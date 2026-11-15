ABD-Haiti maçı oyuncu puanları: Christian Pulisic ve Julian Hall, altı gollü farklı galibiyette parladı

Christian Pulisic, ABD Milli Takımı'na dönüşünde iki gol attı. Mauricio Pochettino'nun ekibi, cumartesi günü Nu Stadium'da Haiti'yi 6-0 mağlup ederken gollerinin beşini ikinci yarıda buldu.
Auston Trusty'nin 10. dakikada attığı golle ABD ilk yarıyı önde kapattı. Haiti, beraberlik golüne yaklaşarak Diego Kochen'i kritik bir kurtarış yapmaya zorladı. Ancak ABD, devre arasından sonra farkı açtı. Julian Hall farkı ikiye çıkarırken Pulisic kısa aralıklarla iki gol attı. Weston McKennie ve oyuna sonradan giren Folarin Balogun skoru belirledi.
Bu sonuçla ABD, Cincinnati'de salı günü oynanacak rövanş öncesinde avantajı eline aldı. Karşılaşma, Pochettino'nun Manchester United'a geçmeden önce takımın başındaki son maçı olacak.