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Sam Kerr MVPs 1:1Getty/GOAL

2027 Kadınlar Dünya Kupası'nın en değerli oyuncuları: Avustralya'nın simge ismi Sam Kerr, olağanüstü kariyerine yaraşır bir turnuva performansı sergilemeyi hedefliyor

Önceki iki Wold Cup'ta penaltı ve sakatlık nedeniyle hayal kırıklığı yaşayan Gotham'ın forveti, bu yaz Brezilya'da nihayet neler yapabileceğini göstermeyi umacak.

Ameé Ruszkai
Çeviri:

  • Sam Kerr, 2023 Kadınlar Dünya Kupası yarı finalinde Mary Earps’ün kalesinin üst köşesine sert bir şutla gol attığında bunun çok büyük bir an olduğu hissedildi. Topu orta saha çizgisinde alan Avustralyalı yıldız, kararlılıkla şut mesafesine ilerledi. Kaleye yaklaşık 18 metre uzaklıkta, İngiltere savunmasının kendisine bıraktığı boşluğu değerlendiren Kerr, dünyanın en iyi kalecisini aşan bir şut çıkardı.

    Sidney Olimpiyat Stadyumu coşkuyla ayağa kalktı. Avustralya, 36. dakikadan beri gerideydi ve maçın son yarım saatine girilirken oyunun kontrolünü yeniden ele alacak bir ana ihtiyaç duyuyordu. Takımın lideri ve kaptanı Kerr tam da bunu yaptı; ortak ev sahibi Avustralya'ya Puskas Ödülü'ne aday gösterilecek kadar etkileyici bir gol kazandırdı.

    Ancak bu gol, güzelliği kadar yoğun duygular da taşıyordu. Chelsea'de geçirdiği bir başka olağanüstü sezonun ardından Kerr'den turnuva boyunca böyle anlar bekleniyordu. Ne var ki Avustralya'nın ilk maçından bir gün önce yaşadığı baldır sakatlığı, turnuvanın başrol oyuncusu olmasını engelledi. Avustralya'nın altıncı maçında ilk kez ilk 11'de sahaya çıkmıştı ve bu muhteşem gol, hayalini kurduğu andı.

    Fakat sonunda her şey gözyaşıyla bitti. Sekiz dakika içinde İngiltere yeniden öne geçti ve Dünya Kupası finaline doğru ilerlemeye başladı. Kerr'in beraberlik golünden sonraki sevinci, maç bitiminde yerini hayal kırıklığına bıraktı. Dört yıl önce de kaçırdığı penaltı Avustralya'nın son 16 turunda elenmesinde rol oynamış ve Kerr aynı duyguyu yaşamıştı.

    33 yaşındaki Kerr için 2027 Kadınlar Dünya Kupası, kariyerinin son Dünya Kupası olmasa bile gücünün zirvesindeyken katılacağı son turnuva olacak. Oyunun en büyük isimlerinden biri, Brezilya'da nihayet kariyerinin hak ettiği Dünya Kupası performansını sergileyebilecek mi?

  • İz bırakıyor

    Sam Kerr Australia Women 2019
    Getty Images

    Kerr, dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak görüldüğü 2019 Dünya Kupası'na katıldı ve turnuvadaki ilk gollerini atarak bunun nedenini gösterdi.

    2019 geldiğinde Kerr, iki Dünya Kupası’nda oynamıştı ancak üçüncüsü farklıydı. 2011’de henüz 17 yaşında, çocuk yüzlü bir oyuncuydu; 2015’te sakatlığının ardından turnuvaya katılabilecek durumda olduğunu ancak son anda gösterebilmişti; 2019’da ise dünyanın en iyi oyuncularından biriydi.

    Gözü kara bir kanat oyuncusu olarak kendini gösteren Kerr, 2015 Dünya Kupası’ndan sonraki yıllarda etkili bir santrfora dönüştü. ABD’nin en üst düzey ligi NWSL ile Avustralya’nın en üst düzey ligi A-League’de forma giydiği bu dönemde üst üste dört kez gol kraliçesi oldu ve her iki ligin de tüm zamanların en golcü oyuncusu hâline geldi.

