 hazır olmadığını düşünüyorum.”

    Daha önce de pek çok talihsizlik yaşayan Pepi için bu da zor bir darbe. Sakatlıklar onu defalarca önemli fırsatlardan mahrum bıraktı ve burada da rol oynuyor. Gol atmaya devam ederek forma yarışının içinde kalacağını varsaymak makul, ancak Ellis ve Hall'un da devreye girmesiyle forvet pozisyonundaki rekabet arttı.

  • Kazanan: Yeni yüzler

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    SOPA Images

    Üç oyuncu, Pochettino'nun kadrosuna ilk kez çağrıldı.

    Kamp kadrosundaki isimlerin çoğu tanıdık olsa da üç yeni, ya da en azından nispeten yeni, yüz var. İkisi henüz ABD Milli Takımı forması giymedi. Biri ise Pochettino ile ilk kez çalışacak.

    Reed Baker-Whiting ve Santiago Castaneda, ABD Milli Takımı tecrübesi bulunmayan iki oyuncu. İkisi de kulüplerindeki performanslarıyla kadroya çağrılmayı hak etti. Baker-Whiting, bu sezon MLS'de fırtına gibi esen Nashville SC'de öne çıkıyor. Castaneda ise Paderborn'da başarılı bir performans sergiliyor ve Bundesliga'da adından söz ettiriyor.

    Bryan Reynolds'ın ise ABD Milli Takımı tecrübesi var, ancak mevcut teknik direktör yönetiminde hiç oynamadı. Rennes'deki performansı, 2023'ten bu yana ilk kez yeniden gündeme gelmesini sağladı. Üçünün de kadroya çağrılması bir ölçüde sürpriz olsa da her biri bunu hak etti.

    Pochettino, “İyi performans sergilediklerini düşünüyorum. Elbette farklı seçeneklere sahip olmak güzel. Bizimle birlikte olma fırsatını hak ettiklerini düşünüyorum. Böylece biz onları yakından tanıyabiliriz, onlar da milli takımımıza nasıl uyum sağlayabileceklerini görebilir” dedi.