Aaron Bouwman: Ajax'ın gelecek vadeden yeni stoperi, Hollanda'nın yıldızı olmaya kararlı

Bouwman, Amsterdam'da tesadüfi bir karşılaşmanın ardından dünyaya geldi. Dansçı olan İngiliz annesi, arkadaşlarıyla Hollanda'nın başkentini ziyaret ederken bir barda koyu bir Ajax taraftarı olan babasıyla tanıştı.

Oğulları Haarlem'de doğdu ve 11 yaşında Ajax'ın partner kulübü Koninklijke HFC'den De Toekomst akademisine katıldı.

Kendisini forvet olarak görse de antrenörleri, fiziksel özelliklerinin onu ideal bir savunmacı yaptığına karar verdi. Bu karar Bouwman'ı endişelendirdi.

«O sırada tam olarak ne düşündüğümü hatırlamıyorum ama sanırım ‘Kahretsin, bu pek de istediğim gibi olmadı’ diye düşündüm. Savunma yapmak, gol atmaktan gerçekten çok farklı» dedi. Yine de geriye dönüp baktığında pozisyon değişikliğinin lehine olduğunu düşünüyor.

«Bugün geldiğim noktaya bakınca haklı olduklarını ve bunun iyi bir adım olduğunu görüyorum.»

İngiltere, Hollanda ve kökenleri dolayısıyla Jamaika için oynama hakkı bulunan Bouwman, 15 yaş altından 19 yaş altına kadar millî genç takımlarda sık sık forma giydi. Ancak onun hedefi, Hollanda millî takımının ünlü formasını giymek.

Nisan ayında Elf Voetbal dergisine «Benim için seçim zor değil» dedi. «Tercihim Hollanda ve bu değişmeyecek. Jamaika veya İngiltere için oynamak söz konusu değil. Zamanı geldiğinde Hollanda A millî takımındaki şansımı değerlendirmek istiyorum.»

De Toekomst'taki istikrarlı yükselişi, 2023-24 sezonunun sonlarına doğru 16 yaşındayken Ajax'ın rezerv takımıyla Hollanda futbolunun ikinci liginde profesyonel düzeydeki ilk maçına çıkmasıyla sonuçlandı.

«O duygu gerçekten tarif edilemezdi» dedi. «Çok güzeldi. Top sürmeyi seviyorum, pas oyunum iyi, boyum uzun ve fiziksel açıdan güçlüyüm. Hâlâ geliştirebileceğim tek şeyler hava toplarındaki mücadelem ve savunmadaki liderliğim.»

İkinci takımda birkaç kez forma giyip 19 yaş altı takımında da iyi performanslar sergiledikten sonra, sonraki sezonda birkaç kez A takımının yedek kulübesinde yer buldu. Ancak sakatlıklar, o sezon profesyonel düzeyde daha fazla oynama fırsatı bulmasını engelledi.

Geçen yıl «Önce kalçamdan sorun yaşadım, ardından Jong Ajax'la dönüş maçımda ayak bileğim burkuldu. Hoş değildi» dedi.

Döndüğünde John Heitinga, 17 yaşındaki oyuncuya güvenerek onu 2025-26 sezonunun Telstar'a karşı oynanan ilk maçında ilk 11'e aldı. Böylece Bouwman, Eredivisie'deki ilk maçına çıktı.

Elf'e «Sezon öncesi hazırlıklar başladığında A takımdaki ilk maçıma çıkmayı ana hedefim olarak belirlemiştim ve Jong Ajax'ta çok süre almayı umuyordum» dedi. «Telstar'a karşı açılış maçından iki gün önce teknik direktör, ilk 11'de başlayacağımı söyledi. Hemen aile grubuna mesaj attım.

«Tribünde beni izleyen çok sayıda aile üyem ve arkadaşım vardı. Maç öncesinde biraz gergindim. Johan Cruijff Arena'da ilk kez oynayacaktım. Yıllarca bir genç takım oyuncusu olarak takım arkadaşlarımla Ajax maçlarını tribünün ikinci katından izlemiştim; birçok harika Şampiyonlar Ligi maçına da orada tanık olmuştum. Şimdi ise sahada ben vardım.

«Telstar maçından önce annemle babamın, büyükannemle büyükbabamın, teyzemin ve Haarlem'den arkadaşlarımın nerede oturduğunu biliyordum. Maç başlamadan hemen önce onlara el salladım. Bunu her maçtan önce yapmaya çalışıyorum. Tanıdık bir his veriyor.»