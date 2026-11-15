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Jaedyn Shaw 1-1GOAL

ABD Kadın Milli Takımı oyuncusu Jaedyn Shaw, Gotham'da özgürlüğü bulmayı, lider olarak gelişmeyi ve yeni nesle ilham vermeyi anlatıyor

Gotham bir NWSL şampiyonluğunun daha peşindeyken, e.l.f. elçisi Jaedyn Shaw futbolun özgüvenini, liderlik becerilerini ve saha dışındaki hedeflerini nasıl şekillendirdiğini GOAL'e anlatıyor.

Çeviri:

  • Jaedyn Shaw, bir NWSL şampiyonluğunun daha peşinde. Bunu yaparken futbola ilk âşık olmasını sağlayan özgürlük duygusuyla oynuyor.

    21 yaşındaki oyuncu, normal sezonu kariyer rekoru olan 11 gol ve beş asistle tamamlayarak Gotham FC'nin ilk NWSL Shield zaferine katkı sağladı. Etkisini play-off'lara da taşıdı. Seattle Reign karşısında alınan 1-0'lık çeyrek final galibiyetini getiren kendi kalesine gol, onun kullandığı kornerden geldi. Şimdi Gotham'ın bir kez daha şampiyonluk maçına çıkmasının önünde Kansas City Current var.

    Milli takımdaki yolculuğu da şekillenmeye devam ediyor. Shaw bu yıl USWNT'ye bir gol ve iki asistlik katkı sağladı. Emma Hayes'in ona daha fazla oynama süresi vermek istemesiyle ekim ayında U-23 takımında da görev aldı. Kulübünde daha fazla sorumluluk üstlenirken uluslararası düzeydeki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor.

    Tüm bunların arasında Shaw, futbolun ona her zaman sunduğu şeye dönüyor: kendisi olabileceği bir alana.

    Teksas'ın Frisco kentinde büyüyen Shaw, ailesiyle futbol izlediğini ve topun yanından pek ayrılmadığını hatırlıyor. Dört yaşında oynamaya başladı. Yaratıcılığını futsal sahasında geliştirdikten sonra 12 yaşlarında odağını 11'e 11 futbola çevirdi.

    “Oynamaya başladığımda futbolu sevdim çünkü iyi oynuyordum. Bana doğal geliyordu; kendim olabildiğim ve özgür hissedebildiğim bir yerdi,” dedi GOAL'a.

    Bu özgürlük, top hâkimiyetinde ve beklenmedik bir şey deneme isteğinde hâlâ görülüyor. Saha dışında kendini nasıl ortaya koyduğunu da şekillendiriyor.

    e.l.f. Cosmetics'in elçisi olan Shaw, GOAL'a Parity ve e.l.f. Beauty'nin, kız çocuklarının spora katılımı ile kadınların iş yaşamları arasındaki ilişkiyi inceleyen “Girls Who Play Change the Game” adlı raporunu anlattı. Dört ülkeden 9.500'den fazla kişinin yanıtlarına dayanan araştırma, gençlik yıllarında spora düzenli katılım ile ileride liderlik pozisyonlarında bulunma ve maaş pazarlığı yapma olasılığının artması arasında bağlantılar tespit etti.

    Shaw için bu bulgular, kendisinin de hâlâ öğrenmekte olduğu derslerle örtüşüyor. Futbol, özgüven kazanmasına, sesini bulmasına ve kendisinden sonra gelen kız çocuklarına neler sunabileceğini anlamasına yardımcı oldu.

  • “Fark yalnızca hazırlıkta”

    Jaedyn Shaw

    Shaw, kariyerinin en iyi normal sezonunun ardından Gotham'ın NWSL yarı finaline yükselmesine katkı sağladı.

    Shaw'un özgüveninin temelinde, henüz kimse onu izlemezken gösterdiği çaba var.

    “Özgüvenimi her zaman ne kadar iyi hazırlandığımdan aldım. Bence farkı yaratan şey hazırlık. Gereken çalışmayı yaptığınız sürece o büyük anlara hazır olursunuz,” dedi.

    O büyük anlar çabuk geldi. Shaw, 21 yaşında NWSL şampiyonluğu kazanan bir takımın parçası oldu, Olimpiyat altın madalyası kazandı ve ABD Kadın Millî Futbol Takımı'nın Concacaf W Gold Cup'ı kazanmasına yardımcı oldu. North Carolina Courage'daki zorlu döneminin ardından 2025'te Gotham'a transfer olması, ona gelişimini sürdürebileceği yeni bir ortam sundu.

    Shaw'un deneyimi, Parity ve e.l.f. araştırmasında öne çıkan bir temayı da yansıtıyor: Spor yoluyla geliştirilen beceriler, sporculara hayatın başka alanlarında da eşlik edebiliyor. Rapordaki “Gündelik Sporcular” grubunda terfi alanların yaklaşık yüzde 90'ı, sporda öğrendikleri bir becerinin ilerlemelerine yardımcı olduğunu söyledi. Bu grup, büyürken en az üç yıl spor yapmış ve tam zamanlı çalışan ya da yakın zamana kadar çalışmış kadınlardan oluşuyor.

    Shaw için kendine güvenmeyi öğrenmek, özgüveninin zaman zaman dalgalanabileceğini kabul etmek anlamına da geldi. Hazırlık yardımcı oluyor, ancak performansı planladığı gibi gitmediğinde dayanabileceği bir şeyin olması da önemli.

    “Özgüvenimin sarsıldığı pek çok an yaşadım,” dedi.

    İnancı da bu dayanağın bir parçası. Shaw'a, “kimliğimin bir istatistik tablosundaki rakamlardan ibaret olmadığını” hatırlatıyor.

