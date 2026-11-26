Kadın futbolu dünyasında Trinity Rodman'dan daha büyük pek az yıldız var. Washington Spirit ile sözleşmesi sona ererken Avrupa kulüplerinin etrafında toplandığı yıl dönümünde yaşananlar da bunu açıkça ortaya koydu.

Ligin en yetenekli ve en tanınmış oyuncularından birini kaybetmek istemeyen NWSL, kısa sürede ‘Rodman kuralı’ olarak anılmaya başlayan Yüksek Etkili Oyuncu kuralını getirdi. Böylece Spirit, Rodman'a onu takımda tutabilecek bir sözleşme sunabildi ve Rodman dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu .

Rodman'ın ardından gelen sezondaki performansı, bu anlaşmanın ne kadar yerinde olduğunu gösterdi. Attığı 14 gol ve yaptığı 10 asist, Spirit'in 2026 NWSL şampiyonluk maçına çıkmasında büyük rol oynadı. Rodman, takımının sonunda kaybettiği o maçta da gol attı .

Henüz 25 yaşında olmasına rağmen Rodman'ın gözler üzerindeyken olağanüstü bir performans sergilemesi ilk kez yaşanmıyor. Basketbol efsanesi Dennis Rodman'ın kızı olması nedeniyle büyük ilgi görerek lige adım attığı çaylak sezonunda kendi başına bir yıldız olduğunu kanıtladı ve Spirit'i ilk NWSL şampiyonluğuna taşıdı . Ayrıca ABD'nin 2024'teki Olimpiyat zaferinde sergilediği oyunla, millî takımın bir önceki yıl Dünya Kupası'nda yaşadığı hayal kırıklığına verdiği etkileyici yanıtta pay sahibi oldu. Rodman, baskı altında parlamaya alışkın.

Bütün bunlar, onu 2027 Kadınlar Dünya Kupası öncesindeki en ilgi çekici isimlerden biri yapıyor. Rodman, futbolun kuşkusuz en büyük sahnesi olan Dünya Kupası'nda henüz kendini tam anlamıyla gösteremedi. Ancak bugüne kadarki kariyerine bakıldığında, bunu Brezilya'da başaracağına inanmamak için fazla neden yok.