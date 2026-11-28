El Salvador, dört kez Dünya Kupası'nı kazanan ABD karşısında kendisini çok zorlu bir sınavın beklediğini biliyordu. ABD'nin hızını ve aralıksız hücum baskısını durdurmak için savunmada altı oyuncuya yer verdi ancak neredeyse her zaman rakibinin bir adım gerisinde kaldı. Savunma arkasına atılan etkili paslar, hızlı tek ve iki paslı oyun ve ceza sahasındaki akıllı hareketlilik, El Salvador'un savunma planının eksiklerini ortaya çıkardı.

Altı savunmacıya rağmen El Salvador, ceza sahasına koşu yapan oyuncuları takip etmekte zorlandı. Zaman zaman savunma çizgisini fazla önde kurunca ABD'li oyuncular koşularını doğru zamanda yapıp arkaya sarktı, savunmacılar da onları kovalamak zorunda kaldı. Konuk ekibin topa sahip olamaması, baskıyı hafifletme fırsatlarını azaltarak savunmadaki sorunlarını daha da büyüttü.

ABD yalnızca ilk yarıda yedi gol attı. El Salvador, devre arasından sonra rakibine sadece bir gol izni verse de maçı yüzde 22 topla oynama oranıyla tamamladı ve isabetli şut çekemedi.

El Salvador'un son Olimpiyat şampiyonunu yenmesini bekleyen pek az kişi vardı. Ancak Dünya Kupası bileti söz konusuyken ABD'nin savunma düzenini bu kadar kolay aşması özellikle hayal kırıklığı yarattı.