  • “Her gün daha iyi olmaya istekli olmak”

    Jaedyn Shaw

    2025'te Gotham ile NWSL şampiyonluğu yaşayan Jaedyn Shaw, kendi tarzıyla liderlik etmeyi öğreniyor.

    21 yaşındaki Shaw, odadaki genç oyunculardan biri olmaya devam ediyor ama şimdiden paylaşacak deneyimleri var. Bu deneyimlerden nasıl yararlanacağını öğrenmek de başlı başına bir süreç olmuş.

    “Kariyerimin büyük bölümünde ilginç bir liderlik rolüm oldu. Bu rol daha çok örnek olmakla, genç oyuncuları temsil etmekle ya da genç olmasına rağmen deneyim sahibi biri olmakla ilgiliydi,” dedi.

    Bu bazen genç bir takım arkadaşı adına sesini yükseltmek anlamına geliyor. Bazen de kendisinin bir şey istemesi gerektiğini fark etmek. Kimi zaman ise ortama biraz neşe katmak.

    Shaw gülerek, “Sanırım iyi polis benim,” dedi.

    İzlemeye çalıştığı yol bu olsa da kendisini örnek olarak liderlik eden biri diye tanımlamak konusunda biraz daha çekingen.

    “Bunu kendim söylemektense başkasının benim hakkımda söylemesini tercih ederim ama özgüven!” dedi.

    Rahatlıkla dile getirdiği şey ise gelişmeye olan bağlılığı. Yaptığı işten keyif almakla başkaları için bir standart belirlemek bir arada mümkün.

    “Her gün daha iyi olma isteğim ve azmimle, kendim ve takım için her gün gelip yüzde 100’ümü vermemle gerçekten gurur duyuyorum.”

  • Fırtınanın ortasındaki sakinlikten ders çıkarmak

    Jaedyn Shaw

    Shaw, sakin liderliğin değerini kendisine gösteren Naomi Girma ve Tierna Davidson'a teşekkür etti.

    Shaw'un liderliğe bakışının bir bölümü, çevresindeki oyunculardan neye ihtiyaç duyduğunu bilmesinden kaynaklanıyor. Bu konuda kendisine kimin örnek olduğu sorulduğunda, eski San Diego Wave takım arkadaşı Naomi Girma'nın adını hemen verdi.

    "San Diego'da oynarken Naomi, zor anlarda hep sakinliğini koruyan biriydi. Ona bakıp 'Tamam, sorun yok. Naomi paniklemiyor, benim de paniklememe gerek yok' diyebiliyordum."

    Bu sakinliği Shaw üzerinde iz bıraktı. Zor bir anda Girma'ya bakıp onun durumu ele alış biçiminden güven bulabiliyordu.

    Shaw, Gotham ve ABD Kadın Milli Takımı savunmacısı Tierna Davidson'da da benzer bir özellik görüyor.

    Shaw, "Kesinlikle Tierna'yı da söylerim," dedi. "O da daha sessiz bir lider. Naomi için söylediğim gibi, Tierna da zor anlarda sakinliğini koruyor. Sanırım özellikle bana gerçekten yardımcı olan liderlerde böyle ortak bir özellik var."

    Shaw, bu örneklerin hangi yönlerinin kendi kişiliğine uyduğunu öğreniyor. Bir lider, en çok konuşan kişi olmadan da güven verebilir. Genç bir oyuncu da hâlâ kendi yolunu bulmaya çalışırken başkalarına örnek olabilir.

    Kendini ifade etme özgürlüğüne önem veren bir oyuncu için böyle bir destek önemli. Shaw'a yeni şeyler denemeyi sürdürme güveni ve kendine özgü bir lider olarak gelişme alanı sağlıyor.

  • “Kültürü ileri taşıyın!”

    Jaedyn Shaw

    Jaedyn Shaw'ın modaya ilgisi, futbol dışında kendini ifade etme biçiminin bir parçası.

    Shaw, bu özgürlüğün hayatının her alanına yayılmasını istiyor. Moda, güzellik ve ait olduğu toplulukları temsil etmek onun için önemli. Kadın futbolunda giderek daha fazla oyuncunun bu ilgi alanlarını paylaşmanın yollarını bulduğunu görüyor.

    “Biz sadece sahada yaptıklarımızdan ibaret değiliz. Saha dışında da pek çok şey yapabiliriz.”

    Trinity Rodman'ın Victoria's Secret Fashion Show'da podyuma çıkmasını, Jordyn Huitema'nın kendi cilt bakım ürünleri serisini geliştirmesini ve NWSL'nin “Ted Lasso”da yer almasını, futbolun erişiminin genişlemesine örnek gösteriyor. Bunların her biri, insanların kadın futboluyla ve bu sporu yapan oyuncularla bağ kurması için başka bir yol sunuyor.

    Shaw da bu büyümenin bir parçası olmak istiyor. e.l.f. ile yaptığı çalışmalar ve artan görünürlüğü sayesinde, genç kızların sporda kalıp kendileri olarak neler başarabileceklerini görmesini umuyor.

    “Afro-Amerikan ve Vietnam kökenli Amerikalı kültürlerini temsil etmek, bu konuda elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Açıkçası olumlu etki yaratabileceğim toplulukları da arıyorum.”

    Bu arayış hâlâ sürüyor. Kendi sesini bulma, etkisini anlama ve bu etkiyi bundan sonra nereye taşımak istediğine karar verme süreci de öyle.

    Hedefini ise net biçimde ifade ediyor.

    “Kültürü ileri taşı!”