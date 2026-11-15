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Haiti v United States - CONCACAF Nations League QuarterfinalGetty Images Sport

ABD-Haiti maçı oyuncu puanları: Christian Pulisic ve Julian Hall, altı gollü farklı galibiyette parladı

Christian Pulisic'in iki gol attığı, Julian Hall'un ise milli takım kariyerindeki güçlü başlangıcını sürdürdüğü maçta ABD Erkek Milli Futbol Takımı, Miami'de Haiti'yi 6-0 yendi.

Staff Writer
Oluşturuldu:

  • Christian Pulisic, ABD Milli Takımı'na dönüşünde iki gol attı. Mauricio Pochettino'nun ekibi, cumartesi günü Nu Stadium'da Haiti'yi 6-0 mağlup ederken gollerinin beşini ikinci yarıda buldu.

    Auston Trusty'nin 10. dakikada attığı golle ABD ilk yarıyı önde kapattı. Haiti, beraberlik golüne yaklaşarak Diego Kochen'i kritik bir kurtarış yapmaya zorladı. Ancak ABD, devre arasından sonra farkı açtı. Julian Hall farkı ikiye çıkarırken Pulisic kısa aralıklarla iki gol attı. Weston McKennie ve oyuna sonradan giren Folarin Balogun skoru belirledi.

    Bu sonuçla ABD, Cincinnati'de salı günü oynanacak rövanş öncesinde avantajı eline aldı. Karşılaşma, Pochettino'nun Manchester United'a geçmeden önce takımın başındaki son maçı olacak.

  • Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    Trusty gol perdesini açarken ABD erkek millî takımı, Haiti karşısında altı gol atıp kalesini gole kapattı.

    Diego Kochen - 7/10

    ABD yalnızca bir gol öndeyken ilk yarıda Danley Jean Jacques'ın golüne engel olan önemli bir kurtarış yaptı. İkinci yarıdaki hatasının ardından verilen ofsayt kararı onu kurtardı. Maçı gol yemeden tamamladı ancak genç kalecinin hâlâ geliştirmesi gereken yönleri olduğunu gösteren anlar yaşandı.

    Auston Trusty - 8/10

    Sebastian Berhalter'ın serbest vuruşunda arka direkte yaptığı düzgün vuruşla gol perdesini açtı. Erken gelen gol ve gol yemeden tamamlanan maç, Celtic savunmacısı için verimli bir akşam anlamına geldi.

    Chris Richards - 7/10

    Maçın başındaki hatası, Kochen'ı kurtarış yapmak zorunda bıraktı. Daha sonra, ilk yarı bitmeden Haiti tehlike yaratırken Lenny Joseph'ın golünü değerli bir müdahaleyle önledi. ABD'nin gol yemeden maçı tamamlamasına yardımcı oldu ancak savunmada düzeltilmesi gereken aksaklıklar da yaşandı.

    Antonee Robinson - 8/10

    Hall'un golünde ortayı yaparak ABD'nin ikinci yarıda ihtiyaç duyduğu golü hazırladı. Maçın başında sarı kart görmesine rağmen karşılaşmanın tamamında oynadı. Hücuma katkısı, tek farklı üstünlüğün rahat bir farka dönüşmesine yardımcı oldu.

    Alex Freeman - 7/10

    Pulisic'in ceza sahası dışından kaydettiği ikinci golünde pası vererek bir asist yaptı. ABD'nin iki beki de gollere katkıda bulunurken Freeman, ilk yarıdan sonra oyunun açılmasıyla üzerine düşeni yaptı.

  • Orta saha

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    Berhalter'ın duran top kullanımı, ABD Erkek Millî Takımı için paha biçilmez bir koz olmaya devam ediyor.

    Tyler Adams - 7/10

    Takımın kaptanlığını üstlendi ve orta sahaya fiziksel güç kattı. ABD ikinci golünü ararken ilk yarı bitmeden şansını denedi ancak şutu üstten auta gitti.

