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World Cup MVPs Marta 1:1Getty/GOAL

2027 Kadınlar Dünya Kupası'nın en değererli oyuncuları: Tüm zamanların en iyisi için rüya gibi bir son dans mı? Marta, Brezilya'ya kendi ülkesinde unutulmaz bir veda etmeyi hedefliyor

Efsanevi forvet, turnuva başladığında 41 yaşında olacak ve ev sahibi takıma son bir kez ilham vermeyi umacak.

Ameé Ruszkai
Çeviri:

  • Neredeyse her spor dalında tüm zamanların en iyisinin kim olduğu tartışılır. Futbolda erkekler söz konusu olduğunda Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo sık sık karşı karşıya getirilirken Diego Maradona ve Pele de bu tartışmada yer alır. Kadın futbolunda ise Brezilyalı efsane Pele'nin bir zamanlar “etekli Pele” diye nitelendirdiği Marta, tüm zamanların tartışmasız en iyisi olarak rakipsiz biçimde tek başına öne çıkıyor.

    Marta'nın bu unvandaki iddiası, 20 yılı aşkın süredir sahada sergilediği tartışılmaz üstünlüğe dayanıyor. Büyüleyici oyun tarzı, kadın futbolu bugünkü popülerliğine ulaşmadan çok önce onu sporda çığır açan bir figür hâline getirdi.

    Bu yeteneği, Şampiyonlar Ligi ve Copa America gibi kupaları kazanmasına yardımcı olmanın yanı sıra Brezilyalı efsanenin çok sayıda rekor kırmasını da sağladı. Bunların en dikkat çekeni, Kadınlar Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu olması. Ancak Marta'nın kazanamadığı bir Dünya Kupası şampiyonluk madalyası var.

    Şimdi 40 yaşında olan Marta'nın önünde son bir fırsat var gibi görünüyor. Brezilya'nın ABD'yi zorlamasına rağmen altın madalya maçını kaybettiği 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ardından millî takımdan emekli olan Marta, daha sonra kararından dönerek geçen yılki Copa America zaferinde kilit rol oynadı.

    Brezilya'nın 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olmasıyla, kadın futbolunun tüm zamanların en iyisi ülkesiyle kendi sahasında tarihe geçecek bir başarıya ulaşmaya çalışırken son kez sahneye çıkacak gibi görünüyor.

  • Altın jenerasyon

    Marta Brazil 2007
    Getty Images

    Marta, Brezilya'nın 2007 Kadınlar Dünya Kupası finaline uzanan yolculuğunda en çok öne çıkan oyuncuydu, ancak Brezilya aynı zamanda olağanüstü bir kadroya sahipti.

    Marta’nın Brezilya’ya ilham vererek takımı 2007 Kadınlar Dünya Kupası finaline taşımasını izleyen birine, 20 yıl sonra Brezilya’nın hâlâ büyük sahnedeki ilk şampiyonluğunu arayacağını söyleseydiniz, muhtemelen şaşkına dönerdi.

    O yılın ilerleyen aylarında Almanya, Brezilya’yı 2-0 yenerek dünya şampiyonluğunu koruduktan sonra Marta, üst üste kazanacağı beş FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödülünün ikincisini alacaktı. Milli takımda en parlak isim o olsa da tek yıldız değildi.

    Yanında, FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu oylamasında iki kez üçüncü olan golcü forvet Cristiane; ilerleyen yaşına rağmen orta sahada durmak bilmeyen ve uluslararası futbol tarihinde en çok milli maça çıkan futbolcu olacak Formiga; Dünya Kupası’nda beş, Olimpiyatlar’da yedi gol atarak kritik anlarda önemli goller bulma becerisini gösteren Pretinha; ve Brezilya formasıyla 100’den fazla milli maça çıkıp daha sonra Avrupa devi Lyon’da oynayan ve kulübün sekiz Şampiyonlar Ligi şampiyonluğundan birini kazanmasına yardımcı olan Rosana vardı.

    Bu yetenekli altın jenerasyonun Dünya Kupası’nı kazanacağına kesinlikle, kesinlikle inanılırdı...

