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Aaron Bouwman: Ajax'ın gelecek vadeden yeni stoperi, Hollanda'nın yıldızı olmaya kararlı

Stoper, Ajax'ta çıkış yakalarken Hollanda millî takımında yıldız olmayı hedefliyor.

Peter McVitie
Çeviri:

  • Aaron Bouwman, Hollanda’nın en büyük takımında yıldız bir golcü olma hayaliyle 11 yaşında Ajax’ın saygın altyapısına katıldı.

    Altı yıl sonra ise ülkesinin en umut vadeden stoperlerinden biri olarak A takıma yükseldi.

    Üç millî takımda oynama hakkı bulunan uzun boylu savunmacının nihai hedefi, Hollanda’nın ilk 11’ine girmek. Geçen ay PSV’li Ruben van Bommel ile yaşadığı ve hastaneye kaldırılmasına yol açan sert çarpışma olmasaydı, yeni teknik direktör Xavi’nin dikkatini bile çekebilirdi.

    Yeniden sağlığına kavuşan ve Michel Sanchez’in ilk 11’ine dönmeye hazırlanan genç savunmacı, kaldığı yerden devam ederek yükselişini sürdürmek ve Ajax’ı yeniden Eredivisie’de şampiyonluk adayları arasına sokmak istiyor.

    GOAL De Toekomst’un yetiştirdiği son cevhere yakından bakıyor.

  • Başlangıç

    Aaron Bouwman

    Futbola santrfor olarak başlasa da De Toekomst’taki gelişim sürecinde gelecek vadeden bir stopere dönüştü.

    Bouwman, Amsterdam'da tesadüfi bir karşılaşmanın ardından dünyaya geldi. Dansçı olan İngiliz annesi, arkadaşlarıyla Hollanda'nın başkentini ziyaret ederken bir barda koyu bir Ajax taraftarı olan babasıyla tanıştı.

    Oğulları Haarlem'de doğdu ve 11 yaşında Ajax'ın partner kulübü Koninklijke HFC'den De Toekomst akademisine katıldı.

    Kendisini forvet olarak görse de antrenörleri, fiziksel özelliklerinin onu ideal bir savunmacı yaptığına karar verdi. Bu karar Bouwman'ı endişelendirdi.

    «O sırada tam olarak ne düşündüğümü hatırlamıyorum ama sanırım ‘Kahretsin, bu pek de istediğim gibi olmadı’ diye düşündüm. Savunma yapmak, gol atmaktan gerçekten çok farklı» dedi. Yine de geriye dönüp baktığında pozisyon değişikliğinin lehine olduğunu düşünüyor.

    «Bugün geldiğim noktaya bakınca haklı olduklarını ve bunun iyi bir adım olduğunu görüyorum.»

    İngiltere, Hollanda ve kökenleri dolayısıyla Jamaika için oynama hakkı bulunan Bouwman, 15 yaş altından 19 yaş altına kadar millî genç takımlarda sık sık forma giydi. Ancak onun hedefi, Hollanda millî takımının ünlü formasını giymek.

    Nisan ayında Elf Voetbal dergisine «Benim için seçim zor değil» dedi. «Tercihim Hollanda ve bu değişmeyecek. Jamaika veya İngiltere için oynamak söz konusu değil. Zamanı geldiğinde Hollanda A millî takımındaki şansımı değerlendirmek istiyorum.»

    De Toekomst'taki istikrarlı yükselişi, 2023-24 sezonunun sonlarına doğru 16 yaşındayken Ajax'ın rezerv takımıyla Hollanda futbolunun ikinci liginde profesyonel düzeydeki ilk maçına çıkmasıyla sonuçlandı.

    «O duygu gerçekten tarif edilemezdi» dedi. «Çok güzeldi. Top sürmeyi seviyorum, pas oyunum iyi, boyum uzun ve fiziksel açıdan güçlüyüm. Hâlâ geliştirebileceğim tek şeyler hava toplarındaki mücadelem ve savunmadaki liderliğim.»

    İkinci takımda birkaç kez forma giyip 19 yaş altı takımında da iyi performanslar sergiledikten sonra, sonraki sezonda birkaç kez A takımının yedek kulübesinde yer buldu. Ancak sakatlıklar, o sezon profesyonel düzeyde daha fazla oynama fırsatı bulmasını engelledi.

    Geçen yıl «Önce kalçamdan sorun yaşadım, ardından Jong Ajax'la dönüş maçımda ayak bileğim burkuldu. Hoş değildi» dedi.

    Döndüğünde John Heitinga, 17 yaşındaki oyuncuya güvenerek onu 2025-26 sezonunun Telstar'a karşı oynanan ilk maçında ilk 11'e aldı. Böylece Bouwman, Eredivisie'deki ilk maçına çıktı.

