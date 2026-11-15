Christian Pulisic, iki golle ABD Milli Takımı'na döndü. Mauricio Pochettino'nun ekibi, cumartesi günü Nu Stadium'da ikinci yarıda beş gol atarak Haiti'yi 6-0 mağlup etti.

Auston Trusty'nin 10. dakikada attığı golle ilk yarıyı önde kapatan ABD karşısında Haiti, beraberlik golüne yaklaştı ve Diego Kochen'i kritik bir kurtarış yapmaya zorladı. Ancak ABD, devre arasından sonra farkı açtı. Julian Hall farkı ikiye çıkardı, ardından Pulisic kısa aralıklarla iki kez fileleri havalandırdı. Weston McKennie ve oyuna sonradan giren Folarin Balogun skoru belirledi.

Bu sonuçla ABD, salı günü Cincinnati'de oynanacak rövanş öncesinde büyük bir avantaj elde etti. Karşılaşma, Manchester United'a geçmeden önce Pochettino'nun takımın başındaki son maçı olacak.