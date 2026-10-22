US Open Cup finalinin 70 dakikası boyunca Columbus Crew, St. Louis CITY'yi baskı altında tuttu. Doğrusu, bu pek çok kişinin beklediği maç değildi. Yoann Damet, CITY'nin topsuz oyunda atak üstüne atak savuşturmasını değil, topa sahip olarak maçları kontrol etmesini istiyor. Yine de St. Louis mücadele etti ve direndi. Ardından 30 dakika boyunca, St. Louis hücumda bazı fikirler ortaya koyarken aynı direnci Columbus Crew gösterdi.

Sonunda penaltılara gidildi ve St. Louis ile yedek kaleci Benjamin Lundt sorumluluk aldı. Lundt iki penaltı kurtardı. St. Louis ise beş penaltısının tamamını gole çevirerek bu futbol şehri için belki de kupalarla dolu bir dönemin başlangıcı olacak şampiyonluğa ulaştı.

İki takımın da bu maçta eksikleri vardı. Sezon ortasındaki değişiklikler sayesinde MLS'te oldukça etkili olan St. Louis, yıldız oyuncusu Rafa Navarro'dan yoksundu ve hücumda fikir üretmekte zorlandı. Columbus da Doğu Konferansı'nda neden şimdilik play-off yarışının dışında kaldığını gösterdi. Hücumun son bölümünde bitiricilikten yoksundu. Hareketli hücum orta saha oyuncusu Brais Mendez ne kadar uygun boşluklar bulup akıllıca pas açıları yaratsa da Crew'ün bir bitiriciye ihtiyacı vardı.

Ama bu bitiricilik, en azından normal sürede, gelmedi. St. Louis kalesindeki Roman Burki, ciddi bir kafa sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmadan önce birkaç şutu kurtardı. Yerine geçen Lundt da aynı performansı sergiledi. Maç ilerledikçe, ortaya efsanevi Columbus teknik direktörü Wilfried Nancy'nin iki takipçisinin aynı 3-4-2-1 sistemini farklı yorumlayarak yenişemediği bir mücadele çıktı. Columbus, St. Louis'nin dört katı kadar şut çekti ancak bunların yalnızca üçünü kaleyi buldurabildi.

Sonlara doğru ortaya, bolca koşunun, krampların ve sakatlık nedeniyle verilen araların damga vurduğu gerçek bir kupa mücadelesi çıktı. Böylesine mücadeleci ve açıkçası böylesine düşük kaliteli bir maçın sonucunu belirlemenin tek yolu olan penaltılara gidildi. İlk penaltıyı St. Louis kullandı, ilk golü St. Louis attı ve beş penaltısının tamamını gole çevirdi. Crew ise bunda devleşen Lundt'un reflekslerinin büyük payıyla iki kez başarısız oldu. St. Louis, kulüp tarihinde uzun zamandır özlemini çektiği ilk kupasına kavuştu. Zorlu geçen maça rağmen bu şampiyonluk fazlasıyla hak edilmiş görünüyordu.