    Elf'e «Sezon öncesi hazırlıklar başladığında A takımdaki ilk maçıma çıkmayı ana hedefim olarak belirlemiştim ve Jong Ajax'ta çok süre almayı umuyordum» dedi. «Telstar'a karşı açılış maçından iki gün önce teknik direktör, ilk 11'de başlayacağımı söyledi. Hemen aile grubuna mesaj attım.

    «Tribünde beni izleyen çok sayıda aile üyem ve arkadaşım vardı. Maç öncesinde biraz gergindim. Johan Cruijff Arena'da ilk kez oynayacaktım. Yıllarca bir genç takım oyuncusu olarak takım arkadaşlarımla Ajax maçlarını tribünün ikinci katından izlemiştim; birçok harika Şampiyonlar Ligi maçına da orada tanık olmuştum. Şimdi ise sahada ben vardım.

    «Telstar maçından önce annemle babamın, büyükannemle büyükbabamın, teyzemin ve Haarlem'den arkadaşlarımın nerede oturduğunu biliyordum. Maç başlamadan hemen önce onlara el salladım. Bunu her maçtan önce yapmaya çalışıyorum. Tanıdık bir his veriyor.»

  • Atılım

    FBL-EUR-C1-QARABAG-AJAX
    AFP

    Geçen sezon biraz yoğun geçti ancak Bouwman bu süreçte önemli dönüm noktalarına ulaştı.

    Sakatlığı nedeniyle sonraki bir ay forma giyemedi ve ikinci lige döndü. Ancak A takımın yeni teknik direktörü Fred Grim göreve geldiğinde, ihtiyaç duyduğu genç savunmacıyı yeniden kadroya almakta gecikmedi.

    İlk golünü de çok geçmeden attı. Ön direğe doğru yaptığı etkili koşunun ardından Oscar Gloukh'un kullandığı korneri voleyle ağlara göndererek Groningen karşısındaki 2-0'lık galibiyeti perçinledi. Bir haftadan biraz fazla süre sonra ise ilk Şampiyonlar Ligi maçında yeniden savunmada Youri Baas ile birlikte oynadı. Ajax, Azerbaycan'da Qarabag'ı 4-2 yendi.

    Bouwman, “Eredivisie'deki ilk maçımın ardından Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı ihtiyatla düşünmeye başlamıştım,” dedi. “Bu sezon şimdiden bu noktaya geleceğimi beklemiyordum.”

    Bu kadar genç yaşta büyük sahneye çıkmasına rağmen ayakları yere basan oyuncu, kariyerinin ilk döneminden hatıralar biriktirmeye de başladı.

    “[İlk maçımda giydiğim] formayı sakladım. Evde, çerçevelenmeyi bekliyor,” dedi. “Üzerindeki lekeler hâlâ duruyor… Şampiyonlar Ligi'nde Qarabag ve Villarreal'e karşı oynadığımız deplasman maçlarında [ocak ayında] giydiğim formaları da sakladım. Jong Ajax'tan ise elimde bir şey yok; o formaları maçtan sonra geri vermemiz gerekiyor.”

    Ajax'ın o sezonki üçüncü teknik direktörü Oscar Garcia'nın daha tecrübeli seçenekler olan Ko Itakura ve Josip Sutalo'yu tercih etmesiyle Bouwman, sezonun geri kalanında zaman zaman ilk 11'de yer alıp zaman zaman kadro dışında kaldı. Sezonu sekiz Eredivisie maçı ve Avrupa play-off'larında oynadığı iki kritik karşılaşmayla tamamladı. Ajax ise UEFA Konferans Ligi'nde bir yerle yetinmek zorunda kaldı.

  • Nasıl gidiyor

    Aaron Bouwman Ajax Ruben van Bommel PSV

    Ajax, sezon başından itibaren ona güvendi ancak sert bir çarpışma, bir ay sahalardan uzak kalmasına yol açtı.

    Yaz aylarında Ajax yöneticisi Jordi Cruyff, Sutalo ve Itakura ile yollarını ayırmayı tercih etti. Böylece Bouwman'ın, 23 yaşındaki Baas'ın savunmadaki ilk tercih edilen partneri olmasının önü açıldı.

    19 yaşındaki oyuncu bu fırsatı değerlendirdi. 10 maça ilk 11'de başladı ve zaman zaman tecrübesizliğini ve konsantrasyon eksikliğini gösterse de sahada rahat bir görüntü sergiledi.

    Ancak tam da takımdaki yerini sağlamlaştırırken, eylül ayında Ajax'ın ezeli rakibi ve son şampiyon PSV'ye evinde yenildiği maçta Ruben van Bommel ile sert bir şekilde çarpışarak ağır bir darbe aldı.