    Sebastian Berhalter - 6/10

    Kullandığı serbest vuruşla Trusty'nin açılış golünü hazırladı ve duran toplardaki değerini erkenden hatırlattı. İlk yarı bitmeden sarı kart gördü ve ABD'nin gol perdesini açmasını sağlayan asisti yaptıktan sonra 66. dakikada oyundan çıktı.

  • Forvetler

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    Pulisic, ABD Erkek Milli Futbol Takımı'na dönüşünde kısa aralıklarla iki gol atarak takımının çeyrek final maçında kontrolü iyice ele geçirmesine yardımcı oldu.

    Weston McKennie - 8/10

    Dünya Kupası’ndan bu yana ABD erkek millî takımındaki ilk maçında gol attı. 68. dakikada Tillman’ın ortasını kafayla ağlara göndererek takımının beşinci golünü kaydetti. Oyundan son bölümde çıkmadan önce ceza sahasındaki etkinliğiyle ABD’ye gol bulmak için bir başka seçenek sundu.

    Malik Tillman - 9/10

    Maçı iki asistle tamamladı. Beşinci golde McKennie’ye pası verdi, altıncı golde ise Balogun’u pozisyona soktu. Biri duran toptan, diğeri açık oyundan gelen katkılarıyla ABD’nin rahat üstünlüğünü farklı bir galibiyete dönüştürmesine yardımcı oldu.

    Christian Pulisic - 9/10

    62. dakikada bir penaltı kazandırıp atışı gole çevirdi, bir dakika sonra da ceza sahası dışından ağları buldu. Dünya Kupası’ndan bu yana ilk millî maçında iki kritik gol attı. İkincisiyle ABD’yi 4-0 öne geçirirken Haiti’yi maçın son yarım saatinde zorlu bir durumla karşı karşıya bıraktı.

    Julian Hall - 8/10

    Robinson’ın ortasını gole çevirerek farkı ikiye çıkardı ve millî takımdaki etkileyici başlangıcını sürdürüp beş maçta dördüncü golünü attı. Akıllıca topuk pasıyla Pulisic’in penaltı kazanmasıyla sonuçlanan atağın gelişimine de katkı sağladı. 66. dakikada oyundan çıkmadan önce yine verimli bir performans sergiledi.

  • Yedek oyuncular ve teknik direktör

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    Folarin Balogun, Mauricio Pochettino’nun ABD erkek millî takımının başındaki sondan bir önceki maçında oyuna sonradan girip son golü attı.

    Folarin Balogun - 7/10

    66. dakikada oyuna girdi ve 82. dakikada Tillman'ın pasını gole çevirerek maçın skorunu belirledi. Daha önce bir golü geçersiz sayılmıştı ancak ABD'nin altıncı golünü atarak maça damgasını vurdu.

    Bryan Reynolds - 6/10

    ABD'nin 4-0 önde olduğu 66. dakikada Balogun ile birlikte oyuna girdi. Kalan bölümde sahadaydı; ABD iki gol daha attı ve kalesini gole kapattı.

    Adri Mehmeti - 6/10

    81. dakikada oyuna girdikten kısa süre sonra topu kazanarak son gole katkıda bulundu. Ardından Tillman, Balogun'a pası verdi. Kısa süren bir performansta skora somut katkı sağladı.

    Mathis Albert - 6/10

    Sonuç belli olmuşken 81. dakikada Pulisic'in yerine oyuna girdi. Maça etki etmek için fazla zamanı olmadı.

    Justin Ellis - N/A

    86. dakikada Tillman'ın yerine oyuna girdi. Sağlıklı bir değerlendirme yapmak için yeterince süre bulamadı.

    Mauricio Pochettino - 9/10

    Hall'u ilk 11'de başlatma kararı bir golle karşılık buldu; Balogun da yedek kulübesinden gelip gol attı. İkinci yarıda gelen beş gol, Pochettino'ya takımın başındaki sondan bir önceki maçında farklı bir galibiyet ve Cincinnati'deki veda maçına taşıyacağı büyük bir avantaj sağladı.