  • Destek eksikliği

    Brazil Women's World Cup final 2007
    Getty Images

    Brezilya'nın altın jenerasyonu hiçbir zaman büyük bir uluslararası şampiyonluk kazanamadı; federasyonun destek vermemesinden de sık sık yakınıldı.

    Ancak Brezilya Futbol Konfederasyonu'ndan (CBF) gelecek finansman, gelmesi gereken zamanda gelmedi.

    “Aslında yatırımın çok daha önce yapılması gerektiğini düşünüyorum,” Rosana, daha önce GOAL'e şunları söylemişti. “Bizim jenerasyonumuz son derece yetenekliydi. Ama ne yazık ki Brezilya'da yatırım, diğer ülkelerdeki gibi önceden yapılmıyor. Brezilya'da önce kendinizi kanıtlamanız gerekiyor. Kadın futbolu da yatırımın gelmesi için kendini kanıtlamak zorunda kaldı.”

    Brezilya kıtada hâkimdi ve hâlâ öyle. 1991'de ilk kez düzenlenen Copa America Femenina'da bugüne kadar oynanan 10 turnuvanın dokuzunu kazandı. Ancak dünya sahnesinde birçok kez şampiyonluğun eşiğinden döndü. Bunların en dikkat çekicisi, 2004 ve 2008 Olimpiyat Oyunları'nda kazanılan gümüş madalyalardı. Bu takım, kadın futbolu tarihinde büyük bir uluslararası şampiyonluk kazanamamış en iyi takım olabilir.

    “Bunu düşünmek gerçekten üzücü. Çünkü sahip olduğumuz jenerasyonun ve takımın, Brezilya'nın bugüne dek gördüğü en güçlü takım olduğuna kuvvetle inanıyorum. Dört yıl içinde beş madalya kazanmış bir takımdan söz ediyoruz,” demişti Rosana 2021'de. “Bu hedefe ulaşabilmemiz için yatırımın daha önce yapılmamış olması, düşününce hayal kırıklığı yaratıyor.”

  • Dünyanın en iyisi

    Marta Cristiano Ronaldo Pele FIFA awards 2008
    AFP via Getty Images

    Marta, 2006 ile 2010 yılları arasında üst üste beş kez FIFA Yılın Futbolcusu ödülünü kazanacak, kulüp düzeyinde de çok sayıda kupa elde edecekti.

    Milli takım dışında da Marta'nın yıldızı parlamaya devam etti. 2004'te Umea'ya transfer oldu. O dönemde kadın futbolunun en gözde adresi İsveç ligiydi. “Yarım metrelik karın içine indi,” diyen takımın o dönemki teknik direktörü Andree Jeglertz, daha önce GOAL'a konuşmuştu. “Bu oldukça hoştu.”

    Marta ile Umea, üst üste dört Damallsvenskan şampiyonluğu ve UEFA Kadınlar Kupası'nı (şimdiki Şampiyonlar Ligi) kazandı; ayrıca iki Avrupa finaline daha çıktı. Jeglertz, “Söylediklerinizi tam olarak yapmazdı ama her durumu kendi yöntemiyle çözerdi,” diye hatırladı. “Antrenörlük kariyerimde öğrendiğim şeylerden biri buydu: Herkes aynı tür oyuncu olamaz. Maçları ve kupaları size kazandıran, kalıpları bozan oyuncudur.”

    Marta, maçların kaderini değiştiren bu özelliklerini daha sonra ABD'ye taşıdı ve orada iki ulusal şampiyonluk kazandı. Ardından, İskandinavya'da geçirdiği uzun yıllar sayesinde vatandaşlığını aldığı ve dilini akıcı biçimde konuştuğu İsveç'e döndü. Bu süreç boyunca Altın Ayakkabı ödülleri, Yılın Oyuncusu ödülleri ve en iyi 11 adaylıkları gibi bireysel başarılarını da artırdı.

  • Uluslararası arenada hüsran

    Marta Brazil Women 2015
    Getty Images

    Marta futbol tarihinin en büyük isimlerinden biri olsa da Brezilya, uluslararası arenada hedeflediği başarıya ulaşamadı ve 2010'lu yıllarda aldığı sonuçlar geriledi.

