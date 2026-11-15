Jaedyn Shaw, bir NWSL şampiyonluğunun daha peşinde. Bunu yaparken futbola ilk âşık olmasını sağlayan özgürlük duygusuyla oynuyor.

21 yaşındaki oyuncu, normal sezonu kariyer rekoru olan 11 gol ve beş asistle tamamlayarak Gotham FC'nin ilk NWSL Shield zaferine katkı sağladı. Etkisini play-off'lara da taşıdı. Seattle Reign karşısında alınan 1-0'lık çeyrek final galibiyetini getiren kendi kalesine gol, onun kullandığı kornerden geldi. Şimdi Gotham'ın bir kez daha şampiyonluk maçına çıkmasının önünde Kansas City Current var.

Milli takımdaki yolculuğu da şekillenmeye devam ediyor. Shaw bu yıl USWNT'ye bir gol ve iki asistlik katkı sağladı. Emma Hayes'in ona daha fazla oynama süresi vermek istemesiyle ekim ayında U-23 takımında da görev aldı. Kulübünde daha fazla sorumluluk üstlenirken uluslararası düzeydeki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor.

Tüm bunların arasında Shaw, futbolun ona her zaman sunduğu şeye dönüyor: kendisi olabileceği bir alana.

Teksas'ın Frisco kentinde büyüyen Shaw, ailesiyle futbol izlediğini ve topun yanından pek ayrılmadığını hatırlıyor. Dört yaşında oynamaya başladı. Yaratıcılığını futsal sahasında geliştirdikten sonra 12 yaşlarında odağını 11'e 11 futbola çevirdi.

“Oynamaya başladığımda futbolu sevdim çünkü iyi oynuyordum. Bana doğal geliyordu; kendim olabildiğim ve özgür hissedebildiğim bir yerdi,” dedi GOAL'a.

Bu özgürlük, top hâkimiyetinde ve beklenmedik bir şey deneme isteğinde hâlâ görülüyor. Saha dışında kendini nasıl ortaya koyduğunu da şekillendiriyor.

e.l.f. Cosmetics'in elçisi olan Shaw, GOAL'a Parity ve e.l.f. Beauty'nin, kız çocuklarının spora katılımı ile kadınların iş yaşamları arasındaki ilişkiyi inceleyen “Girls Who Play Change the Game” adlı raporunu anlattı. Dört ülkeden 9.500'den fazla kişinin yanıtlarına dayanan araştırma, gençlik yıllarında spora düzenli katılım ile ileride liderlik pozisyonlarında bulunma ve maaş pazarlığı yapma olasılığının artması arasında bağlantılar tespit etti.

Shaw için bu bulgular, kendisinin de hâlâ öğrenmekte olduğu derslerle örtüşüyor. Futbol, özgüven kazanmasına, sesini bulmasına ve kendisinden sonra gelen kız çocuklarına neler sunabileceğini anlamasına yardımcı oldu.