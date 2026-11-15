ABD-Haiti maçı oyuncu puanları: Christian Pulisic ve Julian Hall, altı gollü farklı galibiyette parladı

Diego Kochen - 7/10

ABD yalnızca bir gol öndeyken ilk yarıda Danley Jean Jacques'ın golüne engel olan önemli bir kurtarış yaptı. İkinci yarıdaki hatasının ardından verilen ofsayt kararı onu kurtardı. Maçı gol yemeden tamamladı ancak genç kalecinin hâlâ geliştirmesi gereken yönleri olduğunu gösteren anlar yaşandı.

Auston Trusty - 8/10

Sebastian Berhalter'ın serbest vuruşunda arka direkte yaptığı düzgün vuruşla gol perdesini açtı. Erken gelen gol ve gol yemeden tamamlanan maç, Celtic savunmacısı için verimli bir akşam anlamına geldi.

Chris Richards - 7/10

Maçın başındaki hatası, Kochen'ı kurtarış yapmak zorunda bıraktı. Daha sonra, ilk yarı bitmeden Haiti tehlike yaratırken Lenny Joseph'ın golünü değerli bir müdahaleyle önledi. ABD'nin gol yemeden maçı tamamlamasına yardımcı oldu ancak savunmada düzeltilmesi gereken aksaklıklar da yaşandı.

Antonee Robinson - 8/10

Hall'un golünde ortayı yaparak ABD'nin ikinci yarıda ihtiyaç duyduğu golü hazırladı. Maçın başında sarı kart görmesine rağmen karşılaşmanın tamamında oynadı. Hücuma katkısı, tek farklı üstünlüğün rahat bir farka dönüşmesine yardımcı oldu.

Alex Freeman - 7/10

Pulisic'in ceza sahası dışından kaydettiği ikinci golünde pası vererek bir asist yaptı. ABD'nin iki beki de gollere katkıda bulunurken Freeman, ilk yarıdan sonra oyunun açılmasıyla üzerine düşeni yaptı.