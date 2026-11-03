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USMNT Projected Roster 1-1GOAL

ABD erkek millî takımının kadro tahmini: Christian Pulisic ve Folarin Balogun geri dönecek mi? Cavan Sullivan, Haiti'ye karşı oynanacak Uluslar Ligi çeyrek final maçları için kadroya girecek mi?

GOAL, ABD Erkek Milli Futbol Takımı’nın kasım ayındaki Uluslar Ligi çeyrek finalleri için kadrosunu tahmin ediyor.

Ryan Tolmich
Çeviri:

  • Dünya Kupası sonrası ilk kamp, eylül ayında ABD Erkek Millî Futbol Takımı için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Bu kamp ise farklı bir şey getiriyor: resmî maçlar. Üstelik yalnızca maçlar değil, takımın gündemindeki konular da ciddiyet taşıyor.

    CONCACAF Uluslar Ligi hızla yaklaşırken ABD, 2026'nın son resmî maçları için yakında yeniden bir araya gelecek. Rakibi Haiti. Güney Florida ve Cincinnati'de oynanacak iki maçlık eşleşmeyi kazanırsa yeniden yarı finale yükselecek.

    ABD millî takımındaki birçok oyuncu bu süreçten daha önce geçti, ancak geçmeyenler de çok. ABD Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, son kampta oyuncu havuzunu genişleterek kısa sürede takımın tanıdık yüzleri hâline gelebilecek yeni bir kuşağa kapı açtı. Yine de kadro seçiminde başka etkenler de var: ABD 23 yaş altı millî takımı da Avrupa'da iki maç için bir araya gelecek. Bu nedenle bazı yetenekli genç yıldızlar bu kadroda olmayacak. Diğerleri ise en iyi oyuncular arasında yer almaya hazır olduklarını gösterdi.

    Peki Pochettino kimleri seçebilir? GOAL 23 kişilik olası kadroya göz atıyor...

  • KALECİLER

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    Kochen geleceğin mi yoksa bugünün mü kalecisi?

    Chris Brady, Matt Freese, Diego Kochen

    Değerlendirmede olanlar: Brian Schwake, Matt Turner

    Bu mevkideki kadronun nasıl şekilleneceği büyük ölçüde tek bir soruya bağlı: Pochettino, Kochen'in bu maçlarda oynayacak düzeyde olduğunu düşünüyor mu? Yanıt evetse kadroya girer. Hayırsa süre alması için onu 23 yaş altı takımına göndermek son derece mantıklı olur. Meksika karşısındaki performansına bakılırsa yanıtın evet ya da en azından belki olacağını düşünüyoruz. İkinci durumda teknik ekip onu daha yakından değerlendirecektir.

    Diğer iki yere gelince, tecrübesi sayesinde bunlardan biri büyük olasılıkla Freese'in olacak. Böylece son yer için Schwake ile Brady mücadele edecek. Hangisinin seçileceğini kestirmek güç. Brady'nin ABD Milli Takımı'nda daha fazla tecrübesi var, Schwake ise son kampta daha iyi performans gösterdi. Kochen kadroya girerse çevresinde biraz daha tecrübe olması için tercihimiz Freese'den yana olacak.

  • SAVUNMACILAR

    imago-sport-1084222500.jpg
    Icon Sportswire

    Mauricio Pochettino, ABD Erkek Milli Takımı'nın bir sonraki kampı için kalan savunma seçeneklerini değerlendirirken Chris Richards, Alex Freeman ve Sergino Dest'in kadrodaki yerleri garanti gibi görünüyor.

    Sergino Dest, Alex Freeman, George Campbell, Mark McKenzie, Chris Richards, Antonee Robinson, Joe Scally, Auston Trusty, Tim Weah

    Kadroya girme ihtimali olanlar: Max Arfsten, Cameron Carter-Vickers, Peyton Miller, Neil Pierre, Miles Robinson, Frankie Westfield

    Bu grupta kadrodaki yeri neredeyse garanti olan isimler var. Örneğin Richards, Freeman ve Dest'in yerleri kesin gibi. Scally'nin formu da göz ardı edilemeyecek kadar iyi. Stoper mevkileri için rekabet olsa da Campbell, McKenzie ve Trusty'nin kadroya alınması mantıklı görünüyor.