    2018’de Chicago Red Stars ve Perth Glory formalarıyla çıktığı 32 maçta 27 gol atıp sekiz asist yaptı. Bu formunu 2019’a da taşıdı ve yılın başından Dünya Kupası’na kadar oynadığı 14 maçta 16 gol attı. Bu performansın Kerr’e ilk Dünya Kupası gollerini getirmesi şaşırtıcı değildi. Grup aşamasında beş gol atarak Norveç ile son 16 turunda oynanacak maçın yolunu açtı.

  • Kalp kırıklığı

    Sam Kerr Australia Women 2019
    Getty Images

    Aynı turnuva, penaltı atışlarında Norveç’e yenilen Kerr ve Avustralya için büyük bir hayal kırıklığıyla sona erecekti.

    Ancak Nice’te o gece Avustralya için her şey ters gitti. Grup aşamasında takıma pahalıya mal olma tehlikesi yaratan eksikler yeniden ortaya çıktı; kilit oyuncuların sakatlıkları ve bireysel hatalar durumu daha da kötüleştirdi. Yine de takımın olağanüstü mücadele gücü sayesinde 10 kişi kalan Avustralya maçı önce uzatmalara, ardından penaltılara taşıdı.

    Penaltılarda Kerr, kadın ve erkek futbolunun birçok büyük isminin ne yazık ki yaşadığı bir kaderle karşılaştı. Dünya Kupası’ndaki penaltı atışlarında takımına ilk golünü kazandırmak için topun başına geçti, ancak vuruşunda topu kalenin çok üstünden ve yanından dışarı gönderdi.

    Penaltı atışlarında tüm vuruşlarını gole çeviren Norveç’in 4-1’lik galibiyetinin ardından Kerr gazetecilere, “Kızlar hemen bana destek oldu. Takımı hayal kırıklığına uğratmış gibi hissediyorum ama onlar bu düşüncemi hemen dağıttı,” dedi. “Bundan ders çıkaracağım ve zihinsel olarak daha güçlü bir insan olacağım.”

    Dünyanın en iyi oyuncularından biri, herkesin beklediğinden çok daha erken evine dönüyordu.

  • Daha da yükseğe tırmanmak

    Sam Kerr Chelsea Women unveiling 2019
    Getty Images

    Kerr, 2019 Dünya Kupası ve Chelsea'ye transferinin ardından daha da gelişti. Böylece 2023 turnuvasına, en çok dikkat çeken oyunculardan biri olarak katıldı.

    Kerr’in Chelsea’ye transfer olacağına ilişkin haberlerin ilk kez ortaya çıkmasının üzerinden henüz birkaç saat geçmişti. O sırada yürek burkan yenilgiyi sindirmeye çalışan forvet, haberleri spekülasyon olarak nitelendirmişti. Ancak transfer, 2019 sona ermeden gerçekleşecekti.

    Kasım ayında Kerr, 13 gol daha atarak Red Stars’ı NWSL finaline taşımış ve bir Altın Ayakkabı daha kazanmıştı. Ardından Avustralyalı yıldızın Chelsea’ye transferi açıklandı. Tanıtımında, “Takım olarak başarı istiyorum ve bunun kolay elde edilmesini istemiyorum” dedi. “Chelsea’nin yıllardır özel bir şey inşa ettiğini düşünüyorum ve bunun bir parçası olmak istiyorum. Kupalar kaldırmak istiyorum.”

    Kerr bu hedefine ulaştı. Sonraki altı buçuk yılda kulübün üst üste altı Kadınlar Süper Ligi şampiyonluğu, dört FA Cup ve dört Lig Kupası kazanmasına, ayrıca tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline çıkmasına katkı sağladı.

