ABD Kadın Milli Takımı, cuma gecesi Teksas'ın Mansfield kentinde El Salvador'u 8-0 yenerek 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkı kazandı.
ABD'nin gol perdesini açması yalnızca dokuz dakika sürdü. Stoper Kennedy Wesley, ceza sahasına sonradan yaptığı koşuyla takımını öne geçirdi. Savunma hattında altı oyuncu bulundurmasına rağmen El Salvador, ABD'yi ceza sahasında durdurmakta zorlandı. Devre arasına kadar altı gol daha bulan ABD'de Ashley Sanchez, hat-trick yaparak öne çıktı.
İkinci yarıda gol sayısı azaldı ancak Croix Bethune, üstün oyununu sürdüren ABD'nin sekizinci golünü attı. ABD maçı yüzde 78, El Salvador ise yüzde 22 topla oynama oranıyla tamamladı.
Emma Hayes'in ekibi artık Dünya Kupası'na katılma hedefini tamamlanmış sayabilir. ABD'nin hücum performansı dikkat çekse de savunması da bir o kadar etkiliydi: Rakibine isabetli şut şansı tanımadı.
GOAL, Teksas'ın Mansfield kentindeki Texas Health Mansfield Stadium'da oynanan maçın kazananlarına ve kaybedenlerine bakıyor.