Neredeyse her spor dalında tüm zamanların en iyisinin kim olduğu tartışılır. Futbolda erkekler söz konusu olduğunda Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo sık sık karşı karşıya getirilirken Diego Maradona ve Pele de bu tartışmada yer alır. Kadın futbolunda ise Brezilyalı efsane Pele'nin bir zamanlar “etekli Pele” diye nitelendirdiği Marta, tüm zamanların tartışmasız en iyisi olarak rakipsiz biçimde tek başına öne çıkıyor.

Marta'nın bu unvandaki iddiası, 20 yılı aşkın süredir sahada sergilediği tartışılmaz üstünlüğe dayanıyor. Büyüleyici oyun tarzı, kadın futbolu bugünkü popülerliğine ulaşmadan çok önce onu sporda çığır açan bir figür hâline getirdi.

Bu yeteneği, Şampiyonlar Ligi ve Copa America gibi kupaları kazanmasına yardımcı olmanın yanı sıra Brezilyalı efsanenin çok sayıda rekor kırmasını da sağladı. Bunların en dikkat çekeni, Kadınlar Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu olması. Ancak Marta'nın kazanamadığı bir Dünya Kupası şampiyonluk madalyası var.

Şimdi 40 yaşında olan Marta'nın önünde son bir fırsat var gibi görünüyor. Brezilya'nın ABD'yi zorlamasına rağmen altın madalya maçını kaybettiği 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ardından millî takımdan emekli olan Marta, daha sonra kararından dönerek geçen yılki Copa America zaferinde kilit rol oynadı.

Brezilya'nın 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olmasıyla, kadın futbolunun tüm zamanların en iyisi ülkesiyle kendi sahasında tarihe geçecek bir başarıya ulaşmaya çalışırken son kez sahneye çıkacak gibi görünüyor.