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USWNT GFX 1-1GOAL

ABD Kadın Milli Takımı’nda yükselenler ve düşenler: Mallory Swanson ve Ashley Sanchez, İspanya karşısında parladı ancak güven vermeyen kaleci performansı ve savunma hataları Emma Hayes’e düzeltecek çok şey bıraktı

Swanson ve Sanchez, İspanya karşısında iyi bir performans sergiledi ancak kalecilikteki güvensiz görüntü ve savunma hataları, Dünya Kupası elemeleri öncesinde Emma Hayes'in yanıtlaması gereken önemli sorular olduğunu gösterdi.

Çeviri:

  • ABD Kadın Milli Takımı, aynı rakiple yeniden karşılaştığında karşılık vermeyi geçmişte başardı. Bu yıl Japonya ve Brezilya karşısında aldığı yenilgilerin ardından toparlandı. Ancak İspanya farklı türde bir sınavdı.

    İlk maçta ABD, rakibinin birkaç adım gerisinde görünüyordu. Normalde hücumları yönlendiren ve oyunun temposunu belirleyen Lindsey Heaps ile Rose Lavelle, oyuna yetişmeye çalıştı. Genellikle uyumlu oynayan savunma hattı arasındaki bağlantı kopmuş görünüyordu; Emily Fox ve Avery Patterson kendi bölgelerinde yalnız kaldı. İleri uçta fırsatlar yakalandı ama son vuruşlar gelmedi.

    İkinci maçta değişiklikler yapıldı. Gelişme vardı. Ancak düzeltilmesi gereken çok şey de vardı.

    Ashley Sanchez ve Mallory Swanson'ın golleri 2-2'lik beraberliği kurtarırken Emma Hayes'in elindeki hücum yeteneğini bir kez daha gösterdi. Geride ise tablo o kadar güven verici değildi. Claudia Dickey ve Phallon Tullis-Joyce, iki maç boyunca zor anlar yaşadı ve elemeler öncesinde kaleci pozisyonuyla ilgili soru işaretleri bıraktı.

    Savunmada yaşanan uyum sorunlarının bir nedeni vardı: Her iki maçta da ilk 11'de başlayan savunma dörtlüsü ilk kez birlikte oynuyordu. Tierna Davidson ve Kennedy Wesley, iki farklı savunma hattının da temelini oluşturdu. Maçlar ilerledikçe daha rahat oynadılar ve İspanya'nın baskısı altında acele etmek yerine topa sahipken daha sabırlı davrandılar. Yine de aralarındaki uyumun hızla gelişmesi gerekiyor.

    ABD Kadın Milli Takımı bir sonraki kez sahaya çıktığında Dünya Kupası'na katılım hakkı söz konusu olacak. 27 Kasım'da El Salvador karşısında alınacak galibiyet, Brezilya'daki yerini garantileyecek. Hazırlık maçları bitti. Şimdi bu maçlardan çıkarılan derslerin sonuçlara yansıması gerekiyor.

    Bu doğrultuda GOAL, elemeler öncesinde kimin konumunu güçlendirdiğine ve kimin daha fazla çalışması gerektiğine bakıyor.

  • Yükselişte: Mallory Swanson

    Mallory Swanson, USWNT
    Getty

    Mallory Swanson, İspanya karşısında skoru eşitleyen golü atarak ABD Kadın Milli Takımı'nın 2-2 berabere kalmasına yardımcı oldu.

    Swanson’ın İspanya karşısında süre alması bekleniyordu. Ancak Chicago Stars’la geçirdiği zorlu kulüp sezonunda gözden kaçabilecek bir gerçeği, dünya sahnesinde ne kadar iyi olabildiğini hatırlattı.

    Swanson’ın en önemli özelliği, hücum hattının her bölgesinde oynayabilmesi. Merkezde rahat. Kanatlarda bitirici. Nerede oynarsa oynasın tehdit oluşturuyor.

    İspanya’ya karşı iki maçta da forma giydi ancak en büyük katkısını ikinci maçta yaptı: 2-2 biten karşılaşmada beraberlik golünü attı. Kendine güvenen bir görüntü sergiledi, doğru boşlukları buldu ve ABD’nin ihtiyaç duyduğu soğukkanlı bitirici vuruşu yaptı.

    Swanson, maçın ardından gazetecilere bunun “biraz gerçeküstü” hissettirdiğini söyledi.

    “Gol atmayalı yaklaşık iki yıl olmuştu ve bu sürede çok şey yaşandı,” dedi. “Sanırım ilk golü atıp bu bekleyişi geride bırakmak güzel.”

  • Düşüşte: Claudia Dickey

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    Icon Sportswire

    Claudia Dickey, ABD Kadın Milli Takımı'nın İspanya'ya 2-0 yenildiği açılış maçında iki gol yedi.

    Dickey, İspanya'ya karşı oynanan ilk maça ilk 11'de başladı ve neredeyse hemen baskı altında kaldı. Henüz üçüncü dakikada pozisyon hatası yaptı; İspanya da ilk şutunda golü buldu.

    Kısa süre sonra ikinci gol geldi. Aksaklıklar yalnızca Dickey'den kaynaklanmıyordu ancak normalde güçlü yönleri olan savunmayı organize etme ve şutları kurtarma konusunda zorlandı. Bulduğu fırsatları bu kadar iyi değerlendiren bir rakibe karşı bu eksikler pahalıya mal oldu.

    Bu, zorlu bir görevdi. Dünya sıralamasının zirvesindeki takımla karşılaşmak, Dickey'ye kendisini üst düzey bir rakibe karşı sınamak için değerli bir fırsat sundu. Bu maçtan çıkarılacak dersler olduğu gibi geliştirilmesi gereken alanlar da açıkça görülüyor.

