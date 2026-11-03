Dünya Kupası sonrası ilk kamp, eylül ayında ABD Erkek Millî Futbol Takımı için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Bu kamp ise farklı bir şey getiriyor: resmî maçlar. Üstelik yalnızca maçlar değil, takımın gündemindeki konular da ciddiyet taşıyor.

CONCACAF Uluslar Ligi hızla yaklaşırken ABD, 2026'nın son resmî maçları için yakında yeniden bir araya gelecek. Rakibi Haiti. Güney Florida ve Cincinnati'de oynanacak iki maçlık eşleşmeyi kazanırsa yeniden yarı finale yükselecek.

ABD millî takımındaki birçok oyuncu bu süreçten daha önce geçti, ancak geçmeyenler de çok. ABD Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, son kampta oyuncu havuzunu genişleterek kısa sürede takımın tanıdık yüzleri hâline gelebilecek yeni bir kuşağa kapı açtı. Yine de kadro seçiminde başka etkenler de var: ABD 23 yaş altı millî takımı da Avrupa'da iki maç için bir araya gelecek. Bu nedenle bazı yetenekli genç yıldızlar bu kadroda olmayacak. Diğerleri ise en iyi oyuncular arasında yer almaya hazır olduklarını gösterdi.

Peki Pochettino kimleri seçebilir? GOAL 23 kişilik olası kadroya göz atıyor...