    Asıl ilginç nokta ise oyuncu havuzunun genç isimleri. Pierre ve Miller en dikkat çekici iki isim, ancak mevkilerinde önlerinde bulunan oyuncular düşünüldüğünde bu kampta kayda değer süre almaları zor görünüyor. Öte yandan ikisi de U23 takımı için kilit önemde olacak. Bu nedenle karar kolay görünüyor.

    Daha zor kararlardan biri ise bek mevkisinde verilecek. Weah, kulübünde kanat beki olarak oynuyor ve Pochettino'nun onu bu mevkide kullanıp kullanmayacağını görmek ilginç olur. Pochettino, Arfsten'i de Middlesbrough'da henüz düzenli bir rol üstlenememiş olmasına rağmen yeniden kadroya çağırabilir. Yine de Robinson ve Freeman'ın da kadroda olmasıyla, bu kampta söz konusu mevkiler büyük ölçüde netleşmiş görünüyor. Dolayısıyla burada biraz ayrıntılara takılıyoruz.

  • ORTA SAHA OYUNCULARI

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    Adams, ABD erkek millî takımının belirlenmiş kaptanı ve kadroya çağrılması kesin olan az sayıdaki oyuncudan biri.

    Tyler Adams, Sebastian Berhalter, Weston McKennie, Gio Reyna, Malik Tillman

    Adaylar arasında: Johnny Cardoso, Jack McGlynn, Adri Mehmeti, Aidan Morris, Brooklyn Raines, Tanner Tessmann, Yunus Musah

    Orta saha, seçeneklerin çokluğu nedeniyle kadroyu netleştirmenin belki de en zor olduğu bölge. Nitekim Championship'in en iyi orta saha oyuncuları arasında yer alan Morris ve McGlynn, Ligue 1'in en büyük kulüplerinden birinde düzenli olarak forma giyen Tessmann ve Atletico Madrid'de zaman zaman ilk 11'de başlayan Cardoso dışarıda kaldı.

    Burada kadro dışında bırakılması en zor isim Musah. Son kamp, Pochettino'nun onun hangi rolde oynayacağını hâlâ belirlemeye çalıştığını gösterdi; orta saha oyuncusu 8 numara pozisyonunda çok az fırsat buldu. AC Milan'daki performansı onu güçlü bir aday olarak tutuyor ancak kalabalık orta sahada rolüne ilişkin belirsizlik, bu kadro tahmininin dışında kalmasına yol açıyor.

    Genç oyuncular arasında izlenmesi gereken en belirgin isim Mehmeti. Ancak önündeki isimler düşünüldüğünde bu kampta ilk 11'de başlamasını beklemek zor. Bu da onu U23 takımında görev almak için güçlü bir aday hâline getiriyor.

    Takip edilmesi gereken bir diğer konu da McKennie'nin yakın zamanda yaşadığı sakatlık. Bu durum, adaylar arasındaki başka bir oyuncuya fırsat verebilir.

  • FORVETLER

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    Crystal Pix

    Christian Pulisic ve Folarin Balogun, Haiti karşısında ABD Milli Takımı’nın genç hücum hattına liderlik edebilir. Cavan Sullivan ve Julian Hall ise takımda yer bulmaya çalışan yükselen yetenekler arasında.

    Mathis Albert, Folarin Balogun, Justin Ellis, Julian Hall, Christian Pulisic, Cavan Sullivan

    Değerlendirmede olanlar: Brenden Aaronson, Cole Campbell, Zavier Gozo, Ricardo Pepi, Alex Zendejas

    ABD erkek millî takımının hücumdaki iki yıldızı Pulisic ve Balogun geri döndü. Etraflarında ise yeni isimler var. Bu nedenle AC Milan yıldızı ile Monaco forveti, iki nesil bir araya gelip uyumlu bir bütün oluşturmaya çalışırken her zamankinden daha önemli.

    Çevrelerindeki isimlere gelince, Albert, Ellis, Hall ve Sullivan'ın yeteneği tartışılmaz. Hepsi de değerlendirmeye alınmayı hak etti. Takip edilmesi gereken bir diğer konu ise sakatlıktan kısa süre önce dönen Pepi'nin durumu. Bu kadro öngörüsünde, Pochettino'nun geçmişteki bazı hamlelerine benzer şekilde, Pepi'nin kondisyon kazanmak için PSV'de kalması daha faydalı olabilir. Ellis'in U-23 takımında değil burada olmasının nedeni de bu.

    Genel olarak bu kampta yeni gelenler hakkında çok şey öğreneceğiz, özellikle de hücum mevkilerindekiler hakkında.