    Kişisel açıdan da yeni bir ortam ve farklı zorluklarla karşılaşmak Kerr’in daha üst seviyelere çıkmasını sağladı. Böylece Avustralya’nın komşusu Yeni Zelanda ile birlikte ev sahipliği yaptığı 2023 Dünya Kupası geldiğinde, Kerr’in 2019’un kötü anılarını geride bırakıp en büyük sahnede kendini göstermesi için koşullar hazırdı.

  • Sönük bir son

    Sam Kerr Australia 2023
    Getty Images

    Kerr'in son Kadınlar Dünya Kupası'nın yıldızlarından biri olması bekleniyordu ancak turnuvanın hemen öncesinde sakatlandı.

    19 Temmuz 2023’te, Dünya Kupası’nın başlamasından bir gün önce Kerr, Avustralya Teknik Direktörü Tony Gustavsson ile birlikte Avustralya’nın maç öncesi basın toplantısında medyanın sorularını yanıtladı. “Gerçekten çok heyecanlıyım,” dedi. “Bu anı uzun zamandır bekliyorduk, sonunda gelmiş olması güzel. Stadyuma gelip Dünya Kupası’nı gerçekten Avustralya’ya getirdiğimizi fark etmek gurur verici bir an.”

    Ancak 24 saat sonra kadro açıklandığında Kerr, İrlanda karşısında oynayacak kadroda bile yoktu. 39 kelimelik açıklamada, bir gün önce yaşadığı baldır sakatlığı nedeniyle Avustralya kaptanının ilk iki maçta forma giyemeyeceği belirtildi.

    Kerr daha sonra sahaya çıktı. Son 16 turunda ve çeyrek finalde oyuna sonradan girdi; İngiltere’ye ve üçüncülük maçında İsveç’e karşı alınan yenilgilerde ise ilk 11’de başladı. Bu turnuvada Avustralya daha önce hiç ulaşamadığı bir aşamaya geldi, yarı finale yükseldi ve ülke çapına yayılan bir heyecan yarattı.

    Ancak Kerr, İngiltere’ye attığı o olağanüstü gole ve golün kısa süreliğine yarattığı büyük umuda rağmen turnuvaya beklediği, istediği ya da hak ettiği şekilde damga vuramadı.

  • Parlama fırsatı

    Sam Kerr Australia Women 2026
    Getty Images

    Kerr, kariyerinin zirvesindeki muhtemelen son Dünya Kupası’nda bu yaz Brezilya’da daha iyi bir performans sergilemeyi umacak.

    2027'de bir şans daha yakalayacak. Ancak 2019 ve 2023'te yaşadığı hayal kırıklıkları, Kerr'in son Dünya Kupası'ndan bu yana yaşadıklarının yanında hafif kalıyor. Ocak 2024'te ön çapraz bağını koparan Kerr, ortaya çıkan komplikasyonlar nedeniyle tam 20 ay sahalardan uzak kaldı. 2024-25 sezonunun tamamını kaçırdı ve sonraki sezonun ilk aylarında ancak oldukça kısıtlı süre alan bir yedek olarak oynayabildi.

    Ancak Avustralya Mart 2026'da Asya Kupası'na ev sahipliği yaptığında Kerr, taraftarların ve tarafsız futbolseverlerin üç yıl önce görmeyi umduğu büyüleyici anlar yaşattı. Filipinler, Güney Kore, Kuzey Kore ve Çin'e attığı goller Avustralya'yı finale taşıdı. Finalde ise çok etkileyici bir performans sergileyen Japonya, 1-0'lık dar bir galibiyet elde etti.

    Şimdi Gotham ile yeniden ABD'de olan 33 yaşındaki oyuncunun bir Dünya Kupası'na damga vurmak için yalnızca bir şansı daha olabilir. 2027'de Brezilya'da düzenlenecek turnuvada parlaması, onun kalibresindeki ve kariyerindeki bir oyuncunun en azından hak ettiği şey olacaktır.