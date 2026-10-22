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USOC 1-1GOAL

ABD Açık Kupası finalinin kazananları ve kaybedenleri: Benjamin Lundt yedeklikten kahramanlığa yükseldi, St. Louis CITY ilk kupasını penaltılarla kazandı

Yedek kaleci Benjamin Lundt'un penaltı atışlarındaki kahramanlığı, St. Louis CITY'nin Columbus'u geçerek ABD Açık Kupası'nı kazanmasını ve süreci ön planda tutan yaklaşımının doğruluğunu kanıtlamasını sağladı.

Thomas Hindle
Çeviri:

  • US Open Cup finalinin 70 dakikası boyunca Columbus Crew, St. Louis CITY'yi baskı altında tuttu. Doğrusu, bu pek çok kişinin beklediği maç değildi. Yoann Damet, CITY'nin topsuz oyunda atak üstüne atak savuşturmasını değil, topa sahip olarak maçları kontrol etmesini istiyor. Yine de St. Louis mücadele etti ve direndi. Ardından 30 dakika boyunca, St. Louis hücumda bazı fikirler ortaya koyarken aynı direnci Columbus Crew gösterdi.

    Sonunda penaltılara gidildi ve St. Louis ile yedek kaleci Benjamin Lundt sorumluluk aldı. Lundt iki penaltı kurtardı. St. Louis ise beş penaltısının tamamını gole çevirerek bu futbol şehri için belki de kupalarla dolu bir dönemin başlangıcı olacak şampiyonluğa ulaştı.

    İki takımın da bu maçta eksikleri vardı. Sezon ortasındaki değişiklikler sayesinde MLS'te oldukça etkili olan St. Louis, yıldız oyuncusu Rafa Navarro'dan yoksundu ve hücumda fikir üretmekte zorlandı. Columbus da Doğu Konferansı'nda neden şimdilik play-off yarışının dışında kaldığını gösterdi. Hücumun son bölümünde bitiricilikten yoksundu. Hareketli hücum orta saha oyuncusu Brais Mendez ne kadar uygun boşluklar bulup akıllıca pas açıları yaratsa da Crew'ün bir bitiriciye ihtiyacı vardı.

    Ama bu bitiricilik, en azından normal sürede, gelmedi. St. Louis kalesindeki Roman Burki, ciddi bir kafa sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmadan önce birkaç şutu kurtardı. Yerine geçen Lundt da aynı performansı sergiledi. Maç ilerledikçe, ortaya efsanevi Columbus teknik direktörü Wilfried Nancy'nin iki takipçisinin aynı 3-4-2-1 sistemini farklı yorumlayarak yenişemediği bir mücadele çıktı. Columbus, St. Louis'nin dört katı kadar şut çekti ancak bunların yalnızca üçünü kaleyi buldurabildi.

    Sonlara doğru ortaya, bolca koşunun, krampların ve sakatlık nedeniyle verilen araların damga vurduğu gerçek bir kupa mücadelesi çıktı. Böylesine mücadeleci ve açıkçası böylesine düşük kaliteli bir maçın sonucunu belirlemenin tek yolu olan penaltılara gidildi. İlk penaltıyı St. Louis kullandı, ilk golü St. Louis attı ve beş penaltısının tamamını gole çevirdi. Crew ise bunda devleşen Lundt'un reflekslerinin büyük payıyla iki kez başarısız oldu. St. Louis, kulüp tarihinde uzun zamandır özlemini çektiği ilk kupasına kavuştu. Zorlu geçen maça rağmen bu şampiyonluk fazlasıyla hak edilmiş görünüyordu.

  • Kazanan: Yoann Damet

    Colorado Rapids v St. Louis CITY SC
    Getty Images Sport

    Damet, St. Louis'in teknik direktörü olarak geçirdiği ilk tam sezonda harikalar yarattı.

    Bu, haklı çıktığının kanıtı. Damet, ağustos ayında GOAL'e verdiği röportajda bu kupanın önemini vurgulamıştı.

    “Herkesin aklının bir köşesinde var,” diye kabul etmişti.

    Bu sözler, MLS'in en genç teknik direktörü Damet'nin alışılmış yaklaşımından nadir bir sapmaydı. O, sürece ve her gün atılan adımlara odaklanan biri. St. Louis'de esas olan kolektif oyun. Her zaman bir yıldızın değil, takımın önemini vurguladı. Sık sık söylediği gibi amaç, yarın bugünden daha iyi olmak. Bunların hepsi güzel, ancak bazen elde edilen başarıyı da teslim etmek gerekir.