    Göğüs kemiği ve akciğerinde ezilme meydana gelen savunma oyuncusu, geceyi hastanede geçirdi ve ayın geri kalanında forma giyemedi. Van Bommel daha sonra kontrolsüz müdahalede hatalı olduğunu kabul ederek hareketinin "biraz düşüncesizce" olduğunu söyledi. Ayrıca özür dilemek için Bouwman'a mesaj attığını belirtti. Gelen tepkiler arasında bir gazetecinin 22 yaşındaki PSV yıldızına psikolojik yardım almasını tuhaf bir şekilde önermesi de vardı.

    Bouwman için iç organlarındaki hasar, sancılı bir iyileşme süreci anlamına geliyordu.

    "Nefes alırken akciğerimdeki ezilme en rahatsız edici şeydi. Daha önce böyle bir şey yaşamamıştım, dolayısıyla bu da benim için yeniydi," açıklamasını ESPN'e yaptı. "Son birkaç haftadır güçlü bir şekilde geri dönmek için çok çalıştım. Yeniden burada olabildiğim için mutluyum."

    Ajax'ın yeni teknik direktörü Michel de 19 yaşındaki oyuncunun yeniden forma giyebilecek duruma gelmesinden memnundu. Geçen hafta sonu NEC karşısında onu oyuna aldı.

    "Bouwman bizim için çok önemli bir oyuncu. Sezona harika başladı. Oynamaya hazır ve geri dönmesinden çok mutluyuz," dedi.

    İyileşip sahalara dönen genç oyuncu, Hajduk Split'e karşı Konferans Ligi'nde alınan mağlubiyette ilk 11'de yer aldı.

    "Sonunda bunu iyi atlattım. Artık hiçbir sorunum yok," dedi. "Bunu tamamen geride bıraktım ve açıkçası daha fazla konuşma ihtiyacı hissetmiyorum."

  • Güçlü yönler

    Aaron Bouwman Ajax

    Uzun boylu, güçlü ve bir Ajax savunmacısına özgü teknik beceriye sahip olan oyuncunun parlak bir geleceği olacağı düşünülüyor.

    Ajax’ın altyapı antrenörlerinin, Bouwman’ın gol atmaktan çok gol önlemekte başarılı olacağı yönündeki öngörüsü tamamen doğru çıktı. Oyuncu da bu değişimi gülümseyerek kabul ediyor.

    “Açık konuşmak gerekirse, o hücum sezgisi artık pek kalmadı,” dedi kulübün internet sitesine. “Belki pozisyon alma becerim hâlâ vardır ama bitiriciliğim neredeyse tamamen kayboldu.”

    Bitiriciliği gerilemiş olsa da 1,98 metrelik boyu ona hava toplarında doğal bir avantaj sağlıyor. Bouwman, fiziksel üstünlüğünü topla oynama becerisi ve pas görüşüyle birleştirerek tipik bir Ajax stoperinin pek çok özelliğini taşıyor.

    Eski Eredivisie savunmacısı Timo Letschert, kısa süre önce genç oyuncunun hızlı gelişimini överek VoetbalPrimeur’a şunları söyledi: “Bouwman’ın büyük bir hayranıyım. Son iki yıldaki gelişimini gördüm; giderek olgunlaşıyor. Atletik açıdan Eredivisie’nin en iyilerinden biri.

    “Ayrıca topla nasıl ileri çıkabildiğine ve herkesi nasıl geride bıraktığına bakın. Eredivisie’de buna pek rastlamıyorum.”

    Yazın Ajax’tan Newcastle’a transfer olan orta saha oyuncusu Sean Steur, bu sezon Ajax’ta kendisinden “beklentilerinin yüksek olduğu” oyuncu olarak Bouwman’ı seçti.

    Bouwman’ın topla sakinliği ve sahadaki ağırlığı, ülkesinin nesillerdir yetiştirdiği en iyi savunmacıyı örnek almasından kaynaklanıyor.

    “Virgil van Dijk benim en büyük rol modelim,” dedi. “Topla sakinliği, tekniği, pasları, ama aynı zamanda savunması. Kısacası sahadaki bütün duruşu.”

    Onun da kariyerine forvet olarak başlayan Van Dijk’ın izinden gitmesini beklemek gerçekçi olmayabilir, ancak millî takıma çağrılması kuşkusuz an meselesi.

    Eski Ajax savunmacısı ve teknik direktörü Heitinga, VI’ya şunları söyledi: “Aaron dengeli bir insan, öğrenmeye hevesli. Yalnızca teknik ekibin değil, oyuncuların da tavsiyelerini çok iyi dinliyor. Üstelik söylenenleri çok çabuk kavrıyor.”

  • Geliştirilecek yönler var

    Shelbourne FC v AFC Ajax - UEFA Conference League Third Qualifying Round 2nd leg
    Getty Images Sport

    Genç savunmacı, potansiyelini gerçekleştirmek için önünde hâlâ uzun bir yol olduğunun farkında.

