Mauricio Pochettino, ABD Erkek Milli Takımı'nın son kadrosunu açıkladıktan kısa süre sonra seçimlerine ilişkin basın mensuplarına konuştu. Kadroda 25 oyuncu yer alsa da Pochettino ve ekibi geçen ay boyunca milli takıma çağrılabilecek 100'den fazla oyuncuyu takip etmişti. Pochettino'ya göre oyuncu havuzu geniş ve bu kadro, havuzun yalnızca bir bölümünü gösteriyor.

ABD Milli Takımı'nın teknik direktörü, "Kapı herkese açık. Milli takımın kapısı açık," dedi.

Pochettino sonunda 25 oyuncuda karar kıldı. Kadroda Christian Pulisic, Weston McKennie ve Folarin Balogun gibi takımın değişmez isimleri bulunuyor. Cavan Sullivan, Julian Hall ve Mathis Albert gibi yükselen yıldızlar da yer alıyor. Pochettino, söz verdiği gibi oyuncu havuzunu genişletmeye devam ederken kadroya üç yeni isim aldı. Bunlardan biri daha önce milli forma giymiş, diğer ikisi ise henüz giymemişti.

Kasım ayı kadrosu belirlenirken birçok etken ve karar rol oynadı. 23 yaş altı takımının kampı da yaklaşırken Pochettino bir kez daha denge kurmaya çalıştı. Genç yıldızların bir kısmı Olimpiyat takımına giderken diğerleri, Haiti ile oynanacak CONCACAF Uluslar Ligi karşılaşması için onun takımına katılacak. Özellikle bu dönemde kadro seçimi karmaşık bir süreç. Pochettino, bu kadronun da nihai olmadığını vurguladı.

"Belki de fırsat bulamamış pek çok oyuncu var," dedi. "Ama bence şimdi bu önemli. Şu ya da bu oyuncuya şans vermek bizim için gerçekten önemli, çünkü bunu hak ettiklerini düşünüyorum ve onları resmî maçlarda oynarken görmek gerçekten önemli."

GOAL, Pochettino'nun son ABD Milli Takımı kadrosunun kazananlarını ve kaybedenlerini inceliyor.