    Bu da muazzam bir başarıydı. St. Louis, altı ay önce MLS'de umutlarını yitirmiş durumdaydı. MLS takımlarından pek azının değer verdiği bu kupa için de favoriler arasında değildi. Ancak bu kulüp ve köklü futbol geçmişine sahip bu şehir için kupa çok büyük anlam taşıyor. St. Louis sık sık Amerika'da futbolun doğduğu yer olduğunu iddia ediyor. Buna itiraz edilebilir, muhtemelen de edilecek. Ancak sürece büyük önem veren Damet, bu kulübe kupa kazandıran kişi olarak her zaman hatırlanacak.

  • KAYBEDEN: Laurent Courtois

    CF Montreal v Columbus Crew
    Getty Images Sport

    Courtois, etkileyici bir taktik plan hazırlamasına rağmen Columbus Crew'ü galibiyete taşıyamadı.

    Öte yanda ise istediği sonuca tam olarak ulaşamayan bir başka genç teknik direktör var. Aslında Courtois'nın işi burada oldukça zordu. Mayıs sonlarında Henrik Rydstrom'ın yerine geçmesinin ardından hâlâ teknik olarak geçici teknik direktörlük görevini yürütüyor. Bu yılın başlarında ön çapraz bağını yırtan yıldız oyuncusu Wissam Abou Ali'den de yoksun.

    Columbus, kadrosundaki yetenek bakımından sınırlı olsa da buraya kadar gelirken büyük mücadele gösterdi. Ancak sonuçta Courtois, takımını hedefe ulaştıramadı. Aslında burada pek de yanlış bir şey yapmadı. Kaptanı Sean Zawadzki savunmada müthişti. Mendez birbirinden farklı, etkili fırsatlar yarattı. Bu seviyede en iyi günlerini geride bıraktığı açıkça görülen Josef Martinez ise enerji ve fikirlerle doluydu. Columbus Crew'ün eksiği yalnızca son vuruştu.

    Bunun Courtois için ne anlama geldiğini söylemek oldukça zor. MLS'deki kariyerinde bu maç öncesine kadar güzel futbol örnekleri vardı, ancak kazanılmış bir kupa yoktu. İyi bir teknik direktör, fakat tarihe geçen başarılar kazanmış biri değil. Bu gece, o gidişatı tersine çevirebileceği bir gece gibi görünüyordu. Bunun yerine unutmak isteyeceği bir gece oldu.

  • KAZANAN: Benjamin Lundt

    imago-sport-1061468554.jpg
    ZUMA Press Wire

    Lundt, Columbus'ın iki penaltısını kurtararak gecenin kahramanı oldu.

    Yedek kalecilere bir alkış. Onlar belki de sporun en sevilesi kahramanları. Kendilerinden beklentiler zaten düşük. Pek tanınmazlar, nadiren büyük yıldızlar olurlar ve maçların sonucuna pek az etki ederler.

    Ama bu maçta belirleyici olan Lundt'tu. Roman Burki sakatlığı nedeniyle oyundan çıkınca, 1,98 metrelik boyuyla kariyerinde birçok takımda forma giymiş Alman kaleci Lundt yedek kulübesinden ağır adımlarla sahaya girdi. Normal sürenin kalan bölümünde topu sık sık ileriye göndermek dışında yapacak pek bir şeyi olmadı. Sonra penaltılar geldi.

    Bazı kalecilerin su şişelerinde rakibin penaltı atacak her oyuncusuna dair ayrıntılı notlar bulunur. Lundt ise burada içgüdülerine güveniyor gibiydi. Penaltı kurtarışları, anlaşılan, eski usul tahminlerine dayanıyordu. Modern bir yöntem miydi? Hiç değil. Ama iki penaltı kurtardı, St. Louis de kullandığı beş penaltının tamamını gole çevirdi. Tebrikler St. Louis, artık bir kahramanınız var.

  • Kaybeden: Rafa Navarro

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    Icon Sportswire

    Navarro kupa statüsü nedeniyle forma giyemedi; St. Louis ise hücumun son üçte birlik bölümünde oyuna hareket katacak bir kıvılcımın eksikliğini fazlasıyla hissetti.