    19 yaşında olan Bouwman, üst düzey futbolun fiziksel ve zihinsel gerekliliklerine hâlâ uyum sağlıyor. Ancak bir maç boyunca konsantrasyonunu korumak, onun için önemli bir sorun olmaya devam ediyor.

    Zaman zaman yaşadığı konsantrasyon kayıpları, hava toplarını yanlış değerlendirmesine ya da baskı altındayken topu ayağında gereğinden bir saniye fazla tutmasına yol açıyor. Letschert de Bouwman'ın geride savunma yaparken veya paslarında risk alırken hâlâ zorlandığı anlar olduğunu belirtti.

    Bouwman ise kendi performansını tarafsız biçimde değerlendirebiliyor ve bu eksiklerini gidermek için gereken öz farkındalığa sahip. Geçen sezon Groningen karşısında oynadığı maçı değerlendirirken de eksiklerinin farkındaydı.

    “Kendime karşı her zaman eleştirelim; çoğu zaman önce iyi gitmeyen şeylere bakarım,” diye itiraf etti Bouwman. “O maçta [Groningen'e karşı] bazen top ayağımdayken biraz fazla zaman harcadım. Bir de ikinci yarıda ceza sahasında yaşanan o an vardı. O çalımı attığımda şunu fark ettim: ‘Bu biraz fazla, biraz fazla riskli.’

    “Bu tür şeylere, bu kadar uzun bir aradan sonra yeniden alışmak biraz zaman alabilir. Teknik direktör de riskin biraz fazla olduğunu söyledi. Birkaç arkadaş da daha hızlı oynamam gerektiğini belirtti ama azar işitmedim.”

  • Premier League'e mi gidiyor?

    Aaron Bouwman Ajax PSV

    Birkaç kulüp, yarı İngiliz gencin gelişimini bir süredir takip ediyor.

    Savunma oyuncusunun Amsterdam’daki yükselişi, İngiliz kulüplerinin de kendisini yakından takip etmesiyle Avrupa genelindeki gözlemcilerin dikkatini çekti.

    ChronicleLive’ın haberlerine göre Newcastle’ın radarına çoktan girdi. Chelsea, Everton ve Brighton da performansını takip etmek üzere gözlemcilerini görevlendirdi.

    Ailesinden bazı kişilerin Londra’da, Arsenal’ın Emirates Stadyumu yakınlarında yaşaması nedeniyle her yıl İngiltere’nin başkentine düzenli olarak gidiyor ve geleceğinin İngiltere’nin en üst liginde olduğunu düşünebilir.

    Ancak onu Amsterdam’dan ayrılmaya ikna etmek kolay olmayacak. Ajax, Haziran 2030’a kadar süren bir sözleşmeyle oyuncunun uzun vadeli geleceğini güvence altına aldı ve Hollanda devi böylesine değerli bir oyuncuyu satmak için acele etmiyor.

    En üst düzey lig futboluna hâlâ alışmaya çalışan genç bir oyuncu için doğru ortamda bulunuyor. Eski Everton oyuncusu Davy Klaassen ve Watford’daki dönemi kısa sürede kötüye giden Steven Berghuis’in takım arkadaşı olarak verdiği değerli tavsiyeler sayesinde Premier League’in zorluklarını öğrenmek için ender bir fırsata sahip.

    Bouwman, daha deneyimli takım arkadaşlarının kendisine nasıl yardımcı olduğu sorulduğunda, “Kesinlikle profesyonel açıdan,” diyor. “Fiziksel durumlarına gösterdikleri özen ve bunun için her gün yaptıkları olağanüstü. Sahada da yönlendirmeleriyle yardımcı oluyorlar. Bir stoper olarak sürekli konuşmam benim için önemli.”

  • Sırada ne var?

    Shelbourne FC v AFC Ajax - UEFA Conference League Third Qualifying Round 2nd leg
    Getty Images Sport

    Stoper, sert çarpışmanın ardından iyileştikten sonra yeniden ivme kazanmalı.

    Bouwman, geçirdiği korkunç göğüs sakatlığını tamamen atlattıktan sonra Ajax savunmasındaki yerini yeniden sağlamlaştırmış görünüyor.

    Eredivisie'de beşinci sırada bulunan ve Konferans Ligi'nde iki maçın ardından zorlanan Hollanda devi, bu sezon kupa mücadelesinde ciddi bir iddia ortaya koymak istiyorsa Bouwman'ın istikrarlı ve güvenilir bir performans sergilemesine ihtiyaç duyuyor.

    Gücünü ve tekniğini geliştirmeye devam ederken sık sık yaşadığı konsantrasyon kayıplarını da ortadan kaldırırsa Ajax'ın savunma lideri hâline gelecek.