    Birinci kalecilik görevini üstlenme fırsatı hem Dickey hem de Phallon Tullis-Joyce için hâlâ mevcut. Ancak bu iki maçın ardından ikisi de bu tartışmayı bitirecek kadar ikna edici bir performans sergileyemedi.

  • Yükselişte: Ashley Sanchez

    Ashley Sanchez

    Ashley Sanchez, ABD Kadın Milli Futbol Takımı'nın İspanya ile 2-2 berabere kaldığı maçta bir gol attı.

    Sanchez’in NWSL’de attığı 20 gol, onu görmezden gelmeyi zorlaştırdı. İspanya karşısındaki sınavı ise bu formunu millî takım düzeyine taşımaktı.

    İlk karşılaşmada oyuna sonradan girip ritmini bulduktan sonra ikinci maça ilk 11’de başladı. Başlangıçta paslarında acele etti ve driplingleri zorladı. Ancak maç ilerledikçe oyununu buldu; hücumun son üçte birlik bölümünde daha sabırlı ve soğukkanlı oynadı.

    Sanchez, 49. dakikada USWNT’nin serideki ilk golünü atarak aradığı çıkışı yakaladı. Savunmacıyı iyi okudu, doğru anı seçti ve şutunu uzak köşeye gönderdi. Pozisyonun gelişiminde sabır, bitirişinde ise isabet vardı.

    Sanchez, kulüp düzeyindeki performansıyla zaten kendini kanıtlamıştı. İspanya karşısında da bunu göstererek Hayes’in eleme kadrosunda yer alma iddiasını güçlendirdi.

  • Düşüşte: Phallon Tullis-Joyce

    Phallon Tullis-Joyce, USWNT
    Getty

    Tullis-Joyce, ABD Kadın Milli Takımı'nın İspanya'ya karşı oynadığı ikinci maçta ilk 11'de başladı.

    Tullis-Joyce, salı günü İspanya'ya karşı maçın ilk 20 dakikasında umut veren bir performans sergiledi. Önemli kurtarışlar yaptı, başlangıçta ayaklarıyla oynarken rahat göründü ve savunmayı organize ederken daha kararlıydı. Ardından 27. dakikada İspanya bir boşluk buldu ve Alexia Putellas bunu değerlendirdi.

    Sonrasında yaşananlar daha endişe vericiydi. Tullis-Joyce, kendisine verilen geri pasın ardından topu uzaklaştırmak isterken doğrudan sahanın ortasına, İspanya'ya gönderdi. Yedikleri golün ardından ev sahibi ekibin soğukkanlı kalması gerekiyordu. Ancak bu top kaybı, İspanya'nın farkı ikiye çıkarmasına yardımcı oldu.

    Tullis-Joyce'un Avrupa'nın üst düzey rakiplerine karşı edindiği deneyim, Dickey ile rekabetinde bir avantaj. Zorlu kurtarışlar yapmasını ve geniş bir alanı kontrol etmesini sağlayan boyu, uzanma mesafesi ve atletizmi de öyle.

    Ancak topu oyuna sokması hâlâ endişe kaynağı. İspanya kadar aralıksız pres yapan bir takıma karşı kalecinin güvenilir bir pas seçeneği sunması gerekiyor. Tullis-Joyce umut verici işaretler gösterdi, ancak ABD'nin ihtiyaç duyduğu anlarda topla oynarken yeterince istikrarlı bir güven vermedi.

  • Düşüşte: Tierna Davidson ve Kennedy Wesley

    Emma Hayes, USWNT
    Getty

    Tierna Davidson ve Kennedy Wesley, ABD Kadın Milli Takımı'nın İspanya'ya karşı oynadığı iki maçta da ilk 11'deki stoper ikilisiydi.

    Naomi Girma ve Emily Sonnett'in yokluğunda stoperdeki doğal tercihler Tierna Davidson ve Kennedy Wesley'ydi. İspanya ile oynanan maçlar, ikisi için de savunmanın merkezine soğukkanlılık ve liderlik katma fırsatıydı.

    Umut veren anlar vardı, ancak pahalıya mal olan hatalar da yapıldı. Zamansız öne çıkışlar, savunmacılar arasında bırakılan boşluklar ve hücumcuların ofsaytta bırakılmadığı anlar, İspanya'ya vermemeleri gereken fırsatlar sundu.

    Wesley, millî takım kariyerinin başlarında belirgin bir gelişim gösterdi. Davidson çok daha deneyimli, ancak ön çapraz bağ ameliyatı sonrası uzun süren iyileşme döneminin ardından hâlâ ritmini bulmaya çalışıyor. İkisi de ABD'nin ihtiyaç duyduğu özelliklere sahip: oyun zekâsı, soğukkanlılık ve geriden oyun kurma özgüveni.

    Ancak İspanya karşısında bu özellikleri daha dikkatli ve kararlı bir savunmayla desteklemeleri gerekiyordu. İspanya'nın hareketliliği savunma hattını genişletti ve en küçük boşluklar bile fırsata dönüştü. Davidson ile Wesley'nin öne çıkarken, alan kapatırken ve tehlikeye müdahale ederken daha uyumlu hareket etmesi gerekiyordu.

    Hayes'in stoperde başka seçenekleri de var, ancak uyum birlikte oynadıkça gelişir. Birlikte daha fazla zaman geçirmek, Davidson ile Wesley'nin birbirini daha iyi anlamasına yardımcı olabilir. Zorluk şu ki bir sonraki fırsatları, Dünya Kupası bileti söz konusuyken gelebilir.