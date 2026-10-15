ABD Kadın Milli Takımı, aynı rakiple yeniden karşılaştığında karşılık vermeyi geçmişte başardı. Bu yıl Japonya ve Brezilya karşısında aldığı yenilgilerin ardından toparlandı. Ancak İspanya farklı türde bir sınavdı.

İlk maçta ABD, rakibinin birkaç adım gerisinde görünüyordu. Normalde hücumları yönlendiren ve oyunun temposunu belirleyen Lindsey Heaps ile Rose Lavelle, oyuna yetişmeye çalıştı. Genellikle uyumlu oynayan savunma hattı arasındaki bağlantı kopmuş görünüyordu; Emily Fox ve Avery Patterson kendi bölgelerinde yalnız kaldı. İleri uçta fırsatlar yakalandı ama son vuruşlar gelmedi.

İkinci maçta değişiklikler yapıldı. Gelişme vardı. Ancak düzeltilmesi gereken çok şey de vardı.

Ashley Sanchez ve Mallory Swanson'ın golleri 2-2'lik beraberliği kurtarırken Emma Hayes'in elindeki hücum yeteneğini bir kez daha gösterdi. Geride ise tablo o kadar güven verici değildi. Claudia Dickey ve Phallon Tullis-Joyce, iki maç boyunca zor anlar yaşadı ve elemeler öncesinde kaleci pozisyonuyla ilgili soru işaretleri bıraktı.

Savunmada yaşanan uyum sorunlarının bir nedeni vardı: Her iki maçta da ilk 11'de başlayan savunma dörtlüsü ilk kez birlikte oynuyordu. Tierna Davidson ve Kennedy Wesley, iki farklı savunma hattının da temelini oluşturdu. Maçlar ilerledikçe daha rahat oynadılar ve İspanya'nın baskısı altında acele etmek yerine topa sahipken daha sabırlı davrandılar. Yine de aralarındaki uyumun hızla gelişmesi gerekiyor.

ABD Kadın Milli Takımı bir sonraki kez sahaya çıktığında Dünya Kupası'na katılım hakkı söz konusu olacak. 27 Kasım'da El Salvador karşısında alınacak galibiyet, Brezilya'daki yerini garantileyecek. Hazırlık maçları bitti. Şimdi bu maçlardan çıkarılan derslerin sonuçlara yansıması gerekiyor.

Bu doğrultuda GOAL, elemeler öncesinde kimin konumunu güçlendirdiğine ve kimin daha fazla çalışması gerektiğine bakıyor.