    Navarro bunu izlemekten ne kadar nefret etmiş olmalı. St. Louis, sezonun ikinci yarısında hücum hattında oynatmak üzere Colorado'nun kilit oyuncusunu kadrosuna katmak için 12 milyon dolar ödedi. Navarro da MLS'de sekiz maçta attığı sekiz golle bu bedelin hakkını verdi. Daha da önemlisi, Navarro tam anlamıyla bir santrfor. Gollerini oldukça sıradan yollarla atıyor. Colorado ve St. Louis formalarıyla kaydettiği 18 golün tamamı ceza sahası içinden geldi. Ona yarım fırsat verin, golü atsın.

    St. Louis'in burada asıl eksikliğini çektiği şey de buydu. Savunma sağlamlığı, sert müdahaleler, bitmek bilmeyen koşular ve bir kupa finalinin alışılagelmiş diğer unsurları ne kadar konuşulursa konuşulsun, St. Louis'in ihtiyacı olan şey biraz bitiricilikti. Hücumcu orta saha oyuncusu Alex Matan'ın ayrılması ve Marcel Hartel'in de Almanya'ya çoktan gitmiş olması nedeniyle CITY'nin başvurabileceği pek kimse yoktu. Keşke kilit oyuncuları kupa statüsü nedeniyle forma giymekten men edilmiş olmasaydı...

  • KAZANAN: Wilfried Nancy

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    Agencia-MexSport

    Wilfried Nancy, kısa süreli görevinde Columbus Crew'e büyük başarılar kazandırdı.

    MLS'de teknik direktörler arasında bir ekolün oluştuğuna kanıt arıyorsanız, işte karşınızda. Laurent Courtois, Wilfried Nancy'nin görev döneminin bir bölümünde Columbus'ın MLS Next Pro takımının başındaydı ve bu Columbus Crew takımını Fransız teknik direktörün anlayışına göre şekillendirdi. Bitiricilikte biraz eksik kalsa da Nancy bu performansla gurur duyardı. Columbus, Columbus'a özgü ve eski Fransız teknik direktörün tanındığı her şeyi yaptı: Topu savunmadan itibaren pasla taşıdı, topa sahip oldu ve boş alanları kullandı.

    Farklı bir biçimde de olsa aynı durum St. Louis için de geçerli. Nancy'nin etkisi burada en üst düzeyden geliyor: Sportif direktörleri Core Wray, Nancy'nin kadro kurma konusundaki kilit ismiydi. Bu, oyun modellerinin modeli denebilecek bir yapı: En üstten en alta ortak bir anlayış ve kolektife duyulan inanç. Elbette işin ironik yanı, Nancy'nin Columbus takımlarının hücumda durdurulması zor ve yenilmesi son derece güç ekipler olmasıydı. Burada ikinci özellik kesinlikle vardı. Peki ya ilki? Pek sayılmaz.

  • KAYBEDEN: Taraftarlar

    Columbus Crew v St. Louis CITY SC: Final - Lamar Hunt U.S. Open Cup 2026
    Getty Images Sport

    Uzatma dakikalarında iki takım da net bir gol fırsatı yaratamadı.

    Her şeyden önce, izlemesi zor bir maçtı. Bazı futbol maçlarının «taktik meraklıları için» olduğu sık sık söylenir. Bu ifade genellikle ayrıntılara inmeyi, oturdukları yerden taktik düzenleri analiz etmeyi ve burada gerçekte neler olup bittiğini çözmeyi sevenleri tanımlamak için kullanılır. Aslında söylenmek istenen, maçın berbat geçtiğidir.

    Bu mantıkla bakıldığında, bu maç da taktik meraklıları içindi. MLS, kaotik yapısı sayesinde genellikle iyi bir seyirlik sunar. Takımların çok para harcamasına izin verilmez; bu yüzden harcamalarını oldukça bilinçli yapmak zorundadırlar. Hücum oyuncularına öncelik verilir. Savunma geri plana atılır. Kısacası savunma pek iyi değildir. Bu da çok sayıda gol getirir.

    Bu mantık yerinde, ancak burada geçerli değildi. İki takım toplamda altı isabetli şut çekti. Uzatmaların ikinci devresinde tek bir şut bile çekilmedi. Bu, kelimenin tam anlamıyla taktiksel bir kilitlenmeydi.