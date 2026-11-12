Sam Kerr, 2023 Kadınlar Dünya Kupası yarı finalinde Mary Earps’ün kalesinin üst köşesine sert bir şutla gol attığında bunun çok büyük bir an olduğu hissedildi. Topu orta saha çizgisinde alan Avustralyalı yıldız, kararlılıkla şut mesafesine ilerledi. Kaleye yaklaşık 18 metre uzaklıkta, İngiltere savunmasının kendisine bıraktığı boşluğu değerlendiren Kerr, dünyanın en iyi kalecisini aşan bir şut çıkardı.

Sidney Olimpiyat Stadyumu coşkuyla ayağa kalktı. Avustralya, 36. dakikadan beri gerideydi ve maçın son yarım saatine girilirken oyunun kontrolünü yeniden ele alacak bir ana ihtiyaç duyuyordu. Takımın lideri ve kaptanı Kerr tam da bunu yaptı; ortak ev sahibi Avustralya'ya Puskas Ödülü'ne aday gösterilecek kadar etkileyici bir gol kazandırdı.

Ancak bu gol, güzelliği kadar yoğun duygular da taşıyordu. Chelsea'de geçirdiği bir başka olağanüstü sezonun ardından Kerr'den turnuva boyunca böyle anlar bekleniyordu. Ne var ki Avustralya'nın ilk maçından bir gün önce yaşadığı baldır sakatlığı, turnuvanın başrol oyuncusu olmasını engelledi. Avustralya'nın altıncı maçında ilk kez ilk 11'de sahaya çıkmıştı ve bu muhteşem gol, hayalini kurduğu andı.

Fakat sonunda her şey gözyaşıyla bitti. Sekiz dakika içinde İngiltere yeniden öne geçti ve Dünya Kupası finaline doğru ilerlemeye başladı. Kerr'in beraberlik golünden sonraki sevinci, maç bitiminde yerini hayal kırıklığına bıraktı. Dört yıl önce de kaçırdığı penaltı Avustralya'nın son 16 turunda elenmesinde rol oynamış ve Kerr aynı duyguyu yaşamıştı.

33 yaşındaki Kerr için 2027 Kadınlar Dünya Kupası, kariyerinin son Dünya Kupası olmasa bile gücünün zirvesindeyken katılacağı son turnuva olacak. Oyunun en büyük isimlerinden biri, Brezilya'da nihayet kariyerinin hak ettiği Dünya Kupası performansını sergileyebilecek mi?