    Ancak en büyük uluslararası turnuvalarda başarı, hem onun hem de Brezilya'nın uzağında kaldı. Brezilya, 2011 Kadınlar Dünya Kupası'nda 2007'de finale uzandığı performansı tekrarlayamadı ve çeyrek finalde ABD'ye penaltı atışları sonucunda elendi. Ertesi yıl düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda ise dünya şampiyonu Japonya, Brezilya'nın şampiyonluk umutlarını yine çeyrek finalde sona erdirdi.

    Brezilya, 2015 Dünya Kupası'nda yalnızca son 16 turuna kadar ilerleyebildi; Avustralya karşısında alınan yenilgi endişe yarattı. Ev sahipliği yaptığı 2016 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükselmesi daha iyi bir sonuçtu, ancak bronz madalya maçındaki yenilgi can yaktı.

  • Gözyaşları içinde veda mı?

    Marta Brazil Women 2019
    Getty Images

    Marta'nın Brezilya'nın 2019 Kadınlar Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından yaptığı duygusal konuşma, millî takım kariyerinin sona yaklaşmakta olduğunun bir işareti gibi görünüyordu.

    Ardından 2019 Kadınlar Dünya Kupası geldi. Herkes bunun, en iyi ihtimalle, Marta’nın son Dünya Kupalarından biri olacağını biliyordu. Marta 33 yaşındaydı; dört yıl sonra da turnuvada yer alacağı kesin değildi. Ev sahibi Fransa, Brezilya ile oynadığı son 16 turu maçını uzatmalarda kazandığında, Brezilya’nın simge isimlerinden 10 numaranın yaptığı duygu dolu konuşma, onun geri dönmeyebileceği düşüncesini daha da güçlendirdi.

    Gözleri dolan Marta, doğrudan kameraya bakarak yeni nesle içtenlikle seslendi: “Formiga sonsuza dek olmayacak, Marta sonsuza dek olmayacak, Cristiane de olmayacak. Kadın futbolunun varlığını sürdürmesi size bağlı. Bunu düşünün, ona daha fazla değer verin. Destek istiyoruz. Başlangıçta ağlamalı, sonunda gülmelisiniz.”

    Yıllar boyunca sahada futboluyla konuşan tüm zamanların en iyisi, futbol kariyerinin sonsuza dek sürmeyeceğini fark ediyor gibiydi. Hâlâ fırsatı varken sahip olduğu görünürlüğü bir mesaj vermek için kullanmak istediği açıktı.

  • Son bir dans

    Marta Brazil Women 2024
    Getty Images

    Brezilya'nın aldığı sonuçlar son yıllarda iyileşirken Marta ve Brezilya, bunun 2027'de zafere ulaşmalarını sağlamasını umuyor.

    Ancak Marta’nın büyük sahnedeki hikâyesi orada bitmeyecekti. 2023’te bitecek gibi görünüyordu; Brezilya’nın Avustralya’da grup aşamasında yaşadığı şok elenişin ardından maç sonrasında gözyaşları içinde yaptığı açıklamalar da bu düşünceyi güçlendirmişti. Ama Marta böyle bir sonla veda edemezdi, değil mi?

    Bir yıl sonra, 38 yaşındayken ve Orlando Pride’a NWSL Shield ve Championship şampiyonluklarını kazandıracağı sezonun ortasında, Brezilya’nın 2008’den bu yana ilk büyük uluslararası finaline ulaşmasına yardımcı oldu. Brezilya Olimpiyat altın madalya maçına yükseldiğinde, uzun süredir dünya sahnesinde elde ettiği en iyi sonuca imza atmıştı.

    2027’de Marta ve takımı bir adım daha ileri gitmeyi umacak. 2007 Kadınlar Dünya Kupası kadrosundan Marta dışında kimse kalmadı. Aradan geçen 20 yılın ardından Marta, Çin’deki o unutulmaz ayda olduğu kadar takımın kilit ismi olmayabilir. Ancak onun ve takım arkadaşlarının bıraktığı miras, Dünya Kupası için mücadele edebilecek yeni bir oyuncu kuşağının önünü açtı.

    Kaptanlık pazubendi kolunda, kadın futbolunun tartışmasız en iyisi Marta, takımı kendi evinde sahaya çıkaracak ve son şansında onu zafere taşımayı umacak.